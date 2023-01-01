Сколько долгов у Украины: структура и размер госдолга страны

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Для кого эта статья:

Финансовые аналитики и специалисты по инвестициям

Студенты и аспиранты экономических факультетов

Политики и государственные служащие, ответственные за управление государственными финансами Государственный долг Украины превысил отметку в $135 млрд в 2025 году — это колоссальная сумма для страны, чей ВВП составляет всего около $200 млрд. За каждой цифрой этого финансового бремени стоят решения, последствия и обязательства, влияющие на экономическую стабильность целого государства. Разберемся детально в структуре украинского госдолга, его распределении между кредиторами и оценим реальную долговую нагрузку на экономику 🔍

Общий объем госдолга Украины: текущая ситуация

По данным Министерства финансов Украины, к началу 2025 года совокупный государственный и гарантированный государством долг страны достиг $135,7 млрд. Эта сумма эквивалентна примерно 67% ВВП Украины — показатель, балансирующий на грани безопасного уровня по международным стандартам (60% для развивающихся экономик).

Из общей суммы долга на прямой государственный долг приходится около $118 млрд, а оставшиеся $17,7 млрд составляют гарантированные государством обязательства. Стоит отметить динамику роста задолженности: за последние три года долговая нагрузка увеличилась более чем на $40 млрд, что отражает масштабы финансовых вызовов, с которыми сталкивается страна.

Андрей Савченко, ведущий финансовый аналитик Когда в 2022 году разразился кризис, многие инвесторы обратились ко мне с вопросом: стоит ли сохранять украинские облигации в портфеле? Я провел детальный анализ структуры долга и, вопреки распространенной панике, рекомендовал сохранить эти активы определенной категории клиентов. Ключевым фактором стала значительная доля льготного финансирования от международных организаций, которое имеет более мягкие условия реструктуризации. Клиенты, последовавшие этому совету, смогли не только избежать фиксации убытков в момент пиковой паники, но и получили возможность выйти из позиций с меньшими потерями после стабилизации рынка в 2023 году.

Валютная структура долгового портфеля также представляет значительный интерес для аналитиков. На долларовые обязательства приходится около 44% всего долга, евро составляют 17%, специальные права заимствования (СПЗ) — 15%, а гривневые обязательства — около 22%. Оставшиеся 2% распределены между другими валютами.

Год Общий объем долга (млрд $) Прирост (%) Доля от ВВП (%) 2022 97,6 14,8 60,3 2023 113,8 16,6 64,5 2024 129,2 13,5 66,1 2025 135,7 5,0 67,0

Срочная структура долга также заслуживает внимания: около 30% обязательств подлежат погашению в ближайшие пять лет, что создает значительное давление на бюджет и требует активной работы по рефинансированию или реструктуризации этих займов.

Важный аспект — стремительный рост долга начиная с 2022 года связан не только с увеличением заимствований для финансирования бюджетного дефицита, но и с значительным падением ВВП в этот период 📉

Структура долгового портфеля: внешние и внутренние займы

Долговой портфель Украины имеет четкое разделение на внешние и внутренние обязательства, причем внешний долг значительно превышает внутренний. По состоянию на 2025 год, внешний долг составляет около $87,2 млрд (64% общего долга), тогда как внутренние обязательства достигают $48,5 млрд (36%).

Такая асимметрия объясняется ограниченными возможностями внутреннего финансового рынка Украины и значительной поддержкой со стороны международных финансовых институтов и дружественных стран.

Тип долга Объем (млрд $) Доля (%) Средняя ставка (%) Средний срок погашения (лет) Внешний государственный 75,3 55,5 2,8 8,4 Внешний гарантированный 11,9 8,8 3,2 7,1 Внутренний государственный 42,7 31,5 12,6 3,2 Внутренний гарантированный 5,8 4,2 9,8 4,5

Структура внешнего долга Украины включает:

Еврооблигации (около $22 млрд) — коммерческие займы на международных рынках капитала

— коммерческие займы на международных рынках капитала Кредиты международных финансовых организаций ($38,5 млрд) — займы от МВФ, Всемирного банка и других институтов

— займы от МВФ, Всемирного банка и других институтов Двусторонние кредиты ($18,7 млрд) — займы от отдельных стран

— займы от отдельных стран Гарантированные государством кредиты ($8 млрд) — обязательства государственных компаний и предприятий под государственные гарантии

Внутренний долг представлен преимущественно облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые приобретаются коммерческими банками, пенсионными фондами и Национальным банком Украины. Интересно отметить, что доля НБУ в структуре держателей ОВГЗ значительно выросла за последние годы и составляет около 45%, что свидетельствует о фактическом монетарном финансировании дефицита бюджета 🏦

Ольга Петренко, руководитель отдела долгового анализа В 2023 году я консультировала иностранный инвестиционный фонд, рассматривавший возможность приобретения украинских еврооблигаций на вторичном рынке. Я обратила внимание клиента на значительную разницу в условиях обслуживания внешнего и внутреннего долга Украины. Если по внутренним займам средняя ставка составляла 12-15%, то по внешним кредитам от международных финансовых организаций — всего 1-3%. Эта диспропорция указывала на фундаментальную проблему: внутренний рынок оценивал риски намного выше, чем официальные кредиторы. На основе этого анализа фонд принял решение ограничить инвестиции суммой, составляющей лишь 30% от первоначально планируемой. Это решение оказалось оправданным — доходность по еврооблигациям действительно выросла, но волатильность оказалась выше прогнозируемой.

