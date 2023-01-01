Сколько пенсионных баллов можно накопить за год – лимиты и расчет

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Для кого эта статья:

Работники, интересующиеся своей пенсией и пенсионными баллами

Самозанятые и индивидуальные предприниматели, желающие улучшить свои пенсионные накопления

Люди, планирующие свое финансовое будущее и ищущие советы по пенсионной системе Ваша будущая пенсия — не дело случая, а результат систематического накопления пенсионных баллов. В 2025 году максимальное количество баллов, которое можно заработать за год, составляет 10, но достигнут этот потолок единицы. Почему? Потому что для этого требуется не только солидная белая зарплата, но и понимание механизмов пенсионной системы. Разберём, сколько баллов вы реально можете получить в зависимости от вашего статуса, и как увеличить эту сумму, чтобы не оказаться с минимальной пенсией в будущем. 💼

Максимальное количество пенсионных баллов за год: лимиты

Российская пенсионная система функционирует на основе индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), или попросту — пенсионных баллов. Их количество напрямую влияет на размер будущей пенсии, поэтому каждому работающему гражданину важно понимать, сколько баллов можно накопить за год.

В 2025 году действуют следующие предельные значения для разных категорий граждан:

Категория граждан Максимальное количество баллов за год Необходимое условие Работающие по найму (с накопительной пенсией) 6,25 Зарплата выше предельной базы для начисления взносов Работающие по найму (без накопительной пенсии) 10 Зарплата выше предельной базы для начисления взносов Самозанятые и ИП (минимальный платеж) 1,07 Уплата фиксированных взносов Самозанятые и ИП (максимальный платеж) до 10 Добровольная уплата взносов с дохода до предельной базы

Важно понимать, что максимальное количество баллов — это теоретический потолок. На практике большинство работников не достигают его по нескольким причинам:

Заработная плата ниже предельной базы для начисления страховых взносов (в 2025 году — 1,917 млн рублей в год или около 160 тыс. рублей в месяц)

Часть зарплаты выплачивается неофициально

Работодатель не полностью уплачивает страховые взносы

Наличие периодов без официального трудоустройства

Сергей Владимирович, пенсионный консультант

Ко мне за консультацией обратился Алексей, топ-менеджер крупной компании с официальной зарплатой 250 000 рублей. Он был уверен, что получает максимум пенсионных баллов, но при расчетах мы обнаружили, что он выбирал накопительную пенсию и поэтому его лимит составлял всего 6,25 балла в год вместо 10. За 15 лет работы эта разница составила 56,25 баллов — почти 9000 рублей ежемесячной пенсии по текущим расценкам! После консультации Алексей отказался от накопительной части и перевёл все отчисления в страховую пенсию, чтобы максимизировать баллы.

Как рассчитывается количество пенсионных баллов для наемных работников

Для работающих по найму количество пенсионных баллов за год определяется по формуле:

ИПК = (СВ ÷ СВmax) × 10

Где:

ИПК — количество пенсионных баллов за год

СВ — сумма страховых взносов, уплаченных работодателем за сотрудника

СВmax — максимально возможная сумма страховых взносов с предельной базы

10 — максимально возможное количество баллов (для лиц без накопительной пенсии)

Для наглядности приведу примеры расчета для разных уровней заработной платы в 2025 году:

Ежемесячная зарплата (руб.) Годовая зарплата (руб.) Страховые взносы за год (руб.) Количество баллов 30 000 360 000 79 200 2,06 50 000 600 000 132 000 3,44 100 000 1 200 000 264 000 6,89 160 000 и выше 1 920 000 и выше 422 400 10,00

Эти расчеты предполагают, что:

Ставка страховых взносов на страховую пенсию — 22% от заработной платы

У работника формируется только страховая пенсия (без накопительной)

Зарплата выплачивается официально в полном объеме

Если гражданин формирует накопительную пенсию, то максимальное количество баллов для него снижается до 6,25 в год, так как 6% от страховых взносов направляются на накопительную пенсию, а не на страховую.

🧮 Важный момент: даже если вы зарабатываете 100 000 рублей в месяц (что выше средней зарплаты по России), вы все равно не достигаете максимума в 10 баллов за год. Для этого необходима зарплата от 160 000 рублей ежемесячно.

Особенности накопления баллов для самозанятых и ИП

Самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели находятся в особом положении относительно накопления пенсионных баллов. В отличие от наемных работников, за которых взносы платит работодатель, ИП и самозанятые должны самостоятельно позаботиться о своей будущей пенсии.

Система накопления баллов для этих категорий граждан имеет следующие особенности:

ИП обязаны платить фиксированные страховые взносы независимо от доходов

Самозанятые не обязаны платить пенсионные взносы, но могут делать это добровольно

Максимум баллов возможен только при добровольной уплате взносов с доходов до предельной базы

При уплате только минимальных фиксированных взносов (в 2025 году — около 46 000 рублей) предприниматель получит всего 1,07 пенсионных балла за год. Этого катастрофически мало, если учесть, что для назначения страховой пенсии нужно накопить минимум 30 баллов.

