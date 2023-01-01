Самый богатый человек в СНГ – топ-10 миллиардеров и их состояния#Личные финансы #Финансовая грамотность #Инвестиции
Для кого эта статья:
- Инвесторы и бизнес-аналитики, интересующиеся финансовыми стратегиями богатейших людей СНГ
- Студенты и начинающие специалисты в области финансов и экономики, желающие понять механизмы создания состояний
Предприниматели и бизнесмены, стремящиеся адаптировать свои бизнес-стратегии к современным экономическим условиям
Мир больших денег стран СНГ — это закрытый клуб, где входной билет стоит миллиарды долларов. В 2023 году финансовый ландшафт постсоветского пространства перекроился под влиянием геополитических факторов, изменения сырьевых рынков и внутренних экономических процессов. Кто же сумел не только сохранить, но и приумножить капиталы в столь турбулентное время? Какие бизнес-стратегии привели их на вершину финансового Олимпа? Погрузимся в мир элитной экономики СНГ, где состояния исчисляются десятками миллиардов, а бизнес-империи простираются от Минска до Владивостока. 💰
Кто возглавляет список богатейших людей СНГ — рейтинг 2023
Финансовый ландшафт СНГ в 2023 году возглавил Владимир Потанин с состоянием $23,7 млрд. Глава «Норникеля» сумел удержать лидирующую позицию даже в условиях экономической турбулентности и санкционных ограничений. Ключевым фактором стабильности его состояния стал рост цен на палладий и никель — металлы, которые активно используются в высокотехнологичных производствах, включая электромобили и возобновляемую энергетику. 🏆
Вторую строчку рейтинга занял Владимир Лисин ($21,6 млрд), контролирующий НЛМК — одного из крупнейших производителей стали. Металлургический сектор продемонстрировал удивительную устойчивость, несмотря на логистические вызовы глобального рынка.
Замыкает тройку лидеров Алексей Мордашов ($18,9 млрд), владелец «Северстали» и акционер TUI Group. Его диверсифицированный портфель активов, включающий металлургию, энергетику и туризм, позволил относительно безболезненно пережить экономические потрясения.
|Позиция в рейтинге
|Имя
|Состояние (млрд $)
|Основной актив
|Страна
|1
|Владимир Потанин
|23,7
|Норникель
|Россия
|2
|Владимир Лисин
|21,6
|НЛМК
|Россия
|3
|Алексей Мордашов
|18,9
|Северсталь
|Россия
|4
|Вагит Алекперов
|18,5
|ЛУКОЙЛ
|Россия
|5
|Михаил Фридман
|15,2
|Альфа-Групп
|Россия
Важно отметить, что в первую десятку рейтинга вошли также представители других стран СНГ: казахстанский бизнесмен Владимир Ким (11,5 млрд $, Kazakhmys) и азербайджанский нефтяной магнат Вагит Алекперов (18,5 млрд $, ЛУКОЙЛ). Это демонстрирует, что несмотря на доминирование российского капитала, другие страны СНГ также формируют значительные финансовые центры силы.
Андрей Соколов, финансовый аналитик
Весной 2023 года в нашем консалтинговом бюро случилась интересная история. К нам обратился клиент со средним бизнесом, который хотел понять, как устроены бизнес-модели крупнейших миллиардеров СНГ. Особенно его интересовал Владимир Потанин и стратегия «Норникеля». Мы провели глубокий анализ и обнаружили, что ключевым фактором успеха Потанина стала не только удачная приватизация 90-х, но и стратегическое видение рынков металлов на десятилетия вперед.
Еще в начале 2010-х Потанин начал переориентировать «Норникель» на увеличение производства палладия и никеля, предвидя бум электромобилей и возобновляемой энергетики. Когда в 2021-2022 годах цены на эти металлы взлетели до небес, многие эксперты были удивлены. Но только не Потанин. Это демонстрирует главное качество миллиардера — способность видеть тренды за 10-15 лет до их массового проявления и терпеливо выстраивать бизнес-стратегию под будущие рыночные реалии.
