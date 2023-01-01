Сколько зарабатывает курьер в Москве в месяц: реальные цифры

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Для кого эта статья:

Люди, заинтересованные в работе курьером в Москве

Соискатели, стремящиеся максимизировать свой доход в сфере доставки

Специалисты и аналитики, изучающие рынок труда и тенденции заработных плат Рынок курьерской доставки Москвы бьёт рекорды по темпам роста — и это не просто слова. В 2025 году спрос на услуги курьеров продолжает стремительно расти, что напрямую влияет на уровень заработных плат. Многие задаются вопросом: "Сколько реально можно заработать курьером в столице?" Ответы варьируются от скромных 50 000 до внушительных 200 000 рублей в месяц. Давайте разберёмся, от чего зависят эти цифры и как максимизировать свой доход в сфере доставки 📊

Средний заработок курьеров в Москве: реальные цифры

По данным исследований рынка труда за первый квартал 2025 года, средний заработок курьера в Москве составляет 85 000 – 110 000 рублей в месяц при полной занятости (график 5/2 или плавающий, около 160-180 рабочих часов). Однако эта цифра значительно варьируется в зависимости от множества факторов 💰

Базовый диапазон зарплат курьеров в Москве распределяется следующим образом:

Уровень дохода Сумма (руб/месяц) Характеристики Начальный 55 000 – 75 000 Курьеры-новички, частичная занятость, работа в малоизвестных сервисах Средний 80 000 – 115 000 Опыт от 3 месяцев, полная занятость, средняя эффективность Высокий 120 000 – 155 000 Опытные курьеры, работа в премиальных сервисах, высокая эффективность Экспертный 160 000 – 200 000+ Авто-курьеры, курьеры с электротранспортом, работа в нескольких сервисах

Важно отметить, что даже начинающий курьер при грамотном подходе и высокой активности может преодолеть среднюю планку в 100 000 рублей. А опытные курьеры с собственным транспортом нередко выходят на показатели в 180 000 – 200 000 рублей ежемесячно.

Алексей Степанов, аналитик рынка труда Анализируя данные за последние 6 месяцев, я заметил интересный тренд: опытные курьеры Москвы научились оптимизировать свою работу так, что при меньших затратах времени получают больший доход. Один из моих респондентов, Михаил, 28 лет, рассказал, что начинал с заработка 65 000 рублей, работая по 10-12 часов ежедневно. Спустя полгода, изучив маршруты, "горячие часы" и специфику разных районов Москвы, он стал зарабатывать 145 000 рублей при графике 8 часов 5 дней в неделю. "Секрет в том, чтобы работать не больше, а умнее", — отметил он.

Статистика показывает, что курьеры, работающие от 6 месяцев, у которых сформировались оптимальные маршруты и стратегии приёма заказов, зарабатывают на 30-45% больше новичков при сопоставимых затратах времени.

При этом стоит учитывать сезонность: в период с ноября по февраль и во время продолжительных праздников доход курьеров может увеличиваться на 15-25% благодаря повышенным коэффициентам и большему количеству заказов.

Факторы, влияющие на доход курьера в столице

Заработок курьера в Москве формируется под влиянием целого комплекса факторов, которые важно учитывать при оценке потенциального дохода. Понимание этих элементов поможет выстроить эффективную стратегию работы и максимизировать прибыль 📈

Ключевые факторы, определяющие уровень заработка:

График работы — количество рабочих часов напрямую влияет на доход. Курьеры, работающие полный день (8-10 часов), зарабатывают в среднем на 60-70% больше тех, кто работает по 4-5 часов.

— количество рабочих часов напрямую влияет на доход. Курьеры, работающие полный день (8-10 часов), зарабатывают в среднем на 60-70% больше тех, кто работает по 4-5 часов. Тип транспорта — использование личного автомобиля или электросамоката позволяет выполнять больше заказов и брать объёмные доставки, увеличивая доход на 40-60%.

— использование личного автомобиля или электросамоката позволяет выполнять больше заказов и брать объёмные доставки, увеличивая доход на 40-60%. Район доставки — центральные районы Москвы и бизнес-кварталы генерируют больше заказов с повышенными коэффициентами.

