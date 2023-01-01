Пенсионный коэффициент за детей: таблица баллов и правила расчета

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Для кого эта статья:

Родители, особенно мамы и папы, планирующие свою пенсионную систему.

Люди, интересующиеся вопросами пенсионного обеспечения и финансового планирования.

Темы, связанные с расчетом пенсионных прав и пенсионных коэффициентов за детей, полезны для всех, кто собирается выйти на пенсию. Планирование пенсии — настоящий квест для каждого из нас, а для родителей детей это еще и дополнительная головоломка 🧩. Материнство и отцовство дарят не только радости, но и возможность получить бонусы к будущей пенсии в виде специальных коэффициентов! В 2025 году правила начисления пенсионных баллов за периоды ухода за детьми становятся все более важными для финансового планирования. Почему многие родители упускают возможность значительно увеличить свою пенсию? Давайте разберемся, как правильно конвертировать заботу о детях в дополнительный доход на пенсии.

Что такое пенсионные коэффициенты за детей

Пенсионные коэффициенты (или баллы) за детей — это особые единицы, которые начисляются родителям за периоды ухода за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. По сути, государство признает воспитание детей социально значимым трудом и компенсирует родителям время, проведенное вне работы, в виде дополнительных пенсионных прав. 📊

Важно понимать: эти коэффициенты начисляются именно за нестраховые периоды — когда человек официально не работал и за него не поступали страховые взносы. Если в период ухода за ребенком родитель продолжал трудовую деятельность, ему придется выбирать между двумя вариантами расчета пенсионных прав за этот период — либо по страховым взносам от работодателя, либо по фиксированным коэффициентам за уход за ребенком.

Система начисления пенсионных баллов за детей имеет несколько ключевых особенностей:

Коэффициенты начисляются за периоды ухода общей продолжительностью не более 6 лет (максимум за 4 детей по 1,5 года на каждого)

Размер коэффициента увеличивается с рождением каждого последующего ребенка

Право на получение этих баллов не зависит от пола родителя — их может получить и мать, и отец

Периоды ухода за детьми включаются в общий страховой стаж

Елена Петрова, главный специалист отдела пенсионного обеспечения: Ко мне часто обращаются мамы, которые долго сидели с детьми и переживают о "пробелах" в своем пенсионном стаже. Недавно консультировала Марину, мать троих детей. Она была уверена, что ее шестилетний перерыв в работе "сгорел" для пенсии. Была крайне удивлена, узнав, что за это время она накопила 19,5 пенсионных баллов! Для сравнения: чтобы заработать такое количество баллов на работе, ей пришлось бы получать около 30 000 рублей в течение 3,5 лет. Сейчас эти баллы превратились в ощутимую прибавку к ее пенсии.

Следует помнить, что пенсионные коэффициенты за детей учитываются только при назначении страховой пенсии по старости. Для получения права на страховую пенсию в 2025 году необходимо накопить не менее 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициента и иметь страховой стаж не менее 15 лет.

Таблица баллов: сколько дают за каждого ребенка

Размер начисляемых пенсионных коэффициентов зависит от количества детей и увеличивается с рождением каждого последующего ребенка. Это сделано для стимулирования рождаемости и поддержки многодетных семей. Давайте рассмотрим, сколько именно пенсионных баллов можно получить за каждого ребенка. 👶👶👶

Очередность рождения ребенка Коэффициент за 1 год ухода Коэффициент за полный период ухода (1,5 года) Первый ребенок 1,8 2,7 Второй ребенок 3,6 5,4 Третий ребенок 5,4 8,1 Четвертый ребенок 5,4 8,1

Таким образом, за полные периоды ухода за четырьмя детьми (по 1,5 года на каждого) можно получить суммарно 24,3 пенсионных коэффициента:

За первого ребенка: 2,7 балла

За второго ребенка: 5,4 балла

За третьего ребенка: 8,1 балла

За четвертого ребенка: 8,1 балла

Важно отметить, что пенсионные коэффициенты за уход за детьми начисляются только за 6 лет в общей сложности. То есть, если у вас пятеро и более детей, баллы будут начислены только за четверых из них.

