Словарь криптовалютных терминов на простом языке: 100 понятий#Криптовалюты
Для кого эта статья:
- Новички в мире криптовалют, которые хотят узнать базовую терминологию
- Опытные инвесторы, стремящиеся актуализировать свои знания о текущих криптотерминах
Люди, заинтересованные в обучении и карьере в области блокчейн-технологий и криптоаналитики
Мир криптовалют часто напоминает разговор на инопланетном языке — альткоины, майнинг, форки и стейкинг звучат как заклинания из фантастического романа. Даже опытные инвесторы иногда теряются в океане новых терминов, а новички и вовсе чувствуют себя на другой планете. Я составил понятный словарь из 100 ключевых терминов, который превратит вас из растерянного новичка в уверенного участника криптовалютного сообщества — без технического бэкграунда и многочасового штудирования специализированной литературы. 💡
Что такое словарь криптовалютных терминов
Словарь криптовалютных терминов — это систематизированный набор определений и объяснений специализированной лексики из мира цифровых активов, блокчейн-технологий и децентрализованных финансов. По сути, это ваш персональный переводчик с "криптоязыка" на человеческий.
Качественный криптовалютный глоссарий решает несколько критических задач:
- Снижает порог входа для новичков, позволяя быстрее освоиться в новой сфере
- Минимизирует риски непонимания важных концептов при инвестировании
- Помогает эффективнее коммуницировать в профессиональном сообществе
- Предотвращает ошибки из-за двоякой трактовки терминов
Важно понимать: криптовалютная терминология постоянно эволюционирует. Ещё в 2021 году мало кто слышал о NFT, а в 2025 они стали обыденностью. То же самое происходит с DeFi, Web3 и метавселенными — появляются новые понятия, которые быстро входят в обиход.
Алексей Торопов, криптовалютный аналитик
Однажды мой клиент, успешный владелец строительного бизнеса, решил инвестировать в криптовалюты, не особо разбираясь в терминологии. "Зачем мне это? Я просто хочу купить биткоин и заработать", — говорил он. Когда я спросил, в какой кошелек он планирует выводить средства, он долго молчал, а потом предложил использовать свой кожаный бумажник. В итоге он чуть не перевел $50,000 на адрес, не имея приватных ключей. После этого случая я создал для него персональный глоссарий из 25 базовых терминов, который он распечатал и держал на столе. Через месяц он уже свободно обсуждал разницу между hot и cold wallet, понимал, что такое газ в Ethereum и почему важен seed phrase. Этот опыт показал мне, насколько критично понимание базовой терминологии для безопасного взаимодействия с криптовалютами.
Давайте структурируем наш словарь на четыре логических блока, охватывающих основные аспекты крипторынка, и начнем с базовых терминов, которые должен знать каждый, кто делает первые шаги в криптовалютном мире.
Базовые термины криптовалютного рынка (А-И)
|Термин
|Определение
|Пример использования
|Альткоин
|Любая криптовалюта, кроме биткоина. От английского "alternative coin".
|Ethereum, Solana и Cardano — популярные альткоины с высокой капитализацией.
|Биткоин (BTC)
|Первая и самая популярная криптовалюта, созданная Сатоши Накамото в 2009 году.
|За 2023 год биткоин вырос с $16,000 до $42,000.
|Блокчейн
|Децентрализованная технология распределенного реестра, на которой работают криптовалюты.
|Блокчейн сохраняет все транзакции без возможности их изменить задним числом.
|Валидатор
|Участник сети, который проверяет и подтверждает транзакции.
|Для становления валидатором в сети Ethereum 2.0 необходимо заложить 32 ETH.
Продолжаем наш словарь базовой терминологии, необходимой для понимания криптовалютного рынка:
- Децентрализация — принцип работы блокчейна без единого центра управления, когда решения принимаются коллективно.
- Ethereum (ETH) — вторая по популярности криптовалюта, работающая на собственном блокчейне и поддерживающая смарт-контракты.
- Жесткая вилка (Hard Fork) — существенное изменение протокола блокчейна, несовместимое с прежними версиями, в результате которого часто появляется новая криптовалюта.
- Закрытый ключ — конфиденциальная строка символов, дающая доступ к вашим криптовалютам. Аналог PIN-кода к банковской карте, только потерять его нельзя — восстановлению не подлежит.
Идём дальше в нашем алфавитном путешествии по криптотерминологии:
- ICO (Initial Coin Offering) — первичное размещение монет, аналог IPO в традиционном инвестировании. Способ привлечения финансирования через выпуск новых токенов.
- Индекс доминирования биткоина — показатель доли биткоина в общей капитализации криптовалютного рынка. В 2025 году этот показатель колеблется около 50%, тогда как в начале существования криптовалют превышал 90%.
