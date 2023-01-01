Откуда Россия берет деньги: основные источники доходов бюджета#Финансовая грамотность #Бюджет и планирование #Налоги и вычеты
Для кого эта статья:
- Финансовые аналитики и специалисты в области экономики
- Студенты и ученики, интересующиеся государственным управлением и экономической политикой
Лица, изучающие влияние санкций на экономику и финансовую устойчивость России
Финансовая машина российского государства — масштабный механизм, у которого есть свои особенности работы и источники питания. Как страна, обладающая богатейшими природными ресурсами, но находящаяся под беспрецедентным санкционным давлением, формирует свой бюджет? Откуда поступают триллионы рублей, обеспечивающие функционирование государственного аппарата, социальные выплаты и амбициозные национальные проекты? В этом анализе мы разберем структуру доходов России, рассмотрим трансформацию финансовых потоков и оценим устойчивость бюджетной системы в текущих геополитических условиях. 💰🇷🇺
Структура доходов РФ: откуда страна берет деньги
Бюджетная система России представляет собой сложную конструкцию из федерального, региональных и местных бюджетов. Консолидированный бюджет страны демонстрирует, как распределяются финансовые притоки от различных источников. Объем федерального бюджета России в 2024 году запланирован на уровне 33,0 трлн рублей доходов при 36,6 трлн рублей расходов. Дефицит в 3,6 трлн рублей (2,2% ВВП) планируется покрыть за счет заимствований и средств Фонда национального благосостояния.
Структура доходов российского бюджета включает нефтегазовые и ненефтегазовые поступления. Несмотря на стереотип о тотальной зависимости от углеводородов, доля ненефтегазовых доходов в последние годы составляет более 60% федерального бюджета, хотя их значение остается критичным для экономики страны. 📊
|Категория доходов
|Доля в структуре, %
|Примеры источников
|Нефтегазовые доходы
|34-40
|НДПИ, экспортные пошлины, НДД
|Налоговые ненефтегазовые доходы
|45-50
|НДС, акцизы, налог на прибыль
|Неналоговые доходы
|12-15
|Таможенные сборы, доходы от госимущества
|Прочие поступления
|3-5
|Штрафы, пени, безвозмездные поступления
Структура доходных источников подвержена колебаниям в зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры, курса рубля и внутренних экономических трансформаций. Санкционное давление последних лет привело к перестройке торговых и финансовых потоков, что отразилось на композиции доходов бюджета.
Следует отметить три ключевые тенденции, повлиявшие на бюджетные поступления:
- Переориентация экспорта энергоносителей с западных рынков на восточные
- Увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта в товарной структуре внешней торговли
- Активизация внутреннего производства в рамках программы импортозамещения, увеличивающая налоговые поступления
Александр Веренич, старший аналитик фискальной политики В начале 2023 года работая над оценкой устойчивости российского бюджета, наша группа столкнулась с парадоксальным явлением. Несмотря на беспрецедентные санкции, нацеленные на энергетический сектор, доля нефтегазовых поступлений снизилась лишь на 5-7 процентных пунктов, а не на прогнозируемые западными экспертами 15-20%. Глубинный анализ показал, что изменение логистических цепочек и географии экспорта нефти и газа с переориентацией на азиатские рынки позволило сохранить большую часть физических объемов поставок. При этом дисконт к цене, достигавший изначально 30-35%, постепенно сократился до 15-20%, что было компенсировано глобальным ростом цен на энергоносители. Ключевым открытием стало понимание адаптивности российской налоговой системы — "налоговый маневр" с постепенным снижением экспортных пошлин и увеличением НДПИ позволил перераспределить фискальную нагрузку таким образом, что даже при снижении экспортных цен бюджет получал стабильные поступления.
