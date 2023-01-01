Откуда Россия берет деньги: основные источники доходов бюджета

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Для кого эта статья:

Финансовые аналитики и специалисты в области экономики

Студенты и ученики, интересующиеся государственным управлением и экономической политикой

Лица, изучающие влияние санкций на экономику и финансовую устойчивость России Финансовая машина российского государства — масштабный механизм, у которого есть свои особенности работы и источники питания. Как страна, обладающая богатейшими природными ресурсами, но находящаяся под беспрецедентным санкционным давлением, формирует свой бюджет? Откуда поступают триллионы рублей, обеспечивающие функционирование государственного аппарата, социальные выплаты и амбициозные национальные проекты? В этом анализе мы разберем структуру доходов России, рассмотрим трансформацию финансовых потоков и оценим устойчивость бюджетной системы в текущих геополитических условиях. 💰🇷🇺

Структура доходов РФ: откуда страна берет деньги

Бюджетная система России представляет собой сложную конструкцию из федерального, региональных и местных бюджетов. Консолидированный бюджет страны демонстрирует, как распределяются финансовые притоки от различных источников. Объем федерального бюджета России в 2024 году запланирован на уровне 33,0 трлн рублей доходов при 36,6 трлн рублей расходов. Дефицит в 3,6 трлн рублей (2,2% ВВП) планируется покрыть за счет заимствований и средств Фонда национального благосостояния.

Структура доходов российского бюджета включает нефтегазовые и ненефтегазовые поступления. Несмотря на стереотип о тотальной зависимости от углеводородов, доля ненефтегазовых доходов в последние годы составляет более 60% федерального бюджета, хотя их значение остается критичным для экономики страны. 📊

Категория доходов Доля в структуре, % Примеры источников Нефтегазовые доходы 34-40 НДПИ, экспортные пошлины, НДД Налоговые ненефтегазовые доходы 45-50 НДС, акцизы, налог на прибыль Неналоговые доходы 12-15 Таможенные сборы, доходы от госимущества Прочие поступления 3-5 Штрафы, пени, безвозмездные поступления

Структура доходных источников подвержена колебаниям в зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры, курса рубля и внутренних экономических трансформаций. Санкционное давление последних лет привело к перестройке торговых и финансовых потоков, что отразилось на композиции доходов бюджета.

Следует отметить три ключевые тенденции, повлиявшие на бюджетные поступления:

Переориентация экспорта энергоносителей с западных рынков на восточные

Увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта в товарной структуре внешней торговли

Активизация внутреннего производства в рамках программы импортозамещения, увеличивающая налоговые поступления

Александр Веренич, старший аналитик фискальной политики В начале 2023 года работая над оценкой устойчивости российского бюджета, наша группа столкнулась с парадоксальным явлением. Несмотря на беспрецедентные санкции, нацеленные на энергетический сектор, доля нефтегазовых поступлений снизилась лишь на 5-7 процентных пунктов, а не на прогнозируемые западными экспертами 15-20%. Глубинный анализ показал, что изменение логистических цепочек и географии экспорта нефти и газа с переориентацией на азиатские рынки позволило сохранить большую часть физических объемов поставок. При этом дисконт к цене, достигавший изначально 30-35%, постепенно сократился до 15-20%, что было компенсировано глобальным ростом цен на энергоносители. Ключевым открытием стало понимание адаптивности российской налоговой системы — "налоговый маневр" с постепенным снижением экспортных пошлин и увеличением НДПИ позволил перераспределить фискальную нагрузку таким образом, что даже при снижении экспортных цен бюджет получал стабильные поступления.

Нефтегазовый сектор: главный источник поступлений в бюджет

Нефтегазовая отрасль традиционно остается опорой российской экономики, обеспечивая значительную долю поступлений в федеральный бюджет. Несмотря на усилия по диверсификации, сырьевой сектор генерирует от 34% до 40% всех доходов бюджета в зависимости от конъюнктуры мировых цен на углеводороды. 🛢️

Основные источники нефтегазовых доходов включают:

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефти, газа и газового конденсата

Экспортные пошлины на нефть, нефтепродукты и природный газ

Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД)

Акцизы на нефтепродукты

Важный аспект нефтегазовых доходов — их зависимость от мировых цен на энергоносители и валютного курса. Так, снижение цены нефти на $1 за баррель приводит к сокращению бюджетных поступлений примерно на 70-80 млрд рублей в год. Для минимизации рисков волатильности в России действует "бюджетное правило", перенаправляющее сверхдоходы от продажи нефти при цене выше определенного уровня в Фонд национального благосостояния.

В 2023-2024 годах структура нефтегазовых доходов претерпела изменения из-за санкционных ограничений. Введение потолка цен на российскую нефть и отказ европейских стран от российских энергоносителей потребовали изменения экспортных маршрутов и перестройки системы расчетов. Основными покупателями российских углеводородов стали Китай, Индия и Турция.

