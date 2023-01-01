Сколько в США бедных: шокирующая статистика и факты о нищете

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Для кого эта статья:

Исследователи и аналитики в области социально-экономических данных

Студенты и специалисты, интересующиеся социальной политикой и экономикой

Широкая аудитория, желающая понять проблемы бедности в США и неравенства За фасадом небоскребов и голливудского блеска скрывается шокирующая действительность — десятки миллионов американцев, балансирующих на грани выживания. Страна, претендующая на звание мирового экономического лидера, демонстрирует колоссальный разрыв между богатыми и бедными, который продолжает расширяться. В 2025 году статистика бедности в США обнажает системные проблемы "американской мечты", заставляя задуматься: действительно ли это земля равных возможностей? 📊 Погружаемся в мир чисел, которые говорят больше, чем официальные заявления политиков.

Бедность в США: ключевые показатели и статистика

Официальные данные Бюро переписи населения США за 2024 год рисуют неприглядную картину: 37,9 миллиона американцев живут за чертой бедности, что составляет примерно 11,5% населения страны. Однако эксперты утверждают, что реальные цифры значительно выше. Если учитывать так называемую "дополнительную меру бедности" (Supplemental Poverty Measure), которая принимает во внимание региональные различия в стоимости жизни и необходимые расходы, не учитываемые официальной статистикой, то процент бедных возрастает до 14,8%, что составляет почти 49 миллионов человек. 🔍

Особенно тревожным фактом является то, что более 11 миллионов детей в США живут в бедности. Это означает, что каждый седьмой американский ребенок не имеет доступа к полноценному питанию, качественному образованию и адекватной медицинской помощи. По сравнению с другими развитыми странами, США демонстрируют один из самых высоких показателей детской бедности.

Интересно отметить, что после временного снижения уровня бедности во время пандемии благодаря чрезвычайным мерам государственной поддержки, с 2023 года наблюдается возвращение к допандемическим показателям и даже их превышение в некоторых штатах.

Год Уровень бедности (официальный) Количество людей за чертой бедности (млн) Уровень бедности по SPM 2019 10.5% 34.0 11.7% 2020 11.4% 37.2 9.1% 2021 11.6% 37.9 7.8% 2022 11.5% 37.9 12.4% 2023-2024 11.5% 37.9 14.8%

За сухими цифрами скрываются реальные человеческие судьбы. Согласно исследованию Urban Institute, около 40% американцев хотя бы раз в жизни оказывались за чертой бедности на срок не менее года. Проблема усугубляется ростом стоимости жилья в крупных городах, что приводит к появлению "работающих бедных" — людей, которые, несмотря на полную занятость, не могут обеспечить базовые потребности своих семей.

Марк Петров, ведущий аналитик социально-экономических исследований Я работал с данными по бедности в пригородах Детройта, и цифры были ошеломляющими. Семья Джонсонов — типичный пример "невидимой бедности" в Америке. Джон работает на двух работах, Мэри подрабатывает няней. Их совокупный доход — около $32,000 в год, что чуть выше официального порога бедности для семьи из четырех человек. Но после оплаты аренды ($1,100/месяц), медицинской страховки ($450/месяц), коммунальных услуг, на еду остается меньше $100 в неделю. Когда их старшая дочь заболела, им пришлось выбирать между покупкой лекарств и оплатой электричества. Они не попадают в официальную статистику бедных, но фактически балансируют на грани выживания. Таких семей в США — миллионы.

Критерии определения бедности в американском обществе

Система определения бедности в США имеет свои уникальные особенности и часто подвергается критике за устаревший подход. Федеральный порог бедности (Federal Poverty Line, FPL), разработанный еще в 1960-х годах, основан на стоимости минимальной продовольственной корзины, умноженной на три. Примечательно, что с тех пор методология практически не менялась, несмотря на колоссальные изменения в структуре расходов американских семей.

В 2025 году федеральный порог бедности для семьи из четырех человек составляет $31,200 годового дохода до уплаты налогов. Для одиноких людей это значение равно $14,580. Эти показатели корректируются ежегодно с учетом инфляции, но не принимают во внимание региональные различия в стоимости жизни. 💵

Официальный порог бедности (Official Poverty Measure, OPM) — учитывает только денежный доход до вычета налогов и не включает неденежные пособия

— учитывает только денежный доход до вычета налогов и не включает неденежные пособия Дополнительная мера бедности (Supplemental Poverty Measure, SPM) — более комплексный подход, учитывающий географические различия в стоимости жилья, налоговые льготы, неденежные пособия и необходимые расходы

— более комплексный подход, учитывающий географические различия в стоимости жилья, налоговые льготы, неденежные пособия и необходимые расходы Относительная бедность — многие эксперты предлагают использовать относительный подход (например, доход ниже 50% от медианного), как это принято в Европе

— многие эксперты предлагают использовать относительный подход (например, доход ниже 50% от медианного), как это принято в Европе Субъективная бедность — определяется на основе опросов о том, какой доход люди считают необходимым для удовлетворения базовых потребностей

Критики отмечают, что текущий подход не учитывает многие аспекты современной жизни. Например, расходы на жилье в крупных городах могут составлять 50-60% дохода семьи, а не треть, как предполагается в расчетах FPL. Также не учитываются затраты на здравоохранение, детский уход и транспорт, которые значительно выросли за последние десятилетия.

