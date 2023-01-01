Основные понятия в трейдинге: термины и базовые концепции для новичков

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Для кого эта статья:

Новички в трейдинге, желающие освоить базовые понятия и терминологию.

Люди, интересующиеся финансовыми рынками и желающие начать заниматься трейдингом.

Потенциальные студенты курсов по трейдингу или финансовому анализу. Трейдинг часто кажется новичкам сложным лабиринтом с непонятной терминологией и концепциями. "Быки", "медведи", "шорты", "лонги" — этот загадочный язык может отпугнуть даже самых мотивированных начинающих трейдеров. 📊 Но не стоит переживать! За каждым термином скрывается простая идея, которую может освоить любой человек. В этой статье мы разберём ключевые понятия трейдинга понятным языком и заложим прочный фундамент для вашего успешного старта на финансовых рынках.

Что такое трейдинг: базовые понятия для начинающих

Трейдинг — это процесс покупки и продажи финансовых инструментов (акций, облигаций, валюты и др.) с целью получения прибыли на разнице цен. В отличие от долгосрочного инвестирования, трейдинг предполагает более короткие временные интервалы: от нескольких минут до нескольких месяцев. 💹

Основная цель трейдинга — заработать на колебаниях цен активов. Для этого трейдеры используют различные стратегии, инструменты анализа и техники управления капиталом.

Алексей Дорохов, профессиональный трейдер с 12-летним стажем: Мой путь в трейдинге начался с полного непонимания терминологии. Помню, как на первом вебинаре лектор говорил о "бычьих разворотах" и "медвежьих ловушках", а я сидел в полном недоумении, представляя настоящих животных на бирже! 🐂 🐻 Первые три месяца я просто наблюдал за рынком, изучал графики и термины. Не совершил ни одной сделки, но заполнил целую тетрадь определениями. Когда наконец открыл свою первую позицию по акциям технологической компании, это было осознанное решение, основанное на понимании трендов и уровней поддержки. Новичкам я советую: не торопитесь торговать. Сначала инвестируйте время в изучение базовых концепций. Это как учиться водить машину — сперва нужно понять, где газ, а где тормоз, прежде чем выезжать на оживлённую трассу.

Существует несколько ключевых типов трейдинга, которые различаются по временным горизонтам:

Скальпинг — сверхкраткосрочная торговля с удержанием позиций от нескольких секунд до нескольких минут

— сверхкраткосрочная торговля с удержанием позиций от нескольких секунд до нескольких минут Дейтрейдинг — внутридневная торговля, когда все позиции закрываются до конца торгового дня

— внутридневная торговля, когда все позиции закрываются до конца торгового дня Свинг-трейдинг — торговля с удержанием позиций от нескольких дней до нескольких недель

— торговля с удержанием позиций от нескольких дней до нескольких недель Позиционная торговля — среднесрочная торговля с удержанием позиций от нескольких недель до нескольких месяцев

Тип трейдинга Временной горизонт Уровень стресса Подходит для Скальпинг Секунды — минуты Очень высокий Профессионалов с опытом Дейтрейдинг Минуты — часы Высокий Трейдеров полного дня Свинг-трейдинг Дни — недели Средний Совмещающих трейдинг с работой Позиционная торговля Недели — месяцы Низкий Начинающих трейдеров

Для успешного трейдинга необходимо понимать не только временные рамки, но и основные концепции рынка:

Ликвидность — возможность быстро купить или продать актив без существенного влияния на его цену

— возможность быстро купить или продать актив без существенного влияния на его цену Волатильность — показатель изменчивости цены актива

— показатель изменчивости цены актива Спред — разница между ценой покупки (Ask) и ценой продажи (Bid)

— разница между ценой покупки (Ask) и ценой продажи (Bid) Маржа — средства, которые брокер требует от трейдера в качестве гарантийного обеспечения при открытии позиции

Ключевые термины и определения финансовых рынков

Освоение трейдинга невозможно без понимания ключевой терминологии. Рассмотрим основные понятия, которые должен знать каждый начинающий трейдер. 📝

Бычий рынок (Bull market) — рынок с преобладающей восходящей тенденцией, когда цены активов растут

