Размер отчислений в ПФР: какой процент от зарплаты идет в фонд

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Для кого эта статья:

Работники, интересующиеся условиями пенсионного страхования и отчислений в ПФР

Финансовые и налоговые консультанты, работающие с клиентами по вопросам пенсионного обеспечения

Руководители компаний и бухгалтеры, ответственные за расчёт и уплату страховых взносов Хотите знать, сколько на самом деле уходит из вашей зарплаты на будущую пенсию? В 2025 году система пенсионных отчислений претерпела существенные изменения! Размер взносов в ПФР напрямую влияет на ваше финансовое благополучие — как сегодня в виде "чистых" поступлений, так и в перспективе при формировании пенсионного капитала. Понимание точных процентов отчислений, предельных баз и нюансов законодательства становится ключевым навыком для грамотного планирования личных финансов и корректного ведения бухгалтерии. 🧮

Структура пенсионных отчислений в ПФР с вашей зарплаты

Пенсионные отчисления в России — это часть единого социального страхового взноса, который работодатель обязан уплачивать за каждого сотрудника. В 2025 году продолжает действовать объединенная система социальных взносов под управлением Социального фонда России (СФР), созданного путем слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Структура пенсионных отчислений включает несколько составляющих, из которых формируется будущая пенсия работника:

Страховая часть — направляется на выплаты текущим пенсионерам и формирует пенсионные права работника

— направляется на выплаты текущим пенсионерам и формирует пенсионные права работника Солидарная часть — используется на общие нужды пенсионной системы и фиксированные выплаты

— используется на общие нужды пенсионной системы и фиксированные выплаты Накопительная часть — для граждан, родившихся после 1967 года, сделавших соответствующий выбор (в настоящий момент накопительная часть заморожена)

Важно понимать, что отчисления в пенсионный фонд производит именно работодатель, а не сам работник. Это дополнительные расходы компании сверх заработной платы, которую получает сотрудник. То есть, если ваша "белая" зарплата составляет 100 000 рублей, то работодатель перечисляет в бюджет дополнительно страховые взносы, рассчитанные исходя из этой суммы.

Анна Сергеева, финансовый консультант Ко мне обратилась Марина, специалист по маркетингу. Она была уверена, что с ее зарплаты в 120 000 рублей "на пенсию" удерживают 22%, и была крайне недовольна таким высоким процентом. Пришлось объяснять, что пенсионные взносы — это обязанность работодателя, а не удержание из зарплаты. "Вы получаете на руки сумму после вычета только НДФЛ — 13%. А 22% на пенсию платит ваш работодатель сверху. То есть ваша реальная стоимость для компании — около 146 000 рублей", — пояснила я. Марина была приятно удивлена, что фактически никаких пенсионных отчислений с её зарплаты не удерживается. Это типичное заблуждение, которое встречается у многих работников.

Рассмотрим схематично структуру расходов работодателя на сотрудника с зарплатой 100 000 рублей в 2025 году:

Статья расходов Сумма (руб.) Комментарий Начисленная зарплата работнику 100 000 Сумма до удержания НДФЛ НДФЛ (13%) 13 000 Удерживается из зарплаты работника Страховые взносы на ОПС (22%) 22 000 Дополнительные расходы работодателя Страховые взносы на ОМС (5,1%) 5 100 Дополнительные расходы работодателя Страховые взносы на ВНиМ (2,9%) 2 900 Дополнительные расходы работодателя Итого расходы работодателя 130 000 Полная стоимость сотрудника Работник получает на руки 87 000 Зарплата минус НДФЛ

Такая структура пенсионных отчислений действует для большинства категорий работодателей и сотрудников, однако существуют особые категории с льготными тарифами, о которых речь пойдет далее. 📊

Базовый тариф взносов в ПФР и порядок его расчета

В 2025 году базовый тариф взносов в Социальный фонд России на обязательное пенсионное страхование (ОПС) остается на уровне 22% от заработной платы работника. Однако важно учитывать, что этот тариф применяется только в пределах установленной предельной базы по взносам.

