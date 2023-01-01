Средняя зарплата на Украине: актуальные данные по отраслям и регионам#Зарплаты и рынок труда #Статистика #Демография и социальная статистика
Для кого эта статья:
- Специалисты и работники, планирующие трудоустройство или смену профессии в Украине
- Инвесторы и предприниматели, заинтересованные в открытии бизнеса или анализе рынка труда в Украине
Студенты и молодые специалисты, желающие получить образование и карьерные советы по перспективным областям работы
Украинский рынок труда переживает фундаментальную трансформацию в 2025 году. Зарплаты растут неравномерно, создавая как новые возможности, так и вызовы для экономики страны. В то время как IT-специалисты Киева получают доходы европейского уровня, рядовые работники в отдаленных областях сталкиваются с совершенно иной реальностью. Точное понимание зарплатной картины по регионам и отраслям — ключ к принятию взвешенных решений о трудоустройстве, переезде или инвестировании в украинскую экономику. 🇺🇦
Средняя зарплата в Украине: последние данные по стране
По данным Государственной службы статистики Украины, в начале 2025 года средняя номинальная заработная плата в стране достигла 22 800 гривен (около 610 долларов США). Это на 17,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, что демонстрирует медленное, но устойчивое восстановление экономической ситуации в стране. 📊
Важно понимать, что официальная статистика учитывает только формальный сектор экономики и не отражает полностью теневую занятость, которая, по некоторым оценкам, составляет до 30% рынка труда.
Распределение средней заработной платы существенно отличается в зависимости от:
- Сферы деятельности (разрыв может достигать 300-400%)
- Размерa населенного пункта (в крупных городах зарплаты в среднем на 25-40% выше)
- Формы собственности предприятия (частные компании обычно платят на 15-20% больше государственных)
- Уровня образования и опыта работы (специалисты с высшим образованием получают в среднем на 30-35% больше)
|Период
|Средняя зарплата (грн)
|Эквивалент (USD)
|Рост (% к предыдущему году)
|Январь 2023
|15 400
|420
|14.8%
|Январь 2024
|19 450
|510
|26.3%
|Январь 2025
|22 800
|610
|17.2%
Медианная зарплата (показатель, при котором 50% работников получают больше, а 50% — меньше указанной суммы) составляет около 18 200 гривен, что существенно ниже среднего арифметического. Это указывает на значительное расслоение доходов и большую долю низкооплачиваемых работников.
Руслан Петренко, аналитик рынка труда Ко мне недавно обратился клиент из Европы, планировавший открыть производство в Украине. Его главный вопрос касался реальных зарплатных ожиданий украинцев. Я показал ему не только официальную статистику, но и наши исследования соотношения формальных и неформальных выплат. В итоге он был удивлен, что для привлечения квалифицированного персонала на производство нужно было закладывать зарплаты на 25-30% выше официальных средних показателей для соответствующих должностей. Это позволило ему скорректировать бизнес-план и успешно запустить производство в Хмельницкой области, где стоимость рабочей силы ниже, чем в Киеве или Львове, а квалификация персонала осталась на достойном уровне.
Региональные различия в уровне доходов украинцев
Географическое распределение доходов в Украине крайне неравномерно. Разрыв между регионами с самыми высокими и самыми низкими зарплатами составляет более 70%, что создает серьезные экономические диспропорции и стимулирует внутреннюю миграцию. 🏙️
Традиционно самые высокие средние зарплаты фиксируются в:
- Киеве — 34 500 грн (около 920 USD)
- Киевской области — 26 200 грн (около 700 USD)
- Днепропетровской области — 23 800 грн (около 640 USD)
- Одесской области — 22 900 грн (около 610 USD)
- Львовской области — 22 400 грн (около 600 USD)
К регионам с наиболее низким уровнем оплаты труда относятся:
- Тернопольская область — 18 500 грн (около 495 USD)
- Черниговская область — 18 700 грн (около 500 USD)
- Херсонская область — 19 200 грн (около 515 USD)
- Закарпатская область — 19 300 грн (около 515 USD)
Интересно отметить, что западные регионы Украины уже не являются абсолютными аутсайдерами по уровню заработных плат, как это было 5-7 лет назад. Близость к европейским странам и развитие туристической инфраструктуры способствовали росту доходов в этих областях.
