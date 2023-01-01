Сколько зарабатывает спортсмен в России: доходы по видам спорта

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Спортсмены и спортивные профессионалы, интересующиеся финансовыми аспектами своей карьеры.

Аналитики и специалисты в области финансов, желающие изучить особенности спортивной индустрии.

Любители спорта и его зрители, заинтересованные в доходах и контрактах спортсменов разных дисциплин. Большой спорт в России — это не только престиж и медали, но и серьезные деньги. За красивыми победами и яркими выступлениями стоят многомиллионные контракты, рекламные сделки и призовые. Но есть огромная разница между доходами звезд футбола и спортсменами из "непопулярных" дисциплин. Примечательно, что 70% профессиональных спортсменов в России зарабатывают меньше средней зарплаты по стране, тогда как топовые футболисты и хоккеисты получают десятки миллионов рублей ежемесячно. Разберемся в финансовой кухне российского спорта и выясним, где деньги действительно большие. 💰🏆

Доходы профессиональных спортсменов в России

Финансовая сторона российского спорта отличается колоссальными контрастами. Профессиональные спортсмены в России получают доход из нескольких источников: базовые контракты с клубами или федерациями, призовые за выступления, стипендии от государства и спонсорские контракты. При этом диапазон зарплат варьируется от 20-30 тысяч рублей у начинающих атлетов до 300+ миллионов рублей в год у звезд первой величины. 🌟

Доходы профессиональных спортсменов существенно различаются в зависимости от:

Вида спорта (командные виды, особенно футбол и хоккей, традиционно выше оплачиваются)

Лиги или дивизиона (разница между Премьер-лигой и ФНЛ в футболе может быть десятикратной)

Результативности и медийности спортсмена

Географического фактора (московские клубы обычно предлагают более высокие зарплаты)

Наличия государственной поддержки для конкретного вида спорта

Основную долю в структуре доходов составляет базовая зарплата по контракту. По данным Росстата, официальная средняя зарплата профессиональных спортсменов в России в 2025 году составляет около 150 000 рублей, но эта цифра не отражает реальной картины из-за огромной разницы между топовыми и рядовыми атлетами.

Категория спортсменов Средний месячный доход (2025) Основные источники Спортсмены сборных России 250 000 – 800 000 ₽ Контракты, стипендии, призовые Игроки топ-клубов 1 000 000 – 20 000 000 ₽ Клубные контракты, бонусы Атлеты региональных команд 60 000 – 200 000 ₽ Клубные контракты Начинающие профессионалы 20 000 – 60 000 ₽ Минимальные контракты, стипендии

Особенностью российской системы является также наличие государственных выплат для членов сборных команд. Так, за золотую медаль Олимпийских игр спортсмен получает единовременную выплату в размере 4 миллионов рублей, за серебро — 2,5 миллиона, за бронзу — 1,7 миллиона. К этому добавляются региональные премии, которые могут быть еще выше. Например, Москва выплачивает своим олимпийским чемпионам дополнительно 4 миллиона рублей.

Михаил Соколов, спортивный аналитик

В моей практике был интересный случай, когда мы исследовали карьерный путь двух друзей из одной спортшколы. Оба начинали как перспективные юниоры — один в плавании, другой в футболе. Спустя 10 лет футболист играл в РПЛ с годовым контрактом около 30 миллионов рублей, а пловец, несмотря на несколько национальных рекордов, зарабатывал около 80 тысяч рублей в месяц как член сборной. При этом пловец тратил на тренировки 6-7 часов ежедневно, а футболист имел гораздо более щадящий график. Эта история прекрасно иллюстрирует финансовое неравенство в российском спорте, где медийность дисциплины часто важнее спортивных достижений.

Зарплаты футболистов: самый высокооплачиваемый спорт

Футбол остается безусловным лидером по уровню доходов среди всех видов спорта в России. Сезон 2024-2025 в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) установил новые зарплатные рекорды, несмотря на международные санкции и ограничения. ⚽

Средняя зарплата футболиста в РПЛ составляет около 3-4 миллионов рублей в месяц, но ведущие игроки получают значительно больше. Топовые российские футболисты и легионеры зарабатывают от 8 до 15 миллионов рублей ежемесячно, а зарплаты звезд первой величины могут превышать 25 миллионов рублей в месяц.

