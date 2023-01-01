Образец залога на покупку квартиры: типовой договор с инструкцией

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Для кого эта статья:

Покупатели недвижимости, нуждающиеся в понимании процесса оформления залогового договора.

Продавцы квартир, интересующиеся юридическими аспектами защиты своих интересов в сделках.

Юристы и специалисты по недвижимости, ищущие информацию о правильном оформлении залоговых документов. Покупка недвижимости — это серьезная сделка, требующая финансовых гарантий. Договор залога стал надежным инструментом, подтверждающим серьезность намерений покупателя и защищающим продавца от срыва сделки. По статистике, более 65% сделок с квартирами в 2025 году используют залоговые механизмы. Грамотно оформленный документ защитит обе стороны, но один неверный пункт может стоить вам времени, нервов и денег. Разберемся, как составить безупречный залоговый договор и предоставим готовый шаблон для быстрого старта. 📝🏠

Что такое договор залога при покупке квартиры

Договор залога при покупке квартиры — это юридический документ, закрепляющий внесение покупателем определенной суммы (обычно от 0,5% до 10% от стоимости жилья) в качестве гарантии серьезности его намерений. Этот инструмент не только формализует предварительное соглашение сторон, но и выполняет функцию финансовой страховки для продавца. 🔒

Существует несколько вариантов залоговых отношений в сделках с недвижимостью:

Задаток — сумма, которая при срыве сделки по вине покупателя не возвращается, а при отказе продавца возвращается в двойном размере;

— сумма, которая при срыве сделки по вине покупателя не возвращается, а при отказе продавца возвращается в двойном размере; Аванс — подлежит возврату независимо от того, какая сторона отказалась от сделки;

— подлежит возврату независимо от того, какая сторона отказалась от сделки; Обеспечительный платеж — специфическая форма, регулируемая ст. 381.1 ГК РФ, позволяющая сторонам самим определить условия возврата.

Важно отметить, что залог при покупке квартиры оформляется на этапе предварительных договоренностей, до заключения основного договора купли-продажи. Он создает юридическую связь между продавцом и покупателем, обязывая их следовать достигнутым договоренностям.

Максим Петров, юрист по недвижимости К нам обратилась клиентка Анна, которая внесла 300 000 рублей продавцу в качестве "залога" за квартиру, но не оформила никаких документов. Когда через неделю продавец отказался от сделки, она столкнулась с трудностями в возврате денег. Судебное разбирательство затянулось на полгода из-за отсутствия договора залога. Пришлось привлекать свидетелей и банковские выписки. После этого случая я всегда советую: хоть расписку, хоть полноценный договор, но залог должен быть задокументирован. Это единственный способ юридически защитить свои интересы.

Вид залогового инструмента Правила возврата Юридическое основание Задаток Не возвращается при отказе покупателя; возвращается в двойном размере при отказе продавца Статья 380 ГК РФ Аванс Возвращается независимо от причины срыва сделки Статья 487 ГК РФ Обеспечительный платеж Согласно условиям, установленным сторонами в договоре Статья 381.1 ГК РФ

Главная цель договора залога — снизить риски для обеих сторон сделки. Для продавца это гарантия того, что покупатель не передумает в последний момент, а для покупателя — возможность зафиксировать свои намерения и забронировать понравившийся объект недвижимости.

Структура и ключевые элементы образца залога квартиры

Грамотно составленный договор залога при покупке квартиры должен содержать четко структурированные разделы, каждый из которых имеет свое юридическое значение. Рассмотрим обязательные элементы, отсутствие которых может поставить под сомнение законность всего документа. ⚖️

Преамбула документа — содержит место и дату составления, полные данные сторон (ФИО, паспортные данные, адреса регистрации);

— содержит место и дату составления, полные данные сторон (ФИО, паспортные данные, адреса регистрации); Предмет договора — указание суммы залога и полное описание недвижимости (адрес, кадастровый номер, площадь, этажность);

— указание суммы залога и полное описание недвижимости (адрес, кадастровый номер, площадь, этажность); Обязательства сторон — перечень действий, которые должны совершить продавец и покупатель для завершения сделки;

— перечень действий, которые должны совершить продавец и покупатель для завершения сделки; Сроки — четкие временные рамки для подписания основного договора купли-продажи;

— четкие временные рамки для подписания основного договора купли-продажи; Условия возврата залога — детальное описание обстоятельств и процедуры возврата средств;

— детальное описание обстоятельств и процедуры возврата средств; Ответственность сторон — последствия нарушения обязательств каждой из сторон;

— последствия нарушения обязательств каждой из сторон; Форс-мажорные обстоятельства — условия, при которых стороны освобождаются от ответственности;

— условия, при которых стороны освобождаются от ответственности; Порядок разрешения споров — процедура урегулирования конфликтных ситуаций;

— процедура урегулирования конфликтных ситуаций; Заключительные положения — количество экземпляров, порядок изменения договора;

— количество экземпляров, порядок изменения договора; Реквизиты и подписи сторон — контактные данные и собственноручные подписи участников.

