Счет 97 – новый порядок учета расходов будущих периодов: изменения

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Для кого эта статья:

Бухгалтеры и финансовые специалисты

Руководители бухгалтерских и финансовых подразделений

Студенты и специалисты, заинтересованные в повышении квалификации в области бухгалтерского учета и финансовой аналитики Бухгалтерский учет в 2025 году ждет серьезная трансформация, и счет 97 "Расходы будущих периодов" оказался в эпицентре перемен. Новый федеральный стандарт бухгалтерского учета полностью меняет концепцию работы с расходами будущих периодов, вводя революционный подход к их классификации и отражению. Для бухгалтеров и финансовых специалистов эти изменения означают необходимость пересмотра привычных алгоритмов учета и корректировки учетной политики. Готовы ли вы к грядущим изменениям, или рискуете столкнуться с серьезными проблемами в отчетности? 📊 Давайте разберемся в деталях.

Счет 97: обзор ключевых изменений в учете РБП

С 2025 года вступают в силу кардинальные изменения в порядке учета расходов будущих периодов (РБП), которые затронут все организации, применяющие счет 97. Новый федеральный стандарт бухгалтерского учета (ФСБУ) "Некоммерческая деятельность" вводит принципиально иной подход к признанию и отражению затрат, относимых ранее к будущим периодам.

Ключевые изменения, которые необходимо учесть бухгалтерам:

Исключение счета 97 из плана счетов в его традиционном понимании

Переквалификация большинства РБП в активы или текущие расходы

Новый критериальный подход к идентификации расходов будущих периодов

Перенос акцента с временного фактора на экономическую сущность операций

Изменение методологии списания затрат, ранее учитываемых как РБП

Концептуальное изменение заключается в том, что новый стандарт требует классифицировать расходы не по формальному признаку оплаты за будущие периоды, а по их экономической сущности. Фактически, большая часть затрат, учитываемых ранее на счете 97, должна быть переквалифицирована в активы различных видов или признана текущими расходами периода.

Параметр учета До 2025 года С 2025 года Основание для учета на счете 97 Период возникновения экономических выгод Экономическая сущность расходов Классификация расходов Единая группа РБП Дифференциация по видам активов Порядок списания Равномерное распределение по периодам В соответствии с ФСБУ для конкретного вида актива Отражение в отчетности Отдельная статья активов В составе различных активов или текущих расходов Корректировка учетной политики Не требуется Обязательна

Андрей Викторович, главный бухгалтер

В нашей производственной компании сумма расходов будущих периодов всегда была значительной — лицензии, страховки, подписки на программное обеспечение. Когда я узнал о грядущих изменениях по счету 97, решил подготовиться заранее. Мы провели полную инвентаризацию всех расходов, учитываемых на этом счете, и составили матрицу распределения по новым правилам. Оказалось, что около 60% наших РБП должны будут учитываться как нематериальные активы, 25% — в составе основных средств, а остальное — либо как предоплаты, либо как текущие расходы. Предварительное моделирование показало, что наш баланс станет более прозрачным, но придется серьезно доработать учетную политику и настроить новые проводки в системе.

Для подготовки к изменениям рекомендуется провести следующие мероприятия:

Инвентаризация всех расходов, учитываемых на счете 97 Анализ экономической сущности каждого вида расходов Разработка методики их реклассификации Обновление учетной политики с учетом новых требований Настройка автоматизированных систем учета под новые правила

Своевременная подготовка к изменениям позволит избежать ошибок в учете и отчетности, а также обеспечит соответствие ведения бухгалтерского учета новым нормативным требованиям.

Новая классификация расходов будущих периодов

С вступлением в силу нового порядка учета в 2025 году, расходы, традиционно учитываемые на счете 97, потребуется реклассифицировать в соответствии с их экономической сущностью. Принципиальное различие заключается в том, что сам термин "расходы будущих периодов" фактически уходит из профессиональной терминологии, уступая место более точным определениям с учетом характера затрат. 📝

Новая классификация предполагает следующее распределение ранее учитываемых на счете 97 расходов:

Нематериальные активы — лицензии, программное обеспечение, права пользования интеллектуальной собственностью Основные средства — права пользования объектами недвижимости, капитальные вложения в арендованное имущество Запасы — материалы и приспособления многоразового использования, не соответствующие критериям основных средств Дебиторская задолженность — разного рода предоплаты, авансы и расчеты с контрагентами Расходы текущего периода — затраты, не соответствующие критериям признания активов

Ключевым критерием для определения правильной классификации становится не временной фактор (к какому периоду относятся затраты), а характер будущих экономических выгод, контроль над ресурсом и возможность его надежной оценки.

