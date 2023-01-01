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Самые популярные акции на бирже в России: топ-20 ликвидных бумаг
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Самые популярные акции на бирже в России: топ-20 ликвидных бумаг

#Финансовая грамотность  #Инвестиции  #Акции и облигации  
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Для кого эта статья:

  • Инвесторы, интересующиеся российским фондовым рынком и ликвидными акциями
  • Люди, обучающиеся в области финансов и желающие расширить свои знания о фондовом рынке

  • Профессионалы и частные инвесторы, стремящиеся к формированию стратегических инвестиционных портфелей

    Российский фондовый рынок демонстрирует впечатляющую активность, и знание его ключевых игроков критически важно для любого инвестора, стремящегося к финансовому успеху. На Московской бирже доминируют 20 ликвидных акций, которые формируют основные тренды и определяют движение капитала. Эти акции не просто популярны — они представляют собой финансовый хребет отечественной экономики, обеспечивая оптимальное соотношение доходности и ликвидности для разумного инвестирования. Узнайте, какие компании возглавляют список самых торгуемых бумаг и почему профессионалы отдают им предпочтение при формировании стратегических портфелей. 📊💼

Топ-20 самых популярных акций на российской бирже

Московская биржа — главная артерия российского фондового рынка, где концентрируются финансовые потоки отечественных и иностранных инвесторов. Анализ ликвидности акций за первый квартал 2023 года показывает устойчивую картину лидерства определенных компаний. Рассмотрим детально топ-20 самых популярных акций, формирующих инвестиционный ландшафт России. 🔍

Позиция Компания Тикер Среднедневной объем торгов (млн руб.) Сектор экономики
1 Сбербанк SBER 15 700 Финансы
2 Газпром GAZP 11 300 Нефть и газ
3 ЛУКОЙЛ LKOH 8 400 Нефть и газ
4 Роснефть ROSN 6 900 Нефть и газ
5 Норильский никель GMKN 6 100 Металлургия
6 ВТБ VTBR 4 800 Финансы
7 Яндекс YNDX 4 400 IT
8 Новатэк NVTK 3 900 Нефть и газ
9 Сургутнефтегаз SNGS 3 600 Нефть и газ
10 Полюс PLZL 3 100 Металлургия
11 Северсталь CHMF 2 800 Металлургия
12 Татнефть TATN 2 600 Нефть и газ
13 Московская Биржа MOEX 2 400 Финансы
14 МТС MTSS 2 200 Телекоммуникации
15 Алроса ALRS 2 100 Металлургия
16 Магнит MGNT 1 900 Ритейл
17 ФСК ЕЭС FEES 1 700 Электроэнергетика
18 Интер РАО IRAO 1 600 Электроэнергетика
19 ММК MAGN 1 500 Металлургия
20 X5 Retail Group FIVE 1 400 Ритейл

Необходимо отметить, что объемы торгов могут колебаться в зависимости от рыночной конъюнктуры, но общая структура лидеров остается достаточно стабильной. Особенно примечательно, что топ-3 акций — Сбербанк, Газпром и ЛУКОЙЛ — обеспечивают колоссальный объем торгов, фактически формируя костяк рынка.

Ирина Волкова, старший портфельный менеджер

На протяжении последних пяти лет я работаю с крупными частными инвесторами, и неизменно в каждом портфеле присутствует минимум 7-10 позиций из представленного топ-20. Однажды мой клиент, генеральный директор среднего бизнеса, решил действовать вопреки нашим рекомендациям и инвестировал в малоликвидные акции небольшой IT-компании, привлеченный высокой потенциальной доходностью. Через месяц, когда потребовались средства для развития основного бизнеса, он не смог быстро выйти из позиции — спред между покупкой и продажей составлял почти 12%, а само закрытие позиции растянулось на неделю. С тех пор его портфель на 80% состоит из ликвидных бумаг топ-20, а эксперименты с малоликвидными активами не превышают 5% инвестиционного капитала.

Интересно, что в представленном топ-20 нефтегазовый сектор представлен 6 компаниями, финансовый — 3, металлургический — 4, что отражает отраслевую структуру российской экономики. При этом IT-сектор представлен фактически одной компанией — Яндексом, что указывает на определенный потенциал роста данного сегмента в будущем.