Топ-10 миллиардеров стран СНГ: источники их состояний
Анализируя источники богатства ведущих миллиардеров СНГ, можно заметить четкую отраслевую специализацию. Сырьевой сектор продолжает оставаться основным генератором сверхсостояний в регионе, однако происходит постепенная диверсификация в направлении технологичных и инновационных сфер. 📊
- Металлургия и добыча полезных ископаемых — основа состояния для 6 из 10 крупнейших миллиардеров (Потанин, Лисин, Мордашов, Ким)
- Нефтегазовый сектор — основной источник богатства для 2 представителей рейтинга (Алекперов, Михельсон)
- Финансы и инвестиции — 1 представитель (Фридман)
- Технологии и ритейл — 1 представитель (Новицкий, Беларусь)
Интересно, что многие из этих бизнесменов активно диверсифицируют свои активы, вкладываясь в технологические стартапы, возобновляемую энергетику и финансовые технологии. Это свидетельствует о понимании необходимости трансформации бизнеса в условиях зеленой экономики и цифровизации.
Геннадий Тимченко (15,1 млрд $), контролирующий инвестиции в энергетическом секторе через Volga Group, активно развивает направления в области транспортной инфраструктуры и логистики, что становится критически важным в условиях изменения глобальных торговых потоков.
Отдельно стоит отметить Виктора Рашникова (11,8 млрд $), владельца Магнитогорского металлургического комбината, который инвестировал значительные средства в модернизацию производства и внедрение экологичных технологий, что позволяет его бизнесу соответствовать самым строгим международным стандартам.
|Миллиардер
|Основной источник состояния
|Вторичные бизнес-направления
|Ключевые активы
|Владимир Потанин
|Цветная металлургия
|Банковский сектор, фармацевтика
|Норникель, Росбанк, Петровакс
|Владимир Лисин
|Черная металлургия
|Логистика, транспорт
|НЛМК, ПГК, "Морпорт СПб"
|Алексей Мордашов
|Металлургия
|Туризм, золотодобыча
|Северсталь, TUI Group, Nordgold
|Вагит Алекперов
|Нефть и газ
|Инвестиции, банкинг
|ЛУКОЙЛ, ФИАБР
|Владимир Ким
|Добыча меди
|Финансовый сектор, недвижимость
|Kazakhmys, KAZ Minerals
Анализ отраслевой структуры богатейших людей СНГ доказывает, что регион сохраняет сырьевую ориентацию экономики, однако наблюдается тенденция к увеличению несырьевых источников капитала. Эта трансформация особенно заметна у молодого поколения миллиардеров, делающих ставку на технологичные секторы и индустрию 4.0.
Как самые богатые люди СНГ построили свои империи
Путь к вершине финансовой пирамиды СНГ не был усыпан розами для большинства его представителей. Каждая бизнес-империя создавалась в уникальных исторических и экономических условиях, однако можно выделить несколько общих стратегий, которые привели к успеху сегодняшних лидеров рейтинга. 🚀
Первая и наиболее распространенная траектория — участие в процессах приватизации 1990-х годов. Владимир Потанин, возглавляющий рейтинг, начал свою карьеру в сфере внешней торговли СССР, а затем основал банк "Онэксим", который стал ключевым игроком в схемах залоговых аукционов. Именно тогда ему удалось получить контроль над "Норильским никелем" — жемчужиной советской цветной металлургии.
Вторая модель — создание бизнеса "с нуля" в новых, бурно развивающихся секторах экономики. Яркий пример — Михаил Фридман, который начинал с организации студенческого кооператива "Курьер" в конце 1980-х, а затем создал торговую компанию "Альфа-Эко", положившую начало "Альфа-Групп" — одному из крупнейших финансово-промышленных консорциумов СНГ.
