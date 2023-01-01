Статьи НК РФ по УСН: полный обзор главы 26.2 для бизнеса

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Для кого эта статья:

Предприниматели и владельцы малого бизнеса

Налоговые консультанты и бухгалтеры

Лица, интересующиеся налоговыми последствиями применения УСН Глава 26.2 Налогового кодекса РФ — настоящий компас в мире упрощенной системы налогообложения для предпринимателей и малого бизнеса. В 2025 году законодательные рамки УСН претерпели ключевые изменения, которые напрямую влияют на налоговую нагрузку, отчетность и условия применения данного спецрежима. Каждая статья этой главы — потенциальный инструмент оптимизации налогообложения или, напротив, источник рисков для неподготовленного бизнеса. Разберем детально, как работает УСН сегодня, и что предпринимателю жизненно необходимо знать для безопасной и выгодной работы на этом режиме. 📊

Общая характеристика статей главы 26.2 НК РФ по УСН

Глава 26.2 НК РФ — это своеобразная "конституция УСН", регламентирующая все аспекты применения данного специального налогового режима. Структурно глава включает 15 статей (346.11—346.25), каждая из которых регулирует определенный аспект налогообложения. В 2025 году данные положения остаются основой для предпринимателей, стремящихся оптимизировать налоговую нагрузку. 🧩

Ключевые статьи главы 26.2 охватывают следующие аспекты:

Ст. 346.11 — определяет общие положения и принципы применения УСН

Ст. 346.12 — устанавливает критерии для налогоплательщиков УСН

Ст. 346.13 — регламентирует порядок и условия перехода на УСН

Ст. 346.14 — описывает объекты налогообложения УСН

Ст. 346.15-346.18 — определяет порядок учета доходов и расходов

Ст. 346.19-346.23 — устанавливает налоговый период, ставки и порядок исчисления налога

Ст. 346.24-346.25 — регулирует налоговую отчетность и особые условия применения УСН

УСН — это не просто льготный режим налогообложения, а целостная система с четкими требованиями и ограничениями. Именно поэтому важно понимать все нюансы правового регулирования данного налогового режима.

Группа статей Номера статей Регулируемые аспекты Общие положения 346.11-346.13 Основы режима, требования к налогоплательщикам, порядок перехода Налоговая база 346.14-346.18 Объекты налогообложения, учет доходов и расходов Налоговые обязательства 346.19-346.23 Налоговый период, ставки, исчисление налога Отчетность и переходные положения 346.24-346.25 Налоговый учет, особенности перехода с иных режимов

Антон Князев, налоговый консультант Недавно консультировал владельца сети кофеен, который планировал открыть еще три точки и переживал о превышении лимитов по УСН. Мы детально изучили статьи 346.12 и 346.13 НК РФ, где четко прописаны критерии для налогоплательщиков и условия утраты права на УСН. Благодаря системному анализу этих статей обнаружили, что при грамотном структурировании бизнеса можно оптимизировать расширение. Мы разработали стратегию поэтапного открытия новых точек с регистрацией отдельных юридических лиц, что позволило сохранить преимущества УСН даже при значительном росте оборота. Глава 26.2 НК РФ — не просто набор правил, а инструментарий для построения эффективной налоговой стратегии.

При применении УСН необходимо учитывать, что глава 26.2 НК РФ постоянно актуализируется законодателем. Так, с 2025 года внесены изменения в пороговые значения для применения данного спецрежима, что требует повышенного внимания от предпринимателей.

Налогоплательщики УСН: правовой статус по кодексу

Статья 346.12 НК РФ четко определяет круг лиц, имеющих право применять УСН. В 2025 году этот перечень остается строго регламентированным, с установленными лимитами и ограничениями. Субъектами УСН могут быть как организации, так и индивидуальные предприниматели, соответствующие определенным критериям. ⚖️

Основные требования к налогоплательщикам УСН включают:

Доход за календарный год не должен превышать 219,2 млн рублей (с учетом индексации на 2025 год)

Средняя численность работников не должна быть более 130 человек

Остаточная стоимость основных средств не должна превышать 150 млн рублей

Доля участия других организаций не должна превышать 25%

Параллельно с этим, статья 346.12 НК РФ устанавливает перечень организаций, которые не вправе применять УСН независимо от соответствия вышеуказанным критериям:

Банки и страховые организации

Негосударственные пенсионные фонды

Инвестиционные фонды

Ломбарды

Организации, производящие подакцизные товары

Организации с филиалами (за исключением представительств)

Нотариусы и адвокаты, занимающиеся частной практикой

Казенные и бюджетные учреждения

Иностранные организации

Микрофинансовые организации и другие специфичные субъекты

Важно отметить, что несоблюдение данных ограничений влечет за собой утрату права на применение УСН, что регламентировано статьей 346.13 НК РФ. Налогоплательщик в таком случае автоматически переходит на общий режим налогообложения с начала того квартала, в котором допущены нарушения критериев.