- Инфляция токенов — процесс обесценивания криптовалюты из-за увеличения её предложения. Важно понимать инфляционную модель монеты перед инвестированием.
Марина Соколова, преподаватель криптоэкономики
Недавно ко мне пришла на консультацию девушка-дизайнер Анна с интересной историей. Она получила оплату за фриланс-проект в каких-то токенах и хранила их 3 месяца, радуясь, что их количество в её кошельке постоянно увеличивалось. "Представляете, они сами размножаются!" — восторженно рассказывала она. Когда же она попыталась их продать, выяснилось, что, несмотря на рост количества, их общая стоимость упала в 3 раза! Оказалось, что это был инфляционный токен с механизмом "ребейзинга", который автоматически увеличивал количество монет при одновременном снижении их цены. После этого Анна составила личный глоссарий криптотерминов, и первым в нём стояло слово "инфляция". Теперь она всегда проверяет токеномику проекта перед принятием оплаты в криптовалюте.
Основные понятия блокчейна и майнинга (К-О)
Переходим к следующему блоку нашего криптовалютного словаря, где разберём термины, связанные с технической стороной блокчейн-технологий и процессами добычи криптовалюты. 🔍
- Консенсус — механизм достижения согласия между узлами сети относительно состояния блокчейна. Основные типы консенсуса включают Proof of Work (PoW), Proof of Stake (PoS), Delegated Proof of Stake (DPoS) и другие.
- Криптография — наука о методах обеспечения конфиденциальности и аутентичности информации. Является основой безопасности блокчейна.
- Кошелек — программное или аппаратное средство для хранения криптовалют. Бывают горячими (онлайн) и холодными (офлайн).
- Майнинг — процесс подтверждения транзакций и добавления их в блокчейн с использованием вычислительных мощностей для решения сложных математических задач.
|Тип консенсуса
|Описание
|Криптовалюты
|Энергозатраты
|Proof of Work (PoW)
|Требует решения сложных математических задач для подтверждения транзакций
|Bitcoin, Litecoin, Dogecoin
|Очень высокие
|Proof of Stake (PoS)
|Валидаторы блоков выбираются на основе количества заблокированных монет
|Ethereum 2.0, Cardano, Polkadot
|Низкие
|Delegated PoS
|Делегаты избираются голосованием для валидации блоков
|EOS, Tron, Cosmos
|Очень низкие
|Proof of Authority
|Транзакции подтверждаются заранее выбранными узлами с установленной репутацией
|VeChain, POA Network
|Минимальные
Продолжим обзор технических терминов, связанных с блокчейном и майнингом:
- Нода — компьютер, подключенный к сети блокчейна и хранящий полную или частичную копию этого блокчейна. Ноды обеспечивают децентрализацию сети.
- Награда за блок — вознаграждение, получаемое майнером или валидатором за успешное добавление нового блока в блокчейн. В сети Bitcoin награда уменьшается вдвое примерно каждые четыре года в процессе, называемом халвингом.
- Оракул — система, которая предоставляет внешние данные в блокчейн-сеть для использования в смарт-контрактах. Оракулы решают проблему невозможности смарт-контрактов самостоятельно получать данные извне.
- Orphan Block (Сиротский блок) — блок, который был добыт, но не включен в основную цепь блокчейна из-за конкуренции с другим блоком или задержки.
Дополнительные ключевые концепции, которые важно понимать при изучении блокчейна и процессов майнинга:
- Масштабируемость — способность сети блокчейна обрабатывать увеличивающееся количество транзакций без существенного ухудшения производительности. Один из главных технических вызовов современных блокчейнов.
- Мемпул — область памяти, где хранятся неподтвержденные транзакции перед включением в блоки. В периоды высокой нагрузки на сеть мемпул может переполняться.
- Кастодиальный сервис — платформа или сервис, который хранит криптовалюты пользователей и управляет приватными ключами от их имени (например, большинство бирж).
- Одноранговая сеть (P2P) — тип сетевой архитектуры, где все участники имеют равные права и могут взаимодействовать напрямую, без центрального сервера.
Словарь терминов трейдинга и инвестиций (П-Т)
В этом разделе рассмотрим термины, которые непосредственно связаны с торговлей криптовалютами и инвестированием в цифровые активы. Знание этой терминологии критически важно для всех, кто планирует не просто держать криптовалюту, но и активно управлять своим портфелем. 📈
- Pump and Dump — манипулятивная схема, когда цена актива искусственно завышается ("накачивается"), чтобы затем продать по высокой цене, после чего следует обвал. Классическая схема мошенничества на криптовалютном рынке.
- Рыночный ордер — торговое распоряжение о немедленной покупке или продаже актива по текущей рыночной цене.