Вид расходов по старой классификации Новая классификация Применяемый ФСБУ Страхование имущества Дебиторская задолженность / Текущие расходы ФСБУ 5/2019, ФСБУ 26/2020 Лицензии на деятельность Нематериальные активы ФСБУ 14/2022 Подписки на периодические издания Запасы / Текущие расходы ФСБУ 5/2019 Расходы на сезонную подготовку производства Основные средства / Запасы ФСБУ 6/2020, ФСБУ 5/2019 Расходы на освоение новых производств Капитальные вложения ФСБУ 26/2020 Рекламные кампании Текущие расходы периода ФСБУ 5/2019

При реклассификации необходимо учитывать следующие критерии для каждой категории:

Для нематериальных активов : идентифицируемость, контроль, отсутствие материально-вещественной формы, возможность приносить экономические выгоды

: идентифицируемость, контроль, отсутствие материально-вещественной формы, возможность приносить экономические выгоды Для основных средств : материально-вещественная форма, длительность использования (более 12 месяцев), способность приносить экономические выгоды

: материально-вещественная форма, длительность использования (более 12 месяцев), способность приносить экономические выгоды Для запасов : использование в течение не более 12 месяцев, предназначение для производства или продажи

: использование в течение не более 12 месяцев, предназначение для производства или продажи Для дебиторской задолженности: наличие права требования, определенная сумма и срок погашения

Например, расходы на страхование имущества, ранее учитываемые на счете 97, теперь будут учитываться либо как дебиторская задолженность (если соответствуют критериям возмещаемости), либо как текущие расходы периода (если не подходят под определение актива).

Особенности отражения РБП в финансовой отчетности

Изменение подхода к учету расходов будущих периодов существенно влияет на формирование финансовой отчетности компаний начиная с 2025 года. Главная трансформация заключается в том, что единая статья "Расходы будущих периодов" исчезает из бухгалтерского баланса, а соответствующие суммы распределяются по различным статьям активов и расходов. 📈

Основные изменения в отражении РБП в отчетности:

Исключение отдельной строки "Расходы будущих периодов" в разделе активов баланса Перераспределение сумм РБП между нематериальными активами, основными средствами, запасами и дебиторской задолженностью Увеличение детализации пояснений к бухгалтерской отчетности Изменение показателей ликвидности и структуры активов компании Необходимость ретроспективного пересчета сравнительных данных за предыдущие периоды

Для многих организаций изменение методологии учета РБП приведет к существенным изменениям в структуре баланса. Активы будут классифицированы более точно с экономической точки зрения, что повысит прозрачность отчетности для пользователей.

Особое внимание следует уделить ретроспективному пересчету показателей за предыдущие периоды. Согласно требованиям ФСБУ, изменения учетной политики должны применяться ретроспективно, что означает необходимость пересчета сравнительных данных в отчетности за 2025 год так, как если бы новая учетная политика применялась всегда.

В пояснениях к бухгалтерской отчетности за 2025 год потребуется раскрыть информацию об изменении учетной политики в отношении РБП, включая:

Причины изменения учетной политики

Содержание изменений и их влияние на показатели отчетности

Суммы корректировок по каждой статье бухгалтерской отчетности

Принципы реклассификации ранее признанных РБП

Елена Сергеевна, финансовый директор

Когда я проанализировала влияние новых правил учета РБП на нашу отчетность, результаты меня впечатлили. У нас была существенная сумма на счете 97 — около 12 миллионов рублей, что составляло 7% всех активов. После моделирования перехода на новые правила мы увидели, что наши нематериальные активы вырастут на 30%, а показатель текущей ликвидности улучшится примерно на 0,2 пункта. При этом около 2 миллионов придется списать на расходы текущего периода через корректировку нераспределенной прибыли. Мы решили не ждать 2025 года и начали постепенный переход уже сейчас, чтобы минимизировать единовременное влияние на финансовые показатели. Это позволило нам избежать резких колебаний в отчетности и заранее объяснить изменения нашим инвесторам и кредиторам.

