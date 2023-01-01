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Сколько зарабатывают пентестеры: зарплаты от junior до эксперта
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Сколько зарабатывают пентестеры: зарплаты от junior до эксперта

#Зарплаты и рынок труда  
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Для кого эта статья:

  • Люди, интересующиеся карьерой в кибербезопасности, особенно в области пентестинга.
  • Специалисты и начинающие специалисты в IT, рассматривающие возможность смены профессии.

  • Работодатели и HR-менеджеры, желающие узнать о текущем состоянии рынка труда и зарплат в области кибербезопасности.

    Рынок кибербезопасности переживает беспрецедентный бум, и профессия пентестера становится золотой жилой для тех, кто умеет "взламывать" системы легально. В 2025 году зарплаты этих "этичных хакеров" достигли впечатляющих высот — от 80 000 рублей для начинающих до астрономических 500 000+ рублей для экспертов. Что стоит за такими цифрами и как проложить свой путь к верхним эшелонам этой доходной профессии? 🔐 Разберем детально карьерную лестницу пентестера и реальные зарплаты на каждой ступени.

Сколько зарабатывают пентестеры: обзор рынка зарплат

Профессия пентестера (специалиста по тестированию на проникновение) в 2025 году остаётся одной из самых высокооплачиваемых в IT-сфере. Согласно последним исследованиям рынка труда, средняя зарплата пентестера в России составляет 180 000 – 220 000 рублей, что на 15-20% выше, чем у обычных специалистов по информационной безопасности.

Текущие данные показывают, что уровень оплаты труда пентестеров значительно варьируется в зависимости от квалификации:

  • Junior-специалисты: 80 000 – 150 000 рублей
  • Middle-специалисты: 150 000 – 250 000 рублей
  • Senior-специалисты: 250 000 – 400 000 рублей
  • Lead/Principal-пентестеры: 400 000 – 600 000 рублей

Примечательно, что по сравнению с 2023 годом, зарплаты в этой области выросли примерно на 18-25%, что отражает растущий дефицит квалифицированных кадров и увеличение количества кибератак. 🛡️

Алексей Соколов, руководитель отдела пентестинга Когда я начинал карьеру пентестера в 2019 году, моя зарплата составляла всего 65 000 рублей. Первый серьезный проект изменил всё. Мне поручили тестировать инфраструктуру крупного банка, и я обнаружил уязвимость, позволявшую получить доступ к внутренней сети. После этого меня повысили, а зарплата выросла до 150 000 рублей. Через три года, накопив опыт и получив сертификацию OSCP, я зарабатывал уже 320 000 рублей. Сейчас, руководя командой пентестеров, мой доход превышает 500 000 рублей в месяц. Главное в этой профессии — постоянно изучать новые техники атак и демонстрировать реальную ценность для бизнеса.

Важно отметить, что на рынке наблюдается заметный разрыв между специалистами с сертификатами международного уровня и без них. Обладатели таких сертификаций как OSCP, CEH, CREST могут рассчитывать на зарплату на 30-40% выше базового уровня.

Тип компании Средняя зарплата пентестера (2025) Особенности работы
Государственные организации 120 000 – 180 000 ₽ Стабильность, соцпакет
Российские IT-компании 160 000 – 350 000 ₽ Разнообразные проекты
Банки и финансовые организации 220 000 – 400 000 ₽ Высокие требования
Международные компании 300 000 – 600 000 ₽ Сложные задачи, перспективы
Фриланс/Консалтинг от 10 000 ₽ за проект Гибкий график, нестабильность

Несмотря на общий рост зарплат, рынок становится всё более конкурентным. Работодатели ожидают от кандидатов не только технических навыков, но и понимания бизнес-процессов, умения составлять понятные отчеты и коммуницировать с нетехническими специалистами.

