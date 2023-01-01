Самый богатый человек в СНГ – топ-10 миллиардеров и их состояния

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Инвесторы и бизнес-аналитики, интересующиеся финансовыми стратегиями богатейших людей СНГ

Студенты и начинающие специалисты в области финансов и экономики, желающие понять механизмы создания состояний

Предприниматели и бизнесмены, стремящиеся адаптировать свои бизнес-стратегии к современным экономическим условиям Мир больших денег стран СНГ — это закрытый клуб, где входной билет стоит миллиарды долларов. В 2023 году финансовый ландшафт постсоветского пространства перекроился под влиянием геополитических факторов, изменения сырьевых рынков и внутренних экономических процессов. Кто же сумел не только сохранить, но и приумножить капиталы в столь турбулентное время? Какие бизнес-стратегии привели их на вершину финансового Олимпа? Погрузимся в мир элитной экономики СНГ, где состояния исчисляются десятками миллиардов, а бизнес-империи простираются от Минска до Владивостока. 💰

Кто возглавляет список богатейших людей СНГ — рейтинг 2023

Финансовый ландшафт СНГ в 2023 году возглавил Владимир Потанин с состоянием $23,7 млрд. Глава «Норникеля» сумел удержать лидирующую позицию даже в условиях экономической турбулентности и санкционных ограничений. Ключевым фактором стабильности его состояния стал рост цен на палладий и никель — металлы, которые активно используются в высокотехнологичных производствах, включая электромобили и возобновляемую энергетику. 🏆

Вторую строчку рейтинга занял Владимир Лисин ($21,6 млрд), контролирующий НЛМК — одного из крупнейших производителей стали. Металлургический сектор продемонстрировал удивительную устойчивость, несмотря на логистические вызовы глобального рынка.

Замыкает тройку лидеров Алексей Мордашов ($18,9 млрд), владелец «Северстали» и акционер TUI Group. Его диверсифицированный портфель активов, включающий металлургию, энергетику и туризм, позволил относительно безболезненно пережить экономические потрясения.

Позиция в рейтинге Имя Состояние (млрд $) Основной актив Страна 1 Владимир Потанин 23,7 Норникель Россия 2 Владимир Лисин 21,6 НЛМК Россия 3 Алексей Мордашов 18,9 Северсталь Россия 4 Вагит Алекперов 18,5 ЛУКОЙЛ Россия 5 Михаил Фридман 15,2 Альфа-Групп Россия

Важно отметить, что в первую десятку рейтинга вошли также представители других стран СНГ: казахстанский бизнесмен Владимир Ким (11,5 млрд $, Kazakhmys) и азербайджанский нефтяной магнат Вагит Алекперов (18,5 млрд $, ЛУКОЙЛ). Это демонстрирует, что несмотря на доминирование российского капитала, другие страны СНГ также формируют значительные финансовые центры силы.

Андрей Соколов, финансовый аналитик Весной 2023 года в нашем консалтинговом бюро случилась интересная история. К нам обратился клиент со средним бизнесом, который хотел понять, как устроены бизнес-модели крупнейших миллиардеров СНГ. Особенно его интересовал Владимир Потанин и стратегия «Норникеля». Мы провели глубокий анализ и обнаружили, что ключевым фактором успеха Потанина стала не только удачная приватизация 90-х, но и стратегическое видение рынков металлов на десятилетия вперед. Еще в начале 2010-х Потанин начал переориентировать «Норникель» на увеличение производства палладия и никеля, предвидя бум электромобилей и возобновляемой энергетики. Когда в 2021-2022 годах цены на эти металлы взлетели до небес, многие эксперты были удивлены. Но только не Потанин. Это демонстрирует главное качество миллиардера — способность видеть тренды за 10-15 лет до их массового проявления и терпеливо выстраивать бизнес-стратегию под будущие рыночные реалии.

