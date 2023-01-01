Сколько в Китае бедных: статистика и динамика показателей бедности#Статистика #Экономика #Демография и социальная статистика
Для кого эта статья:
- Экономисты и исследователи в области социальной политики
- Студенты и специалисты, интересующиеся аналитикой данных и экономическими трендами
Широкая аудитория, интересующаяся вопросами бедности и социально-экономического развития Китая
В феврале 2021 года Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о "полной победе" над бедностью в Китае. За последние 40 лет экономических реформ из крайней нищеты было выведено почти 800 миллионов китайцев – достижение, которое многие экономисты называют "экономическим чудом". Но что стоит за громкими заголовками? Действительно ли в стране с 1,4-миллиардным населением решена проблема бедности? Какие критерии используют китайские власти и насколько они соответствуют мировым стандартам? 📊 Погрузимся в анализ официальных данных, исторических трендов и региональных различий, чтобы составить объективную картину социально-экономического положения современного Китая.
Текущее количество бедных в Китае: официальная статистика
По официальным данным Национального бюро статистики Китая, к концу 2020 года страна полностью ликвидировала крайнюю бедность. Тогда власти заявили, что последние 98,99 миллиона сельских бедных жителей были выведены из-за черты бедности. К 2025 году, согласно государственным отчетам, в Китае продолжается поддержание этого достижения при неуклонном росте доходов ранее бедного населения.
Однако международные эксперты и исследователи относятся к этим данным с осторожностью. Всемирный банк, использующий международный критерий крайней бедности (доход менее 1,9 доллара в день), оценивает количество бедных в Китае несколько иначе.
|Источник данных
|Критерий бедности
|Количество бедных (млн чел.)
|% от населения
|Официальные данные КНР (2021)
|Национальная черта бедности
|0
|0%
|Всемирный банк (2021)
|$1,90 в день
|~7,2
|~0,5%
|Всемирный банк (2021)
|$5,50 в день (черта бедности для стран со средним доходом)
|~290
|~20,7%
|Оценки независимых экспертов (2023)
|С учетом городской бедности
|150-200
|~10-14%
Особенность китайской статистики заключается в том, что она долгое время фокусировалась преимущественно на сельской бедности, уделяя меньше внимания урбанизированным районам. Это создавало искаженную картину общего благосостояния населения.
Стоит отметить, что за последние годы в Китае наблюдается рост относительной бедности и экономического неравенства. Коэффициент Джини (показатель неравенства доходов) в Китае составляет около 0,465, что является одним из самых высоких показателей для крупных экономик мира. 💹
Ван Мин, старший аналитик по экономике Азиатского региона
Во время исследовательской экспедиции в провинции Ганьсу в 2022 году я столкнулся с парадоксальной ситуацией. Деревня, которая по официальным документам была "выведена из бедности", на практике демонстрировала признаки серьезных экономических проблем. Многие семьи жили в модернизированных домах, построенных в рамках государственных программ, но не имели стабильных источников дохода.
"Раньше мы были бедными, потому что не было дороги и электричества. Теперь у нас есть дорога и электричество, но нет работы," – поделился со мной 56-летний фермер Ли. Его семья формально преодолела порог бедности благодаря субсидиям и сезонной работе сына в городе, но их экономическая уязвимость остается высокой.
Это иллюстрирует ключевую проблему в оценке бедности в Китае: официальная статистика фиксирует достижение минимальных материальных стандартов, но не всегда отражает экономическую устойчивость и перспективы развития.
Критерии бедности в Китае: как считают и измеряют
Понимание масштабов бедности в Китае невозможно без анализа критериев, которые использует государство для определения черты бедности. Эти критерии значительно эволюционировали за последние десятилетия и существенно отличаются от международных стандартов.
В 2011 году Китай установил национальную черту бедности на уровне 2300 юаней годового дохода на человека (по ценам 2010 года), что примерно эквивалентно 2,3 доллара в день. К 2020 году с учетом инфляции эта сумма была скорректирована до 4000 юаней в год, или примерно 620 долларов в год (1,69 доллара в день).