Трансформация нефтегазовых поступлений выражается в следующих тенденциях:

Увеличение доли НДПИ при одновременном снижении экспортных пошлин в рамках "налогового маневра"

Рост значимости налога на дополнительный доход, который учитывает экономику конкретных месторождений

Введение повышающих коэффициентов к НДПИ для компенсации выпадающих доходов от экспортных пошлин

Переход на расчеты в национальных валютах с ключевыми торговыми партнерами

Несмотря на санкционное давление, физические объемы добычи нефти в России остаются на стабильном уровне — около 10-11 млн баррелей в сутки. Что касается газовой отрасли, то сокращение поставок по трубопроводам в Европу частично компенсируется увеличением экспорта сжиженного природного газа (СПГ) и наращиванием трубопроводных поставок в Китай.

Налоговая система РФ: второй кит российского бюджета

Налоговые поступления ненефтегазового характера формируют более половины доходов федерального бюджета России. Эта категория включает налоги, взимаемые с физических и юридических лиц, а также косвенные налоги на потребление. Эффективность налоговой системы — ключевой фактор устойчивости бюджета в условиях внешнеэкономических рисков. 💵

Основные ненефтегазовые налоговые поступления в федеральный бюджет:

Налог на добавленную стоимость (НДС) — самый значимый ненефтегазовый источник, составляющий более 30% всех поступлений

Налог на прибыль организаций (в части, зачисляемой в федеральный бюджет)

Акцизы на табачную и алкогольную продукцию

Таможенные пошлины на импортируемые товары

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — преимущественно поступает в региональные бюджеты, но с 2024 года часть НДФЛ на сверхдоходы направляется в федеральный бюджет

Вид налога Доля в доходах федерального бюджета, % Ставка Особенности НДС 31-33 20%, 10%, 0% Полностью зачисляется в федеральный бюджет Налог на прибыль 5-7 3% из 20% Основная часть (17%) идет в региональные бюджеты Акцизы 4-6 Различные Распределяются между федеральным и региональными бюджетами Импортные пошлины 3-4 По товарным группам Распределяются между странами ЕАЭС НДФЛ (федеральная часть) 1-2 13%, 15% для сверхдоходов С 2024 года часть НДФЛ со сверхдоходов идет в федеральный бюджет

Цифровизация налогового администрирования стала одним из ключевых факторов роста эффективности сбора налогов в России. Внедрение систем онлайн-касс, электронного документооборота и маркировки товаров привело к существенному сокращению теневого сектора экономики и увеличению налоговых поступлений без повышения налоговых ставок.

Примечательно, что благодаря цифровизации и повышению эффективности администрирования, российская налоговая служба значительно улучшила собираемость налогов:

Разрыв по НДС (VAT gap) — разница между теоретически возможным и фактически собранным НДС — сократился с 10% в 2016 году до менее 5% в 2023 году

Система прослеживаемости товаров позволила увеличить поступления таможенных платежей и НДС при импорте

Онлайн-кассы и отраслевые проекты по обелению (такси, общепит, маркетплейсы) привели к росту налоговых поступлений в этих секторах на 15-20%

Елена Сорокина, налоговый консультант Когда в 2021 году ко мне обратился владелец средней по размеру торговой компании с вопросом о странном увеличении налоговой нагрузки, я решила провести детальный анализ. Оказалось, что дело не в повышении ставок или новых налогах — компания просто не могла больше использовать схемы минимизации, которые работали годами. Автоматизированная система контроля НДС АСК НДС-2 и система маркировки товаров практически ликвидировали возможность использования "серых" схем с фиктивными поставщиками. Если раньше компания экономила около 8-9% на налогах через сомнительные операции, то теперь система мгновенно выявляла расхождения и блокировала вычеты. Что удивило — после перехода на полностью легальную модель работы и отказа от сомнительных контрагентов рентабельность бизнеса не только не упала, но через 1,5 года даже выросла на 3,5%. Это произошло за счет снижения рисков, улучшения кредитного рейтинга и возможности работать с крупными заказчиками, которые требуют безупречной налоговой репутации. Цифровизация налогового контроля фактически заставила многие компании выйти из тени, что увеличило собираемость налогов без повышения ставок.

Неэнергетический экспорт: как Россия диверсифицирует доходы

Одним из стратегических направлений экономической политики России является диверсификация экспорта и снижение зависимости от поставок углеводородного сырья. Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) становится все более значимым источником валютных поступлений и, как следствие, доходов бюджета. 🚢

Несырьевой неэнергетический экспорт включает широкий спектр товаров и услуг:

Продукция агропромышленного комплекса (зерно, растительные масла, рыба и морепродукты)

Металлы и металлопродукция высоких переделов

Химическая продукция (удобрения, полимеры, фармацевтические препараты)

Машиностроительная продукция (оборудование, транспортные средства)

IT-услуги и программное обеспечение

Образовательные и транспортные услуги

Значимость несырьевого экспорта для российской экономики существенно выросла в последние годы. Если в 2010 году доля ННЭ составляла около 30% общего экспорта, то к 2023 году этот показатель превысил 40%. В абсолютном выражении объем несырьевого неэнергетического экспорта в 2024 году прогнозируется на уровне $200-215 млрд.

