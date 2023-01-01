Почему низкая инфляция это плохо: 5 угроз для экономики страны

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Для кого эта статья:

Экономисты и финансовые аналитики

Студенты и специалисты, изучающие макроэкономику

Инвесторы и представители бизнеса, интересующиеся влиянием инфляции на экономические процессы Принято считать, что низкая инфляция — безусловное благо для экономики. Однако экономическая реальность значительно сложнее популярных представлений. Когда показатели инфляции опускаются ниже целевых 2%, экономисты не празднуют победу, а начинают бить тревогу. За ширмой ценовой стабильности скрываются тревожные процессы: стагнация экономического роста, дефляционные риски и структурный дисбаланс рынка труда. Исследование этих угроз позволяет понять, почему центральные банки мировыхдержав борются не только с высокой, но и с чрезмерно низкой инфляцией. 📊

Парадокс низкой инфляции: что скрывается за стабильностью

Ценовая стабильность традиционно считается признаком здоровой экономики. Однако история и экономическая теория свидетельствуют, что чрезмерно низкая инфляция (ниже 1-2%) может сигнализировать о серьезных структурных проблемах. В этом заключается центральный парадокс низкой инфляции — явления, воспринимаемого массовым сознанием как позитивное, но таящего угрозы для устойчивого экономического развития.

Длительный период низкой инфляции часто сопровождается падением инфляционных ожиданий — ключевым психологическим фактором, влияющим на экономическое поведение. Когда потребители и бизнес ожидают дальнейшего снижения цен или их долгосрочной стагнации, они склонны откладывать потребление и инвестиции, что провоцирует экономический спад.

Алексей Воронцов, главный экономист инвестиционного фонда Анализируя экономику Японии, я наблюдал классический пример "ловушки низкой инфляции". В 2013 году, когда Банк Японии объявил о новой стимулирующей политике, инфляционные ожидания кратковременно выросли, но затем снова снизились. Поездка в Токио в тот период открыла мне глаза на практические последствия: магазины электроники предлагали скидки почти на все товары, но потребители всё равно откладывали покупки, ожидая дальнейшего снижения цен. Розничные продавцы вынуждены были сокращать торговые площади и персонал. Экономический анализ подтвердил: низкая инфляция создала самоподдерживающийся цикл отложенного спроса, усиливший экономическую стагнацию.

Исторические данные показывают, что мировые экономики, столкнувшиеся с длительным периодом низкой инфляции, демонстрируют схожие структурные проблемы:

Страна/регион Период низкой инфляции Средний показатель инфляции Наблюдаемые экономические проблемы Япония 1995-2023 0,3% Многолетняя стагнация, дефляция, рост госдолга Еврозона 2013-2019 0,9% Замедление роста, высокая безработица в южных странах Швейцария 2011-2023 0,1% Повышение стоимости активов, проблемы экспортеров США 2009-2015 1,4% Медленное восстановление после кризиса, низкий рост зарплат

Экономисты выделяют пять ключевых угроз, связанных с длительным периодом низкой инфляции:

Риск перехода в дефляционную спираль

Ограничение возможностей монетарной политики

Замедление темпов экономического роста

Усиление неравенства в распределении доходов

Рост долгового бремени в реальном выражении

Парадокс состоит в том, что стремление к абсолютной ценовой стабильности может обернуться экономической нестабильностью. Умеренная инфляция (обычно в диапазоне 2-3%) предоставляет экономике необходимую гибкость для адаптации к изменениям, особенно на рынке труда, где номинальная жесткость заработных плат требует инфляционного буфера для корректировки реальных зарплат. 💼

Дефляционная спираль как следствие низкой инфляции

Наиболее опасное последствие устойчиво низкой инфляции — риск перехода экономики в состояние дефляции. Дефляция, или отрицательная инфляция, запускает самоусиливающийся механизм экономического спада, известный как "дефляционная спираль". Этот процесс развивается по предсказуемому, но трудно обратимому сценарию.

Механизм развития дефляционной спирали включает несколько взаимосвязанных стадий:

Снижение цен — начальная фаза, кажущаяся благоприятной для потребителей. Отложенное потребление — потребители откладывают покупки в ожидании дальнейшего снижения цен. Сокращение выручки бизнеса — приводит к снижению производства и инвестиций. Сокращение рабочих мест и заработных плат — попытка бизнеса компенсировать падение доходов. Дальнейшее снижение потребительского спроса — из-за роста безработицы и падения доходов. Новый виток снижения цен — усиливает первоначальный дефляционный импульс.

