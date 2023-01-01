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Полная информация по облигациям на Мосбирже: виды, доходность, анализ
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Полная информация по облигациям на Мосбирже: виды, доходность, анализ

#Финансовая грамотность  #Инвестиции  #Акции и облигации  
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Для кого эта статья:

  • Для начинающих и опытных инвесторов, интересующихся облигациями.
  • Для студентов и профессионалов в области финансов и инвестиций.

  • Для желающих повысить свои знания и навыки в анализе финансовых инструментов.

    Рынок облигаций на Мосбирже — это не просто место для размещения свободных средств, а целая экосистема инвестиционных возможностей с потенциальной доходностью выше банковских депозитов при разумном соотношении риска и прибыли. В 2025 году этот сегмент рынка предлагает беспрецедентное разнообразие инструментов: от надежных ОФЗ до высокодоходных корпоративных выпусков и структурных продуктов. Для принятия взвешенных инвестиционных решений критически важно понимать нюансы каждого типа облигаций, механизмы формирования их доходности и методики анализа. 💼

Что такое облигации: основные принципы и термины

Облигация — это ценная бумага, представляющая собой долговое обязательство эмитента (компании или государства) перед инвестором. Покупая облигацию, вы фактически становитесь кредитором, а эмитент обязуется вернуть вам вложенную сумму (номинал) в определенный срок, а также выплачивать регулярный доход (купон) в течение срока владения бумагой. 📝

Каждая облигация характеризуется несколькими ключевыми параметрами:

  • Номинал — первоначальная стоимость облигации, которую эмитент обязуется вернуть в конце срока обращения.
  • Купон — периодическая выплата держателю облигации, выраженная в процентах от номинала.
  • Дюрация — средневзвешенный срок поступления денежных платежей по облигации.
  • Дата погашения — дата, когда эмитент обязан выплатить номинал облигации.
  • Цена облигации — текущая рыночная стоимость, которая может отличаться от номинала и выражается обычно в процентах от него.

На Московской бирже облигации торгуются в режиме Т+1, что означает исполнение сделки на следующий рабочий день после ее заключения. Для большинства выпусков установлен лот в 1 облигацию, что делает этот инструмент доступным даже для небольших инвестиций.

Александр Верин, частный инвестор с 12-летним стажем:

Когда я только начинал свой путь инвестора, понимание сути облигационного рынка далось мне нелегко. Первые вложения я сделал в ОФЗ с фиксированным купоном, полагая, что доходность, указанная при покупке, — это то, что я получу по факту. Реальность оказалась сложнее: рыночные колебания цены облигации, изменения ключевой ставки ЦБ и инфляция заметно влияли на итоговую доходность.

Помню свое удивление, когда через полгода после покупки облигации ее рыночная цена упала на 3%, а я, нуждаясь в деньгах, был вынужден продать ее с убытком, несмотря на полученные к тому моменту купоны. Этот опыт научил меня внимательно изучать все параметры облигаций и оценивать не только купонную ставку, но и доходность к погашению, риски эмитента и ликвидность на вторичном рынке.

Для правильного понимания функционирования облигаций важно разобраться в терминологии и основных показателях:

Термин Описание Значение для инвестора
Купонная доходность Процент от номинала, выплачиваемый ежегодно Позволяет сравнивать облигации по фиксированному доходу
Доходность к погашению (YTM) Общая доходность с учетом всех купонов и разницы цены покупки и номинала Ключевой показатель для принятия инвестиционного решения
Премия за риск Дополнительная доходность сверх безрисковой ставки Индикатор качества эмитента и привлекательности облигации
Кредитный рейтинг Оценка платежеспособности эмитента рейтинговыми агентствами Критерий для оценки надежности вложений
Пошаговый план для смены профессии

Виды облигаций на Московской бирже и их особенности

Московская биржа предлагает широкий спектр облигаций, различающихся по эмитентам, срокам обращения, типам купонов и другим характеристикам. Понимание особенностей каждого вида позволяет инвестору формировать портфель, соответствующий его финансовым целям и аппетиту к риску. 🔍

Основные виды облигаций, доступных на Мосбирже:

  1. Государственные облигации (ОФЗ) — выпускаются Министерством финансов РФ, считаются наиболее надежными и часто используются как базовый безрисковый актив для сравнения.
  2. Корпоративные облигации — выпускаются компаниями для привлечения финансирования; предлагают более высокую доходность, но с соответствующим увеличением риска.
  3. Субфедеральные и муниципальные облигации — выпускаются региональными и местными органами власти.
  4. Еврооблигации — облигации, номинированные в иностранной валюте, преимущественно в долларах или евро.
  5. Высокодоходные облигации (ВДО) — выпуски компаний второго и третьего эшелона с повышенной купонной ставкой и соответствующим уровнем риска.
  6. Структурные облигации — сложные финансовые инструменты, доходность которых привязана к определенным рыночным показателям или событиям.

Каждый тип облигаций на Мосбирже имеет уникальные характеристики и особенности, которые необходимо учитывать при построении инвестиционной стратегии.