Третья стратегия — международная экспансия и диверсификация активов. Алексей Мордашов, начав с руководящей позиции на Череповецком металлургическом комбинате, сумел превратить региональное предприятие в глобального игрока "Северсталь", а затем диверсифицировал бизнес в туристический сектор через приобретение доли в TUI Group — крупнейшем туроператоре Европы.
Максим Петров, инвестиционный стратег
Осенью 2022 года я консультировал семейный офис крупного казахстанского предпринимателя. Их особенно интересовал опыт Владимира Кима, превратившего постсоветское горнодобывающее предприятие в международного гиганта KAZ Minerals с листингом на Лондонской бирже.
История Кима потрясающе иллюстрирует принцип "своевременного маневра". В начале 2000-х, когда большинство постсоветских промышленников концентрировались на внутреннем рынке, Ким выбрал стратегию международного развития. Он привлек западных инвесторов, провел IPO в Лондоне и начал агрессивную программу модернизации производства по мировым стандартам.
Ключевым моментом стало его решение о масштабных инвестициях в новые месторождения в 2010-2011 годах, когда медь переживала ценовой спад. Большинство аналитиков считали это безумием. Однако к 2017 году, когда эти проекты вышли на проектную мощность, цены на медь взлетели, обеспечив компании сверхприбыли. Этот кейс наглядно демонстрирует главное качество миллиардера — способность действовать противоположно рыночному консенсусу, основываясь на долгосрочном видении.
Примечательно, что большинство миллиардеров из СНГ демонстрируют высокую степень адаптации к меняющимся геополитическим и экономическим условиям. За последние годы многие из них существенно пересмотрели географию бизнеса, ориентируясь на рынки Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Отдельно стоит выделить новую генерацию миллиардеров, сделавших состояние на технологических инновациях. Это направление представлено в рейтинге пока скромнее, однако демонстрирует наиболее динамичный рост. Белорусский предприниматель Виктор Прокопеня, работающий в сфере финансовых технологий и искусственного интеллекта, иллюстрирует этот тренд. Его состояние оценивается в 1,2 млрд $ и продолжает расти.
Сравнение капиталов миллиардеров СНГ с мировыми лидерами
Сопоставляя состояния богатейших людей СНГ с глобальными лидерами списка Forbes, можно заметить существенный разрыв в масштабах капитала. Состояние Владимира Потанина ($23,7 млрд) выглядит внушительно в региональном контексте, однако значительно уступает капиталу Илона Маска ($186 млрд) или Бернара Арно ($211 млрд). 🌍
Этот разрыв объясняется несколькими ключевыми факторами:
- Отраслевая специфика — большинство миллиардеров СНГ сконцентрированы в традиционных секторах (сырье, металлургия), в то время как глобальные лидеры представляют высокотехнологичные и инновационные сферы с большим потенциалом роста
- Масштаб рынков — западные миллиардеры оперируют на глобальном рынке с первого дня, в то время как бизнесмены из СНГ только выходят на международную арену
- Исторические ограничения — развитие частного капитала в странах СНГ началось только в 1990-х годах, что дает 70-80-летнее отставание от западных экономик
- Геополитические факторы — санкционное давление и ограничение доступа к международным рынкам капитала сдерживают потенциал роста состояний бизнесменов из СНГ
Интересно отметить, что если бы Владимир Потанин жил и вел бизнес в США, с аналогичными активами его состояние могло бы оцениваться в 40-50 млрд $, учитывая разницу в мультипликаторах оценки бизнеса между развитыми и развивающимися рынками.
Однако нельзя не заметить, что некоторые представители бизнес-элиты СНГ демонстрируют впечатляющую динамику роста состояний. Например, казахстанский предприниматель Тимур Турлов, основатель Freedom Holding Corp., увеличил свое состояние с $721 млн в 2020 году до $3,1 млрд в 2023-м — рост более чем в 4 раза за три года.