По оценкам Economic Policy Institute, для "скромного но достойного" образа жизни семье из четырех человек в большинстве американских городов требуется доход в 2-3 раза превышающий официальный порог бедности. Это объясняет феномен "работающих бедных" — людей, которые официально находятся выше черты бедности, но не могут покрыть базовые расходы.

Тип домохозяйства Федеральный порог бедности (2025) Необходимый доход для "скромного но достойного" уровня жизни Разница Один человек $14,580 $35,000 – $45,000 2.4 – 3.1x Семья из 2 человек $19,720 $45,000 – $60,000 2.3 – 3.0x Семья из 4 человек $31,200 $65,000 – $85,000 2.1 – 2.7x Одинокий родитель с 2 детьми $24,860 $55,000 – $75,000 2.2 – 3.0x

Региональные различия в уровне нищеты в Штатах

Уровень бедности в США демонстрирует значительные географические вариации, которые отражают глубокие экономические, социальные и исторические различия между регионами страны. Южные штаты традиционно лидируют по количеству людей, живущих за чертой бедности, в то время как северо-восточные и западные прибрежные штаты обычно демонстрируют более низкие показатели. 🗺️

По данным исследований 2024 года, наиболее высокие показатели бедности наблюдаются в следующих штатах:

Миссисипи — 18.7% населения живет за чертой бедности

— 18.7% населения живет за чертой бедности Луизиана — 17.8%

— 17.8% Нью-Мексико — 17.6%

— 17.6% Западная Вирджиния — 17.1%

— 17.1% Кентукки — 16.9%

В противоположность этому, штаты с самым низким уровнем бедности включают:

Нью-Гэмпшир — 7.3%

— 7.3% Мэриленд — 8.1%

— 8.1% Миннесота — 8.3%

— 8.3% Массачусетс — 8.7%

— 8.7% Юта — 8.9%

Однако эти общие показатели маскируют значительные различия внутри самих штатов. Например, в Калифорнии, при относительно низком общем уровне бедности в 11.6%, некоторые сельские округа в Центральной долине демонстрируют показатели выше 25%. Аналогично, процветающие городские районы Нью-Йорка соседствуют с депрессивными кварталами, где уровень бедности превышает 30%.

Особое внимание заслуживает феномен так называемого "пояса бедности", простирающегося через южные штаты от Аппалачей до Миссисипи и Луизианы. Этот регион характеризуется исторически сложившимися экономическими проблемами, низким уровнем образования населения и ограниченным доступом к социальным лифтам.

Елена Соколова, специалист по региональной экономике Мой опыт работы в сельских районах Аппалачей изменил моё представление о бедности в Америке. Посёлок Уилсон-Крик в Кентукки — словно застыл во времени. Когда я впервые посетила местную школу, директор Сара показала мне классные журналы: 87% учащихся зависели от бесплатных школьных обедов, для многих это был единственный полноценный приём пищи в день. Местная больница закрылась в 2017 году, и теперь ближайшая медицинская помощь находится в двух часах езды. Коренной житель этих мест, 62-летний Билл, рассказал, как после закрытия угольной шахты он перебивается случайными заработками, а его пенсионные накопления обесценились после банкротства компании. "Здесь все знают, что значит выбирать между покупкой лекарств и оплатой счетов за электричество", — сказал он. Уровень бедности в этом округе — 32%, почти втрое выше среднего по стране, и так продолжается десятилетиями.

Урбанизация также оказывает значительное влияние на географическую структуру бедности. Традиционно считалось, что городская бедность сосредоточена в центральных районах крупных городов, однако исследование Brookings Institution за 2023 год выявило важную тенденцию: бедность "переезжает" в пригороды. Так, в пригородах американских мегаполисов сейчас проживает больше бедных людей, чем в самих городах — 16.5 миллионов против 13.8 миллионов.

Социальные группы с высоким риском бедности в США

Бедность в США распределяется крайне неравномерно среди различных демографических групп. Исследования показывают, что некоторые категории населения подвержены значительно более высокому риску оказаться за чертой бедности. Понимание этих закономерностей критически важно для разработки эффективных стратегий социальной поддержки. 👨‍👩‍👧‍👦

Расовые и этнические меньшинства традиционно демонстрируют более высокие показатели бедности по сравнению с белым населением. По данным Бюро переписи населения США за 2024 год:

Афроамериканцы: 19.5% живут за чертой бедности — почти вдвое выше среднего показателя по стране

19.5% живут за чертой бедности — почти вдвое выше среднего показателя по стране Латиноамериканцы: 17.1% находятся за чертой бедности

17.1% находятся за чертой бедности Коренные американцы: 23.0% — самый высокий показатель среди всех этнических групп

23.0% — самый высокий показатель среди всех этнических групп Азиатские американцы: 8.7% — ниже среднего по стране

8.7% — ниже среднего по стране Белые (не латиноамериканцы): 8.2% — самый низкий показатель

Возраст также играет значительную роль в распределении бедности. Дети остаются наиболее уязвимой возрастной группой — 16.3% американцев моложе 18 лет живут в бедности. Пожилые люди старше 65 лет демонстрируют относительно низкий показатель бедности (9.0%) благодаря программам Social Security и Medicare, однако среди них высок процент "экономически небезопасных" — тех, кто находится чуть выше официальной черты бедности.