- Реферальная программа — система вознаграждений пользователей за привлечение новых клиентов на криптовалютную платформу.
- Рыночная капитализация — общая стоимость всех выпущенных монет, рассчитываемая как произведение текущей цены монеты на их общее количество в обращении.
Следующие термины связаны с различными стратегиями инвестирования и анализа рынка:
- Стейкинг — процесс блокировки криптовалют на определенный срок для поддержания работоспособности блокчейна и получения вознаграждения.
- Стоп-лосс — установленный уровень цены, при котором автоматически срабатывает ордер на продажу, ограничивающий возможные убытки трейдера.
- Свеча — элемент графического анализа, отображающий ценовое движение за определенный период (открытие, закрытие, максимум, минимум).
- Спот-рынок — торговая площадка, где активы покупаются и продаются для немедленной поставки, в отличие от фьючерсов или опционов.
Завершающая группа терминов этого раздела описывает концепции риск-менеджмента и инвестиционные подходы:
- Токенизация — процесс преобразования прав на актив в цифровой токен, который затем может торговаться на блокчейне.
- Торговая пара — комбинация двух криптовалют, которыми можно торговать относительно друг друга (например, BTC/USDT).
- Тейк-профит — предустановленный уровень цены, при достижении которого автоматически срабатывает ордер на продажу для фиксации прибыли.
- Трейдинг-бот — программа, автоматизирующая торговые операции на основе заданного алгоритма без необходимости ручного управления.
- Техническому анализу — метод прогнозирования цен на основе анализа исторических данных о ценах и объемах торгов.
Криптовалютный глоссарий безопасности (У-Я)
Безопасность — фундаментальный аспект взаимодействия с криптовалютами. В этом разделе мы рассмотрим термины, связанные с защитой ваших цифровых активов, а также потенциальные угрозы, с которыми может столкнуться пользователь. 🔐
- Уязвимость 51% — теоретическая угроза блокчейну, когда одна организация или группа майнеров получает контроль над более чем половиной хеш-мощности сети, что позволяет им манипулировать транзакциями.
- Фишинг — тип мошенничества, при котором злоумышленники создают поддельные веб-сайты или отправляют электронные письма, имитирующие легитимные сервисы, чтобы украсть учетные данные пользователя.
- Холодное хранение — метод хранения криптовалют офлайн, без подключения к интернету, что существенно повышает безопасность от хакерских атак.
- Цифровая подпись — криптографический механизм, который позволяет подтвердить авторство и целостность сообщения или документа в электронной форме.
Продолжим разбор терминов, связанных с безопасностью в криптовалютной сфере:
- Частный ключ — конфиденциальная строка символов, используемая для доступа к криптовалютному кошельку и подписания транзакций. Утеря частного ключа означает безвозвратную потерю доступа к криптовалюте.
- Шифрование — процесс преобразования информации в код для защиты от несанкционированного доступа. Основа безопасности всех криптовалютных транзакций.
- Электронный кошелек — программное или аппаратное устройство, позволяющее хранить криптовалюты и осуществлять транзакции.
- Юрисдикция — территория, на которой действуют определенные законы и нормативные акты, регулирующие криптовалютную деятельность. Важный аспект для понимания легального статуса криптовалют.
И завершающие термины нашего словаря, связанные с безопасностью и защитой активов:
- Seed-фраза (мнемоническая фраза) — последовательность из 12-24 слов, которая используется для восстановления доступа к криптовалютному кошельку. Должна храниться в безопасном месте и никогда не передаваться третьим лицам.
- Смарт-контракт — самоисполняющийся код на блокчейне, который автоматически выполняет функции соглашения при соблюдении предопределенных условий. Критически важно аудировать код смарт-контрактов перед использованием.
- Двухфакторная аутентификация (2FA) — метод идентификации пользователя, требующий представления двух разных типов доказательств личности. Существенно повышает безопасность криптовалютных аккаунтов.
Помимо знания терминов, для обеспечения безопасности в криптовалютном мире важно придерживаться следующих практик:
- Регулярно обновляйте программное обеспечение кошельков и используйте антивирусные программы
- Не храните большие суммы на биржах и горячих кошельках
- Используйте аппаратные кошельки для долгосрочного хранения значительных сумм
- Проверяйте адреса получателей перед отправкой средств
- Никогда не делитесь своими приватными ключами и seed-фразами с кем-либо
Криптовалютный словарь — ваш путеводитель в мире цифровых активов, но настоящая ценность знания проявляется только через его применение. Регулярно обновляйте свой глоссарий, следите за появлением новых терминов и никогда не прекращайте учиться. В пространстве, где технологии развиваются экспоненциально, образование становится не просто преимуществом, а необходимостью для безопасного и успешного взаимодействия с криптовалютным рынком.
Олег Синицын
крипто-аналитик