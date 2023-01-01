Сколько людей инвестируют в России: статистика и тренды рынка

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Для кого эта статья:

Частные инвесторы и новички в сфере инвестиций

Финансовые аналитики и специалисты рынка

Студенты и молодежь, интересующиеся карьерой в финансах Российский инвестиционный рынок переживает беспрецедентную трансформацию: всего за несколько лет армия частных инвесторов увеличилась с нескольких сотен тысяч до десятков миллионов человек. В 2023 году каждый пятый совершеннолетний россиянин имел брокерский счет! 📈 Эта финансовая революция меняет не только структуру сбережений населения, но и всю экономическую систему страны. Что стоит за этими цифрами, кто эти люди, доверяющие свои деньги рынку, и какие активы они выбирают — разберемся детально на основе самых актуальных данных.

Инвестиционная активность в России: ключевые цифры

По данным Центрального Банка РФ и Московской биржи, на конец 2023 года число зарегистрированных частных инвесторов в России достигло 27,8 миллиона человек. Это означает, что примерно 23% взрослого населения страны имеют брокерские счета. При этом активными инвесторами (совершившими хотя бы одну сделку за последние 12 месяцев) являются около 8,6 миллиона человек — это примерно 30% от общего числа.

Совокупный объем активов на брокерских счетах физических лиц превысил 10,4 трлн рублей, что составляет около 8% от ВВП страны. Для сравнения, в 2018 году этот показатель не превышал 2 трлн рублей и составлял менее 2% ВВП.

Год Количество частных инвесторов (млн) Активные инвесторы (млн) Объем активов (трлн руб.) 2018 2,2 0,9 1,8 2019 3,9 1,3 2,5 2020 9,8 2,7 4,1 2021 17,4 4,8 7,7 2022 22,9 6,5 8,9 2023 27,8 8,6 10,4

Впечатляющая динамика роста инвестиционного рынка объясняется несколькими ключевыми факторами:

Снижение процентных ставок по банковским вкладам в 2019-2021 годах, что подтолкнуло людей к поиску альтернативных инструментов сбережения

Цифровизация финансовых услуг и появление мобильных приложений, упростивших доступ к инвестиционным инструментам

Введение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) с налоговыми льготами

Повышение финансовой грамотности населения и рост интереса к инвестициям через образовательный контент

Пандемия коронавируса, давшая многим людям время на освоение новых финансовых инструментов

Средний размер брокерского счета частного инвестора в России составляет около 400 000 рублей, однако медианное значение существенно ниже — около 90 000 рублей. Это говорит о существенном расслоении инвесторов: относительно небольшая группа владеет значительной частью активов.

Примечательно, что около 65% российских инвесторов имеют в портфеле менее 100 000 рублей. Это новички, которые только пробуют свои силы на фондовом рынке или инвестируют небольшие суммы на регулярной основе.

Сергей Масленников, инвестиционный аналитик

Когда в 2018 году я проводил свое первое исследование российского инвестиционного рынка, мы с коллегами скептически относились к прогнозам о том, что число частных инвесторов может превысить 10 миллионов. Казалось, что инфраструктурные и ментальные барьеры слишком велики. Помню, как один из экспертов рынка заявил: "Россияне генетически не готовы к инвестированию, им проще нести деньги в банк или покупать недвижимость". Когда мы с той же командой собрались для анализа данных за 2023 год, нам пришлось признать, что мы недооценили скорость трансформации. Сейчас количество инвесторов приближается к 30 миллионам, а фондовый рынок перестал быть закрытым клубом для избранных.

Сегментация российских инвесторов по типам активов

Структура инвестиций россиян за последние годы претерпела значительные изменения. Если раньше частные инвесторы предпочитали преимущественно акции, то сейчас картина стала более диверсифицированной. 🔄

По данным за 2023 год, распределение активов частных инвесторов выглядит следующим образом:

Российские акции — 43% от общего портфеля

Облигации федерального займа (ОФЗ) — 21%

Корпоративные облигации — 17%

Биржевые инвестиционные фонды (ETF) — 11%

Иностранные акции — 5%

Другие инструменты (включая драгоценные металлы, валюту и деривативы) — 3%

Интересно наблюдать, как меняются предпочтения в зависимости от размера инвестиционного портфеля. Инвесторы с небольшими суммами (до 100 000 рублей) чаще выбирают акции российских компаний и ETF, в то время как более состоятельные инвесторы (свыше 1 000 000 рублей) отдают предпочтение облигациям и диверсифицированным стратегиям.