— центральные районы Москвы и бизнес-кварталы генерируют больше заказов с повышенными коэффициентами. Сезонность и погодные условия — в непогоду и праздничные дни количество заказов и коэффициенты вознаграждения растут.

— в непогоду и праздничные дни количество заказов и коэффициенты вознаграждения растут. Сервис доставки — разные агрегаторы и службы предлагают различные модели оплаты и бонусные программы.

— разные агрегаторы и службы предлагают различные модели оплаты и бонусные программы. Рейтинг и опыт курьера — высокий рейтинг открывает доступ к премиальным заказам и дополнительным бонусам.

Особое значение имеет выбор временных слотов для работы. "Горячие часы" (периоды пиковой активности заказов) обычно приходятся на:

Утро рабочих дней (7:30-10:00) — доставка завтраков и кофе в офисы

Обеденное время (12:00-15:00) — бизнес-ланчи и доставка в офисы

Вечер рабочих дней (18:00-21:00) — пик доставки еды и покупок

Выходные дни (особенно вечер пятницы и суббота) — повышенный спрос на доставку еды и товаров

Работа в эти промежутки времени может увеличить почасовой доход курьера на 25-40% по сравнению с "холодными" часами.

Мария Ковалева, HR-специалист Недавно я проводила интервью с курьерами разных возрастных групп для исследования удовлетворенности трудом. Дмитрий, 35 лет, бывший офисный работник, поделился своим опытом: "Первые два месяца я буквально терял деньги, работая в случайных районах в случайное время. Мой доход редко превышал 65 000 рублей. Затем я начал вести таблицу, отмечая время, район и сумму заработка за каждый час. Через месяц такой аналитики я выявил, что работа в Сокольниках и на Арбате с 11 до 14 и с 19 до 22 даёт мне в 2,5 раза больше дохода, чем в остальное время. Сейчас я работаю меньше часов, но зарабатываю 135 000-150 000 рублей".

Немаловажную роль играет и способность эффективно планировать маршруты. Курьеры, умеющие оптимизировать перемещения между точками доставки, экономят до 30% времени на каждом заказе, что напрямую конвертируется в дополнительный доход.

Зарплаты курьеров в разных сервисах доставки Москвы

Выбор сервиса доставки — один из ключевых факторов, определяющих потенциальный доход курьера. Каждый агрегатор и служба предлагают свои условия сотрудничества, системы оплаты и бонусов. Рассмотрим наиболее популярные сервисы доставки в Москве и уровень заработка их курьеров в 2025 году 🛵

Сервис Средний доход (руб/месяц) Система оплаты Особенности Яндекс.Еда 85 000 – 140 000 Оплата за заказ + бонусы Гибкий график, высокие пиковые коэффициенты до 2,7x Delivery Club 90 000 – 150 000 Ставка + оплата за заказ Стабильный поток заказов, бонусы за работу в непогоду Самокат 75 000 – 115 000 Почасовая оплата + премии Стабильный доход, даже при небольшом количестве заказов СберМаркет 95 000 – 160 000 Оплата за заказ + % от суммы Крупные заказы, высокая стоимость доставки Ozon 100 000 – 170 000 Фиксированная ставка + бонусы Преимущественно товарные доставки, высокая ставка Кафе/рестораны напрямую 70 000 – 120 000 Ставка + чаевые Стабильный график, высокие чаевые

Важно отметить, что многие опытные курьеры регистрируются одновременно в нескольких сервисах и выбирают наиболее выгодные заказы в конкретный момент времени, что позволяет им существенно увеличить заработок.

Специфические особенности работы с разными сервисами:

Яндекс.Еда и Delivery Club — предлагают наиболее гибкие условия; доход сильно зависит от количества выполненных заказов и повышающих коэффициентов, которые могут достигать 2,5-3x в пиковые часы и непогоду.

