Соглашение о двойном налогообложении с Белоруссией: правила и льготы

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Для кого эта статья:

Владельцы и управляющие бизнесом, работающие в России и Беларуси

Налоговые консультанты и специалисты по международному налогообложению

Физические лица, работающие или получающие доход в обеих странах Ведение бизнеса или получение дохода одновременно в России и Беларуси может превратиться в налоговый кошмар без понимания нюансов двойного налогообложения. Представьте: вы заработали, заплатили налоги в Беларуси, а потом российская налоговая требует то же самое повторно! 🔍 Соглашение между странами создаёт правовой щит против такой ситуации, позволяя существенно оптимизировать налоговые обязательства. Разберём конкретные механизмы, которые помогут законно снизить налоговую нагрузку при трансграничной деятельности и избежать рисков двойной уплаты.

Соглашение о двойном налогообложении РФ-Беларусь

Основой налоговых взаимоотношений между Россией и Беларусью выступает «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество» от 21 апреля 1995 года. Этот документ регулярно обновляется — последние значимые изменения внесены протоколом от 24 января 2020 года, что делает его актуальным для применения в 2025 году.

Соглашение распространяется на следующие налоги:

В России: НДФЛ, налог на прибыль организаций, налог на имущество физических и юридических лиц

В Беларуси: подоходный налог, налог на прибыль, налог на недвижимость

Ключевая особенность документа — закрепление принципа резидентства. Именно статус налогового резидентства определяет, в какой стране и по каким правилам вы будете платить налоги. Согласно соглашению, физическое лицо признается резидентом того государства, где имеет:

Постоянное жилище

Центр жизненных интересов

Обычное местопребывание (более 183 дней в течение 12 месяцев)

Гражданство

Для юридических лиц критерием резидентства служит место фактического управления компанией. 🏢

Михаил Трофимов, налоговый консультант по международному налогообложению

Клиент, владелец IT-компании, обратился ко мне с проблемой: он зарегистрировал ООО в России, но фактически управлял бизнесом из Минска, где проживал большую часть года. Белорусские налоговики начали претендовать на налогообложение всей прибыли компании. Мы провели анализ его ситуации через призму Соглашения. Ключевым фактором стало место принятия стратегических решений. Мы документально подтвердили, что все собрания совета директоров проходили в московском офисе, все ключевые контракты подписывались там же. Разработали карту командировок, подкрепленную транспортными документами, которая доказывала, что управленческие решения принимались на территории России. В результате нам удалось отстоять российское налоговое резидентство компании, что сэкономило клиенту около 4,2 млн рублей из-за разницы в налоговых режимах. Это наглядно демонстрирует, насколько важно не просто знать текст Соглашения, а уметь грамотно выстраивать доказательную базу по фактическому резидентству.

Важнейший механизм, который обеспечивает соглашение — это распределение прав налогообложения между двумя государствами. Документ однозначно определяет, какая страна имеет преимущественное право на налогообложение различных видов доходов.

Тип дохода Где облагается налогом Особенности Доход от недвижимого имущества Страна местонахождения имущества Независимо от места резидентства владельца Предпринимательская прибыль Страна резидентства Если нет постоянного представительства в другой стране Зарплата и иные вознаграждения Страна выполнения работы С исключениями для краткосрочных командировок (до 183 дней) Дивиденды, проценты, роялти Смешанное налогообложение (обе страны) С применением льготных ставок в стране источника

Для применения льгот по соглашению необходимо быть налоговым резидентом одной из стран, что подтверждается специальным сертификатом от налогового органа.

Виды доходов и налоговые ставки по соглашению

Соглашение устанавливает специальные ставки налогов для различных типов доходов, которые существенно ниже стандартных внутренних ставок. Это создаёт заметные преимущества при ведении трансграничного бизнеса. Рассмотрим ключевые категории и соответствующие им налоговые правила. 💼

Вид дохода Стандартная ставка (без соглашения) Льготная ставка по соглашению Условия применения льготы Дивиденды 15% (РФ), 13% (Беларусь) 10% При прямом владении акциями Проценты по займам 20% (РФ), 15% (Беларусь) 10% При наличии документов о резидентстве Роялти (лицензионные платежи) 20% (РФ), 15% (Беларусь) 10% При наличии документов о резидентстве Доходы от работы по найму 13-15% (РФ), 13% (Беларусь) 0% в стране источника При пребывании менее 183 дней и выплате зарплаты нерезидентом этой страны Доходы от недвижимости 13-15% (РФ), 13% (Беларусь) Стандартная ставка Налог платится в стране нахождения недвижимости

Особое внимание стоит обратить на налогообложение дивидендов. Если российская компания владеет не менее чем 10% капитала белорусской организации, выплачивающей дивиденды, и сумма инвестиций превышает 81 806 евро, то применяется ставка всего 5%. Это существенное преимущество для крупных инвесторов.

