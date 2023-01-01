Профстандарт финансиста: требования, компетенции, квалификации

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Для кого эта статья:

Соискатели на должности в финансовой сфере

HR-специалисты и рекрутеры в области финансов

Студенты и профессионалы, интересующиеся развитием в финансовой карьере На рынке труда финансовой сферы всё больше работодателей ориентируются на профессиональные стандарты при подборе персонала. Но что такое профстандарт финансиста, какие требования он предъявляет и какие компетенции включает? Этот документ стал ключевым инструментом для определения квалификационных требований к специалистам финансовой сферы, однако многие соискатели и даже HR-специалисты до сих пор не понимают, как правильно с ним работать. Разберёмся, какие знания, навыки и уровни квалификации предусмотрены в профстандарте финансиста и как это может помочь в карьерном развитии. 📊💼

Профстандарт финансиста: нормативная база и структура

Профессиональный стандарт финансиста — это документ, который устанавливает характеристики квалификации, необходимой для осуществления профессиональной деятельности в финансовой сфере. В России система профессиональных стандартов регулируется Трудовым кодексом РФ и рядом нормативных актов, включая приказы Министерства труда и социальной защиты.

Важно понимать, что не существует единого профстандарта с названием "финансист". Вместо этого финансовая сфера охватывается несколькими профессиональными стандартами, включая:

Профстандарт "Специалист по финансовому консультированию" (код 08.008)

Профстандарт "Специалист по финансовому планированию" (код 08.015)

Профстандарт "Специалист по корпоративному кредитованию" (код 08.015)

Профстандарт "Специалист по финансовому мониторингу" (код 08.021)

Профстандарт "Специалист в оценочной деятельности" (код 08.025)

Структура каждого профессионального стандарта включает несколько ключевых блоков: общие сведения, описание трудовых функций, характеристику обобщенных трудовых функций и дополнительные сведения о стандарте.

Центральной частью профстандарта являются обобщенные трудовые функции, которые подразделяются на конкретные трудовые функции. Для каждой функции определены необходимые знания и умения, а также требования к образованию, опыту работы и особые условия допуска к работе.

Элемент профстандарта Содержание Практическое значение Обобщенная трудовая функция Широкое описание вида профессиональной деятельности Определяет границы профессии и основные направления деятельности Трудовая функция Конкретные рабочие задачи и процессы Описывает, что именно должен выполнять специалист Трудовые действия Шаги и операции в рамках трудовой функции Конкретные действия для выполнения функций Необходимые умения Практические навыки для выполнения функций Используются при оценке кандидатов и работников Необходимые знания Теоретическая база для выполнения функций Основа для разработки программ обучения

Алексей Петров, HR-директор финансового холдинга Когда я только начинал разрабатывать систему найма для финансового департамента, мы столкнулись с серьезной проблемой: кандидаты с одинаковыми должностями в резюме демонстрировали абсолютно разный уровень компетенций. В одной компании "финансовый аналитик" занимался сложным моделированием и оценкой инвестиционных проектов, в другой — простой подготовкой типовых отчетов. После внедрения требований из профстандартов в процесс отбора качество найма значительно выросло. Мы структурировали интервью по группам компетенций из профстандартов, создали кейсы на основе трудовых функций. В результате за два года текучесть в финансовом блоке снизилась с 27% до 8%, а время на закрытие вакансий сократилось почти вдвое.

Ключевые компетенции финансиста по профстандарту

Анализируя различные профстандарты финансовой сферы, можно выделить несколько групп ключевых компетенций, которые должны быть у современного финансиста. Они охватывают как профессиональные знания и навыки, так и личностные качества, необходимые для успешной работы. 💰

Профессиональные компетенции финансиста можно разделить на несколько основных блоков:

Аналитические компетенции — умение анализировать финансовую информацию, выявлять тренды, определять риски и возможности.

— умение анализировать финансовую информацию, выявлять тренды, определять риски и возможности. Учетно-отчетные компетенции — знание методов учета финансовых операций, навыки формирования и анализа отчетности.

— знание методов учета финансовых операций, навыки формирования и анализа отчетности. Контрольные компетенции — способность выявлять отклонения от планов и нормативов, разрабатывать корректирующие мероприятия.

— способность выявлять отклонения от планов и нормативов, разрабатывать корректирующие мероприятия. Прогностические компетенции — умение прогнозировать финансовые показатели, моделировать различные сценарии.

— умение прогнозировать финансовые показатели, моделировать различные сценарии. Технологические компетенции — владение специализированным программным обеспечением и информационными системами.