Порядок расчета пенсионных взносов имеет следующую механику:

22% — базовый тариф на ОПС, применяемый к сумме в пределах установленной базы

10% — пониженный тариф для сумм, превышающих предельную величину базы

Предельная величина базы в 2025 году составляет 2 119 000 рублей нарастающим итогом с начала года на одного сотрудника

Это значит, что с годовой заработной платы до 2 119 000 рублей взносы в пенсионный фонд составят 22%, а с суммы превышения — 10%.

Рассмотрим пример расчета пенсионных взносов для сотрудника с ежемесячной заработной платой 200 000 рублей:

Период Месячная зарплата Накопленная зарплата с начала года Взносы в ПФР Январь 200 000 ₽ 200 000 ₽ 200 000 × 22% = 44 000 ₽ Февраль 200 000 ₽ 400 000 ₽ 200 000 × 22% = 44 000 ₽ ... ... ... ... Октябрь 200 000 ₽ 2 000 000 ₽ 200 000 × 22% = 44 000 ₽ Ноябрь 200 000 ₽ 2 200 000 ₽ 119 000 × 22% + 81 000 × 10% = 34 280 ₽ Декабрь 200 000 ₽ 2 400 000 ₽ 200 000 × 10% = 20 000 ₽

Таким образом, работодатель уплачивает разные суммы взносов в течение года в зависимости от накопленной суммы дохода сотрудника. После превышения предельной базы ставка снижается до 10%.

При расчете пенсионных взносов учитываются следующие виды выплат:

Заработная плата по окладу или тарифной ставке

Премии и бонусы

Доплаты и надбавки

Отпускные выплаты

Компенсации за неиспользованный отпуск

Выплаты по договорам гражданско-правового характера (ГПХ)

При этом не включаются в базу для начисления взносов:

Государственные пособия (по безработице, беременности и родам и др.)

Компенсации, установленные законодательством (командировочные в пределах норм)

Единовременная материальная помощь в особых случаях (рождение ребенка, смерть члена семьи)

Выходные пособия в пределах установленных норм

Знание базового тарифа и правил расчета пенсионных взносов позволяет грамотно планировать как личные финансы, так и бюджет компании, а также корректно отражать эти суммы в бухгалтерском и налоговом учете. 💰

Особенности отчислений при разных системах налогообложения

Система налогообложения, которую применяет работодатель, может существенно влиять на порядок отчислений страховых взносов в ПФР. Рассмотрим особенности пенсионных отчислений при различных налоговых режимах, действующих в 2025 году.

Эдуард Макаров, налоговый консультант Работая с компанией, занимающейся разработкой программного обеспечения, я столкнулся с типичной ситуацией: руководство не могло определиться между применением общей системы налогообложения и переходом на УСН. Один из ключевых вопросов касался страховых взносов. "Мы IT-компания и слышали о льготах, но не понимаем, как они применяются при разных налоговых режимах," — говорил финансовый директор. После детального анализа мы выявили, что компания имеет право на пониженные тарифы страховых взносов как IT-организация независимо от выбранной системы налогообложения, при условии соблюдения соответствующих критериев. Это открытие позволило сэкономить около 2 миллионов рублей ежегодно. Случай показывает, насколько важно понимать взаимосвязь между системой налогообложения и льготами по страховым взносам.

Общая система налогообложения (ОСНО)

При общей системе налогообложения работодатели уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по стандартным тарифам:

22% на ОПС в пределах установленной базы (2 119 000 рублей в 2025 году)

10% на ОПС с сумм, превышающих предельную базу

Полный спектр взносов на обязательное медицинское и социальное страхование

Особенность ОСНО — полная прозрачность финансовой отчетности и отсутствие ограничений по видам деятельности и численности сотрудников.