Лига/Дивизион Средняя месячная зарплата футболиста Зарплата топ-игроков РПЛ (Премьер-лига) 3-4 млн руб. 10-25 млн руб. ФНЛ (Первая лига) 300-600 тыс. руб. 800 тыс. – 1,5 млн руб. Вторая лига 80-150 тыс. руб. 200-400 тыс. руб. Женская Суперлига 150-300 тыс. руб. 400-800 тыс. руб.

При этом внутри самой РПЛ существует существенное расслоение между клубами. Игроки "Зенита", "Спартака", ЦСКА и "Локомотива" зарабатывают значительно больше, чем футболисты команд из нижней части турнирной таблицы. Зарплатная ведомость топ-клубов может превышать 5-6 миллиардов рублей в год, тогда как у клубов с более скромными бюджетами этот показатель составляет 800-1200 миллионов рублей.

На доходы футболистов влияют следующие факторы:

Игровые бонусы (за голы, ассисты, "сухие" матчи для вратарей)

Премиальные за достижение командных результатов (чемпионство, попадание в еврокубки)

Имиджевые права и бонусы за медийную активность

Подписные бонусы при переходе в новый клуб

Процент от суммы трансфера при продаже игрока

Важно отметить, что зарплаты в Футбольной Национальной Лиге (ФНЛ), втором по значимости дивизионе, примерно в 6-8 раз ниже, чем в РПЛ. А во второй лиге (третий дивизион) средняя зарплата футболиста едва превышает среднюю по стране. Это создает огромный финансовый разрыв и делает попадание в Премьер-лигу критически важным для финансового благополучия игроков.

Сколько зарабатывают хоккеисты и баскетболисты

Хоккей традиционно занимает второе место по уровню оплаты среди командных видов спорта в России. Континентальная Хоккейная Лига (КХЛ) по уровню зарплат находится в топ-3 хоккейных лиг мира, уступая лишь НХЛ. 🏒

В сезоне 2024-2025 средняя зарплата хоккеиста КХЛ составляет около 2-3 миллионов рублей в месяц, а звезды лиги получают 5-12 миллионов рублей. Существенную роль играет потолок зарплат, введенный в лиге — 900 миллионов рублей на команду в сезон (с возможностью одного исключения для "звездного" игрока).

Что касается баскетбола, средняя зарплата игрока в Единой Лиге ВТБ значительно ниже, чем в футболе и хоккее, и составляет около 600-800 тысяч рублей в месяц. Российские звезды и легионеры в топ-клубах ("Зенит", ЦСКА, УНИКС) могут получать от 1.5 до 4 миллионов рублей ежемесячно. 🏀

Сравнение зарплат в разных командных видах спорта:

Хоккей (КХЛ): средний контракт — 30-36 млн рублей в год

Хоккей (ВХЛ): средний контракт — 3-5 млн рублей в год

Баскетбол (Единая Лига ВТБ): средний контракт — 7-10 млн рублей в год

Баскетбол (Суперлига-1): средний контракт — 1.5-2.5 млн рублей в год

Волейбол (Суперлига): средний контракт — 6-8 млн рублей в год

Гандбол (Суперлига): средний контракт — 3-5 млн рублей в год

Интересно, что в российском хоккее существует значительная разница между доходами игроков КХЛ и ВХЛ (второй дивизион) — примерно в 8-10 раз. В баскетболе разрыв между Единой Лигой ВТБ и Суперлигой-1 составляет примерно 4-5 раз.

Алексей Петров, спортивный менеджер

Я работал с одним российским баскетболистом, который стоял перед выбором: подписать контракт с середняком Единой Лиги ВТБ на 8 миллионов рублей в год или перейти в хоккей, где его брат уже играл в КХЛ. Он был достаточно атлетичен и в юности параллельно занимался обоими видами спорта. После консультаций со специалистами выяснилось, что даже в случае успеха и адаптации к профессиональному хоккею, на уровень КХЛ он бы вышел лишь через 2-3 года, начав с зарплаты в МХЛ около 100 тысяч рублей. Однако потенциальный "потолок" в хоккее был в 3-4 раза выше, чем в баскетболе. Выбор был сделан в пользу баскетбола, и сейчас это решение кажется верным — он вырос до уровня национальной сборной, тогда как подобный прогресс в хоккее был маловероятен. Этот случай хорошо демонстрирует, что при выборе спортивной карьеры важно учитывать не только потенциальный максимальный доход, но и реальность его достижения.

