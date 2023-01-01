Стаж за ребенка для пенсии: сколько лет засчитывается и как оформить

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Для кого эта статья:

Родители, находящиеся в декретном отпуске

Люди, планирующие свою пенсию и заинтересованные в увеличении пенсионного стажа

Пенсионные консультанты и специалисты, работающие с клиентами в области пенсионного планирования Находясь в декрете, многие родители упускают важный момент — этот период может существенно повлиять на будущую пенсию! В 2025 году время ухода за детьми не только не "съедает" ваш пенсионный стаж, но и может значительно его увеличить — до 6 лет при наличии четверых детей. Однако здесь скрываются нюансы, которые стоит знать заранее. Когда выгодно включать периоды ухода за ребенком в стаж? Какие документы собрать? И главное — как правильно рассчитать свою будущую пенсию с учетом материнства или отцовства? 🧸

Стаж за уход за ребенком: общие правила начисления

Периоды ухода за детьми признаются "нестраховыми" периодами и включаются в общий страховой стаж для определения права на пенсию. Чтобы разобраться в этом вопросе, важно понимать основные правила начисления такого стажа.

Согласно действующему законодательству, в страховой стаж включается период ухода за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но в общей сложности — не более 6 лет. Это значит, что максимальный стаж по уходу может быть начислен за 4 детей (4 × 1,5 года = 6 лет).

Важно: такой период засчитывается только одному из родителей или опекунов, осуществлявших фактический уход за ребенком. В большинстве случаев этим человеком является мать, но законодательство позволяет включать эти периоды и в стаж отца, если он подтвердит фактическое осуществление ухода.

За каждый полный год ухода за ребенком начисляются пенсионные коэффициенты (баллы), которые различаются в зависимости от очередности рождения ребенка:

Ребенок Баллы за полный год ухода Баллы за 1,5 года ухода Первый ребенок 1,8 2,7 Второй ребенок 3,6 5,4 Третий и последующие дети 5,4 8,1

Эти периоды засчитываются в страховой стаж в календарном порядке и не требуют дополнительных взносов в Пенсионный фонд. Однако важно учесть, что периоды ухода за детьми не могут пересекаться между собой — если у вас родились двойняшки или погодки, то периоды ухода будут считаться последовательно, а не параллельно.

Ещё один важный момент: если в период ухода за ребенком вы официально работали, то при расчете пенсии будет учитываться только один вариант — либо работа, либо уход за ребенком. Выбор делается в пользу более выгодного для пенсионера варианта. ПФР автоматически проводит эту оценку при назначении пенсии.

Елена Свиридова, пенсионный консультант К нам обратилась Марина, бухгалтер с 18-летним стажем и мама троих детей. Она была уверена, что декретные отпуска "съели" значительную часть её трудового стажа, и переживала, что не сможет получить достойную пенсию. Мы провели детальный расчет её пенсионных прав и выяснили, что за троих детей ей полагается 16,2 пенсионных балла (2,7 + 5,4 + 8,1). При текущей стоимости пенсионного балла это добавляет к её будущей пенсии более 2000 рублей ежемесячно! Более того, в одном случае нам было выгоднее заменить период её работы с низкой зарплатой на период ухода за вторым ребенком, что дало дополнительные баллы. Марина была приятно удивлена, когда поняла, что материнство не только не помешало её пенсионному будущему, но и существенно улучшило его.

При расчете пенсии периоды ухода за детьми учитываются автоматически, но иногда родителям выгоднее самостоятельно подать заявление о перерасчете пенсионных прав, особенно если дети родились до 2002 года.

Сколько лет засчитывают в пенсионный стаж за детей

Разберемся детально, сколько именно лет можно "заработать" для пенсии, ухаживая за детьми. Базовое правило: за каждого ребенка в страховой стаж включается период до 1,5 лет. Это значит, что при наличии одного ребенка родитель получает 1,5 года стажа, двоих — 3 года, троих — 4,5 года, четверых и более — максимальные 6 лет.

Однако здесь важно понимать, что законодательство устанавливает предельную величину — не более 6 лет стажа за всех детей суммарно. То есть, даже если у вас пятеро, шестеро или больше детей, в стаж все равно будет включено только 6 лет. 👨‍👩‍👧‍👦

Если ребенок не дожил до полутора лет, в стаж включается фактический период ухода. Например, если ребенку было 8 месяцев, то и в стаж войдет только 8 месяцев.

Периоды ухода за детьми учитываются не только матерям, но и отцам, а также другим родственникам или опекунам, если они фактически осуществляли уход. Однако в стаж одновременно может быть включен период ухода только одному человеку. Если за ребенком ухаживали поочередно разные люди, периоды включаются в стаж каждому из них в соответствующих временных отрезках.

Что касается усыновленных детей, то здесь действуют те же правила — 1,5 года стажа за каждого ребенка, но не более 6 лет в общей сложности.

