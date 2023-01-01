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Сколько получают модели: от начинающих до топ-профессионалов
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Сколько получают модели: от начинающих до топ-профессионалов

#Зарплаты и рынок труда  
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Для кого эта статья:

  • Молодые люди, мечтающие о карьере модели
  • Родители, поддерживающие своих детей в выборе профессии

  • Профессионалы и начинающие специалисты в индустрии моды и маркетинга

    За ослепительным блеском подиумов и глянцевых обложек скрывается сложная финансовая реальность модельного бизнеса. Миллионы молодых людей мечтают о карьере модели, воображая баснословные гонорары и роскошный образ жизни. Но насколько эти представления соответствуют действительности? 💰 Модельный бизнес — это индустрия контрастов, где начинающая модель может получать меньше минимальной зарплаты, а топ-профессионал зарабатывает десятки миллионов долларов в год. Давайте сорвем завесу тайны с реальных цифр в этой загадочной индустрии.

Зарплаты моделей: реальные цифры по карьерной лестнице

Модельный бизнес представляет собой пирамиду с чрезвычайно широким основанием и очень узкой вершиной. Финансовый разрыв между новичками и топ-моделями настолько велик, что их можно считать представителями совершенно разных профессий. 📊

Структура доходов в модельной индустрии имеет несколько ключевых уровней:

Уровень карьеры Диапазон годового дохода (2025) Основные источники заработка
Начинающие модели $5,000 – $25,000 Каталоги, локальные показы, студенческие проекты
Модели среднего уровня $25,000 – $150,000 Коммерческие съемки, региональные кампании, регулярные показы
Успешные модели $150,000 – $500,000 Национальные кампании, эксклюзивные контракты, показы престижных брендов
Топ-модели $500,000 – $20+ млн Глобальные кампании, амбассадорство брендов, собственные линии продуктов

Важно понимать, что большинство работающих моделей находятся в первых двух категориях. По данным Бюро статистики труда США, медианная зарплата модели составляет всего около $35,000 в год — цифра, которая разбивает многие иллюзии о богатстве и гламуре.

Географический фактор играет ключевую роль: модель одного уровня в Нью-Йорке может зарабатывать в 2-3 раза больше, чем в меньших городах. При этом и расходы на проживание, портфолио, перемещения между кастингами в мегаполисах значительно выше.

Анна Савельева, директор скаутингового агентства Ко мне часто приходят родители с детьми, воодушевленные историями о баснословных гонорарах. Помню случай с 16-летней Машей из небольшого города. Родители продали машину, чтобы отправить ее в Милан после того, как скаут пообещал ей "золотые горы". Первые три месяца она не получила ни одного заказа и жила в долг у агентства. Когда работа наконец появилась — три показа для начинающих дизайнеров и съемка для локального бренда — ее заработок составил около 1200 евро. После вычета долгов за жилье, портфолио и комиссии агентства домой она вернулась с 200 евро в кармане. Это реальность для большинства новичков, и я всегда честно рассказываю родителям о финансовых перспективах их детей. Из сотни моделей только одна достигает уровня стабильного среднего дохода, не говоря уже о вершине пирамиды.

Пошаговый план для смены профессии

Доходы начинающих моделей: первые шаги и гонорары

Для большинства начинающих моделей первые годы карьеры — это период инвестиций, а не доходов. Мало кто осознает, что на старте модельной карьеры расходы часто превышают заработки. 🧾

Типичные ставки для новичков:

  • Показ для неизвестного дизайнера: $150-300 или оплата одеждой
  • Фотосессия для начинающего фотографа: $50-100 в час
  • Съемка для онлайн-магазина: $250-500 за день
  • Промо-мероприятие: $100-200 за выход
  • Съемка для студенческого проекта: часто бесплатно для портфолио

Начинающие модели обычно не имеют стабильного дохода. Работа может быть раз в неделю, а может не появляться месяцами. В первый год доход в $10,000 уже считается неплохим результатом.

