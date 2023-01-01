Рыночная стоимость привилегированных акций: методы расчета и оценки

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Для кого эта статья:

Инвесторы, интересующиеся привилегированными акциями и желающие улучшить свои навыки оценки их стоимости.

Финансовые аналитики и профессионалы, работающие в области оценки финансовых инструментов.

Студенты и начинающие специалисты в финансовом секторе, стремящиеся овладеть знаниями о методах оценки и инвестиционных стратегиях. Привилегированные акции — загадочный актив для многих инвесторов. Предлагая фиксированные дивиденды и преимущественные права на активы компании при ликвидации, они занимают особую нишу между облигациями и обыкновенными акциями. Однако определение их справедливой рыночной стоимости часто вызывает трудности даже у опытных финансистов. Корректная оценка префов может стать ключом к стабильному доходу в портфеле, а неверный расчет — привести к значительным убыткам. Разберем основные методики определения стоимости этого класса активов, которые помогут вам принимать взвешенные инвестиционные решения. 💼📊

Рыночная стоимость привилегированных акций: ключевые особенности

Привилегированные акции представляют собой гибридный финансовый инструмент, сочетающий характеристики как обыкновенных акций, так и долговых обязательств. Их ключевая особенность — приоритетное право на получение фиксированных дивидендов и преимущественное право на активы компании при её ликвидации. В отличие от держателей обыкновенных акций, владельцы привилегированных обычно не имеют права голоса на собраниях акционеров.

Рыночная стоимость привилегированных акций непосредственно связана с их характеристиками, которые делают их уникальным инвестиционным активом:

Фиксированные дивиденды — большинство привилегированных акций гарантируют выплату определённого процента от номинальной стоимости

— большинство привилегированных акций гарантируют выплату определённого процента от номинальной стоимости Кумулятивный характер — многие префы предусматривают накопление невыплаченных дивидендов

— многие префы предусматривают накопление невыплаченных дивидендов Конвертируемость — некоторые виды привилегированных акций могут быть обменены на обыкновенные

— некоторые виды привилегированных акций могут быть обменены на обыкновенные Возможность отзыва — эмитент может иметь право выкупить акции по определённой цене

— эмитент может иметь право выкупить акции по определённой цене Участвующие привилегии — отдельные виды префов дают право на дополнительные дивиденды при достижении компанией определённых показателей

В теоретическом плане, рыночная стоимость привилегированных акций определяется дисконтированием будущего потока дивидендов к текущему моменту. Поскольку префы, в отличие от облигаций, обычно не имеют срока погашения, их часто рассматривают как финансовые инструменты с бесконечным потоком платежей.

Характеристика Привилегированные акции Обыкновенные акции Облигации Дивидендные выплаты Фиксированные, приоритетные Переменные, зависят от решения совета директоров Фиксированные купонные выплаты Право голоса Обычно отсутствует Есть Отсутствует Срок обращения Бессрочный Бессрочный Ограниченный Приоритет при ликвидации После облигаций, но перед обыкновенными акциями Последний Первый Волатильность стоимости Средняя Высокая Низкая

Алексей Петров, управляющий активами частного фонда В 2022 году один из моих клиентов с капиталом 50 миллионов рублей искал консервативные инструменты для диверсификации портфеля. Рынок обыкновенных акций демонстрировал высокую волатильность, а облигации приносили недостаточную доходность. Мы обратили внимание на привилегированные акции крупных компаний нефтегазового сектора. Применив модель дисконтирования дивидендов, мы обнаружили, что привилегированные акции одной из компаний торговались с дисконтом около 15% к их расчетной справедливой стоимости. Анализ показал стабильную историю дивидендных выплат даже в периоды экономической турбулентности. К тому же, коэффициент дивидендных выплат компании оставался устойчивым на протяжении последнего десятилетия. Мы включили эти акции в портфель клиента с весом 12%. За следующие 18 месяцев позиция принесла совокупную доходность 28,5% при сравнительно низкой волатильности, став одним из наиболее успешных активов в консервативной части портфеля.

Основные методы расчета стоимости префов

Оценка привилегированных акций требует специфических подходов, учитывающих особенности этих финансовых инструментов. Рассмотрим ключевые методики, используемые профессиональными аналитиками в 2025 году для определения справедливой стоимости префов. 📈

1. Модель дисконтирования дивидендов (DDM)

Поскольку привилегированные акции обычно предлагают фиксированные дивидендные выплаты без срока погашения, их можно рассматривать как бессрочную ренту. Базовая формула для расчета стоимости привилегированной акции:

P = D / r

где:

P — теоретическая стоимость привилегированной акции;

D — годовой дивиденд;

r — требуемая доходность (ставка дисконтирования).

