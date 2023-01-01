Стакан на бирже: полное руководство для начинающих трейдеров

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Для кого эта статья:

Новички в трейдинге, желающие освоить биржевой стакан и его анализ

Опытные трейдеры, ищущие способы улучшения своей стратегии торговли

Люди, интересующиеся карьерой в финансовом анализе и трейдинге Представьте, что вы смотрите на поле боя, где покупатели и продавцы сражаются за каждую копейку цены актива. Именно этим и является биржевой стакан — окном в реальную рыночную динамику, где каждый ордер раскрывает намерения участников торгов. В 2025 году умение читать стакан заявок остаётся фундаментальным навыком для любого серьезного трейдера, позволяющим видеть то, что скрыто от глаз большинства инвесторов. Независимо от вашего уровня — новичок вы или уже делаете первые шаги в трейдинге — понимание "стакана" даст вам критическое преимущество в принятии торговых решений. 💹

Что такое биржевой стакан и как он устроен

Биржевой стакан (или стакан заявок, книга ордеров, Order Book) — это инструмент, отображающий текущие заявки на покупку и продажу конкретного финансового инструмента. По сути, это окно в реальный механизм ценообразования на бирже. 📊

Стакан разделен на две части:

Бид (Bid) — левая сторона, которая показывает заявки на покупку в порядке убывания цены

— левая сторона, которая показывает заявки на покупку в порядке убывания цены Аск (Ask) — правая сторона, отображающая заявки на продажу в порядке возрастания цены

Между ними находится так называемый "спред" — разница между лучшей ценой покупки и лучшей ценой продажи. Чем меньше спред, тем выше ликвидность инструмента.

Элемент стакана Что означает На что влияет Цена Стоимость, по которой трейдеры готовы купить или продать актив Определяет уровни поддержки и сопротивления Объем Количество акций/контрактов на конкретном ценовом уровне Показывает силу интереса на определенной цене Спред Разница между лучшей ценой покупки и продажи Индикатор ликвидности и волатильности Глубина рынка Доступные объемы на разных ценовых уровнях Позволяет оценить потенциал движения цены

В 2025 году большинство торговых терминалов предлагают расширенную визуализацию стакана. Помимо классического табличного вида, вы можете увидеть тепловые карты объемов, графики DOM (Depth of Market), где объемы отображаются в виде гистограмм, что упрощает визуальное восприятие существенных уровней спроса и предложения.

Важно понимать, что стакан — это динамическая структура. Ордера постоянно добавляются, исполняются или снимаются участниками торгов. В высоколиквидных инструментах, например, фьючерсах на индекс S&P 500, изменения происходят буквально десятки раз в секунду.

Алексей Воронцов, старший трейдер-аналитик В 2022 году ко мне обратился клиент, который за полгода торговли потерял 40% депозита. Разбираясь в причинах, я обнаружил, что он использовал только технический анализ графиков, полностью игнорируя стакан. Мы начали с базовой настройки его торгового терминала, добавив DOM-график. После двухнедельного обучения чтению стакана он стал замечать объемные заявки крупных игроков, которые часто предшествовали резким движениям цены. Однажды на рынке акций он увидел аномальный объем на покупку чуть ниже текущей цены и открыл длинную позицию. Через 20 минут цена выросла на 3,8%, позволив зафиксировать прибыль. Позже выяснилось, что это был крупный институциональный инвестор, начавший формирование позиции. Эта сделка компенсировала половину предыдущих убытков клиента и, что важнее, показала ему реальную силу анализа стакана заявок.

Как читать стакан заявок: теория и практика

Чтение стакана — это искусство интерпретации намерений участников рынка. Начнем с базовых аспектов, которые следует учитывать при анализе:

Дисбаланс объемов : существенный перевес объемов на стороне покупателей может сигнализировать о потенциальном росте цены, и наоборот

: существенный перевес объемов на стороне покупателей может сигнализировать о потенциальном росте цены, и наоборот Концентрация объемов : большие объемы на определенных ценовых уровнях часто указывают на сильную поддержку или сопротивление

: большие объемы на определенных ценовых уровнях часто указывают на сильную поддержку или сопротивление Характер изменений : скорость появления/исчезновения заявок может указывать на нервозность рынка или манипуляции

: скорость появления/исчезновения заявок может указывать на нервозность рынка или манипуляции Ступенчатость объемов: равномерное распределение или резкие скачки объемов между соседними ценовыми уровнями