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Как определяется ликвидность акций на МосБирже

Ликвидность акций — фундаментальный параметр, определяющий возможность быстрой продажи или покупки ценных бумаг без существенной потери в цене. На Московской бирже оценка ликвидности производится по нескольким ключевым параметрам, которые в комплексе дают полную картину "торгуемости" актива. ⚖️

Основные критерии определения ликвидности на МосБирже:

  • Объем торгов — суммарная стоимость сделок, совершенных с ценной бумагой за определенный период (день, месяц, год).
  • Количество сделок — число транзакций с данной акцией, отражающее интерес участников рынка.
  • Спред — разница между лучшими ценами покупки и продажи, выраженная в процентах.
  • Free-float — доля акций в свободном обращении (не принадлежащих контролирующим акционерам).
  • Глубина стакана — объем заявок на покупку и продажу на разных ценовых уровнях.

Московская биржа официально классифицирует акции по уровням ликвидности, используя комплексный подход к оценке. Ценные бумаги распределяются по трем уровням:

Уровень ликвидности Характеристика Критерии Примеры акций
Высоколиквидные Максимальная скорость исполнения сделок, минимальный спред Среднедневной объем >100 млн руб., спред <0,5%, >1000 сделок в день Сбербанк, Газпром, ЛУКОЙЛ
Ликвидные Хорошая скорость исполнения, приемлемый спред Среднедневной объем >10 млн руб., спред <2%, >100 сделок в день Аэрофлот, Детский мир, Русагро
Низколиквидные Затрудненная торговля, высокий спред Среднедневной объем <10 млн руб., спред >2%, <100 сделок в день Мелкие региональные компании

Важно понимать, что ликвидность — это динамическая характеристика, которая может изменяться с течением времени. Компания может перемещаться между уровнями ликвидности в зависимости от изменений в ее деятельности, корпоративных событий или общей рыночной конъюнктуры.

Для оперативной оценки ликвидности акций опытные трейдеры используют следующие практические приемы:

  • Анализ "стакана" заявок — глубокий стакан с большим объемом заявок свидетельствует о высокой ликвидности.
  • Оценка волатильности внутри дня — чем стабильнее цена при значительных объемах торгов, тем выше ликвидность.
  • Отслеживание среднего времени исполнения рыночной заявки.
  • Мониторинг доли акции в общем объеме торгов на бирже за день.

МосБиржа также формирует специальные индексы ликвидности, учитывающие не только объемы торгов, но и другие факторы, влияющие на реальную возможность быстрого исполнения сделок.

"Голубые фишки" российского рынка: особенности и преимущества

Термин "голубые фишки" (blue chips) пришел на фондовый рынок из казино, где фишки синего цвета традиционно имели самую высокую стоимость. На российской бирже это элитарная группа компаний с высочайшей капитализацией, безупречной репутацией и исключительной ликвидностью. 🏆

Индекс голубых фишек Московской биржи (MOEXBC) включает 15 крупнейших и наиболее ликвидных акций российского рынка. Эти компании фактически являются "лицом" отечественной экономики и формируют базовый инвестиционный набор для большинства портфельных инвесторов.

Ключевые характеристики российских "голубых фишек":

  • Капитализация — обычно превышает 1 триллион рублей.
  • Долгая публичная история — многие из них торгуются на бирже более 20 лет.
  • Информационная прозрачность — регулярная отчетность по МСФО и активные коммуникации с инвесторами.
  • Критическая роль в экономике — часто являются системообразующими для отрасли или всей экономики.
  • Повышенное внимание регуляторов — находятся под особым надзором государственных органов.

Андрей Соколов, частный инвестор с 15-летним стажем

В 2008 году после обвала рынка я принял решение пересмотреть свою инвестиционную стратегию. До кризиса я активно торговал акциями второго и третьего эшелонов, привлеченный их потенциалом роста. За время кризиса мой портфель обесценился на 78%, и что хуже всего — я просто не мог продать большинство этих акций из-за отсутствия покупателей.

В 2009 году я полностью перестроил портфель, сделав его основой "голубые фишки". Когда в 2014 году разразился валютный кризис, а затем и в 2020 году во время пандемии, я смог оперативно перераспределить активы, минимизировав потери. Более того, в периоды массовой паники на рынке я использовал ликвидность "голубых фишек" для наращивания позиций по сниженным ценам. Сейчас мой инвестиционный портфель на 75% состоит из топ-10 российских "голубых фишек", а его среднегодовая доходность за последние 12 лет составила 14,7% в рублях при заметно меньшей волатильности, чем у рынка в целом.