Если анализировать инвесторов по степени активности, можно выделить следующие группы:

Тип инвестора Доля от общего числа Характеристика Предпочитаемые активы Долгосрочные инвесторы 42% Совершают менее 5 сделок в месяц Дивидендные акции, ОФЗ, ETF Умеренно активные 30% 5-20 сделок в месяц Корпоративные облигации, акции роста Активные трейдеры 18% 21-100 сделок в месяц Волатильные акции, фьючерсы Сверхактивные трейдеры 5% Более 100 сделок в месяц Деривативы, акции второго эшелона Неактивные 5% Нет сделок более 6 месяцев В основном невостребованные счета

Примечательно, что в 2020-2021 годах доля активных трейдеров была значительно выше (около 30%), но с 2022 года наблюдается тенденция к более спокойной, долгосрочной стратегии инвестирования.

Отдельно стоит отметить растущую популярность биржевых фондов (ETF) среди российских инвесторов. За последние два года доля ETF в портфелях выросла с 4% до 11%. Это объясняется растущим пониманием принципов диверсификации и желанием снизить риски в условиях рыночной нестабильности.

Евгения Соколова, портфельный управляющий

Мой клиент Андрей, инженер из Новосибирска, начал инвестировать в 2019 году с небольшой суммы в 50 000 рублей. Как и многие новички, он сразу бросился покупать акции технологических компаний, о которых читал в новостях. За первый год его портфель вырос на 18%, что укрепило его уверенность в своей стратегии. Однако 2022 год стал для него холодным душем — портфель, состоявший преимущественно из акций, показал снижение на 32%. Мы провели серию консультаций, после которых Андрей перестроил свою стратегию: 40% портфеля теперь составляют ETF на разные сектора экономики, 30% — дивидендные акции стабильных компаний, 25% — облигации федерального займа и лишь 5% — высокорисковые активы для возможного быстрого роста. "Раньше я думал, что инвестирование — это искусство выбора правильных акций. Теперь понимаю, что это скорее наука о распределении рисков", — признался он после года работы с новой стратегией, которая принесла ему стабильные 12% годовых.

Динамика роста числа инвесторов на Московской бирже

Московская биржа остается главным индикатором инвестиционной активности в России. Динамика открытия новых счетов на этой площадке отражает ключевые тенденции вовлеченности населения в инвестиции. 📊

Скорость привлечения новых инвесторов на Московскую биржу поражает: если в 2018 году за весь год было открыто около 700 тысяч новых счетов, то в пиковом 2021 году этот показатель составил почти 8 миллионов. В 2023 году темпы снизились, но все равно остаются высокими — 4,9 миллиона новых счетов.

Ежемесячная динамика открытия счетов позволяет проследить влияние различных событий на инвестиционную активность:

Март 2020 года — резкий всплеск (970 тысяч новых счетов) на фоне падения рынков из-за пандемии COVID-19

Январь-февраль 2021 года — повышенная активность (1,6 млн счетов) после обвала рынков и привлекательных цен на акции

Март 2022 года — временное замедление (280 тысяч) на фоне геополитических событий

Сентябрь-октябрь 2022 года — новый всплеск интереса (1,2 млн) после частичной адаптации рынка

Весна-лето 2023 года — стабильный поток новых инвесторов (350-400 тысяч ежемесячно)

Важно отметить, что количество активных торговых счетов растет медленнее, чем общее число зарегистрированных инвесторов. На конец 2023 года соотношение активных счетов к общему количеству составляло около 31%.