Марина Соколова, главный бухгалтер В прошлом году наша торговая компания столкнулась с непредвиденной ситуацией — в третьем квартале мы почти достигли предельного значения дохода для УСН. Проанализировав статью 346.13 НК РФ, я обнаружила важный нюанс: при превышении дохода в 164,4 млн рублей, но сохранении его в пределах 219,2 млн, компания может остаться на УСН, но с повышенной ставкой налога. Мы оперативно скорректировали бизнес-планы, перенесли часть поставок на следующий квартал и уведомили партнеров. Это позволило нам сохранить УСН, хоть и с повышенной ставкой 8% вместо 6%. В итоге мы сэкономили значительную сумму по сравнению с переходом на общий режим и избежали административных сложностей с отчетностью.

Следует учитывать, что с 2024 года в статью 346.12 внесены поправки, касающиеся индексации предельного размера доходов для перехода на УСН. Теперь этот показатель ежегодно индексируется на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый Министерством экономического развития РФ.

Налоговые ставки и объекты налогообложения по УСН

Статьи 346.14 и 346.20 НК РФ определяют возможные объекты налогообложения и соответствующие им налоговые ставки при применении УСН. В 2025 году налогоплательщик может выбрать один из двух вариантов объекта налогообложения: "доходы" или "доходы, уменьшенные на величину расходов". Этот выбор имеет определяющее значение для налоговой нагрузки предприятия. 💰

Базовые налоговые ставки по УСН установлены на следующем уровне:

6% — для объекта налогообложения "доходы"

15% — для объекта налогообложения "доходы минус расходы"

Однако законодатель предоставил субъектам РФ право устанавливать дифференцированные ставки в пределах:

От 1% до 6% — для объекта "доходы"

От 5% до 15% — для объекта "доходы минус расходы"

Дополнительно статьей 346.20 НК РФ установлены особые условия налогообложения для налогоплательщиков, превысивших предельный уровень дохода, но оставшихся в пределах допустимых значений:

Объект налогообложения Базовая ставка Ставка при превышении лимита Применение Доходы 6% 8% При доходе 164,4-219,2 млн руб. Доходы минус расходы 15% 20% При доходе 164,4-219,2 млн руб. Доходы (региональная льгота) 1-6% Определяется регионом По решению субъекта РФ Доходы минус расходы (региональная льгота) 5-15% Определяется регионом По решению субъекта РФ

Важно отметить, что налогоплательщики, выбравшие объект "доходы минус расходы", должны уплачивать минимальный налог в размере 1% от полученных доходов в случае, если сумма исчисленного налога оказывается меньше данной величины (статья 346.18 п. 6 НК РФ).

Выбор объекта налогообложения — стратегическое решение, которое требует тщательного анализа структуры бизнеса:

"Доходы" (6%) — оптимален при высокой рентабельности и незначительных расходах (до 60% от дохода)

"Доходы минус расходы" (15%) — выгоден при существенной доле подтвержденных расходов (более 60% от дохода)

Статья 346.14 НК РФ устанавливает возможность смены объекта налогообложения только с начала налогового периода (календарного года), уведомив об этом налоговый орган до 31 декабря предшествующего года. Это требует от предпринимателей стратегического планирования своей налоговой политики на год вперед.

Особенности учета доходов и расходов на УСН по НК РФ

Статьи 346.15-346.18 НК РФ детально регламентируют порядок формирования налоговой базы при УСН, определяя правила учета доходов и расходов. В 2025 году данные положения требуют особенно тщательного изучения в связи с последними изменениями налогового законодательства. 📝

Согласно статье 346.15 НК РФ, в состав доходов при УСН включаются:

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, определяемые в соответствии со статьей 249 НК РФ

Внереализационные доходы, определяемые в соответствии со статьей 250 НК РФ

При этом не учитываются доходы, перечисленные в статье 251 НК РФ, включая:

Займы и их возврат

Вклады в уставный капитал

Безвозмездная помощь от учредителей с долей участия более 50%

Средства, полученные по договорам комиссии, агентским и другим аналогичным договорам в пользу комитента или принципала

Для налогоплательщиков, выбравших объект "доходы минус расходы", особую значимость имеет статья 346.16 НК РФ, устанавливающая закрытый перечень расходов, которые можно учесть при расчете налоговой базы:

Приобретение основных средств и нематериальных активов

Ремонт основных средств

Арендные платежи

Материальные расходы

Расходы на оплату труда

Обязательное страхование сотрудников

Проценты по кредитам и займам

Налоги и сборы

Командировочные расходы

Представительские расходы (с ограничениями)

Расходы на рекламу (с ограничениями)

Иные расходы, перечисленные в статье 346.16

Важно подчеркнуть, что для признания расходов необходимо соблюдение трех условий (ст. 346.16 п. 2 НК РФ):

Расходы должны быть обоснованы Расходы должны быть документально подтверждены Расходы должны быть направлены на получение дохода

Статья 346.17 НК РФ устанавливает кассовый метод признания доходов и расходов при УСН: доходы признаются в момент поступления денежных средств, а расходы — в момент их фактической оплаты. Эта особенность принципиально отличает УСН от общего режима налогообложения, где применяется метод начисления.

Особое внимание следует уделить учету основных средств (статья 346.16 п. 3 НК РФ). Расходы на их приобретение признаются с момента ввода в эксплуатацию и оплаты равными долями в течение:

1 года — для объектов 1-2 амортизационных групп

3 лет — для объектов 3-4 амортизационных групп

5 лет — для объектов 5-7 амортизационных групп

10 лет — для объектов 8-10 амортизационных групп

При применении УСН с объектом "доходы минус расходы" налогоплательщики вправе уменьшить налоговую базу на сумму убытка, полученного в предыдущих налоговых периодах (статья 346.18 п. 7 НК РФ). Убыток может быть перенесен на будущие налоговые периоды в течение 10 лет, следующих за годом его получения.

Отчетность и сроки уплаты налога по УСН в статьях НК

Статьи 346.19, 346.21 и 346.23 НК РФ регламентируют порядок исчисления налога, сроки уплаты и представления отчетности при применении УСН. В 2025 году соблюдение этих требований остается критически важным для избежания штрафных санкций. 📅

Согласно статье 346.19 НК РФ, при УСН установлены следующие налоговые периоды:

Налоговый период — календарный год

Отчетные периоды — первый квартал, полугодие, девять месяцев

По итогам отчетных периодов налогоплательщики исчисляют и уплачивают авансовые платежи, а по итогам налогового периода — налог с учетом ранее уплаченных авансовых платежей.

Статья 346.21 НК РФ устанавливает следующие сроки уплаты авансовых платежей и налога за год:

Период Срок уплаты Налоговая база Особенности расчета I квартал До 28 апреля Доходы (расходы) за I квартал Авансовый платеж исчисляется впервые Полугодие До 28 июля Доходы (расходы) за полугодие За вычетом авансового платежа за I квартал 9 месяцев До 28 октября Доходы (расходы) за 9 месяцев За вычетом авансовых платежей за I квартал и полугодие Год До 28 марта следующего года (организации) <br> До 28 апреля следующего года (ИП) Доходы (расходы) за год За вычетом всех авансовых платежей

Особенностью УСН с объектом "доходы" является возможность уменьшения суммы налога (авансового платежа) на сумму:

Страховых взносов за работников и ИП за себя, уплаченных в данном периоде

Выплат по больничным листам за первые 3 дня болезни (за счет работодателя)

Платежей по договорам добровольного личного страхования работников

При этом для организаций и ИП с работниками действует ограничение — налог можно уменьшить не более чем на 50%. ИП без наемных работников вправе уменьшить налог на всю сумму уплаченных за себя страховых взносов без ограничения (статья 346.21 п. 3.1 НК РФ).

Статья 346.23 НК РФ устанавливает следующие сроки представления налоговой декларации:

Для организаций — не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом

Для ИП — не позднее 28 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом

С 2023 года введено важное изменение — ИП, применяющие УСН с объектом "доходы" и использующие только онлайн-кассу, освобождаются от обязанности представления налоговой декларации при условии, что сведения о всех расчетах переданы через кассу (статья 346.23 п. 2 НК РФ).

Статья 346.24 НК РФ обязывает налогоплательщиков вести учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы в Книге учета доходов и расходов (КУДиР). Форма и порядок заполнения КУДиР утверждены Приказом Минфина России. Непредставление КУДиР по требованию налогового органа влечет штраф согласно статье 126 НК РФ.

Важно помнить, что нарушение сроков уплаты налога приводит к начислению пени, а неподача налоговой декларации — к штрафу в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1000 рублей (статья 119 НК РФ).