Доходы от предпринимательской деятельности по общему правилу облагаются в стране резидентства предпринимателя. Однако если бизнес осуществляется через постоянное представительство в другой стране, то прибыль, относящаяся к этому представительству, облагается в стране его нахождения.

Критерии постоянного представительства включают:

Наличие постоянного места деятельности (офис, фабрика, магазин)

Ведение деятельности через агента с полномочиями заключать контракты

Строительную площадку или монтажный объект, существующие более 12 месяцев

Для доходов физических лиц соглашение предусматривает специальные правила для различных категорий:

Преподаватели и исследователи: освобождаются от налога в принимающей стране на период до 2-х лет

Студенты и стажеры: освобождаются от налогообложения выплат на обучение и проживание

Пенсии: облагаются только в стране резидентства получателя

Для IT-специалистов и фрилансеров, работающих удаленно, важно учитывать, что их доход классифицируется как "доход от независимых личных услуг" и облагается в стране их налогового резидентства, если они не имеют регулярно используемой базы в другой стране.

Процедура получения льгот по соглашению

Применение льготных налоговых ставок — не автоматический процесс. Экономия в миллионы рублей требует грамотного оформления и соблюдения процедур. Рассмотрим алгоритм получения налоговых преимуществ для различных ситуаций. 📋

Для российских резидентов, получающих доход в Беларуси, процедура выглядит следующим образом:

Получение документа о налоговом резидентстве России (выдается ФНС) Легализация документа для белорусских налоговых органов (апостиль не требуется) Представление документа налоговому агенту в Беларуси до выплаты дохода При удержании налога в Беларуси — оформление заявления о зачете этого налога в России

Для белорусских резидентов, получающих доход в России, процедура имеет схожие этапы, но с учетом российских требований:

Получение справки о налоговом резидентстве Беларуси (выдается МНС РБ) Представление справки налоговому агенту в России до момента выплаты Для некоторых доходов требуется подать заявление о применении соглашения в российскую налоговую инспекцию

Сроки действия документов о резидентстве имеют принципиальное значение. В России справка о резидентстве действительна в течение календарного года выдачи. В Беларуси аналогичный документ действует 12 месяцев с даты выдачи.

Особое внимание следует уделить ситуациям, когда налог в стране источника уже был удержан. В этом случае для избежания двойного налогообложения необходимо:

Получить документальное подтверждение об уплаченном за рубежом налоге Подать в налоговый орган страны резидентства заявление о зачете иностранного налога Приложить документы, подтверждающие размер полученного дохода и уплаченного налога

Важно помнить, что зачет производится в пределах суммы налога, рассчитанного в соответствии с законодательством страны резидентства. То есть, если ставка налога в стране источника выше, чем в стране резидентства, то "избыточный" налог не возмещается.

Для юридических лиц процедура имеет дополнительные требования:

Подтверждение фактического права на доход (концепция бенефициарного собственника)

Документальное обоснование деловой цели операций

Доказательство отсутствия схемы налоговой оптимизации как основной цели сделки

С 2023 года обе страны усилили контроль за применением международных соглашений. Налоговые органы проверяют не только формальное соответствие критериям для получения льгот, но и экономическую сущность операций. Поэтому важно иметь полное досье документов, подтверждающих реальность и обоснованность трансграничных сделок.

Правила подтверждения налогового резидентства

Краеугольный камень применения соглашения — правильное определение и подтверждение налогового резидентства. Малейшая ошибка может привести к дополнительным налоговым обязательствам и штрафам. Разберемся, как безошибочно установить и документально подтвердить свой статус. 🔐

Для физических лиц налоговое резидентство определяется по следующей последовательности критериев:

Наличие постоянного жилища (собственного или арендованного на длительный срок) При наличии жилища в обеих странах — центр жизненных интересов (где семья, работа, имущество) При невозможности определить центр интересов — место обычного проживания (где человек фактически проводит больше времени) При равном времени пребывания — гражданство

В России для получения сертификата налогового резидентства физическому лицу необходимо:

Подать заявление в налоговую инспекцию по месту жительства

Предоставить документы, подтверждающие пребывание в РФ более 183 дней (билеты, штампы в паспорте, данные пограничного контроля)

Приложить копию паспорта, ИНН

Указать цель получения документа и страну предъявления

Срок рассмотрения заявления — до 30 календарных дней. Государственная пошлина за выдачу справки не взимается.

Для юридических лиц критерии резидентства включают:

Место регистрации компании

Место фактического управления (где принимаются ключевые управленческие решения)

Местонахождение исполнительного органа

В случае спора о резидентстве юридического лица решающим фактором является место фактического управления. Это особенно актуально для компаний с трансграничной структурой менеджмента.

