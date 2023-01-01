Сколько в Китае бедных: статистика и динамика показателей бедности

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Для кого эта статья:

Экономисты и исследователи в области социальной политики

Студенты и специалисты, интересующиеся аналитикой данных и экономическими трендами

Широкая аудитория, интересующаяся вопросами бедности и социально-экономического развития Китая В феврале 2021 года Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о "полной победе" над бедностью в Китае. За последние 40 лет экономических реформ из крайней нищеты было выведено почти 800 миллионов китайцев – достижение, которое многие экономисты называют "экономическим чудом". Но что стоит за громкими заголовками? Действительно ли в стране с 1,4-миллиардным населением решена проблема бедности? Какие критерии используют китайские власти и насколько они соответствуют мировым стандартам? 📊 Погрузимся в анализ официальных данных, исторических трендов и региональных различий, чтобы составить объективную картину социально-экономического положения современного Китая.

Текущее количество бедных в Китае: официальная статистика

По официальным данным Национального бюро статистики Китая, к концу 2020 года страна полностью ликвидировала крайнюю бедность. Тогда власти заявили, что последние 98,99 миллиона сельских бедных жителей были выведены из-за черты бедности. К 2025 году, согласно государственным отчетам, в Китае продолжается поддержание этого достижения при неуклонном росте доходов ранее бедного населения.

Однако международные эксперты и исследователи относятся к этим данным с осторожностью. Всемирный банк, использующий международный критерий крайней бедности (доход менее 1,9 доллара в день), оценивает количество бедных в Китае несколько иначе.

Источник данных Критерий бедности Количество бедных (млн чел.) % от населения Официальные данные КНР (2021) Национальная черта бедности 0 0% Всемирный банк (2021) $1,90 в день ~7,2 ~0,5% Всемирный банк (2021) $5,50 в день (черта бедности для стран со средним доходом) ~290 ~20,7% Оценки независимых экспертов (2023) С учетом городской бедности 150-200 ~10-14%

Особенность китайской статистики заключается в том, что она долгое время фокусировалась преимущественно на сельской бедности, уделяя меньше внимания урбанизированным районам. Это создавало искаженную картину общего благосостояния населения.

Стоит отметить, что за последние годы в Китае наблюдается рост относительной бедности и экономического неравенства. Коэффициент Джини (показатель неравенства доходов) в Китае составляет около 0,465, что является одним из самых высоких показателей для крупных экономик мира. 💹

Ван Мин, старший аналитик по экономике Азиатского региона Во время исследовательской экспедиции в провинции Ганьсу в 2022 году я столкнулся с парадоксальной ситуацией. Деревня, которая по официальным документам была "выведена из бедности", на практике демонстрировала признаки серьезных экономических проблем. Многие семьи жили в модернизированных домах, построенных в рамках государственных программ, но не имели стабильных источников дохода. "Раньше мы были бедными, потому что не было дороги и электричества. Теперь у нас есть дорога и электричество, но нет работы," – поделился со мной 56-летний фермер Ли. Его семья формально преодолела порог бедности благодаря субсидиям и сезонной работе сына в городе, но их экономическая уязвимость остается высокой. Это иллюстрирует ключевую проблему в оценке бедности в Китае: официальная статистика фиксирует достижение минимальных материальных стандартов, но не всегда отражает экономическую устойчивость и перспективы развития.

Критерии бедности в Китае: как считают и измеряют

Понимание масштабов бедности в Китае невозможно без анализа критериев, которые использует государство для определения черты бедности. Эти критерии значительно эволюционировали за последние десятилетия и существенно отличаются от международных стандартов.

В 2011 году Китай установил национальную черту бедности на уровне 2300 юаней годового дохода на человека (по ценам 2010 года), что примерно эквивалентно 2,3 доллара в день. К 2020 году с учетом инфляции эта сумма была скорректирована до 4000 юаней в год, или примерно 620 долларов в год (1,69 доллара в день).