Кроме профессиональных навыков, профстандарты также косвенно описывают ряд личностных качеств и soft skills, которые необходимы финансисту:

Аналитическое мышление

Внимательность и скрупулезность

Умение работать в условиях неопределенности

Стрессоустойчивость

Коммуникативные навыки

Ответственность за принимаемые решения

Отдельно стоит выделить знание нормативно-правовой базы в области финансов, бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. Финансист должен понимать законодательные ограничения и возможности, а также уметь адаптироваться к их изменениям.

Уровни квалификации и должностные требования

Профессиональные стандарты финансовой сферы предусматривают разные уровни квалификации специалистов — от 5 до 8 уровня согласно Национальной рамке квалификаций РФ. Каждый уровень определяет степень самостоятельности, ответственности и сложности выполняемых функций. 📈

Рассмотрим основные уровни квалификации и соответствующие им должности:

Уровень квалификации Примеры должностей Требования к образованию Опыт работы 5 уровень Финансовый консультант, Специалист по микрофинансовым операциям Среднее профессиональное образование, программы переподготовки Не требуется или до 1 года 6 уровень Финансовый аналитик, Специалист по ипотечному кредитованию, Кредитный менеджер Высшее образование — бакалавриат От 1 года до 3 лет 7 уровень Финансовый директор малого предприятия, Руководитель направления, Ведущий финансовый аналитик Высшее образование — специалитет или магистратура От 3 до 5 лет 8 уровень Финансовый директор корпорации, Руководитель финансового департамента Высшее образование — магистратура или специалитет + дополнительное профессиональное образование От 5 лет

Для каждого уровня квалификации профстандарты определяют ряд полномочий и ответственности:

5 уровень — самостоятельная деятельность по решению типовых задач, выбор способов решения в изменяющихся условиях рабочей ситуации, ответственность за результат выполнения работ на уровне подразделения.

— самостоятельная деятельность по решению типовых задач, выбор способов решения в изменяющихся условиях рабочей ситуации, ответственность за результат выполнения работ на уровне подразделения. 6 уровень — самостоятельная деятельность по определению задач собственной работы и/или подчиненных, ответственность за результат выполнения работ на уровне подразделения или организации.

— самостоятельная деятельность по определению задач собственной работы и/или подчиненных, ответственность за результат выполнения работ на уровне подразделения или организации. 7 уровень — определение стратегии, управление процессами и деятельностью, ответственность за результаты деятельности организации или подразделений.

— определение стратегии, управление процессами и деятельностью, ответственность за результаты деятельности организации или подразделений. 8 уровень — определение стратегии, управление процессами и деятельностью, ответственность за результаты деятельности крупных организаций или отрасли.

Важно отметить, что рост квалификационного уровня предполагает не только повышение сложности выполняемых задач, но и расширение набора необходимых компетенций. Если на 5-6 уровнях достаточно владеть базовыми финансовыми навыками и специализированными знаниями, то на 7-8 уровнях необходимо также обладать стратегическим мышлением, управленческими навыками и глубоким пониманием экономических процессов в целом.

Мария Ковалева, финансовый директор Когда я пришла на позицию финансового директора в производственную компанию, генеральный директор попросил меня оценить действующую финансовую команду. У нас был "главный экономист" с 30-летним стажем, но результаты его работы оставляли желать лучшего. Я проанализировала его деятельность через призму профстандартов и поняла, что по факту он выполнял задачи 5-6 квалификационного уровня, хотя занимал должность, требующую 7-го уровня. Он прекрасно справлялся с операционным учетом и отчетностью, но не мог выйти на стратегический уровень. Мы не стали увольнять ценного сотрудника, а пересмотрели его функционал и должность, назначив руководителем отдела учета. На его место пригласили специалиста, соответствующего требованиям 7 уровня квалификации. Это позволило оптимизировать работу всего финансового блока и увеличить его эффективность на 40% за первый год.

Специализации в профстандартах финансовой сферы

Финансовая сфера включает множество направлений деятельности, каждое из которых требует специфических знаний и навыков. Профессиональные стандарты отражают эту специфику через различные специализации. 🧩

Рассмотрим основные специализации финансистов согласно действующим профстандартам:

Финансовое планирование и анализ — специалисты этого профиля занимаются бюджетированием, прогнозированием, формированием управленческой отчетности и анализом финансовых показателей.

— специалисты этого профиля занимаются бюджетированием, прогнозированием, формированием управленческой отчетности и анализом финансовых показателей. Финансовый контроль и аудит — включает внутренний аудит, финансовый контроль, комплаенс-контроль, проверку финансово-хозяйственной деятельности.

