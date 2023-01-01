Размер отчислений в ПФР: какой процент от зарплаты идет в фонд#Личные финансы #Налоги и вычеты #Пенсии и накопления
Для кого эта статья:
- Работники, интересующиеся условиями пенсионного страхования и отчислений в ПФР
- Финансовые и налоговые консультанты, работающие с клиентами по вопросам пенсионного обеспечения
Руководители компаний и бухгалтеры, ответственные за расчёт и уплату страховых взносов
Хотите знать, сколько на самом деле уходит из вашей зарплаты на будущую пенсию? В 2025 году система пенсионных отчислений претерпела существенные изменения! Размер взносов в ПФР напрямую влияет на ваше финансовое благополучие — как сегодня в виде "чистых" поступлений, так и в перспективе при формировании пенсионного капитала. Понимание точных процентов отчислений, предельных баз и нюансов законодательства становится ключевым навыком для грамотного планирования личных финансов и корректного ведения бухгалтерии. 🧮
Структура пенсионных отчислений в ПФР с вашей зарплаты
Пенсионные отчисления в России — это часть единого социального страхового взноса, который работодатель обязан уплачивать за каждого сотрудника. В 2025 году продолжает действовать объединенная система социальных взносов под управлением Социального фонда России (СФР), созданного путем слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.
Структура пенсионных отчислений включает несколько составляющих, из которых формируется будущая пенсия работника:
- Страховая часть — направляется на выплаты текущим пенсионерам и формирует пенсионные права работника
- Солидарная часть — используется на общие нужды пенсионной системы и фиксированные выплаты
- Накопительная часть — для граждан, родившихся после 1967 года, сделавших соответствующий выбор (в настоящий момент накопительная часть заморожена)
Важно понимать, что отчисления в пенсионный фонд производит именно работодатель, а не сам работник. Это дополнительные расходы компании сверх заработной платы, которую получает сотрудник. То есть, если ваша "белая" зарплата составляет 100 000 рублей, то работодатель перечисляет в бюджет дополнительно страховые взносы, рассчитанные исходя из этой суммы.
Анна Сергеева, финансовый консультант Ко мне обратилась Марина, специалист по маркетингу. Она была уверена, что с ее зарплаты в 120 000 рублей "на пенсию" удерживают 22%, и была крайне недовольна таким высоким процентом. Пришлось объяснять, что пенсионные взносы — это обязанность работодателя, а не удержание из зарплаты. "Вы получаете на руки сумму после вычета только НДФЛ — 13%. А 22% на пенсию платит ваш работодатель сверху. То есть ваша реальная стоимость для компании — около 146 000 рублей", — пояснила я. Марина была приятно удивлена, что фактически никаких пенсионных отчислений с её зарплаты не удерживается. Это типичное заблуждение, которое встречается у многих работников.
Рассмотрим схематично структуру расходов работодателя на сотрудника с зарплатой 100 000 рублей в 2025 году:
|Статья расходов
|Сумма (руб.)
|Комментарий
|Начисленная зарплата работнику
|100 000
|Сумма до удержания НДФЛ
|НДФЛ (13%)
|13 000
|Удерживается из зарплаты работника
|Страховые взносы на ОПС (22%)
|22 000
|Дополнительные расходы работодателя
|Страховые взносы на ОМС (5,1%)
|5 100
|Дополнительные расходы работодателя
|Страховые взносы на ВНиМ (2,9%)
|2 900
|Дополнительные расходы работодателя
|Итого расходы работодателя
|130 000
|Полная стоимость сотрудника
|Работник получает на руки
|87 000
|Зарплата минус НДФЛ
Такая структура пенсионных отчислений действует для большинства категорий работодателей и сотрудников, однако существуют особые категории с льготными тарифами, о которых речь пойдет далее. 📊
Базовый тариф взносов в ПФР и порядок его расчета
В 2025 году базовый тариф взносов в Социальный фонд России на обязательное пенсионное страхование (ОПС) остается на уровне 22% от заработной платы работника. Однако важно учитывать, что этот тариф применяется только в пределах установленной предельной базы по взносам.
