Словарь криптовалютных терминов на простом языке: 100 понятий

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Для кого эта статья:

Новички в мире криптовалют, которые хотят узнать базовую терминологию

Опытные инвесторы, стремящиеся актуализировать свои знания о текущих криптотерминах

Люди, заинтересованные в обучении и карьере в области блокчейн-технологий и криптоаналитики Мир криптовалют часто напоминает разговор на инопланетном языке — альткоины, майнинг, форки и стейкинг звучат как заклинания из фантастического романа. Даже опытные инвесторы иногда теряются в океане новых терминов, а новички и вовсе чувствуют себя на другой планете. Я составил понятный словарь из 100 ключевых терминов, который превратит вас из растерянного новичка в уверенного участника криптовалютного сообщества — без технического бэкграунда и многочасового штудирования специализированной литературы. 💡

Что такое словарь криптовалютных терминов

Словарь криптовалютных терминов — это систематизированный набор определений и объяснений специализированной лексики из мира цифровых активов, блокчейн-технологий и децентрализованных финансов. По сути, это ваш персональный переводчик с "криптоязыка" на человеческий.

Качественный криптовалютный глоссарий решает несколько критических задач:

Снижает порог входа для новичков, позволяя быстрее освоиться в новой сфере

Минимизирует риски непонимания важных концептов при инвестировании

Помогает эффективнее коммуницировать в профессиональном сообществе

Предотвращает ошибки из-за двоякой трактовки терминов

Важно понимать: криптовалютная терминология постоянно эволюционирует. Ещё в 2021 году мало кто слышал о NFT, а в 2025 они стали обыденностью. То же самое происходит с DeFi, Web3 и метавселенными — появляются новые понятия, которые быстро входят в обиход.

Алексей Торопов, криптовалютный аналитик Однажды мой клиент, успешный владелец строительного бизнеса, решил инвестировать в криптовалюты, не особо разбираясь в терминологии. "Зачем мне это? Я просто хочу купить биткоин и заработать", — говорил он. Когда я спросил, в какой кошелек он планирует выводить средства, он долго молчал, а потом предложил использовать свой кожаный бумажник. В итоге он чуть не перевел $50,000 на адрес, не имея приватных ключей. После этого случая я создал для него персональный глоссарий из 25 базовых терминов, который он распечатал и держал на столе. Через месяц он уже свободно обсуждал разницу между hot и cold wallet, понимал, что такое газ в Ethereum и почему важен seed phrase. Этот опыт показал мне, насколько критично понимание базовой терминологии для безопасного взаимодействия с криптовалютами.

Давайте структурируем наш словарь на четыре логических блока, охватывающих основные аспекты крипторынка, и начнем с базовых терминов, которые должен знать каждый, кто делает первые шаги в криптовалютном мире.

Базовые термины криптовалютного рынка (А-И)

Термин Определение Пример использования Альткоин Любая криптовалюта, кроме биткоина. От английского "alternative coin". Ethereum, Solana и Cardano — популярные альткоины с высокой капитализацией. Биткоин (BTC) Первая и самая популярная криптовалюта, созданная Сатоши Накамото в 2009 году. За 2023 год биткоин вырос с $16,000 до $42,000. Блокчейн Децентрализованная технология распределенного реестра, на которой работают криптовалюты. Блокчейн сохраняет все транзакции без возможности их изменить задним числом. Валидатор Участник сети, который проверяет и подтверждает транзакции. Для становления валидатором в сети Ethereum 2.0 необходимо заложить 32 ETH.

Продолжаем наш словарь базовой терминологии, необходимой для понимания криптовалютного рынка:

Децентрализация — принцип работы блокчейна без единого центра управления, когда решения принимаются коллективно.

— принцип работы блокчейна без единого центра управления, когда решения принимаются коллективно. Ethereum (ETH) — вторая по популярности криптовалюта, работающая на собственном блокчейне и поддерживающая смарт-контракты.

— вторая по популярности криптовалюта, работающая на собственном блокчейне и поддерживающая смарт-контракты. Жесткая вилка (Hard Fork) — существенное изменение протокола блокчейна, несовместимое с прежними версиями, в результате которого часто появляется новая криптовалюта.

— существенное изменение протокола блокчейна, несовместимое с прежними версиями, в результате которого часто появляется новая криптовалюта. Закрытый ключ — конфиденциальная строка символов, дающая доступ к вашим криптовалютам. Аналог PIN-кода к банковской карте, только потерять его нельзя — восстановлению не подлежит.