Объективные преимущества инвестирования в "голубые фишки" российского рынка:

  • Минимальный спред — разница между ценами покупки и продажи редко превышает 0,1-0,2%.
  • Мгновенное исполнение сделок — даже крупные ордера исполняются практически сразу.
  • Доступность аналитики — все крупные брокеры и инвестдома публикуют регулярные обзоры по этим компаниям.
  • Предсказуемая дивидендная политика — большинство "голубых фишек" выплачивают стабильные дивиденды.
  • Более низкая волатильность — ценовые колебания обычно менее резкие, чем у акций меньшей капитализации.

При этом необходимо учитывать и определенные ограничения "голубых фишек":

  • Меньший потенциал резкого роста в сравнении с компаниями меньшего размера.
  • Высокая корреляция с общей экономической ситуацией и геополитическими факторами.
  • Значительное влияние институциональных инвесторов, усиливающее трендовые движения.

Для российских "голубых фишек" характерна отраслевая концентрация — большинство из них представляют нефтегазовый, финансовый и металлургический секторы, что отражает структуру экономики страны. Это создает дополнительные риски для инвесторов в случае проблем в этих отраслях, но одновременно обеспечивает премию за вложения в стратегические сектора российской экономики.

Отраслевой анализ популярных акций в России

Структура российского фондового рынка отражает особенности национальной экономики с ее сильным сырьевым уклоном. Понимание отраслевого распределения ликвидных акций критически важно для построения сбалансированного инвестиционного портфеля и прогнозирования реакции рынка на различные экономические события. 🔄

Если проанализировать топ-20 наиболее ликвидных акций российского рынка, то отраслевая структура выглядит следующим образом:

  • Нефтегазовый сектор — 6 компаний (30% от топ-20)
  • Финансовый сектор — 3 компании (15%)
  • Металлургия и добыча — 5 компаний (25%)
  • Электроэнергетика — 2 компании (10%)
  • Телекоммуникации — 1 компания (5%)
  • Розничная торговля — 2 компании (10%)
  • IT и цифровые технологии — 1 компания (5%)

Особенно примечательно, что если рассматривать распределение по объему торгов, то доминирование нефтегазового и финансового секторов становится еще более выраженным — на них приходится более 55% совокупного объема торгов топ-20 акций.

Рассмотрим ключевые характеристики и фундаментальные особенности ведущих отраслей российского фондового рынка:

Нефтегазовый сектор

Нефтегазовые компании традиционно формируют хребет российского фондового рынка. Акции Газпрома, ЛУКОЙЛа, Роснефти, Новатэка, Татнефти и Сургутнефтегаза регулярно занимают ведущие позиции по ликвидности.

Особенности инвестирования в нефтегазовый сектор:

  • Высокая зависимость от мировых цен на энергоносители
  • Значительная дивидендная доходность (часто 7-12% годовых)
  • Существенное влияние геополитических факторов
  • Чувствительность к изменениям в налоговой политике государства
  • Сезонность финансовых показателей и потребления продукции

Финансовый сектор

Банковский и финансовый сектор представлен такими ликвидными акциями как Сбербанк, ВТБ и Московская Биржа. Эти компании входят в число наиболее активно торгуемых на российском рынке.

Ключевые инвестиционные характеристики:

  • Тесная корреляция с общим состоянием экономики
  • Зависимость от кредитно-денежной политики ЦБ РФ
  • Высокая чувствительность к изменению процентных ставок
  • Растущая доля комиссионных доходов в структуре выручки
  • Активное внедрение цифровых технологий и трансформация бизнес-моделей

Металлургия и добыча

Металлургический сектор и добывающие компании (Норильский никель, Северсталь, Полюс, АЛРОСА, ММК) составляют значительную часть ликвидного сегмента российского рынка.

Особенности металлургических акций:

  • Циклический характер бизнеса с выраженными периодами роста и спада
  • Зависимость от мировых цен на металлы и сырьевые товары
  • Высокая капиталоемкость и долгий инвестиционный цикл
  • Значительные объемы экспортной выручки
  • Чувствительность к курсу рубля и торговым ограничениям

Интересно, что отраслевая структура российского рынка остается относительно стабильной на протяжении последних 10-15 лет, что отражает определенную инерционность экономического развития. Однако постепенно растет доля ИТ-компаний и ритейлеров, что указывает на происходящую диверсификацию экономики.

Для инвесторов важно учитывать эту отраслевую специфику при формировании портфелей, поскольку она определяет как потенциал роста, так и характер рисков. В частности, высокая концентрация сырьевых компаний делает российский рынок более волатильным и зависимым от внешних факторов, но одновременно обеспечивает привлекательную дивидендную доходность в периоды высоких сырьевых цен.