Важный аспект — влияние реклассификации РБП на финансовые коэффициенты и показатели деловой активности. В зависимости от структуры ранее признанных РБП, могут измениться такие важные индикаторы как:

Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

Оборачиваемость активов

Рентабельность активов

Для минимизации негативных эффектов от перехода на новые правила учета рекомендуется:

Провести предварительное моделирование влияния изменений на финансовые показатели Подготовить информационные материалы для заинтересованных сторон (акционеров, кредиторов, инвесторов) Рассмотреть возможность поэтапного перехода на новые правила Пересмотреть финансовые ковенанты в кредитных договорах, если они основаны на показателях, затрагиваемых изменениями

Проводки по счету 97 согласно обновленным правилам

Новые требования к учету расходов будущих периодов (РБП) принципиально меняют систему проводок, связанных с операциями, которые ранее отражались через счет 97. Фактически, происходит переход от единообразного учета всех РБП к дифференцированному подходу в зависимости от экономической сущности затрат. 💼

С 2025 года вместо привычных проводок с дебетом счета 97 необходимо будет использовать корреспонденцию счетов, соответствующую реальной природе операции. Рассмотрим основные типы проводок по наиболее распространенным видам расходов:

Вид расходов Старые проводки (до 2025) Новые проводки (с 2025) Комментарий Страхование имущества Дт 97 Кт 76<br>Дт 20 (26, 44) Кт 97 Дт 76 Кт 51<br>Дт 20 (26, 44) Кт 76 Учет как авансов выданных (расчетов по договорам страхования) с последующим признанием расходов Приобретение лицензий Дт 97 Кт 76<br>Дт 26 Кт 97 Дт 08 Кт 76<br>Дт 04 Кт 08<br>Дт 26 Кт 05 Учет как нематериальных активов с амортизацией Расходы на подготовку и освоение производства Дт 97 Кт 10, 70, 69<br>Дт 20 Кт 97 Дт 08 Кт 10, 70, 69<br>Дт 01 Кт 08<br>Дт 20 Кт 02 Капитализация расходов в составе основных средств Подписки на периодические издания Дт 97 Кт 60<br>Дт 26 Кт 97 Дт 26 Кт 60 Признание в составе текущих расходов периода Расходы на сезонные работы Дт 97 Кт 10, 70, 69<br>Дт 20 Кт 97 Дт 10 Кт 10, 70, 69<br>Дт 20 Кт 10 Учет в составе материальных запасов

При переходе на новые правила учета необходимо выполнить следующие действия с остатками по счету 97:

Провести инвентаризацию всех сумм, учтенных на счете 97 Определить экономическую сущность каждой позиции Разработать методику реклассификации в соответствии с новыми требованиями Сформировать бухгалтерские справки для отражения корректировок Выполнить перенос остатков на соответствующие счета

Примерные корректировочные проводки по переносу остатков со счета 97 в 2025 году могут выглядеть следующим образом:

Дт 04 Кт 97 — перевод в состав нематериальных активов

Дт 01 Кт 97 — перевод в состав основных средств

Дт 10 Кт 97 — перевод в состав материальных запасов

Дт 76 (60) Кт 97 — перевод в состав расчетов (авансов)

Дт 84 Кт 97 — списание на нераспределенную прибыль (при невозможности признания актива)

Важно понимать, что данные корректировочные проводки выполняются только в рамках перехода на новые правила учета и отражаются в межотчетный период. Они не являются типовыми хозяйственными операциями и применяются исключительно для приведения учета в соответствие с новыми требованиями.

При этом необходимо обеспечить аналитический учет по перенесенным суммам, чтобы сохранить возможность контроля за их последующим списанием в соответствии с первоначальными графиками.