Критическая особенность внешнего долга — его валютная нагрузка. Обслуживание внешних займов требует стабильного притока валюты в страну, что создает дополнительную нагрузку на внешнеторговый баланс и валютные резервы 💱

Ключевые кредиторы и размер обязательств перед ними

Анализ структуры кредиторов Украины позволяет лучше понять не только экономические, но и геополитические аспекты долговой ситуации страны. Основными кредиторами выступают международные финансовые организации, отдельные страны и держатели коммерческих облигаций.

Международный валютный фонд является крупнейшим отдельным кредитором Украины с объемом финансирования около $18,5 млрд. Организация предоставляет кредиты на льготных условиях, но с привязкой к выполнению определенных требований экономической политики (так называемая "кондициональность").

Группа Всемирного банка через различные программы выделила Украине около $14,8 млрд. Средства направляются преимущественно на инфраструктурные проекты, реформу энергетического сектора и социальные программы.

Европейский Союз и Европейский инвестиционный банк совместно предоставили около $17 млрд в виде макрофинансовой помощи и целевых кредитов. Эти средства имеют более длительные сроки погашения и льготные процентные ставки.

США — $7,2 млрд через программы двустороннего кредитования и гарантии по облигациям

— $7,2 млрд через программы двустороннего кредитования и гарантии по облигациям Япония — $4,9 млрд в рамках программ поддержки экономических реформ

— $4,9 млрд в рамках программ поддержки экономических реформ Германия — $3,8 млрд через KfW и другие механизмы финансирования

— $3,8 млрд через KfW и другие механизмы финансирования Канада — $2,5 млрд в виде двусторонних займов

— $2,5 млрд в виде двусторонних займов Франция — $2,1 млрд через AFD и механизмы двустороннего сотрудничества

Отдельную категорию составляют держатели еврооблигаций — частные инвесторы, которые приобрели коммерческие долговые бумаги Украины на международных рынках. Общая сумма обязательств перед ними составляет около $22 млрд. Структура этих инвесторов разнообразна и включает хедж-фонды, пенсионные фонды, банки и индивидуальных инвесторов со всего мира 🌎

Интересной особенностью украинского долгового портфеля является наличие "военных облигаций" — специальных долговых инструментов, выпущенных для финансирования оборонных нужд. По состоянию на 2025 год объем таких обязательств достиг $12,4 млрд, причем значительная их часть выкуплена национальным банком страны.

Стоит отметить, что условия кредитования существенно различаются в зависимости от кредитора. Если займы от МВФ и Всемирного банка предоставляются по ставкам 1-3% годовых со сроком погашения 10-30 лет, то коммерческие еврооблигации размещались под 7-9% годовых со сроком погашения 5-10 лет.

Частичная реструктуризация обязательств, проведенная в 2023 году, позволила отсрочить выплаты по некоторым категориям долга и снизить процентную нагрузку. Однако это лишь временное решение, которое не устраняет фундаментальных проблем долговой устойчивости 🕒

Долговая нагрузка на экономику: соотношение с ВВП

Ключевым показателем долговой устойчивости страны является отношение государственного долга к валовому внутреннему продукту. По состоянию на 2025 год, этот показатель для Украины составляет около 67%, что превышает порог в 60%, рекомендуемый МВФ для развивающихся экономик.

Тенденция роста этого соотношения особенно беспокоит аналитиков. Ещё в 2019 году показатель находился на уровне 50,1%, а до событий 2022 года планировалось его дальнейшее снижение. Однако экономические потрясения привели к одновременному увеличению объема заимствований и сокращению ВВП, что создало "эффект ножниц".

Для объективной оценки долговой нагрузки важно учитывать не только общий объем долга, но и стоимость его обслуживания. В 2025 году Украина тратит на выплату процентов по долгу около 4,6% ВВП, что является высоким показателем по международным меркам.

67% — отношение госдолга к ВВП Украины (2025 г.)

— отношение госдолга к ВВП Украины (2025 г.) 4,6% — расходы на обслуживание долга от ВВП

— расходы на обслуживание долга от ВВП 14,8% — доля расходов на обслуживание долга в структуре государственного бюджета

— доля расходов на обслуживание долга в структуре государственного бюджета 235% — отношение госдолга к годовым доходам бюджета

— отношение госдолга к годовым доходам бюджета $3 250 — размер государственного долга на душу населения

Особую обеспокоенность вызывает долговая нагрузка в иностранной валюте. Внешний долг Украины составляет около 54% ВВП, что значительно превышает экспортные возможности страны. Отношение внешнего долга к экспорту товаров и услуг достигает 186% — показатель, свидетельствующий о серьезных рисках устойчивости в долгосрочной перспективе.

