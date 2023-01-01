Откуда берутся котировки: механизм формирования цен на бирже

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Для кого эта статья:

Новички в биржевой торговле, желающие понять основы формирования котировок

Инвесторы и трейдеры, стремящиеся улучшить свои навыки анализа рынка

Люди, интересующиеся карьерой в области финансов и инвестиционного анализа Мир биржевой торговли часто кажется непостижимым для новичков — графики котировок прыгают вверх и вниз, цены меняются за доли секунды, а механизм этих изменений остаётся загадкой. Многие инвесторы годами торгуют на биржах, не понимая фундаментального вопроса: откуда берутся эти числа на экране и кто решает, сколько сегодня стоит акция Apple или баррель нефти? 📈 Давайте заглянем за кулисы биржи и разберёмся, как на самом деле работает этот невероятный механизм формирования цен, управляющий триллионами долларов по всему миру.

Что такое биржевые котировки и откуда они появляются

Биржевые котировки — это цены, по которым участники рынка готовы покупать или продавать определённый финансовый инструмент в конкретный момент времени. По сути, котировка — это численное выражение договорённости между покупателем и продавцом о стоимости актива.

В отличие от цен в магазине, которые устанавливаются продавцом, биржевые котировки формируются в результате взаимодействия множества участников рынка одновременно. Другими словами, котировки — это "коллективное решение" рынка о справедливой стоимости актива в данный момент.

Существует два основных типа биржевых котировок:

Bid (спрос) — цена, по которой покупатели готовы приобрести актив

— цена, по которой покупатели готовы приобрести актив Ask/Offer (предложение) — цена, по которой продавцы готовы продать актив

Разница между ними называется спредом (spread) и является важным показателем ликвидности рынка.

Александр Петров, старший аналитик биржевого рынка Помню случай с одним из моих клиентов, который искренне думал, что цены на акции устанавливаются какими-то таинственными экспертами, работающими в офисе биржи. Он был шокирован, когда узнал, что на самом деле цену на его любимые акции Tesla определяют тысячи таких же трейдеров, как он сам. "Так я тоже влияю на котировки?" — спрашивал он недоверчиво. "Каждой своей сделкой, даже небольшой," — ответил я ему. Через месяц наблюдений за стаканом котировок и историей своих сделок он стал заметно лучше понимать движения рынка и принимать более взвешенные решения.

Исторически биржевые котировки формировались с помощью "открытого выкрика" (open outcry) в торговых залах бирж, где трейдеры буквально выкрикивали цены, по которым они готовы были торговать. Сегодня этот процесс почти полностью автоматизирован и происходит через электронные платформы.

Основной принцип формирования котировок остался неизменным — они появляются в результате сопоставления заявок на покупку и продажу, которые поступают от участников торгов.

Временной период Метод формирования котировок Скорость обновления До 1970-х годов Открытый выкрик в торговых залах Минуты 1970-1990 Электронные доски + торговые залы Секунды 1990-2010 Электронные торговые системы Миллисекунды 2010-2025 Высокочастотный трейдинг (HFT) Микросекунды

На современной бирже котировки рождаются и умирают тысячи раз в секунду. Они — результат непрерывного электронного аукциона, где каждый участник борется за лучшую цену 🔄.

Ключевые участники формирования биржевых цен

Биржевой рынок функционирует как сложный организм, где различные участники выполняют свои уникальные роли в процессе формирования котировок. Понимание того, кто эти игроки и как они влияют на цены, критически важно для успешной торговли.

Вот основные участники, формирующие биржевые котировки:

Маркет-мейкеры — профессиональные участники рынка, обязующиеся постоянно выставлять двусторонние котировки (на покупку и на продажу). Их задача — обеспечивать ликвидность рынка и сглаживать ценовые колебания.

— профессиональные участники рынка, обязующиеся постоянно выставлять двусторонние котировки (на покупку и на продажу). Их задача — обеспечивать ликвидность рынка и сглаживать ценовые колебания. Институциональные инвесторы — пенсионные фонды, страховые компании, хедж-фонды и другие крупные организации, управляющие значительными объёмами капитала.

— пенсионные фонды, страховые компании, хедж-фонды и другие крупные организации, управляющие значительными объёмами капитала. Частные трейдеры и инвесторы — физические лица, торгующие на бирже через брокерские счета.

— физические лица, торгующие на бирже через брокерские счета. Алгоритмические системы и HFT-фирмы — компании, использующие компьютерные алгоритмы для высокочастотной торговли.

— компании, использующие компьютерные алгоритмы для высокочастотной торговли. Брокеры — посредники между инвесторами и биржей, выполняющие заявки клиентов.