Для автоматизированных систем учета потребуется:

Настройка новых типовых операций

Создание дополнительных аналитических разрезов

Корректировка алгоритмов закрытия периода

Обновление форм первичных документов и регистров

Налоговые аспекты измененного порядка учета РБП

Изменение порядка бухгалтерского учета расходов будущих периодов неизбежно влияет на налоговый учет и может привести к возникновению временных разниц между бухгалтерским и налоговым учетом. При этом принципиально важно понимать, что налоговое законодательство не оперирует понятием "расходы будущих периодов" в том виде, в котором оно существовало в бухгалтерском учете. 🧾

Основные налоговые последствия изменения порядка учета РБП:

Возможное изменение момента признания расходов для целей налогообложения Возникновение новых временных разниц и отложенных налоговых активов/обязательств Необходимость корректировки налоговых регистров и учетной политики для целей налогообложения Потенциальное влияние на налоговую нагрузку в переходный период

Ключевым фактором для налогового учета является экономическая сущность расходов и правила их признания согласно Налоговому кодексу РФ. Рассмотрим особенности налогового учета для основных категорий расходов:

Нематериальные активы : согласно ст. 256-258 НК РФ, расходы на приобретение НМА учитываются через амортизацию, что может отличаться от бухгалтерского порядка амортизации

: согласно ст. 256-258 НК РФ, расходы на приобретение НМА учитываются через амортизацию, что может отличаться от бухгалтерского порядка амортизации Основные средства : применяются правила амортизации по гл. 25 НК РФ с возможностью применения амортизационной премии и различных методов начисления амортизации

: применяются правила амортизации по гл. 25 НК РФ с возможностью применения амортизационной премии и различных методов начисления амортизации Расходы на страхование : учитываются в соответствии со ст. 263 НК РФ, как правило, равномерно в течение срока действия договора

: учитываются в соответствии со ст. 263 НК РФ, как правило, равномерно в течение срока действия договора Лицензии и разрешения : признаются в составе прочих расходов равномерно в течение срока их действия (ст. 264 НК РФ)

: признаются в составе прочих расходов равномерно в течение срока их действия (ст. 264 НК РФ) Расходы на сезонную подготовку производства: могут признаваться по правилам, установленным ст. 318 НК РФ для прямых или косвенных расходов

При переходе на новые правила учета РБП особое внимание следует уделить следующим моментам:

Анализ влияния реклассификации РБП на налоговую базу по налогу на прибыль Выявление расходов, которые по новым правилам учитываются иначе, чем в налоговом учете Расчет временных разниц и отложенных налогов Документирование обоснованности применяемого подхода

Особо важно учитывать, что единовременное списание расходов, ранее учитываемых как РБП, может привести к возникновению значительных временных разниц. Например, если при переходе на новые правила учета некоторые суммы списываются на нераспределенную прибыль, в налоговом учете они могут продолжать признаваться по прежним правилам, что приведет к возникновению отложенного налогового актива.

Пример различий в подходах к учету:

Расходы на предстоящие отпуска : в бухгалтерском учете формируются резервы (счет 96), а не учитываются как РБП; в налоговом учете возможно формирование резерва по ст. 324.1 НК РФ

: в бухгалтерском учете формируются резервы (счет 96), а не учитываются как РБП; в налоговом учете возможно формирование резерва по ст. 324.1 НК РФ Расходы на подготовку и освоение новых производств : в бухгалтерском учете могут капитализироваться в составе основных средств, в налоговом — признаваться в составе прочих расходов

: в бухгалтерском учете могут капитализироваться в составе основных средств, в налоговом — признаваться в составе прочих расходов Расходы на программное обеспечение: в бухгалтерском учете могут признаваться как НМА, в налоговом — учитываться в составе текущих расходов

Для минимизации налоговых рисков при переходе на новые правила учета рекомендуется:

Провести инвентаризацию всех расходов, учитываемых на счете 97

Разработать методику их реклассификации с учетом налоговых последствий

Подготовить дополнительные налоговые регистры для отслеживания временных разниц

Согласовать применяемый подход с аудиторами и налоговыми консультантами

Внести необходимые изменения в учетную политику для целей налогообложения