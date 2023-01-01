Средняя зарплата на Украине: актуальные данные по отраслям и регионам

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Для кого эта статья:

Специалисты и работники, планирующие трудоустройство или смену профессии в Украине

Инвесторы и предприниматели, заинтересованные в открытии бизнеса или анализе рынка труда в Украине

Студенты и молодые специалисты, желающие получить образование и карьерные советы по перспективным областям работы Украинский рынок труда переживает фундаментальную трансформацию в 2025 году. Зарплаты растут неравномерно, создавая как новые возможности, так и вызовы для экономики страны. В то время как IT-специалисты Киева получают доходы европейского уровня, рядовые работники в отдаленных областях сталкиваются с совершенно иной реальностью. Точное понимание зарплатной картины по регионам и отраслям — ключ к принятию взвешенных решений о трудоустройстве, переезде или инвестировании в украинскую экономику. 🇺🇦

Средняя зарплата в Украине: последние данные по стране

По данным Государственной службы статистики Украины, в начале 2025 года средняя номинальная заработная плата в стране достигла 22 800 гривен (около 610 долларов США). Это на 17,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, что демонстрирует медленное, но устойчивое восстановление экономической ситуации в стране. 📊

Важно понимать, что официальная статистика учитывает только формальный сектор экономики и не отражает полностью теневую занятость, которая, по некоторым оценкам, составляет до 30% рынка труда.

Распределение средней заработной платы существенно отличается в зависимости от:

Сферы деятельности (разрыв может достигать 300-400%)

Размерa населенного пункта (в крупных городах зарплаты в среднем на 25-40% выше)

Формы собственности предприятия (частные компании обычно платят на 15-20% больше государственных)

Уровня образования и опыта работы (специалисты с высшим образованием получают в среднем на 30-35% больше)

Период Средняя зарплата (грн) Эквивалент (USD) Рост (% к предыдущему году) Январь 2023 15 400 420 14.8% Январь 2024 19 450 510 26.3% Январь 2025 22 800 610 17.2%

Медианная зарплата (показатель, при котором 50% работников получают больше, а 50% — меньше указанной суммы) составляет около 18 200 гривен, что существенно ниже среднего арифметического. Это указывает на значительное расслоение доходов и большую долю низкооплачиваемых работников.

Руслан Петренко, аналитик рынка труда Ко мне недавно обратился клиент из Европы, планировавший открыть производство в Украине. Его главный вопрос касался реальных зарплатных ожиданий украинцев. Я показал ему не только официальную статистику, но и наши исследования соотношения формальных и неформальных выплат. В итоге он был удивлен, что для привлечения квалифицированного персонала на производство нужно было закладывать зарплаты на 25-30% выше официальных средних показателей для соответствующих должностей. Это позволило ему скорректировать бизнес-план и успешно запустить производство в Хмельницкой области, где стоимость рабочей силы ниже, чем в Киеве или Львове, а квалификация персонала осталась на достойном уровне.

Региональные различия в уровне доходов украинцев

Географическое распределение доходов в Украине крайне неравномерно. Разрыв между регионами с самыми высокими и самыми низкими зарплатами составляет более 70%, что создает серьезные экономические диспропорции и стимулирует внутреннюю миграцию. 🏙️

Традиционно самые высокие средние зарплаты фиксируются в:

Киеве — 34 500 грн (около 920 USD)

Киевской области — 26 200 грн (около 700 USD)

Днепропетровской области — 23 800 грн (около 640 USD)

Одесской области — 22 900 грн (около 610 USD)

Львовской области — 22 400 грн (около 600 USD)

К регионам с наиболее низким уровнем оплаты труда относятся:

Тернопольская область — 18 500 грн (около 495 USD)

Черниговская область — 18 700 грн (около 500 USD)

Херсонская область — 19 200 грн (около 515 USD)

Закарпатская область — 19 300 грн (около 515 USD)

Интересно отметить, что западные регионы Украины уже не являются абсолютными аутсайдерами по уровню заработных плат, как это было 5-7 лет назад. Близость к европейским странам и развитие туристической инфраструктуры способствовали росту доходов в этих областях.

Регион Средняя зарплата (грн) % от среднего по стране Основные отрасли Киев (столица) 34 500 151.3% IT, финансы, управление Киевская область 26 200 114.9% Логистика, производство Харьковская область 21 900 96.0% IT, образование, машиностроение Тернопольская область 18 500 81.1% Сельское хозяйство, лёгкая промышленность

Важно отметить, что крупные города в каждом регионе обычно демонстрируют показатели на 15-30% выше средних по своей области. Например, в Харькове средняя зарплата превышает 25 000 грн, в то время как в области в целом она составляет около 21 900 грн.

Существенное значение имеет и удаленный формат работы, который после пандемии позволил многим специалистам получать столичные зарплаты, проживая в регионах с более низкой стоимостью жизни. Эта тенденция особенно заметна в IT-секторе, где до 70% сотрудников работают удаленно или в гибридном формате.

Самые высокооплачиваемые отрасли на рынке труда Украины

Отраслевые различия в оплате труда на украинском рынке достигают колоссальных масштабов. В то время как некоторые сферы испытывают значительные трудности и вынуждены удерживать зарплаты на невысоком уровне, другие активно конкурируют за таланты, поднимая планку вознаграждений до международного уровня. 💼

Бесспорным лидером по уровню заработных плат в Украине остается IT-сектор со средней зарплатой около 96 000 грн (2 570 USD) для опытных специалистов. Начинающие разработчики могут рассчитывать на стартовые позиции с оплатой от 25 000 до 35 000 грн, что существенно выше среднего показателя по стране.