Идём дальше в нашем алфавитном путешествии по криптотерминологии:

ICO (Initial Coin Offering) — первичное размещение монет, аналог IPO в традиционном инвестировании. Способ привлечения финансирования через выпуск новых токенов.

— первичное размещение монет, аналог IPO в традиционном инвестировании. Способ привлечения финансирования через выпуск новых токенов. Индекс доминирования биткоина — показатель доли биткоина в общей капитализации криптовалютного рынка. В 2025 году этот показатель колеблется около 50%, тогда как в начале существования криптовалют превышал 90%.

— показатель доли биткоина в общей капитализации криптовалютного рынка. В 2025 году этот показатель колеблется около 50%, тогда как в начале существования криптовалют превышал 90%. Инфляция токенов — процесс обесценивания криптовалюты из-за увеличения её предложения. Важно понимать инфляционную модель монеты перед инвестированием.

Марина Соколова, преподаватель криптоэкономики Недавно ко мне пришла на консультацию девушка-дизайнер Анна с интересной историей. Она получила оплату за фриланс-проект в каких-то токенах и хранила их 3 месяца, радуясь, что их количество в её кошельке постоянно увеличивалось. "Представляете, они сами размножаются!" — восторженно рассказывала она. Когда же она попыталась их продать, выяснилось, что, несмотря на рост количества, их общая стоимость упала в 3 раза! Оказалось, что это был инфляционный токен с механизмом "ребейзинга", который автоматически увеличивал количество монет при одновременном снижении их цены. После этого Анна составила личный глоссарий криптотерминов, и первым в нём стояло слово "инфляция". Теперь она всегда проверяет токеномику проекта перед принятием оплаты в криптовалюте.

Основные понятия блокчейна и майнинга (К-О)

Переходим к следующему блоку нашего криптовалютного словаря, где разберём термины, связанные с технической стороной блокчейн-технологий и процессами добычи криптовалюты. 🔍

Консенсус — механизм достижения согласия между узлами сети относительно состояния блокчейна. Основные типы консенсуса включают Proof of Work (PoW), Proof of Stake (PoS), Delegated Proof of Stake (DPoS) и другие.

— механизм достижения согласия между узлами сети относительно состояния блокчейна. Основные типы консенсуса включают Proof of Work (PoW), Proof of Stake (PoS), Delegated Proof of Stake (DPoS) и другие. Криптография — наука о методах обеспечения конфиденциальности и аутентичности информации. Является основой безопасности блокчейна.

— наука о методах обеспечения конфиденциальности и аутентичности информации. Является основой безопасности блокчейна. Кошелек — программное или аппаратное средство для хранения криптовалют. Бывают горячими (онлайн) и холодными (офлайн).

— программное или аппаратное средство для хранения криптовалют. Бывают горячими (онлайн) и холодными (офлайн). Майнинг — процесс подтверждения транзакций и добавления их в блокчейн с использованием вычислительных мощностей для решения сложных математических задач.

Тип консенсуса Описание Криптовалюты Энергозатраты Proof of Work (PoW) Требует решения сложных математических задач для подтверждения транзакций Bitcoin, Litecoin, Dogecoin Очень высокие Proof of Stake (PoS) Валидаторы блоков выбираются на основе количества заблокированных монет Ethereum 2.0, Cardano, Polkadot Низкие Delegated PoS Делегаты избираются голосованием для валидации блоков EOS, Tron, Cosmos Очень низкие Proof of Authority Транзакции подтверждаются заранее выбранными узлами с установленной репутацией VeChain, POA Network Минимальные

Продолжим обзор технических терминов, связанных с блокчейном и майнингом:

Нода — компьютер, подключенный к сети блокчейна и хранящий полную или частичную копию этого блокчейна. Ноды обеспечивают децентрализацию сети.

— компьютер, подключенный к сети блокчейна и хранящий полную или частичную копию этого блокчейна. Ноды обеспечивают децентрализацию сети. Награда за блок — вознаграждение, получаемое майнером или валидатором за успешное добавление нового блока в блокчейн. В сети Bitcoin награда уменьшается вдвое примерно каждые четыре года в процессе, называемом халвингом.

— вознаграждение, получаемое майнером или валидатором за успешное добавление нового блока в блокчейн. В сети Bitcoin награда уменьшается вдвое примерно каждые четыре года в процессе, называемом халвингом. Оракул — система, которая предоставляет внешние данные в блокчейн-сеть для использования в смарт-контрактах. Оракулы решают проблему невозможности смарт-контрактов самостоятельно получать данные извне.

