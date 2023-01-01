ОПС страховые взносы: что это такое, тарифы и правила расчета

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Для кого эта статья:

Предприниматели и работодатели, включая индивидуальных предпринимателей

Финансовые аналитики и бухгалтеры

Лица, заинтересованные в оптимизации налоговой нагрузки и расчетах пенсионных взносов Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование — это не просто отчисления государству, а ваш личный вклад в будущую пенсию. Каждый работодатель ежемесячно отправляет 22% от зарплаты сотрудника на его пенсионный счёт, но многие до сих пор путаются в расчётах, сроках и льготных тарифах. Разбираемся с тонкостями ОПС взносов: что это такое на самом деле, какие тарифы действуют в 2025 году и как правильно рассчитать платежи, чтобы избежать штрафов от налоговой. 💼

Что такое ОПС страховые взносы: основные понятия

Обязательное пенсионное страхование (ОПС) — система формирования пенсионных прав граждан за счет страховых взносов, которые перечисляют работодатели за своих сотрудников или граждане за себя самостоятельно. Эти взносы формируют будущую пенсию и учитываются на индивидуальном лицевом счете каждого застрахованного лица. 📊

Страховые взносы на ОПС — это обязательные платежи, которые имеют целевой характер и не являются налогом. Их главное назначение — обеспечить гражданам право на получение пенсии по старости.

Основные характеристики страховых взносов на ОПС:

Обязательность — все работодатели обязаны платить взносы за наемных сотрудников

Персонифицированный учет — средства зачисляются на индивидуальный счет каждого гражданина

Целевое использование — деньги направляются только на выплату пенсий

Солидарный принцип — текущие взносы идут на выплаты нынешним пенсионерам

С 2017 года администрированием страховых взносов на обязательное пенсионное страхование занимается Федеральная налоговая служба (ФНС), а не Пенсионный фонд. С 1 января 2023 года функции ПФР перешли к Социальному фонду России (СФР), который ведет учет пенсионных прав граждан.

Параметр Характеристика Плательщики взносов Работодатели, ИП, самозанятые, адвокаты, нотариусы и др. База для начисления Выплаты и вознаграждения работникам Льготные категории IT-компании, резиденты ТОР, участники проекта "Сколково" и др. Целевое назначение Формирование будущей пенсии застрахованных лиц

Алексей Петров, ведущий бухгалтер За 15 лет работы в финансовом отделе крупного производственного предприятия я видел немало случаев неправильного расчета страховых взносов. Один из самых показательных — ситуация с нашим дочерним предприятием, которое попыталось сэкономить на взносах. Руководство решило оформить сотрудников как подрядчиков по ГПХ, полагая, что это снизит налоговую нагрузку. Когда пришла проверка, компании доначислили почти 3 миллиона рублей страховых взносов, плюс пени и штрафы. Оказалось, что договоры были составлены некорректно, и фактические отношения имели признаки трудовых. Теперь я всегда советую: лучше платить взносы правильно с самого начала, чем потом разбираться с налоговой.

Важно понимать, что от суммы уплаченных взносов на ОПС напрямую зависит размер будущей пенсии. Страховые взносы конвертируются в пенсионные баллы (коэффициенты), которые влияют на размер страховой пенсии. Чем больше взносов, тем больше баллов и, соответственно, выше пенсия.

Ставки и тарифы страховых взносов по категориям

Тарифы страховых взносов на ОПС различаются в зависимости от категории плательщика, вида деятельности и применяемого налогового режима. В 2025 году действует ряд стандартных и льготных тарифов. 🧮

Основные тарифы страховых взносов на ОПС:

Стандартная ставка — 22% с выплат в пределах установленной предельной величины базы (в 2025 году — 1 917 000 рублей) и 10% с выплат, превышающих предельную величину

— 22% с выплат в пределах установленной предельной величины базы (в 2025 году — 1 917 000 рублей) и 10% с выплат, превышающих предельную величину Льготные тарифы — установлены для отдельных категорий плательщиков и видов деятельности