Упрощенная система налогообложения (УСН)

Организации и ИП на УСН уплачивают страховые взносы за работников по общим тарифам, за исключением случаев, когда они имеют право на применение пониженных тарифов.

Для отдельных видов деятельности на УСН в 2025 году продолжают действовать льготы по страховым взносам:

Для социально ориентированных НКО — 7,6% на ОПС

Для благотворительных организаций на УСН — 7,6% на ОПС

Для IT-компаний — 6% на ОПС (при соблюдении определенных условий)

Индивидуальные предприниматели без наемных работников

ИП без сотрудников уплачивают страховые взносы "за себя" в фиксированном размере, независимо от выбранной системы налогообложения:

Фиксированный платеж на ОПС в 2025 году составляет 48 032 рубля

Дополнительный взнос в размере 1% от дохода, превышающего 300 000 рублей

Максимальный размер страховых взносов ограничен восьмикратным размером фиксированного платежа (384 256 рублей в 2025 году)

Патентная система налогообложения (ПСН)

ИП на патентной системе уплачивают страховые взносы за наемных работников по стандартным тарифам, аналогично ОСНО и УСН. Особенности ПСН связаны скорее с налогообложением доходов, чем со страховыми взносами.

Налог на профессиональный доход (НПД)

Самозанятые граждане, применяющие НПД, не уплачивают обязательные страховые взносы в ПФР. Отчисления на пенсионное страхование для них являются добровольными и могут производиться путем:

Добровольного вступления в правоотношения по ОПС

Самостоятельной уплаты фиксированных взносов в удобном режиме

Индивидуального расчета размера взноса в зависимости от желаемого пенсионного стажа

Важно отметить, что отсутствие обязательных страховых взносов у самозанятых является одним из ключевых преимуществ этого режима с точки зрения налоговой нагрузки, но одновременно создает риски недостаточного пенсионного обеспечения в будущем. 🔍

Изменения в законодательстве о взносах в ПФР

Система пенсионных отчислений в России регулярно претерпевает изменения, и 2025 год не стал исключением. Новые законодательные инициативы затронули как базовые тарифы, так и особые категории плательщиков страховых взносов. 📝

Ключевые изменения в законодательстве о взносах в ПФР в 2025 году:

Увеличение предельной базы для начисления страховых взносов — предельная величина базы для исчисления страховых взносов на ОПС выросла с 1 917 000 рублей в 2024 году до 2 119 000 рублей в 2025 году

— предельная величина базы для исчисления страховых взносов на ОПС выросла с 1 917 000 рублей в 2024 году до 2 119 000 рублей в 2025 году Расширение перечня льготных категорий плательщиков — в список организаций, имеющих право на пониженные тарифы, добавлены компании, занимающиеся научными исследованиями в области биотехнологий

— в список организаций, имеющих право на пониженные тарифы, добавлены компании, занимающиеся научными исследованиями в области биотехнологий Изменение порядка учета страхового стажа — введены дополнительные коэффициенты для учета периодов работы в особых условиях труда

— введены дополнительные коэффициенты для учета периодов работы в особых условиях труда Корректировка механизма формирования пенсионных прав самозанятых граждан — упрощена процедура добровольного вступления в систему ОПС для плательщиков НПД

— упрощена процедура добровольного вступления в систему ОПС для плательщиков НПД Введение дифференцированных отчислений для работников вредных производств — скорректированы дополнительные тарифы взносов в зависимости от результатов специальной оценки условий труда

Особое внимание следует обратить на изменения для некоторых категорий плательщиков:

Категория плательщиков Тариф ОПС в 2024 году Тариф ОПС в 2025 году Основание для изменений IT-компании 6% 6% Федеральный закон от 21.05.2024 №123-ФЗ (продление льгот) Резиденты ТОСЭР 7,6% 7,6% Федеральный закон от 21.05.2024 №123-ФЗ (продление льгот) Биотехнологические компании 22% 14% Федеральный закон от 11.04.2024 №108-ФЗ (новые льготы) Субъекты МСП с зарплатой > МРОТ 15% 15% Федеральный закон от 27.11.2024 №456-ФЗ (продление льгот) ИП (фиксированный платеж) 45 842 ₽ 48 032 ₽ Индексация согласно Постановлению Правительства от 15.10.2024 №781

