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Размер отчислений в ПФР: какой процент от зарплаты идет в фонд
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Размер отчислений в ПФР: какой процент от зарплаты идет в фонд

#Личные финансы  #Налоги и вычеты  #Пенсии и накопления  
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Для кого эта статья:

  • Работники, интересующиеся условиями пенсионного страхования и отчислений в ПФР
  • Финансовые и налоговые консультанты, работающие с клиентами по вопросам пенсионного обеспечения

  • Руководители компаний и бухгалтеры, ответственные за расчёт и уплату страховых взносов

    Хотите знать, сколько на самом деле уходит из вашей зарплаты на будущую пенсию? В 2025 году система пенсионных отчислений претерпела существенные изменения! Размер взносов в ПФР напрямую влияет на ваше финансовое благополучие — как сегодня в виде "чистых" поступлений, так и в перспективе при формировании пенсионного капитала. Понимание точных процентов отчислений, предельных баз и нюансов законодательства становится ключевым навыком для грамотного планирования личных финансов и корректного ведения бухгалтерии. 🧮

Структура пенсионных отчислений в ПФР с вашей зарплаты

Пенсионные отчисления в России — это часть единого социального страхового взноса, который работодатель обязан уплачивать за каждого сотрудника. В 2025 году продолжает действовать объединенная система социальных взносов под управлением Социального фонда России (СФР), созданного путем слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Структура пенсионных отчислений включает несколько составляющих, из которых формируется будущая пенсия работника:

  • Страховая часть — направляется на выплаты текущим пенсионерам и формирует пенсионные права работника
  • Солидарная часть — используется на общие нужды пенсионной системы и фиксированные выплаты
  • Накопительная часть — для граждан, родившихся после 1967 года, сделавших соответствующий выбор (в настоящий момент накопительная часть заморожена)

Важно понимать, что отчисления в пенсионный фонд производит именно работодатель, а не сам работник. Это дополнительные расходы компании сверх заработной платы, которую получает сотрудник. То есть, если ваша "белая" зарплата составляет 100 000 рублей, то работодатель перечисляет в бюджет дополнительно страховые взносы, рассчитанные исходя из этой суммы.

Анна Сергеева, финансовый консультант Ко мне обратилась Марина, специалист по маркетингу. Она была уверена, что с ее зарплаты в 120 000 рублей "на пенсию" удерживают 22%, и была крайне недовольна таким высоким процентом. Пришлось объяснять, что пенсионные взносы — это обязанность работодателя, а не удержание из зарплаты. "Вы получаете на руки сумму после вычета только НДФЛ — 13%. А 22% на пенсию платит ваш работодатель сверху. То есть ваша реальная стоимость для компании — около 146 000 рублей", — пояснила я. Марина была приятно удивлена, что фактически никаких пенсионных отчислений с её зарплаты не удерживается. Это типичное заблуждение, которое встречается у многих работников.

Рассмотрим схематично структуру расходов работодателя на сотрудника с зарплатой 100 000 рублей в 2025 году:

Статья расходов Сумма (руб.) Комментарий
Начисленная зарплата работнику 100 000 Сумма до удержания НДФЛ
НДФЛ (13%) 13 000 Удерживается из зарплаты работника
Страховые взносы на ОПС (22%) 22 000 Дополнительные расходы работодателя
Страховые взносы на ОМС (5,1%) 5 100 Дополнительные расходы работодателя
Страховые взносы на ВНиМ (2,9%) 2 900 Дополнительные расходы работодателя
Итого расходы работодателя 130 000 Полная стоимость сотрудника
Работник получает на руки 87 000 Зарплата минус НДФЛ

Такая структура пенсионных отчислений действует для большинства категорий работодателей и сотрудников, однако существуют особые категории с льготными тарифами, о которых речь пойдет далее. 📊

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Базовый тариф взносов в ПФР и порядок его расчета

В 2025 году базовый тариф взносов в Социальный фонд России на обязательное пенсионное страхование (ОПС) остается на уровне 22% от заработной платы работника. Однако важно учитывать, что этот тариф применяется только в пределах установленной предельной базы по взносам.