Одинокие матери и возглавляемые женщинами домохозяйства сталкиваются с непропорционально высоким риском бедности. По данным 2024 года, 25.6% домохозяйств, возглавляемых одинокими матерями, живут за чертой бедности, по сравнению с 11.4% домохозяйств, возглавляемых одинокими отцами, и 4.7% семей с двумя родителями.

Люди с ограниченными возможностями также демонстрируют высокий уровень бедности — 22.5%, что почти вдвое выше среднего показателя. Это связано с ограниченным доступом к рынку труда, высокими медицинскими расходами и недостаточной эффективностью программ социальной поддержки.

Образование остается мощным фактором защиты от бедности. Среди американцев без аттестата о среднем образовании уровень бедности составляет 24.7%, в то время как среди обладателей степени бакалавра этот показатель равен лишь 4.0%.

Сельские районы сталкиваются с хронической бедностью — уровень бедности в сельской местности (15.4%) стабильно превышает показатели городских территорий (11.9%). Это связано с ограниченными экономическими возможностями, недостаточным доступом к образованию, здравоохранению и другим услугам.

Государственные программы по борьбе с нищетой в Америке

США реализует множество федеральных, штатных и местных программ, направленных на борьбу с бедностью и ее последствиями. Совокупный бюджет этих инициатив составляет свыше $1 триллиона ежегодно, однако их эффективность остается предметом острых политических и экспертных дискуссий. 💼

Ключевые федеральные программы социальной поддержки включают:

Temporary Assistance for Needy Families (TANF) — временная помощь нуждающимся семьям с детьми, предоставляемая через гранты штатам

— временная помощь нуждающимся семьям с детьми, предоставляемая через гранты штатам Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) — ранее известная как "продовольственные талоны", помогает малообеспеченным семьям покупать продукты питания

— ранее известная как "продовольственные талоны", помогает малообеспеченным семьям покупать продукты питания Medicaid — программа медицинского страхования для малообеспеченных граждан

— программа медицинского страхования для малообеспеченных граждан Children's Health Insurance Program (CHIP) — медицинское страхование для детей из семей с низким доходом

— медицинское страхование для детей из семей с низким доходом Earned Income Tax Credit (EITC) — налоговый вычет для работающих граждан с низким доходом

— налоговый вычет для работающих граждан с низким доходом Housing Choice Voucher Program (Section 8) — субсидии на аренду жилья

— субсидии на аренду жилья Supplemental Security Income (SSI) — помощь пожилым, слепым и инвалидам с ограниченными доходами

Эффективность этих программ вызывает противоречивые оценки. Согласно анализу Центра бюджетных и политических приоритетов (2024), благодаря совокупному действию социальных программ уровень бедности в США снижается примерно на 45%. Без этой поддержки дополнительно 37 миллионов американцев оказались бы за чертой бедности.

Однако критики указывают на серьезные недостатки американской системы социальной защиты:

Фрагментированный характер поддержки с множеством программ, имеющих разные критерии участия и администрируемых различными ведомствами

Значительные различия в уровне поддержки между штатами — например, максимальное пособие TANF варьируется от $170 в месяц в Миссисипи до $1,140 в Нью-Гэмпшире

Временные ограничения на получение помощи, не учитывающие структурный характер бедности

"Cliff effect" — резкое прекращение льгот при небольшом увеличении дохода, создающее препятствия для выхода из бедности

Недостаточное внимание к первопричинам бедности, включая неравенство в образовании и доступе к здравоохранению

Реформы социальных программ в 1996 году существенно изменили подход к борьбе с бедностью, сместив акцент с безусловной помощи на поддержку работающих граждан и временную помощь. Это привело к сокращению числа получателей прямых денежных пособий, но одновременно расширило программы помощи работающим малообеспеченным гражданам, такие как EITC.

Пандемия COVID-19 стала своеобразным стресс-тестом для американской системы социальной защиты. Временные меры поддержки, включая прямые выплаты гражданам, расширенные пособия по безработице и увеличенные налоговые льготы для семей с детьми, продемонстрировали, что более щедрая и универсальная система социальной поддержки может эффективно снижать уровень бедности. В 2021 году, во многом благодаря этим временным мерам, дополнительная мера бедности (SPM) достигла исторического минимума в 7.8%. Однако с прекращением действия чрезвычайных мер уровень бедности вернулся к допандемическим значениям.