Нефтегазовый сектор: главный источник поступлений в бюджет
Нефтегазовая отрасль традиционно остается опорой российской экономики, обеспечивая значительную долю поступлений в федеральный бюджет. Несмотря на усилия по диверсификации, сырьевой сектор генерирует от 34% до 40% всех доходов бюджета в зависимости от конъюнктуры мировых цен на углеводороды. 🛢️
Основные источники нефтегазовых доходов включают:
- Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефти, газа и газового конденсата
- Экспортные пошлины на нефть, нефтепродукты и природный газ
- Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД)
- Акцизы на нефтепродукты
Важный аспект нефтегазовых доходов — их зависимость от мировых цен на энергоносители и валютного курса. Так, снижение цены нефти на $1 за баррель приводит к сокращению бюджетных поступлений примерно на 70-80 млрд рублей в год. Для минимизации рисков волатильности в России действует "бюджетное правило", перенаправляющее сверхдоходы от продажи нефти при цене выше определенного уровня в Фонд национального благосостояния.
В 2023-2024 годах структура нефтегазовых доходов претерпела изменения из-за санкционных ограничений. Введение потолка цен на российскую нефть и отказ европейских стран от российских энергоносителей потребовали изменения экспортных маршрутов и перестройки системы расчетов. Основными покупателями российских углеводородов стали Китай, Индия и Турция.
Трансформация нефтегазовых поступлений выражается в следующих тенденциях:
- Увеличение доли НДПИ при одновременном снижении экспортных пошлин в рамках "налогового маневра"
- Рост значимости налога на дополнительный доход, который учитывает экономику конкретных месторождений
- Введение повышающих коэффициентов к НДПИ для компенсации выпадающих доходов от экспортных пошлин
- Переход на расчеты в национальных валютах с ключевыми торговыми партнерами
Несмотря на санкционное давление, физические объемы добычи нефти в России остаются на стабильном уровне — около 10-11 млн баррелей в сутки. Что касается газовой отрасли, то сокращение поставок по трубопроводам в Европу частично компенсируется увеличением экспорта сжиженного природного газа (СПГ) и наращиванием трубопроводных поставок в Китай.
Налоговая система РФ: второй кит российского бюджета
Налоговые поступления ненефтегазового характера формируют более половины доходов федерального бюджета России. Эта категория включает налоги, взимаемые с физических и юридических лиц, а также косвенные налоги на потребление. Эффективность налоговой системы — ключевой фактор устойчивости бюджета в условиях внешнеэкономических рисков. 💵
Основные ненефтегазовые налоговые поступления в федеральный бюджет:
- Налог на добавленную стоимость (НДС) — самый значимый ненефтегазовый источник, составляющий более 30% всех поступлений
- Налог на прибыль организаций (в части, зачисляемой в федеральный бюджет)
- Акцизы на табачную и алкогольную продукцию
- Таможенные пошлины на импортируемые товары
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — преимущественно поступает в региональные бюджеты, но с 2024 года часть НДФЛ на сверхдоходы направляется в федеральный бюджет
|Вид налога
|Доля в доходах федерального бюджета, %
|Ставка
|Особенности
|НДС
|31-33
|20%, 10%, 0%
|Полностью зачисляется в федеральный бюджет
|Налог на прибыль
|5-7
|3% из 20%
|Основная часть (17%) идет в региональные бюджеты
|Акцизы
|4-6
|Различные
|Распределяются между федеральным и региональными бюджетами
|Импортные пошлины
|3-4
|По товарным группам
|Распределяются между странами ЕАЭС
|НДФЛ (федеральная часть)
|1-2
|13%, 15% для сверхдоходов
|С 2024 года часть НДФЛ со сверхдоходов идет в федеральный бюджет
Цифровизация налогового администрирования стала одним из ключевых факторов роста эффективности сбора налогов в России. Внедрение систем онлайн-касс, электронного документооборота и маркировки товаров привело к существенному сокращению теневого сектора экономики и увеличению налоговых поступлений без повышения налоговых ставок.