Основные критерии бедности в Китае:

Годовой доход ниже установленного порога (4000 юаней на 2020 год)

"Два не беспокоиться" (о еде и одежде)

"Три гарантии" (базовое медицинское обслуживание, безопасное жилье, обязательное образование для детей)

Китайский подход к измерению бедности характеризуется несколькими особенностями:

Фокус на абсолютной, а не относительной бедности Акцент на сельской бедности при меньшем внимании к городской Применение более низкого порога бедности по сравнению с международными стандартами для стран среднего дохода Комплексный подход, учитывающий не только доход, но и доступ к базовым услугам

Для сравнения, Всемирный банк использует несколько порогов бедности:

Категория стран по уровню развития Порог бедности (в день на человека) Страны с низким доходом $1,90 Страны с доходом ниже среднего $3,20 Страны с доходом выше среднего $5,50 Страны с высоким доходом $21,70

Учитывая, что Китай официально классифицируется Всемирным банком как страна с доходом выше среднего, соответствующий международный порог бедности для него составляет $5,50 в день. Это значительно выше используемого китайскими властями критерия, что объясняет существенную разницу в оценках количества бедных.

Применение китайского подхода к измерению бедности имеет как сильные, так и слабые стороны. С одной стороны, комплексный подход, учитывающий доступ к базовым услугам, позволяет охватить различные аспекты бедности. С другой стороны, низкий порог дохода может маскировать реальные масштабы проблемы, особенно в контексте быстрого экономического роста страны и увеличения стоимости жизни в городских районах. 🏙️

Динамика показателей бедности: от массовой к точечной

История борьбы с бедностью в Китае представляет собой впечатляющую трансформацию, которая редко встречается в истории экономического развития стран. От массовой нищеты, охватывавшей более 80% населения в конце 1970-х годов, до целенаправленных программ по ликвидации "карманов бедности" в 2010-х – этот путь демонстрирует системный подход китайского руководства к решению социально-экономических проблем.

Елена Протасова, экономист-международник В 2015 году я участвовала в исследовательском проекте в уезде Люпаньшуй провинции Гуйчжоу – одном из самых бедных регионов Китая. Наша команда наблюдала за реализацией программы "Целевой борьбы с бедностью". То, что меня поразило больше всего, – это метаморфоза, произошедшая за 5 лет. Помню семью Чжао, живущую в горной деревне. В 2015 году они обитали в глинобитном доме без водопровода, с доходом около 1800 юаней на человека в год. Глава семьи выращивал кукурузу, едва сводя концы с концами. Когда я вернулась туда в 2020 году для последующего исследования, семья Чжао жила в новом кирпичном доме, построенном при государственной поддержке. Их старшая дочь получила профессиональную подготовку по программе для бедных семей и работала на текстильной фабрике в уездном городе. Сам хозяин, пройдя курсы по современному сельскому хозяйству, начал выращивать грибы шиитаке для продажи в городские рестораны. Их годовой доход вырос до 7500 юаней на человека. Эта история – один из миллионов примеров точечного подхода к борьбе с бедностью, когда государственные программы адаптируются к конкретным условиям и потребностям каждой семьи, обеспечивая не только временную финансовую поддержку, но и долгосрочные механизмы повышения доходов.

Динамику сокращения бедности в Китае можно разделить на несколько ключевых этапов:

1978-1985 гг.: Сельскохозяйственные реформы – Введение системы семейной ответственности, позволившей фермерам продавать излишки продукции. За этот период уровень бедности снизился с 80% до примерно 50%.

– Введение системы семейной ответственности, позволившей фермерам продавать излишки продукции. За этот период уровень бедности снизился с 80% до примерно 50%. 1986-2000 гг.: Начало целевых программ – Создание Ведущей группы по борьбе с бедностью и национальной программы развития бедных регионов. К концу периода уровень крайней бедности снизился до примерно 30%.

– Создание Ведущей группы по борьбе с бедностью и национальной программы развития бедных регионов. К концу периода уровень крайней бедности снизился до примерно 30%. 2001-2012 гг.: Ускоренная индустриализация – Вступление в ВТО и бурный рост промышленности привели к сокращению бедности до 10% населения.

– Вступление в ВТО и бурный рост промышленности привели к сокращению бедности до 10% населения. 2013-2020 гг.: "Целевая борьба с бедностью" – Комплексная государственная программа с беспрецедентным финансированием в размере более 1,6 триллиона юаней (около 246 миллиардов долларов).