Пример: компания выплачивает годовой дивиденд по привилегированным акциям в размере 100 рублей. При требуемой инвесторами доходности 10% теоретическая стоимость акции составит 100 ÷ 0.10 = 1,000 рублей.

2. Сравнительный подход

Данный метод основан на анализе рыночной стоимости аналогичных акций компаний-конкурентов из той же отрасли. Для корректного сравнения используются мультипликаторы:

Дивидендная доходность (Dividend Yield) — отношение годового дивиденда к текущей рыночной цене;

— отношение годового дивиденда к текущей рыночной цене; Коэффициент дивидендных выплат (Payout Ratio) — доля прибыли, направляемая на выплату дивидендов;

— доля прибыли, направляемая на выплату дивидендов; Отношение цены к балансовой стоимости (P/B Ratio) — особенно важно для финансовых компаний.

3. Оценка с учетом возможности отзыва акций

Многие привилегированные акции могут быть отозваны эмитентом по фиксированной цене. Такую возможность необходимо учитывать при расчете стоимости:

P = min(D / r, Pcall)

где Pcall — цена отзыва с учетом премии.

4. Модель ценообразования опционов

Для конвертируемых привилегированных акций применяется метод, учитывающий стоимость встроенного опциона на конвертацию в обыкновенные акции:

P = (D / r) + стоимость опциона на конвертацию

Стоимость опциона обычно рассчитывается по модели Блэка-Шоулза или биномиальной модели.

Метод оценки Когда применяется Преимущества Ограничения Модель DDM Для простых привилегированных акций с фиксированным дивидендом Простота, интуитивная понятность Не учитывает возможные изменения в структуре выплат Сравнительный подход При наличии данных по аналогичным компаниям Учитывает рыночные тенденции Сложно найти точные аналоги Оценка с учетом отзыва Для отзывных привилегированных акций Учитывает риск досрочного выкупа Требует точного прогнозирования вероятности отзыва Опционное ценообразование Для конвертируемых привилегированных акций Комплексно учитывает гибридную природу инструмента Сложность расчетов, множество переменных

Для повышения точности оценки профессиональные аналитики обычно используют комбинацию нескольких методов, что позволяет минимизировать недостатки каждого из них и получить более объективный результат.

Факторы влияния на цену привилегированных акций

Рыночная стоимость привилегированных акций формируется под влиянием целого ряда факторов, понимание которых критически важно для точной оценки этих инструментов. Аналитикам и инвесторам необходимо учитывать следующие ключевые аспекты, определяющие динамику цен префов. 🔍

Макроэкономические факторы

Процентные ставки — пожалуй, наиболее значимый фактор. Повышение ставок центрального банка обычно приводит к снижению стоимости привилегированных акций, поскольку увеличивает требуемую доходность и делает более привлекательными альтернативные инвестиции с фиксированным доходом.

— пожалуй, наиболее значимый фактор. Повышение ставок центрального банка обычно приводит к снижению стоимости привилегированных акций, поскольку увеличивает требуемую доходность и делает более привлекательными альтернативные инвестиции с фиксированным доходом. Инфляционные ожидания — в отличие от облигаций с плавающей ставкой или индексируемых на инфляцию инструментов, большинство привилегированных акций имеют фиксированные выплаты, что снижает их реальную доходность в периоды высокой инфляции.

— в отличие от облигаций с плавающей ставкой или индексируемых на инфляцию инструментов, большинство привилегированных акций имеют фиксированные выплаты, что снижает их реальную доходность в периоды высокой инфляции. Фаза экономического цикла — в периоды рецессии инвесторы могут переоценивать кредитные риски эмитентов, что приводит к снижению цен на префы, особенно компаний циклических отраслей.

Факторы на уровне компании-эмитента

Финансовая устойчивость эмитента — показатели левериджа, покрытия дивидендов операционным денежным потоком, ликвидности напрямую влияют на уверенность инвесторов в способности компании выполнять обязательства по выплатам.

