Сколько зарабатывает модель в США: от новичка до топ-модели

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Для кого эта статья:

Люди, интересующиеся модельной карьерой или желающие вступить в модельный бизнес

Профессионалы и специалисты, работающие в сфере моды и рекламе

Те, кто хочет узнать о реальных финансовых аспектах модельной индустрии и её сложностях Мир подиумов и глянцевых обложек манит обещаниями головокружительных гонораров и роскошной жизни. Однако реальность модельного бизнеса США значительно сложнее блестящего фасада. За каждым успешным показом Victoria's Secret скрываются сотни моделей, зарабатывающих скромные суммы за многочасовые фотосессии. Финансовый разрыв между новичками и топ-моделями колоссален — от $100 за проект до многомиллионных контрактов Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер. Рассмотрим, какие реальные суммы ждут моделей на разных карьерных этапах и что определяет их заработок в индустрии, где внешность — лишь входной билет. 💰👠

Реальные заработки моделей в США: от $100 до $20 000+

Модельный бизнес США — $5,2-миллиардная индустрия с жёсткой иерархией заработков. По данным Bureau of Labor Statistics, средний годовой доход моделей в 2024 году составляет около $57,800, однако эта цифра скрывает огромную финансовую пропасть между разными категориями специалистов. 📊

Финансовая реальность модельного бизнеса выглядит следующим образом:

Категория модели Диапазон гонораров за проект Примерный годовой доход Начинающие модели $100-500 $20,000-30,000 Модели среднего уровня $1,500-5,000 $50,000-150,000 Успешные коммерческие модели $5,000-10,000 $150,000-300,000 Топ-модели $10,000-50,000+ $500,000-5,000,000+

Важно понимать, что 76% всех моделей в США зарабатывают менее $50,000 в год. Только 4,3% достигают отметки в $100,000 и выше. При этом трудовая нестабильность — норма для этой профессии: в среднем модель может рассчитывать на 2-4 оплачиваемых проекта в месяц, особенно на начальных этапах карьеры.

Различия в заработках также зависят от типа моделинга:

Подиумные модели: $1,000-20,000 за показ (в зависимости от бренда и статуса модели)

$1,000-20,000 за показ (в зависимости от бренда и статуса модели) Коммерческие модели: $2,000-5,000 за день съемки

$2,000-5,000 за день съемки Модели для каталогов: $250-5,000 за проект

$250-5,000 за проект Фитнес-модели: $500-10,000 за кампанию

$500-10,000 за кампанию Модели для печатной рекламы: $1,000-15,000 за съемку

Эта асимметрия в заработках создает искаженное представление о профессии. В то время как медийные персоны вроде Беллы Хадид могут зарабатывать более $250,000 за один рекламный пост, начинающие модели часто работают за вознаграждение в виде одежды или портфолио.

Алексей Верников, директор модельного агентства Недавно к нам пришла 19-летняя Кристина из Омска — классические параметры, фотогеничность, все данные для успешной карьеры. Она была уверена, что сразу начнет зарабатывать тысячи долларов. Первая реальность США: три месяца без единого заказа. Когда наконец появилась работа — каталог местного бренда одежды — ее ждало $350 за 8-часовую съемку. После вычета 20% комиссии агентства, налогов и расходов на транспорт осталось около $230. Кристина была в шоке. Только через два года постоянной работы, нетворкинга и участия в десятках кастингов она вышла на уровень $4,000-5,000 в месяц. История Кристины — это история 90% моделей, приезжающих в США с завышенными ожиданиями.

New York Fashion Week и подобные престижные мероприятия оплачиваются по-разному: ведущие дизайнеры могут предложить от $8,000 до $50,000 известным моделям, в то время как новички часто участвуют за одежду или минимальную оплату в $150-400.