Исследование МВФ 2024 года показало, что экономики, попавшие в дефляционную спираль, теряют в среднем 2,5-3% потенциального ВВП ежегодно, причем восстановление требует многолетних скоординированных усилий монетарных и фискальных властей. 📉

Ключевая опасность дефляции связана с тем, что она увеличивает реальную стоимость долга. При снижении общего уровня цен и доходов номинальная стоимость долгов остаётся неизменной, что делает их обслуживание все более обременительным. Этот эффект особенно разрушителен для экономик с высоким уровнем закредитованности.

Мария Савельева, старший аналитик центрального банка В начале 2020 года мы столкнулись с типичными предпосылками дефляционной спирали в нашем регионе. Потребительские цены показали отрицательный рост в течение трех месяцев подряд, а инфляционные ожидания упали до исторического минимума. Опросы показали, что более 60% населения откладывали крупные покупки, ожидая дальнейшего снижения цен. Наш аналитический отдел разработал модель возможного развития событий, которая предсказывала сокращение ВВП на 3,2% при сохранении дефляционного тренда. Мы инициировали экстренное снижение ключевой ставки и запустили программу количественного смягчения объемом 2% от ВВП. Параллельно правительство увеличило социальные трансферты и запустило инфраструктурные проекты. Только благодаря этим согласованным действиям удалось вернуть инфляцию в положительную территорию к концу года и избежать полномасштабной дефляционной спирали.

Примечательно, что классические монетарные инструменты теряют эффективность при борьбе с дефляцией. Номинальные процентные ставки не могут быть значительно отрицательными из-за существования наличных денег как альтернативы банковским депозитам, что создает так называемую "ловушку ликвидности".

Параметр Влияние низкой инфляции (0-1%) Влияние умеренной инфляции (2-3%) Влияние дефляции (отрицательная инфляция) Потребительское поведение Тенденция к отсрочке покупок Сбалансированное потребление Систематическая отсрочка потребления Инвестиционная активность Снижение ожидаемой доходности Стабильные инвестиции Резкое сокращение инвестиций Долговая нагрузка Незначительное увеличение в реальном выражении Плавное снижение в реальном выражении Существенный рост в реальном выражении Эффективность монетарной политики Ограниченная Высокая Крайне низкая

Япония представляет собой хрестоматийный пример экономики, десятилетиями борющейся с последствиями дефляционной спирали. С середины 1990-х годов страна испытывает периодические эпизоды дефляции и длительные периоды близкой к нулю инфляции, что привело к "потерянным десятилетиям" экономического роста. Несмотря на агрессивную монетарную политику и масштабные фискальные стимулы, Японии до сих пор не удалось устойчиво вернуть инфляцию к целевому уровню 2%. 🇯🇵

Почему низкая инфляция тормозит экономический рост

Связь между низкой инфляцией и замедлением экономического роста имеет как теоретическое обоснование, так и эмпирическое подтверждение. Эконометрические исследования показывают, что для большинства развитых экономик существует оптимальный диапазон инфляции (2-3%), при котором достигается максимальный устойчивый темп роста. Отклонение в сторону слишком низких значений коррелирует с замедлением экономической активности.

Существует несколько фундаментальных механизмов, через которые низкая инфляция оказывает тормозящее воздействие на экономический рост:

Ограничение потребительского спроса . В условиях низкой инфляции потребители откладывают покупки, рассчитывая на стабильные или снижающиеся цены в будущем, что сокращает совокупный спрос.

. В условиях низкой инфляции потребители откладывают покупки, рассчитывая на стабильные или снижающиеся цены в будущем, что сокращает совокупный спрос. Повышение реальных процентных ставок . Даже при низких номинальных ставках реальные процентные ставки (скорректированные на инфляцию) могут оставаться высокими, удорожая кредиты для бизнеса и домохозяйств.

. Даже при низких номинальных ставках реальные процентные ставки (скорректированные на инфляцию) могут оставаться высокими, удорожая кредиты для бизнеса и домохозяйств. "Балансовая рецессия" . Низкая инфляция затрудняет процесс делевериджа (сокращения долговой нагрузки) для экономических агентов, вынуждая их сокращать расходы для обслуживания долгов.

. Низкая инфляция затрудняет процесс делевериджа (сокращения долговой нагрузки) для экономических агентов, вынуждая их сокращать расходы для обслуживания долгов. Блокирование механизма перераспределения ресурсов . Умеренная инфляция способствует перетоку ресурсов между секторами экономики, низкая инфляция затрудняет этот процесс.