|Регион
|Средняя зарплата (грн)
|% от среднего по стране
|Основные отрасли
|Киев (столица)
|34 500
|151.3%
|IT, финансы, управление
|Киевская область
|26 200
|114.9%
|Логистика, производство
|Харьковская область
|21 900
|96.0%
|IT, образование, машиностроение
|Тернопольская область
|18 500
|81.1%
|Сельское хозяйство, лёгкая промышленность
Важно отметить, что крупные города в каждом регионе обычно демонстрируют показатели на 15-30% выше средних по своей области. Например, в Харькове средняя зарплата превышает 25 000 грн, в то время как в области в целом она составляет около 21 900 грн.
Существенное значение имеет и удаленный формат работы, который после пандемии позволил многим специалистам получать столичные зарплаты, проживая в регионах с более низкой стоимостью жизни. Эта тенденция особенно заметна в IT-секторе, где до 70% сотрудников работают удаленно или в гибридном формате.
Самые высокооплачиваемые отрасли на рынке труда Украины
Отраслевые различия в оплате труда на украинском рынке достигают колоссальных масштабов. В то время как некоторые сферы испытывают значительные трудности и вынуждены удерживать зарплаты на невысоком уровне, другие активно конкурируют за таланты, поднимая планку вознаграждений до международного уровня. 💼
Бесспорным лидером по уровню заработных плат в Украине остается IT-сектор со средней зарплатой около 96 000 грн (2 570 USD) для опытных специалистов. Начинающие разработчики могут рассчитывать на стартовые позиции с оплатой от 25 000 до 35 000 грн, что существенно выше среднего показателя по стране.
Топ-5 самых высокооплачиваемых отраслей в 2025 году:
- IT и разработка программного обеспечения — 62 000 грн (1 660 USD)
- Финансовый сектор и банковские услуги — 41 500 грн (1 110 USD)
- Фармацевтика и медицинские технологии — 36 700 грн (980 USD)
- Телекоммуникации — 34 200 грн (915 USD)
- Юридические услуги — 32 800 грн (880 USD)
Отрасли с наиболее низкими средними зарплатами включают:
- Сельское хозяйство — 18 900 грн (505 USD)
- Образование — 17 600 грн (470 USD)
- Социальные услуги — 17 300 грн (465 USD)
- Культура и искусство — 16 800 грн (450 USD)
Примечательно, что государственный сектор в целом предлагает зарплаты на 20-30% ниже, чем частный бизнес, хотя в последние годы наблюдается тенденция к сокращению этого разрыва, особенно в сфере государственного управления.
Марина Ковальчук, HR-консультант Недавно я консультировала специалиста среднего звена из фармацевтической компании, который сомневался, стоит ли ему переходить в IT-сектор через программу переквалификации. Его текущая зарплата составляла 28 000 грн, что выше среднего по стране, но значительно ниже стартовых позиций в IT. Мы провели детальный анализ зарплат в обеих отраслях и потенциала роста. Через 8 месяцев интенсивного обучения программированию он получил предложение на позицию Junior Developer с зарплатой 32 000 грн и перспективой увеличения до 45 000 грн через полгода. Этот случай наглядно иллюстрирует, как понимание отраслевой специфики зарплат может помочь в принятии стратегического карьерного решения с существенным финансовым выигрышем в среднесрочной перспективе.
Сравнение средней зарплаты на Украине с минимальной
Минимальная заработная плата в Украине с января 2025 года составляет 9 500 гривен (примерно 255 долларов США), что составляет 41,6% от средней заработной платы по стране. Это соотношение является показателем социального расслоения и экономической доступности базовых благ для наименее защищенных слоев населения. 📉
Динамика минимальной зарплаты демонстрирует последовательный рост:
- Январь 2023 — 6 700 грн (около 180 USD)
- Январь 2024 — 8 100 грн (около 215 USD)
- Январь 2025 — 9 500 грн (около 255 USD)
При этом соотношение минимальной и средней зарплаты постепенно улучшается: если в 2023 году оно составляло 43,5%, то сейчас — 41,6%. Это указывает на то, что в среднем зарплаты растут быстрее, чем минимально установленный правительством уровень.
