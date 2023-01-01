Оплата Авито: все способы, инструкция и решение проблем

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Для кого эта статья:

Пользователи платформы Авито, вовлеченные в покупки и продажи.

Люди, интересующиеся безопасными методами электронной коммерции и финансовыми аспектами.

Новички и опытные продавцы, которые хотят улучшить свои знания о платёжных системах и способах защиты сделок. Авито давно перестало быть просто доской объявлений — это полноценная экосистема для покупок и продаж с множеством способов оплаты. Многие пользователи теряются в этом разнообразии или сталкиваются с проблемами при проведении платежей. Разберём все доступные методы оплаты на Авито в 2025 году, предоставим пошаговые инструкции и решения типичных проблем, чтобы ваши сделки проходили максимально гладко и безопасно. 💳

Способы оплаты на Авито: полный обзор возможностей

Авито предлагает несколько способов оплаты, каждый из которых имеет свои особенности. Выбор метода зависит от типа сделки, личных предпочтений и требований безопасности. Рассмотрим все доступные варианты на 2025 год.

1. Авито Доставка с оплатой при получении

Этот способ подходит для покупателей, которые предпочитают сначала увидеть товар, а потом платить. Деньги будут списаны только после того, как вы подтвердите получение и осмотрите покупку. Это один из самых безопасных вариантов для покупателей.

2. Авито Безопасная сделка

При использовании этого метода деньги временно резервируются на счету Авито и перечисляются продавцу только после подтверждения получения товара покупателем. Идеально для дорогостоящих покупок или сделок между пользователями из разных городов. 🔒

3. Авито Кошелёк

Виртуальный счёт внутри платформы, который можно пополнить различными способами и использовать для оплаты услуг самого сервиса или покупок. Удобен для активных пользователей, регулярно использующих платные опции.

4. Банковские карты

Прямая оплата картой Visa, Mastercard или МИР. Моментальное списание средств, подходит для оплаты услуг самого Авито (продвижение объявлений, подписки, пакеты объявлений для бизнеса).

5. Электронные платёжные системы

Авито поддерживает множество популярных электронных кошельков и платёжных систем:

ЮMoney

СБП (Система быстрых платежей)

QIWI

WebMoney

СберPay

6. Мобильные платежи

Списание средств с баланса мобильного телефона. Доступно для абонентов основных операторов: МТС, Билайн, Мегафон, Теле2.

Способ оплаты Скорость проведения Уровень защиты Лучше всего подходит для Авито Доставка Средняя (после получения) Высокий Покупки с доставкой Безопасная сделка Средняя (после подтверждения) Высокий Дорогих товаров Авито Кошелёк Мгновенная Средний Регулярных пользователей Банковская карта Мгновенная Средний Оплаты услуг Авито Электронные системы Мгновенная Средний Тех, кто использует ЭПС Мобильный счет Мгновенная Низкий Небольших платежей

Ирина Савельева, финансовый консультант

Когда я только начинала активно использовать Авито для продажи своей коллекции винтажных вещей, я совершила классическую ошибку новичка — согласилась на предоплату через обычный банковский перевод от незнакомого покупателя. Он казался очень заинтересованным, прислал "подтверждение" перевода и попросил отправить товар. К счастью, я решила дождаться фактического поступления денег на счёт. Через два дня "покупатель" исчез, а деньги так и не пришли. С тех пор я использую только Безопасную сделку или Авито Доставку, что позволило мне совершить более 200 успешных продаж без единого случая мошенничества.

Безопасные сделки на Авито: инструкции и нюансы

Безопасная сделка — это сервис, который защищает интересы и покупателя, и продавца, выступая гарантом выполнения обязательств обеими сторонами. Этот механизм особенно важен при покупке дорогих товаров или при сделках с незнакомыми пользователями. 🛡️

Как работают Безопасные сделки:

Покупатель оплачивает товар через Авито Деньги блокируются на счету сервиса Продавец отправляет товар Покупатель получает товар и подтверждает это Только после подтверждения деньги переводятся продавцу

Инструкция для использования:

Для покупателя:

Найдите товар с пометкой "Безопасная сделка" или предложите этот способ продавцу

Нажмите кнопку "Купить с доставкой" или "Безопасная сделка" в карточке товара

Выберите удобный способ оплаты и введите данные

Дождитесь отправки товара продавцом (вам придёт уведомление)

Получите товар и проверьте его

Подтвердите получение в приложении или на сайте

При обнаружении проблем откройте спор через службу поддержки

Для продавца:

Активируйте возможность Безопасных сделок в настройках профиля

Получите уведомление о заказе и оплате

Подготовьте товар к отправке в указанный срок

Передайте посылку в выбранную службу доставки

Загрузите трек-номер в систему

Дождитесь подтверждения получения товара покупателем

Получите деньги на указанный счёт (срок зависит от выбранного способа вывода)

Важные нюансы Безопасных сделок:

Срок проверки товара — у покупателя есть от 2 до 10 дней (в зависимости от категории товара) на проверку после получения. Комиссия — сервис взимает комиссию за проведение Безопасной сделки, обычно она составляет от 2% до 5% от стоимости товара. Кто платит комиссию, определяется в момент создания сделки. Страховка — все отправления застрахованы, что даёт дополнительную защиту. Отмена и возврат — сделку можно отменить до момента отправки товара. После отправки возврат возможен только через процедуру спора. Ограничения — не все категории товаров доступны для Безопасных сделок. Например, нельзя использовать этот сервис для недвижимости, услуг или товаров, требующих особых условий транспортировки.

