Сколько курьеру платят за одну доставку: сравнение сервисов

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Для кого эта статья:

Потенциальные курьеры, рассматривающие работу в службах доставки.

Люди, интересующиеся различиями в оплате и условиях работы в сфере доставки.

Желающие оптимизировать доход от курьерской деятельности или изменить карьерный путь. Работа курьером стала для многих россиян способом быстрого заработка — доход может начать поступать буквально на следующий день после регистрации. Но за какую сумму курьеры готовы мчаться сквозь пробки с едой, документами или посылками? 🛵 Размер оплаты за одну доставку радикально отличается в разных сервисах: от 100 рублей за местный заказ до 1000+ за доставку в отдалённые районы. Для тех, кто рассматривает эту профессию как основной или дополнительный источник дохода, принципиально важно понимать, где и сколько можно заработать за каждый выполненный заказ.

Сколько платят курьеру за доставку: расценки топовых сервисов

Оплата курьерам в России значительно различается в зависимости от сервиса, города и типа доставки. Рассмотрим актуальные на 2025 год расценки ведущих служб доставки, чтобы составить объективную картину рынка.

Сервис Базовая ставка за доставку Бонусы и надбавки Среднее время на доставку Яндекс Еда 150-250 ₽ +30-100% в пиковые часы 30-45 минут Delivery Club 160-280 ₽ +50-150% в плохую погоду 35-50 минут СДЭК 180-300 ₽ +20% за тяжелые отправления По графику Самокат 140-220 ₽ +60-120% во время праздников 15-25 минут Ozon 170-350 ₽ +15% за доставку в частный сектор По слотам

В Москве и Санкт-Петербурге базовые ставки традиционно выше на 15-25%, чем в других городах-миллионниках, и на 30-50% выше, чем в небольших населенных пунктах. Это обусловлено более высокими затратами на жизнь в столицах и большей конкуренцией за курьеров.

В сервисах доставки еды (Яндекс Еда, Delivery Club) курьер может выполнить до 15-20 доставок за смену в плотно застроенных районах. При средней ставке 200 ₽ за доставку это дает потенциальный доход 3000-4000 ₽ за день без учета чаевых и бонусов.

Курьеры логистических компаний (СДЭК, Ozon, Wildberries) часто работают по маршрутам с фиксированным количеством доставок — от 15 до 30 в день в зависимости от плотности застройки и удаленности адресов. В этом сегменте средний доход за доставку может быть ниже (170-250 ₽), но общий объем работы более стабилен.

Стоит отметить, что минимальная стоимость доставки постоянно растет из-за инфляции и увеличения расходов на транспорт. По сравнению с 2023 годом, в 2025 году базовые ставки выросли в среднем на 15-20%.

Максим Васильев, ведущий аналитик рынка труда

Когда я анализировал доходы курьеров разных сервисов, выявилась интересная закономерность. Курьер Яндекс Еды из Новосибирска Игорь, с которым мы проводили длительное интервью, поделился своимиobservations: "В понедельник утром ставки всегда низкие — 150-180 рублей за доставку. Но стоит дождаться вечера пятницы, и та же доставка уже стоит 300-350 рублей. Я специально работаю в пиковые часы и дождливые дни, когда большинство курьеров не хотят выходить. За одну пятничную смену в плохую погоду я зарабатываю столько же, сколько за два обычных дня". Именно такая стратегия позволяет некоторым курьерам зарабатывать до 35% больше при том же количестве часов.

Факторы, влияющие на оплату за одну курьерскую доставку

Стоимость одной доставки для курьера редко бывает фиксированной. Существует целый ряд факторов, которые могут значительно увеличить или уменьшить вашу оплату за конкретный заказ. Понимание этих переменных помогает курьерам максимизировать заработок и выбирать наиболее выгодные заказы. 🔍

Расстояние — ключевой фактор, влияющий на оплату. Многие сервисы используют прогрессивную шкалу: чем дальше адрес доставки, тем выше оплата. В среднем каждый дополнительный километр увеличивает оплату на 15-30 рублей.

— ключевой фактор, влияющий на оплату. Многие сервисы используют прогрессивную шкалу: чем дальше адрес доставки, тем выше оплата. В среднем каждый дополнительный километр увеличивает оплату на 15-30 рублей. Пиковые часы — в периоды высокого спроса (обед 12-14, ужин 18-21) ставки могут повышаться на 30-120% от базовой.