— рынок с преобладающей восходящей тенденцией, когда цены активов растут Медвежий рынок (Bear market) — рынок с преобладающей нисходящей тенденцией, когда цены активов падают

— рынок с преобладающей нисходящей тенденцией, когда цены активов падают Длинная позиция (Long) — покупка актива с целью продать его дороже в будущем

— покупка актива с целью продать его дороже в будущем Короткая позиция (Short) — продажа заёмного актива с целью купить его дешевле в будущем и вернуть кредитору

— продажа заёмного актива с целью купить его дешевле в будущем и вернуть кредитору Стоп-лосс (Stop Loss) — ордер, ограничивающий убытки при неблагоприятном развитии событий

— ордер, ограничивающий убытки при неблагоприятном развитии событий Тейк-профит (Take Profit) — ордер, фиксирующий прибыль при достижении целевой цены

— ордер, фиксирующий прибыль при достижении целевой цены Леверидж (Leverage) — использование заёмных средств для увеличения торговой позиции

— использование заёмных средств для увеличения торговой позиции Маржин-колл (Margin Call) — требование брокера внести дополнительные средства при недостаточном обеспечении открытых позиций

Важно понимать и разницу между типами ордеров:

Рыночный ордер (Market Order) — исполняется немедленно по текущей рыночной цене

— исполняется немедленно по текущей рыночной цене Лимитный ордер (Limit Order) — исполняется только по указанной вами цене или лучше

— исполняется только по указанной вами цене или лучше Условный ордер (Conditional Order) — активируется при выполнении определённых условий на рынке

Михаил Каверин, преподаватель трейдинга: Один из моих студентов, Антон, бывший программист, пришёл на обучение с нулевыми знаниями о финансовых рынках. Первое время он жаловался, что чувствует себя иностранцем, который попал в страну с незнакомым языком. Мы начали с базовой терминологии. Чтобы помочь ему запомнить разницу между "быками" и "медведями", я использовал простые ассоциации: быки поднимают рогами вверх (растущий рынок), а медведи бьют лапой сверху вниз (падающий рынок). Через месяц Антон уже свободно использовал профессиональный жаргон в анализе рыночной ситуации. Однажды он прислал мне радостное сообщение: "Только что закрыл лонг по евро с профитом в 87 пунктов! Стоп-лосс сработал бы, но я увидел бычье поглощение на часовом графике и решил держать позицию". Именно в этот момент я понял, что он преодолел языковой барьер финансовых рынков.

Не менее важны термины, связанные с анализом рынка:

Тренд — общее направление движения цены актива

— общее направление движения цены актива Уровни поддержки и сопротивления — ценовые уровни, на которых часто происходит разворот или замедление тренда

— ценовые уровни, на которых часто происходит разворот или замедление тренда Объём торгов — количество совершенных сделок за определённый период

— количество совершенных сделок за определённый период Откат (Retracement) — временное движение цены против основного тренда

— временное движение цены против основного тренда Консолидация — период, когда цена двигается в узком диапазоне

Основные инструменты трейдинга и их особенности

Современный трейдер имеет доступ к разнообразным финансовым инструментам. Каждый из них обладает своими характеристиками, преимуществами и рисками. 📈

Финансовый инструмент Особенности Уровень риска Ликвидность Акции Право на долю в компании, возможность получения дивидендов Средний-высокий Средняя-высокая Облигации Долговые ценные бумаги с фиксированным доходом Низкий-средний Средняя Фьючерсы Контракты на покупку/продажу актива в будущем по установленной цене Высокий Высокая Опционы Право (не обязательство) на покупку/продажу актива по фиксированной цене Очень высокий Средняя Валютные пары (Форекс) Торговля соотношениями валют Высокий Очень высокая Криптовалюты Цифровые активы на основе блокчейна Экстремально высокий Средняя-высокая

Разберём основные инструменты подробнее:

Акции — это доли в компании, которые дают право на часть её прибыли (дивиденды) и позволяют заработать на росте стоимости компании. Для новичков это один из самых понятных и доступных инструментов.

Облигации — это долговые ценные бумаги, которые выпускаются компаниями или государствами. Покупая облигацию, вы фактически даёте займ эмитенту и получаете фиксированный доход в виде купонов.