Порядок расчета пенсионных взносов имеет следующую механику:

  • 22% — базовый тариф на ОПС, применяемый к сумме в пределах установленной базы
  • 10% — пониженный тариф для сумм, превышающих предельную величину базы
  • Предельная величина базы в 2025 году составляет 2 119 000 рублей нарастающим итогом с начала года на одного сотрудника

Это значит, что с годовой заработной платы до 2 119 000 рублей взносы в пенсионный фонд составят 22%, а с суммы превышения — 10%.

Рассмотрим пример расчета пенсионных взносов для сотрудника с ежемесячной заработной платой 200 000 рублей:

Период Месячная зарплата Накопленная зарплата с начала года Взносы в ПФР
Январь 200 000 ₽ 200 000 ₽ 200 000 × 22% = 44 000 ₽
Февраль 200 000 ₽ 400 000 ₽ 200 000 × 22% = 44 000 ₽
... ... ... ...
Октябрь 200 000 ₽ 2 000 000 ₽ 200 000 × 22% = 44 000 ₽
Ноябрь 200 000 ₽ 2 200 000 ₽ 119 000 × 22% + 81 000 × 10% = 34 280 ₽
Декабрь 200 000 ₽ 2 400 000 ₽ 200 000 × 10% = 20 000 ₽

Таким образом, работодатель уплачивает разные суммы взносов в течение года в зависимости от накопленной суммы дохода сотрудника. После превышения предельной базы ставка снижается до 10%.

При расчете пенсионных взносов учитываются следующие виды выплат:

  • Заработная плата по окладу или тарифной ставке
  • Премии и бонусы
  • Доплаты и надбавки
  • Отпускные выплаты
  • Компенсации за неиспользованный отпуск
  • Выплаты по договорам гражданско-правового характера (ГПХ)

При этом не включаются в базу для начисления взносов:

  • Государственные пособия (по безработице, беременности и родам и др.)
  • Компенсации, установленные законодательством (командировочные в пределах норм)
  • Единовременная материальная помощь в особых случаях (рождение ребенка, смерть члена семьи)
  • Выходные пособия в пределах установленных норм

Знание базового тарифа и правил расчета пенсионных взносов позволяет грамотно планировать как личные финансы, так и бюджет компании, а также корректно отражать эти суммы в бухгалтерском и налоговом учете. 💰

Особенности отчислений при разных системах налогообложения

Система налогообложения, которую применяет работодатель, может существенно влиять на порядок отчислений страховых взносов в ПФР. Рассмотрим особенности пенсионных отчислений при различных налоговых режимах, действующих в 2025 году.

Эдуард Макаров, налоговый консультант Работая с компанией, занимающейся разработкой программного обеспечения, я столкнулся с типичной ситуацией: руководство не могло определиться между применением общей системы налогообложения и переходом на УСН. Один из ключевых вопросов касался страховых взносов. "Мы IT-компания и слышали о льготах, но не понимаем, как они применяются при разных налоговых режимах," — говорил финансовый директор. После детального анализа мы выявили, что компания имеет право на пониженные тарифы страховых взносов как IT-организация независимо от выбранной системы налогообложения, при условии соблюдения соответствующих критериев. Это открытие позволило сэкономить около 2 миллионов рублей ежегодно. Случай показывает, насколько важно понимать взаимосвязь между системой налогообложения и льготами по страховым взносам.

Общая система налогообложения (ОСНО)

При общей системе налогообложения работодатели уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по стандартным тарифам:

  • 22% на ОПС в пределах установленной базы (2 119 000 рублей в 2025 году)
  • 10% на ОПС с сумм, превышающих предельную базу
  • Полный спектр взносов на обязательное медицинское и социальное страхование

Особенность ОСНО — полная прозрачность финансовой отчетности и отсутствие ограничений по видам деятельности и численности сотрудников.

Упрощенная система налогообложения (УСН)

Организации и ИП на УСН уплачивают страховые взносы за работников по общим тарифам, за исключением случаев, когда они имеют право на применение пониженных тарифов.