Путь новичка: первые гонорары и карьерный старт в США

Первые шаги в модельной карьере США редко сопровождаются финансовым благополучием. Начинающие модели сталкиваются с реальностью, далекой от глянцевых представлений. 🏙️

Типичная карьерная траектория новичка выглядит так:

Работа с тестовыми фотографами: от $0 (TFP — Time for Prints) до $200

от $0 (TFP — Time for Prints) до $200 Первые коммерческие съемки: $150-500 за день

$150-500 за день Показы начального уровня: $150-800 за шоу

$150-800 за шоу Промо-мероприятия: $100-300 за 4-6 часов работы

$100-300 за 4-6 часов работы Локальная печатная реклама: $300-800 за проект

В первый год карьеры в США среднестатистическая модель зарабатывает $18,000-25,000 до налогообложения. При этом из этой суммы необходимо вычесть комиссию агентства (15-20%), расходы на жилье в крупном модельном центре (от $1,500/месяц в Нью-Йорке), затраты на транспорт, компостки (распечатки фото), портфолио и уход за внешностью.

Многие агентства предлагают новичкам "модельные апартаменты" — общее жилье, где в одной квартире могут проживать 4-8 моделей. Стоимость такого жилья ($800-1,200/месяц) часто оказывается выше рыночной, но вычитается агентством напрямую из будущих заработков модели.

Основные финансовые вызовы для новичков:

Высокий уровень непредсказуемости доходов: месяцы без работы чередуются с периодами активности

Задержки выплат: в среднем модели получают гонорары через 60-90 дней после съемок

"Долговая ловушка": многие агентства авансируют расходы на жилье, портфолио и перелеты, которые модель должна отрабатывать

Отсутствие медицинского страхования и других социальных гарантий

Большинство начинающих моделей вынуждены искать дополнительные источники дохода — работу официантами, бариста или в сфере услуг, что позволяет им оставаться на плаву в периоды между проектами.

Географический фактор также влияет на стартовые возможности. Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Майами предлагают больше проектов, но и конкуренция там выше. Средний диапазон заработков новичков по городам:

Город Проекты/месяц Средний гонорар Месячный доход (до вычетов) Нью-Йорк 4-6 $350-800 $1,400-4,800 Лос-Анджелес 3-5 $400-700 $1,200-3,500 Майами 2-4 $300-600 $600-2,400 Чикаго 1-3 $250-500 $250-1,500 Второстепенные рынки 1-2 $150-400 $150-800

Средний уровень: доходы успешных моделей и источники заработка

Преодолев начальный этап, модели среднего уровня в США достигают финансовой стабильности, хотя и с заметными колебаниями в доходах. Эта категория составляет примерно 15-20% от общего числа профессионалов в индустрии. 💼

Средний годовой доход успешной модели, закрепившейся в индустрии на 3-5 лет, составляет $75,000-150,000. Однако разброс может быть значительным в зависимости от специализации и клиентской базы.

Коммерческие модели: $2,000-3,500 за день съемки

$2,000-3,500 за день съемки Подиумные модели среднего уровня: $2,000-8,000 за показ

$2,000-8,000 за показ Фитнес и спортивные модели: $1,500-5,000 за кампанию

$1,500-5,000 за кампанию Лица региональных рекламных кампаний: $3,000-15,000 за проект

$3,000-15,000 за проект Эдиториал (съемки для журналов): $150-500 за день (престиж, не доход)

На этом этапе модели часто диверсифицируют свои источники дохода:

Наталья Соколова, модельный скаут и бывшая модель Марк приехал в Нью-Йорк из Техаса пять лет назад с одной сумкой и большими амбициями. Первые два года были классической борьбой за выживание — мелкие съемки, подработка барменом, жизнь в тесной квартире с пятью соседями. Переломный момент наступил, когда он снялся в рекламе популярного бренда спортивной одежды. Гонорар в $4,500 был внушительным, но настоящую ценность представляли контакты и видимость. В течение года Марк утроил свои ставки и начал получать регулярные предложения. Сегодня, шесть лет спустя, его годовой доход составляет $140,000-180,000. Он уже не бегает на каждый кастинг, а тщательно выбирает проекты. Ключевым в его истории было осознание, что моделинг — это бизнес, где ты одновременно продукт и предприниматель.