— предлагают наиболее гибкие условия; доход сильно зависит от количества выполненных заказов и повышающих коэффициентов, которые могут достигать 2,5-3x в пиковые часы и непогоду. Самокат и аналогичные дарк-сторы — более стабильная почасовая оплата, меньшая зависимость дохода от количества заказов, подходит для начинающих курьеров.

— более стабильная почасовая оплата, меньшая зависимость дохода от количества заказов, подходит для начинающих курьеров. СберМаркет и Ozon — специализируются на доставке товаров, часто более тяжелых и объемных, но с более высокой оплатой за один заказ.

— специализируются на доставке товаров, часто более тяжелых и объемных, но с более высокой оплатой за один заказ. Прямая работа на рестораны — обычно ниже базовый оклад, но выше чаевые (могут составлять до 30-40% дохода).

В 2025 году наибольший рост заработных плат наблюдается у курьеров, доставляющих товары из маркетплейсов — их средний доход вырос на 15-20% по сравнению с предыдущим годом. Это связано с продолжающимся бумом электронной коммерции и сокращением сроков доставки.

Стоит учитывать также, что в разных сервисах по-разному организована техническая поддержка курьеров, система штрафов и бонусов, что также может существенно влиять на итоговый доход.

Пеший vs авто: как способ доставки влияет на заработок

Способ передвижения курьера напрямую влияет на количество выполняемых заказов, доступные виды доставок и, следовательно, на итоговый заработок. Выбор между пешей доставкой, велосипедом, электросамокатом или автомобилем должен учитывать множество факторов, включая личные предпочтения, сезон и район работы 🚶‍♂️🚗

Рассмотрим, как разные виды транспорта влияют на доход:

Пеший курьер — средний заработок 65 000 – 95 000 руб/месяц. Низкие затраты на обслуживание, но ограниченный радиус действия и невозможность брать крупные заказы.

— средний заработок 65 000 – 95 000 руб/месяц. Низкие затраты на обслуживание, но ограниченный радиус действия и невозможность брать крупные заказы. Велосипед — средний заработок 80 000 – 115 000 руб/месяц. Умеренная скорость, манёвренность, низкая стоимость обслуживания, сезонные ограничения.

— средний заработок 80 000 – 115 000 руб/месяц. Умеренная скорость, манёвренность, низкая стоимость обслуживания, сезонные ограничения. Электросамокат — средний заработок 90 000 – 140 000 руб/месяц. Высокая манёвренность, средняя скорость, отсутствие физической усталости от педалирования, сезонные ограничения.

— средний заработок 90 000 – 140 000 руб/месяц. Высокая манёвренность, средняя скорость, отсутствие физической усталости от педалирования, сезонные ограничения. Мотоцикл/скутер — средний заработок 110 000 – 160 000 руб/месяц. Высокая скорость, хорошая маневренность, но высокие затраты на обслуживание и сезонные ограничения.

— средний заработок 110 000 – 160 000 руб/месяц. Высокая скорость, хорошая маневренность, но высокие затраты на обслуживание и сезонные ограничения. Автомобиль — средний заработок 120 000 – 190 000 руб/месяц. Максимальная дистанция доставки, все типы заказов, но высокие расходы на топливо и обслуживание, проблемы с парковкой.

При выборе способа передвижения важно учитывать не только потенциальный доход, но и сопутствующие расходы. Например, владельцы автомобилей должны учитывать затраты на:

Топливо — от 12 000 до 25 000 руб/месяц (в зависимости от автомобиля и интенсивности работы)

Техническое обслуживание — от 3 000 до 10 000 руб/месяц (с учетом амортизации)

Парковка и штрафы — от 2 000 до 7 000 руб/месяц (особенно в центральных районах)

Страховка и налоги — от 1 000 до 3 000 руб/месяц (в пересчете на месяц)

Владельцы электросамокатов и велосипедов также несут расходы на обслуживание, но они значительно ниже — около 2 000 – 5 000 рублей в месяц.

Интересно, что эффективность различных способов передвижения сильно зависит от района доставки:

Центральные районы (Тверской, Арбат) — из-за проблем с парковкой и интенсивного движения наиболее эффективны электросамокаты и велосипеды.