При этом у новичков существенные расходы:

  • Портфолио с профессиональным фотографом: $500-2,000
  • Композитные карточки для кастингов: $200-500
  • Уроки дефиле и актерского мастерства: $300-1,000
  • Специальная диета и фитнес: $200-400 ежемесячно
  • Транспортные расходы на кастинги: $100-300 ежемесячно

Большинство агентств работают по системе advance (аванс) — они предоставляют модели жилье, оплачивают портфолио и карточки, но все эти расходы впоследствии вычитаются из будущих гонораров. Нередки ситуации, когда после 3-6 месяцев работы модель остается должна агентству значительные суммы.

Сколько получают модели среднего уровня: контракты и проекты

Преодолев начальный этап, модели среднего уровня начинают получать более регулярные заказы и стабильный поток доходов. На этой ступени уже можно говорить о полноценной карьере, а не просто о попытках закрепиться в индустрии. 💼

Модели среднего уровня — это профессионалы, имеющие в своем портфолио работы с известными фотографами, публикации в журналах регионального уровня и опыт участия в неделях моды.

Тип работы Диапазон оплаты (2025) Частота заказов
Коммерческая реклама $1,000 – $5,000 за день 1-4 раза в месяц
Каталоги известных брендов $2,000 – $7,500 за проект 3-6 проектов в год
Показы на Fashion Week (второй эшелон) $1,500 – $5,000 за сезон 2 сезона в год
Эдиториал для глянцевых журналов $250 – $1,000 за день (или только престиж) 4-8 съемок в год
E-commerce съемки $700 – $1,500 за день 1-2 раза в месяц

Модели этого уровня могут рассчитывать на годовой доход от $50,000 до $150,000, но необходимо учитывать, что этот заработок нестабилен и имеет сезонный характер. Пик загруженности приходится на периоды подготовки к новым сезонам и праздникам.

Михаил Волков, аналитик модельного рынка Одна из моих клиенток, Карина, после пяти лет в индустрии вышла на стабильный доход около $80,000 в год. Казалось бы, неплохая сумма, но когда мы проанализировали ее финансы, картина оказалась не такой радужной. Около 20% уходило агентству в качестве комиссии. Еще 30% составляли профессиональные расходы: обновление портфолио, поддержание формы, косметологические процедуры, перелеты на съемки в другие города. С учетом того, что полноценная карьера модели среднего уровня редко длится более 10 лет, Карина приняла решение параллельно инвестировать в образование и развивать навыки стилиста. Этот кейс типичен для индустрии — даже при внешне привлекательных цифрах чистый доход и долгосрочные перспективы заставляют моделей искать дополнительные источники дохода или готовить план выхода из профессии.

Важно отметить, что на этом уровне значительная часть моделей уже специализируется в конкретных нишах:

  • Коммерческие модели (реклама потребительских товаров)
  • Фэшн-модели (работа с дизайнерскими брендами)
  • Фит-модели (работа с дизайнерами на этапе создания одежды)
  • Плюс-сайз модели (размеры 44+)
  • Модели для каталогов и e-commerce

Каждая специализация имеет свои финансовые особенности. Например, коммерческие модели могут рассчитывать на более высокие гонорары за отдельные съемки, но меньшую престижность и востребованность в высокой моде, и наоборот.

Заработок топ-моделей: многомиллионные контракты и бренды

Вершина модельной пирамиды — место, куда стремятся тысячи, но попадают единицы. Топ-модели представляют собой уже не просто наемных работников, а полноценные бизнес-единицы и медиа-персоны с диверсифицированными источниками дохода. 👑

По данным Forbes, в 2025 году 10 самых высокооплачиваемых моделей мира заработали в совокупности более $200 миллионов. При этом моделинг в чистом виде составлял менее половины этой суммы.