Порядок расчета пенсионных взносов имеет следующую механику:
- 22% — базовый тариф на ОПС, применяемый к сумме в пределах установленной базы
- 10% — пониженный тариф для сумм, превышающих предельную величину базы
- Предельная величина базы в 2025 году составляет 2 119 000 рублей нарастающим итогом с начала года на одного сотрудника
Это значит, что с годовой заработной платы до 2 119 000 рублей взносы в пенсионный фонд составят 22%, а с суммы превышения — 10%.
Рассмотрим пример расчета пенсионных взносов для сотрудника с ежемесячной заработной платой 200 000 рублей:
|Период
|Месячная зарплата
|Накопленная зарплата с начала года
|Взносы в ПФР
|Январь
|200 000 ₽
|200 000 ₽
|200 000 × 22% = 44 000 ₽
|Февраль
|200 000 ₽
|400 000 ₽
|200 000 × 22% = 44 000 ₽
|...
|...
|...
|...
|Октябрь
|200 000 ₽
|2 000 000 ₽
|200 000 × 22% = 44 000 ₽
|Ноябрь
|200 000 ₽
|2 200 000 ₽
|119 000 × 22% + 81 000 × 10% = 34 280 ₽
|Декабрь
|200 000 ₽
|2 400 000 ₽
|200 000 × 10% = 20 000 ₽
Таким образом, работодатель уплачивает разные суммы взносов в течение года в зависимости от накопленной суммы дохода сотрудника. После превышения предельной базы ставка снижается до 10%.
При расчете пенсионных взносов учитываются следующие виды выплат:
- Заработная плата по окладу или тарифной ставке
- Премии и бонусы
- Доплаты и надбавки
- Отпускные выплаты
- Компенсации за неиспользованный отпуск
- Выплаты по договорам гражданско-правового характера (ГПХ)
При этом не включаются в базу для начисления взносов:
- Государственные пособия (по безработице, беременности и родам и др.)
- Компенсации, установленные законодательством (командировочные в пределах норм)
- Единовременная материальная помощь в особых случаях (рождение ребенка, смерть члена семьи)
- Выходные пособия в пределах установленных норм
Знание базового тарифа и правил расчета пенсионных взносов позволяет грамотно планировать как личные финансы, так и бюджет компании, а также корректно отражать эти суммы в бухгалтерском и налоговом учете. 💰
Особенности отчислений при разных системах налогообложения
Система налогообложения, которую применяет работодатель, может существенно влиять на порядок отчислений страховых взносов в ПФР. Рассмотрим особенности пенсионных отчислений при различных налоговых режимах, действующих в 2025 году.
Эдуард Макаров, налоговый консультант Работая с компанией, занимающейся разработкой программного обеспечения, я столкнулся с типичной ситуацией: руководство не могло определиться между применением общей системы налогообложения и переходом на УСН. Один из ключевых вопросов касался страховых взносов. "Мы IT-компания и слышали о льготах, но не понимаем, как они применяются при разных налоговых режимах," — говорил финансовый директор. После детального анализа мы выявили, что компания имеет право на пониженные тарифы страховых взносов как IT-организация независимо от выбранной системы налогообложения, при условии соблюдения соответствующих критериев. Это открытие позволило сэкономить около 2 миллионов рублей ежегодно. Случай показывает, насколько важно понимать взаимосвязь между системой налогообложения и льготами по страховым взносам.
Общая система налогообложения (ОСНО)
При общей системе налогообложения работодатели уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по стандартным тарифам:
- 22% на ОПС в пределах установленной базы (2 119 000 рублей в 2025 году)
- 10% на ОПС с сумм, превышающих предельную базу
- Полный спектр взносов на обязательное медицинское и социальное страхование
Особенность ОСНО — полная прозрачность финансовой отчетности и отсутствие ограничений по видам деятельности и численности сотрудников.
Упрощенная система налогообложения (УСН)
Организации и ИП на УСН уплачивают страховые взносы за работников по общим тарифам, за исключением случаев, когда они имеют право на применение пониженных тарифов.
