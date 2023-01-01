Соглашение об избежании двойного налогообложения Казахстан: правила

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Для кого эта статья:

Владельцы и руководители международных компаний

Специалисты в области финансов и налогообложения

Студенты и профессионалы, интересующиеся международным налогообложением и налоговыми соглашениями Двойное налогообложение — настоящий кошмар для бизнеса с международными связями. Представьте: ваша компания получила доход от деятельности в Казахстане, заплатила там налоги, а по возвращении прибыли в родную юрисдикцию с вас снова требуют отчислений. Вместо планируемых 20% налоговых отчислений вы внезапно отдаёте 35-40% прибыли! Соглашения об избежании двойного налогообложения Казахстана разрывают этот порочный круг, предоставляя прозрачные и выгодные условия для международного бизнеса. Разберём правила их применения, чтобы вы могли сохранить свои деньги и время. 💼

Что такое соглашения об избежании двойного налогообложения Казахстана

Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) — это международные договоры между Казахстаном и другими странами, которые регулируют вопросы налогообложения доходов и имущества физических и юридических лиц, ведущих деятельность в обоих государствах. Основная цель СИДН — исключить ситуации, когда один и тот же доход облагается налогом дважды: сначала в стране-источнике дохода, а затем в стране резидентства налогоплательщика.

Казахстан активно развивает сеть налоговых соглашений с 1993 года, что отражает стратегическую позицию страны на международной арене как открытой для инвестиций экономики. На 2025 год действующая сеть включает более 50 соглашений с ключевыми торговыми и инвестиционными партнёрами. 🌐

Конкретные преимущества, которые предоставляют СИДН Казахстана:

Снижение ставок налога у источника на дивиденды, проценты и роялти

Определение методов устранения двойного налогообложения (метод освобождения или метод налогового кредита)

Установление правил определения налогового резидентства

Регулирование налогообложения постоянных представительств

Создание механизмов взаимного согласования и обмена информацией между налоговыми органами

Галина Семёнова, налоговый консультант международной практики Один из наших клиентов, владелец IT-компании из Германии, столкнулся с классической проблемой двойного налогообложения при открытии офиса разработки в Алматы. Налоговые органы Германии настаивали на полной уплате налога с прибыли, полученной в Казахстане, несмотря на то, что компания уже заплатила корпоративный подоходный налог по ставке 20% в казахстанский бюджет. Решение проблемы нашлось именно в применении СИДН между Казахстаном и Германией. Мы помогли структурировать деятельность так, чтобы воспользоваться методом налогового кредита, предусмотренного соглашением. В результате немецкие налоговые органы зачли налог, уплаченный в Казахстане, против германского налога на прибыль. Итогом стала экономия более 150 000 евро в первый же год работы!

Структура СИДН Казахстана обычно следует Модельной конвенции ОЭСР, хотя содержит определенные особенности, отражающие специфику налоговой системы страны. В основе всех соглашений лежат следующие ключевые разделы:

Раздел соглашения Регулируемые вопросы Общие положения Определение лиц и налогов, на которые распространяется соглашение Определения Термины "резидент", "постоянное представительство", виды доходов Налогообложение доходов Правила налогообложения разных видов доходов (дивиденды, проценты и др.) Методы устранения двойного налогообложения Конкретные механизмы избежания двойного налогообложения Специальные положения Процедуры взаимного согласования, обмен информацией, ограничение льгот

Список стран-партнеров по налоговым соглашениям с Казахстаном

По состоянию на 2025 год, Казахстан заключил соглашения об избежании двойного налогообложения с более чем 50 странами мира. Эти соглашения охватывают основные экономические регионы и ключевых торгово-инвестиционных партнеров Казахстана, создавая благоприятный налоговый климат для международного бизнеса. 🌎

Ниже представлен актуальный список стран, с которыми у Казахстана действуют СИДН, сгруппированный по регионам:

Страны СНГ: Россия, Беларусь, Украина, Азербайджан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Молдова