Фьючерсы — это стандартизированные контракты, обязывающие купить или продать определённое количество базового актива в будущем по цене, установленной сегодня. Фьючерсы торгуются с использованием маржи, что позволяет контролировать большие позиции с относительно небольшим капиталом.

Опционы — это финансовые контракты, дающие право (но не обязательство) купить или продать базовый актив по заранее установленной цене в определённый срок. Опционы позволяют создавать сложные стратегии с ограниченным риском.

Валютные пары (Форекс) — это инструменты, представляющие собой соотношение стоимости двух валют. Форекс — крупнейший по объёму и ликвидности рынок в мире.

Криптовалюты — цифровые или виртуальные валюты, использующие криптографию для обеспечения безопасности. Характеризуются высокой волатильностью.

При выборе инструментов для трейдинга новичкам рекомендуется учитывать следующие факторы:

Понимание инструмента и рынка, на котором он торгуется

Доступный капитал и допустимый уровень риска

Ликвидность инструмента (возможность быстро войти в позицию и выйти из неё)

Волатильность (чем выше волатильность, тем больше потенциальная прибыль, но и выше риски)

Торговые часы (некоторые рынки работают круглосуточно, другие имеют ограниченное время торгов)

Для начинающих трейдеров оптимальным выбором часто становятся высоколиквидные акции крупных компаний или популярные валютные пары, так как эти инструменты обладают достаточной волатильностью для получения прибыли, но при этом не столь рискованны, как, например, опционы или криптовалюты.

Технический и фундаментальный анализ в трейдинге

Существует два основных подхода к анализу рынков: технический и фундаментальный анализ. Большинство трейдеров используют комбинацию обоих методов для принятия торговых решений. 🔍

Технический анализ основан на изучении ценовых графиков и использовании различных индикаторов для прогнозирования будущего движения цен. Ключевое предположение технического анализа: "История повторяется", и паттерны, которые работали в прошлом, будут работать и в будущем.

Основные инструменты технического анализа:

Графические паттерны — типичные фигуры на графиках, которые сигнализируют о потенциальных разворотах или продолжении тренда (голова и плечи, двойное дно, треугольники и т.д.)

— типичные фигуры на графиках, которые сигнализируют о потенциальных разворотах или продолжении тренда (голова и плечи, двойное дно, треугольники и т.д.) Трендовые линии — прямые линии, проведённые по последовательным впадинам (в восходящем тренде) или пикам (в нисходящем тренде)

— прямые линии, проведённые по последовательным впадинам (в восходящем тренде) или пикам (в нисходящем тренде) Уровни поддержки и сопротивления — ценовые уровни, где цена часто встречает препятствие при движении вверх или вниз

— ценовые уровни, где цена часто встречает препятствие при движении вверх или вниз Свечные паттерны — комбинации японских свечей, указывающие на потенциальную смену направления движения цены

— комбинации японских свечей, указывающие на потенциальную смену направления движения цены Технические индикаторы — математические расчёты на основе цены и/или объёма, помогающие выявить тренды и точки входа/выхода (скользящие средние, RSI, MACD, Bollinger Bands и др.)

Фундаментальный анализ фокусируется на изучении экономических, финансовых и других качественных факторов, влияющих на стоимость актива. Цель фундаментального анализа — определить "справедливую" стоимость актива и сравнить её с текущей рыночной ценой.

Ключевые аспекты фундаментального анализа:

Для акций : финансовая отчётность компании (выручка, прибыль, долги), мультипликаторы (P/E, P/B, EV/EBITDA), качество менеджмента, конкурентное положение на рынке, перспективы отрасли

: финансовая отчётность компании (выручка, прибыль, долги), мультипликаторы (P/E, P/B, EV/EBITDA), качество менеджмента, конкурентное положение на рынке, перспективы отрасли Для валют : макроэкономические показатели страны (ВВП, инфляция, безработица), денежно-кредитная политика центральных банков, торговый баланс, политическая стабильность

: макроэкономические показатели страны (ВВП, инфляция, безработица), денежно-кредитная политика центральных банков, торговый баланс, политическая стабильность Для сырьевых товаров: баланс спроса и предложения, запасы, производственные мощности, погодные условия (для сельскохозяйственных товаров), геополитические факторы

Преимущества и недостатки обоих видов анализа:

Технический анализ более доступен для начинающих трейдеров, так как не требует глубоких экономических знаний. Однако он может быть субъективным, и разные трейдеры могут интерпретировать одни и те же сигналы по-разному.