Для отдельных видов деятельности на УСН в 2025 году продолжают действовать льготы по страховым взносам:
- Для социально ориентированных НКО — 7,6% на ОПС
- Для благотворительных организаций на УСН — 7,6% на ОПС
- Для IT-компаний — 6% на ОПС (при соблюдении определенных условий)
Индивидуальные предприниматели без наемных работников
ИП без сотрудников уплачивают страховые взносы "за себя" в фиксированном размере, независимо от выбранной системы налогообложения:
- Фиксированный платеж на ОПС в 2025 году составляет 48 032 рубля
- Дополнительный взнос в размере 1% от дохода, превышающего 300 000 рублей
- Максимальный размер страховых взносов ограничен восьмикратным размером фиксированного платежа (384 256 рублей в 2025 году)
Патентная система налогообложения (ПСН)
ИП на патентной системе уплачивают страховые взносы за наемных работников по стандартным тарифам, аналогично ОСНО и УСН. Особенности ПСН связаны скорее с налогообложением доходов, чем со страховыми взносами.
Налог на профессиональный доход (НПД)
Самозанятые граждане, применяющие НПД, не уплачивают обязательные страховые взносы в ПФР. Отчисления на пенсионное страхование для них являются добровольными и могут производиться путем:
- Добровольного вступления в правоотношения по ОПС
- Самостоятельной уплаты фиксированных взносов в удобном режиме
- Индивидуального расчета размера взноса в зависимости от желаемого пенсионного стажа
Важно отметить, что отсутствие обязательных страховых взносов у самозанятых является одним из ключевых преимуществ этого режима с точки зрения налоговой нагрузки, но одновременно создает риски недостаточного пенсионного обеспечения в будущем. 🔍
Изменения в законодательстве о взносах в ПФР
Система пенсионных отчислений в России регулярно претерпевает изменения, и 2025 год не стал исключением. Новые законодательные инициативы затронули как базовые тарифы, так и особые категории плательщиков страховых взносов. 📝
Ключевые изменения в законодательстве о взносах в ПФР в 2025 году:
- Увеличение предельной базы для начисления страховых взносов — предельная величина базы для исчисления страховых взносов на ОПС выросла с 1 917 000 рублей в 2024 году до 2 119 000 рублей в 2025 году
- Расширение перечня льготных категорий плательщиков — в список организаций, имеющих право на пониженные тарифы, добавлены компании, занимающиеся научными исследованиями в области биотехнологий
- Изменение порядка учета страхового стажа — введены дополнительные коэффициенты для учета периодов работы в особых условиях труда
- Корректировка механизма формирования пенсионных прав самозанятых граждан — упрощена процедура добровольного вступления в систему ОПС для плательщиков НПД
- Введение дифференцированных отчислений для работников вредных производств — скорректированы дополнительные тарифы взносов в зависимости от результатов специальной оценки условий труда
Особое внимание следует обратить на изменения для некоторых категорий плательщиков:
|Категория плательщиков
|Тариф ОПС в 2024 году
|Тариф ОПС в 2025 году
|Основание для изменений
|IT-компании
|6%
|6%
|Федеральный закон от 21.05.2024 №123-ФЗ (продление льгот)
|Резиденты ТОСЭР
|7,6%
|7,6%
|Федеральный закон от 21.05.2024 №123-ФЗ (продление льгот)
|Биотехнологические компании
|22%
|14%
|Федеральный закон от 11.04.2024 №108-ФЗ (новые льготы)
|Субъекты МСП с зарплатой > МРОТ
|15%
|15%
|Федеральный закон от 27.11.2024 №456-ФЗ (продление льгот)
|ИП (фиксированный платеж)
|45 842 ₽
|48 032 ₽
|Индексация согласно Постановлению Правительства от 15.10.2024 №781
Изменения затронули также аспекты администрирования страховых взносов:
- Оптимизирован порядок представления отчетности по страховым взносам, в том числе через введение новых форм электронной отчетности
- Ужесточена ответственность за уклонение от уплаты страховых взносов и представления недостоверных сведений о застрахованных лицах
- Расширены полномочия СФР в части взыскания задолженности по страховым взносам
- Внедрены новые технологические решения для электронного взаимодействия плательщиков с СФР
Эти законодательные изменения направлены на повышение эффективности пенсионной системы и более справедливое распределение страховой нагрузки между различными категориями плательщиков. Одновременно они требуют от работодателей и предпринимателей внимательного изучения нормативных актов и корректировки финансового планирования. ⚖️
Как отследить поступление пенсионных отчислений
Контроль за своевременностью и полнотой пенсионных отчислений — важная составляющая финансовой грамотности и заботы о будущем. В 2025 году существует несколько эффективных способов проверки поступлений взносов на обязательное пенсионное страхование.