Отдельного внимания заслуживает развитие индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). С момента их введения в 2015 году количество открытых ИИС выросло до 7,5 миллионов. При этом средний размер ИИС составляет около 160 000 рублей, что значительно ниже максимальной суммы, на которую распространяются налоговые льготы (400 000 рублей в год).

Показательно распределение инвесторов по федеральным округам России:

Центральный федеральный округ — 43% инвесторов (из них Москва и Московская область — 29%)

Северо-Западный федеральный округ — 12% (Санкт-Петербург и Ленинградская область — 8%)

Приволжский федеральный округ — 18%

Уральский федеральный округ — 9%

Сибирский федеральный округ — 11%

Южный федеральный округ — 6%

Другие регионы — 1%

Несмотря на концентрацию инвесторов в столице и крупных городах, наблюдается тенденция к выравниванию регионального распределения. За последние три года доля Москвы снизилась на 5 процентных пунктов, в то время как доля регионов пропорционально выросла.

Интересен и возрастной срез новых инвесторов. Если в 2018-2019 годах средний возраст человека, впервые открывающего брокерский счет, составлял 35 лет, то к 2023 году этот показатель снизился до 30 лет. Особенно заметен рост инвесторов в возрастной группе 18-25 лет — их доля выросла с 9% до 26% от общего числа.

Социально-демографический портрет частных инвесторов

Кто же составляет армию российских частных инвесторов? За последние пять лет произошли значительные изменения в демографическом профиле людей, решивших доверить свои средства фондовому рынку. 👥

По данным исследований ведущих брокерских компаний и Московской биржи, гендерное распределение инвесторов выглядит следующим образом:

Мужчины — 61% (в 2018 году — 68%)

Женщины — 39% (в 2018 году — 32%)

Очевидна тенденция к более сбалансированному гендерному распределению. При этом интересно, что женщины показывают более консервативный подход к инвестициям: среди них доля тех, кто предпочитает облигации и защитные активы, на 15% выше, чем среди мужчин.

Возрастное распределение частных инвесторов:

Возрастная группа Доля от общего числа Изменение за 5 лет Предпочитаемые инструменты 18-25 лет 26% +17% Акции технологических компаний, ETF 26-35 лет 33% +8% Диверсифицированные портфели, ETF 36-45 лет 21% -6% Дивидендные акции, корпоративные облигации 46-60 лет 15% -12% ОФЗ, защитные активы 60+ лет 5% -7% Консервативные облигационные стратегии

Заметно значительное "омоложение" инвестиционного сообщества. В настоящее время почти 60% инвесторов — это люди моложе 36 лет. Это объясняется как цифровизацией финансовых услуг, так и растущей финансовой грамотностью молодого поколения.

Образовательный уровень инвесторов также претерпел изменения:

Высшее образование — 64% (снижение с 78% в 2018 году)

Неоконченное высшее — 18% (рост с 11%)

Среднее специальное — 14% (рост с 8%)

Среднее образование — 4% (рост с 3%)

Эти данные указывают на демократизацию инвестирования: если раньше фондовый рынок был преимущественно доменом людей с высшим образованием, то теперь барьер входа снизился.

По профессиональному признаку среди инвесторов выделяются следующие группы:

ИТ-специалисты и программисты — 22%

Финансисты и экономисты — 19%

Инженеры и технические специалисты — 15%

Предприниматели — 12%

Медицинские работники — 8%

Государственные служащие — 7%

Студенты — 6%

Другие профессии — 11%

Примечательно, что за последние годы существенно выросла доля ИТ-специалистов (с 14% до 22%) и снизилась доля финансистов (с 26% до 19%). Это отражает общие тенденции на рынке труда и говорит о распространении инвестирования за пределы профессиональной финансовой среды.

Важной характеристикой является распределение инвесторов по размеру доходов:

Доход ниже среднего по региону — 21% инвесторов

Средний доход — 43%

Доход выше среднего — 28%

Высокий доход — 8%

Данные свидетельствуют о том, что инвестирование перестало быть привилегией состоятельных граждан. Этому способствовало снижение минимальных порогов входа на рынок и развитие технологий, позволяющих инвестировать небольшие суммы.