Каждый из этих участников имеет различный "вес" на рынке, определяющий степень его влияния на котировки. Например, крупный пенсионный фонд, покупающий акции на миллиарды долларов, может существенно повлиять на цену актива, в то время как сделка частного инвестора на $1000 вряд ли вызовет заметные колебания.

Участник рынка Доля в обороте (приблизительно) Влияние на формирование котировок HFT-фирмы 40-60% Высокое в краткосрочной перспективе Институциональные инвесторы 30-40% Высокое в средне- и долгосрочной перспективе Маркет-мейкеры 5-10% Среднее, стабилизирующее Розничные инвесторы 5-15% Низкое индивидуально, но значительное в совокупности

Интересно отметить, что доля высокочастотного трейдинга (HFT) в объёме торгов на крупнейших биржах мира за последние годы увеличилась до 50-60%. По данным на 2025 год, некоторые алгоритмические системы способны совершать тысячи сделок за миллисекунды, что кардинально меняет динамику формирования цен.

Мария Соколова, биржевой трейдер Мой первый опыт столкновения с маркет-мейкерами был поучительным. Я пыталась купить опционы на малоликвидную акцию и заметила странную вещь: как только я размещала заявку чуть выше рынка, котировка тут же "убегала" от меня вверх. Это повторялось несколько раз. Позже мой наставник объяснил: "Это классическое поведение маркет-мейкера. Они видят твой интерес к покупке и поднимают цену, чтобы максимизировать свою прибыль". С тех пор я стала использовать лимитные ордера и более сложные торговые стратегии, чтобы минимизировать влияние маркет-мейкеров на мои сделки. Понимание роли каждого участника рынка — это как видеть шахматную доску на несколько ходов вперёд.

Важно понимать, что все участники рынка взаимосвязаны и реагируют на действия друг друга. Например, резкое увеличение активности розничных инвесторов может привлечь внимание институциональных игроков, что, в свою очередь, может изменить общую динамику цен. Это делает рынок живым, постоянно эволюционирующим организмом 🌱.

Процесс формирования котировок: от заявки до сделки

Рассмотрим детально, как заявки от участников рынка превращаются в котировки и сделки. Этот процесс можно сравнить с непрерывным аукционом, где цены формируются в реальном времени на основе поступающих заявок.

Когда вы через своего брокера размещаете заявку на покупку или продажу актива, она попадает в центральную систему биржи — так называемую "книгу заявок" или "стакан котировок". Вот ключевые этапы этого процесса:

Размещение заявки — вы или другой участник рынка отправляете заявку с указанием типа операции (покупка/продажа), объёма и цены. Запись в книгу заявок — биржевая система записывает вашу заявку в электронную книгу заявок. Сортировка заявок — все заявки на покупку (bid) сортируются по убыванию цены, а заявки на продажу (ask) — по возрастанию. Сопоставление заявок — если есть встречные заявки, цены которых пересекаются, происходит исполнение (matching) и заключается сделка. Обновление котировок — после каждой сделки или новой заявки котировки обновляются.

Например, если высшая цена покупки (лучший bid) составляет $100, а низшая цена продажи (лучший ask) — $101, то котировка будет отображаться как $100/$101. Спред в этом случае составит $1.

Рыночные и лимитные заявки влияют на котировки по-разному:

Лимитная заявка (limit order) — заявка с указанием конкретной цены исполнения. Такие заявки добавляются в книгу заявок и формируют "глубину рынка".

(limit order) — заявка с указанием конкретной цены исполнения. Такие заявки добавляются в книгу заявок и формируют "глубину рынка". Рыночная заявка (market order) — заявка на покупку или продажу по лучшей доступной цене. Такие заявки немедленно исполняются против существующих лимитных заявок и могут двигать котировки.

В современной электронной торговле этот процесс происходит с невероятной скоростью. На ведущих биржах время обработки одной заявки (латентность) может составлять менее 50 микросекунд — это быстрее, чем моргание глаза в 4000 раз! ⚡

Важно отметить, что на формирование котировок влияет не только количество, но и объём заявок. Иногда в стакане может быть видна привлекательная цена, но с очень маленьким объёмом, что может вводить в заблуждение неопытных трейдеров.

Некоторые биржи для увеличения ликвидности используют дополнительные механизмы, такие как аукционы открытия и закрытия, в рамках которых формируются особые котировки. Например, цена закрытия торговой сессии часто определяется на основе специального аукциона, который собирает заявки за несколько минут до официального закрытия торгов.

Факторы, влияющие на изменение биржевых котировок

Котировки на бирже не существуют в вакууме — они постоянно изменяются под воздействием множества факторов. Понимание этих факторов даёт трейдеру преимущество, позволяя предвидеть возможные движения рынка.