— показатели левериджа, покрытия дивидендов операционным денежным потоком, ликвидности напрямую влияют на уверенность инвесторов в способности компании выполнять обязательства по выплатам. Кредитный рейтинг — изменения в кредитном рейтинге компании немедленно отражаются на стоимости всех её долговых инструментов, включая привилегированные акции.

— изменения в кредитном рейтинге компании немедленно отражаются на стоимости всех её долговых инструментов, включая привилегированные акции. Политика выплат — история дивидендных выплат, включая случаи пропуска выплат или их задержки, формирует премию за риск, требуемую инвесторами.

— история дивидендных выплат, включая случаи пропуска выплат или их задержки, формирует премию за риск, требуемую инвесторами. Решения о выпуске новых привилегированных акций — увеличение предложения может оказать давление на цены существующих выпусков.

Мария Соколова, независимый финансовый консультант Весной 2023 года я работала с предпринимательницей, владелицей среднего бизнеса, которая решила инвестировать часть своего капитала в российские привилегированные акции. Изначально она была привлечена высокой дивидендной доходностью префов компаний металлургического сектора, которая на тот момент превышала 12% годовых. Проведя тщательный анализ, мы обнаружили, что рынок не в полной мере учитывал два ключевых фактора: вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшие месяцы и ухудшение экспортных перспектив металлургических компаний из-за укрепления рубля и введения новых торговых ограничений. Вместо немедленного входа в рынок я предложила стратегию поэтапного инвестирования, разделив капитал на четыре части с интервалом покупки в 1,5 месяца. Как и прогнозировалось, в течение следующих трех месяцев ЦБ дважды повысил ставку, что привело к коррекции стоимости привилегированных акций на 8-15%. В результате средняя цена входа оказалась на 9,7% ниже первоначально рассматриваемой, а дивидендная доходность портфеля — соответственно выше. Этот случай наглядно демонстрирует важность учета макроэкономических факторов при оценке стоимости привилегированных акций, особенно в периоды изменения монетарной политики.

Особенности конкретного выпуска привилегированных акций

Кумулятивный характер — акции с накоплением невыплаченных дивидендов обычно торгуются с премией к некумулятивным аналогам.

— акции с накоплением невыплаченных дивидендов обычно торгуются с премией к некумулятивным аналогам. Конвертируемость — опцион на конвертацию в обыкновенные акции может существенно повлиять на стоимость, особенно при приближении рыночной цены обыкновенных акций к точке безубыточности конвертации.

— опцион на конвертацию в обыкновенные акции может существенно повлиять на стоимость, особенно при приближении рыночной цены обыкновенных акций к точке безубыточности конвертации. Условия отзыва — привилегированные акции с возможностью отзыва редко торгуются значительно выше цены отзыва.

— привилегированные акции с возможностью отзыва редко торгуются значительно выше цены отзыва. Возможность участия в распределении дополнительной прибыли — участвующие привилегированные акции обычно имеют более высокую оценку.

Рыночные факторы

Ликвидность — недостаточная ликвидность некоторых выпусков привилегированных акций может приводить к возникновению дисконта по сравнению с более ликвидными аналогами.

— недостаточная ликвидность некоторых выпусков привилегированных акций может приводить к возникновению дисконта по сравнению с более ликвидными аналогами. Изменения в налоговом законодательстве , влияющие на привлекательность дивидендных выплат.

, влияющие на привлекательность дивидендных выплат. Спрос со стороны институциональных инвесторов, особенно страховых компаний и пенсионных фондов, для которых привилегированные акции могут представлять интерес с точки зрения соответствия долгосрочным обязательствам.

При осуществлении комплексной оценки привилегированных акций необходимо рассматривать взаимодействие этих факторов, а не изолированное влияние каждого из них. Например, компания с высоким кредитным рейтингом может позволить себе более низкие ставки по привилегированным акциям, но если эти акции имеют низкую ликвидность, результирующая рыночная цена может не отражать высокое кредитное качество эмитента.

