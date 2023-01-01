Сколько зарабатывает модель в Китае: реальные цифры и гонорары

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Для кого эта статья:

Профессиональные модели и те, кто планирует начать карьеру в модельном бизнесе

Люди, интересующиеся особенностями китайского модельного рынка

Специалисты по SMM и маркетингу в индустрии моды Китайский рынок моделинга привлекает тысячи амбициозных профессионалов со всего мира благодаря своим внушительным гонорарам и динамичному развитию. В 2025 году модельная индустрия КНР оценивается в $20 миллиардов и продолжает расти, опережая традиционные модные столицы. За один показ топовые модели могут получить до $15 000, а начинающие — от $500 до $3000. Однако за этими впечатляющими цифрами скрываются нюансы, которые определяют реальный заработок и перспективы карьерного роста. 💰👠

Сколько зарабатывает модель в Китае: диапазоны гонораров

Китайский модельный рынок отличается высокими гонорарами по сравнению с другими азиатскими странами, но и требования здесь соответствующие. Размер заработка напрямую зависит от категории модели, типа работы и региона.

В 2025 году диапазоны гонораров дифференцируются следующим образом:

Категория модели Фотосессия (за день) Показ мод Рекламная кампания Начинающая модель 500-1500 юаней 1500-5000 юаней 5000-15000 юаней Модель среднего уровня 1500-5000 юаней 5000-15000 юаней 15000-50000 юаней Топ-модель 5000-20000 юаней 15000-100000 юаней 50000-500000+ юаней Иностранная модель 2000-10000 юаней 5000-25000 юаней 20000-100000+ юаней

Для перевода в долларовый эквивалент: 1 USD ≈ 6.4 юаня (курс 2025 года). Таким образом, начинающая модель может заработать от $80 до $230 за день фотосъемки, а опытная топ-модель — до $3000 за фотодень и до $15000 за показ.

Важная особенность китайского рынка — высокий спрос на иностранных моделей, особенно с европейской внешностью. Модели-иностранцы часто получают гонорары на 30-50% выше, чем локальные таланты аналогичного уровня.

Анастасия Волкова, модельный скаут с 8-летним опытом работы в Азии

Самый успешный случай в моей практике — история Кати из Екатеринбурга. Когда она приехала в Шанхай в 2023 году, у нее было лишь базовое портфолио и нулевой опыт. Мы начали с небольших коммерческих съемок для локальных брендов по 500-800 юаней за день. Через полгода системной работы она уже получала предложения по 5000-7000 юаней за показ и до 30000 юаней за рекламную кампанию для электронной коммерции. Ключом к успеху стали три фактора: уникальный типаж (высокая, с нестандартными чертами лица), быстрое освоение позирования и железная дисциплина. К концу первого года чистый доход Кати составил около $45000 — впечатляющая сумма для начинающей модели.

Необходимо отметить, что модельные агентства в Китае обычно удерживают комиссию в размере 20-40% от гонорара модели. У топовых агентств эта ставка может быть ниже (около 20%). В то время как небольшие региональные агентства могут забирать до половины заработка.

Географическое распределение заработков также имеет значение — модели в крупных городах первого эшелона (Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь) получают на 30-50% больше, чем в городах второго эшелона (Чэнду, Ухань, Сиань).

Факторы, влияющие на доход моделей в китайском рынке

Китайский модельный рынок имеет свою специфику, и доходы моделей формируются под влиянием множества факторов, некоторые из которых уникальны именно для этой страны. 🇨🇳

Ключевые факторы, определяющие размер гонорара:

Внешние данные и соответствие стандартам — китайские клиенты имеют четкое представление о "правильной" внешности, особенно для иностранных моделей. Высокий рост (от 175 см для женщин, от 185 см для мужчин), пропорциональная фигура и эстетичные черты лица — обязательные требования для высоких гонораров.

— китайские клиенты имеют четкое представление о "правильной" внешности, особенно для иностранных моделей. Высокий рост (от 175 см для женщин, от 185 см для мужчин), пропорциональная фигура и эстетичные черты лица — обязательные требования для высоких гонораров. Опыт работы и портфолио — наличие качественных работ для известных брендов существенно повышает ставку. Особенно ценится опыт работы с китайскими или азиатскими брендами.

— наличие качественных работ для известных брендов существенно повышает ставку. Особенно ценится опыт работы с китайскими или азиатскими брендами. Статус агентства — модели из престижных агентств (например, Elite Model Management China, Esee Model Management) могут рассчитывать на гонорары в 2-3 раза выше, чем модели аналогичного уровня из малоизвестных агентств.