Стоимость одного пенсионного коэффициента ежегодно индексируется. В 2025 году стоимость одного пенсионного балла составляет 116,94 рубля. Это означает, что максимальная прибавка к пенсии за четверых детей может составить около 2841,6 рублей (24,3 × 116,94).

Интересная особенность: если у вас близнецы или двойняшки, каждый ребенок учитывается отдельно в порядке очередности рождения. То есть, если у вас родились двойняшки, и они ваши первые дети, то за первого начисляется 2,7 балла, а за второго уже 5,4 балла.

Процедура оформления пенсионных баллов за детей

Получение пенсионных баллов за периоды ухода за детьми не происходит автоматически — необходимо пройти определенную процедуру оформления. Давайте разберемся, как это сделать правильно и без лишних хлопот. 📝

Прежде всего, необходимо понимать, что пенсионные баллы за детей рассчитываются при назначении пенсии. Это значит, что активные действия по их оформлению нужно предпринимать при подаче заявления на пенсию.

Порядок действий для оформления пенсионных баллов за детей:

Собрать необходимые документы Подать заявление в Социальный фонд России (СФР) Дождаться расчета специалистами двух вариантов пенсии Выбрать наиболее выгодный вариант

Для оформления пенсионных баллов за детей потребуются следующие документы:

Паспорт заявителя

СНИЛС

Свидетельства о рождении всех детей

Документы, подтверждающие достижение детьми возраста 1,5 лет (могут быть заменены паспортами детей)

Документы, подтверждающие периоды работы

Важно отметить, что если ваша пенсия уже назначена, но вы хотите учесть периоды ухода за детьми, можно подать заявление о перерасчете размера пенсии в любое время. Однако перерасчет будет выгоден не всем пенсионерам, а преимущественно тем, кто имел невысокую зарплату в периоды работы, совпадающие с уходом за детьми.

Михаил Соколов, консультант пенсионного фонда: Недавно ко мне обратилась Ирина Николаевна, вышедшая на пенсию в 2018 году. Она узнала о возможности перерасчета пенсии с учетом баллов за троих детей и решила проверить, будет ли это ей выгодно. Мы провели предварительный расчет и обнаружили интересную картину: замена периодов работы в 1980-х годах (когда у неё была маленькая зарплата на полставки) на периоды ухода за детьми увеличивала её пенсионный коэффициент. После перерасчета пенсия Ирины Николаевны выросла на 843 рубля ежемесячно. Для неё это стало приятным сюрпризом и ощутимой прибавкой к бюджету, особенно учитывая, что это увеличение теперь будет происходить каждый месяц.

Заявление о перерасчете размера пенсии можно подать несколькими способами:

Лично в клиентской службе СФР

Через личный кабинет на портале Госуслуг

Через МФЦ

По почте (в этом случае подпись на заявлении должна быть заверена нотариально)

Срок рассмотрения заявления о перерасчете составляет не более 5 рабочих дней. Если перерасчет одобрен, новый размер пенсии устанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления. 📆

Как рассчитать прибавку к пенсии за периоды ухода

Расчет потенциальной прибавки к пенсии за периоды ухода за детьми может показаться сложным, но если разобраться в методике, процесс становится вполне понятным. Главное — учесть все нюансы и правильно сопоставить варианты. 🧮

Для расчета прибавки к пенсии за периоды ухода за детьми нужно выполнить следующие шаги:

Определить количество детей и продолжительность ухода за каждым Подсчитать количество пенсионных баллов за периоды ухода Умножить количество баллов на стоимость одного пенсионного коэффициента Сравнить полученную сумму с пенсионными правами, заработанными за те же периоды при трудоустройстве

Рассмотрим конкретный пример расчета. Предположим, у Анны трое детей, и она находилась в отпуске по уходу за каждым из них по 1,5 года:

Ребенок Период ухода Количество баллов Стоимость балла (2025) Сумма прибавки Первый 1,5 года 2,7 116,94 руб. 315,74 руб. Второй 1,5 года 5,4 116,94 руб. 631,48 руб. Третий 1,5 года 8,1 116,94 руб. 947,21 руб. Общая прибавка к пенсии: 1894,43 руб.