Модели оценки и практические инструменты расчета

Теоретические модели оценки привилегированных акций необходимо адаптировать для практического применения. Рассмотрим конкретные инструменты и подходы, которые используют профессиональные аналитики при определении справедливой стоимости префов. 🧮

Расширенная модель дисконтирования дивидендов

В реальной практике базовая формула DDM (P = D / r) дополняется различными корректировками:

Учет премии за риск: r = rf + RP + LP

где rf — безрисковая ставка, RP — премия за кредитный риск эмитента, LP — премия за ликвидность Учет вероятности пропуска выплат: P = D × (1 – PrD) / (r – g)

где PrD — оценка вероятности пропуска выплат, g — ожидаемый темп роста дивидендов (для участвующих привилегированных акций)

Инструменты оценки конвертируемых привилегированных акций

Для конвертируемых префов используется двухкомпонентная модель:

Расчет стоимости "чистой" привилегированной акции по стандартной модели DDM Оценка встроенного опциона на конвертацию через: Модель Блэка-Шоулза (для европейских опционов)

Биномиальную модель (более гибкий подход, учитывающий возможность досрочной конвертации)

Монте-Карло симуляцию (для сложных случаев с многими переменными)

В случае привилегированных акций с возможностью отзыва эмитентом (callable preferred stock) также необходимо учитывать встроенный опцион "колл", который снижает потенциал роста стоимости акции.

Практические инструменты для расчета стоимости

Профессиональные аналитики используют следующие инструменты для оценки:

Специализированные финансовые калькуляторы — позволяют быстро произвести базовые расчеты по различным моделям оценки

— позволяют быстро произвести базовые расчеты по различным моделям оценки Bloomberg Terminal, Refinitiv Eikon — предоставляют встроенные функции для оценки сложных финансовых инструментов, включая привилегированные акции

— предоставляют встроенные функции для оценки сложных финансовых инструментов, включая привилегированные акции FactSet, Capital IQ — обеспечивают доступ к историческим данным по дивидендам и рыночным ценам

— обеспечивают доступ к историческим данным по дивидендам и рыночным ценам Пользовательские модели в Excel/Python — позволяют создать кастомизированные решения для оценки с учетом специфических характеристик конкретных выпусков

Определение ставки дисконтирования

Ключевой элемент любой оценки — корректное определение требуемой доходности (ставки дисконтирования). Практические подходы включают:

Метод наращивания (Build-up method): r = rf + CRP + SP + LP

где CRP — премия за кредитный риск, SP — премия за субординацию, LP — премия за ликвидность Рыночный подход — анализ текущих доходностей аналогичных инструментов на рынке с соответствующими корректировками Регрессионный анализ — построение модели зависимости требуемой доходности от различных факторов риска

Алгоритм комплексной оценки

Для получения наиболее точной оценки стоимости привилегированных акций рекомендуется следующий алгоритм:

Определить тип привилегированных акций и их особенности (кумулятивные, конвертируемые, отзывные и т.д.) Собрать данные о фиксированных дивидендах, истории выплат и финансовых показателях эмитента Выбрать базовый метод оценки (DDM, сравнительный или опционный) Определить корректную ставку дисконтирования, учитывающую все премии за риск Провести расчет по базовой модели Внести корректировки с учетом специфических особенностей выпуска Выполнить анализ чувствительности к различным факторам (процентные ставки, кредитное качество эмитента) Сравнить полученный результат с рыночной ценой для определения потенциала роста/снижения

Применение описанных моделей и инструментов требует профессионального понимания финансовых рынков, но с развитием технологий процесс оценки становится все более доступным даже для частных инвесторов. Ключевое значение имеет не столько сложность применяемого инструментария, сколько корректность исходных данных и обоснованность предположений, используемых при расчетах.

Стратегии инвестирования на основе стоимостной оценки

Точная оценка привилегированных акций создает основу для разработки эффективных инвестиционных стратегий. Рассмотрим, как профессиональные инвесторы используют результаты стоимостной оценки для принятия решений и формирования портфелей. 💰

Стратегия поиска недооцененных активов

Сравнение расчетной справедливой стоимости с текущей рыночной ценой позволяет выявить недооцененные привилегированные акции. Алгоритм применения стратегии:

Рассчитать справедливую стоимость привилегированных акций различных эмитентов, используя соответствующие модели оценки Определить потенциал роста как отношение справедливой стоимости к рыночной цене Ранжировать акции по потенциалу роста Формировать позиции в акциях с наибольшим потенциалом при условии соответствия их инвестиционному профилю

Важно отметить, что недооцененность может сохраняться длительное время, поэтому данная стратегия подходит для инвесторов с долгосрочным горизонтом.