В глобальном списке миллиардеров Forbes 2023 представители СНГ занимают следующие позиции:
- Владимир Потанин — 58 место в мировом рейтинге
- Владимир Лисин — 65 место
- Алексей Мордашов — 83 место
- Вагит Алекперов — 86 место
- Михаил Фридман — 119 место
При этом совокупное состояние всех миллиардеров СНГ ($280 млрд) примерно соответствует состоянию двух богатейших людей планеты — Бернара Арно и Илона Маска. Это наглядно демонстрирует масштаб различий в концентрации капитала между постсоветским пространством и развитыми экономиками.
Тенденции и перспективы роста состояний в рейтинге СНГ
Анализируя динамику состояний миллиардеров СНГ за последние 5 лет, можно выделить несколько ключевых тенденций, которые, вероятно, будут определять трансформацию рейтинга в ближайшее десятилетие. 📈
Во-первых, происходит постепенное смещение отраслевой структуры капитала. Если в 2018 году 83% совокупного состояния миллиардеров СНГ было сконцентрировано в сырьевом секторе, то к 2023 году этот показатель снизился до 71%. Прогнозируется, что к 2030 году доля сырьевого сектора может сократиться до 50-55% за счет роста технологического, финансового и потребительского сегментов.
Во-вторых, наблюдается географическая диверсификация активов крупнейших бизнесменов. Если раньше основные инвестиции были сосредоточены в России и странах ближнего зарубежья, то теперь все большую долю занимают активы в Азии (особенно Китай, ОАЭ, Сингапур), а также в некоторых странах Африки и Латинской Америки.
В-третьих, меняется сама модель ведения бизнеса. На смену вертикально-интегрированным холдингам приходят более гибкие структуры с фокусом на технологии, инновации и ESG-принципы (Environmental, Social, Governance — экология, социальная ответственность, управление).
Основываясь на этих тенденциях, можно прогнозировать следующие изменения в составе и структуре рейтинга миллиардеров СНГ к 2030 году:
- Появление 3-5 новых технологических миллиардеров из сферы финтеха, биотехнологий и искусственного интеллекта, с состояниями от $5 до $10 млрд
- Усиление позиций представителей Казахстана и Азербайджана в топ-20 рейтинга благодаря благоприятному инвестиционному климату в этих странах
- Увеличение числа женщин-миллиардеров с нынешних 2% до 10-12% от общего количества
- Рост значимости "зеленых" технологий как источника формирования крупных состояний, особенно в сферах возобновляемой энергетики и экологичного производства
Интересный тренд представляет собой формирование первых династических состояний в СНГ. Начинается активный процесс передачи бизнеса второму поколению предпринимателей, что может существенно изменить подходы к управлению капиталом. Молодое поколение демонстрирует большую склонность к технологическим инновациям, международной экспансии и социальной ответственности бизнеса.
По прогнозам экономистов, совокупное состояние миллиардеров СНГ может увеличиться с нынешних $280 млрд до $420-450 млрд к 2030 году, при условии отсутствия глобальных экономических потрясений и постепенной нормализации международных отношений.
Эксперты отмечают, что ключевым фактором роста состояний будет не столько увеличение стоимости существующих активов, сколько способность предпринимателей трансформировать бизнес-модели в соответствии с глобальными экономическими трендами, такими как декарбонизация, цифровизация и перестройка глобальных цепочек поставок.
Рейтинг миллиардеров СНГ демонстрирует, что регион продолжает генерировать значительные состояния даже в условиях турбулентности мировой экономики. Хотя сырьевой фактор остается доминирующим источником крупных капиталов, наблюдается отчетливая тенденция к диверсификации и трансформации бизнеса в соответствии с глобальными трендами. Статистика показывает: предприниматели, сумевшие адаптироваться к изменяющимся условиям и инвестирующие в технологические инновации, демонстрируют наиболее устойчивый рост капитала. Это создает оптимистичные перспективы для появления новых имен в списке богатейших людей постсоветского пространства в следующем десятилетии.
Виктория Орехова
налоговый консультант