— установлены для отдельных категорий плательщиков и видов деятельности Единый налоговый платеж — включает в себя взносы на ОПС в составе общего платежа

Льготные категории плательщиков страховых взносов на ОПС имеют право на пониженные тарифы. К таким категориям относятся:

Категория плательщиков Тариф ОПС (%) Особые условия IT-компании 7,6 При соблюдении условий по численности, доходу и аккредитации Резиденты "Сколково" 14 В течение 10 лет с момента получения статуса Участники СЭЗ в Крыму и Севастополе 6 При соответствии требованиям законодательства о СЭЗ Резиденты территорий опережающего развития 6 В течение 10 лет с даты получения статуса Социально ориентированные НКО 7,6 При условии включения в реестр СОНКО

Для большинства работодателей действует прогрессивная шкала: 22% с выплат до предельной базы и 10% с сумм, превышающих этот лимит. Такая система позволяет снизить нагрузку на фонд оплаты труда при высоких зарплатах.

При наличии права на применение нескольких льготных тарифов плательщик вправе выбрать один, наиболее выгодный для себя тариф.

Правила расчета взносов ОПС для работодателей

Расчет страховых взносов на ОПС производится работодателями ежемесячно исходя из базы для начисления взносов. В качестве базы выступают все выплаты и вознаграждения, начисленные в пользу работников по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам. 🧾

Формула расчета страховых взносов на ОПС:

Сумма взносов = База для начисления × Тариф / 100%

Базу для начисления страховых взносов определяют нарастающим итогом с начала года по каждому сотруднику отдельно. При этом существует предельная величина базы, после достижения которой меняется тариф взносов.

Алгоритм расчета страховых взносов на ОПС:

Определите общую сумму выплат работнику с начала года Сравните эту сумму с предельной величиной базы (1 917 000 рублей в 2025 году) Если сумма не превышает лимит, применяйте ставку 22% Если сумма превышает лимит, примените 22% к части в пределах лимита и 10% к части, превышающей лимит Рассчитайте сумму взносов за текущий месяц как разницу между исчисленной суммой с начала года и суммой взносов, начисленных за предыдущие месяцы

Марина Соколова, финансовый директор В 2023 году наша компания из сферы розничной торговли столкнулась с непростой ситуацией при начислении взносов для нескольких сотрудников. У нас была практика выплаты годовых бонусов в январе за предыдущий год. И вот в январе 2023 года пятеро наших топ-менеджеров получили крупные премии, что привело к тому, что их доход в этом месяце превысил предельную базу. Наш бухгалтер сначала хотел применить к этим суммам ставку 10%, полагая, что превышение лимита считается по каждому месяцу. К счастью, мы вовремя выяснили, что предельная база определяется нарастающим итогом с начала года. В результате, к этим премиям мы применили стандартную ставку 22%, так как они были первыми выплатами в году. Эта история научила нас более внимательно планировать крупные выплаты персоналу с учетом оптимизации страховых взносов.

При расчете страховых взносов на ОПС необходимо учитывать ряд особенностей:

Не все выплаты облагаются страховыми взносами (например, компенсации за использование личного имущества, материальная помощь до 4000 рублей и др.)

Для некоторых категорий работников (иностранных граждан, высококвалифицированных специалистов) могут применяться особые правила

При осуществлении нескольких видов деятельности учет взносов ведется раздельно

Изменения в законодательстве могут влиять на порядок расчета (важно следить за актуальными нормами)

Особенности уплаты ОПС для ИП и самозанятых

Индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане имеют особый порядок уплаты страховых взносов на ОПС. В отличие от организаций, ИП уплачивают взносы за себя самостоятельно, причем в фиксированном размере, не зависящем от фактически полученного дохода (до определенного порога). 🏪

Фиксированные страховые взносы на ОПС для ИП в 2025 году составляют 45 842 рубля. Эту сумму должны заплатить все ИП независимо от системы налогообложения, наличия наемных работников и фактического ведения деятельности (если ИП не снят с учета).