Россия, Беларусь, Украина, Азербайджан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Молдова Страны Европы: Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Австрия, Венгрия, Чехия, Словакия, Польша, Румыния, Болгария, Финляндия, Швеция, Норвегия, Ирландия, Люксембург, Литва, Латвия, Эстония, Македония, Словения, Хорватия

Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Австрия, Венгрия, Чехия, Словакия, Польша, Румыния, Болгария, Финляндия, Швеция, Норвегия, Ирландия, Люксембург, Литва, Латвия, Эстония, Македония, Словения, Хорватия Страны Азии: Китай, Япония, Южная Корея, Сингапур, Малайзия, Индия, Пакистан, Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Катар, Вьетнам, Таиланд, Монголия

Китай, Япония, Южная Корея, Сингапур, Малайзия, Индия, Пакистан, Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Катар, Вьетнам, Таиланд, Монголия Другие страны: США, Канада, Австралия, ЮАР

Важно отметить, что не все соглашения предоставляют одинаковые льготы. Даже стандартные ставки налога у источника на пассивные доходы значительно различаются в зависимости от конкретного соглашения. Например, ставка налога на дивиденды может варьироваться от 5% до 15% в зависимости от страны-партнера и других условий, таких как доля участия в капитале.

Страна Максимальная ставка на дивиденды Максимальная ставка на проценты Максимальная ставка на роялти Россия 10% (5% при владении >10% капитала) 10% 10% Германия 15% (5% при владении >25% капитала) 10% 10% Китай 10% 10% 10% ОАЭ 5% 10% 10% США 10% (5% при владении >10% капитала) 10% 10%

Основные принципы применения налоговых соглашений

Применение соглашений об избежании двойного налогообложения Казахстана базируется на определенных фундаментальных принципах, понимание которых критически важно для правильного использования налоговых преимуществ. 📜

Примечательно, что СИДН Казахстана имеют приоритет над национальным законодательством. Это означает, что при возникновении противоречий между положениями налогового соглашения и внутренним законодательством Казахстана, применяются правила соглашения. Этот принцип закреплен в статье 2 Налогового кодекса РК.

Основополагающие принципы применения СИДН в Казахстане включают:

Принцип резидентства – определяет налоговый статус лица и соответствующие налоговые обязательства. Согласно большинству соглашений, резидентом признается лицо, которое подлежит налогообложению в государстве на основании местожительства, постоянного местопребывания, места управления или любого другого критерия аналогичного характера.

– определяет налоговый статус лица и соответствующие налоговые обязательства. Согласно большинству соглашений, резидентом признается лицо, которое подлежит налогообложению в государстве на основании местожительства, постоянного местопребывания, места управления или любого другого критерия аналогичного характера. Принцип постоянного представительства – устанавливает, когда деятельность нерезидента в Казахстане создает налогооблагаемое присутствие. Обычно постоянное представительство формируется при наличии фиксированного места деятельности через которое нерезидент осуществляет предпринимательскую деятельность в Казахстане.

– устанавливает, когда деятельность нерезидента в Казахстане создает налогооблагаемое присутствие. Обычно постоянное представительство формируется при наличии фиксированного места деятельности через которое нерезидент осуществляет предпринимательскую деятельность в Казахстане. Принцип недискриминации – гарантирует, что налогообложение в Казахстане резидентов договаривающегося государства не будет менее благоприятным, чем налогообложение резидентов Казахстана в аналогичных обстоятельствах.

– гарантирует, что налогообложение в Казахстане резидентов договаривающегося государства не будет менее благоприятным, чем налогообложение резидентов Казахстана в аналогичных обстоятельствах. Принцип взаимного согласования – обеспечивает механизм разрешения споров, возникающих при толковании или применении соглашения между компетентными органами договаривающихся государств.

При применении СИДН Казахстана необходимо учитывать концепцию фактического права на доход (beneficial ownership). Налоговые льготы по соглашению предоставляются только в случае, если получатель дохода является его фактическим собственником, а не просто промежуточным звеном. Это положение направлено на борьбу с неправомерным использованием налоговых соглашений через создание искусственных структур (treaty shopping).