— модели из престижных агентств (например, Elite Model Management China, Esee Model Management) могут рассчитывать на гонорары в 2-3 раза выше, чем модели аналогичного уровня из малоизвестных агентств. Популярность в социальных сетях — количество подписчиков в китайских соцсетях (Xiaohongshu, Weibo, Douyin) напрямую влияет на ставку. Модели с аудиторией от 100 000 подписчиков могут увеличить свой гонорар на 50-100%.

— количество подписчиков в китайских соцсетях (Xiaohongshu, Weibo, Douyin) напрямую влияет на ставку. Модели с аудиторией от 100 000 подписчиков могут увеличить свой гонорар на 50-100%. Сезонность — пиковые сезоны (апрель-июнь и сентябрь-ноябрь) могут обеспечить загрузку до 20-25 рабочих дней в месяц, тогда как в низкий сезон (январь-февраль) работы может быть в 2-3 раза меньше.

Интересная особенность китайского рынка — спрос на конкретные типажи моделей циклически меняется под влиянием культурных и политических факторов. Например, после COVID-19 заметно возросли гонорары для моделей «локального» азиатского типажа, а спрос на западные типажи несколько снизился по сравнению с пиком 2018-2019 годов.

Влияние возраста на заработки моделей также имеет свою специфику:

Возрастная категория Типичные проекты Средний доход (месяц) Перспективы роста 16-21 год Высокая мода, показы, журналы 10000-25000 юаней Высокие 22-28 лет Коммерческая реклама, бренды 20000-50000 юаней Средние 29-35 лет Специализированные ниши, лайфстайл 15000-40000 юаней Ограниченные 36+ лет Бренды для зрелой аудитории 10000-30000 юаней Низкие

Для иностранных моделей критически важным фактором является статус визы и легальность работы. Модели с правильно оформленными рабочими визами (Z-visa) могут претендовать на официальные контракты с высокими ставками, тогда как работа по туристической визе (часто практикуемая, но нелегальная схема) снижает гонорары на 30-40% и несет риски депортации.

Также влияет на доход репутация модели среди клиентов. В Китае профессиональная репутация и «гуаньси» (связи) имеют огромное значение — моделям, зарекомендовавшим себя как надежных и легких в работе профессионалов, предлагают проекты по рекомендации с более высокими ставками.

Типы модельных контрактов и тарифы на разные услуги

Китайский модельный бизнес предлагает разнообразные форматы сотрудничества, каждый из которых имеет свои финансовые условия. Понимание этих контрактов критически важно для планирования карьеры и оценки потенциального дохода. 📝

Основные типы контрактов в модельном бизнесе КНР:

Exclusive-контракт — предполагает эксклюзивное сотрудничество с одним агентством в Китае. Модель получает гарантированный минимум (от 10000 до 50000 юаней в месяц) и процент от каждого заказа (обычно 40-60% после комиссии агентства). Длительность: 3-12 месяцев.

— предполагает эксклюзивное сотрудничество с одним агентством в Китае. Модель получает гарантированный минимум (от 10000 до 50000 юаней в месяц) и процент от каждого заказа (обычно 40-60% после комиссии агентства). Длительность: 3-12 месяцев. Mother Agency Agreement — контракт с материнским агентством, которое представляет модель на китайском рынке. Комиссия агентства обычно составляет 20-30% от гонорара. Не предполагает гарантированного минимума.

— контракт с материнским агентством, которое представляет модель на китайском рынке. Комиссия агентства обычно составляет 20-30% от гонорара. Не предполагает гарантированного минимума. Freelance-сотрудничество — модель работает самостоятельно или через букера без долгосрочных обязательств. Позволяет сохранить до 80% гонорара, но не гарантирует стабильного потока заказов.

— модель работает самостоятельно или через букера без долгосрочных обязательств. Позволяет сохранить до 80% гонорара, но не гарантирует стабильного потока заказов. Project-based контракт — краткосрочное соглашение на конкретный проект. Обычно включает единовременную выплату без роялти.

Максим Соколов, модельный агент с опытом работы в Азии

В 2024 году я сопровождал группу российских моделей на Шанхайской неделе моды. Одна из девушек, Дарья, получила предложение годового exclusive-контракта с гарантией 25000 юаней в месяц. Опасаясь "закрепощения", она отказалась в пользу freelance-работы. Результат оказался неожиданным: за первые три месяца она действительно заработала около 90000 юаней (почти на 15000 больше, чем получила бы по контракту), однако следующие два месяца пришлись на низкий сезон, и доход составил всего 18000 юаней. К концу полугодия финансовый результат был практически идентичен контрактному предложению, но с гораздо большим стрессом из-за нестабильности. Это классический пример того, как важно оценивать долгосрочные перспективы при выборе типа сотрудничества в Китае.