Пошаговый план для смены профессии

Путь специалиста: доход пентестера от junior до эксперта

Карьерный путь пентестера похож на эволюцию: каждый уровень требует новых навыков и приносит существенный рост дохода. Рассмотрим детально, как меняется зарплата специалиста на каждом этапе профессионального развития в 2025 году. 📈

Junior-пентестер (0-2 года опыта) Начинающие специалисты обычно выполняют базовые задачи под руководством более опытных коллег. Их обязанности включают:

  • Проведение сканирования на уязвимости с использованием автоматизированных инструментов
  • Анализ результатов базовых тестов
  • Поиск очевидных уязвимостей по чек-листам
  • Документирование найденных проблем

Зарплата: 80 000 – 150 000 рублей в месяц, при этом специалисты с релевантным образованием или базовыми сертификациями (например, CompTIA Security+) могут рассчитывать на верхнюю границу диапазона.

Middle-пентестер (2-4 года опыта) На этом этапе специалист уже может самостоятельно проводить полноценные тесты и работать над более сложными задачами:

  • Проведение полных тестов на проникновение веб-приложений
  • Эксплуатация обнаруженных уязвимостей
  • Написание детальных отчетов с рекомендациями
  • Работа с клиентами напрямую

Зарплата: 150 000 – 250 000 рублей. Дополнительным фактором роста становится получение таких сертификаций как CEH (Certified Ethical Hacker) или ECSA.

Senior-пентестер (4-7 лет опыта) Опытные специалисты занимаются комплексными проектами и часто выступают наставниками для младших коллег:

  • Проведение сложных тестов инфраструктуры
  • Разработка кастомных эксплойтов
  • Поиск нестандартных уязвимостей
  • Работа с критическими системами (банки, госсектор)

Зарплата: 250 000 – 400 000 рублей. На этом уровне большое значение имеет наличие престижных сертификатов — OSCP (Offensive Security Certified Professional), SANS GPEN или аналогичных.

Мария Волкова, старший пентестер Я пришла в пентестинг из разработки, и поначалу меня шокировал контраст в зарплатах. Моя первая работа junior-пентестером приносила 90 000 рублей — меньше, чем я получала на позиции middle-разработчика. Всё изменилось, когда я сдала OSCP и взяла пару крупных проектов по тестированию мобильных приложений. Один из проектов — приложение для крупного ритейлера — принес компании значительную прибыль после того, как я обнаружила серьезную уязвимость в API, позволявшую похитить данные карт клиентов. После этого проекта мне предложили повышение и зарплату 280 000 рублей. Сейчас я зарабатываю около 350 000 рублей и понимаю: ключевой фактор высокого дохода в пентестинге — это умение находить уязвимости, которые действительно критичны для бизнеса.

Lead/Principal-пентестер (7+ лет опыта) Ведущие специалисты и руководители команд выполняют наиболее сложные проекты и отвечают за стратегическое развитие направления:

  • Управление командой пентестеров
  • Разработка методологий тестирования
  • Проведение красных команд (Red Team) операций
  • Стратегическое консультирование руководства по вопросам безопасности

Зарплата: 400 000 – 600 000+ рублей. На этом уровне многие специалисты также получают бонусы и участвуют в программах распределения прибыли компании.

Уровень специалиста Ключевые навыки Рекомендуемые сертификаты Диапазон зарплат (2025)
Junior Базовое понимание сетей, Linux, скриптинг CompTIA Security+, eJPT 80 000 – 150 000 ₽
Middle Веб-пентестинг, эксплуатация уязвимостей CEH, ECSA, PenTest+ 150 000 – 250 000 ₽
Senior Разработка эксплойтов, wireless-тестирование OSCP, GPEN, CREST 250 000 – 400 000 ₽
Lead/Principal Управление проектами, red teaming OSCE, OSEE, SANS GXPN 400 000 – 600 000+ ₽

Интересно, что помимо постоянной работы многие пентестеры участвуют в программах bug bounty, которые могут приносить значительный дополнительный доход — от нескольких тысяч до миллионов рублей за обнаружение критических уязвимостей в системах крупных компаний. 🏆

