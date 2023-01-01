Основные биржи России: полный обзор фондовых площадок страны

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Для кого эта статья:

Инвесторы, интересующиеся российским фондовым рынком и его возможностями.

Начинающие и опытные трейдеры, желающие улучшить свои навыки и понимание биржевой торговли.

Люди, рассматривающие инвестиции в фондовые инструменты и ищущие информацию о брокерах и торговых площадках. Российский фондовый рынок представляет собой уникальную экосистему, которая привлекает внимание инвесторов со всего мира 🇷🇺. За последние годы отечественные биржевые площадки претерпели значительные трансформации, адаптируясь к глобальным экономическим вызовам и внутренним изменениям. Понимание структуры и особенностей работы этих площадок становится критически важным фактором успеха для любого инвестора, рассматривающего российский рынок капитала как потенциальное направление для вложений. В этом обзоре мы подробно рассмотрим ключевые биржи России, их специфику, инструменты и возможности, которые они предлагают в 2025 году.

Основные биржи России: полный обзор фондовых площадок

Фондовые биржи России представляют собой систему организованных торговых площадок, обеспечивающих инфраструктуру для купли-продажи ценных бумаг и других финансовых инструментов. По состоянию на 2025 год, на российском финансовом рынке функционируют несколько ключевых торговых площадок, каждая из которых имеет свои особенности и набор доступных инструментов.

Основные фондовые биржи России включают:

Московская биржа (MOEX) — крупнейшая и наиболее ликвидная биржевая площадка в России и Восточной Европе

Санкт-Петербургская биржа (SPB Exchange) — специализируется на иностранных ценных бумагах

Региональные биржи — обслуживают определенные географические области и отраслевые сегменты

Совокупный объем торгов на российских биржах в 2024 году превысил 1,2 квадриллиона рублей, что демонстрирует растущее значение отечественного фондового рынка на глобальной финансовой арене. Рассмотрим подробнее каждую из ключевых площадок.

Московская биржа: главная торговая площадка России

Московская биржа (MOEX) — центральное звено российской финансовой системы, образованная в 2011 году путем слияния ММВБ и РТС. Сегодня это многофункциональная площадка, включающая в себя несколько рынков: фондовый, срочный, валютный, денежный и товарный. 🏢

На фондовом рынке Московской биржи торгуются следующие инструменты:

Акции российских компаний (более 270 эмитентов)

Государственные и корпоративные облигации

Еврооблигации

Акции биржевых инвестиционных фондов (ETF)

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы)

Биржевые облигации

Особое значение имеют биржевые индексы, которые служат индикаторами состояния российского рынка. Основной из них — Индекс ММВБ (индекс Московской биржи), который включает акции крупнейших российских компаний, взвешенные по рыночной капитализации.

Индекс Описание Количество компаний Доминирующие секторы IMOEX (Индекс Мосбиржи) Основной индекс, рассчитываемый в рублях 42 Нефтегазовый, финансовый, металлургия RTS Долларовый индекс аналогичного состава 42 Нефтегазовый, финансовый, металлургия MOEX Blue Chips Индекс голубых фишек 15 Нефтегазовый, банковский MOEX Innovation Индекс инновационных компаний 18 IT, биотехнологии, новая энергетика

Московская биржа предлагает два режима торгов: основной рынок (с центральным контрагентом) и режим переговорных сделок (РПС). Торги проводятся по рабочим дням с 10:00 до 18:50 по московскому времени, с дополнительной вечерней сессией для отдельных инструментов.

Алексей Воронин, руководитель аналитического отдела

Мой путь на Московской бирже начался в 2015 году, когда я впервые сформировал диверсифицированный портфель из российских акций. Тогда биржа только адаптировалась к новым экономическим реалиям. Помню свою первую инвестицию в акции Сбербанка по 85 рублей – сегодня эта позиция принесла более 300% прибыли. Ключевым преимуществом MOEX всегда считал интеграцию торговой и клиринговой инфраструктуры, что существенно снижает транзакционные издержки. В 2022-2023 годах, в период высокой турбулентности, надежность биржевых систем позволила многим инвесторам сохранить капитал. Сейчас мои клиенты активно используют индексные фонды на MOEX как базовую часть долгосрочных инвестиционных стратегий, дополняя их точечными вложениями в отдельные перспективные российские компании.