Модели среднего уровня также начинают развивать дополнительные карьерные направления:

Монетизация социальных платформ: $500-5,000 за спонсорский пост (при 50-100 тыс. подписчиков)

$500-5,000 за спонсорский пост (при 50-100 тыс. подписчиков) Участие в рекламных кампаниях брендов на эксклюзивной основе: $20,000-80,000 за 6-12 месяцев сотрудничества

$20,000-80,000 за 6-12 месяцев сотрудничества Лицензирование изображений: $1,000-10,000 за расширенное использование

$1,000-10,000 за расширенное использование Актерские подработки в коммерческих видеороликах: $3,000-15,000 за день + роялти

В отличие от новичков, модели среднего уровня могут вести переговоры о более выгодных условиях контрактов. Эксклюзивность (запрет на работу с конкурирующими брендами) обычно оплачивается дополнительно — от 25% до 100% базовой ставки.

Важным аспектом становится выбор специализации. Модели с уникальными характеристиками или занимающие конкретную нишу могут рассчитывать на более высокие ставки:

Модели plus-size: до $15,000 за проект для крупных ритейлеров

до $15,000 за проект для крупных ритейлеров Модели старшей возрастной категории (35+): $2,000-10,000 за проект

$2,000-10,000 за проект Модели с уникальной внешностью: премия 30-50% к стандартным ставкам

премия 30-50% к стандартным ставкам Модели-специалисты (руки, ноги, волосы): $1,000-3,000 за день съемки

Стабильность на этом уровне означает регулярность работы — 8-12 проектов в месяц в высокий сезон и 4-6 в низкий, что позволяет выстраивать долгосрочные финансовые планы и инвестировать в собственное развитие.

Топ-модели: многомиллионные контракты и дополнительный доход

Вершина модельной индустрии США представляет собой концентрацию исключительного финансового благополучия. Топ-модели, составляющие менее 2% от общего числа моделей, формируют элитный сегмент с принципиально иными финансовыми параметрами. 💎

Годовой доход ведущих супермоделей начинается от $1 млн и может достигать $20-30 млн. По данным Forbes, в 2024 году список самых высокооплачиваемых моделей возглавляют:

Кендалл Дженнер: $40 млн (комбинированный доход)

$40 млн (комбинированный доход) Джиджи Хадид: $20 млн

$20 млн Карли Клосс: $14 млн

$14 млн Розия Хантингтон-Уайтли: $13 млн

$13 млн Бела Хадид: $12 млн

Источники дохода топ-моделей отличаются диверсификацией и масштабом:

Эксклюзивные контракты с люксовыми брендами: $1-10 млн в год

$1-10 млн в год Рекламные кампании глобального уровня: $250,000-1 млн за одну кампанию

$250,000-1 млн за одну кампанию Амбассадорство брендов: $500,000-5 млн ежегодно

$500,000-5 млн ежегодно Престижные показы: $50,000-300,000 за один выход

$50,000-300,000 за один выход Спонсорские посты в социальных сетях: $100,000-1 млн за пост (при аудитории 10+ млн)

Важно понимать, что на этом уровне моделинг становится лишь частью бизнес-империи. Большинство топ-моделей развивают собственные бренды, получая доход от:

Собственных линий одежды, косметики, аксессуаров: миллионы долларов от продаж и роялти

миллионы долларов от продаж и роялти Инвестиций в стартапы и недвижимость: диверсифицированный пассивный доход

диверсифицированный пассивный доход Продюсирования контента и медиа-проектов: доход от продакшн-компаний

доход от продакшн-компаний Участия в реалити-шоу и телевизионных проектах: $100,000+ за эпизод

Тайсон Бекфорд, успешная модель с 30-летним стажем, отмечает: "Модельная карьера — это трамплин. Настоящее состояние создается через умелую монетизацию имени и превращение узнаваемости в бизнес-активы".

Контракты топ-моделей отличаются сложной структурой и многоуровневой системой компенсаций:

Базовые гонорары: фиксированная часть оплаты

фиксированная часть оплаты Роялти от продаж: процент от реализации продукции с участием модели

процент от реализации продукции с участием модели Бонусы за превышение KPI: дополнительные выплаты при достижении целевых показателей кампании

дополнительные выплаты при достижении целевых показателей кампании Плата за эксклюзивность: компенсация за отказ от работы с конкурентами

компенсация за отказ от работы с конкурентами Выплаты за расширенные права использования изображения: дополнительные суммы за использование фото и видео на различных рынках

Например, контракт топ-модели с косметическим брендом может включать базовый гонорар в $2-5 млн за 3-летний срок, плюс 3-7% от продаж продуктов, представляемых моделью, плюс бонусы за каждое публичное появление.

