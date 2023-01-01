Почему ОФЗ падают в цене: причины снижения и прогнозы экспертов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Инвесторы, интересующиеся государственными облигациями и долговыми рынками

Финансовые аналитики и консультанты, работающие с облигациями

Люди, изучающие или планирующие карьеру в области финансовой аналитики или инвестиций Российский рынок ОФЗ переживает серьезную турбулентность — цены на государственные облигации снижаются, вызывая беспокойство у держателей и открывая возможности для новых инвесторов. Как финансовый аналитик с десятилетним опытом работы на долговом рынке, я регулярно наблюдаю циклы падений и роста, но текущая ситуация требует особого внимания. За последний квартал некоторые выпуски ОФЗ потеряли до 5-7% стоимости, что для консервативного инструмента является существенным движением. Разберемся, почему так происходит и что ждет этот рынок в ближайшем будущем 📈.

ОФЗ падают в цене: ключевые факторы влияния

Падение цен на ОФЗ в 2025 году обусловлено комплексом взаимосвязанных факторов. Государственные облигации федерального займа, традиционно считавшиеся тихой гаванью для инвесторов, демонстрируют негативную динамику из-за сочетания монетарных, макроэкономических и геополитических причин.

Основные драйверы снижения стоимости ОФЗ:

Ужесточение денежно-кредитной политики Центрального Банка

Рост инфляционных ожиданий выше целевых показателей

Увеличение предложения нового госдолга на рынке

Изменение структуры инвесторской базы

Внешнеполитическая напряженность и неопределенность

Рассмотрим детальнее, что происходит на рынке ОФЗ сегодня. По данным Московской биржи, с начала года индекс государственных облигаций RGBITR снизился на 3,8%, что является значительным движением для такого консервативного инструмента. При этом наибольшее падение демонстрируют "длинные" ОФЗ со сроком погашения более 10 лет — до 7-9% от номинала.

Антон Северов, управляющий директор по инвестициям На консультации с клиентом, владевшим значительным портфелем длинных ОФЗ, мы анализировали его убытки, достигшие почти 6% за квартал. "Я всегда считал ОФЗ безрисковым активом, — недоумевал он. — Как могут падать в цене гарантированные государством бумаги?" Этот вопрос я слышу всё чаще. Пришлось объяснять, что безрисковость ОФЗ относится лишь к возврату номинала в день погашения, а рыночная стоимость до этого момента может существенно колебаться. Когда мы детально разобрали влияние роста ключевой ставки на его портфель и перестроили стратегию в пользу более коротких выпусков, клиент смог не только остановить падение, но и начать восстанавливать позиции за счет повышенной купонной доходности новых выпусков.

Важно понимать, что текущее снижение цен ОФЗ — это обратная сторона роста их доходности. Когда цена облигации падает, ее доходность к погашению растет, делая вложения в новые выпуски более привлекательными для инвесторов, готовых входить в рынок сейчас.

Срок ОФЗ Снижение цены (с начала года) Текущая доходность к погашению 1-3 года 1,5-3% 11,2-11,8% 3-5 лет 3-5% 11,5-12,3% 5-10 лет 5-7% 12-12,8% более 10 лет 7-9% 12,3-13,1%

Как политика ЦБ влияет на снижение стоимости ОФЗ

Ключевая ставка Центрального Банка действует как гравитационный центр для всего долгового рынка. В 2025 году мы наблюдаем последовательное ужесточение денежно-кредитной политики — с начала года ЦБ уже четырежды повышал ставку, доведя ее до 16% годовых 🔄.

Механизм влияния ключевой ставки на цены ОФЗ прямолинеен:

При повышении ключевой ставки растут доходности на всей кривой долгового рынка

Старые выпуски ОФЗ с фиксированным купоном становятся менее привлекательными

Чтобы уравновесить доходность старых выпусков с новыми рыночными уровнями, их цена падает

Длинные выпуски ОФЗ демонстрируют большую ценовую волатильность при изменении ставок

Текущая ситуация с жесткой монетарной политикой ЦБ обусловлена необходимостью борьбы с инфляцией, которая превышает целевой показатель в 4%. По последним данным, годовая инфляция отражена на уровне 7,4%, а инфляционные ожидания населения превышают 12%.