За последние годы Московская биржа значительно улучшила свою инфраструктуру, внедрила современные технологии торговли и расширила список доступных инструментов. Важным аспектом работы биржи является центральный контрагент — Национальный Клиринговый Центр (НКЦ), который гарантирует исполнение обязательств по сделкам.

Отдельного внимания заслуживает срочный рынок MOEX, на котором торгуются фьючерсные и опционные контракты на индексы, акции, валютные пары и товары. Это позволяет инвесторам использовать стратегии хеджирования рисков и спекулятивные стратегии с применением кредитного плеча.

Санкт-Петербургская биржа и доступ к зарубежным активам

Санкт-Петербургская биржа (SPB Exchange) занимает уникальную нишу в российской финансовой экосистеме, предоставляя российским инвесторам доступ к международным ценным бумагам. В 2025 году эта площадка остается ключевым мостом между российскими инвесторами и глобальным фондовым рынком. 🌎

Основные преимущества торговли на Санкт-Петербургской бирже:

Доступ к акциям и депозитарным распискам зарубежных компаний (более 1500 инструментов)

Расчеты в рублях при торговле иностранными активами

Защита прав инвесторов по российскому законодательству

Расширенное время торгов (с учетом разных часовых поясов)

Возможность диверсификации портфеля за счет включения международных активов

В 2025 году на SPB Exchange представлены акции компаний из США, Европы, Азии, а также глобальные ETF. Это позволяет российским инвесторам формировать по-настоящему диверсифицированные портфели без необходимости открытия счетов в зарубежных юрисдикциях.

Категория инструментов Количество доступных бумаг Особенности торгов Минимальный размер лота Акции североамериканских компаний ~900 Торги с 10:00 до 23:50 МСК 1 акция Акции европейских компаний ~350 Торги с 10:00 до 19:00 МСК 1-10 акций Акции азиатских компаний ~250 Торги с 10:00 до 17:00 МСК 10-100 акций ETF (биржевые фонды) ~100 Торги по графику базового актива 1 ценная бумага

SPB Exchange активно развивает технологическую инфраструктуру, внедряя новые сервисы для инвесторов. В 2024 году был запущен проект "Маркетплейс идей", который предоставляет рекомендации по формированию инвестиционных портфелей с учетом глобальных тенденций и российской специфики.

Важным моментом является механизм исполнения сделок с иностранными ценными бумагами. SPB Exchange использует систему депозитарных расписок и взаимодействует с международными депозитариями для обеспечения прав собственности российских инвесторов на приобретенные активы.

Наталья Сергеева, независимый финансовый консультант

Один из моих клиентов, владелец среднего бизнеса из Екатеринбурга, в 2021 году решил диверсифицировать свои сбережения через Санкт-Петербургскую биржу. Начинали с консервативного портфеля: 60% – американские технологические компании, 30% – европейские фармацевтические концерны и 10% – азиатские производители полупроводников. Торговля через SPB Exchange позволила ему сэкономить на конвертации валюты и комиссиях зарубежных брокеров. Когда в 2022-2023 годах начались геополитические сложности, биржа оперативно разработала альтернативные схемы хранения и учета прав на иностранные ценные бумаги. Это позволило сохранить доступ к глобальному рынку. К 2025 году его портфель на SPB Exchange вырос на 87%, несмотря на все турбулентности. Главный урок: биржевая инфраструктура в России может адаптироваться к внешним вызовам быстрее, чем это кажется на первый взгляд.

В последние годы SPB Exchange активно работает над расширением перечня доступных инструментов. Помимо традиционных акций, появляются возможности для работы с иностранными облигациями, структурными продуктами и деривативами. Это обеспечивает дополнительные возможности для инвестиций и управления рисками.

Региональные биржи России: особенности и возможности

Хотя Московская и Санкт-Петербургская биржи доминируют на российском фондовом рынке, в стране функционирует ряд региональных торговых площадок, обслуживающих локальные экономики и специализированные рынки. Эти биржи играют важную роль в обеспечении доступа к капиталу для региональных компаний и расширении инвестиционных возможностей. 🏙️

К ключевым региональным биржевым площадкам относятся:

Сибирская биржа (СИБЭКС) — специализируется на товарных рынках, особенно леса, металлов и сельхозпродукции

Уральская региональная биржа — фокусируется на локальных компаниях Уральского региона

Национальная товарная биржа (НТБ) — часть группы Московской биржи, специализирующаяся на торговле сельскохозяйственной продукцией

Биржа "Санкт-Петербург" — специализируется на нефтепродуктах и природных ресурсах

Региональные биржи часто выполняют функцию "стартовой площадки" для компаний, которые впоследствии могут выходить на основные федеральные платформы. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса, стремящегося привлечь инвестиции.