Дивидендная стратегия

Привилегированные акции часто используются в качестве инструментов стабильного дохода. Подходы к формированию дивидендного портфеля:

Максимизация текущей дивидендной доходности — выбор акций с наибольшей текущей дивидендной доходностью при условии устойчивости эмитента

— выбор акций с наибольшей текущей дивидендной доходностью при условии устойчивости эмитента Стабильность выплат — фокус на истории дивидендных выплат, выбор компаний, не пропускавших выплаты даже в кризисные периоды

— фокус на истории дивидендных выплат, выбор компаний, не пропускавших выплаты даже в кризисные периоды Потенциал роста дивидендов — для участвующих привилегированных акций анализируется потенциал увеличения выплат

— для участвующих привилегированных акций анализируется потенциал увеличения выплат "Собака Доу" для префов — адаптация известной стратегии к привилегированным акциям: инвестирование в акции с высокой дивидендной доходностью среди префов компаний с высоким кредитным рейтингом

Арбитражные стратегии

Различия в оценке однотипных финансовых инструментов создают возможности для арбитража:

Арбитраж между привилегированными и обыкновенными акциями — особенно актуально для российского рынка, где префы часто торгуются с необоснованным дисконтом

— особенно актуально для российского рынка, где префы часто торгуются с необоснованным дисконтом Арбитраж конвертируемых привилегированных акций — покупка недооцененных конвертируемых привилегированных акций с одновременной продажей соответствующего количества обыкновенных акций

— покупка недооцененных конвертируемых привилегированных акций с одновременной продажей соответствующего количества обыкновенных акций Межрыночный арбитраж — использование различий в оценке привилегированных акций на разных торговых площадках

Стратегии хеджирования

Привилегированные акции могут использоваться как часть стратегий хеджирования:

Хеджирование процентного риска — формирование позиций в привилегированных акциях с различной чувствительностью к изменению процентных ставок

— формирование позиций в привилегированных акциях с различной чувствительностью к изменению процентных ставок Хеджирование кредитного риска — использование привилегированных акций как альтернатива CDS для хеджирования кредитного риска эмитента

Тактические стратегии

Анализ факторов, влияющих на стоимость привилегированных акций, позволяет разработать тактические стратегии для различных рыночных условий:

Рыночный сценарий Рекомендуемая стратегия Обоснование Ожидаемое повышение ставок Сокращение позиций в префах с фиксированной ставкой; переход в плавающие ставки Снижение чувствительности портфеля к процентному риску Экономический спад Фокус на акциях компаний из нециклических отраслей; повышение требований к кредитному качеству Минимизация риска пропуска дивидендных выплат Рост инфляционных ожиданий Предпочтение короткой дюрации; участвующие привилегированные акции Снижение влияния инфляции на реальную доходность Ожидаемый рост рынка акций Увеличение доли конвертируемых префов Возможность участия в потенциальном росте стоимости обыкновенных акций

Интеграция в портфель

Привилегированные акции часто используются для балансировки портфеля. Рекомендации по их интеграции:

Диверсификация источников дохода — привилегированные акции дополняют дивидендный поток от обыкновенных акций более предсказуемыми выплатами

— привилегированные акции дополняют дивидендный поток от обыкновенных акций более предсказуемыми выплатами Увеличение стабильности портфеля — привилегированные акции обычно демонстрируют меньшую волатильность по сравнению с обыкновенными

— привилегированные акции обычно демонстрируют меньшую волатильность по сравнению с обыкновенными Оптимизация налогообложения — в некоторых юрисдикциях дивиденды по привилегированным акциям могут иметь особый налоговый статус

— в некоторых юрисдикциях дивиденды по привилегированным акциям могут иметь особый налоговый статус Тонкая настройка профиля риска — подбор привилегированных акций с различными характеристиками позволяет точно настроить соотношение риск/доходность портфеля

Управление портфелем привилегированных акций

Эффективное управление портфелем требует регулярного мониторинга и корректировки позиций:

Периодическая переоценка справедливой стоимости акций с учетом изменившихся рыночных условий Мониторинг кредитного качества эмитентов, включая анализ финансовой отчетности и изменений в рейтингах Отслеживание дат возможного отзыва привилегированных акций Анализ ликвидности позиций и корректировка в случае её существенного снижения Ребалансировка портфеля при достижении целевых уровней доходности или изменении инвестиционных предпочтений

Важно помнить, что стратегии, основанные на стоимостной оценке привилегированных акций, требуют дисциплинированного подхода и терпения. В краткосрочной перспективе рыночные цены могут значительно отклоняться от справедливой стоимости, однако в долгосрочном периоде рынок обычно корректирует такие расхождения.