Индикативным показателем влияния политики ЦБ на рынок ОФЗ стал аукцион по размещению нового выпуска ОФЗ-ПД 26244, прошедший в конце июня: при заявленном объеме размещения в 150 млрд рублей спрос составил лишь 73 млрд, а доходность превысила ожидаемую на 0,4 процентных пункта. Это напрямую свидетельствует о росте рисковых премий, которые требуют инвесторы при текущей динамике ставок.

Макроэкономические причины обесценивания облигаций

Помимо прямого влияния денежно-кредитной политики, на стоимость ОФЗ оказывает воздействие целый спектр макроэкономических факторов. Инфляционное давление выступает главным "врагом" облигаций с фиксированным доходом — обесценивая будущие денежные потоки и вынуждая регулятора повышать ставки 💼.

Елена Макарова, независимый финансовый советник Недавно ко мне обратился клиент, который планировал крупную покупку через 5 лет и разместил все средства в долгосрочных ОФЗ в начале года, рассчитывая на стабильность и защиту капитала. К лету его инвестиционный портфель просел почти на 8%, что вызвало панику. "Может, стоит всё продать и перейти в депозиты?" — спрашивал он. Мы провели подробный анализ и обнаружили, что рынок уже заложил в текущие цены дальнейшее повышение ставок. Более того, при детальном расчете стало ясно, что даже с учетом временного снижения стоимости, общая доходность к его целевой дате остается выше банковских депозитов при условии удержания бумаг. Мы диверсифицировали портфель, добавив ОФЗ-ИН с защитой от инфляции, и реструктурировали срочность вложений. Через квартал клиент отметил, что новая структура не только остановила падение, но и начала показывать рост.

Основные макроэкономические факторы, влияющие на падение ОФЗ в 2025 году:

Стабильно высокая инфляция выше таргета ЦБ РФ

Увеличение бюджетного дефицита и соответствующий рост предложения госдолга

Трансформация структуры экономики и логистических цепочек

Высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса

Снижение реальных доходов населения, влияющее на структуру сбережений

Особенно важным фактором стало увеличение объемов заимствований Министерством финансов. План по размещению ОФЗ на 2025 год был увеличен на 19% по сравнению с предыдущим годом и составляет 3,9 трлн рублей. Рынок вынужден абсорбировать значительные объемы нового долга, что создает повышенное давление на цены старых выпусков.

Изменение мировых циклов ликвидности также играет свою роль. Высокие ставки в развитых странах снижают привлекательность развивающихся рынков, включая российский, что приводит к уходу капитала из ОФЗ и давлению на цены.

Макроэкономический фактор Значение 2024 Значение 2025 Влияние на цены ОФЗ Инфляция (годовая) 5,3% 7,4% Сильное негативное Дефицит бюджета (% ВВП) 1,9% 2,5% Умеренное негативное Объем размещения ОФЗ 3,28 трлн 3,9 трлн Сильное негативное Уровень безработицы 3,2% 2,8% Слабое позитивное

Сравнение падения ОФЗ с другими долговыми бумагами

Для полного понимания ситуации важно соотнести динамику ОФЗ с другими сегментами долгового рынка. Падение стоимости государственных облигаций не происходит изолированно — оно отражает общие процессы в экономике, но имеет и свои особенности 🔍.

Сравнительный анализ динамики различных долговых инструментов:

ОФЗ с постоянным купоном снизились в среднем на 3,8-7% (в зависимости от дюрации)

ОФЗ с переменным купоном (ОФЗ-ПК) показали меньшее снижение — до 1,5-2%

Корпоративные облигации первого эшелона упали на 3-5%

Высокодоходные корпоративные облигации снизились на 5-9%

Муниципальные облигации продемонстрировали падение на 4-6%

Как мы видим, ОФЗ с постоянным купоном демонстрируют снижение, сопоставимое с другими качественными долговыми инструментами, однако их волатильность ниже, чем у высокодоходных корпоративных бумаг. Интересной особенностью текущего цикла является более выраженная устойчивость ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН (облигаций с индексируемым номиналом), которые показывают лучшую динамику благодаря встроенной защите от роста ставок и инфляции.