В 2025 году продвинутые трейдеры уделяют особое внимание микроструктуре рынка — мельчайшим паттернам в стакане, которые могут предсказать краткосрочные движения цены. Вот несколько ключевых паттернов:

Айсберг-ордера — крупные заявки, которые "скрыты" и появляются в стакане маленькими частями Спуфинг — размещение и быстрое снятие крупных ордеров для создания ложного впечатления о силе спроса или предложения Абсорбция — когда крупный объем заявок на определенном уровне "поглощается" без существенного движения цены Флеш-кластер — внезапное появление множества заявок на одном ценовом уровне

Практический подход к чтению стакана требует систематического анализа и интерпретации увиденного. Вот пошаговый алгоритм для начинающих трейдеров:

Оцените общий спред и ликвидность инструмента Определите наиболее объемные уровни по обе стороны стакана Обратите внимание на соотношение объемов бидов и асков Отслеживайте, как быстро исполняются или снимаются заявки на разных уровнях Сопоставьте активность в стакане с движением цены на графике

Помните, что стакан отражает лишь явные намерения участников торгов. Многие институциональные инвесторы используют алгоритмические стратегии и скрытые ордера, которые напрямую не видны в стакане. 🔍

Стакан акций: ключевые сигналы для начинающих

Для начинающих трейдеров важно научиться распознавать основные сигналы в стакане, которые с высокой вероятностью указывают на потенциальное движение цены. Рассмотрим ключевые индикаторы, которые можно выделить даже без глубокого опыта. ⚡

Тип сигнала Что наблюдается в стакане Возможная интерпретация Стена объема Крупный объем заявок на одном ценовом уровне Сильное сопротивление или поддержка Исчезающие объемы Быстрое снятие заявок на определенном уровне Потенциальный прорыв этого уровня Дисбаланс спроса/предложения Значительный перевес объемов на одной стороне Вероятное движение цены в сторону большего объема Частые обновления Постоянные изменения объемов на лучших ценах Высокая активность трейдеров, возможна повышенная волатильность Сужение спреда Уменьшение разницы между лучшим бидом и аском Сигнал о потенциальном движении цены

Одним из наиболее информативных сигналов является поглощение объема — ситуация, когда крупные заявки на определенном уровне быстро исполняются, но цена не меняется или меняется незначительно. Это может указывать на присутствие крупного игрока, который аккумулирует или распределяет позицию.

Для акций российских компаний в 2025 году характерны следующие особенности стакана:

Большая глубина стакана для голубых фишек (Сбер, Газпром, Лукойл)

Ограниченная ликвидность для компаний второго и третьего эшелона

Повышенная активность алгоритмических трейдеров в утренние часы

Заметное влияние дивидендных событий на структуру стакана

Важно отметить, что сигналы стакана наиболее эффективны при комплексном анализе. Сопоставляйте увиденное с текущими уровнями поддержки и сопротивления на графике, временем торговой сессии и общим рыночным контекстом.

Мария Соколова, руководитель отдела обучения трейдеров Самый яркий пример силы стакана я наблюдала, когда проводила обучение группы новичков в 2023 году. Мы анализировали в реальном времени акции технологической компании перед публикацией квартального отчета. За 40 минут до объявления результатов в стакане начали формироваться необычные паттерны — крупные объемы покупок по рынку при одновременном нарастании заявок на продажу выше. Я объяснила ученикам, что это может свидетельствовать о "разногласии" между крупными игроками: одни закрывают короткие позиции перед новостями, другие готовятся к продажам на росте. После публикации отчета (который оказался позитивным) цена резко выросла на 4%, но затем за 15 минут упала на 7%, как раз до уровня, где ранее наблюдалась стена продаж. Один из студентов, который решил открыть короткую позицию после начального роста, основываясь на нашем анализе стакана, заработал на этом движении больше, чем за предыдущий месяц торговли.

Стратегии торговли с использованием стакана

Стакан заявок может служить основой для разработки эффективных торговых стратегий. Рассмотрим несколько подходов, которые хорошо работают в 2025 году и подходят для начинающих трейдеров. 📈

1. Стратегия "Скальпинг на импульсах"

Суть: Открытие краткосрочных позиций при возникновении дисбаланса в стакане.

Наблюдайте за резким увеличением объема на стороне покупки или продажи

Входите в рынок в направлении дисбаланса

Устанавливайте стоп-лосс за ближайшим значимым уровнем объема

Фиксируйте прибыль при первых признаках ослабления импульса

2. Стратегия "Прорыв объемных уровней"

Суть: Открытие позиций после пробития уровней с большим скоплением заявок.

