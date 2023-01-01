Россию отключили от СВИФТ: последствия и альтернативы переводов

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Для кого эта статья:

Предприниматели и бизнесмены, заинтересованные в международных переводах

Студенты и специалисты, стремящиеся развивать карьеру в финансовых и аналитических областях

Обычные пользователи, сталкивающиеся с трудностями в международных финансовых операциях Когда в марте 2022 года несколько российских банков остались за бортом SWIFT, миллионы людей и тысячи компаний внезапно оказались отрезаны от привычных каналов международных платежей. Привычный порядок вещей рухнул буквально за ночь. "Как теперь отправить деньги партнеру из Германии?" – этот вопрос задали себе тысячи предпринимателей. "Как перевести на учебу сыну в Лондон?" – беспокоились родители студентов. Ситуация казалась тупиковой, но финансовый мир не терпит вакуума. За прошедшие годы сформировались новые маршруты денежных потоков, появились работоспособные альтернативы, и российские пользователи адаптировались к новой реальности. 🌍

Отключение России от СВИФТ: что это значит на практике

Система SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – это глобальная инфраструктура, обеспечивающая безопасную передачу финансовых сообщений между банками и финансовыми учреждениями по всему миру. По сути, это международный финансовый язык, на котором говорят более 11 000 организаций в более чем 200 странах. Когда банк отключают от SWIFT, он теряет возможность быстро и надежно общаться с международными партнерами. 📡

Для обычного пользователя или предпринимателя отключение от SWIFT означает следующее:

Невозможность напрямую отправлять денежные переводы через попавшие под санкции банки в большинство стран мира

Увеличение времени обработки тех международных транзакций, которые все же проходят

Значительное повышение комиссий за трансграничные переводы

Необходимость использовать банки-посредники или альтернативные платежные каналы

На практике отключение от SWIFT не означает полную блокировку международных платежей. Теоретически банки могут использовать другие способы коммуникации – от телефона и факса до защищенной электронной почты. Однако это радикально снижает скорость и повышает стоимость транзакций.

Максим Черкасов, руководитель отдела международных расчетов: В первые недели после отключения наших партнерских банков от SWIFT мы буквально вернулись в прошлый век. Помню, как для срочного перевода в Китай нашему сотруднику пришлось составлять подробные платежные инструкции и отправлять их по электронной почте, а затем созваниваться с китайским банком для подтверждения деталей. Процесс, который раньше занимал несколько минут, растянулся на два дня. Клиент был в панике, мы все нервничали. Сейчас, конечно, выстроены новые процессы, появились альтернативные маршруты и системы, но тот день показал, насколько мы зависим от привычной финансовой инфраструктуры.

В 2025 году ситуация стабилизировалась. Банки и их клиенты адаптировались к новым реалиям, выстроив альтернативные маршруты платежей. Значительная часть международных переводов переориентировалась на банки, не попавшие под санкции, или на альтернативные платежные системы. Тем не менее, средняя стоимость трансграничного перевода для российских пользователей увеличилась на 30-40% по сравнению с досанкционным периодом.

Какие российские банки отключены и масштаб последствий

По состоянию на 2025 год, под ограничениями SWIFT находятся несколько ключевых российских финансовых организаций. Важно понимать, что список отключенных банков не является статичным – он периодически пересматривается в зависимости от геополитической ситуации. 🏦

Категория банков Статус доступа к SWIFT Влияние на клиентов Системообразующие (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и др.) Отключены в разной степени Высокое влияние, особенно для клиентов с международной активностью Региональные банки среднего размера Частично отключены Среднее влияние, ограничены возможности прямых переводов Небольшие частные банки Некоторые сохраняют доступ Вариативное влияние, зависит от конкретного банка Дочерние структуры иностранных банков в РФ Большинство сохраняет доступ Минимальное влияние, могут служить "мостом" для переводов

Масштаб последствий отключения от SWIFT существенно варьируется в зависимости от категории клиентов:

Крупные корпорации: Создали альтернативные платежные маршруты через банки-партнеры в дружественных странах или используют корреспондентские сети

Создали альтернативные платежные маршруты через банки-партнеры в дружественных странах или используют корреспондентские сети Средний бизнес: Переориентировался на региональные платежные системы и банки в странах, не поддерживающих санкции

Переориентировался на региональные платежные системы и банки в странах, не поддерживающих санкции Малый бизнес: Часто использует финтех-решения и альтернативные платежные платформы

Часто использует финтех-решения и альтернативные платежные платформы Физические лица: Перешли на системы денежных переводов, работающие с Россией, и цифровые валютные решения

По данным независимых аналитиков, объем международных транзакций российских банков после отключения от SWIFT сократился примерно на 55-60%. Однако к 2025 году около 70% этого объема было восстановлено за счет альтернативных каналов. Это говорит о высокой степени адаптивности российской финансовой системы к внешним ограничениям.