– Комплексная государственная программа с беспрецедентным финансированием в размере более 1,6 триллиона юаней (около 246 миллиардов долларов). С 2021 г.: Этап "консолидации" – Фокус на предотвращение возвращения к бедности и построение системы "общего процветания".

Особенно впечатляющими были результаты последнего этапа "целевой борьбы с бедностью". За семь лет из крайние бедности было выведено почти 100 миллионов человек, что означает, что в среднем около 37 тысяч человек ежедневно преодолевали порог бедности. ⬆️

Однако динамика сокращения бедности сопровождалась и ростом неравенства. Если в 1980-х годах Китай был относительно эгалитарным обществом с коэффициентом Джини около 0,3, то к 2020 году этот показатель вырос до 0,465, что свидетельствует о существенном социально-экономическом расслоении.

Важно отметить изменение характера бедности в Китае. Если раньше она была массовым явлением, то сегодня она становится более фрагментированной и сложной, затрагивая преимущественно особо уязвимые группы: пожилых людей без поддержки семьи, людей с инвалидностью, жителей экологически неблагоприятных регионов и тех, кто не смог интегрироваться в современную экономику.

Государственные программы по борьбе с бедностью

Успех Китая в сокращении бедности во многом обусловлен масштабными государственными программами, которые отличаются комплексным подходом и значительным финансированием. Рассмотрим основные направления государственной политики по борьбе с бедностью, применяемые в Китае в последние десятилетия. 🏗️

Флагманской инициативой стала программа "Целевой борьбы с бедностью" (精准扶贫, jīngzhǔn fúpín), запущенная в 2013 году. Её отличительными чертами стали:

Точная идентификация – Создание национальной базы данных бедных домохозяйств с индивидуальными "файлами бедности" для каждой семьи

– Создание национальной базы данных бедных домохозяйств с индивидуальными "файлами бедности" для каждой семьи Персонализированные меры помощи – Разработка специфических решений для каждого домохозяйства с учетом причин их бедности

– Разработка специфических решений для каждого домохозяйства с учетом причин их бедности Система ответственности кадров – Закрепление чиновников за конкретными деревнями и семьями с оценкой их работы по достигнутым результатам

– Закрепление чиновников за конкретными деревнями и семьями с оценкой их работы по достигнутым результатам Многоканальное финансирование – Сочетание центрального и местного бюджетов, банковских кредитов, инвестиций предприятий и благотворительных средств

Основные механизмы борьбы с бедностью, применяемые в Китае:

Механизм Описание Охват (млн человек, приблизительно) Переселение из неблагоприятных районов Перемещение жителей из экологически неблагоприятных или изолированных районов в новые поселения с лучшей инфраструктурой 9,6 Развитие производства Поддержка малого бизнеса, фермерских кооперативов, агротуризма и других видов экономической деятельности 32,0 Экологические компенсации Выплаты за сохранение лесов, водоемов и экосистем вместо их эксплуатации 18,5 Образование и профессиональная подготовка Повышение качества образования в сельских районах, стипендии для бедных студентов, программы профессиональной переподготовки 26,0 Система социальной защиты Минимальные гарантии дохода, медицинское страхование, пенсии для сельских жителей 60,0+

Особого внимания заслуживает инновационный подход "участия предприятий в борьбе с бедностью", при котором государственные и частные компании призваны активно включаться в решение проблем бедности. Этот механизм реализуется через:

Прямые инвестиции в бедные регионы Закупку сельхозпродукции у бедных фермеров Создание филиалов предприятий в бедных районах Организацию профессиональной подготовки для жителей бедных регионов Поддержку электронной коммерции для сбыта продукции из бедных районов

После объявления о "полной победе" над абсолютной бедностью в 2021 году, Китай перешел к новому этапу – предотвращению возвращения к бедности и реализации стратегии "общего процветания" (共同富裕, gòngtóng fùyù). Этот подход направлен на сокращение неравенства и достижение более равномерного экономического роста.