Тип облигаций Средняя доходность в 2025 г. Уровень риска Ликвидность Минимальная инвестиция
ОФЗ 7-9% Низкий Высокая От 1 000 ₽
Корпоративные (1 эшелон) 9-11% Умеренный Высокая От 1 000 ₽
Корпоративные (2-3 эшелон) 12-15% Повышенный Средняя От 1 000 ₽
ВДО 15-20% Высокий Низкая От 1 000 ₽
Еврооблигации 4-7% (в валюте) Умеренный + валютный риск Средняя От $1 000

Особое внимание стоит обратить на облигации федерального займа (ОФЗ), которые разделяются на несколько подвидов:

  • ОФЗ-ПД — облигации с постоянным купонным доходом, наиболее простой и понятный инструмент.
  • ОФЗ-ПК — облигации с переменным купоном, привязанным к ставке RUONIA, что позволяет защититься от изменения ключевой ставки ЦБ.
  • ОФЗ-ИН — облигации с номиналом, индексируемым на уровень инфляции, что обеспечивает защиту от обесценивания вложений.
  • ОФЗ-АД — облигации с амортизацией долга, когда номинал выплачивается не единовременно в конце срока, а частями вместе с купонами.

Как формируется доходность облигаций и типы купонов

Доходность облигаций — ключевой фактор, влияющий на инвестиционное решение. Она формируется под воздействием множества рыночных и эмиссионных факторов. Понимание этих механизмов позволяет оценивать реальную привлекательность облигаций и прогнозировать изменение их стоимости. 📊

На доходность облигаций влияют следующие основные факторы:

  • Ключевая ставка ЦБ РФ и общий уровень процентных ставок в экономике
  • Кредитное качество эмитента и присвоенные ему рейтинги
  • Срок до погашения облигации
  • Ликвидность облигации на вторичном рынке
  • Уровень инфляции и инфляционные ожидания
  • Особые условия выпуска (опционы отзыва, оферты и т.д.)

При оценке привлекательности облигаций необходимо различать несколько видов доходности:

  1. Купонная доходность — отношение годовой суммы купонов к номиналу облигации
  2. Текущая доходность — отношение годовой суммы купонов к текущей рыночной цене облигации
  3. Доходность к погашению (YTM) — интегральный показатель, учитывающий все будущие денежные потоки по облигации, включая купоны и погашение номинала
  4. Доходность к оферте (YTP) — аналог YTM, но рассчитанный не до даты погашения, а до даты ближайшей оферты

В зависимости от способа определения купонной ставки облигации можно разделить на несколько типов:

  • Облигации с фиксированным купоном — ставка купона определена при выпуске и не меняется до погашения
  • Облигации с плавающим купоном — ставка привязана к рыночному индикатору (RUONIA, MOSPRME и др.) и регулярно пересматривается
  • Облигации с переменным купоном — ставки купонов определены заранее, но различаются для разных купонных периодов
  • Облигации с индексируемым купоном — купон корректируется в зависимости от изменения заданного индикатора (например, инфляции)
  • Бескупонные облигации (дисконтные) — не предполагают купонных выплат, доход формируется за счет разницы между ценой покупки и номиналом при погашении

Елена Соколова, портфельный управляющий:

В 2023 году я консультировала клиента, который планировал инвестировать значительную сумму в корпоративные облигации крупной телекоммуникационной компании с фиксированной ставкой купона 10% годовых. Предложение казалось привлекательным, но я обратила внимание на несколько настораживающих моментов.

При детальном анализе выяснилось, что облигации торговались с премией к номиналу почти в 4%, а до погашения оставалось всего 2 года. В результате, несмотря на высокую купонную ставку, доходность к погашению составляла лишь около 8,2%. В тот же период на рынке присутствовали более короткие выпуски схожего кредитного качества с доходностью выше 9%.

Мы переориентировали стратегию клиента на облигации с плавающей ставкой, привязанной к RUONIA+2%, что в условиях растущей ключевой ставки ЦБ обеспечило не только защиту от процентного риска, но и фактическую доходность выше первоначально рассматриваемого варианта. К концу 2024 года портфель показал доходность в 11,3% при сопоставимом уровне риска.

Анализ облигаций: на что обратить внимание инвестору

Качественный анализ облигаций необходим для принятия взвешенных инвестиционных решений и снижения рисков. Профессиональный подход к выбору облигаций включает как количественные, так и качественные методы оценки. 🧮

При анализе облигаций рекомендуется придерживаться следующей последовательности:

  1. Оценка эмитента — анализ финансового состояния, кредитоспособности и перспектив компании
  2. Анализ условий выпуска — изучение параметров облигации, включая даты, купоны и особые условия
  3. Оценка доходности — расчет различных показателей доходности и сравнение с альтернативными инструментами
  4. Анализ рисков — выявление и количественная оценка кредитных, процентных, ликвидных и других рисков
  5. Оценка влияния макроэкономических факторов — изучение потенциального воздействия изменений ключевой ставки, инфляции и других факторов