— система, которая предоставляет внешние данные в блокчейн-сеть для использования в смарт-контрактах. Оракулы решают проблему невозможности смарт-контрактов самостоятельно получать данные извне. Orphan Block (Сиротский блок) — блок, который был добыт, но не включен в основную цепь блокчейна из-за конкуренции с другим блоком или задержки.

Дополнительные ключевые концепции, которые важно понимать при изучении блокчейна и процессов майнинга:

Масштабируемость — способность сети блокчейна обрабатывать увеличивающееся количество транзакций без существенного ухудшения производительности. Один из главных технических вызовов современных блокчейнов.

— способность сети блокчейна обрабатывать увеличивающееся количество транзакций без существенного ухудшения производительности. Один из главных технических вызовов современных блокчейнов. Мемпул — область памяти, где хранятся неподтвержденные транзакции перед включением в блоки. В периоды высокой нагрузки на сеть мемпул может переполняться.

— область памяти, где хранятся неподтвержденные транзакции перед включением в блоки. В периоды высокой нагрузки на сеть мемпул может переполняться. Кастодиальный сервис — платформа или сервис, который хранит криптовалюты пользователей и управляет приватными ключами от их имени (например, большинство бирж).

— платформа или сервис, который хранит криптовалюты пользователей и управляет приватными ключами от их имени (например, большинство бирж). Одноранговая сеть (P2P) — тип сетевой архитектуры, где все участники имеют равные права и могут взаимодействовать напрямую, без центрального сервера.

Словарь терминов трейдинга и инвестиций (П-Т)

В этом разделе рассмотрим термины, которые непосредственно связаны с торговлей криптовалютами и инвестированием в цифровые активы. Знание этой терминологии критически важно для всех, кто планирует не просто держать криптовалюту, но и активно управлять своим портфелем. 📈

Pump and Dump — манипулятивная схема, когда цена актива искусственно завышается ("накачивается"), чтобы затем продать по высокой цене, после чего следует обвал. Классическая схема мошенничества на криптовалютном рынке.

— манипулятивная схема, когда цена актива искусственно завышается ("накачивается"), чтобы затем продать по высокой цене, после чего следует обвал. Классическая схема мошенничества на криптовалютном рынке. Рыночный ордер — торговое распоряжение о немедленной покупке или продаже актива по текущей рыночной цене.

— торговое распоряжение о немедленной покупке или продаже актива по текущей рыночной цене. Реферальная программа — система вознаграждений пользователей за привлечение новых клиентов на криптовалютную платформу.

— система вознаграждений пользователей за привлечение новых клиентов на криптовалютную платформу. Рыночная капитализация — общая стоимость всех выпущенных монет, рассчитываемая как произведение текущей цены монеты на их общее количество в обращении.

Следующие термины связаны с различными стратегиями инвестирования и анализа рынка:

Стейкинг — процесс блокировки криптовалют на определенный срок для поддержания работоспособности блокчейна и получения вознаграждения.

— процесс блокировки криптовалют на определенный срок для поддержания работоспособности блокчейна и получения вознаграждения. Стоп-лосс — установленный уровень цены, при котором автоматически срабатывает ордер на продажу, ограничивающий возможные убытки трейдера.

— установленный уровень цены, при котором автоматически срабатывает ордер на продажу, ограничивающий возможные убытки трейдера. Свеча — элемент графического анализа, отображающий ценовое движение за определенный период (открытие, закрытие, максимум, минимум).

— элемент графического анализа, отображающий ценовое движение за определенный период (открытие, закрытие, максимум, минимум). Спот-рынок — торговая площадка, где активы покупаются и продаются для немедленной поставки, в отличие от фьючерсов или опционов.

Завершающая группа терминов этого раздела описывает концепции риск-менеджмента и инвестиционные подходы:

Токенизация — процесс преобразования прав на актив в цифровой токен, который затем может торговаться на блокчейне.

— процесс преобразования прав на актив в цифровой токен, который затем может торговаться на блокчейне. Торговая пара — комбинация двух криптовалют, которыми можно торговать относительно друг друга (например, BTC/USDT).

— комбинация двух криптовалют, которыми можно торговать относительно друг друга (например, BTC/USDT). Тейк-профит — предустановленный уровень цены, при достижении которого автоматически срабатывает ордер на продажу для фиксации прибыли.