Основные источники дохода топ-моделей:

  • Эксклюзивные контракты с люксовыми брендами: $1-10 млн в год
  • Участие в показах A-уровня: $50,000-200,000 за выход
  • Рекламные кампании глобального масштаба: $300,000-2,000,000 за кампанию
  • Собственные линии одежды, косметики, аксессуаров: $1-30 млн в год
  • Лицензирование имени для брендов: $500,000-5,000,000 за контракт
  • Спонсорские публикации в социальных сетях: $50,000-300,000 за пост
  • Участие в телешоу и реалити: $100,000-1,000,000 за сезон

Карьера топ-модели — это уже далеко не только работа на камеру или подиуме. Это построение личного бренда, требующее стратегического мышления, бизнес-навыков и постоянной работы над публичным имиджем.

Кендалл Дженнер, возглавлявшая рейтинг самых высокооплачиваемых моделей несколько лет подряд, заработала в 2025 году около $40 миллионов. Из них только $10 миллионов пришлось на традиционную модельную работу — остальное составили доходы от бизнес-проектов и социальных сетей.

Интересно, что продолжительность активной карьеры на вершине пирамиды увеличилась. Если раньше к 30 годам большинство моделей уже завершали активную фазу карьеры, то сегодня многие супермодели продолжают оставаться востребованными и после 40 лет, трансформируясь в бизнес-леди и культурные иконы (Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс).

Тем не менее, даже на этом уровне стабильность не гарантирована. Контракты могут не продлеваться, новые лица постоянно появляются в индустрии, а тренды быстро меняются. Поэтому большинство успешных моделей активно диверсифицируют доходы и инвестируют заработанное.

Факторы, влияющие на доходы в модельном бизнесе

Финансовый успех в модельной индустрии зависит от множества факторов, многие из которых находятся за пределами контроля самой модели. Понимание этих факторов помогает реалистично оценивать перспективы и принимать взвешенные карьерные решения. 🔍

Ключевые факторы, определяющие доход модели:

  1. Физические данные и внешность — базовый фактор, определяющий нишу и специализацию модели. В 2025 году индустрия стала более инклюзивной, но определенные стандарты все равно существуют для разных категорий (подиум, коммерция, плюс-сайз и т.д.).
  2. Уникальность и запоминаемость — особенности внешности, выделяющие модель среди сотен других претендентов. Парадоксально, но иногда необычные черты, ранее считавшиеся недостатками, становятся конкурентным преимуществом.
  3. Профессионализм и надежность — пунктуальность, дисциплина, умение работать в команде. Модель, с которой комфортно работать клиентам и командам, получает рекомендации и повторные заказы.
  4. Портфолио и опыт — качество и разнообразие выполненных проектов. Престижные публикации и знаковые показы значительно повышают рыночную стоимость модели.
  5. Репутация агентства — крупные агентства имеют доступ к лучшим клиентам и проектам, но и требования к моделям у них выше.

Дополнительные факторы, приобретающие все большее значение:

  • Социальные сети и количество подписчиков (фактически монетизация личного бренда)
  • Способность генерировать инфоповоды и оставаться в медиаполе
  • Наличие дополнительных талантов (актерское мастерство, музыкальные способности)
  • Бизнес-мышление и умение выстраивать долгосрочную карьерную стратегию
  • Географическая мобильность и готовность к переездам в ключевые модные столицы

Интересно, что с развитием технологий появляются новые возможности для монетизации. Например, цифровые модели (созданные с помощью 3D-технологий) и "фитоны" (цифровые примерочные) создают новый сегмент рынка. Некоторые реальные модели продают лицензии на использование своих цифровых копий, получая дополнительный доход.

Модельный бизнес демонстрирует колоссальный разрыв между единицами на вершине финансового Олимпа и тысячами тех, кто едва сводит концы с концами в начале пути. Реальность такова, что индустрия функционирует как лотерея с элементами меритократии — талант и усердие важны, но не гарантируют успеха. Для тех, кто серьезно рассматривает эту карьеру, ключевой стратегией должно стать сочетание работы в моделинге с приобретением дополнительных навыков, образования и построения параллельных карьерных траекторий. Модельный бизнес может стать трамплином к другим возможностям в индустрии моды, медиа или предпринимательстве, но редко обеспечивает долгосрочную финансовую стабильность сам по себе.

Инга Козина

редактор про рынок труда

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