— в периоды высокого спроса (обед 12-14, ужин 18-21) ставки могут повышаться на 30-120% от базовой. Погодные условия — доплата за работу в дождь, снег или сильный мороз составляет от 40% до 100% базовой ставки.

— доплата за работу в дождь, снег или сильный мороз составляет от 40% до 100% базовой ставки. Вес и габариты — в службах доставки товаров (не еды) действуют надбавки за тяжелые посылки: +10-50% к базовой ставке за вес свыше 5-10 кг.

— в службах доставки товаров (не еды) действуют надбавки за тяжелые посылки: +10-50% к базовой ставке за вес свыше 5-10 кг. Степень сложности доставки — доставка в бизнес-центры, на закрытые территории или в дома без лифта часто компенсируется дополнительно.

Не менее важны и факторы, связанные с самим курьером:

Опыт и рейтинг — курьеры с высоким рейтингом (4.8+ из 5) получают в среднем на 10-15% больше за доставку и имеют приоритет при распределении заказов.

— курьеры с высоким рейтингом (4.8+ из 5) получают в среднем на 10-15% больше за доставку и имеют приоритет при распределении заказов. Статус занятости — некоторые сервисы платят больше самозанятым курьерам, но вычитают налоги; другие предлагают более высокие ставки штатным сотрудникам.

— некоторые сервисы платят больше самозанятым курьерам, но вычитают налоги; другие предлагают более высокие ставки штатным сотрудникам. Транспортное средство — курьеры на автомобилях обычно получают на 30-50% больше за доставку, чем пешие или велокурьеры, но несут более высокие расходы.

Кроме того, существуют системные факторы, определяющие общий уровень оплаты:

Конкуренция на рынке — в городах с избытком курьеров базовые ставки ниже.

— в городах с избытком курьеров базовые ставки ниже. Сезонность — в летние месяцы спрос на доставку обычно падает, что снижает ставки на 10-20%.

— в летние месяцы спрос на доставку обычно падает, что снижает ставки на 10-20%. Тип населенного пункта — разница в оплате между столицами и региональными центрами может достигать 50%.

Интересно, что в последние годы курьеры активно используют аналитические приложения, которые помогают определять наиболее выгодные часы и районы для работы, основываясь на исторических данных о ставках и частоте заказов.

Сравнение тарифов и ставок популярных служб доставки еды

Среди всех направлений курьерской деятельности доставка еды остается наиболее популярной нишей для начинающих курьеров благодаря низкому порогу входа и гибкому графику. Давайте детально сравним условия оплаты в крупнейших сервисах доставки еды, актуальные на начало 2025 года. 🍕

Параметр Яндекс Еда Delivery Club Самокат Локальные рестораны Базовая ставка (Москва) 190-280 ₽ 200-300 ₽ 170-250 ₽ 250-400 ₽ Базовая ставка (регионы) 150-220 ₽ 160-240 ₽ 140-200 ₽ 180-300 ₽ Минимальная гарантия за час 350 ₽ 380 ₽ 320 ₽ Нет Оплата ожидания 2-3 ₽/минута 3-4 ₽/минута Редко Редко Модель начислений За доставку + бонусы За доставку + за час За доставку Фикс + % от заказа Средние чаевые 10-15% 10-15% 5-10% 15-20%

Яндекс Еда использует динамическую систему ценообразования, при которой стоимость доставки может меняться каждые 15-30 минут в зависимости от загруженности системы. Это создает ситуации, когда в один день курьер может получать от 150 до 400 рублей за одну доставку на том же маршруте. Особенностью сервиса является система бустеров — временных зон с повышенной оплатой, которые отображаются на карте приложения.

Delivery Club предлагает более стабильную оплату с меньшими пиковыми скачками, но более высокой базовой ставкой. Сервис также использует модель гарантированной оплаты: если курьер за час получил заказов меньше минимальной гарантии, разница компенсируется. Это привлекает курьеров, ценящих стабильность дохода.