По оценкам экономистов, около 12-15% работающих украинцев получают заработную плату, близкую к минимальной (в пределах +20% от установленного минимума). Такая ситуация особенно характерна для:
- Сельской местности (до 25% занятых)
- Работников без специального образования (до 30%)
- Сферы обслуживания в малых городах (до 20%)
- Технического персонала в государственных учреждениях (до 35%)
Важно отметить, что прожиточный минимум в Украине (7 800 грн в начале 2025 года) ниже минимальной зарплаты, но многие эксперты считают, что он не отражает реальные затраты на базовые потребности, особенно в крупных городах с высокой стоимостью жилья.
Для полноты картины стоит рассмотреть соотношение минимальной и средней зарплаты в разных регионах:
- В Киеве минимальная зарплата составляет лишь 27,5% от средней
- В Тернопольской области — 51,4% от средней
- В Харьковской области — 43,4% от средней
- В Одесской области — 41,5% от средней
Такие различия наглядно демонстрируют региональные диспропорции в оплате труда и уровне жизни населения.
Как изменились доходы украинцев с учётом инфляции
Номинальный и реальный рост зарплат в Украине существенно различаются. Хотя номинальные показатели демонстрируют впечатляющую динамику, высокая инфляция в последние годы значительно корректирует картину реальных доходов украинцев. 💵
Уровень годовой инфляции в Украине за последние три года:
- 2022 год — 26,6%
- 2023 год — 14,3%
- 2024 год — 10,2%
- Прогноз на 2025 год — 7,8%
При сопоставлении роста номинальных зарплат и инфляции получается следующая динамика изменения реальных доходов:
|Год
|Рост номинальной зарплаты
|Уровень инфляции
|Изменение реальных доходов
|2023
|+14,8%
|14,3%
|+0,5%
|2024
|+26,3%
|10,2%
|+16,1%
|2025 (прогноз)
|+17,2%
|7,8%
|+9,4%
Как видно из таблицы, 2023 год характеризовался практически нулевым ростом реальных доходов, тогда как в 2024 ситуация существенно улучшилась. Прогноз на 2025 год также остается позитивным, что свидетельствует о постепенной стабилизации экономической ситуации.
Однако, при анализе покупательной способности украинцев необходимо учитывать, что разные категории товаров и услуг демонстрируют неравномерный рост цен:
- Коммунальные услуги — рост на 19-25% в год
- Продукты питания — рост на 8-12% в год
- Транспорт — рост на 11-15% в год
- Медицинские услуги — рост на 13-18% в год
- Товары длительного пользования и электроника — рост на 6-9% в год
Таким образом, даже при положительной динамике реальных доходов, качество жизни украинцев может не улучшаться пропорционально из-за опережающего роста цен на базовые потребности.
Важным аспектом является и дифференцированное влияние инфляционных процессов на разные группы населения. Для граждан с доходами ниже среднего, расходующих большую часть бюджета на продукты питания и коммунальные услуги, фактическая "персональная" инфляция может быть выше официальных показателей на 3-5 процентных пунктов.
Если сравнивать покупательную способность средней зарплаты в Украине с 2021 годом (до начала полномасштабных военных действий), то она восстановилась лишь на 90-95%, несмотря на значительный номинальный рост доходов.
Анализ зарплатной динамики в Украине показывает сложную, но постепенно улучшающуюся картину. Несмотря на существенное региональное и отраслевое неравенство, общая тенденция к росту реальных доходов сохраняется. Потенциальным мигрантам и специалистам стоит тщательно анализировать не только номинальные зарплаты, но и стоимость жизни в конкретных регионах страны. Для украинцев ключом к финансовому благополучию становится профессиональное развитие в перспективных отраслях, особенно связанных с новыми технологиями и экспортно-ориентированными услугами, где зарплаты не только выше среднего, но и продолжают расти опережающими темпами.
Ольга Селезнёва
биостатистик