Топ-10 миллиардеров стран СНГ: источники их состояний

Анализируя источники богатства ведущих миллиардеров СНГ, можно заметить четкую отраслевую специализацию. Сырьевой сектор продолжает оставаться основным генератором сверхсостояний в регионе, однако происходит постепенная диверсификация в направлении технологичных и инновационных сфер. 📊

Металлургия и добыча полезных ископаемых — основа состояния для 6 из 10 крупнейших миллиардеров (Потанин, Лисин, Мордашов, Ким)

— основа состояния для 6 из 10 крупнейших миллиардеров (Потанин, Лисин, Мордашов, Ким) Нефтегазовый сектор — основной источник богатства для 2 представителей рейтинга (Алекперов, Михельсон)

— основной источник богатства для 2 представителей рейтинга (Алекперов, Михельсон) Финансы и инвестиции — 1 представитель (Фридман)

— 1 представитель (Фридман) Технологии и ритейл — 1 представитель (Новицкий, Беларусь)

Интересно, что многие из этих бизнесменов активно диверсифицируют свои активы, вкладываясь в технологические стартапы, возобновляемую энергетику и финансовые технологии. Это свидетельствует о понимании необходимости трансформации бизнеса в условиях зеленой экономики и цифровизации.

Геннадий Тимченко (15,1 млрд $), контролирующий инвестиции в энергетическом секторе через Volga Group, активно развивает направления в области транспортной инфраструктуры и логистики, что становится критически важным в условиях изменения глобальных торговых потоков.

Отдельно стоит отметить Виктора Рашникова (11,8 млрд $), владельца Магнитогорского металлургического комбината, который инвестировал значительные средства в модернизацию производства и внедрение экологичных технологий, что позволяет его бизнесу соответствовать самым строгим международным стандартам.

Миллиардер Основной источник состояния Вторичные бизнес-направления Ключевые активы Владимир Потанин Цветная металлургия Банковский сектор, фармацевтика Норникель, Росбанк, Петровакс Владимир Лисин Черная металлургия Логистика, транспорт НЛМК, ПГК, "Морпорт СПб" Алексей Мордашов Металлургия Туризм, золотодобыча Северсталь, TUI Group, Nordgold Вагит Алекперов Нефть и газ Инвестиции, банкинг ЛУКОЙЛ, ФИАБР Владимир Ким Добыча меди Финансовый сектор, недвижимость Kazakhmys, KAZ Minerals

Анализ отраслевой структуры богатейших людей СНГ доказывает, что регион сохраняет сырьевую ориентацию экономики, однако наблюдается тенденция к увеличению несырьевых источников капитала. Эта трансформация особенно заметна у молодого поколения миллиардеров, делающих ставку на технологичные секторы и индустрию 4.0.

Как самые богатые люди СНГ построили свои империи

Путь к вершине финансовой пирамиды СНГ не был усыпан розами для большинства его представителей. Каждая бизнес-империя создавалась в уникальных исторических и экономических условиях, однако можно выделить несколько общих стратегий, которые привели к успеху сегодняшних лидеров рейтинга. 🚀

Первая и наиболее распространенная траектория — участие в процессах приватизации 1990-х годов. Владимир Потанин, возглавляющий рейтинг, начал свою карьеру в сфере внешней торговли СССР, а затем основал банк "Онэксим", который стал ключевым игроком в схемах залоговых аукционов. Именно тогда ему удалось получить контроль над "Норильским никелем" — жемчужиной советской цветной металлургии.

Вторая модель — создание бизнеса "с нуля" в новых, бурно развивающихся секторах экономики. Яркий пример — Михаил Фридман, который начинал с организации студенческого кооператива "Курьер" в конце 1980-х, а затем создал торговую компанию "Альфа-Эко", положившую начало "Альфа-Групп" — одному из крупнейших финансово-промышленных консорциумов СНГ.