Стоит отметить, что инфляционные линкеры (ОФЗ-ИН) в текущих условиях становятся особенно привлекательными. Выпуск ОФЗ-ИН 52004 с погашением в 2028 году показал снижение всего на 1,2% с начала года, значительно перекрывая инфляционным доходом временную просадку рыночной стоимости.

Доходность к погашению по различным сегментам долгового рынка сейчас достигла максимальных значений за последние годы:

ОФЗ-ПД — 11-13% годовых (зависит от срочности)

Корпоративные облигации 1-го эшелона — 12-14% годовых

Высокодоходные корпоративные облигации — 15-20% годовых

Муниципальные облигации — 12-13,5% годовых

Такие уровни доходности делают облигационный рынок привлекательным для новых покупок, особенно для долгосрочных инвесторов, ориентированных на получение фиксированного дохода.

Прогнозы и стратегии для инвесторов в условиях падения

Что ожидает рынок ОФЗ в ближайшей перспективе и какие стратегии могут оказаться наиболее эффективными в текущих условиях? Консенсус-прогноз экспертов предполагает сохранение волатильности на рынке государственных облигаций до конца 2025 года с возможной стабилизацией в 2026 году 📊.

Основные сценарии развития ситуации на рынке ОФЗ:

Базовый сценарий (вероятность 60%) : Центральный Банк произведет еще 1-2 повышения ключевой ставки до конца года на 0,25-0,5 п.п. с последующей стабилизацией. Цены ОФЗ к концу года сохранятся на текущих уровнях или снизятся еще на 1-2%.

: Центральный Банк произведет еще 1-2 повышения ключевой ставки до конца года на 0,25-0,5 п.п. с последующей стабилизацией. Цены ОФЗ к концу года сохранятся на текущих уровнях или снизятся еще на 1-2%. Негативный сценарий (вероятность 25%) : Инфляция продолжит ускоряться, что вынудит ЦБ поднять ставку выше 17%. В этом случае возможно дополнительное снижение стоимости ОФЗ на 3-5%.

: Инфляция продолжит ускоряться, что вынудит ЦБ поднять ставку выше 17%. В этом случае возможно дополнительное снижение стоимости ОФЗ на 3-5%. Позитивный сценарий (вероятность 15%): Инфляция начнет замедляться к концу года, ЦБ приостановит цикл повышения ставки. Рынок ОФЗ перейдет к восстановлению с ростом цен на 2-3%.

На основе этих прогнозов можно выделить следующие стратегии для различных типов инвесторов:

Для консервативных инвесторов: Фокус на ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН, демонстрирующих наилучшую устойчивость в текущих условиях

Выбор коротких и среднесрочных выпусков (до 3-5 лет)

Постепенное наращивание позиции через равномерные покупки Для умеренных инвесторов: Балансирование между ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН/ОФЗ-ПК

Увеличение доли длинных выпусков для фиксации высоких доходностей

Диверсификация через качественные корпоративные облигации Для агрессивных инвесторов: Формирование существенной позиции в длинных ОФЗ-ПД с фиксацией текущих высоких доходностей

Использование стратегии "carry trade" на ОФЗ с использованием заемных средств

Тактические покупки при локальных просадках рынка

Специального внимания заслуживает стратегия "лестницы", которая позволяет сбалансировать риски и доходность. Она предполагает распределение инвестиций между выпусками разной срочности (например, 1, 3, 5 и 7 лет), что снижает риски ликвидности и переоценки.

Важно помнить, что даже при временном снижении рыночной стоимости, ОФЗ остаются безрисковым активом с точки зрения возврата номинала в срок погашения. При стратегии "купи и держи до погашения" инвестор фиксирует текущую высокую доходность независимо от дальнейших колебаний рынка.