Наиболее серьезные последствия испытывают компании, работающие с западными партнерами, особенно в Европе и Северной Америке. В то же время бизнес, ориентированный на Азию, Ближний Восток и страны БРИКС, сумел относительно быстро перестроить свои финансовые операции.

Альтернативные способы международных переводов

За прошедшее с момента введения санкций время сформировалось несколько работоспособных альтернатив SWIFT для международных переводов. Каждый из этих способов имеет свои преимущества и ограничения, которые важно учитывать при выборе оптимального решения. 💸

Корреспондентская сеть банков в дружественных странах — переводы через банки-посредники в странах, не поддерживающих санкции (Турция, ОАЭ, Китай)

— переводы через банки-посредники в странах, не поддерживающих санкции (Турция, ОАЭ, Китай) Системы денежных переводов — такие как Western Union (с ограничениями), KoronaPay, Contact и другие

— такие как Western Union (с ограничениями), KoronaPay, Contact и другие Цифровые валюты и криптовалюты — от стейблкоинов до традиционных криптовалют

— от стейблкоинов до традиционных криптовалют Платформы электронных кошельков с международным охватом — AliPay, WeChat Pay для стран Азии

— AliPay, WeChat Pay для стран Азии Расчеты через банки третьих стран — с использованием счетов в банках Азербайджана, Казахстана, Армении

Для физических лиц наиболее доступны следующие варианты международных переводов в 2025 году:

Способ перевода Скорость Комиссия Лимиты и ограничения KoronaPay 1-2 дня 1-2% До $10,000 за перевод, доступно для большинства стран СНГ и Турции Стейблкоины (USDT, USDC) 10-30 минут 0.2-1% Требуется криптовалютная грамотность, волатильность комиссий Карты банков Казахстана/Армении Мгновенно 2-5% Требуется личное присутствие для открытия, ежегодное обслуживание Хавала (неформальная система переводов) 1-3 дня 3-7% Работает в основном со странами Ближнего Востока и Южной Азии

Алина Сергеева, финансовый консультант: Один из моих клиентов, владелец небольшого интернет-магазина одежды, закупал товары в Италии. После отключения его банка от SWIFT все платежи застыли. Партнеры начали требовать предоплату, но привычные каналы перестали работать. Мы разработали новую схему: открыли счет в банке Турции, куда он мог перевести деньги через KoronaPay без проблем. А уже турецкий банк отправлял средства итальянским поставщикам через обычный SWIFT-перевод. Да, комиссия выросла с 0,5% до почти 3%, сроки увеличились с одного до трех-четырех дней, но бизнес продолжил работу. Сейчас эта схема стала стандартной для многих российских предпринимателей, хотя каждый находит свои нюансы оптимизации маршрута платежей.

Для бизнеса альтернативные способы международных расчетов часто включают более сложные схемы:

Открытие дочерних компаний в нейтральных юрисдикциях (ОАЭ, Гонконг, Сингапур)

(ОАЭ, Гонконг, Сингапур) Использование аккредитивов через банки третьих стран

Расчеты в национальных валютах напрямую между центральными банками (особенно с Китаем, Индией, Турцией)

(особенно с Китаем, Индией, Турцией) Бартерные схемы и взаимозачеты для крупных промышленных контрактов

Важно отметить, что выбор конкретного способа перевода должен учитывать не только комиссии и скорость, но и правовые аспекты, комплаенс-процедуры и потенциальные вторичные санкционные риски. В 2025 году многие российские банки предлагают консультационные услуги по выбору оптимального маршрута международных платежей в зависимости от страны назначения и суммы перевода. 🧠

СПФС и другие системы как замена SWIFT для бизнеса

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) стала основным российским ответом на отключение от SWIFT. Разработанная Банком России, эта система изначально задумывалась как внутренний аналог SWIFT, но постепенно вышла на международный уровень. По состоянию на 2025 год, СПФС активно используется для платежей внутри России и с рядом дружественных стран. 🔄

СПФС обладает следующими ключевыми характеристиками:

Полная независимость от западной инфраструктуры

Сопоставимый со SWIFT функционал и формат сообщений

Более низкие комиссии по сравнению со SWIFT (на 20-30%)

Поддержка операций в различных валютах, включая российский рубль, китайский юань, индийскую рупию

Расширяющаяся сеть участников, включающая банки из стран БРИКС, СНГ и некоторых азиатских государств

Помимо СПФС, для российского бизнеса доступны и другие альтернативные платежные системы:

Система Страна происхождения Географический охват Основные возможности CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) Китай Глобальный, с фокусом на страны Азии Трансграничные переводы в юанях, интеграция с Belt and Road Initiative INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) ЕС Ограниченный (Иран и некоторые другие страны) Бартерный обмен без прямого перемещения средств, в основном для гуманитарных товаров BRICS Pay Многосторонняя Страны БРИКС и партнеры Упрощенная система трансграничных платежей в национальных валютах Mir-UnionPay Россия-Китай Россия, Китай и некоторые страны Азии Кобейджинговые карты, работающие в обеих системах

Для эффективного использования этих систем бизнесу необходимо адаптировать свои финансовые операции и документооборот. Во многих случаях компании создают специальные платежные маршруты, объединяющие несколько систем для оптимального результата. Например, российская компания может использовать СПФС для перевода средств в банк Казахстана, который затем использует SWIFT для дальнейшего перевода в Европу.

По статистике Банка России за 2025 год, около 70% международных платежей российского бизнеса с дружественными странами уже проходит через альтернативные SWIFT системы. При этом доля СПФС составляет примерно 40%, CIPS — 25%, и остальные системы — 5%. Оставшиеся 30% по-прежнему используют SWIFT через банки-посредники или не попавшие под санкции российские финансовые организации.

Важным преимуществом альтернативных систем стала возможность проведения расчетов в национальных валютах, что снижает зависимость от доллара США и евро. По сравнению с 2022 годом, доля платежей российского бизнеса в национальных валютах выросла с 15% до 65% в 2025 году, что значительно снизило валютные риски для компаний. 📈

Прогноз развития платежных систем в условиях санкций

Анализируя текущие тенденции и темпы адаптации финансового сектора к санкционным ограничениям, можно выделить несколько ключевых направлений развития платежных систем в ближайшем будущем. 🔮

Основные тренды в развитии альтернативных платежных систем на 2025-2027 годы:

Углубление интеграции национальных платежных систем дружественных стран — ожидается создание единых стандартов и протоколов между СПФС, CIPS и платежными системами стран БРИКС

— ожидается создание единых стандартов и протоколов между СПФС, CIPS и платежными системами стран БРИКС Расширение использования цифровых валют центральных банков (CBDC) — цифровой рубль и цифровой юань могут стать важными инструментами для обхода санкционных ограничений

— цифровой рубль и цифровой юань могут стать важными инструментами для обхода санкционных ограничений Развитие децентрализованных финансовых экосистем (DeFi) на базе блокчейн-технологий, не подверженных централизованному контролю

на базе блокчейн-технологий, не подверженных централизованному контролю Создание специализированных финансовых хабов в нейтральных юрисдикциях для обслуживания российских компаний

для обслуживания российских компаний Повышение роли азиатских финансовых центров (Сингапур, Гонконг, Дубай) как посредников для международных расчетов

Наиболее вероятные сценарии развития ситуации с международными платежами для России:

Сценарий Вероятность Ключевые факторы Последствия для пользователей Формирование параллельной глобальной финансовой системы Высокая (70%) Усиление экономического сотрудничества стран БРИКС и ШОС Доступность международных переводов с ограниченным кругом стран, снижение комиссий Частичная реинтеграция в глобальную финансовую систему Средняя (20%) Геополитические изменения, ослабление санкционного режима Возвращение отдельных банков в SWIFT, более широкие возможности для переводов Усиление изоляции и ужесточение ограничений Низкая (10%) Эскалация геополитической напряженности Дальнейшее усложнение международных переводов, рост комиссий

Для обычных пользователей и бизнеса это означает необходимость адаптации к мультивалютной и мультисистемной реальности. Наиболее успешной стратегией становится диверсификация финансовых инструментов и платежных каналов. Компании и частные лица, которые сумеют эффективно использовать различные платежные системы и валюты в зависимости от направления и характера платежей, получат конкурентное преимущество.

Исследования показывают, что к 2027 году технологические инновации могут существенно снизить транзакционные издержки в альтернативных платежных системах. В частности, использование блокчейн-технологий и смарт-контрактов может уменьшить стоимость международных переводов на 30-40% от текущих уровней и сократить время проведения транзакций до нескольких минут.

Однако наряду с технологическими преимуществами следует учитывать и растущие комплаенс-требования. Даже альтернативные платежные системы будут вынужены внедрять все более строгие механизмы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, что может привести к дополнительным проверкам и задержкам при проведении необычных или крупных транзакций.

Для среднего российского пользователя это означает, что в перспективе 2-3 лет международные переводы будут становиться технически проще, но потребуют большей финансовой грамотности и понимания разнообразных опций и их ограничений. 🎓