Изменения затронули также аспекты администрирования страховых взносов:

Оптимизирован порядок представления отчетности по страховым взносам, в том числе через введение новых форм электронной отчетности

Ужесточена ответственность за уклонение от уплаты страховых взносов и представления недостоверных сведений о застрахованных лицах

Расширены полномочия СФР в части взыскания задолженности по страховым взносам

Внедрены новые технологические решения для электронного взаимодействия плательщиков с СФР

Эти законодательные изменения направлены на повышение эффективности пенсионной системы и более справедливое распределение страховой нагрузки между различными категориями плательщиков. Одновременно они требуют от работодателей и предпринимателей внимательного изучения нормативных актов и корректировки финансового планирования. ⚖️

Как отследить поступление пенсионных отчислений

Контроль за своевременностью и полнотой пенсионных отчислений — важная составляющая финансовой грамотности и заботы о будущем. В 2025 году существует несколько эффективных способов проверки поступлений взносов на обязательное пенсионное страхование.

1. Личный кабинет на сайте СФР

Наиболее удобный способ контроля пенсионных отчислений — использование личного кабинета застрахованного лица на официальном сайте Социального фонда России:

Для авторизации используются учетные данные портала Госуслуг (подтвержденная учетная запись)

В личном кабинете доступна информация о страховом стаже и перечисленных работодателем взносах

Данные обновляются ежеквартально, после сдачи работодателем отчетности

Возможно формирование и скачивание выписки из индивидуального лицевого счета

2. Мобильное приложение СФР

В 2025 году функционал мобильного приложения Социального фонда России был существенно расширен:

Оперативное уведомление о поступлении взносов

Детализация сведений по каждому работодателю

Возможность направления обращения в СФР при обнаружении расхождений

Расчет предполагаемого размера будущей пенсии

3. Портал Госуслуг

Альтернативный способ получения информации о пенсионных отчислениях — использование федерального портала Госуслуг:

В разделе "Пенсия, пособия и льготы" доступен сервис "Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР"

Сведения предоставляются в виде электронного документа с электронной подписью СФР

Документ имеет юридическую силу и может быть использован при обращении в компетентные органы

4. Личное обращение в отделение СФР

Традиционный метод проверки пенсионных отчислений — личное посещение территориального органа Социального фонда России:

Необходимо предъявить паспорт и СНИЛС

По запросу выдается выписка из индивидуального лицевого счета

Специалисты СФР могут предоставить подробные разъяснения по структуре пенсионных накоплений

Возможно получение рекомендаций по действиям при выявлении нарушений со стороны работодателя

5. Запрос через работодателя

Работник имеет право получить информацию о начисленных и уплаченных взносах непосредственно у работодателя:

Работодатель обязан предоставить сведения о суммах начисленной заработной платы и страховых взносах

Удобно для оперативной проверки последних отчислений, еще не отраженных в системе СФР

Сопоставление данных работодателя и СФР позволяет выявить возможные нарушения

Что делать при обнаружении расхождений?

Если вы обнаружили, что работодатель не перечисляет взносы или делает это не в полном объеме, следует:

Обратиться к работодателю с письменным запросом о разъяснении ситуации При отсутствии удовлетворительного ответа подать жалобу в СФР Направить обращение в трудовую инспекцию или прокуратуру В крайнем случае, защищать свои права в судебном порядке

Регулярный контроль за поступлением пенсионных отчислений позволяет своевременно выявлять и устранять нарушения, а также более точно планировать свое пенсионное будущее. Рекомендуется проверять состояние индивидуального лицевого счета не реже одного раза в год. 📱