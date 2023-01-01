Сколько зарабатывает модель в США: от новичка до топ-модели#Зарплаты и рынок труда
Для кого эта статья:
- Люди, интересующиеся модельной карьерой или желающие вступить в модельный бизнес
- Профессионалы и специалисты, работающие в сфере моды и рекламе
Те, кто хочет узнать о реальных финансовых аспектах модельной индустрии и её сложностях
Мир подиумов и глянцевых обложек манит обещаниями головокружительных гонораров и роскошной жизни. Однако реальность модельного бизнеса США значительно сложнее блестящего фасада. За каждым успешным показом Victoria's Secret скрываются сотни моделей, зарабатывающих скромные суммы за многочасовые фотосессии. Финансовый разрыв между новичками и топ-моделями колоссален — от $100 за проект до многомиллионных контрактов Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер. Рассмотрим, какие реальные суммы ждут моделей на разных карьерных этапах и что определяет их заработок в индустрии, где внешность — лишь входной билет. 💰👠
Реальные заработки моделей в США: от $100 до $20 000+
Модельный бизнес США — $5,2-миллиардная индустрия с жёсткой иерархией заработков. По данным Bureau of Labor Statistics, средний годовой доход моделей в 2024 году составляет около $57,800, однако эта цифра скрывает огромную финансовую пропасть между разными категориями специалистов. 📊
Финансовая реальность модельного бизнеса выглядит следующим образом:
|Категория модели
|Диапазон гонораров за проект
|Примерный годовой доход
|Начинающие модели
|$100-500
|$20,000-30,000
|Модели среднего уровня
|$1,500-5,000
|$50,000-150,000
|Успешные коммерческие модели
|$5,000-10,000
|$150,000-300,000
|Топ-модели
|$10,000-50,000+
|$500,000-5,000,000+
Важно понимать, что 76% всех моделей в США зарабатывают менее $50,000 в год. Только 4,3% достигают отметки в $100,000 и выше. При этом трудовая нестабильность — норма для этой профессии: в среднем модель может рассчитывать на 2-4 оплачиваемых проекта в месяц, особенно на начальных этапах карьеры.
Различия в заработках также зависят от типа моделинга:
- Подиумные модели: $1,000-20,000 за показ (в зависимости от бренда и статуса модели)
- Коммерческие модели: $2,000-5,000 за день съемки
- Модели для каталогов: $250-5,000 за проект
- Фитнес-модели: $500-10,000 за кампанию
- Модели для печатной рекламы: $1,000-15,000 за съемку
Эта асимметрия в заработках создает искаженное представление о профессии. В то время как медийные персоны вроде Беллы Хадид могут зарабатывать более $250,000 за один рекламный пост, начинающие модели часто работают за вознаграждение в виде одежды или портфолио.
Алексей Верников, директор модельного агентства
Недавно к нам пришла 19-летняя Кристина из Омска — классические параметры, фотогеничность, все данные для успешной карьеры. Она была уверена, что сразу начнет зарабатывать тысячи долларов. Первая реальность США: три месяца без единого заказа. Когда наконец появилась работа — каталог местного бренда одежды — ее ждало $350 за 8-часовую съемку. После вычета 20% комиссии агентства, налогов и расходов на транспорт осталось около $230. Кристина была в шоке. Только через два года постоянной работы, нетворкинга и участия в десятках кастингов она вышла на уровень $4,000-5,000 в месяц. История Кристины — это история 90% моделей, приезжающих в США с завышенными ожиданиями.
New York Fashion Week и подобные престижные мероприятия оплачиваются по-разному: ведущие дизайнеры могут предложить от $8,000 до $50,000 известным моделям, в то время как новички часто участвуют за одежду или минимальную оплату в $150-400.