Основные факторы, влияющие на биржевые котировки, можно разделить на несколько категорий:

Фундаментальные факторы: Финансовые показатели компаний (для акций)

Макроэкономические данные (ВВП, инфляция, безработица)

Решения центральных банков по процентным ставкам

Геополитические события Технические факторы: Уровни поддержки и сопротивления

Накопление/распределение объёмов

Технические паттерны и индикаторы Рыночные факторы: Дисбаланс спроса и предложения

Ликвидность рынка

Активность маркет-мейкеров Психологические факторы: Настроения инвесторов (бычье/медвежье)

Страх и жадность на рынке

Следование за трендом (FOMO — страх упустить возможность)

Важно понимать, что разные факторы имеют различный временной горизонт влияния. Например, публикация квартального отчёта компании может вызвать резкое изменение котировок её акций в течение минут, но изменение процентных ставок центрального банка может влиять на рынок в течение месяцев или даже лет.

В 2025 году особое значение приобрели алгоритмические системы, которые мгновенно реагируют на новостные события и публикации экономических данных. По некоторым оценкам, более 70% реакции на важные макроэкономические новости происходит в первые 50 миллисекунд после их публикации — раньше, чем человек успевает их прочитать! 🤖

Также нельзя недооценивать влияние социальных сетей и медиа на формирование котировок. По данным исследований, публикации влиятельных финансовых аналитиков или известных инвесторов могут вызывать значительные колебания цен, особенно на менее ликвидных рынках.

Интересно проследить взаимосвязь различных факторов. Например, новость о повышении процентных ставок (фундаментальный фактор) может вызвать панические продажи (психологический фактор), что приведёт к резкому снижению ликвидности (рыночный фактор) и пробою важных технических уровней (технический фактор).

Как анализировать движение котировок на бирже

Анализ движения котировок — это искусство, сочетающее в себе науку, интуицию и опыт. Существует несколько подходов к анализу биржевых данных, каждый из которых имеет свои сильные стороны.

Основные методы анализа котировок:

Фундаментальный анализ — изучение финансовых показателей компаний, экономических данных и других факторов, влияющих на "внутреннюю стоимость" актива

— изучение финансовых показателей компаний, экономических данных и других факторов, влияющих на "внутреннюю стоимость" актива Технический анализ — изучение ценовых графиков и объёмов торгов для прогнозирования будущих движений

— изучение ценовых графиков и объёмов торгов для прогнозирования будущих движений Анализ потока ордеров (Order Flow Analysis) — отслеживание поведения крупных участников рынка через их заявки

— отслеживание поведения крупных участников рынка через их заявки Сентимент-анализ — изучение настроений участников рынка

При анализе движения котировок важно учитывать несколько ключевых аспектов:

Временные рамки — движения котировок на разных временных интервалах могут существенно различаться. То, что выглядит как тренд на часовом графике, может быть лишь коррекцией на дневном. Объёмы торгов — движение цены, подтверждённое высоким объёмом, обычно более значимо, чем аналогичное движение при низком объёме. Волатильность — периоды высокой волатильности требуют особого подхода к анализу и торговым стратегиям. Корреляции — связи между разными активами могут дать дополнительную информацию для анализа.

Современные технологии предлагают трейдерам мощные инструменты для анализа котировок. Искусственный интеллект и машинное обучение позволяют обрабатывать огромные массивы данных и выявлять закономерности, недоступные человеческому глазу.

Метод анализа Временной горизонт Основные индикаторы/инструменты Применимость (2025) Фундаментальный Недели-годы P/E, EPS, ROE, мультипликаторы Высокая для долгосрочных инвестиций Технический Минуты-месяцы MACD, RSI, свечные паттерны Средняя (высокая конкуренция алгоритмов) Анализ потока ордеров Секунды-дни DOM, tape reading, кластерный анализ Высокая для краткосрочной торговли AI/ML-анализ Различный Нейронные сети, регрессионный анализ Растущая (доступно для крупных игроков)

Для эффективного анализа биржевых котировок рекомендуется:

Комбинировать различные методы анализа Разрабатывать и тестировать собственные торговые системы Постоянно обучаться и адаптироваться к меняющимся рыночным условиям Использовать риск-менеджмент для защиты капитала Вести журнал сделок для анализа результатов

Важно помнить, что рынок постоянно эволюционирует, и стратегии, которые работали вчера, могут не работать завтра. Успешный трейдер должен быть гибким и готовым адаптировать свой подход к анализу котировок 📊.

Одной из наиболее эффективных стратегий в 2025 году остаётся поиск дисбаланса между спросом и предложением в стакане заявок. Наблюдая за тем, как изменяется глубина рынка в реальном времени, опытные трейдеры могут определить моменты, когда крупные игроки входят или выходят из позиций, и принимать торговые решения на основе этой информации.