Примечательно, что благодаря цифровизации и повышению эффективности администрирования, российская налоговая служба значительно улучшила собираемость налогов:
- Разрыв по НДС (VAT gap) — разница между теоретически возможным и фактически собранным НДС — сократился с 10% в 2016 году до менее 5% в 2023 году
- Система прослеживаемости товаров позволила увеличить поступления таможенных платежей и НДС при импорте
- Онлайн-кассы и отраслевые проекты по обелению (такси, общепит, маркетплейсы) привели к росту налоговых поступлений в этих секторах на 15-20%
Елена Сорокина, налоговый консультант Когда в 2021 году ко мне обратился владелец средней по размеру торговой компании с вопросом о странном увеличении налоговой нагрузки, я решила провести детальный анализ. Оказалось, что дело не в повышении ставок или новых налогах — компания просто не могла больше использовать схемы минимизации, которые работали годами. Автоматизированная система контроля НДС АСК НДС-2 и система маркировки товаров практически ликвидировали возможность использования "серых" схем с фиктивными поставщиками. Если раньше компания экономила около 8-9% на налогах через сомнительные операции, то теперь система мгновенно выявляла расхождения и блокировала вычеты. Что удивило — после перехода на полностью легальную модель работы и отказа от сомнительных контрагентов рентабельность бизнеса не только не упала, но через 1,5 года даже выросла на 3,5%. Это произошло за счет снижения рисков, улучшения кредитного рейтинга и возможности работать с крупными заказчиками, которые требуют безупречной налоговой репутации. Цифровизация налогового контроля фактически заставила многие компании выйти из тени, что увеличило собираемость налогов без повышения ставок.
Неэнергетический экспорт: как Россия диверсифицирует доходы
Одним из стратегических направлений экономической политики России является диверсификация экспорта и снижение зависимости от поставок углеводородного сырья. Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) становится все более значимым источником валютных поступлений и, как следствие, доходов бюджета. 🚢
Несырьевой неэнергетический экспорт включает широкий спектр товаров и услуг:
- Продукция агропромышленного комплекса (зерно, растительные масла, рыба и морепродукты)
- Металлы и металлопродукция высоких переделов
- Химическая продукция (удобрения, полимеры, фармацевтические препараты)
- Машиностроительная продукция (оборудование, транспортные средства)
- IT-услуги и программное обеспечение
- Образовательные и транспортные услуги
Значимость несырьевого экспорта для российской экономики существенно выросла в последние годы. Если в 2010 году доля ННЭ составляла около 30% общего экспорта, то к 2023 году этот показатель превысил 40%. В абсолютном выражении объем несырьевого неэнергетического экспорта в 2024 году прогнозируется на уровне $200-215 млрд.
Агропромышленный комплекс (АПК) стал одним из ключевых драйверов роста несырьевого экспорта. Россия заняла лидирующие позиции на мировом рынке зерна, став крупнейшим экспортером пшеницы. Экспорт продукции АПК в 2024 году ожидается на уровне $45-50 млрд, что сопоставимо с доходами от экспорта природного газа.
IT-сектор также демонстрирует стабильный рост экспорта услуг, несмотря на санкционные ограничения. Российские разработчики программного обеспечения активно осваивают рынки стран Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Объем экспорта IT-услуг достиг $10 млрд в 2023 году.
Важным аспектом диверсификации экспорта стало развитие транспортных коридоров и логистической инфраструктуры:
- Международный транспортный коридор "Север-Юг", связывающий Россию с Индией через Иран
- Развитие портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке для увеличения торговли с Китаем и странами АТР
- Модернизация Транссибирской магистрали и БАМа для увеличения транзитных перевозок
- Развитие Северного морского пути как перспективного направления для экспортных поставок
Рост несырьевого неэнергетического экспорта напрямую влияет на доходы бюджета через следующие механизмы:
- Увеличение налоговых поступлений от экспортеров (налог на прибыль, НДС)
- Рост таможенных сборов и экспортных пошлин по отдельным категориям товаров
- Приток валютной выручки, поддерживающий курс рубля и, как следствие, макроэкономическую стабильность
- Развитие смежных отраслей и мультипликативный эффект для экономики
Государство активно стимулирует несырьевой экспорт через систему поддержки экспортеров, включающую финансовые и нефинансовые инструменты. Российский экспортный центр, Экспортно-импортный банк и ЭКСАР предоставляют кредитование, страхование и гарантийную поддержку экспортерам. Также действует система субсидирования транспортных расходов и сертификации продукции на зарубежных рынках.