Показательно, что на этом уровне комиссии агентств часто снижаются до 10% (против стандартных 20%), а сами модели нередко создают собственные компании для оптимизации налогообложения.

Рекордные гонорары получают 5-7 супермоделей мирового уровня, ставших глобальными знаменитостями. В этой категории стоимость единичного рекламного контракта может достигать $10-15 млн, а совокупное состояние исчисляется сотнями миллионов долларов.

Ключевые факторы влияния на заработок в модельном бизнесе США

Финансовый успех в американской модельной индустрии определяется сочетанием объективных и субъективных параметров. Понимание этих факторов позволяет точнее прогнозировать потенциальную траекторию заработка. 🔍

Вот основные факторы, наиболее существенно влияющие на доход модели:

Статус агентства: с топовыми агентствами (Elite, IMG, Ford, Next) средний гонорар выше на 30-70%

с топовыми агентствами (Elite, IMG, Ford, Next) средний гонорар выше на 30-70% Географический рынок: проекты в Нью-Йорке оплачиваются в среднем на 40% выше, чем аналогичные в средних городах

проекты в Нью-Йорке оплачиваются в среднем на 40% выше, чем аналогичные в средних городах Тип моделинга и специализация: коммерческие модели зарабатывают стабильнее, высокая мода — престижнее

коммерческие модели зарабатывают стабильнее, высокая мода — престижнее Уникальность внешности: отличительные черты могут как повысить, так и снизить рыночную ценность

отличительные черты могут как повысить, так и снизить рыночную ценность Медийный охват и социальные сети: количество подписчиков напрямую коррелирует с гонорарами

Влияние социальных платформ и цифрового присутствия модели на заработок:

Размер аудитории Надбавка к базовому гонорару Дополнительный доход от спонсорских постов 10-50 тыс. подписчиков +5-15% $200-1,000 за пост 50-200 тыс. подписчиков +15-30% $1,000-5,000 за пост 200-500 тыс. подписчиков +30-50% $5,000-10,000 за пост 500 тыс. – 1 млн подписчиков +50-100% $10,000-30,000 за пост 1+ млн подписчиков +100-300% $30,000-150,000 за пост

Сезонность также оказывает значительное влияние на доходы. Пиковые периоды — сентябрь-октябрь (недели моды, праздничные кампании) и февраль-март (весенние кампании, купальники). В эти месяцы заработки могут быть на 50-100% выше среднегодовых.

Переговорные навыки и условия контрактов имеют решающее значение. Ключевые аспекты, требующие внимания:

Права на использование изображения: ограниченное использование может удвоить базовый гонорар

ограниченное использование может удвоить базовый гонорар Территориальные ограничения: глобальные права стоят в 2-3 раза дороже локальных

глобальные права стоят в 2-3 раза дороже локальных Длительность использования: каждый дополнительный год может стоить 50-100% от базовой ставки

каждый дополнительный год может стоить 50-100% от базовой ставки Эксклюзивность: отказ от работы с конкурентами требует компенсации в 50-200%

отказ от работы с конкурентами требует компенсации в 50-200% Авансовые платежи vs. роялти: структура оплаты влияет на долгосрочный доход

Налоговые аспекты также существенно влияют на чистый доход. Модели в США обычно работают как независимые подрядчики (1099), а не сотрудники (W-2), что требует самостоятельного управления налогами. При этом можно списывать профессиональные расходы: портфолио, косметику, одежду для кастингов, членство в спортзале, транспортные расходы.

Профессиональная продолжительность карьеры различается по специализациям:

Высокая мода: пик в 16-25 лет, быстрый спад после 30

пик в 16-25 лет, быстрый спад после 30 Коммерческие модели: наиболее востребованы в 20-35 лет, могут работать до 50+

наиболее востребованы в 20-35 лет, могут работать до 50+ Модели специальных категорий: возрастные модели, plus-size, характерная внешность — часто имеют более длительную карьеру

Для максимизации заработка в долгосрочной перспективе профессиональные модели разрабатывают стратегию карьерного развития с поэтапным переходом между категориями проектов и наращиванием дополнительных направлений дохода.