Если доход ИП за год превышает 300 000 рублей, то дополнительно к фиксированному платежу требуется уплатить 1% от суммы, превышающей этот порог. При этом существует предельный размер страховых взносов — восьмикратная величина фиксированного платежа (366 736 рублей в 2025 году).

Для самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД), порядок иной:

Самозанятые не обязаны платить страховые взносы на ОПС

Однако они могут делать это добровольно, чтобы формировать свои пенсионные права

Для добровольной уплаты необходимо подать соответствующее заявление в Социальный фонд

Минимальный размер взносов привязан к МРОТ (16 000 рублей в 2025 году)

Плательщики НПД могут самостоятельно определять периодичность и размер взносов на ОПС, но не менее минимального годового размера.

Особые случаи для ИП, влияющие на уплату фиксированных взносов:

Прекращение или начало деятельности в течение года — взносы рассчитываются пропорционально количеству календарных месяцев работы

Неполный месяц ведения деятельности — взносы рассчитываются пропорционально количеству календарных дней

Отсутствие деятельности — не освобождает от уплаты фиксированных платежей

Право на "налоговые каникулы" для некоторых категорий ИП (например, в период декретного отпуска)

Для ИП, имеющих наемных работников, действуют два вида обязательств по страховым взносам:

Уплата взносов за наемных работников по общим правилам (как работодатель) Уплата взносов за себя в фиксированном размере (как ИП)

Сроки уплаты и отчетность по страховым взносам ОПС

Соблюдение сроков уплаты страховых взносов и предоставления отчетности — важный аспект взаимодействия с Федеральной налоговой службой и Социальным фондом России. За нарушение установленных сроков предусмотрены штрафные санкции и начисление пеней. 📝

Сроки уплаты страховых взносов на ОПС различаются для разных категорий плательщиков:

Для работодателей (организаций и ИП с работниками) : ежемесячно до 28 числа следующего месяца

: ежемесячно до 28 числа следующего месяца Для ИП (фиксированные платежи) : не позднее 31 декабря текущего года

: не позднее 31 декабря текущего года Для ИП (1% с дохода свыше 300 000 рублей) : не позднее 1 июля следующего года

: не позднее 1 июля следующего года Для добровольных плательщиков (самозанятых): в любой момент в течение года

С 2023 года в связи с введением Единого налогового платежа (ЕНП) изменился порядок уплаты страховых взносов. Теперь они уплачиваются общей суммой на единый налоговый счет. Но сроки начисления и предоставления отчетности остались прежними.

Отчетность по страховым взносам на ОПС включает несколько форм:

Форма отчетности Периодичность Срок представления Куда представляется РСВ (расчет по страховым взносам) Ежеквартально Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом ФНС СЗВ-СТАЖ Ежегодно Не позднее 1 марта года, следующего за отчетным СФР СЗВ-ТД При кадровых изменениях Не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа СФР ЕФС-1 Ежемесячно Не позднее 25 числа следующего месяца СФР

При нарушении сроков уплаты страховых взносов или представления отчетности предусмотрены следующие меры ответственности:

Пени за каждый день просрочки уплаты в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ

Штраф за неуплату страховых взносов — 20-40% от неуплаченной суммы

Штраф за непредставление расчета по страховым взносам — 5% от суммы взносов за каждый месяц просрочки (не более 30% и не менее 1000 рублей)

Штраф за представление недостоверных сведений — 500 рублей за каждый документ

Важные моменты при подготовке и сдаче отчетности по ОПС:

Проверяйте корректность данных в персонифицированной отчетности Сверяйте суммы в разных формах отчетности, они должны соответствовать друг другу Отслеживайте изменения в формах отчетности и сроках их представления При наличии обособленных подразделений учитывайте особенности сдачи отчетности Для крупных организаций обязательна электронная форма представления отчетности