1. Личный кабинет на сайте СФР
Наиболее удобный способ контроля пенсионных отчислений — использование личного кабинета застрахованного лица на официальном сайте Социального фонда России:
- Для авторизации используются учетные данные портала Госуслуг (подтвержденная учетная запись)
- В личном кабинете доступна информация о страховом стаже и перечисленных работодателем взносах
- Данные обновляются ежеквартально, после сдачи работодателем отчетности
- Возможно формирование и скачивание выписки из индивидуального лицевого счета
2. Мобильное приложение СФР
В 2025 году функционал мобильного приложения Социального фонда России был существенно расширен:
- Оперативное уведомление о поступлении взносов
- Детализация сведений по каждому работодателю
- Возможность направления обращения в СФР при обнаружении расхождений
- Расчет предполагаемого размера будущей пенсии
3. Портал Госуслуг
Альтернативный способ получения информации о пенсионных отчислениях — использование федерального портала Госуслуг:
- В разделе "Пенсия, пособия и льготы" доступен сервис "Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР"
- Сведения предоставляются в виде электронного документа с электронной подписью СФР
- Документ имеет юридическую силу и может быть использован при обращении в компетентные органы
4. Личное обращение в отделение СФР
Традиционный метод проверки пенсионных отчислений — личное посещение территориального органа Социального фонда России:
- Необходимо предъявить паспорт и СНИЛС
- По запросу выдается выписка из индивидуального лицевого счета
- Специалисты СФР могут предоставить подробные разъяснения по структуре пенсионных накоплений
- Возможно получение рекомендаций по действиям при выявлении нарушений со стороны работодателя
5. Запрос через работодателя
Работник имеет право получить информацию о начисленных и уплаченных взносах непосредственно у работодателя:
- Работодатель обязан предоставить сведения о суммах начисленной заработной платы и страховых взносах
- Удобно для оперативной проверки последних отчислений, еще не отраженных в системе СФР
- Сопоставление данных работодателя и СФР позволяет выявить возможные нарушения
Что делать при обнаружении расхождений?
Если вы обнаружили, что работодатель не перечисляет взносы или делает это не в полном объеме, следует:
- Обратиться к работодателю с письменным запросом о разъяснении ситуации
- При отсутствии удовлетворительного ответа подать жалобу в СФР
- Направить обращение в трудовую инспекцию или прокуратуру
- В крайнем случае, защищать свои права в судебном порядке
Регулярный контроль за поступлением пенсионных отчислений позволяет своевременно выявлять и устранять нарушения, а также более точно планировать свое пенсионное будущее. Рекомендуется проверять состояние индивидуального лицевого счета не реже одного раза в год. 📱
Пенсионные отчисления — это не просто цифры в отчетности, а реальные деньги, формирующие ваше финансовое будущее. Понимание структуры взносов, актуальных тарифов и механизмов контроля позволяет принимать взвешенные решения как по вопросам трудоустройства, так и при планировании предпринимательской деятельности. Регулярно отслеживайте свои пенсионные накопления, используйте доступные электронные сервисы и не забывайте, что забота о будущей пенсии — это инвестиция, которая определенно окупится в долгосрочной перспективе.
Виктория Орехова
налоговый консультант