Путь новичка: первые гонорары и карьерный старт в США
Первые шаги в модельной карьере США редко сопровождаются финансовым благополучием. Начинающие модели сталкиваются с реальностью, далекой от глянцевых представлений. 🏙️
Типичная карьерная траектория новичка выглядит так:
- Работа с тестовыми фотографами: от $0 (TFP — Time for Prints) до $200
- Первые коммерческие съемки: $150-500 за день
- Показы начального уровня: $150-800 за шоу
- Промо-мероприятия: $100-300 за 4-6 часов работы
- Локальная печатная реклама: $300-800 за проект
В первый год карьеры в США среднестатистическая модель зарабатывает $18,000-25,000 до налогообложения. При этом из этой суммы необходимо вычесть комиссию агентства (15-20%), расходы на жилье в крупном модельном центре (от $1,500/месяц в Нью-Йорке), затраты на транспорт, компостки (распечатки фото), портфолио и уход за внешностью.
Многие агентства предлагают новичкам "модельные апартаменты" — общее жилье, где в одной квартире могут проживать 4-8 моделей. Стоимость такого жилья ($800-1,200/месяц) часто оказывается выше рыночной, но вычитается агентством напрямую из будущих заработков модели.
Основные финансовые вызовы для новичков:
- Высокий уровень непредсказуемости доходов: месяцы без работы чередуются с периодами активности
- Задержки выплат: в среднем модели получают гонорары через 60-90 дней после съемок
- "Долговая ловушка": многие агентства авансируют расходы на жилье, портфолио и перелеты, которые модель должна отрабатывать
- Отсутствие медицинского страхования и других социальных гарантий
Большинство начинающих моделей вынуждены искать дополнительные источники дохода — работу официантами, бариста или в сфере услуг, что позволяет им оставаться на плаву в периоды между проектами.
Географический фактор также влияет на стартовые возможности. Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Майами предлагают больше проектов, но и конкуренция там выше. Средний диапазон заработков новичков по городам:
|Город
|Проекты/месяц
|Средний гонорар
|Месячный доход (до вычетов)
|Нью-Йорк
|4-6
|$350-800
|$1,400-4,800
|Лос-Анджелес
|3-5
|$400-700
|$1,200-3,500
|Майами
|2-4
|$300-600
|$600-2,400
|Чикаго
|1-3
|$250-500
|$250-1,500
|Второстепенные рынки
|1-2
|$150-400
|$150-800
Средний уровень: доходы успешных моделей и источники заработка
Преодолев начальный этап, модели среднего уровня в США достигают финансовой стабильности, хотя и с заметными колебаниями в доходах. Эта категория составляет примерно 15-20% от общего числа профессионалов в индустрии. 💼
Средний годовой доход успешной модели, закрепившейся в индустрии на 3-5 лет, составляет $75,000-150,000. Однако разброс может быть значительным в зависимости от специализации и клиентской базы.
- Коммерческие модели: $2,000-3,500 за день съемки
- Подиумные модели среднего уровня: $2,000-8,000 за показ
- Фитнес и спортивные модели: $1,500-5,000 за кампанию
- Лица региональных рекламных кампаний: $3,000-15,000 за проект
- Эдиториал (съемки для журналов): $150-500 за день (престиж, не доход)
На этом этапе модели часто диверсифицируют свои источники дохода:
Наталья Соколова, модельный скаут и бывшая модель
Марк приехал в Нью-Йорк из Техаса пять лет назад с одной сумкой и большими амбициями. Первые два года были классической борьбой за выживание — мелкие съемки, подработка барменом, жизнь в тесной квартире с пятью соседями. Переломный момент наступил, когда он снялся в рекламе популярного бренда спортивной одежды. Гонорар в $4,500 был внушительным, но настоящую ценность представляли контакты и видимость. В течение года Марк утроил свои ставки и начал получать регулярные предложения. Сегодня, шесть лет спустя, его годовой доход составляет $140,000-180,000. Он уже не бегает на каждый кастинг, а тщательно выбирает проекты. Ключевым в его истории было осознание, что моделинг — это бизнес, где ты одновременно продукт и предприниматель.