более доступен для начинающих трейдеров, так как не требует глубоких экономических знаний. Однако он может быть субъективным, и разные трейдеры могут интерпретировать одни и те же сигналы по-разному. Фундаментальный анализ даёт более глубокое понимание причин изменения цен, но требует значительных знаний и времени на изучение всех факторов. Кроме того, рынок может не реагировать на фундаментальные факторы в краткосрочной перспективе.

Оптимальный подход для большинства трейдеров — комбинирование обоих методов: использование фундаментального анализа для определения общего направления движения рынка и выбора активов для торговли, а затем применение технического анализа для поиска конкретных точек входа и выхода.

Стратегии управления капиталом для новичков

Даже самый точный анализ и безупречная торговая стратегия могут привести к потере всего капитала, если вы не соблюдаете правила управления рисками. Эффективное управление капиталом — краеугольный камень успешного трейдинга. 💰

Ключевые принципы управления капиталом:

Риск на сделку : не рискуйте более 1-2% вашего торгового капитала в одной сделке

: не рискуйте более 1-2% вашего торгового капитала в одной сделке Соотношение риска к прибыли (Risk/Reward Ratio) : стремитесь к соотношению не менее 1:2 (потенциальная прибыль должна минимум вдвое превышать потенциальный убыток)

: стремитесь к соотношению не менее 1:2 (потенциальная прибыль должна минимум вдвое превышать потенциальный убыток) Диверсификация : не концентрируйте все средства в одном активе или секторе

: не концентрируйте все средства в одном активе или секторе Защита капитала : всегда используйте стоп-лоссы для ограничения убытков

: всегда используйте стоп-лоссы для ограничения убытков Психологическая дисциплина: следуйте своему торговому плану и не поддавайтесь эмоциям

Популярные стратегии управления капиталом для начинающих трейдеров:

1. Стратегия фиксированного процента При этом подходе трейдер рискует фиксированным процентом (обычно 1-2%) своего капитала в каждой сделке. Например, если ваш капитал составляет 10 000 долларов, и вы придерживаетесь правила 1%, то максимальный риск на сделку составит 100 долларов.

2. Стратегия "Келли" Формула Келли определяет оптимальный размер ставки на основе исторической результативности вашей стратегии: Размер ставки = W – [(1-W)/R], где W — вероятность выигрыша, R — соотношение среднего выигрыша к среднему проигрышу.

3. Ступенчатая стратегия Эта стратегия предполагает увеличение размера позиции по мере роста вашего капитала и опыта. Начинайте с минимальных размеров позиций и постепенно увеличивайте их, когда ваш торговый счёт вырастет до определённых уровней.

4. Правило "2% – 6%" Согласно этому правилу, вы не должны рисковать более чем 2% капитала в одной сделке и более чем 6% в одновременно открытых сделках. Это помогает избежать катастрофических потерь даже при серии неудачных сделок.

Практические советы по управлению капиталом для новичков:

Начинайте с небольших позиций, которые не вызывают эмоционального стресса

Ведите торговый журнал, где фиксируйте все сделки, их результаты и причины принятия решений

Регулярно анализируйте свои результаты и корректируйте стратегию

Разделите свой капитал на "рабочий" (для торговли) и "резервный" (для пополнения торгового счёта в случае серии убытков)

Не торгуйте на заемные средства, особенно в начале карьеры

Устанавливайте ежедневные и месячные лимиты потерь, при достижении которых прекращайте торговлю

Помните: успешный трейдинг — это марафон, а не спринт. Главная цель новичка — не быстро заработать, а сохранить капитал и приобрести опыт. С правильным подходом к управлению рисками даже трейдер, который правильно прогнозирует движение рынка только в 40% случаев, может оставаться прибыльным в долгосрочной перспективе.