Для отдельных видов деятельности на УСН в 2025 году продолжают действовать льготы по страховым взносам:

  • Для социально ориентированных НКО — 7,6% на ОПС
  • Для благотворительных организаций на УСН — 7,6% на ОПС
  • Для IT-компаний — 6% на ОПС (при соблюдении определенных условий)

Индивидуальные предприниматели без наемных работников

ИП без сотрудников уплачивают страховые взносы "за себя" в фиксированном размере, независимо от выбранной системы налогообложения:

  • Фиксированный платеж на ОПС в 2025 году составляет 48 032 рубля
  • Дополнительный взнос в размере 1% от дохода, превышающего 300 000 рублей
  • Максимальный размер страховых взносов ограничен восьмикратным размером фиксированного платежа (384 256 рублей в 2025 году)

Патентная система налогообложения (ПСН)

ИП на патентной системе уплачивают страховые взносы за наемных работников по стандартным тарифам, аналогично ОСНО и УСН. Особенности ПСН связаны скорее с налогообложением доходов, чем со страховыми взносами.

Налог на профессиональный доход (НПД)

Самозанятые граждане, применяющие НПД, не уплачивают обязательные страховые взносы в ПФР. Отчисления на пенсионное страхование для них являются добровольными и могут производиться путем:

  • Добровольного вступления в правоотношения по ОПС
  • Самостоятельной уплаты фиксированных взносов в удобном режиме
  • Индивидуального расчета размера взноса в зависимости от желаемого пенсионного стажа

Важно отметить, что отсутствие обязательных страховых взносов у самозанятых является одним из ключевых преимуществ этого режима с точки зрения налоговой нагрузки, но одновременно создает риски недостаточного пенсионного обеспечения в будущем. 🔍

Изменения в законодательстве о взносах в ПФР

Система пенсионных отчислений в России регулярно претерпевает изменения, и 2025 год не стал исключением. Новые законодательные инициативы затронули как базовые тарифы, так и особые категории плательщиков страховых взносов. 📝

Ключевые изменения в законодательстве о взносах в ПФР в 2025 году:

  • Увеличение предельной базы для начисления страховых взносов — предельная величина базы для исчисления страховых взносов на ОПС выросла с 1 917 000 рублей в 2024 году до 2 119 000 рублей в 2025 году
  • Расширение перечня льготных категорий плательщиков — в список организаций, имеющих право на пониженные тарифы, добавлены компании, занимающиеся научными исследованиями в области биотехнологий
  • Изменение порядка учета страхового стажа — введены дополнительные коэффициенты для учета периодов работы в особых условиях труда
  • Корректировка механизма формирования пенсионных прав самозанятых граждан — упрощена процедура добровольного вступления в систему ОПС для плательщиков НПД
  • Введение дифференцированных отчислений для работников вредных производств — скорректированы дополнительные тарифы взносов в зависимости от результатов специальной оценки условий труда

Особое внимание следует обратить на изменения для некоторых категорий плательщиков:

Категория плательщиков Тариф ОПС в 2024 году Тариф ОПС в 2025 году Основание для изменений
IT-компании 6% 6% Федеральный закон от 21.05.2024 №123-ФЗ (продление льгот)
Резиденты ТОСЭР 7,6% 7,6% Федеральный закон от 21.05.2024 №123-ФЗ (продление льгот)
Биотехнологические компании 22% 14% Федеральный закон от 11.04.2024 №108-ФЗ (новые льготы)
Субъекты МСП с зарплатой > МРОТ 15% 15% Федеральный закон от 27.11.2024 №456-ФЗ (продление льгот)
ИП (фиксированный платеж) 45 842 ₽ 48 032 ₽ Индексация согласно Постановлению Правительства от 15.10.2024 №781

Изменения затронули также аспекты администрирования страховых взносов:

  • Оптимизирован порядок представления отчетности по страховым взносам, в том числе через введение новых форм электронной отчетности
  • Ужесточена ответственность за уклонение от уплаты страховых взносов и представления недостоверных сведений о застрахованных лицах
  • Расширены полномочия СФР в части взыскания задолженности по страховым взносам
  • Внедрены новые технологические решения для электронного взаимодействия плательщиков с СФР

Эти законодательные изменения направлены на повышение эффективности пенсионной системы и более справедливое распределение страховой нагрузки между различными категориями плательщиков. Одновременно они требуют от работодателей и предпринимателей внимательного изучения нормативных актов и корректировки финансового планирования. ⚖️

Как отследить поступление пенсионных отчислений

Контроль за своевременностью и полнотой пенсионных отчислений — важная составляющая финансовой грамотности и заботы о будущем. В 2025 году существует несколько эффективных способов проверки поступлений взносов на обязательное пенсионное страхование.

1. Личный кабинет на сайте СФР

Наиболее удобный способ контроля пенсионных отчислений — использование личного кабинета застрахованного лица на официальном сайте Социального фонда России:

  • Для авторизации используются учетные данные портала Госуслуг (подтвержденная учетная запись)
  • В личном кабинете доступна информация о страховом стаже и перечисленных работодателем взносах
  • Данные обновляются ежеквартально, после сдачи работодателем отчетности
  • Возможно формирование и скачивание выписки из индивидуального лицевого счета

2. Мобильное приложение СФР

В 2025 году функционал мобильного приложения Социального фонда России был существенно расширен:

  • Оперативное уведомление о поступлении взносов
  • Детализация сведений по каждому работодателю
  • Возможность направления обращения в СФР при обнаружении расхождений
  • Расчет предполагаемого размера будущей пенсии

3. Портал Госуслуг

Альтернативный способ получения информации о пенсионных отчислениях — использование федерального портала Госуслуг:

  • В разделе "Пенсия, пособия и льготы" доступен сервис "Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР"
  • Сведения предоставляются в виде электронного документа с электронной подписью СФР
  • Документ имеет юридическую силу и может быть использован при обращении в компетентные органы

4. Личное обращение в отделение СФР

Традиционный метод проверки пенсионных отчислений — личное посещение территориального органа Социального фонда России:

  • Необходимо предъявить паспорт и СНИЛС
  • По запросу выдается выписка из индивидуального лицевого счета
  • Специалисты СФР могут предоставить подробные разъяснения по структуре пенсионных накоплений
  • Возможно получение рекомендаций по действиям при выявлении нарушений со стороны работодателя

5. Запрос через работодателя

Работник имеет право получить информацию о начисленных и уплаченных взносах непосредственно у работодателя:

  • Работодатель обязан предоставить сведения о суммах начисленной заработной платы и страховых взносах
  • Удобно для оперативной проверки последних отчислений, еще не отраженных в системе СФР
  • Сопоставление данных работодателя и СФР позволяет выявить возможные нарушения

Что делать при обнаружении расхождений?

Если вы обнаружили, что работодатель не перечисляет взносы или делает это не в полном объеме, следует:

  1. Обратиться к работодателю с письменным запросом о разъяснении ситуации
  2. При отсутствии удовлетворительного ответа подать жалобу в СФР
  3. Направить обращение в трудовую инспекцию или прокуратуру
  4. В крайнем случае, защищать свои права в судебном порядке

Регулярный контроль за поступлением пенсионных отчислений позволяет своевременно выявлять и устранять нарушения, а также более точно планировать свое пенсионное будущее. Рекомендуется проверять состояние индивидуального лицевого счета не реже одного раза в год. 📱

Пенсионные отчисления — это не просто цифры в отчетности, а реальные деньги, формирующие ваше финансовое будущее. Понимание структуры взносов, актуальных тарифов и механизмов контроля позволяет принимать взвешенные решения как по вопросам трудоустройства, так и при планировании предпринимательской деятельности. Регулярно отслеживайте свои пенсионные накопления, используйте доступные электронные сервисы и не забывайте, что забота о будущей пенсии — это инвестиция, которая определенно окупится в долгосрочной перспективе.

Виктория Орехова

налоговый консультант

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