— включает внутренний аудит, финансовый контроль, комплаенс-контроль, проверку финансово-хозяйственной деятельности. Корпоративные финансы — специалисты по привлечению финансирования, управлению инвестициями, оценке инвестиционных проектов, слияниям и поглощениям.

— специалисты по привлечению финансирования, управлению инвестициями, оценке инвестиционных проектов, слияниям и поглощениям. Банковская сфера — включает кредитных специалистов, аналитиков рисков, специалистов по работе с просроченной задолженностью, инвестиционных банкиров.

— включает кредитных специалистов, аналитиков рисков, специалистов по работе с просроченной задолженностью, инвестиционных банкиров. Страховой сектор — актуарии, андеррайтеры, специалисты по страховым продуктам и урегулированию убытков.

— актуарии, андеррайтеры, специалисты по страховым продуктам и урегулированию убытков. Финансовый консалтинг — специалисты по финансовому консультированию, налоговому планированию, личным финансам.

— специалисты по финансовому консультированию, налоговому планированию, личным финансам. Финансовый мониторинг — сотрудники подразделений финмониторинга, специалисты по комплаенсу, по противодействию отмыванию доходов.

Каждая специализация имеет свою специфику в части требований к компетенциям и образованию. Например, для актуариев критически важны продвинутые математические знания и навыки в области теории вероятностей, в то время как финансовому консультанту необходимы развитые коммуникативные навыки и глубокое понимание финансовых продуктов.

С развитием цифровых технологий в финансовой сфере появляются новые специализации, такие как финтех-аналитики, специалисты по блокчейн-финансам, цифровому банкингу. Хотя отдельные профстандарты для этих направлений еще не утверждены, они активно формируются на основе запросов рынка труда.

Важно понимать, что границы между специализациями часто размываются, особенно на высоких уровнях квалификации. Финансовый директор должен обладать компетенциями из разных специализаций, понимать взаимосвязи между ними и уметь интегрировать различные подходы в единую финансовую стратегию.

Сертификация и подтверждение квалификации финансистов

Наличие требуемых профстандартом знаний и навыков — это только первый шаг. Для официального признания квалификации требуется её оценка и подтверждение. В России эта система переживает период становления, но уже сейчас существуют различные механизмы сертификации финансистов. ✅

Основные пути подтверждения квалификации финансиста:

Независимая оценка квалификации (НОК) — официальная процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя требованиям профстандарта. Проводится центрами оценки квалификаций (ЦОК).

— официальная процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя требованиям профстандарта. Проводится центрами оценки квалификаций (ЦОК). Профессиональные сертификации — международные и национальные программы сертификации для финансистов различных специализаций.

— международные и национальные программы сертификации для финансистов различных специализаций. Аттестация на финансовом рынке — обязательная для некоторых должностей процедура, проводимая регуляторами.

— обязательная для некоторых должностей процедура, проводимая регуляторами. Дополнительное профессиональное образование — программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, ориентированные на требования профстандартов.

Рассмотрим подробнее наиболее авторитетные сертификации для специалистов финансовой сферы:

Название сертификации Специализация Уровень сложности Признание в России CFA (Chartered Financial Analyst) Финансовый анализ, инвестиции Высокий (3 уровня) Высокое ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) Бухгалтерский учет, аудит, финансы Высокий (14 экзаменов) Высокое CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) Управленческий учет, бизнес-финансы Высокий Среднее FRM (Financial Risk Manager) Риск-менеджмент Высокий (2 части) Среднее CFA Institute Investment Foundations Основы инвестиций Начальный Низкое Аттестат специалиста финансового рынка Финансовый рынок (по базовым и специализированным программам) Средний Обязательно для работы

При выборе способа подтверждения квалификации важно учитывать:

Требования работодателей в вашей сфере

Долгосрочные карьерные цели

Временные и финансовые затраты на получение сертификации

Признание сертификации на международном уровне (если планируется работа за рубежом)

Стоит отметить, что с развитием системы независимой оценки квалификации в России значение НОК будет возрастать. Сейчас уже действуют центры оценки квалификации, которые проводят профессиональные экзамены по различным финансовым стандартам. По результатам успешного прохождения экзамена соискатель получает свидетельство о квалификации, которое вносится в реестр и действует в течение 3-5 лет.

Для многих финансовых специалистов оптимальным решением является сочетание нескольких видов подтверждения квалификации: прохождение независимой оценки квалификации для соответствия национальным требованиям и получение международной сертификации для конкурентоспособности на глобальном рынке труда.