Факторы, влияющие на зарплату тестировщика безопасности

Зарплата пентестера формируется под влиянием множества факторов, и понимание этих переменных поможет специалисту выстроить оптимальную стратегию карьерного роста. Рассмотрим ключевые элементы, определяющие доход в этой сфере в 2025 году. 🧩

1. Специализация и технический стек Пентестинг — это не монолитная область, и специализация на определенных типах систем существенно влияет на зарплату:

  • Веб-приложения: базовый уровень (150 000 – 250 000 ₽)
  • Мобильные приложения: средний+ уровень (180 000 – 300 000 ₽)
  • Облачные инфраструктуры: высокий уровень (250 000 – 400 000 ₽)
  • Промышленные системы (ICS/SCADA): премиум (300 000 – 500 000 ₽)
  • IoT и встраиваемые устройства: премиум (280 000 – 450 000 ₽)
  • Блокчейн и смарт-контракты: элитный (350 000 – 600 000+ ₽)

Специалисты, работающие с узкопрофильными технологиями (например, автомобильные системы или медицинское оборудование), могут рассчитывать на премию к стандартной ставке в размере 20-40%.

2. Сертификации и образование Индустрия кибербезопасности ориентирована на подтвержденные навыки, и сертификации играют ключевую роль:

  • Базовый уровень (CompTIA Security+, eJPT): прибавка 5-10% к базовой ставке
  • Средний уровень (CEH, PenTest+): прибавка 15-25%
  • Продвинутый уровень (OSCP, GPEN): прибавка 30-50%
  • Экспертный уровень (OSCE, OSEE, SANS GXPN): прибавка 50-100%

Формальное образование в области информационной безопасности также имеет значение, но в меньшей степени по сравнению с практическими навыками и сертификатами.

3. Опыт успешных проектов и репутация Пентестеры с впечатляющим портфолио обнаруженных уязвимостей высокой критичности получают значительные премии к зарплате. Особенно ценится:

  • Опыт работы с крупными клиентами из финансового сектора
  • Участие в программах bug bounty с подтвержденными находками
  • Публично признанные уязвимости (с присвоенным CVE)
  • Выступления на профильных конференциях (Positive Hack Days, ZeroNights)

4. Тип компании и формат занятости Организационная структура работодателя существенно влияет на уровень оплаты труда:

  • Специализированные компании по кибербезопасности: высокие зарплаты + возможность работы над разнообразными проектами
  • Корпоративные красные команды (Red Teams): стабильно высокие зарплаты + долгосрочные контракты
  • Фриланс и консалтинг: значительные колебания дохода, но потенциально самый высокий заработок
  • Bug bounty: неограниченный потенциал заработка для элитных специалистов, но высокая нестабильность

5. Дополнительные навыки Пентестеры с междисциплинарными компетенциями могут рассчитывать на премию к стандартной ставке:

  • Разработка инструментов для автоматизации: +15-25%
  • Реверс-инжиниринг и анализ вредоносного ПО: +20-40%
  • Социальная инженерия и физическое проникновение: +10-30%
  • Опыт построения защитных систем (Blue Team): +15-25%
  • Знание нормативных требований (PCI DSS, GDPR, ФЗ-152): +10-15%

Особенно востребованы специалисты, совмещающие технические навыки с пониманием бизнес-процессов и способностью четко коммуницировать риски нетехническим руководителям.