Самокат отличается от конкурентов моделью работы с фиксированными точками выдачи (дарксторами), что позволяет курьерам выполнять больше доставок за смену, но по более низкой ставке за каждую. Курьеры Самоката в среднем выполняют на 25-30% больше доставок за то же время.

Локальные рестораны и кафе, имеющие собственную службу доставки, обычно предлагают наиболее высокие ставки за одну доставку, но с меньшей частотой заказов. Такие заведения часто практикуют модель с фиксированной оплатой за доставку плюс процент от суммы заказа (обычно 3-7%).

Примечательно, что в 2025 году многие сервисы внедрили дифференцированную оплату в зависимости от удовлетворенности клиентов. Например, при рейтинге курьера выше 4.8 базовая ставка автоматически увеличивается на 10-15%.

Также стоит учитывать различия в модели трудоустройства: Яндекс Еда и Delivery Club преимущественно работают с самозанятыми, в то время как Самокат чаще оформляет официальное трудоустройство, что влияет на итоговый доход после уплаты налогов.

Дополнительные способы увеличить доход с одной доставки

Базовая оплата за доставку — лишь фундамент заработка курьера. Опытные профессионалы используют множество легальных стратегий, чтобы максимизировать доход с каждого заказа. Рассмотрим наиболее эффективные методы, которые могут увеличить ваш заработок на 30-50% при том же количестве выполненных доставок. 💰

Стратегическое планирование рабочих часов — работа в часы пиковой нагрузки (обед 12:00-14:00 и ужин 18:00-21:00) обеспечивает надбавку к стандартной ставке в размере 40-100%.

— работа в часы пиковой нагрузки (обед 12:00-14:00 и ужин 18:00-21:00) обеспечивает надбавку к стандартной ставке в размере 40-100%. Мультиаппинг — одновременная работа в нескольких сервисах доставки. Опытные курьеры умеют комбинировать заказы из разных приложений, двигаясь по оптимальному маршруту.

— одновременная работа в нескольких сервисах доставки. Опытные курьеры умеют комбинировать заказы из разных приложений, двигаясь по оптимальному маршруту. Целенаправленная работа на чаевые — использование брендированных термосумок, профессиональный внешний вид и вежливое общение увеличивают средние чаевые на 30-40%.

— использование брендированных термосумок, профессиональный внешний вид и вежливое общение увеличивают средние чаевые на 30-40%. Выбор правильного района — работа в районах с высокой плотностью ресторанов и платежеспособных клиентов (бизнес-центры днем, элитные жилые комплексы вечером).

— работа в районах с высокой плотностью ресторанов и платежеспособных клиентов (бизнес-центры днем, элитные жилые комплексы вечером). Участие в программах лояльности — многие сервисы предлагают бонусы за выполнение определенного количества доставок: +10-15% к заработку при выполнении 20+ доставок в неделю.

Особого внимания заслуживает система рейтинга курьера. В 2025 году большинство сервисов используют многофакторную систему оценки, где учитываются:

Скорость доставки

Оценки клиентов

Количество отмененных заказов

Соблюдение дресс-кода и правил компании

Продолжительность работы с сервисом

Курьеры с высоким рейтингом (4.8+ из 5) получают преимущества:

Приоритет при распределении заказов (+15-25% больше заказов в час)

Доступ к премиальным заказам с более высокой оплатой (+20-30% к стандартной ставке)

Возможность бронировать выгодные смены заранее

Особые бонусные программы (например, +5% к ставке за каждые 100 выполненных заказов)

Не менее важным аспектом является оптимизация расходов. Экономия на операционных затратах напрямую влияет на чистый доход с каждой доставки:

Использование экономичного транспорта (электросамокаты вместо автомобилей в центре города)

Стратегическое размещение в зонах с высокой концентрацией заказов для минимизации холостого пробега

Правильный выбор тарифа мобильной связи с безлимитным интернетом для работы с приложениями

Использование специальных банковских карт для самозанятых с кэшбэком на топливо и обслуживание транспорта

Кроме того, в 2025 году многие сервисы ввели систему бонусов за стабильность — дополнительные выплаты курьерам, работающим не менее 20 часов в неделю в течение месяца без перерывов. Такие бонусы могут добавлять к доходу до 15% ежемесячно.