Ключевые элементы новой стратегии включают:

Систему мониторинга для выявления домохозяйств с риском возвращения к бедности

Развитие сельской инфраструктуры и общественных услуг

Интеграцию бывших бедных районов в региональные экономические кластеры

Укрепление систем социальной защиты в сельской местности

Стимулирование благотворительности и социальной ответственности бизнеса

Несмотря на впечатляющие достижения, государственные программы по борьбе с бедностью в Китае сталкиваются с рядом вызовов. Среди них – устойчивость достигнутых результатов, зависимость некоторых районов от государственных субсидий, проблемы адаптации переселенных жителей, а также необходимость трансформации механизмов поддержки в условиях изменения характера бедности.

Региональное распределение бедности в Китае

Огромная территория Китая и неравномерное экономическое развитие привели к значительным региональным диспропорциям в уровне бедности. Исторически сложилось, что восточные прибрежные регионы демонстрировали более высокие темпы развития, тогда как центральные и западные провинции существенно отставали, формируя так называемый "пояс бедности". 🗺️

До недавнего времени на карте бедности Китая четко выделялись несколько регионов с особой концентрацией бедного населения:

Горный пояс в центральном Китае – провинции Шаньси, Шэньси, Ганьсу, Нинся и части провинции Сычуань

– провинции Шаньси, Шэньси, Ганьсу, Нинся и части провинции Сычуань Карстовый район на юго-западе – провинции Гуйчжоу, Гуанси и часть Юньнани

– провинции Гуйчжоу, Гуанси и часть Юньнани Лессовое плато – части провинций Шаньси, Шэньси и Ганьсу

– части провинций Шаньси, Шэньси и Ганьсу Засушливые районы северо-запада – Нинся-Хуэйский автономный район, Синьцзян-Уйгурский автономный район

– Нинся-Хуэйский автономный район, Синьцзян-Уйгурский автономный район Районы с преобладанием этнических меньшинств – Тибетский автономный район, Внутренняя Монголия, Цинхай

К началу 2020-х годов Китай добился значительного прогресса в сокращении региональных диспропорций, однако полностью устранить разрыв не удалось. Несмотря на официальные заявления о ликвидации абсолютной бедности во всех регионах, разница в уровне экономического развития и доходах населения между восточными и западными провинциями остается существенной.

Показательна динамика среднедушевых доходов населения в разных регионах:

Регион Среднедушевой располагаемый доход (юаней, 2022) Соотношение к среднему по стране (%) Шанхай (восточный регион) 78,600 193% Пекин (восточный регион) 75,000 184% Цзянсу (восточный регион) 50,200 123% Хэнань (центральный регион) 31,400 77% Ганьсу (западный регион) 26,800 66% Тибетский АР (западный регион) 24,200 59%

Помимо региональных различий, в Китае существует значительный разрыв между сельскими и городскими районами. По данным Национального бюро статистики, в 2022 году среднедушевой располагаемый доход городских жителей составлял около 47,400 юаней в год, в то время как у сельских жителей – лишь 19,200 юаней, что создает соотношение 2,47:1.

Для решения проблемы региональных диспропорций китайские власти реализуют несколько стратегических инициатив:

Стратегия развития западных регионов (西部大开发) – масштабная программа инвестиций в инфраструктуру и промышленность западных провинций Стратегия возрождения Северо-Востока (振兴东北) – комплекс мер по модернизации старопромышленных районов Инициатива "Пояс и Путь" – развитие внутренних регионов как транспортно-логистических хабов для международной торговли Программа интеграции городских и сельских территорий – сокращение разрыва в доступе к общественным благам Зоны демонстрационного развития "общего процветания" – пилотные проекты сбалансированного развития

Несмотря на значительный прогресс, сохраняются проблемные зоны, где риск возвращения к бедности остается высоким:

Экологически неблагоприятные районы с ограниченным потенциалом для устойчивого экономического развития

Области, зависящие от монопроизводства или добывающей промышленности

Приграничные труднодоступные регионы с неразвитой инфраструктурой

Районы с высокой концентрацией этнических меньшинств, где языковые и культурные барьеры затрудняют интеграцию в общенациональную экономику

Существенным фактором, влияющим на региональное распределение бедности, является внутренняя миграция. Система прописки (хукоу) долгое время ограничивала доступ сельских мигрантов к социальным услугам в городах, создавая новую форму городской бедности. Хотя реформа системы хукоу продвигается, полного равенства в доступе к общественным благам между коренными городскими жителями и мигрантами до сих пор не достигнуто.