От Газпрома до ВТБ: дивидендная политика ликвидных эмитентов

Дивидендная доходность — один из ключевых факторов привлекательности российских акций для долгосрочных инвесторов. Крупнейшие и наиболее ликвидные компании российского рынка традиционно отличаются щедрой дивидендной политикой, что выделяет Московскую биржу на фоне многих развивающихся рынков. 💰

Рассмотрим дивидендные характеристики ведущих российских эмитентов:

Компания Периодичность выплат Целевой коэффициент выплат Средняя дивидендная доходность (2020-2023) Особенности дивидендной политики
Сбербанк 1 раз в год 50% от чистой прибыли по МСФО 9,5% Стабильный рост дивидендов при отсутствии экономических шоков
Газпром 1 раз в год 50% от скорректированной чистой прибыли 7,8% Высокая вариативность размера дивидендов в зависимости от цен на газ
ЛУКОЙЛ 2 раза в год 100% от скорректированного FCF 10,2% Стабильная политика с привязкой к свободному денежному потоку
Норильский никель 2 раза в год 60% от EBITDA при определенных условиях 11,7% Одна из самых высоких дивидендных доходностей на рынке
ВТБ 1 раз в год не менее 50% от чистой прибыли по МСФО 5,1% Неравномерные выплаты, зависящие от регуляторных ограничений
МТС 2 раза в год минимум 28 руб. на акцию в год 8,9% Стабильная политика с минимальным гарантированным уровнем

За последние годы российские публичные компании существенно улучшили свои дивидендные политики, стремясь соответствовать ожиданиям инвесторов и международным стандартам корпоративного управления. Ключевые тенденции в области дивидендной политики:

  • Повышение коэффициента выплат — большинство крупных компаний перешли от выплаты 25-30% прибыли к 50% и более.
  • Увеличение прозрачности — компании принимают четкие долгосрочные дивидендные политики с понятными формулами расчета.
  • Переход на более частые выплаты — растет число компаний, выплачивающих дивиденды дважды в год.
  • Программы обратного выкупа акций — дополняют дивидендные выплаты для увеличения доходности акционеров.

Особенно важно отметить, что государственные компании, составляющие значительную часть ликвидного сегмента российского рынка, в последние годы стали более ориентированы на интересы миноритарных акционеров. Правительство установило требование о выплате госкомпаниями дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, что существенно повысило инвестиционную привлекательность таких эмитентов как Газпром, Сбербанк, ВТБ и Роснефть.

Высокая дивидендная доходность российских компаний объясняется несколькими фундаментальными факторами:

  • Ограниченные возможности для органического роста в традиционных отраслях.
  • Завершение крупных инвестиционных циклов у многих сырьевых компаний.
  • Необходимость конкурировать за инвесторов в условиях повышенных страновых рисков.
  • Стремление государства получать стабильные доходы от принадлежащих ему пакетов акций.

Для инвесторов, ориентированных на дивидендный доход, российский рынок предлагает уникальные возможности. Средняя дивидендная доходность индекса Московской биржи регулярно превышает 5-7%, что значительно выше показателей большинства развитых и развивающихся рынков. При этом крупнейшие эмитенты демонстрируют приверженность долгосрочным дивидендным политикам, что позволяет инвесторам с достаточной степенью уверенности прогнозировать будущие выплаты.

Необходимо учитывать, что высокая дивидендная доходность часто является компенсацией за повышенные риски, связанные с инвестированием в российские активы. Однако для инвесторов, понимающих эти риски и готовых их принимать, ликвидные российские акции представляют привлекательную возможность получения регулярного дохода при сохранении потенциала долгосрочного роста капитала.

Российский фондовый рынок с его структурой, где доминируют 20 высоколиквидных эмитентов, предлагает инвесторам уникальное сочетание возможностей и рисков. Акции топ-20 компаний обеспечивают оптимальный баланс между доступностью торговли, стабильностью и потенциальной доходностью. При грамотном подходе даже начинающий инвестор может сформировать диверсифицированный портфель из ликвидных бумаг, который позволит эффективно управлять рисками и обеспечит стабильный доход в долгосрочной перспективе. Помните, что в мире инвестиций ликвидность — это тот ресурс, ценность которого по-настоящему осознаётся только в моменты рыночных потрясений.

Сергей Бочаров

инвестиционный аналитик

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