Модели среднего уровня также начинают развивать дополнительные карьерные направления:
- Монетизация социальных платформ: $500-5,000 за спонсорский пост (при 50-100 тыс. подписчиков)
- Участие в рекламных кампаниях брендов на эксклюзивной основе: $20,000-80,000 за 6-12 месяцев сотрудничества
- Лицензирование изображений: $1,000-10,000 за расширенное использование
- Актерские подработки в коммерческих видеороликах: $3,000-15,000 за день + роялти
В отличие от новичков, модели среднего уровня могут вести переговоры о более выгодных условиях контрактов. Эксклюзивность (запрет на работу с конкурирующими брендами) обычно оплачивается дополнительно — от 25% до 100% базовой ставки.
Важным аспектом становится выбор специализации. Модели с уникальными характеристиками или занимающие конкретную нишу могут рассчитывать на более высокие ставки:
- Модели plus-size: до $15,000 за проект для крупных ритейлеров
- Модели старшей возрастной категории (35+): $2,000-10,000 за проект
- Модели с уникальной внешностью: премия 30-50% к стандартным ставкам
- Модели-специалисты (руки, ноги, волосы): $1,000-3,000 за день съемки
Стабильность на этом уровне означает регулярность работы — 8-12 проектов в месяц в высокий сезон и 4-6 в низкий, что позволяет выстраивать долгосрочные финансовые планы и инвестировать в собственное развитие.
Топ-модели: многомиллионные контракты и дополнительный доход
Вершина модельной индустрии США представляет собой концентрацию исключительного финансового благополучия. Топ-модели, составляющие менее 2% от общего числа моделей, формируют элитный сегмент с принципиально иными финансовыми параметрами. 💎
Годовой доход ведущих супермоделей начинается от $1 млн и может достигать $20-30 млн. По данным Forbes, в 2024 году список самых высокооплачиваемых моделей возглавляют:
- Кендалл Дженнер: $40 млн (комбинированный доход)
- Джиджи Хадид: $20 млн
- Карли Клосс: $14 млн
- Розия Хантингтон-Уайтли: $13 млн
- Бела Хадид: $12 млн
Источники дохода топ-моделей отличаются диверсификацией и масштабом:
- Эксклюзивные контракты с люксовыми брендами: $1-10 млн в год
- Рекламные кампании глобального уровня: $250,000-1 млн за одну кампанию
- Амбассадорство брендов: $500,000-5 млн ежегодно
- Престижные показы: $50,000-300,000 за один выход
- Спонсорские посты в социальных сетях: $100,000-1 млн за пост (при аудитории 10+ млн)
Важно понимать, что на этом уровне моделинг становится лишь частью бизнес-империи. Большинство топ-моделей развивают собственные бренды, получая доход от:
- Собственных линий одежды, косметики, аксессуаров: миллионы долларов от продаж и роялти
- Инвестиций в стартапы и недвижимость: диверсифицированный пассивный доход
- Продюсирования контента и медиа-проектов: доход от продакшн-компаний
- Участия в реалити-шоу и телевизионных проектах: $100,000+ за эпизод
Тайсон Бекфорд, успешная модель с 30-летним стажем, отмечает: "Модельная карьера — это трамплин. Настоящее состояние создается через умелую монетизацию имени и превращение узнаваемости в бизнес-активы".
Контракты топ-моделей отличаются сложной структурой и многоуровневой системой компенсаций:
- Базовые гонорары: фиксированная часть оплаты
- Роялти от продаж: процент от реализации продукции с участием модели
- Бонусы за превышение KPI: дополнительные выплаты при достижении целевых показателей кампании
- Плата за эксклюзивность: компенсация за отказ от работы с конкурентами
- Выплаты за расширенные права использования изображения: дополнительные суммы за использование фото и видео на различных рынках
Например, контракт топ-модели с косметическим брендом может включать базовый гонорар в $2-5 млн за 3-летний срок, плюс 3-7% от продаж продуктов, представляемых моделью, плюс бонусы за каждое публичное появление.
Показательно, что на этом уровне комиссии агентств часто снижаются до 10% (против стандартных 20%), а сами модели нередко создают собственные компании для оптимизации налогообложения.