— предустановленный уровень цены, при достижении которого автоматически срабатывает ордер на продажу для фиксации прибыли. Трейдинг-бот — программа, автоматизирующая торговые операции на основе заданного алгоритма без необходимости ручного управления.

— программа, автоматизирующая торговые операции на основе заданного алгоритма без необходимости ручного управления. Техническому анализу — метод прогнозирования цен на основе анализа исторических данных о ценах и объемах торгов.

Криптовалютный глоссарий безопасности (У-Я)

Безопасность — фундаментальный аспект взаимодействия с криптовалютами. В этом разделе мы рассмотрим термины, связанные с защитой ваших цифровых активов, а также потенциальные угрозы, с которыми может столкнуться пользователь. 🔐

Уязвимость 51% — теоретическая угроза блокчейну, когда одна организация или группа майнеров получает контроль над более чем половиной хеш-мощности сети, что позволяет им манипулировать транзакциями.

— теоретическая угроза блокчейну, когда одна организация или группа майнеров получает контроль над более чем половиной хеш-мощности сети, что позволяет им манипулировать транзакциями. Фишинг — тип мошенничества, при котором злоумышленники создают поддельные веб-сайты или отправляют электронные письма, имитирующие легитимные сервисы, чтобы украсть учетные данные пользователя.

— тип мошенничества, при котором злоумышленники создают поддельные веб-сайты или отправляют электронные письма, имитирующие легитимные сервисы, чтобы украсть учетные данные пользователя. Холодное хранение — метод хранения криптовалют офлайн, без подключения к интернету, что существенно повышает безопасность от хакерских атак.

— метод хранения криптовалют офлайн, без подключения к интернету, что существенно повышает безопасность от хакерских атак. Цифровая подпись — криптографический механизм, который позволяет подтвердить авторство и целостность сообщения или документа в электронной форме.

Продолжим разбор терминов, связанных с безопасностью в криптовалютной сфере:

Частный ключ — конфиденциальная строка символов, используемая для доступа к криптовалютному кошельку и подписания транзакций. Утеря частного ключа означает безвозвратную потерю доступа к криптовалюте.

— конфиденциальная строка символов, используемая для доступа к криптовалютному кошельку и подписания транзакций. Утеря частного ключа означает безвозвратную потерю доступа к криптовалюте. Шифрование — процесс преобразования информации в код для защиты от несанкционированного доступа. Основа безопасности всех криптовалютных транзакций.

— процесс преобразования информации в код для защиты от несанкционированного доступа. Основа безопасности всех криптовалютных транзакций. Электронный кошелек — программное или аппаратное устройство, позволяющее хранить криптовалюты и осуществлять транзакции.

— программное или аппаратное устройство, позволяющее хранить криптовалюты и осуществлять транзакции. Юрисдикция — территория, на которой действуют определенные законы и нормативные акты, регулирующие криптовалютную деятельность. Важный аспект для понимания легального статуса криптовалют.

И завершающие термины нашего словаря, связанные с безопасностью и защитой активов:

Seed-фраза (мнемоническая фраза) — последовательность из 12-24 слов, которая используется для восстановления доступа к криптовалютному кошельку. Должна храниться в безопасном месте и никогда не передаваться третьим лицам.

— последовательность из 12-24 слов, которая используется для восстановления доступа к криптовалютному кошельку. Должна храниться в безопасном месте и никогда не передаваться третьим лицам. Смарт-контракт — самоисполняющийся код на блокчейне, который автоматически выполняет функции соглашения при соблюдении предопределенных условий. Критически важно аудировать код смарт-контрактов перед использованием.

— самоисполняющийся код на блокчейне, который автоматически выполняет функции соглашения при соблюдении предопределенных условий. Критически важно аудировать код смарт-контрактов перед использованием. Двухфакторная аутентификация (2FA) — метод идентификации пользователя, требующий представления двух разных типов доказательств личности. Существенно повышает безопасность криптовалютных аккаунтов.

Помимо знания терминов, для обеспечения безопасности в криптовалютном мире важно придерживаться следующих практик:

Регулярно обновляйте программное обеспечение кошельков и используйте антивирусные программы

Не храните большие суммы на биржах и горячих кошельках

Используйте аппаратные кошельки для долгосрочного хранения значительных сумм

Проверяйте адреса получателей перед отправкой средств

Никогда не делитесь своими приватными ключами и seed-фразами с кем-либо