- Основные критерии бедности в Китае:
- Годовой доход ниже установленного порога (4000 юаней на 2020 год)
- "Два не беспокоиться" (о еде и одежде)
- "Три гарантии" (базовое медицинское обслуживание, безопасное жилье, обязательное образование для детей)
Китайский подход к измерению бедности характеризуется несколькими особенностями:
- Фокус на абсолютной, а не относительной бедности
- Акцент на сельской бедности при меньшем внимании к городской
- Применение более низкого порога бедности по сравнению с международными стандартами для стран среднего дохода
- Комплексный подход, учитывающий не только доход, но и доступ к базовым услугам
Для сравнения, Всемирный банк использует несколько порогов бедности:
|Категория стран по уровню развития
|Порог бедности (в день на человека)
|Страны с низким доходом
|$1,90
|Страны с доходом ниже среднего
|$3,20
|Страны с доходом выше среднего
|$5,50
|Страны с высоким доходом
|$21,70
Учитывая, что Китай официально классифицируется Всемирным банком как страна с доходом выше среднего, соответствующий международный порог бедности для него составляет $5,50 в день. Это значительно выше используемого китайскими властями критерия, что объясняет существенную разницу в оценках количества бедных.
Применение китайского подхода к измерению бедности имеет как сильные, так и слабые стороны. С одной стороны, комплексный подход, учитывающий доступ к базовым услугам, позволяет охватить различные аспекты бедности. С другой стороны, низкий порог дохода может маскировать реальные масштабы проблемы, особенно в контексте быстрого экономического роста страны и увеличения стоимости жизни в городских районах. 🏙️
Динамика показателей бедности: от массовой к точечной
История борьбы с бедностью в Китае представляет собой впечатляющую трансформацию, которая редко встречается в истории экономического развития стран. От массовой нищеты, охватывавшей более 80% населения в конце 1970-х годов, до целенаправленных программ по ликвидации "карманов бедности" в 2010-х – этот путь демонстрирует системный подход китайского руководства к решению социально-экономических проблем.
Елена Протасова, экономист-международник
В 2015 году я участвовала в исследовательском проекте в уезде Люпаньшуй провинции Гуйчжоу – одном из самых бедных регионов Китая. Наша команда наблюдала за реализацией программы "Целевой борьбы с бедностью". То, что меня поразило больше всего, – это метаморфоза, произошедшая за 5 лет.
Помню семью Чжао, живущую в горной деревне. В 2015 году они обитали в глинобитном доме без водопровода, с доходом около 1800 юаней на человека в год. Глава семьи выращивал кукурузу, едва сводя концы с концами.
Когда я вернулась туда в 2020 году для последующего исследования, семья Чжао жила в новом кирпичном доме, построенном при государственной поддержке. Их старшая дочь получила профессиональную подготовку по программе для бедных семей и работала на текстильной фабрике в уездном городе. Сам хозяин, пройдя курсы по современному сельскому хозяйству, начал выращивать грибы шиитаке для продажи в городские рестораны. Их годовой доход вырос до 7500 юаней на человека.
Эта история – один из миллионов примеров точечного подхода к борьбе с бедностью, когда государственные программы адаптируются к конкретным условиям и потребностям каждой семьи, обеспечивая не только временную финансовую поддержку, но и долгосрочные механизмы повышения доходов.
Динамику сокращения бедности в Китае можно разделить на несколько ключевых этапов:
- 1978-1985 гг.: Сельскохозяйственные реформы – Введение системы семейной ответственности, позволившей фермерам продавать излишки продукции. За этот период уровень бедности снизился с 80% до примерно 50%.
- 1986-2000 гг.: Начало целевых программ – Создание Ведущей группы по борьбе с бедностью и национальной программы развития бедных регионов. К концу периода уровень крайней бедности снизился до примерно 30%.
- 2001-2012 гг.: Ускоренная индустриализация – Вступление в ВТО и бурный рост промышленности привели к сокращению бедности до 10% населения.
- 2013-2020 гг.: "Целевая борьба с бедностью" – Комплексная государственная программа с беспрецедентным финансированием в размере более 1,6 триллиона юаней (около 246 миллиардов долларов).
- С 2021 г.: Этап "консолидации" – Фокус на предотвращение возвращения к бедности и построение системы "общего процветания".