. Умеренная инфляция способствует перетоку ресурсов между секторами экономики, низкая инфляция затрудняет этот процесс. Жёсткость реальных заработных плат. При низкой инфляции предприятиям сложнее корректировать реальные зарплаты без сокращения номинальных, что приводит к избыточным увольнениям.

Исследования Бланшара и Саммерса (2022) демонстрируют, что экономики с устойчиво низкой инфляцией (менее 1%) в течение пятилетнего периода показывают на 0,5-0,7 процентных пункта более низкие годовые темпы роста, чем экономики с инфляцией в оптимальном диапазоне.

Опыт Еврозоны в 2013-2019 годах иллюстрирует эту зависимость. В этот период инфляция устойчиво держалась ниже целевого уровня ЕЦБ в 2%, составляя в среднем около 0,9%. Одновременно наблюдался анемичный экономический рост, в среднем 1,4% в год, что значительно ниже докризисных показателей. ЕЦБ был вынужден прибегнуть к нестандартным мерам монетарной политики, включая отрицательные процентные ставки и программу количественного смягчения, однако восстановить устойчивый рост удалось только после возвращения инфляции к целевым значениям. 🇪🇺

Низкая инфляция особенно негативно влияет на инвестиционную активность. Компании при формировании инвестиционных планов учитывают ожидаемую номинальную выручку, которая в условиях низкой инфляции растет медленнее. Это снижает ожидаемую доходность капиталовложений и делает многие проекты нерентабельными.

Нобелевский лауреат Пол Кругман отмечает, что низкая инфляция усиливает "секулярную стагнацию" — долгосрочное замедление экономического роста, связанное с демографическими факторами и снижением совокупной производительности. В таких условиях требуется более агрессивная монетарная политика для стимулирования экономики, но близкие к нулю номинальные процентные ставки ограничивают возможности центральных банков. 🏦

Влияние низкой инфляции на уровень безработицы

Связь между инфляцией и безработицей, описываемая кривой Филлипса, остается одним из центральных макроэкономических соотношений. Хотя в долгосрочной перспективе эта зависимость нейтрализуется, в среднесрочном периоде низкая инфляция может приводить к повышенному уровню безработицы через ряд специфических механизмов.

Ключевой проблемой является жесткость номинальных заработных плат. Эмпирические данные показывают, что работники сопротивляются прямому снижению номинальной заработной платы даже при изменении экономических условий. В условиях нормальной инфляции (2-3%) работодатели могут корректировать реальные заработные платы, просто не повышая номинальные зарплаты темпами, соответствующими инфляции. При низкой или нулевой инфляции такая "скрытая" корректировка становится невозможной.

Исследование экономистов ФРС 2023 года демонстрирует, что в секторах экономики, требующих снижения реальных заработных плат для сохранения конкурентоспособности, низкая инфляция приводит к увеличению вынужденных увольнений на 15-20% по сравнению с периодами нормальной инфляции. Эта закономерность особенно заметна в традиционных отраслях промышленности и сфере услуг с низкой квалификацией. 👨‍🏭

Низкая инфляция также усиливает структурную безработицу через механизм "гистерезиса" — явления, при котором временное повышение безработицы трансформируется в долгосрочное. В условиях низкой инфляции и ограниченной гибкости рынка труда циклическое увеличение безработицы может приводить к устойчивому повышению её естественного уровня.

Основные каналы влияния низкой инфляции на безработицу включают:

Эффект жесткости номинальных зарплат — невозможность снижения реальных зарплат без сокращения номинальных

— невозможность снижения реальных зарплат без сокращения номинальных Снижение мобильности рабочей силы — работники реже меняют работу в условиях экономической неопределенности

— работники реже меняют работу в условиях экономической неопределенности Сокращение инвестиций в человеческий капитал — компании урезают программы обучения

— компании урезают программы обучения Усиление несоответствия навыков (skill mismatch) — затрудняется переквалификация работников

(skill mismatch) — затрудняется переквалификация работников Рост долгосрочной безработицы — увеличивается доля людей, ищущих работу более 6 месяцев

Практические примеры этой зависимости можно наблюдать в различных экономиках. После финансового кризиса 2008 года страны Южной Европы (Испания, Греция, Португалия) столкнулись с комбинацией очень низкой инфляции и высокой безработицы, которая сохранялась длительное время. Напротив, США, где инфляция быстрее вернулась к целевым значениям, продемонстрировали более быстрое восстановление рынка труда.