Финансовая устойчивость: резервы и заимствования России
Помимо текущих доходов бюджета, устойчивость финансовой системы России обеспечивается накопленными резервами и механизмами государственных заимствований. Эти инструменты играют роль буфера при волатильности основных источников дохода и позволяют смягчать влияние внешних шоков на экономику. 🛡️
Ключевым элементом финансовой безопасности России является Фонд национального благосостояния (ФНБ), аккумулирующий сверхдоходы от продажи нефти и газа. По состоянию на 2024 год, его размер превышает 12 трлн рублей (около $130 млрд), что составляет более 8% ВВП страны. Средства ФНБ размещаются в различных активах:
- Ликвидная часть (золото, юани, рупии и другие валюты дружественных стран)
- Депозиты в ВЭБ.РФ для финансирования инфраструктурных проектов
- Инвестиции в акции российских компаний и облигации
- Средства на счетах в Банке России
После заморозки части российских валютных резервов в 2022 году ($300 млрд из $640 млрд) структура резервов претерпела значительные изменения. Доля золота и валют "дружественных" стран (прежде всего, юаня) существенно увеличилась. Это позволило снизить риски новых заморозок активов.
Государственный внутренний долг России относительно невелик по сравнению с другими крупными экономиками. Основным инструментом заимствований являются облигации федерального займа (ОФЗ), размещаемые на внутреннем рынке. В 2024 году чистый объем размещения ОФЗ запланирован на уровне 2,5-3 трлн рублей.
Внешний долг Российской Федерации также находится на низком уровне — менее 15% ВВП, что делает экономику менее уязвимой к внешним финансовым шокам. После 2022 года возможности внешних заимствований России ограничены санкциями, что привело к переориентации на внутренний долговой рынок.
Финансовая устойчивость России поддерживается следующими факторами:
- Консервативная бюджетная политика с относительно низким дефицитом бюджета
- Значительный объем международных резервов (более $590 млрд, включая золото)
- Низкий уровень государственного долга (менее 25% ВВП)
- Профицит торгового баланса, обеспечивающий приток валюты
- Высокая доля золота в международных резервах (более 25%)
В условиях санкционного давления Россия активно развивает альтернативные финансовые механизмы, включая:
- Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) как альтернативу SWIFT
- Национальную платежную систему "Мир"
- Механизмы расчетов в национальных валютах с основными торговыми партнерами
- Цифровой рубль как перспективный инструмент для международных расчетов
Несмотря на санкционные ограничения, Россия сохраняет доступ к значительной части мировой финансовой системы через взаимодействие с финансовыми институтами стран, не присоединившихся к санкциям. Это позволяет обеспечивать внешнеторговые операции и поддерживать макроэкономическую стабильность.
Финансовая архитектура России демонстрирует примечательную устойчивость даже в условиях беспрецедентного внешнего давления. Нефтегазовые доходы продолжают играть ключевую роль, однако активная диверсификация источников поступлений через развитие несырьевого экспорта, цифровизацию налогового администрирования и создание альтернативных финансовых механизмов позволяет государству поддерживать необходимый уровень бюджетной обеспеченности. Накопленные резервы и низкий государственный долг обеспечивают запас прочности, необходимый для реализации долгосрочных программ развития и социальной поддержки населения в меняющихся геополитических реалиях.
Виктория Орехова
налоговый консультант