Анна Петровна, финансовый советник

Марина стала самозанятой пять лет назад, когда запустила свой онлайн-магазин. Она была так увлечена развитием бизнеса, что совершенно забыла о пенсионных отчислениях. Когда мы встретились для финансовой консультации, выяснилось, что за эти годы она не заработала ни одного пенсионного балла! «Я думала, что налог на профессиональный доход включает пенсионные отчисления», — призналась Марина. Мы срочно оформили добровольное страхование в ПФР и разработали стратегию, по которой она теперь ежегодно добровольно доплачивает страховые взносы, чтобы получать не менее 3-4 баллов в год. Также пришлось пересмотреть планы по выходу на пенсию — теперь Марина рассчитывает работать дольше, чтобы компенсировать упущенные годы.

Для ИП существует возможность увеличить количество баллов, уплачивая дополнительные взносы в размере 1% с доходов свыше 300 000 рублей в год. Однако даже при очень высоких доходах без добровольного страхования трудно получить более 2-3 баллов за год.

Самозанятые граждане и владельцы бизнеса могут добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и плавать взносы в размере от 22% до 26% от желаемого дохода, но не более предельной базы. В этом случае они смогут заработать до 10 баллов в год — как и наемные работники.

Факторы, влияющие на годовое накопление пенсионных коэффициентов

Количество пенсионных баллов, которые вы можете заработать за год, зависит от множества факторов. Понимание этих факторов поможет вам оптимизировать ваши пенсионные накопления. 🔍

Ключевые факторы, влияющие на накопление ИПК:

Официальный размер заработной платы — чем выше белая зарплата, тем больше страховых взносов уплачивает работодатель и тем больше баллов вы получаете

— чем выше белая зарплата, тем больше страховых взносов уплачивает работодатель и тем больше баллов вы получаете Выбор пенсионной модели — формирование только страховой пенсии даёт максимум 10 баллов в год, а при формировании накопительной части лимит снижается до 6,25 баллов

— формирование только страховой пенсии даёт максимум 10 баллов в год, а при формировании накопительной части лимит снижается до 6,25 баллов Статус занятости — наёмные работники получают баллы автоматически, самозанятым и ИП нужно самостоятельно платить взносы

— наёмные работники получают баллы автоматически, самозанятым и ИП нужно самостоятельно платить взносы Непрерывность стажа — перерывы в работе или официальном трудоустройстве приводят к отсутствию баллов за соответствующие периоды

— перерывы в работе или официальном трудоустройстве приводят к отсутствию баллов за соответствующие периоды Возраст выхода на пенсию — при отсрочке выхода на пенсию после достижения пенсионного возраста применяются повышающие коэффициенты к накопленным баллам

Особое внимание следует уделить так называемым нестраховым периодам — временным отрезкам, когда человек не работает, но может получать пенсионные баллы:

Уход за ребенком до 1,5 лет — 1,8 балла за год на первого ребенка, 3,6 балла за год на второго и 5,4 балла на третьего и последующих детей (но не более 6 лет в общей сложности)

Служба в армии по призыву — 1,8 балла за год

Уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет — 1,8 балла за год

Проживание супругов военнослужащих в местностях, где они не могли трудоустроиться — 1,8 балла за год

Для государственных и муниципальных служащих, а также некоторых других категорий особо стоит отметить, что существуют особые порядки расчета пенсии, которые могут влиять на количество получаемых пенсионных баллов.

Как увеличить количество пенсионных баллов за год

Если вы осознали, что текущее накопление пенсионных баллов не обеспечит вам достойную пенсию, существуют законные способы увеличить их количество. 💪

Действенные стратегии по увеличению пенсионных баллов:

Официальное трудоустройство и белая зарплата — требуйте от работодателя полностью официальное оформление и отказывайтесь от зарплаты "в конверте"

— требуйте от работодателя полностью официальное оформление и отказывайтесь от зарплаты "в конверте" Отказ от накопительной пенсии — если вы участвуете в накопительной системе, рассмотрите возможность перевода всех отчислений на страховую пенсию для максимизации баллов

— если вы участвуете в накопительной системе, рассмотрите возможность перевода всех отчислений на страховую пенсию для максимизации баллов Дополнительное официальное трудоустройство — совместительство или подработка с официальным оформлением увеличит базу для начисления страховых взносов

— совместительство или подработка с официальным оформлением увеличит базу для начисления страховых взносов Добровольные взносы — любой гражданин может добровольно уплачивать взносы в пенсионную систему, увеличивая количество баллов

— любой гражданин может добровольно уплачивать взносы в пенсионную систему, увеличивая количество баллов Отсрочка выхода на пенсию — за каждый год добровольной отсрочки выхода на пенсию после достижения пенсионного возраста применяются премиальные коэффициенты, увеличивающие количество баллов

Для самозанятых и индивидуальных предпринимателей особенно важно:

Зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования и регулярно уплачивать взносы

Рассмотреть возможность добровольной уплаты взносов сверх минимального размера для увеличения количества баллов

Официально оформить трудовые отношения с наемными работниками, если они есть, чтобы не рисковать штрафами и потерей пенсионных прав

Важный аспект — учет и контроль накопленных баллов. Регулярно проверяйте состояние своего пенсионного счета через личный кабинет на сайте Социального фонда России или госуслуг. Если обнаружите расхождения с вашими расчетами, немедленно обратитесь в СФР для выяснения причин и исправления ошибок.

Помните, что упущенное время трудно наверстать. Начать заботиться о накоплении пенсионных баллов нужно с самого начала трудовой деятельности. Особенно это актуально для молодых специалистов, которые только начинают карьеру — именно сейчас закладывается фундамент вашей будущей пенсии.