Интересно, что при подсчете общего страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по старости (минимум 15 лет к 2025 году), периоды ухода за детьми суммируются с периодами работы и другими периодами, предусмотренными законодательством.

Страховой стаж от ухода за детьми Количество детей Доля от минимального требуемого стажа (15 лет) 1,5 года 1 ребенок 10% 3 года 2 ребенка 20% 4,5 года 3 ребенка 30% 6 лет 4 и более детей 40%

Как видите, многодетные родители могут "закрыть" до 40% необходимого страхового стажа только за счет периодов ухода за детьми!

Существует еще ряд особенностей и исключений:

Если ребенок родился мертвым, период ухода за ним не засчитывается в стаж

Если вы были лишены родительских прав, период до лишения прав может быть засчитан в стаж

Если вы работали на условиях неполного рабочего дня во время ухода за ребенком, вам засчитывается либо работа, либо уход — в зависимости от того, что выгоднее

Если дети родились до регистрации брака или после его расторжения, эти периоды также подлежат включению в стаж при наличии подтверждающих документов

Особенности учета стажа за разное количество детей

Количество детей существенно влияет не только на объем страхового стажа, но и на размер пенсионных баллов, которые начисляются за периоды ухода. Этот аспект требует особого внимания, поскольку в некоторых ситуациях даже женщины с одинаковым количеством детей могут получить разный "пенсионный бонус".

С каждым последующим ребенком размер начисляемых пенсионных баллов увеличивается. Это государственная политика поддержки рождаемости, реализованная через пенсионную систему. Рассмотрим подробнее, как это работает:

За первого ребенка — 1,8 балла за год ухода (2,7 балла за полные 1,5 года)

За второго ребенка — 3,6 балла за год ухода (5,4 балла за полные 1,5 года)

За третьего и каждого последующего ребенка — 5,4 балла за год ухода (8,1 балла за полные 1,5 года)

Таким образом, за четверых детей (максимально учитываемое количество) можно получить до 24,3 пенсионных балла (2,7 + 5,4 + 8,1 + 8,1).

Стоит отметить несколько важных нюансов:

Очередность рождения. При расчете баллов учитывается биологическая очередность рождения детей. Если, например, первый ребенок был усыновлен, а второй рожден, то за усыновленного ребенка начисляются баллы как за первого, а за рожденного — как за второго. Периоды, пересекающиеся с работой. Если в период ухода за ребенком вы работали, то при расчете пенсии будет учтен либо заработок (и уплаченные страховые взносы), либо пенсионные баллы за уход — в зависимости от того, что дает больший размер пенсии. Близнецы и погодки. В случае рождения близнецов или детей с небольшой разницей в возрасте (погодков) периоды ухода учитываются последовательно, а не параллельно. Например, если у вас родились тройняшки, то за первого ребенка вам начислят 1,5 года с коэффициентом за первого ребенка, за второго — 1,5 года с коэффициентом за второго, и за третьего — 1,5 года с коэффициентом за третьего. Рождение детей до 2002 года. Если дети родились до 2002 года (до введения новой пенсионной системы), периоды ухода за ними также могут быть включены в страховой стаж с соответствующими баллами. Это особенно актуально для женщин, которые уже вышли на пенсию и могут обратиться за перерасчетом.

Для многодетных матерей существуют дополнительные преимущества. Женщины, воспитавшие пятерых и более детей до 8-летнего возраста, имеют право на досрочный выход на пенсию в 57 лет (при наличии страхового стажа не менее 15 лет). А с 2021 года право на досрочную пенсию в 57 лет получили также матери четверых детей.

Интересный факт: женщины, родившие и воспитавшие до 8-летнего возраста трех детей, могут выйти на пенсию на 3 года раньше общеустановленного пенсионного возраста, то есть в 57 лет вместо 60 (при наличии страхового стажа не менее 15 лет). 👵

Анатолий Петренко, эксперт по пенсионному законодательству Помню случай с Натальей, которая обратилась к нам для проверки правильности начисления пенсии. У неё была довольно необычная ситуация: близнецы, затем еще один ребенок через год, и еще один — через два года. Наталья жаловалась, что в ПФР ей начислили недостаточный стаж и баллы за детей. При детальном разборе мы обнаружили ошибку: периоды ухода за близнецами были учтены как параллельные, а не последовательные. После нашего обращения ПФР провел перерасчет, учтя периоды ухода правильно: за первого близнеца — 1,5 года как за первого ребенка, за второго близнеца — следующие 1,5 года как за второго ребенка, и так далее. В результате Наталья получила дополнительные пенсионные баллы и прибавку к пенсии более 1500 рублей ежемесячно.

Как оформить стаж за детей для будущей пенсии

Оформление стажа за период ухода за детьми — процедура, которая требует внимательного подхода и знания некоторых тонкостей. Рассмотрим пошагово, как это сделать правильно.