Исследование МОТ (Международной организации труда) 2024 года показывает, что при прочих равных условиях, снижение инфляции с 2% до 0% увеличивает естественный уровень безработицы на 0,3-0,5 процентных пункта. Это означает, что даже при полной реализации потенциала экономики безработица остается повышенной. 📊

Как борются с низкой инфляцией центральные банки

В последнее десятилетие центральные банки ведущих экономик мира столкнулись с необходимостью разработки комплексных стратегий борьбы с низкой инфляцией — проблемой, которая ранее считалась маловероятной. Классические инструменты монетарной политики оказались недостаточно эффективными в условиях околонулевых процентных ставок, что потребовало внедрения нестандартных мер.

Современный инструментарий центральных банков для борьбы с устойчиво низкой инфляцией включает несколько основных компонентов:

Количественное смягчение (QE) — масштабный выкуп активов, расширяющий денежную массу и балансы центральных банков Отрицательные процентные ставки — инструмент, стимулирующий банки активнее кредитовать экономику Целевое долгосрочное рефинансирование (TLTRO) — предоставление банкам дешевого фондирования под обязательство выдачи кредитов реальному сектору Контроль кривой доходности (YCC) — таргетирование не только краткосрочных, но и долгосрочных процентных ставок Forward guidance — коммуникационная стратегия, формирующая инфляционные ожидания через обязательства сохранять стимулирующую политику длительное время

Эффективность этих инструментов варьируется в зависимости от структурных характеристик экономики, финансовой системы и международной конъюнктуры. Исследования показывают, что максимальный результат достигается при координации монетарной и фискальной политики. 🔄

Центральный банк Основные инструменты борьбы с низкой инфляцией Период применения Оценка эффективности ЕЦБ Отрицательные ставки, QE, TLTRO 2014-2022 Умеренная (инфляция достигла цели с задержкой) Банк Японии Контроль кривой доходности, QQE, отрицательные ставки 2013-н.в. Низкая (устойчиво достичь целевой инфляции не удалось) ФРС США QE, forward guidance, гибкое таргетирование средней инфляции 2008-2014, 2020-2022 Высокая (инфляционная цель достигнута и превышена) Банк Англии QE, целевое кредитование, forward guidance 2009-2022 Средняя (инфляционная цель достигнута с перелетом)

Важным нововведением последних лет стал переход ряда центральных банков к режиму "гибкого таргетирования средней инфляции" (flexible average inflation targeting). В рамках этого подхода допускается временное превышение целевого уровня инфляции для компенсации предшествующих периодов низкой инфляции. ФРС США официально перешла к данному режиму в 2020 году, что сигнализировало о готовности допустить инфляцию выше 2% на протяжении некоторого времени.

Опыт Банка Японии представляет особый интерес, поскольку эта организация имеет наиболее длительный опыт борьбы с низкой инфляцией и дефляцией. Несмотря на беспрецедентный масштаб монетарных стимулов (баланс Банка Японии превысил 130% ВВП), устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню 2% удалось достичь только к 2022-2023 годам, что подчеркивает сложность проблемы. 🇯🇵

Эффективность борьбы с низкой инфляцией существенно зависит от координации монетарной политики с другими направлениями экономического регулирования:

Фискальная политика — бюджетные стимулы могут усилить инфляционное давление

— бюджетные стимулы могут усилить инфляционное давление Структурные реформы — повышение гибкости рынков труда и товаров

— повышение гибкости рынков труда и товаров Политика доходов — стимулирование роста заработных плат

— стимулирование роста заработных плат Макропруденциальное регулирование — поддержка финансовой стабильности при смягчении монетарной политики

Современные центральные банки также уделяют повышенное внимание управлению инфляционными ожиданиями. Данные свидетельствуют, что изменение ожиданий экономических агентов может быть более действенным, чем прямое воздействие на денежно-кредитные условия. Этим объясняется возрастающее значение коммуникационной политики и процедур прозрачного принятия решений. 📣

События 2021-2023 годов, когда инфляция во многих развитых экономиках значительно превысила целевые уровни, подтвердили эффективность комбинированного подхода (монетарные, фискальные и структурные меры). Однако они также продемонстрировали риски чрезмерного стимулирования, которое может привести к необходимости последующего резкого ужесточения политики.