Артём Викторов, руководитель департамента международного налогообложения К нам обратилась российская производственная группа, планировавшая расширение в Центральной Азии. Изначально они намеревались работать через Нидерланды, создав там холдинговую компанию для владения казахстанскими активами. Анализ показал, что такая структура подпадала под риск непризнания фактического права на доход. Налоговые органы Казахстана могли бы отказать в применении льготных ставок по СИДН с Нидерландами (5% на дивиденды при соблюдении условий), поскольку голландская компания не имела бы достаточных функций и экономического присутствия. Мы рекомендовали прямое владение казахстанской компанией из России, что позволило применить СИДН Россия-Казахстан со ставкой 10% на дивиденды (или 5% при владении более 10% капитала). Дополнительно, мы перестроили структуру бизнеса так, чтобы часть прибыли репатриировалась в форме роялти за использование технологий и лицензирования бренда, что позволило воспользоваться льготной ставкой 10% вместо 15% по внутреннему законодательству.

С 2021 года Казахстан также имплементировал положения Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (MLI). Это означает, что применение соглашений теперь требует анализа новых антиуклонительных норм:

Тест основной цели (Principal Purpose Test) – налоговые льготы не предоставляются, если получение этих льгот было одной из основных целей сделки

Положения о гибридных несоответствиях – противодействуют использованию различий в налоговом регулировании разных юрисдикций

Уточненные правила постоянного представительства – расширяют понятие постоянного представительства и усложняют искусственное избежание его создания

Улучшенные процедуры разрешения споров – повышают эффективность взаимосогласительных процедур

Как получить льготы по налоговым соглашениям в Казахстане

Получение налоговых льгот по соглашениям об избежании двойного налогообложения в Казахстане требует следования определенным процедурам. Правильное оформление документов и соблюдение установленных сроков — критически важные условия для успешного применения льготных ставок налогообложения. 📝

Процесс получения льгот по СИДН в Казахстане различается в зависимости от типа дохода и статуса получателя. Рассмотрим основные сценарии:

Для нерезидентов, получающих доход из источников в Казахстане: Необходимо предоставить казахстанскому налоговому агенту (выплачивающей доход стороне) документы, подтверждающие резидентство в стране-партнере по СИДН

Необходимо предоставить казахстанскому налоговому агенту (выплачивающей доход стороне) документы, подтверждающие резидентство в стране-партнере по СИДН Для резидентов Казахстана, получающих доход из-за рубежа: Требуется получить документ, подтверждающий уплату налога в иностранном государстве, для зачета против казахстанского налога

Требуется получить документ, подтверждающий уплату налога в иностранном государстве, для зачета против казахстанского налога При возврате излишне удержанного налога: Нерезидент может подать заявление о возврате в течение пяти лет с момента удержания налога

Ключевой документ для применения льготной ставки налогообложения в Казахстане — сертификат налогового резидентства. Это официальный документ, выданный компетентным органом иностранного государства, подтверждающий, что нерезидент является налоговым резидентом государства, с которым Казахстан заключил СИДН. 🔑

Важные требования к сертификату резидентства:

Должен быть выдан компетентным органом страны резидентства (обычно налоговой службой)

Содержать информацию о периоде, за который подтверждается резидентство (должен покрывать период выплаты дохода)

Быть апостилирован или легализован, если иное не предусмотрено международными договорами

Сопровождаться нотариально заверенным переводом на казахский или русский язык

Пошаговая инструкция для нерезидента по получению льгот по СИДН при выплате дохода из Казахстана:

Получить сертификат резидентства в налоговом органе страны регистрации Апостилировать сертификат (или иным образом легализовать) Перевести на казахский или русский язык и нотариально заверить перевод Предоставить комплект документов налоговому агенту в Казахстане до даты выплаты дохода При неподаче документов вовремя – запросить возврат излишне удержанного налога через налоговый орган Казахстана

Важно отметить, что с 2018 года в Казахстане действует упрощенная процедура применения СИДН для определенных категорий международных финансовых организаций и иностранных банков. Для таких организаций допускается предоставление не оригинала сертификата резидентства, а его нотариально заверенной копии.