По данным опросов, основные мотивации для начала инвестирования:

Желание обогнать инфляцию — 72% респондентов

Накопление на долгосрочные цели (пенсия, образование детей) — 58%

Стремление к финансовой независимости — 47%

Интерес к финансовым рынкам — 41%

Получение дополнительного дохода — 39%

Налоговые льготы (при использовании ИИС) — 34%

Понимание социально-демографического портрета инвесторов позволяет прогнозировать дальнейшее развитие рынка и формировать более таргетированные предложения для разных групп населения.

Перспективные тренды: куда движется рынок инвестиций

Опираясь на текущие данные и тенденции, можно выделить несколько ключевых трендов, которые будут определять развитие российского инвестиционного рынка в ближайшие годы. 🔮

К 2025 году аналитики прогнозируют следующие показатели:

Общее число частных инвесторов достигнет 35-40 миллионов человек (около 35% взрослого населения)

Доля активных инвесторов вырастет до 40-45% от общего числа

Объем активов на брокерских счетах превысит 15 триллионов рублей

Средний размер инвестиционного портфеля увеличится до 500-550 тысяч рублей

Основные тренды, которые уже проявляются и будут усиливаться:

1. Дальнейшая цифровизация инвестиционных процессов

Развитие мобильных приложений и онлайн-сервисов продолжит снижать барьеры входа на фондовый рынок. Уже сейчас около 87% инвесторов используют преимущественно мобильные приложения для совершения сделок. Ожидается, что к 2025 году практически 100% торговых операций частных инвесторов будут проходить через цифровые каналы.

2. Рост популярности автоматизированных инвестиционных решений

Робо-эдвайзеры и автоследование за стратегиями профессионалов привлекают все больше инвесторов, особенно молодежь, которая предпочитает делегировать управление капиталом алгоритмам. В настоящее время около 15% инвесторов используют такие решения, и эта доля может достичь 30-35% к 2025 году.

3. Смещение фокуса с краткосрочного трейдинга на долгосрочное инвестирование

Наблюдается устойчивая тенденция к формированию культуры долгосрочного инвестирования. Средний срок удержания активов увеличился с 4,8 месяцев в 2020 году до 11,3 месяцев в 2023 году, и эта тенденция сохранится.

4. Повышение финансовой грамотности и осознанности инвесторов

Растет спрос на качественный образовательный контент по инвестициям. По данным опросов, 72% новых инвесторов проходят хотя бы базовые обучающие курсы перед началом активных операций на рынке (по сравнению с 43% в 2020 году).

5. Диверсификация инвестиционных портфелей

Если в 2020-2021 годах средний инвестиционный портфель содержал 4-5 инструментов, то к концу 2023 года этот показатель вырос до 8-10. Прогнозируется дальнейший рост диверсификации до 12-15 инструментов к 2025 году.

6. Региональная экспансия

Доля инвесторов из регионов продолжит расти. Если сейчас на Москву и Санкт-Петербург приходится около 37% инвесторов, то к 2025 году эта доля может снизиться до 30-32%, что говорит о более равномерном распределении инвестиционной активности по стране.

7. Рост ESG-инвестирования

Повышается интерес к экологическим, социальным и управленческим аспектам инвестирования. В настоящее время только 5% российских инвесторов учитывают ESG-факторы при принятии решений, но этот показатель может вырасти до 15-20% в течение ближайших двух лет, особенно среди молодых инвесторов.

Сохраняются и определенные вызовы для дальнейшего развития рынка:

Необходимость повышения финансовой грамотности широких слоев населения

Потребность в механизмах защиты неквалифицированных инвесторов

Развитие внутреннего рынка капитала для обеспечения достаточного предложения инвестиционных инструментов

Адаптация законодательства к новым реалиям массового инвестирования

Управление рисками чрезмерного оптимизма новых инвесторов

В целом, российский инвестиционный рынок находится в фазе активного роста и трансформации. Увеличение числа частных инвесторов меняет саму структуру финансовой системы страны, усиливая роль внутреннего капитала и создавая новые возможности как для инвесторов, так и для компаний-эмитентов.