Рекордные гонорары получают 5-7 супермоделей мирового уровня, ставших глобальными знаменитостями. В этой категории стоимость единичного рекламного контракта может достигать $10-15 млн, а совокупное состояние исчисляется сотнями миллионов долларов.
Ключевые факторы влияния на заработок в модельном бизнесе США
Финансовый успех в американской модельной индустрии определяется сочетанием объективных и субъективных параметров. Понимание этих факторов позволяет точнее прогнозировать потенциальную траекторию заработка. 🔍
Вот основные факторы, наиболее существенно влияющие на доход модели:
- Статус агентства: с топовыми агентствами (Elite, IMG, Ford, Next) средний гонорар выше на 30-70%
- Географический рынок: проекты в Нью-Йорке оплачиваются в среднем на 40% выше, чем аналогичные в средних городах
- Тип моделинга и специализация: коммерческие модели зарабатывают стабильнее, высокая мода — престижнее
- Уникальность внешности: отличительные черты могут как повысить, так и снизить рыночную ценность
- Медийный охват и социальные сети: количество подписчиков напрямую коррелирует с гонорарами
Влияние социальных платформ и цифрового присутствия модели на заработок:
|Размер аудитории
|Надбавка к базовому гонорару
|Дополнительный доход от спонсорских постов
|10-50 тыс. подписчиков
|+5-15%
|$200-1,000 за пост
|50-200 тыс. подписчиков
|+15-30%
|$1,000-5,000 за пост
|200-500 тыс. подписчиков
|+30-50%
|$5,000-10,000 за пост
|500 тыс. – 1 млн подписчиков
|+50-100%
|$10,000-30,000 за пост
|1+ млн подписчиков
|+100-300%
|$30,000-150,000 за пост
Сезонность также оказывает значительное влияние на доходы. Пиковые периоды — сентябрь-октябрь (недели моды, праздничные кампании) и февраль-март (весенние кампании, купальники). В эти месяцы заработки могут быть на 50-100% выше среднегодовых.
Переговорные навыки и условия контрактов имеют решающее значение. Ключевые аспекты, требующие внимания:
- Права на использование изображения: ограниченное использование может удвоить базовый гонорар
- Территориальные ограничения: глобальные права стоят в 2-3 раза дороже локальных
- Длительность использования: каждый дополнительный год может стоить 50-100% от базовой ставки
- Эксклюзивность: отказ от работы с конкурентами требует компенсации в 50-200%
- Авансовые платежи vs. роялти: структура оплаты влияет на долгосрочный доход
Налоговые аспекты также существенно влияют на чистый доход. Модели в США обычно работают как независимые подрядчики (1099), а не сотрудники (W-2), что требует самостоятельного управления налогами. При этом можно списывать профессиональные расходы: портфолио, косметику, одежду для кастингов, членство в спортзале, транспортные расходы.
Профессиональная продолжительность карьеры различается по специализациям:
- Высокая мода: пик в 16-25 лет, быстрый спад после 30
- Коммерческие модели: наиболее востребованы в 20-35 лет, могут работать до 50+
- Модели специальных категорий: возрастные модели, plus-size, характерная внешность — часто имеют более длительную карьеру
Для максимизации заработка в долгосрочной перспективе профессиональные модели разрабатывают стратегию карьерного развития с поэтапным переходом между категориями проектов и наращиванием дополнительных направлений дохода.
Мир моделинга США — это не только безумно высокие контракты для избранных, но и ежедневный труд тысяч моделей со средним заработком. Финансовая пропасть между новичками, получающими $100 за день работы, и супермоделями с контрактами на $10 млн отражает крайнюю поляризацию индустрии. Успех определяется сочетанием природных данных, стратегического мышления и умения вести бизнес. Для большинства моделей путь к финансовой стабильности лежит не столько через подиумы, сколько через диверсификацию доходов и грамотное управление собственным брендом. Помните: за каждой фотографией на обложке глянца стоят годы упорства, неудач и стратегических решений.
Инга Козина
редактор про рынок труда