— из-за проблем с парковкой и интенсивного движения наиболее эффективны электросамокаты и велосипеды. Спальные районы с хорошей инфраструктурой — примерно одинаково эффективны все виды транспорта.

— примерно одинаково эффективны все виды транспорта. Отдаленные районы и пригороды — наиболее выгоден автомобиль из-за больших расстояний между точками доставки.

Многие опытные курьеры используют гибридный подход: в тёплое время года и в центре города предпочитают электросамокаты, а зимой или для работы в отдалённых районах переключаются на автомобиль. Такая стратегия позволяет максимизировать доход, адаптируясь к сезонным и территориальным особенностям.

Как увеличить свой доход работая курьером в Москве

Профессия курьера предоставляет множество возможностей для увеличения заработка при правильном подходе. Опытные курьеры используют проверенные стратегии, позволяющие существенно повысить доходность своей работы даже без увеличения рабочих часов 💡

Эффективные методы увеличения дохода:

Оптимизация рабочего времени — концентрация работы на "горячих часах" (8:00-10:00, 12:00-14:00, 19:00-21:00), когда действуют повышенные коэффициенты, может увеличить почасовой заработок на 30-50%.

— концентрация работы на "горячих часах" (8:00-10:00, 12:00-14:00, 19:00-21:00), когда действуют повышенные коэффициенты, может увеличить почасовой заработок на 30-50%. Выбор правильных районов — анализ и работа в районах с высоким спросом и коротким расстоянием между точками доставки (Арбат, Тверской, Хамовники, деловые кварталы).

— анализ и работа в районах с высоким спросом и коротким расстоянием между точками доставки (Арбат, Тверской, Хамовники, деловые кварталы). Мультиплатформенность — одновременная регистрация в нескольких сервисах доставки позволяет выбирать наиболее выгодные заказы.

— одновременная регистрация в нескольких сервисах доставки позволяет выбирать наиболее выгодные заказы. Повышение рейтинга — высокий рейтинг открывает доступ к премиальным заказам с повышенной оплатой.

— высокий рейтинг открывает доступ к премиальным заказам с повышенной оплатой. Использование подходящего транспорта — выбор транспорта в зависимости от сезона, района и типа заказов.

— выбор транспорта в зависимости от сезона, района и типа заказов. Работа в непогоду — в дождь, снег или при экстремальных температурах заказов становится больше, а коэффициенты выше (до 2-3x от базовой ставки).

— в дождь, снег или при экстремальных температурах заказов становится больше, а коэффициенты выше (до 2-3x от базовой ставки). Планирование маршрутов — использование специальных приложений для оптимизации маршрутов сокращает время на перемещение между заказами.

Особое внимание стоит уделить работе с клиентами — вежливость, пунктуальность и внимательность напрямую влияют на размер чаевых, которые могут составлять значительную часть дохода (до 15-30% от базового заработка).

Повышение квалификации и расширение компетенций также способствует росту дохода:

Освоение специализированных доставок (медикаменты, цветы, документы) — более высокая оплата за заказ.

(медикаменты, цветы, документы) — более высокая оплата за заказ. Получение статуса курьера-наставника — дополнительная оплата за помощь новичкам (от 5 000 до 15 000 руб/месяц).

— дополнительная оплата за помощь новичкам (от 5 000 до 15 000 руб/месяц). Участие в бонусных программах сервисов — выполнение целевых показателей для получения премий.

— выполнение целевых показателей для получения премий. Работа с корпоративными клиентами — стабильные заказы с фиксированной оплатой и чаевыми.

Важным элементом увеличения дохода является также финансовое планирование — учёт расходов, связанных с работой (транспорт, питание в дороге, износ оборудования), и оптимизация налогообложения (например, регистрация самозанятости вместо работы по трудовому договору).

Примечательно, что опытные курьеры часто используют период высокого спроса (ноябрь-декабрь и праздничные дни) для максимального увеличения заработка, а в периоды снижения активности (как правило, февраль и август) сокращают рабочие часы или переключаются на альтернативные источники дохода.