Тарифы на различные виды модельных услуг также существенно различаются:

Вид услуги Продолжительность Диапазон тарифов, юани Особенности оплаты Модный показ (runway) 1 выход (1-2 часа подготовки) 3000-100000 Выше для эксклюзивного открытия/закрытия показа Фотосессия для каталога 8-10 часов 2000-15000 Оплата за день, независимо от количества образов Рекламная кампания 1-3 дня 10000-500000 Может включать бонусы за использование имиджа Промо-мероприятие 4-8 часов 3000-30000 Почасовая ставка + бонусы за взаимодействие с аудиторией ТВ-реклама 1-2 дня съемок 20000-1000000+ Включает права на использование образа на 6-12 месяцев Фитинги 3-6 часов 1000-3000 Фиксированная ставка за день

Важно понимать структуру выплат в китайском модельном бизнесе. В отличие от западных рынков, здесь практикуется система двухэтапной оплаты:

Базовый гонорар (基本费) — выплачивается непосредственно за работу на съемке или мероприятии

(基本费) — выплачивается непосредственно за работу на съемке или мероприятии Роялти за использование изображения (肖像使用费) — дополнительная выплата за коммерческое использование фотографий и видео; может составлять от 50% до 200% базового гонорара

Структура выплат также зависит от региональных особенностей. В городах первого эшелона (Шанхай, Пекин) преобладают официальные контракты с полной выплатой через агентство. В городах второго и третьего эшелона распространена практика частичной выплаты "наличными на руки" (обычно 30-50% от суммы), что снижает налоговую нагрузку, но создает юридические риски.

Существует также значительная разница в оплате для различных специализаций моделей. Например, фитнес-модели и модели для рекламы спортивных брендов получают в Китае премию к стандартному гонорару в размере 20-30%, так как на рынке ощущается дефицит профессионалов с хорошо развитой мускулатурой.

Сравнение заработка моделей в Китае и других странах

Для объективной оценки привлекательности китайского модельного рынка необходимо провести сравнительный анализ заработков моделей в различных странах. Это позволит потенциальным моделям принимать обоснованные карьерные решения. 🌎

Сравнение среднемесячного чистого дохода модели среднего уровня (после вычета комиссии агентства и до уплаты налогов):

Страна/регион Доход модели (USD) Стоимость жизни* Соотношение доход/расходы Китай (Шанхай) 3000-8000 1200-1800 Высокое (3.5) Япония (Токио) 4000-10000 2000-3000 Среднее (2.8) Южная Корея (Сеул) 2500-6000 1500-2200 Среднее (2.1) США (Нью-Йорк) 5000-15000 3000-4500 Среднее (2.4) Франция (Париж) 4000-12000 2500-3500 Среднее (2.5) Италия (Милан) 3500-9000 2000-3000 Среднее (2.3) ОАЭ (Дубай) 4000-10000 1800-2800 Высокое (2.9)

*Стоимость жизни включает аренду жилья, питание, транспорт, связь и базовые развлечения для одного человека

Как видно из таблицы, хотя абсолютные показатели заработка в Китае не самые высокие среди мировых модельных рынков, соотношение дохода к расходам здесь одно из наиболее выгодных. Это позволяет моделям накапливать значительные суммы за период контракта.

Ключевые отличия китайского рынка от других стран:

Высокая интенсивность работы — в Китае нормой является 15-20 рабочих дней в месяц, тогда как в Европе модель может рассчитывать на 8-12 рабочих дней

— в Китае нормой является 15-20 рабочих дней в месяц, тогда как в Европе модель может рассчитывать на 8-12 рабочих дней Премиальная ставка для иностранных моделей — в Китае иностранные модели получают на 30-50% больше местных, в отличие от западных рынков, где такой дифференциации нет

— в Китае иностранные модели получают на 30-50% больше местных, в отличие от западных рынков, где такой дифференциации нет Меньшая зависимость от возраста — модели старше 25 лет в Китае могут продолжать активную карьеру в коммерческой фотографии, тогда как на западных рынках это затруднительно

— модели старше 25 лет в Китае могут продолжать активную карьеру в коммерческой фотографии, тогда как на западных рынках это затруднительно Скорость оплаты — средний срок получения гонорара в Китае составляет 30-45 дней после работы (для сравнения: в Италии и Франции — до 90 дней, в США — 60 дней)

Интересна специфика требований к моделям на разных рынках. В Китае преобладает спрос на "чистые" коммерческие лица, в то время как в Европе ценится уникальность и нестандартность внешности. Это приводит к ситуации, когда модель, неуспешная на европейском рынке, может сделать великолепную карьеру в Китае и наоборот.

Налоговая нагрузка также существенно различается. В Китае модели-нерезиденты платят подоходный налог по прогрессивной шкале от 3% до 45%, но фактическая ставка для большинства моделей составляет около 10-15%. Для сравнения: в США эффективная налоговая ставка для моделей составляет 25-35%, в Европе — 20-40%.