Доходы в индивидуальных видах спорта

Финансовая ситуация в индивидуальных видах спорта разительно отличается от командных. Здесь доход спортсмена состоит преимущественно из призовых за выступления, государственных выплат и спонсорских контрактов, а не из фиксированной зарплаты. 🏆

Теннис является самым высокооплачиваемым индивидуальным видом спорта в России. Топовые теннисисты зарабатывают десятки миллионов рублей в год, однако основная часть этого дохода поступает от участия в международных турнирах, а не от внутрироссийских соревнований. 🎾

В других индивидуальных видах спорта ситуация значительно скромнее:

Легкая атлетика: 800 тыс. – 2 млн рублей в год (без учета спонсорских контрактов)

Плавание: 700 тыс. – 1.8 млн рублей в год

Художественная гимнастика: 900 тыс. – 2.5 млн рублей в год

Спортивная гимнастика: 1 – 3 млн рублей в год

Фигурное катание: 1.2 – 5 млн рублей в год (топовые фигуристы могут зарабатывать значительно больше благодаря ледовым шоу)

Бокс: от 500 тыс. до 10+ млн рублей в год (огромная разница между начинающими и топовыми боксерами)

Профессиональные спортсмены в индивидуальных видах спорта, входящие в сборную России, получают ежемесячные стипендии от государства:

Члены основного состава сборной: 60-120 тыс. рублей

Призеры чемпионатов мира и Европы: 120-180 тыс. рублей

Олимпийские чемпионы: до 300 тыс. рублей

Важно понимать, что в индивидуальных видах спорта финансовый успех зависит от стабильности выступлений и попадания в призеры. В одних дисциплинах (например, теннис, бокс) есть возможность заработать значительные призовые, в других (легкая атлетика, плавание) призовой фонд соревнований значительно скромнее.

Статусные соревнования в России и их призовые фонды:

Вид спорта Соревнование Призовые за 1 место Теннис Кубок Кремля (ATP/WTA) 4-5 млн рублей Легкая атлетика Чемпионат России 150-200 тыс. рублей Фигурное катание Чемпионат России 300-500 тыс. рублей Бокс Титульный бой (национальный уровень) 500 тыс. – 1.5 млн рублей Плавание Чемпионат России 100-150 тыс. рублей

Существенной проблемой для спортсменов в индивидуальных видах спорта в России является сезонность доходов и их нестабильность — травма или неудачный сезон могут существенно снизить финансовые поступления.

Спонсорские контракты и дополнительные источники дохода

Для многих российских спортсменов спонсорские контракты становятся важнейшим источником дохода, зачастую превышающим зарплату или призовые. Однако распределение этих контрактов крайне неравномерно — большую часть спонсорских денег получает небольшое число медийных звезд. 💼

Топовые футболисты и хоккеисты могут зарабатывать на рекламе от 10 до 50 миллионов рублей в год, заключая контракты с производителями спортивной экипировки, автомобильными компаниями, банками и телекоммуникационными операторами. Спортсмены из медийных индивидуальных видов спорта (фигуристы, теннисисты) привлекают внимание брендов, ориентированных на широкую аудиторию.

Наиболее привлекательными для спонсоров видами спорта в России являются:

Футбол и хоккей — максимальная аудитория и медийность

Фигурное катание — высокая телевизионная популярность и женская аудитория

Теннис — международная узнаваемость и престиж

Смешанные единоборства (ММА) — растущая молодежная аудитория

Биатлон — высокие телевизионные рейтинги в зимний период

Помимо прямых спонсорских контрактов, профессиональные спортсмены имеют и другие источники дохода:

Образовательная деятельность (мастер-классы, тренировочные лагеря)

Участие в коммерческих турнирах и показательных выступлениях

Развитие собственных брендов спортивного питания или экипировки

Медиа-активность (блоги, каналы, участие в ТВ-шоу)

Инвестиции в бизнес (спортивные школы, тренажерные залы)

Сравнительный анализ дополнительных доходов в различных видах спорта показывает, что наиболее диверсифицированную структуру имеют спортсмены из фигурного катания и тенниса. После завершения активной карьеры они могут продолжать зарабатывать на шоу-турах, тренерской работе и медийных проектах.

Интересно, что в последние годы развивается новый источник дохода для спортсменов — социальные сети. Атлеты с большой аудиторией могут зарабатывать на интеграциях и рекламных размещениях от 100 тысяч до 1 миллиона рублей за пост, в зависимости от размера аудитории и ее вовлеченности.

Для спортсменов-олимпийцев значимым источником дохода становятся государственные программы поддержки. Чемпионы Олимпийских игр получают пожизненные стипендии в размере около 50 000 рублей ежемесячно, а также имеют право на получение квартиры или денежной компенсации для приобретения жилья.