Третья стратегия — международная экспансия и диверсификация активов. Алексей Мордашов, начав с руководящей позиции на Череповецком металлургическом комбинате, сумел превратить региональное предприятие в глобального игрока "Северсталь", а затем диверсифицировал бизнес в туристический сектор через приобретение доли в TUI Group — крупнейшем туроператоре Европы.

Максим Петров, инвестиционный стратег Осенью 2022 года я консультировал семейный офис крупного казахстанского предпринимателя. Их особенно интересовал опыт Владимира Кима, превратившего постсоветское горнодобывающее предприятие в международного гиганта KAZ Minerals с листингом на Лондонской бирже. История Кима потрясающе иллюстрирует принцип "своевременного маневра". В начале 2000-х, когда большинство постсоветских промышленников концентрировались на внутреннем рынке, Ким выбрал стратегию международного развития. Он привлек западных инвесторов, провел IPO в Лондоне и начал агрессивную программу модернизации производства по мировым стандартам. Ключевым моментом стало его решение о масштабных инвестициях в новые месторождения в 2010-2011 годах, когда медь переживала ценовой спад. Большинство аналитиков считали это безумием. Однако к 2017 году, когда эти проекты вышли на проектную мощность, цены на медь взлетели, обеспечив компании сверхприбыли. Этот кейс наглядно демонстрирует главное качество миллиардера — способность действовать противоположно рыночному консенсусу, основываясь на долгосрочном видении.

Примечательно, что большинство миллиардеров из СНГ демонстрируют высокую степень адаптации к меняющимся геополитическим и экономическим условиям. За последние годы многие из них существенно пересмотрели географию бизнеса, ориентируясь на рынки Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Отдельно стоит выделить новую генерацию миллиардеров, сделавших состояние на технологических инновациях. Это направление представлено в рейтинге пока скромнее, однако демонстрирует наиболее динамичный рост. Белорусский предприниматель Виктор Прокопеня, работающий в сфере финансовых технологий и искусственного интеллекта, иллюстрирует этот тренд. Его состояние оценивается в 1,2 млрд $ и продолжает расти.

Сравнение капиталов миллиардеров СНГ с мировыми лидерами

Сопоставляя состояния богатейших людей СНГ с глобальными лидерами списка Forbes, можно заметить существенный разрыв в масштабах капитала. Состояние Владимира Потанина ($23,7 млрд) выглядит внушительно в региональном контексте, однако значительно уступает капиталу Илона Маска ($186 млрд) или Бернара Арно ($211 млрд). 🌍

Этот разрыв объясняется несколькими ключевыми факторами:

Отраслевая специфика — большинство миллиардеров СНГ сконцентрированы в традиционных секторах (сырье, металлургия), в то время как глобальные лидеры представляют высокотехнологичные и инновационные сферы с большим потенциалом роста

— большинство миллиардеров СНГ сконцентрированы в традиционных секторах (сырье, металлургия), в то время как глобальные лидеры представляют высокотехнологичные и инновационные сферы с большим потенциалом роста Масштаб рынков — западные миллиардеры оперируют на глобальном рынке с первого дня, в то время как бизнесмены из СНГ только выходят на международную арену

— западные миллиардеры оперируют на глобальном рынке с первого дня, в то время как бизнесмены из СНГ только выходят на международную арену Исторические ограничения — развитие частного капитала в странах СНГ началось только в 1990-х годах, что дает 70-80-летнее отставание от западных экономик

— развитие частного капитала в странах СНГ началось только в 1990-х годах, что дает 70-80-летнее отставание от западных экономик Геополитические факторы — санкционное давление и ограничение доступа к международным рынкам капитала сдерживают потенциал роста состояний бизнесменов из СНГ

Интересно отметить, что если бы Владимир Потанин жил и вел бизнес в США, с аналогичными активами его состояние могло бы оцениваться в 40-50 млрд $, учитывая разницу в мультипликаторах оценки бизнеса между развитыми и развивающимися рынками.