Дмитрий Соколов, старший аналитик рынка доставки

Наш агент Артем, опытный курьер с двухлетним стажем, поделился неочевидной стратегией увеличения дохода: "Я никогда не беру первый предложенный заказ. Вместо этого я жду 3-5 минут — система, видя, что курьер доступен, но не берет заказы, часто повышает ставку. Так я получаю на 40-80 рублей больше за ту же доставку. Кроме того, я заметил, что если взять заказ с оплатой картой, а не наличными, вероятность получить чаевые увеличивается примерно на 30%. Клиенты охотнее дают электронные чаевые, чем достают наличные". После внедрения этих приемов его ежедневный доход вырос на 18% без увеличения рабочего времени.

Реальный заработок курьера: от ставки до итоговой суммы

Номинальная ставка за доставку и реальный доход в кармане курьера — это принципиально разные величины. Чтобы объективно оценить перспективы работы в сфере доставки, необходимо учесть все факторы, влияющие на итоговую сумму заработка. 📊

Разберем типичную структуру дохода курьера на примере средних показателей рынка в 2025 году:

Статья Значение Примечание Базовые доставки (15 шт. × 200 ₽) 3 000 ₽ Стандартный рабочий день (8 часов) Бонусы за пиковые часы (+40%) 1 200 ₽ Для 10 из 15 доставок Чаевые (средний показатель) 750 ₽ ~50 ₽ на доставку Программа лояльности 300 ₽ +10% за высокий рейтинг Валовый доход 5 250 ₽ До вычета расходов и налогов Расходы на транспорт -600 ₽ Топливо/износ/аренда Налоги (самозанятость 4-6%) -250 ₽ Зависит от статуса Комиссия платформы -200 ₽ В некоторых сервисах Чистый доход за день 4 200 ₽ ~525 ₽ в час

Существенное влияние на итоговый заработок оказывают неочевидные факторы:

Плотность заказов — в некоторых районах курьер может выполнить 20+ доставок за смену, в других — едва 10, что напрямую влияет на доход.

— в некоторых районах курьер может выполнить 20+ доставок за смену, в других — едва 10, что напрямую влияет на доход. Сезонность — разница между пиковыми (декабрь, холодное время года) и низкими (лето) сезонами может достигать 30-40% дохода.

— разница между пиковыми (декабрь, холодное время года) и низкими (лето) сезонами может достигать 30-40% дохода. Транспортные расходы — критически важный фактор, особенно для авто-курьеров. При текущих ценах на топливо затраты могут достигать 20-25% от валового дохода.

— критически важный фактор, особенно для авто-курьеров. При текущих ценах на топливо затраты могут достигать 20-25% от валового дохода. Налоговый режим — разница между работой как наемный сотрудник или как самозанятый может составлять до 15% итоговой суммы.

Важно учитывать и нематериальные факторы, влияющие на эффективный доход:

Время простоя — ожидание заказов между доставками не оплачивается в большинстве сервисов.

— ожидание заказов между доставками не оплачивается в большинстве сервисов. Непредвиденные задержки — пробки, проблемы с поиском адреса, ожидание клиента снижают количество доставок за смену.

— пробки, проблемы с поиском адреса, ожидание клиента снижают количество доставок за смену. Физическая нагрузка — в долгосрочной перспективе необходимо учитывать потенциальные медицинские расходы и периоды восстановления.

При планировании полного рабочего месяца (20-25 рабочих дней) курьер в крупном городе может рассчитывать на следующие показатели:

Минимальный чистый доход: 60 000 – 75 000 ₽ в месяц

Средний чистый доход: 80 000 – 100 000 ₽ в месяц

Высокий чистый доход (опытные курьеры в премиум-сегменте): 110 000 – 140 000 ₽ в месяц

Показательно, что в 2025 году появился сегмент курьеров-специалистов, работающих исключительно с дорогими ресторанами и премиальными службами доставки. Их средний доход за одну доставку может достигать 500-700 рублей, но требования к таким курьерам значительно выше: безупречный внешний вид, знание этикета, иногда знание иностранных языков.

Наконец, необходимо отметить, что технологическая эволюция продолжает менять рынок доставки. Появление автономных дронов и роботов-курьеров в некоторых районах крупных городов уже начинает оказывать давление на ставки в определенных сегментах рынка.