Региональные различия в оплате работы пентестеров

Географический фактор остаётся одним из определяющих для зарплаты пентестера в 2025 году. Разница в оплате между регионами может достигать 200-300%, что делает локацию специалиста критически важным аспектом карьерного планирования. 🌍

Зарплаты пентестеров в России по регионам Внутри России наблюдается существенная дифференциация зарплат:

  • Москва: самые высокие ставки в стране, превышающие средние показатели на 30-50%
  • Санкт-Петербург: на 10-15% ниже московских, но всё равно значительно выше среднероссийских
  • Города-миллионники (Новосибирск, Екатеринбург, Казань): на 20-30% ниже, чем в Москве
  • Региональные центры: снижение на 30-50% по сравнению со столичными показателями

В абсолютных цифрах это выглядит следующим образом:

Город/Регион Junior Middle Senior Lead/Principal
Москва 100-170 тыс.₽ 180-280 тыс.₽ 280-450 тыс.₽ 450-700+ тыс.₽
Санкт-Петербург 90-160 тыс.₽ 160-250 тыс.₽ 250-400 тыс.₽ 400-600 тыс.₽
Екатеринбург, Новосибирск 80-140 тыс.₽ 140-220 тыс.₽ 220-350 тыс.₽ 350-500 тыс.₽
Казань, Нижний Новгород 70-130 тыс.₽ 130-200 тыс.₽ 200-320 тыс.₽ 320-450 тыс.₽
Другие региональные центры 60-110 тыс.₽ 110-180 тыс.₽ 180-280 тыс.₽ 280-400 тыс.₽

Международные ставки и удаленная работа Глобальный рынок для пентестеров открывает значительно более высокие возможности заработка, особенно при работе на международные компании:

  • США: $90,000 – $180,000 в год (Junior – Senior)
  • Западная Европа: €60,000 – €140,000 в год
  • Великобритания: £50,000 – £120,000 в год
  • ОАЭ и Сингапур: $80,000 – $160,000 в год

Удаленный формат работы становится всё более распространенным, что позволяет российским специалистам претендовать на оплату труда, близкую к международным ставкам. Однако стоит учитывать, что для таких позиций часто требуется безупречный английский язык и международные сертификаты.

Региональная специфика требований Помимо разницы в зарплатах, региональные рынки отличаются спецификой требований к пентестерам:

  • Москва и Санкт-Петербург: высокий спрос на узкоспециализированных экспертов (IoT, блокчейн, финтех)
  • Региональные центры: преобладание запросов на универсальных пентестеров, способных работать с разными типами систем
  • Международные рынки: акцент на сертификациях, знании английского языка и опыте работы с западными стандартами безопасности

Стоимость жизни и "чистый" доход При оценке региональных различий важно учитывать стоимость жизни. Более высокие зарплаты в столице частично нивелируются более высокими расходами на жилье и прочие потребности:

  • Арендная плата в Москве в 2-3 раза выше, чем в региональных центрах
  • Транспортные расходы и питание также значительно дороже
  • При удаленной работе на московскую компанию из региона специалист может получать "столичную" зарплату при региональных расходах

Тренды регионального развития рынка Анализируя данные за последние годы, можно выделить некоторые тенденции:

  • Сокращение разрыва между Москвой и регионами (с 50-60% до 30-40%)
  • Рост предложений удаленной работы, нивелирующий географические ограничения
  • Формирование региональных центров кибербезопасности в Новосибирске, Казани и Иннополисе
  • Активное развитие образовательных программ по кибербезопасности в региональных вузах

Для специалиста, строящего карьеру пентестера в 2025 году, понимание региональной специфики позволяет принимать взвешенные решения о месте работы и форматах сотрудничества с работодателями. 📊

Как увеличить свой доход в сфере пентестинга

Профессия пентестера предлагает множество путей для роста дохода, выходящих за рамки простого повышения по карьерной лестнице. Грамотная стратегия развития может увеличить заработок на 30-100% даже без смены должности или компании. 💰

Инвестиции в востребованные специализации Выбор перспективных ниш — один из наиболее эффективных способов увеличить доход:

  • Облачная безопасность: специалисты по тестированию AWS, Azure и GCP получают на 25-40% больше, чем классические пентестеры
  • Блокчейн и смарт-контракты: аудит безопасности криптопроектов может приносить от 300 000 рублей за проект
  • Безопасность IoT: спрос на специалистов, умеющих тестировать устройства интернета вещей, растет на 30% ежегодно
  • Автомобильная кибербезопасность: тестирование защиты современных автомобилей — растущая ниша с оплатой на 40-50% выше средней
  • Промышленная безопасность (ICS/SCADA): дефицитные специалисты, способные зарабатывать до 700 000 рублей

Для входа в эти ниши потребуется от 3 до 12 месяцев целенаправленного обучения и практики.