Топ-5 самых высокооплачиваемых отраслей в 2025 году:

IT и разработка программного обеспечения — 62 000 грн (1 660 USD)

Финансовый сектор и банковские услуги — 41 500 грн (1 110 USD)

Фармацевтика и медицинские технологии — 36 700 грн (980 USD)

Телекоммуникации — 34 200 грн (915 USD)

Юридические услуги — 32 800 грн (880 USD)

Отрасли с наиболее низкими средними зарплатами включают:

Сельское хозяйство — 18 900 грн (505 USD)

Образование — 17 600 грн (470 USD)

Социальные услуги — 17 300 грн (465 USD)

Культура и искусство — 16 800 грн (450 USD)

Примечательно, что государственный сектор в целом предлагает зарплаты на 20-30% ниже, чем частный бизнес, хотя в последние годы наблюдается тенденция к сокращению этого разрыва, особенно в сфере государственного управления.

Марина Ковальчук, HR-консультант Недавно я консультировала специалиста среднего звена из фармацевтической компании, который сомневался, стоит ли ему переходить в IT-сектор через программу переквалификации. Его текущая зарплата составляла 28 000 грн, что выше среднего по стране, но значительно ниже стартовых позиций в IT. Мы провели детальный анализ зарплат в обеих отраслях и потенциала роста. Через 8 месяцев интенсивного обучения программированию он получил предложение на позицию Junior Developer с зарплатой 32 000 грн и перспективой увеличения до 45 000 грн через полгода. Этот случай наглядно иллюстрирует, как понимание отраслевой специфики зарплат может помочь в принятии стратегического карьерного решения с существенным финансовым выигрышем в среднесрочной перспективе.

Сравнение средней зарплаты на Украине с минимальной

Минимальная заработная плата в Украине с января 2025 года составляет 9 500 гривен (примерно 255 долларов США), что составляет 41,6% от средней заработной платы по стране. Это соотношение является показателем социального расслоения и экономической доступности базовых благ для наименее защищенных слоев населения. 📉

Динамика минимальной зарплаты демонстрирует последовательный рост:

Январь 2023 — 6 700 грн (около 180 USD)

Январь 2024 — 8 100 грн (около 215 USD)

Январь 2025 — 9 500 грн (около 255 USD)

При этом соотношение минимальной и средней зарплаты постепенно улучшается: если в 2023 году оно составляло 43,5%, то сейчас — 41,6%. Это указывает на то, что в среднем зарплаты растут быстрее, чем минимально установленный правительством уровень.

По оценкам экономистов, около 12-15% работающих украинцев получают заработную плату, близкую к минимальной (в пределах +20% от установленного минимума). Такая ситуация особенно характерна для:

Сельской местности (до 25% занятых)

Работников без специального образования (до 30%)

Сферы обслуживания в малых городах (до 20%)

Технического персонала в государственных учреждениях (до 35%)

Важно отметить, что прожиточный минимум в Украине (7 800 грн в начале 2025 года) ниже минимальной зарплаты, но многие эксперты считают, что он не отражает реальные затраты на базовые потребности, особенно в крупных городах с высокой стоимостью жилья.

Для полноты картины стоит рассмотреть соотношение минимальной и средней зарплаты в разных регионах:

В Киеве минимальная зарплата составляет лишь 27,5% от средней

В Тернопольской области — 51,4% от средней

В Харьковской области — 43,4% от средней

В Одесской области — 41,5% от средней

Такие различия наглядно демонстрируют региональные диспропорции в оплате труда и уровне жизни населения.

Как изменились доходы украинцев с учётом инфляции

Номинальный и реальный рост зарплат в Украине существенно различаются. Хотя номинальные показатели демонстрируют впечатляющую динамику, высокая инфляция в последние годы значительно корректирует картину реальных доходов украинцев. 💵

Уровень годовой инфляции в Украине за последние три года:

2022 год — 26,6%

2023 год — 14,3%

2024 год — 10,2%

Прогноз на 2025 год — 7,8%

При сопоставлении роста номинальных зарплат и инфляции получается следующая динамика изменения реальных доходов:

Год Рост номинальной зарплаты Уровень инфляции Изменение реальных доходов 2023 +14,8% 14,3% +0,5% 2024 +26,3% 10,2% +16,1% 2025 (прогноз) +17,2% 7,8% +9,4%

Как видно из таблицы, 2023 год характеризовался практически нулевым ростом реальных доходов, тогда как в 2024 ситуация существенно улучшилась. Прогноз на 2025 год также остается позитивным, что свидетельствует о постепенной стабилизации экономической ситуации.

Однако, при анализе покупательной способности украинцев необходимо учитывать, что разные категории товаров и услуг демонстрируют неравномерный рост цен:

Коммунальные услуги — рост на 19-25% в год

Продукты питания — рост на 8-12% в год

Транспорт — рост на 11-15% в год

Медицинские услуги — рост на 13-18% в год

Товары длительного пользования и электроника — рост на 6-9% в год

Таким образом, даже при положительной динамике реальных доходов, качество жизни украинцев может не улучшаться пропорционально из-за опережающего роста цен на базовые потребности.

Важным аспектом является и дифференцированное влияние инфляционных процессов на разные группы населения. Для граждан с доходами ниже среднего, расходующих большую часть бюджета на продукты питания и коммунальные услуги, фактическая "персональная" инфляция может быть выше официальных показателей на 3-5 процентных пунктов.

Если сравнивать покупательную способность средней зарплаты в Украине с 2021 годом (до начала полномасштабных военных действий), то она восстановилась лишь на 90-95%, несмотря на значительный номинальный рост доходов.