Преимущества региональных бирж для локальных инвесторов включают:

Лучшее понимание местных рынков и компаний

Возможность инвестировать в локальные проекты с потенциалом роста

Более низкие барьеры входа для эмитентов

Специализация на определенных товарных группах или отраслях

Адаптация к региональной специфике экономического развития

С развитием электронной торговли и цифровизации финансовой инфраструктуры региональные биржи активно интегрируются в общероссийское биржевое пространство. Многие из них становятся частью торговой экосистемы под эгидой Московской биржи, сохраняя при этом свою локальную специфику.

Интересная тенденция последних лет — развитие специализированных сегментов на региональных биржах. Например, на Сибирской бирже создан сегмент для торговли квотами на выбросы углерода, что соответствует глобальному тренду на "зеленые" инвестиции и устойчивое развитие.

Как начать торговлю на российских фондовых биржах

Для начала торговли на российских фондовых биржах необходимо последовательно пройти несколько этапов, которые обеспечат легальный и эффективный доступ к рынкам. Правильный выбор посредников и инструментов значительно повлияет на ваш инвестиционный опыт. 💼

Базовый алгоритм действий для начала торговли:

Выбор брокера — лицензированного посредника между вами и биржей. Обратите внимание на тарифы, торговые платформы, аналитическую поддержку и репутацию Открытие брокерского счета — подготовьте паспорт, ИНН и заполните анкету. Большинство брокеров предлагают онлайн-регистрацию через приложения Пополнение счета — внесите средства через банковский перевод, карту или электронные платежи Выбор торговой платформы — установите программное обеспечение, предоставляемое брокером (QUIK, MetaTrader, собственные платформы брокеров) Изучение рынка и инструментов — перед началом активной торговли проанализируйте доступные активы и их характеристики Совершение первых сделок — начните с небольших сумм, чтобы освоить механику торговли

При выборе брокера стоит учитывать доступ к различным биржевым площадкам. Некоторые брокеры предоставляют выход на все основные российские биржи, другие специализируются на определенных рынках.

Критерий выбора брокера На что обратить внимание Примечание Тарифы Комиссия за сделки, депозитарное обслуживание, абонентская плата Для начинающих оптимальны тарифы с фиксированной комиссией Минимальная сумма для открытия счета От 0 до 50,000 рублей в зависимости от брокера Многие брокеры снизили порог входа до минимума Торговые платформы Функциональность, удобство, мобильный доступ Предпочтительно наличие демо-режима Образовательные материалы Обучающие курсы, вебинары, аналитика Критически важно для новичков Доступ к биржам MOEX, SPB Exchange, региональные площадки Чем шире доступ, тем больше возможностей

Важным аспектом входа на фондовый рынок является налогообложение. В России действует налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13% от прибыли по операциям на фондовом рынке. Однако существуют инструменты налоговой оптимизации:

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — предоставляет налоговые вычеты при соблюдении определенных условий

Долгосрочное владение ценными бумагами (более 3 лет) — может давать льготы по НДФЛ

Налоговые вычеты на убытки — возможность учесть убытки прошлых периодов при расчете налоговой базы

Начинающим инвесторам рекомендуется стартовать с более консервативных и понятных инструментов — индексных фондов, облигаций федерального займа или акций крупнейших российских компаний ("голубых фишек"). По мере накопления опыта можно диверсифицировать портфель и рассматривать более сложные стратегии. 🔄

С развитием технологий процесс доступа к биржевой торговле значительно упростился. Современные мобильные приложения брокеров позволяют начать инвестировать буквально за несколько минут, имея под рукой только смартфон и паспортные данные. Однако техническая простота входа на рынок не должна создавать иллюзию простоты самого инвестирования — успешная торговля требует знаний, опыта и дисциплины.

Помните, что фондовый рынок сопряжен с рисками. Начинайте с небольших сумм, которые не критичны для вашего бюджета, и постепенно наращивайте объем инвестиций по мере приобретения опыта. Создайте инвестиционный план, определив горизонт инвестирования, приемлемый уровень риска и желаемую доходность.