Елена Коваленко, руководитель департамента международного налогообложения

Ко мне обратилась Мария, собственник салона красоты в Минске. Переехав в Москву, она продолжала управлять бизнесом удалённо. В конце года её ждал неприятный сюрприз — требование от российской налоговой заплатить НДФЛ со всех доходов от белорусского бизнеса, хотя налоги уже были уплачены в Беларуси. Мы начали с анализа её статуса. Мария провела в России 205 дней, имела квартиру в Москве и временную регистрацию. По всем признакам она являлась налоговым резидентом России. Согласно Соглашению, предпринимательский доход должен облагаться в стране резидентства, если нет постоянного представительства. Мы подготовили пакет документов: заявление о применении Соглашения, справку о доходах из Беларуси, документы об уплаченных там налогах. Ключевой момент — доказательство, что бизнес в Минске является постоянным представительством. Мы собрали договоры аренды, трудовые контракты с персоналом, финансовую отчётность. В результате налоговая признала, что доход относится к постоянному представительству в Беларуси и должен облагаться там. Мария избежала двойного налогообложения, сэкономив более 600 тысяч рублей. С тех пор она ежегодно получает справку о белорусских налогах для российской декларации.

Для получения сертификата резидентства юридическому лицу в России необходимо:

Подать заявление в налоговую инспекцию по месту регистрации

Приложить выписку из ЕГРЮЛ

Указать цель получения документа

При необходимости предоставить дополнительные документы о месте фактического управления

В Беларуси процедура получения сертификата резидентства имеет следующие особенности:

Заявление подается в налоговую инспекцию по месту постановки на учет

Для физических лиц требуется справка о регистрации по месту жительства

Для юридических лиц — копия свидетельства о регистрации

Срок рассмотрения — до 3 рабочих дней

Документы о резидентстве должны быть оформлены на год, в котором происходит выплата дохода. Применение старых справок может привести к отказу в предоставлении льгот.

Преимущества для бизнеса и физлиц при применении соглашения

Грамотное использование соглашения открывает широкий спектр возможностей для оптимизации налоговых обязательств как для компаний, так и для частных лиц. Рассмотрим конкретные преимущества, которые можно получить при правильной структуризации бизнеса и личных финансов. 💡

Для российских компаний, работающих с Беларусью, соглашение предоставляет следующие выгоды:

Снижение налоговой ставки на дивиденды с 15% до 10% (или до 5% для крупных инвесторов)

Уменьшение налога на роялти и лицензионные платежи с 20% до 10%

Освобождение от налога на имущество компании, не связанное с постоянным представительством

Защита от необоснованных налоговых претензий со стороны контролирующих органов

Возможность зачета налогов, уплаченных в Беларуси, при расчете российского налога на прибыль

Для физических лиц ключевыми преимуществами выступают:

Освобождение от налога на доходы от трудовой деятельности в стране источника при краткосрочной работе (менее 183 дней)

Налогообложение пенсий только в стране проживания получателя

Льготы для преподавателей, исследователей и студентов

Избежание двойного налогообложения при продаже имущества

Возможность однократной уплаты налога на имущество

Рассмотрим практические примеры экономии при применении соглашения:

Ситуация Экономия (примерный расчет) Необходимые действия Российская компания получает дивиденды от белорусской дочерней организации в размере 10 млн рублей 500 000 ₽ (разница между стандартной ставкой 15% и льготной 10%) Получение сертификата резидентства РФ, подтверждение доли владения Специалист из России работает в Беларуси 4 месяца, получая зарплату от российской компании 130 000 ₽ (при зарплате 250 000 ₽ в месяц за 4 месяца) Подтверждение выплаты зарплаты российским работодателем, справка о пребывании менее 183 дней Белорусский пенсионер, проживающий в России, получает пенсию из Беларуси Полное освобождение от налога в Беларуси Получение сертификата налогового резидентства России Российская ИТ-компания выплачивает роялти за использование ПО белорусскому разработчику 1 000 000 ₽ (при роялти 10 млн ₽ в год, разница между 20% и 10%) Получение сертификата резидентства получателя, подтверждение бенефициарного права на доход

При структурировании бизнеса с учетом положений соглашения рекомендуется:

Четко документировать все трансграничные операции

Заранее планировать налоговый статус руководителей компаний

Вести раздельный учет доходов от различных источников

Своевременно получать документы о резидентстве

Консультироваться с экспертами по международному налогообложению

Важно помнить, что с 2023 года Россия и Беларусь активно обмениваются налоговой информацией в автоматическом режиме. Это означает, что налоговые органы обеих стран имеют доступ к данным о доходах, имуществе и финансовых счетах налогоплательщиков. Поэтому попытки скрыть доходы или представить недостоверные сведения почти гарантированно приведут к негативным последствиям.