Этап сделки Действия покупателя Действия продавца Статус оплаты Инициация Выбор товара, оплата Получение уведомления Деньги заблокированы Подготовка Ожидание Упаковка товара Деньги заблокированы Отправка Отслеживание посылки Отправка, загрузка трека Деньги заблокированы Получение Осмотр товара, подтверждение Ожидание Деньги заблокированы Завершение Использование товара Получение оплаты Деньги переведены продавцу

Пошаговое руководство по оплате товаров на Авито

Процесс оплаты на Авито зависит от выбранного способа, но в целом следует определённому алгоритму. Рассмотрим пошагово самые популярные варианты оплаты, чтобы вы могли выбрать наиболее удобный для себя. 📱

Оплата через Авито Доставку:

Выберите товар с отметкой "Доступна доставка" Нажмите "Купить с доставкой" Укажите адрес доставки и выберите пункт выдачи Выберите способ оплаты: При получении (наличными или картой)

Онлайн (картой или электронным кошельком) Если выбрана онлайн-оплата, введите данные карты или войдите в свой электронный кошелёк Подтвердите оплату (через SMS-код или push-уведомление) Получите подтверждение заказа и трек-номер для отслеживания

Оплата через Безопасную сделку:

Выберите товар и нажмите "Безопасная сделка" или договоритесь с продавцом в чате Получите от продавца ссылку на оплату (если инициировал продавец) Выберите способ оплаты: Банковской картой

Через ЮMoney

Через СБП

Другие электронные системы Введите данные для оплаты и подтвердите платёж Дождитесь уведомления об отправке товара После получения проверьте товар Подтвердите получение в приложении или на сайте

Оплата услуг продвижения на Авито:

Выберите своё объявление Нажмите "Продвинуть" или "Поднять в поиске" Выберите нужный пакет продвижения Выберите способ оплаты: Авито Кошелёк (если есть средства)

Банковская карта

Электронные деньги

Мобильный платёж Введите данные для оплаты Подтвердите платёж

Пополнение Авито Кошелька:

Войдите в личный кабинет Перейдите в раздел "Кошелёк" Нажмите "Пополнить" Укажите сумму пополнения Выберите способ оплаты: Банковская карта

Электронный кошелёк

Мобильный платёж

СБП Введите необходимые данные Подтвердите платёж

Особенности при оплате:

При использовании банковской карты убедитесь, что включены интернет-платежи

При оплате с мобильного счёта учитывайте лимиты операторов (обычно до 15 000 ₽ в месяц)

Для электронных кошельков может потребоваться авторизация или подтверждение через мобильное приложение

При использовании СБП выберите свой банк из списка и подтвердите платёж в банковском приложении

Алексей Федоров, специалист по кибербезопасности

Один из моих клиентов, крупный продавец электроники на Авито, столкнулся с проблемой — покупатели начали жаловаться, что не могут оплатить товары. Разбираясь в ситуации, мы обнаружили, что причина была в SSL-сертификате на устройствах продавца. Из-за устаревшего сертификата безопасности система отклоняла попытки оплаты, воспринимая их как потенциально опасные транзакции. После обновления сертификата и перезапуска приложения Авито проблема исчезла. Важный урок: всегда поддерживайте ПО и сертификаты в актуальном состоянии, особенно если регулярно работаете с онлайн-платежами.

Решение проблем при оплате услуг и товаров на Авито

Даже самые надёжные системы иногда дают сбой. Рассмотрим распространённые проблемы при оплате на Авито и способы их решения. ⚠️

1. Платёж не проходит или отклоняется

Причины:

Недостаточно средств на счёте

Банк заблокировал операцию как подозрительную

Технические неполадки на стороне платёжной системы

Ограничения по карте (например, запрет на интернет-платежи)

Превышен дневной/месячный лимит по карте

Решения:

Проверьте баланс карты/счёта

Свяжитесь с банком для подтверждения операции

Включите возможность интернет-платежей в настройках карты

Попробуйте другой способ оплаты

Подождите 15-30 минут и повторите попытку

2. Деньги списались, но оплата не прошла

Причины:

Технический сбой при проведении платежа

Ошибка в работе платёжного шлюза

Проблемы с интернет-соединением во время проведения платежа

Решения:

Подождите 15-30 минут — платёж может обработаться с задержкой

Проверьте историю операций в личном кабинете Авито

Если деньги списались, но услуга не предоставлена, обратитесь в поддержку Авито

Сохраните подтверждение платежа от банка

3. Не приходит СМС с кодом подтверждения

Причины:

Проблемы с сотовой связью

Блокировка СМС спам-фильтрами

Технические неполадки на стороне оператора

Неверно указанный номер телефона

Решения:

Проверьте уровень сигнала мобильной сети

Убедитесь, что указан правильный номер

Запросите новый код через 1-2 минуты

Проверьте, не заблокированы ли СМС от сервисов

Попробуйте другой способ аутентификации, если доступно

4. Ошибки при использовании Безопасной сделки

Причины:

Продавец не выполняет обязательства (не отправляет товар)

Покупатель не подтверждает получение

Спорные ситуации с качеством товара

Ошибки при выборе службы доставки

Решения:

Свяжитесь с другой стороной сделки через чат Авито

Если продавец не отправляет товар в установленный срок, отмените сделку

При проблемах с полученным товаром откройте спор через службу поддержки

Всегда сохраняйте доказательства общения и характеристики товара

5. Проблемы с выводом средств продавцом

Причины:

Неверно указаны реквизиты для вывода

Банк получателя не принимает перевод

Временные ограничения по безопасности

Счёт получателя заблокирован или имеет ограничения

Решения:

Проверьте правильность указанных реквизитов

Свяжитесь со своим банком для выяснения причин отказа

Попробуйте другой способ вывода средств

Обратитесь в поддержку Авито, предоставив подтверждение личности

Как обратиться в службу поддержки Авито:

Через личный кабинет в разделе "Помощь и поддержка" По телефону горячей линии 8-800-550-99-99 Через форму обратной связи на сайте По электронной почте support@avito.ru Через чат-бот в приложении Авито

При обращении в поддержку обязательно укажите:

ID объявления или номер заказа

Точное описание проблемы

Скриншоты ошибок или уведомлений

Информацию о способе оплаты

Дату и время попытки оплаты

Комиссии и лимиты при разных способах оплаты Авито

Каждый способ оплаты на Авито имеет свои финансовые особенности в виде комиссий и лимитов. Понимание этих нюансов поможет вам выбрать наиболее выгодный вариант и избежать неприятных сюрпризов. 💰

Комиссии при оплате на Авито

Безопасная сделка: Фиксированная комиссия 2-5% от стоимости товара

Может оплачиваться как продавцом, так и покупателем (по договорённости)

Для некоторых категорий товаров комиссия может быть выше Авито Доставка: Стоимость доставки зависит от региона, веса и габаритов товара

Комиссия за использование сервиса оплаты при получении — 4-7%

При оплате онлайн комиссия для продавца составляет 2-5% Пополнение Авито Кошелька: Банковской картой — без комиссии

Электронными кошельками — 0-2% в зависимости от системы

Мобильным платежом — 7-10% (высокая комиссия!)

Через СБП — без комиссии Вывод средств продавцом: На банковскую карту — 0-1,5% (зависит от банка и суммы)

На электронный кошелёк — 2-3%

На расчётный счёт юридического лица — 1,5-2,5%

Лимиты при различных операциях

Максимальная сумма Безопасной сделки: Для новых пользователей — до 150 000 ₽

Для верифицированных пользователей — до 300 000 ₽

Для бизнес-аккаунтов — до 500 000 ₽ Лимиты по Авито Доставке: Максимальная оценочная стоимость посылки — 300 000 ₽

Максимальный вес — 30 кг

Максимальная сумма наложенного платежа — 200 000 ₽ Пополнение Авито Кошелька: Минимальная сумма пополнения — 100 ₽

Максимальная сумма разовой операции — зависит от способа пополнения:

Банковской картой — до 100 000 ₽ за операцию

Электронными кошельками — до 15 000 ₽ (для неидентифицированных) или до 100 000 ₽ (для идентифицированных)

Мобильным платежом — до 5 000 ₽ за операцию, не более 15 000 ₽ в месяц Вывод средств: Минимальная сумма вывода — 100 ₽

Максимальная сумма вывода:

На банковскую карту — до 150 000 ₽ за операцию

На электронный кошелёк — лимиты устанавливаются платёжной системой

На расчётный счёт — без ограничений (для верифицированных бизнес-аккаунтов)

Оптимизация расходов при оплате

Избегайте пополнения Кошелька через мобильный платёж из-за высокой комиссии

Используйте СБП для мгновенных переводов без комиссии

При частом использовании Авито для продаж оформите бизнес-аккаунт для снижения комиссий

Объединяйте несколько покупок у одного продавца для снижения затрат на доставку

При выводе крупных сумм используйте банковскую карту вместо электронных кошельков

Сроки проведения операций

Пополнение Кошелька:

Банковской картой — моментально

Электронными кошельками — моментально

Мобильным платежом — 1-5 минут

Вывод средств:

На банковскую карту — от нескольких минут до 3 рабочих дней

На электронный кошелёк — от нескольких минут до 24 часов

На расчётный счёт — 1-3 рабочих дня