Возврат излишне удержанного налога осуществляется по следующей процедуре:

Подготовка заявления о возврате по установленной форме Сбор подтверждающих документов (сертификат резидентства, договоры, платежные документы) Подача заявления в налоговый орган по месту нахождения налогового агента Рассмотрение заявления налоговым органом (до 30 рабочих дней) Получение возврата в случае положительного решения

Особенности налогообложения разных видов доходов

Соглашения об избежании двойного налогообложения Казахстана устанавливают специфические правила для различных видов доходов. Понимая эти особенности, можно существенно оптимизировать налоговую нагрузку при структурировании международных операций. 💹

Рассмотрим ключевые виды доходов и особенности их налогообложения согласно СИДН Казахстана:

Дивиденды – облагаются налогом как в стране источника, так и в стране резидентства получателя, но ставка налога у источника ограничена соглашением (обычно 5-15%). Пониженная ставка (5-10%) применяется при существенном участии получателя в капитале выплачивающей компании (обычно 10-25%). Проценты – подлежат налогообложению в обоих государствах с ограничением ставки у источника (обычно 10%). Некоторые соглашения предусматривают полное освобождение для определенных категорий займов (например, выданных правительством или центральным банком). Роялти – облагаются в обоих государствах с ограниченной ставкой у источника (обычно 10-15%). Определение роялти может различаться в разных соглашениях, особенно в части платежей за программное обеспечение и технические услуги. Доходы от недвижимого имущества – обычно облагаются налогом в государстве, где находится имущество, независимо от резидентства получателя. Прирост капитала (доходы от отчуждения имущества) – режим налогообложения зависит от типа имущества. Доходы от отчуждения недвижимого имущества облагаются в стране его нахождения. Доходы от отчуждения акций компаний, более 50% стоимости которых формируется за счет недвижимого имущества, также обычно облагаются в стране нахождения этого имущества. Доходы от предпринимательской деятельности – облагаются в стране резидентства, если нерезидент не осуществляет деятельность через постоянное представительство в Казахстане. При наличии постоянного представительства налогообложению подлежит только прибыль, относимая к этому представительству.

Особое внимание следует обратить на концепцию постоянного представительства, которая определяет порог налогооблагаемого присутствия нерезидента в Казахстане. Согласно большинству СИДН, постоянное представительство формируется при наличии:

Фиксированного места деятельности (офис, филиал, завод и т.д.)

Строительной площадки или монтажного объекта, существующего более определенного срока (обычно 12 месяцев, но может варьироваться от 6 до 24 месяцев в разных соглашениях)

Зависимого агента, регулярно заключающего контракты от имени нерезидента

В некоторых случаях – при оказании услуг на территории Казахстана более определенного периода (обычно 183 дня в любом 12-месячном периоде)

Методы устранения двойного налогообложения, применяемые в соглашениях Казахстана, включают:

Метод Описание Применение в СИДН Казахстана Метод освобождения Доход, налогооблагаемый в одной стране, полностью освобождается от налога в другой стране Встречается реже, применяется в отдельных соглашениях для определенных видов доходов Метод налогового кредита Налог, уплаченный в одной стране, зачитывается против налоговых обязательств в другой стране Основной метод, используемый в большинстве СИДН Казахстана Метод вычета Налог, уплаченный в другой стране, рассматривается как расход, уменьшающий налогооблагаемую базу Применяется редко, в основном при отсутствии соглашения или в особых случаях

Важно учитывать, что налоговые соглашения Казахстана могут содержать специальные положения по предотвращению злоупотреблений (антиуклонительные нормы). К ним относятся:

Ограничение льгот (Limitation of Benefits) – льготы предоставляются только лицам, отвечающим определенным критериям

Тест основной цели (Principal Purpose Test) – льготы не предоставляются, если основной целью сделки было получение налоговых преимуществ

Правила о фактическом праве на доход (Beneficial Ownership) – льготы предоставляются только фактическим владельцам дохода, а не номинальным получателям