Особенно впечатляющими были результаты последнего этапа "целевой борьбы с бедностью". За семь лет из крайние бедности было выведено почти 100 миллионов человек, что означает, что в среднем около 37 тысяч человек ежедневно преодолевали порог бедности. ⬆️
Однако динамика сокращения бедности сопровождалась и ростом неравенства. Если в 1980-х годах Китай был относительно эгалитарным обществом с коэффициентом Джини около 0,3, то к 2020 году этот показатель вырос до 0,465, что свидетельствует о существенном социально-экономическом расслоении.
Важно отметить изменение характера бедности в Китае. Если раньше она была массовым явлением, то сегодня она становится более фрагментированной и сложной, затрагивая преимущественно особо уязвимые группы: пожилых людей без поддержки семьи, людей с инвалидностью, жителей экологически неблагоприятных регионов и тех, кто не смог интегрироваться в современную экономику.
Государственные программы по борьбе с бедностью
Успех Китая в сокращении бедности во многом обусловлен масштабными государственными программами, которые отличаются комплексным подходом и значительным финансированием. Рассмотрим основные направления государственной политики по борьбе с бедностью, применяемые в Китае в последние десятилетия. 🏗️
Флагманской инициативой стала программа "Целевой борьбы с бедностью" (精准扶贫, jīngzhǔn fúpín), запущенная в 2013 году. Её отличительными чертами стали:
- Точная идентификация – Создание национальной базы данных бедных домохозяйств с индивидуальными "файлами бедности" для каждой семьи
- Персонализированные меры помощи – Разработка специфических решений для каждого домохозяйства с учетом причин их бедности
- Система ответственности кадров – Закрепление чиновников за конкретными деревнями и семьями с оценкой их работы по достигнутым результатам
- Многоканальное финансирование – Сочетание центрального и местного бюджетов, банковских кредитов, инвестиций предприятий и благотворительных средств
Основные механизмы борьбы с бедностью, применяемые в Китае:
|Механизм
|Описание
|Охват (млн человек, приблизительно)
|Переселение из неблагоприятных районов
|Перемещение жителей из экологически неблагоприятных или изолированных районов в новые поселения с лучшей инфраструктурой
|9,6
|Развитие производства
|Поддержка малого бизнеса, фермерских кооперативов, агротуризма и других видов экономической деятельности
|32,0
|Экологические компенсации
|Выплаты за сохранение лесов, водоемов и экосистем вместо их эксплуатации
|18,5
|Образование и профессиональная подготовка
|Повышение качества образования в сельских районах, стипендии для бедных студентов, программы профессиональной переподготовки
|26,0
|Система социальной защиты
|Минимальные гарантии дохода, медицинское страхование, пенсии для сельских жителей
|60,0+
Особого внимания заслуживает инновационный подход "участия предприятий в борьбе с бедностью", при котором государственные и частные компании призваны активно включаться в решение проблем бедности. Этот механизм реализуется через:
- Прямые инвестиции в бедные регионы
- Закупку сельхозпродукции у бедных фермеров
- Создание филиалов предприятий в бедных районах
- Организацию профессиональной подготовки для жителей бедных регионов
- Поддержку электронной коммерции для сбыта продукции из бедных районов
После объявления о "полной победе" над абсолютной бедностью в 2021 году, Китай перешел к новому этапу – предотвращению возвращения к бедности и реализации стратегии "общего процветания" (共同富裕, gòngtóng fùyù). Этот подход направлен на сокращение неравенства и достижение более равномерного экономического роста.
Ключевые элементы новой стратегии включают:
- Систему мониторинга для выявления домохозяйств с риском возвращения к бедности
- Развитие сельской инфраструктуры и общественных услуг
- Интеграцию бывших бедных районов в региональные экономические кластеры
- Укрепление систем социальной защиты в сельской местности
- Стимулирование благотворительности и социальной ответственности бизнеса
Несмотря на впечатляющие достижения, государственные программы по борьбе с бедностью в Китае сталкиваются с рядом вызовов. Среди них – устойчивость достигнутых результатов, зависимость некоторых районов от государственных субсидий, проблемы адаптации переселенных жителей, а также необходимость трансформации механизмов поддержки в условиях изменения характера бедности.