Однако нельзя не заметить, что некоторые представители бизнес-элиты СНГ демонстрируют впечатляющую динамику роста состояний. Например, казахстанский предприниматель Тимур Турлов, основатель Freedom Holding Corp., увеличил свое состояние с $721 млн в 2020 году до $3,1 млрд в 2023-м — рост более чем в 4 раза за три года.

В глобальном списке миллиардеров Forbes 2023 представители СНГ занимают следующие позиции:

Владимир Потанин — 58 место в мировом рейтинге

Владимир Лисин — 65 место

Алексей Мордашов — 83 место

Вагит Алекперов — 86 место

Михаил Фридман — 119 место

При этом совокупное состояние всех миллиардеров СНГ ($280 млрд) примерно соответствует состоянию двух богатейших людей планеты — Бернара Арно и Илона Маска. Это наглядно демонстрирует масштаб различий в концентрации капитала между постсоветским пространством и развитыми экономиками.

Тенденции и перспективы роста состояний в рейтинге СНГ

Анализируя динамику состояний миллиардеров СНГ за последние 5 лет, можно выделить несколько ключевых тенденций, которые, вероятно, будут определять трансформацию рейтинга в ближайшее десятилетие. 📈

Во-первых, происходит постепенное смещение отраслевой структуры капитала. Если в 2018 году 83% совокупного состояния миллиардеров СНГ было сконцентрировано в сырьевом секторе, то к 2023 году этот показатель снизился до 71%. Прогнозируется, что к 2030 году доля сырьевого сектора может сократиться до 50-55% за счет роста технологического, финансового и потребительского сегментов.

Во-вторых, наблюдается географическая диверсификация активов крупнейших бизнесменов. Если раньше основные инвестиции были сосредоточены в России и странах ближнего зарубежья, то теперь все большую долю занимают активы в Азии (особенно Китай, ОАЭ, Сингапур), а также в некоторых странах Африки и Латинской Америки.

В-третьих, меняется сама модель ведения бизнеса. На смену вертикально-интегрированным холдингам приходят более гибкие структуры с фокусом на технологии, инновации и ESG-принципы (Environmental, Social, Governance — экология, социальная ответственность, управление).

Основываясь на этих тенденциях, можно прогнозировать следующие изменения в составе и структуре рейтинга миллиардеров СНГ к 2030 году:

Появление 3-5 новых технологических миллиардеров из сферы финтеха, биотехнологий и искусственного интеллекта, с состояниями от $5 до $10 млрд

из сферы финтеха, биотехнологий и искусственного интеллекта, с состояниями от $5 до $10 млрд Усиление позиций представителей Казахстана и Азербайджана в топ-20 рейтинга благодаря благоприятному инвестиционному климату в этих странах

в топ-20 рейтинга благодаря благоприятному инвестиционному климату в этих странах Увеличение числа женщин-миллиардеров с нынешних 2% до 10-12% от общего количества

с нынешних 2% до 10-12% от общего количества Рост значимости "зеленых" технологий как источника формирования крупных состояний, особенно в сферах возобновляемой энергетики и экологичного производства

Интересный тренд представляет собой формирование первых династических состояний в СНГ. Начинается активный процесс передачи бизнеса второму поколению предпринимателей, что может существенно изменить подходы к управлению капиталом. Молодое поколение демонстрирует большую склонность к технологическим инновациям, международной экспансии и социальной ответственности бизнеса.

По прогнозам экономистов, совокупное состояние миллиардеров СНГ может увеличиться с нынешних $280 млрд до $420-450 млрд к 2030 году, при условии отсутствия глобальных экономических потрясений и постепенной нормализации международных отношений.

Эксперты отмечают, что ключевым фактором роста состояний будет не столько увеличение стоимости существующих активов, сколько способность предпринимателей трансформировать бизнес-модели в соответствии с глобальными экономическими трендами, такими как декарбонизация, цифровизация и перестройка глобальных цепочек поставок.