Отдельного внимания заслуживает сравнение карьерных перспектив. В Китае модельная карьера чаще рассматривается как краткосрочный (3-5 лет) высокодоходный проект, после которого большинство моделей переходит в другие профессии. В западных странах и Японии модельная карьера может плавно трансформироваться в смежные области (актерское мастерство, продюсирование, дизайн), обеспечивая долгосрочную занятость в индустрии.

Карьерные перспективы и финансовый рост в модельном бизнесе КНР

Китайский рынок предлагает уникальные возможности для карьерного и финансового роста в модельном бизнесе, но требует стратегического подхода и понимания его специфики. 📈

Типичная траектория карьерного роста модели в Китае включает несколько этапов:

Стартовый этап (0-6 месяцев) — работа для небольших брендов электронной коммерции и локальных показов, заработок 5000-15000 юаней в месяц

(0-6 месяцев) — работа для небольших брендов электронной коммерции и локальных показов, заработок 5000-15000 юаней в месяц Развитие (6-18 месяцев) — регулярные съемки для каталогов среднего уровня и участие в сезонных показах, доход 15000-30000 юаней в месяц

(6-18 месяцев) — регулярные съемки для каталогов среднего уровня и участие в сезонных показах, доход 15000-30000 юаней в месяц Стабилизация (1.5-3 года) — работа с известными национальными брендами, рекламные кампании, доход 30000-80000 юаней в месяц

(1.5-3 года) — работа с известными национальными брендами, рекламные кампании, доход 30000-80000 юаней в месяц Пик карьеры (3-7 лет) — контракты с люксовыми брендами, эксклюзивные показы, доход от 80000 юаней и выше

(3-7 лет) — контракты с люксовыми брендами, эксклюзивные показы, доход от 80000 юаней и выше Переход в смежные области (5+ лет) — трансформация в инфлюенсера, агента или предпринимателя в индустрии моды

Ключевые стратегии для увеличения дохода на китайском рынке:

Инвестирование в качественное портфолио — обновление фотографий каждые 3-6 месяцев с учетом трендов китайского рынка может повысить ставку на 20-30% Изучение китайского языка — базовые коммуникативные навыки на мандаринском диалекте увеличивают шансы получения контрактов на 40% и повышают ставку на 15-25% Развитие присутствия в китайских социальных сетях — активные аккаунты в Xiaohongshu и Douyin с аудиторией от 50 000 подписчиков могут удвоить ставку модели Специализация в конкретных нишах — например, фокус на beauty-съемках, модной фотографии или рекламе определенной категории товаров Сотрудничество с несколькими агентствами в разных регионах Китая — при условии отсутствия эксклюзивного контракта

В финансовом плане важно учитывать сезонность китайского модельного рынка. Пиковые месяцы (март-июнь и сентябрь-ноябрь) могут приносить в 2-3 раза больший доход, чем низкий сезон. Опытные модели планируют свой рабочий график таким образом, чтобы максимизировать присутствие в Китае именно в эти периоды.

Отдельного внимания заслуживает перспектива трансформации модельной карьеры в КНР:

Направление развития Потенциальный доход Требуемые инвестиции Временной горизонт KOL/Инфлюенсер в китайских соцсетях 100000-500000+ юаней/месяц Высокие (контент, продвижение) 1-2 года Модель-предприниматель (собственная линия продуктов) Неограниченный Очень высокие (производство) 2-3 года Модельный скаут/агент 30000-150000 юаней/месяц Средние (связи, репутация) 1-3 года Преподаватель модельного мастерства 20000-60000 юаней/месяц Низкие (сертификация) 6 месяцев – 1 год

Для успешного долгосрочного развития на китайском рынке критически важно понимание культурных особенностей и бизнес-этикета. Модели, инвестирующие время в построение личных отношений с клиентами и адаптирующиеся к местным традициям, получают преимущество в виде повторных контрактов и рекомендаций.

Финансовая стратегия успешных моделей в Китае обычно включает:

Сохранение 40-50% заработка в качестве инвестиций или сбережений

Инвестирование 10-15% в развитие профессиональных навыков и портфолио

Диверсификацию источников дохода через параллельные проекты

Построение личного бренда с перспективой монетизации через собственные продукты или сервисы

Важно также отметить, что китайский модельный рынок продолжает эволюционировать, предлагая новые форматы работы, такие как виртуальные показы мод, гибридные онлайн/оффлайн мероприятия и интерактивный контент для электронной коммерции. Модели, адаптирующиеся к этим изменениям и осваивающие необходимые технические навыки, могут рассчитывать на премиальные ставки в ближайшие годы.