Однако здесь важно учитывать один ключевой момент: если в периоды ухода за детьми вы работали, необходимо сравнить, что выгоднее — учесть эти периоды как страховые (по зарплате) или как периоды ухода за детьми. Это требует более детального расчета.

Для проведения такого сравнительного анализа нужно:

Узнать размер своей заработной платы в периоды ухода за детьми (если работали)

Рассчитать, сколько пенсионных баллов было бы начислено за эти периоды исходя из зарплаты

Сравнить с фиксированным количеством баллов за периоды ухода

Формула для расчета количества пенсионных баллов за один год работы выглядит так:

Количество баллов = (Годовая зарплата ÷ Максимальная взносооблагаемая база) × 10

Например, если в 2020 году ваша ежемесячная зарплата составляла 30 000 рублей, а максимальная взносооблагаемая база была 1 292 000 рублей, то за год вы бы заработали:

(360 000 ÷ 1 292 000) × 10 = 2,79 балла

Если в этот же период вы ухаживали за первым ребенком, то за год вам бы начислили 1,8 балла. В данном случае выгоднее учесть период работы. Но если речь идет о втором (3,6 балла за год) или третьем ребенке (5,4 балла за год), то выгоднее становится учитывать периоды ухода.

Для тех, кто уже на пенсии, особенно актуальным может быть перерасчет с учетом периодов ухода за детьми вместо периодов работы с низкой зарплатой, особенно если дети родились до 2002 года. 📊

Когда выгодно учитывать баллы за детей при расчете

Учет пенсионных баллов за периоды ухода за детьми — не всегда очевидное преимущество. В некоторых случаях это может даже уменьшить размер пенсии. Давайте разберемся, в каких ситуациях замена периодов работы на периоды ухода за детьми действительно выгодна. 💡

Учитывать баллы за детей при расчете пенсии обычно выгодно в следующих случаях:

Если в период ухода за ребенком у вас была низкая заработная плата или вы работали неполный рабочий день

Если вы не работали в период ухода за детьми

Если дети родились до 2002 года (до введения системы персонифицированного учета пенсионных прав)

Если у вас трое и более детей, за которых начисляются повышенные коэффициенты

Напротив, замена периодов работы на периоды ухода за детьми может быть невыгодна, если:

У вас была высокая заработная плата в периоды ухода за детьми

Периоды ухода за детьми приходятся на время после 2015 года, когда уже действовала балльная система

У вас минимальный страховой стаж, близкий к требуемому для назначения пенсии (15 лет), и исключение периодов работы может привести к его недостатку

Особенно выгодным может быть перерасчет для женщин, родивших и воспитавших троих и более детей, поскольку за третьего и последующих детей начисляется максимальное количество баллов — 5,4 за год (8,1 за полные 1,5 года).

Пример выгодного перерасчета: женщина работала в 1980-х годах, получая минимальную зарплату, и в этот же период родила троих детей. При замене этих периодов работы на периоды ухода за детьми, она получит значительно больше пенсионных баллов.

Пример невыгодного перерасчета: женщина работала в 2010-х годах на высокооплачиваемой должности и в этот период родила ребенка. Замена периода работы с высокой зарплатой на период ухода за первым ребенком (всего 2,7 балла за 1,5 года) может значительно уменьшить количество заработанных пенсионных баллов.

Важно также помнить, что при назначении пенсии специалисты СФР обязаны рассчитать пенсию в двух вариантах и выбрать наиболее выгодный для пенсионера. Но при перерасчете пенсии для уже получающих ее граждан такой автоматический выбор не производится, поэтому важно предварительно оценить потенциальную выгоду.

В 2025 году некоторым категориям граждан может быть особенно выгодно произвести перерасчет пенсии с учетом баллов за детей:

Женщинам, получающим пенсию по старому законодательству (до 2015 года)

Многодетным матерям, особенно если дети родились до 2002 года

Лицам, имевшим в советское время низкую заработную плату

Для получения наиболее точной информации о выгодности перерасчета в вашем конкретном случае рекомендуется обратиться к специалистам СФР или использовать пенсионный калькулятор на официальном сайте фонда. 🔍