Стратегический подход к сертификациям Не все сертификаты одинаково полезны для увеличения дохода. Наибольшую отдачу от инвестиций (ROI) в 2025 году дают:

  1. Offensive Security Certified Professional (OSCP) — золотой стандарт отрасли, повышающий зарплату на 20-30%
  2. SANS GPEN/GXPN — престижные и дорогие сертификации, но обеспечивают прирост в 25-40%
  3. Cloud Security Alliance (CCSP) — для специализации на облачной безопасности, прирост 15-25%
  4. CREST Certifications — признаны на международном уровне, особенно в финансовом секторе, прирост до 30%
  5. OSWE (Offensive Security Web Expert) — для специалистов по веб-безопасности, прирост 20-35%

Стоимость получения этих сертификатов составляет от 50 000 до 400 000 рублей, но инвестиции обычно окупаются за 3-6 месяцев работы.

Диверсификация источников дохода Современный пентестер может значительно увеличить свой доход, комбинируя различные форматы работы:

  • Bug bounty программы — дополнительный заработок от 100 000 до 1 000 000+ рублей в год при систематическом участии
  • Контрактная работа — краткосрочные проекты с премиальной ставкой (на 30-50% выше постоянной работы)
  • Образовательная деятельность — преподавание, написание учебных материалов (от 50 000 до 200 000 рублей дополнительного дохода)
  • Создание и продажа инструментов — разработка специализированного ПО для пентестеров
  • Консультационная деятельность — экспертные консультации для крупных компаний (от 10 000 рублей в час)

Особенно эффективно сочетание основной работы с периодическим участием в bug bounty и консалтингом в свободное время.

Развитие смежных компетенций Наращивание дополнительных навыков существенно повышает ценность специалиста:

  • Разработка инструментов автоматизации — умение создавать собственные инструменты для эффективного пентестинга
  • Навыки программирования — глубокое знание Python, Go или Rust для написания эксплойтов и анализа кода
  • Понимание бизнес-процессов — способность оценивать бизнес-риски от уязвимостей
  • Социальная инженерия — навыки психологической манипуляции для проведения комплексных тестов
  • Технический писатель — умение составлять понятные и действенные отчеты

Стратегическое планирование карьеры Долгосрочное планирование с горизонтом 3-5 лет позволяет максимизировать рост дохода:

  1. Начните с базовой позиции, накапливая опыт и сертификации
  2. Через 1-2 года определите специализацию, соответствующую вашим интересам и рыночному спросу
  3. Инвестируйте в глубокие знания выбранной ниши
  4. Создайте личный бренд через публикации, выступления, участие в open-source проектах
  5. К 5-7 годам опыта рассмотрите варианты запуска собственного консалтинга или перехода на управленческую позицию

Последовательное выполнение этих шагов может увеличить начальный доход пентестера в 5-10 раз за период 7-10 лет. 🚀

Построение успешной карьеры в пентестинге требует стратегического подхода и постоянного развития. Зарплаты в этой сфере действительно впечатляют — от 80 000 рублей на старте до 500 000+ на экспертном уровне. Ключ к финансовому успеху лежит не только в техническом мастерстве, но и в выборе перспективных специализаций, получении признанных сертификаций и умении монетизировать свои знания через различные каналы. В мире, где кибератаки становятся всё изощреннее, профессионалы, способные находить уязвимости раньше злоумышленников, будут оставаться не просто востребованными, а по-настоящему привилегированными специалистами.

Инга Козина

редактор про рынок труда

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