Для начала важно понимать, что периоды ухода за детьми учитываются автоматически при назначении пенсии, если информация о детях есть в вашем пенсионном деле. Однако в некоторых случаях требуется дополнительное обращение:

Если вы уже получаете пенсию, но стаж по уходу за детьми не был учтен при её назначении (особенно актуально для пенсий, назначенных до 2015 года)

Если информация о детях отсутствует в вашем пенсионном деле

Если вы хотите заменить период работы периодом ухода за ребенком для увеличения размера пенсии

Процесс оформления стажа включает следующие шаги:

Подготовка документов. Вам потребуются: паспорт, свидетельства о рождении всех детей, документы, подтверждающие достижение детьми возраста полутора лет (свидетельство о рождении следующего ребенка, если перерыв между детьми менее 1,5 лет, справка из жилищно-коммунальных органов или образовательных учреждений, другие документы). Подача заявления. Обратитесь в территориальное отделение ПФР по месту жительства либо подайте заявление через портал Госуслуг или МФЦ. Ожидание рассмотрения. Сотрудники ПФР рассмотрят ваше заявление в течение 10 рабочих дней. Получение решения. По результатам рассмотрения вам будет направлено уведомление о включении периода ухода за детьми в стаж или об отказе.

Важно: если вы уже получаете пенсию и обращаетесь за перерасчетом с учетом периода ухода за детьми, перерасчет производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения. Задним числом перерасчет не производится!

Для женщин, которым пенсия назначена до 2015 года, часто выгодно обратиться за перерасчетом, поскольку ранее периоды ухода за детьми учитывались иначе. Особенно это актуально для многодетных матерей и женщин, имевших невысокую заработную плату в периоды работы, совпадающие с уходом за детьми.

В некоторых случаях перерасчет может быть невыгоден — например, если в периоды, которые будут заменены на период ухода за ребенком, у вас была высокая заработная плата. Поэтому перед обращением за перерасчетом рекомендуется проконсультироваться со специалистами ПФР или независимыми пенсионными консультантами.

Если вы еще не вышли на пенсию, но планируете учесть периоды ухода за детьми в своем стаже, вам необходимо убедиться, что в вашем пенсионном деле есть информация о детях. Для этого можно запросить выписку из индивидуального лицевого счета через портал Госуслуг или в отделении ПФР.

Когда выгодно учесть период ухода за ребенком в стаж

Учет периодов ухода за детьми может существенно повлиять на размер вашей пенсии, однако не всегда это однозначно выгодно. Разберемся, когда стоит включать эти периоды в стаж, а когда лучше оставить в расчете периоды работы.

Основное правило: если в период ухода за ребенком вы официально работали, то при расчете пенсии необходимо выбрать только один вариант — либо работа, либо уход за ребенком. ПФР автоматически выберет наиболее выгодный для вас вариант, но иногда стоит провести самостоятельные расчеты. 🧮

Учет периода ухода за ребенком вместо периода работы особенно выгоден в следующих случаях:

Если в эти годы у вас была низкая официальная зарплата

Если речь идет о втором и последующих детях (за которых начисляется больше баллов)

Если период работы приходился на 90-е годы, когда из-за инфляции и экономического кризиса вклад этих периодов в размер пенсии может быть минимальным

Если вы работали неполный рабочий день или по совместительству

Напротив, замена периода работы на период ухода может быть невыгодной, если:

У вас была высокая официальная зарплата во время работы в период ухода за ребенком

Речь идет только о первом ребенке (за которого начисляется минимальное количество баллов)

Период работы приходится на годы с высокими показателями заработной платы относительно средней по стране

Чтобы определить, выгодно ли вам учитывать период ухода за ребенком вместо работы, можно воспользоваться следующей методикой:

Определите, сколько пенсионных баллов вы получите за период ухода за ребенком (1,8 балла за год ухода за первым ребенком, 3,6 — за вторым, 5,4 — за третьим и последующими). Рассчитайте, сколько пенсионных баллов вы заработали за эти же периоды, если работали (примерно: годовая зарплата / средняя зарплата по стране × 10). Сравните полученные значения — что выше, то и выгоднее учитывать.

Важно помнить, что включение периодов ухода за детьми в стаж может влиять не только на размер пенсии, но и на право на досрочную пенсию, если вы претендуете на нее (например, за работу на Крайнем Севере или в медицине, образовании).

При принятии решения о перерасчете пенсионных прав с учетом периодов ухода за детьми, необходимо учитывать и другие факторы:

Возможное уменьшение северного стажа (если периоды ухода за детьми приходились на время работы на Севере)

Потенциальное изменение стажа работы во вредных и опасных условиях труда

Возможное уменьшение общего трудового стажа (что может быть критично, если он близок к минимально необходимому)

В 2025 году выгоду от перерасчета можно ожидать в первую очередь:

Многодетным матерям, особенно если дети родились в период экономических кризисов

Женщинам, работавшим во время ухода за детьми на низкооплачиваемых должностях

Женщинам, чья трудовая деятельность в период ухода за детьми была нестабильной или неофициальной