Агропромышленный комплекс (АПК) стал одним из ключевых драйверов роста несырьевого экспорта. Россия заняла лидирующие позиции на мировом рынке зерна, став крупнейшим экспортером пшеницы. Экспорт продукции АПК в 2024 году ожидается на уровне $45-50 млрд, что сопоставимо с доходами от экспорта природного газа.

IT-сектор также демонстрирует стабильный рост экспорта услуг, несмотря на санкционные ограничения. Российские разработчики программного обеспечения активно осваивают рынки стран Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Объем экспорта IT-услуг достиг $10 млрд в 2023 году.

Важным аспектом диверсификации экспорта стало развитие транспортных коридоров и логистической инфраструктуры:

Международный транспортный коридор "Север-Юг", связывающий Россию с Индией через Иран

Развитие портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке для увеличения торговли с Китаем и странами АТР

Модернизация Транссибирской магистрали и БАМа для увеличения транзитных перевозок

Развитие Северного морского пути как перспективного направления для экспортных поставок

Рост несырьевого неэнергетического экспорта напрямую влияет на доходы бюджета через следующие механизмы:

Увеличение налоговых поступлений от экспортеров (налог на прибыль, НДС)

Рост таможенных сборов и экспортных пошлин по отдельным категориям товаров

Приток валютной выручки, поддерживающий курс рубля и, как следствие, макроэкономическую стабильность

Развитие смежных отраслей и мультипликативный эффект для экономики

Государство активно стимулирует несырьевой экспорт через систему поддержки экспортеров, включающую финансовые и нефинансовые инструменты. Российский экспортный центр, Экспортно-импортный банк и ЭКСАР предоставляют кредитование, страхование и гарантийную поддержку экспортерам. Также действует система субсидирования транспортных расходов и сертификации продукции на зарубежных рынках.

Финансовая устойчивость: резервы и заимствования России

Помимо текущих доходов бюджета, устойчивость финансовой системы России обеспечивается накопленными резервами и механизмами государственных заимствований. Эти инструменты играют роль буфера при волатильности основных источников дохода и позволяют смягчать влияние внешних шоков на экономику. 🛡️

Ключевым элементом финансовой безопасности России является Фонд национального благосостояния (ФНБ), аккумулирующий сверхдоходы от продажи нефти и газа. По состоянию на 2024 год, его размер превышает 12 трлн рублей (около $130 млрд), что составляет более 8% ВВП страны. Средства ФНБ размещаются в различных активах:

Ликвидная часть (золото, юани, рупии и другие валюты дружественных стран)

Депозиты в ВЭБ.РФ для финансирования инфраструктурных проектов

Инвестиции в акции российских компаний и облигации

Средства на счетах в Банке России

После заморозки части российских валютных резервов в 2022 году ($300 млрд из $640 млрд) структура резервов претерпела значительные изменения. Доля золота и валют "дружественных" стран (прежде всего, юаня) существенно увеличилась. Это позволило снизить риски новых заморозок активов.

Государственный внутренний долг России относительно невелик по сравнению с другими крупными экономиками. Основным инструментом заимствований являются облигации федерального займа (ОФЗ), размещаемые на внутреннем рынке. В 2024 году чистый объем размещения ОФЗ запланирован на уровне 2,5-3 трлн рублей.

Внешний долг Российской Федерации также находится на низком уровне — менее 15% ВВП, что делает экономику менее уязвимой к внешним финансовым шокам. После 2022 года возможности внешних заимствований России ограничены санкциями, что привело к переориентации на внутренний долговой рынок.

Финансовая устойчивость России поддерживается следующими факторами:

Консервативная бюджетная политика с относительно низким дефицитом бюджета

Значительный объем международных резервов (более $590 млрд, включая золото)

Низкий уровень государственного долга (менее 25% ВВП)

Профицит торгового баланса, обеспечивающий приток валюты

Высокая доля золота в международных резервах (более 25%)

В условиях санкционного давления Россия активно развивает альтернативные финансовые механизмы, включая:

Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) как альтернативу SWIFT

Национальную платежную систему "Мир"

Механизмы расчетов в национальных валютах с основными торговыми партнерами

Цифровой рубль как перспективный инструмент для международных расчетов

Несмотря на санкционные ограничения, Россия сохраняет доступ к значительной части мировой финансовой системы через взаимодействие с финансовыми институтами стран, не присоединившихся к санкциям. Это позволяет обеспечивать внешнеторговые операции и поддерживать макроэкономическую стабильность.