Определите в стакане уровни с наибольшей концентрацией объемов

Дождитесь, когда эти объемы начнут активно исполняться

После пробоя уровня входите в направлении движения

Целевой уровень прибыли — следующая концентрация объемов в стакане

3. Стратегия "Противодействие манипуляциям"

Суть: Определение ложных движений, организованных крупными игроками.

Обращайте внимание на внезапное появление и быстрое исчезновение крупных заявок

Если после исчезновения таких заявок цена не двигается в ожидаемом направлении, рассмотрите вход в противоположном направлении

Используйте малые объемы для входа и строгие правила управления риском

4. Стратегия "Торговля на поглощении объема"

Суть: Выявление крупных участников, которые аккумулируют позиции.

Наблюдайте за уровнями, где крупные объемы заявок исполняются без существенного движения цены

Если поглощение происходит на стороне покупок, готовьтесь к потенциальному росту

Если поглощение происходит на стороне продаж, готовьтесь к потенциальному снижению

Входите в рынок после первых признаков движения в ожидаемом направлении

Важно помнить, что любая стратегия требует тестирования и адаптации под конкретный инструмент и рыночные условия. В 2025 году особенно актуально учитывать растущее влияние алгоритмической торговли, которая может создавать в стакане сложные паттерны. 🤖

Для стабильного успеха рекомендуется:

Вести журнал торговли с подробным описанием замеченных паттернов в стакане Начинать с малых объемов, постепенно увеличивая их по мере накопления опыта Регулярно анализировать эффективность выбранной стратегии и корректировать её параметры Комбинировать анализ стакана с другими методами технического анализа

Типичные ошибки новичков при работе со стаканом

Несмотря на кажущуюся простоту, анализ стакана заявок таит в себе множество подводных камней, особенно для начинающих трейдеров. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки, которых следует избегать. ⚠️

1. Переоценка значимости отдельных заявок

Новички часто придают слишком большое значение появлению одиночных крупных ордеров. В реальности крупные игроки редко выставляют весь объем одной заявкой, предпочитая дробить его или использовать алгоритмические стратегии исполнения. Более информативен общий дисбаланс объемов на нескольких соседних уровнях.

2. Игнорирование контекста торговой сессии

Характер стакана существенно различается в зависимости от времени дня:

На открытии торгов наблюдается повышенная волатильность и часто ложные сигналы

В середине сессии стакан обычно более репрезентативен

Перед закрытием могут наблюдаться манипуляции для фиксации определенных цен закрытия

3. Торговля против крупных объемов без достаточных оснований

Попытка "пробить" уровень с большим объемом заявок без явных признаков его ослабления — распространенная ошибка. Не стоит идти против рынка только на основании собственных предположений о будущем движении цены.

4. Недостаточная фильтрация шума

В высоколиквидных инструментах стакан может обновляться десятки раз в секунду, что создает "информационный шум". Новички часто реагируют на каждое изменение, что приводит к необоснованным входам в рынок.

5. Сосредоточение только на верхних уровнях стакана

Анализируя только несколько ближайших к текущей цене уровней, трейдер упускает из виду общую структуру спроса и предложения. Важно оценивать глубину рынка на расстоянии 10-15 ценовых уровней от текущей цены.

6. Принятие ордеров в стакане за "чистую монету"

В 2025 году манипуляции стаканом стали еще более изощренными. Участники рынка часто выставляют и быстро снимают заявки, создавая иллюзию интереса на определенных уровнях. Нужно обращать внимание на то, как долго сохраняются заявки и насколько реально они исполняются.

7. Игнорирование взаимосвязи времени и объема

Недостаточно просто видеть крупный объем заявок — важно отслеживать скорость его изменения. Быстрое исполнение даже среднего объема может быть более значимым сигналом, чем длительное присутствие крупного ордера.

8. Отсутствие комплексного подхода

Использование стакана в отрыве от графического анализа, новостного фона и общей рыночной ситуации приводит к фрагментарному восприятию рынка. Стакан — это лишь один из инструментов анализа, который должен дополнять общую торговую стратегию.

Чтобы избежать этих ошибок, рекомендуется:

Регулярно практиковаться в чтении стакана, начиная с наблюдения без совершения сделок

Использовать демо-счета для отработки стратегий без риска потери реальных средств

Вести подробный журнал наблюдений, отмечая интересные паттерны и их последующее развитие

Постепенно увеличивать объем реальных сделок по мере роста уверенности в интерпретации сигналов стакана