Региональное распределение бедности в Китае
Огромная территория Китая и неравномерное экономическое развитие привели к значительным региональным диспропорциям в уровне бедности. Исторически сложилось, что восточные прибрежные регионы демонстрировали более высокие темпы развития, тогда как центральные и западные провинции существенно отставали, формируя так называемый "пояс бедности". 🗺️
До недавнего времени на карте бедности Китая четко выделялись несколько регионов с особой концентрацией бедного населения:
- Горный пояс в центральном Китае – провинции Шаньси, Шэньси, Ганьсу, Нинся и части провинции Сычуань
- Карстовый район на юго-западе – провинции Гуйчжоу, Гуанси и часть Юньнани
- Лессовое плато – части провинций Шаньси, Шэньси и Ганьсу
- Засушливые районы северо-запада – Нинся-Хуэйский автономный район, Синьцзян-Уйгурский автономный район
- Районы с преобладанием этнических меньшинств – Тибетский автономный район, Внутренняя Монголия, Цинхай
К началу 2020-х годов Китай добился значительного прогресса в сокращении региональных диспропорций, однако полностью устранить разрыв не удалось. Несмотря на официальные заявления о ликвидации абсолютной бедности во всех регионах, разница в уровне экономического развития и доходах населения между восточными и западными провинциями остается существенной.
Показательна динамика среднедушевых доходов населения в разных регионах:
|Регион
|Среднедушевой располагаемый доход (юаней, 2022)
|Соотношение к среднему по стране (%)
|Шанхай (восточный регион)
|78,600
|193%
|Пекин (восточный регион)
|75,000
|184%
|Цзянсу (восточный регион)
|50,200
|123%
|Хэнань (центральный регион)
|31,400
|77%
|Ганьсу (западный регион)
|26,800
|66%
|Тибетский АР (западный регион)
|24,200
|59%
Помимо региональных различий, в Китае существует значительный разрыв между сельскими и городскими районами. По данным Национального бюро статистики, в 2022 году среднедушевой располагаемый доход городских жителей составлял около 47,400 юаней в год, в то время как у сельских жителей – лишь 19,200 юаней, что создает соотношение 2,47:1.
Для решения проблемы региональных диспропорций китайские власти реализуют несколько стратегических инициатив:
- Стратегия развития западных регионов (西部大开发) – масштабная программа инвестиций в инфраструктуру и промышленность западных провинций
- Стратегия возрождения Северо-Востока (振兴东北) – комплекс мер по модернизации старопромышленных районов
- Инициатива "Пояс и Путь" – развитие внутренних регионов как транспортно-логистических хабов для международной торговли
- Программа интеграции городских и сельских территорий – сокращение разрыва в доступе к общественным благам
- Зоны демонстрационного развития "общего процветания" – пилотные проекты сбалансированного развития
Несмотря на значительный прогресс, сохраняются проблемные зоны, где риск возвращения к бедности остается высоким:
- Экологически неблагоприятные районы с ограниченным потенциалом для устойчивого экономического развития
- Области, зависящие от монопроизводства или добывающей промышленности
- Приграничные труднодоступные регионы с неразвитой инфраструктурой
- Районы с высокой концентрацией этнических меньшинств, где языковые и культурные барьеры затрудняют интеграцию в общенациональную экономику
Существенным фактором, влияющим на региональное распределение бедности, является внутренняя миграция. Система прописки (хукоу) долгое время ограничивала доступ сельских мигрантов к социальным услугам в городах, создавая новую форму городской бедности. Хотя реформа системы хукоу продвигается, полного равенства в доступе к общественным благам между коренными городскими жителями и мигрантами до сих пор не достигнуто.
Трансформация Китая из страны с массовой бедностью в государство, заявляющее о её полном искоренении, представляет собой беспрецедентный исторический пример. Тем не менее, за этим достижением скрываются важные нюансы: относительно низкий официальный порог бедности, растущее неравенство и значительные региональные различия в уровне жизни. Настоящим вызовом для китайских властей в ближайшие десятилетия станет не просто предотвращение возвращения к абсолютной бедности, но создание инклюзивной модели развития, обеспечивающей реальное "общее процветание". Опыт Китая демонстрирует, что для эффективной борьбы с бедностью необходимо сочетание целенаправленной государственной политики, значительных инвестиций и адаптируемых механизмов поддержки, учитывающих специфику каждого региона и социальной группы.
Павел Лазарев
аналитик по исследованиям