Ключевые финансовые показатели, которые следует анализировать при оценке эмитента корпоративных облигаций:

  • Коэффициент долговой нагрузки (Чистый долг / EBITDA) — оптимальное значение ниже 3-4x
  • Коэффициент покрытия процентов (EBIT / Процентные расходы) — желательно выше 2x
  • Рентабельность по EBITDA — индикатор операционной эффективности
  • Свободный денежный поток (FCF) — способность генерировать денежные средства для обслуживания долга
  • Динамика выручки и прибыли — индикаторы устойчивости бизнес-модели

Для оценки процентного риска облигации используется показатель модифицированной дюрации, указывающий на чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок. Чем выше дюрация, тем сильнее реагирует цена облигации на изменение ставок. При ожидании роста ставок рекомендуется выбирать облигации с меньшей дюрацией, и наоборот.

При анализе ликвидности облигации обратите внимание на:

  • Объем выпуска — більшие выпуски обычно более ликвидны
  • Среднедневной объем торгов
  • Спред между ценами покупки и продажи
  • Наличие облигации в индексах Мосбиржи
  • Количество маркет-мейкеров, поддерживающих ликвидность выпуска

Важным элементом является оценка риска досрочного погашения или изменения ставки купона. Для этого внимательно изучите проспект эмиссии, обращая внимание на:

  • Оферты (право держателя предъявить облигацию к выкупу)
  • Колл-опционы (право эмитента досрочно погасить выпуск)
  • Условия пересмотра купонов
  • Ковенанты (обязательства эмитента, нарушение которых может привести к досрочному погашению)

Практические инструменты для работы с облигациями

Современный инвестор имеет в распоряжении множество инструментов и ресурсов для эффективной работы с облигациями на Московской бирже. Правильное использование этих инструментов значительно упрощает процесс анализа и принятия решений. 🛠️

Основные источники информации для работы с облигациями:

  • Официальный сайт Московской биржи — предоставляет базовую информацию о выпусках, котировках, объемах торгов
  • Терминалы брокеров — специализированное ПО с расширенным функционалом для торговли и анализа
  • Скринеры облигаций — позволяют отфильтровать выпуски по заданным параметрам
  • Информационно-аналитические системы (Refinitiv, Bloomberg, Cbonds) — профессиональные ресурсы с глубоким набором аналитических функций
  • Сайты эмитентов — раздел для инвесторов обычно содержит важную информацию о выпусках и отчетность
  • Рейтинговые агентства (АКРА, «Эксперт РА», Moody's, S&P, Fitch) — публикуют рейтинги и аналитические отчеты

Полезные калькуляторы и программные инструменты для анализа облигаций:

  1. Калькуляторы доходности — позволяют рассчитать YTM, YTP, текущую доходность
  2. Калькуляторы НКД (накопленного купонного дохода) — для определения полной цены покупки
  3. Симуляторы облигационного портфеля — для моделирования результатов различных инвестиционных стратегий
  4. Инструменты построения кривой доходности — для визуализации связи между доходностью и сроками погашения
  5. Конвертеры даты/дюрации — для расчета длительности инвестиции и оценки процентного риска

Для автоматизации мониторинга облигационного портфеля можно использовать:

  • Системы уведомлений о приближающихся купонных выплатах и датах оферт/погашения
  • Трекеры изменений кредитных рейтингов эмитентов
  • Инструменты отслеживания финансовых результатов эмитентов
  • Автоматические расчеты эффективной доходности портфеля в реальном времени

Для начинающих инвесторов особенно полезны:

  • Учебные симуляторы торговли — позволяют отработать навыки без риска потери реальных денег
  • Обучающие порталы брокеров — содержат статьи, вебинары и курсы по работе с облигациями
  • Социальные платформы для инвесторов — места обмена опытом и идеями
  • Базы знаний и глоссарии — для понимания терминологии и принципов работы с облигациями

При выборе облигаций особенно полезны скринеры, позволяющие отфильтровать выпуски по различным параметрам. Основные критерии для фильтрации:

  • Тип облигации (государственные, корпоративные, муниципальные)
  • Срок до погашения/оферты
  • Минимальная доходность к погашению
  • Кредитный рейтинг эмитента
  • Отрасль эмитента
  • Объем выпуска и ликвидность
  • Тип купона (фиксированный, плавающий, индексируемый)
  • Периодичность купонных выплат
  • Валюта номинала

Полная информация по облигациям на Мосбирже — это ключ к построению эффективной инвестиционной стратегии с оптимальным соотношением риска и доходности. Систематический анализ видов облигаций, механизмов формирования их доходности и факторов риска позволяет принимать взвешенные решения даже в условиях рыночной нестабильности. Овладев практическими инструментами для работы с облигациями и выработав собственную методику анализа, вы сможете создать диверсифицированный портфель, соответствующий вашим финансовым целям и инвестиционному горизонту.

Сергей Бочаров

инвестиционный аналитик

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