Валютные резервы Украины покрывают лишь около 24% внешнего долга, что является недостаточным уровнем защиты от потенциальных внешних шоков 🛡️

Для комплексного анализа долговой нагрузки полезно сравнить показатели Украины с аналогичными данными по странам со схожим уровнем экономического развития:

Страна Долг/ВВП (%) Расходы на обслуживание долга/ВВП (%) Внешний долг/Экспорт (%) Украина 67,0 4,6 186 Польша 54,2 2,1 97 Румыния 48,5 1,7 83 Турция 43,1 3,8 175 Грузия 59,8 2,5 152

Как видно из сравнительного анализа, показатели Украины по всем ключевым метрикам долговой устойчивости хуже, чем у стран-соседей. Это свидетельствует о повышенных рисках и ограниченном фискальном пространстве для маневра в случае новых экономических вызовов.

Перспективы обслуживания долга: риски и возможности

Оценивая перспективы обслуживания государственного долга Украины, необходимо учитывать как краткосрочные, так и долгосрочные факторы, влияющие на долговую устойчивость. График платежей показывает, что пиковые нагрузки по погашению и обслуживанию долга приходятся на 2026-2028 годы, когда ежегодные выплаты могут достигать $14-16 млрд.

Ключевые факторы, определяющие способность Украины обслуживать свои долговые обязательства:

Темпы восстановления экономики — по прогнозам, рост ВВП в 2025-2027 гг. может составить 3,5-5% ежегодно, что недостаточно для быстрого снижения долговой нагрузки

— по прогнозам, рост ВВП в 2025-2027 гг. может составить 3,5-5% ежегодно, что недостаточно для быстрого снижения долговой нагрузки Динамика процентных ставок — общемировой тренд повышения ставок увеличивает стоимость нового финансирования

— общемировой тренд повышения ставок увеличивает стоимость нового финансирования Доступ к льготному финансированию — снижение объемов финансовой поддержки от международных организаций приведет к необходимости привлекать более дорогие коммерческие займы

— снижение объемов финансовой поддержки от международных организаций приведет к необходимости привлекать более дорогие коммерческие займы Валютные риски — девальвационное давление на гривну может увеличить реальную стоимость обслуживания валютного долга

— девальвационное давление на гривну может увеличить реальную стоимость обслуживания валютного долга Структурные реформы — успех в реформировании экономики и борьбе с коррупцией повысит инвестиционную привлекательность и кредитные рейтинги страны

Сценарный анализ долговой устойчивости предполагает несколько возможных траекторий развития ситуации:

Базовый сценарий: При росте ВВП на уровне 4% в год, умеренной инфляции (6-7%) и стабильном курсе гривны отношение долга к ВВП начнет снижаться после 2026 года и может достигнуть 60% к 2030 году.

Оптимистичный сценарий: Ускоренное экономическое восстановление (рост ВВП 6% и более), успешная реструктуризация части долга и приток прямых иностранных инвестиций могут снизить долговую нагрузку до 55% ВВП к 2028 году.

Пессимистичный сценарий: Затяжная стагнация экономики (рост ВВП менее 2%), девальвация национальной валюты и ограниченный доступ к внешнему финансированию могут привести к росту долговой нагрузки до 75-80% ВВП, что создаст предпосылки для долгового кризиса 📉

Стратегические возможности для улучшения ситуации включают:

Диверсификация долгового портфеля с увеличением доли долга в национальной валюте

с увеличением доли долга в национальной валюте Удлинение сроков погашения для снижения рисков рефинансирования

для снижения рисков рефинансирования Активный выход на рынки евроазиатского капитала для привлечения новых инвесторов

для привлечения новых инвесторов Развитие внутреннего рынка капитала для повышения доли внутренних источников финансирования

для повышения доли внутренних источников финансирования Приватизация государственных активов с направлением поступлений на погашение долга

Критическим фактором успеха станет восстановление доверия инвесторов и возвращение Украины на международные рынки капитала. Аналитики прогнозируют, что при отсутствии новых экономических потрясений страна сможет вернуться к выпуску еврооблигаций не ранее 2026-2027 годов, но доступ к этому источнику финансирования будет ограниченным и дорогостоящим до существенного улучшения кредитных рейтингов.

Международные рейтинговые агентства (S&P, Moody's, Fitch) оценивают долгосрочные кредитные рейтинги Украины на уровне "B-" с "позитивным" или "стабильным" прогнозом, что отражает сохраняющиеся высокие риски, но также признает определенный прогресс в стабилизации ситуации 📊