Особое внимание следует уделить разделу, посвященному ключевому объекту — квартире. Здесь важно указать не только адрес и площадь, но и полные данные из правоустанавливающих документов: номер свидетельства о собственности или выписки из ЕГРН, дату регистрации права, сведения об обременениях.

Не менее важным является раздел о сумме залога. В нем должно быть указано не только числовое значение, но и словесное написание суммы — это юридически значимый элемент, предотвращающий возможные споры о размере внесенного залога.

Раздел договора Критически важные элементы Возможные последствия при отсутствии Данные сторон Паспортные данные, адреса регистрации Сложности в доказывании личности участника сделки Предмет договора Точная сумма залога и описание объекта Невозможность идентификации предмета сделки Условия возврата Четкие условия удержания/возврата залога Правовая неопределенность при срыве сделки Сроки Конкретные даты заключения основного договора Затягивание сделки, риск утраты актуальности

Пошаговая инструкция по заполнению договора залога

Процесс оформления договора залога при покупке квартиры требует внимательности и юридической грамотности. Следуя инструкции, вы сможете составить документ, который надежно защитит ваши интересы. 📋

Подготовьте необходимые документы: Паспорта сторон сделки;

Выписку из ЕГРН по приобретаемому объекту (не старше 5 дней);

Правоустанавливающие документы на квартиру;

Технический паспорт или кадастровый паспорт жилого помещения. Заполните шапку договора: Укажите полное наименование документа: "Договор о внесении залога при покупке квартиры";

Пропишите дату составления в формате "дд.мм.гггг" и место (город);

Внесите данные сторон с указанием статуса (Продавец/Покупатель). Опишите предмет договора: Определите вид залогового инструмента (задаток, аванс, обеспечительный платеж);

Укажите сумму цифрами и прописью;

Внесите полное описание объекта недвижимости с указанием всех характеристик;

Установите итоговую стоимость квартиры после проведения сделки. Сформулируйте права и обязанности сторон: Обязательство продавца не предлагать объект другим покупателям;

Обязательство покупателя внести остаток суммы в установленные сроки;

Условия подготовки к основной сделке (сбор документов, снятие обременений). Пропишите условия возврата залога: Обстоятельства, при которых залог возвращается покупателю;

Условия, при которых залог остается у продавца;

Срок возврата залога (обычно от 1 до 3 банковских дней). Определите сроки основной сделки: Конкретную дату подписания основного договора купли-продажи;

Возможность продления срока при наличии объективных причин;

Время и место проведения основной сделки. Укажите порядок разрешения споров: Предпочтительный способ урегулирования разногласий (переговоры, медиация);

Судебную инстанцию в случае невозможности досудебного решения;

Применимое законодательство (обычно законы РФ). Внесите заключительные положения: Количество экземпляров договора;

Порядок внесения изменений и дополнений;

Факт ознакомления сторон со всеми пунктами. Оформите подписи: Полные реквизиты сторон (ФИО, паспортные данные);

Контактные телефоны;

Собственноручные подписи с расшифровкой. Произведите расчет: Зафиксируйте факт передачи залоговой суммы;

При передаче наличных составьте расписку;

Сохраните платежные документы при безналичном расчете.

Важно! Не пренебрегайте составлением акта приема-передачи денежных средств. Это дополнительный документ, который подтверждает факт и сумму внесенного залога, что может быть критически важно при возникновении споров. 💼

Юридические нюансы и подводные камни залоговых договоров

Андрей Соколов, нотариус Однажды ко мне обратилась семейная пара, чтобы оформить договор залога на квартиру стоимостью 8,5 миллионов рублей. Они внесли продавцу 500 тысяч рублей в качестве залога, но в договоре не прописали важный момент: квартира была приобретена продавцом в браке, а супруга не давала согласия на продажу. Сделка сорвалась на этапе подписания основного договора, когда выяснилось, что жена продавца категорически против. В договоре залога не было условия о возврате средств в таком случае, и покупателям пришлось обращаться в суд. Судебное разбирательство растянулось на 7 месяцев, и хотя деньги в итоге вернули, но с учетом инфляции семья потеряла значительную сумму. С тех пор я настоятельно рекомендую указывать в договоре залога все возможные ситуации, включая отсутствие согласия супруга на продажу.

При составлении договора залога при покупке квартиры существует множество юридических тонкостей, игнорирование которых может привести к серьезным финансовым потерям. Рассмотрим наиболее распространенные подводные камни и способы их преодоления. ⚠️

Неправильное определение типа залога — использование термина "задаток" вместо "аванса" может привести к потере денег при отказе от сделки;

— использование термина "задаток" вместо "аванса" может привести к потере денег при отказе от сделки; Отсутствие проверки правоустанавливающих документов — риск выявления скрытых правообладателей после внесения залога;

— риск выявления скрытых правообладателей после внесения залога; Нечеткие формулировки условий возврата — возможность двоякого толкования положений договора;

— возможность двоякого толкования положений договора; Неучтенные обременения — наличие арестов, запретов, ипотеки, которые могут воспрепятствовать сделке;

— наличие арестов, запретов, ипотеки, которые могут воспрепятствовать сделке; Игнорирование прав третьих лиц — несовершеннолетние дети, супруги, наследники могут оспорить сделку;

— несовершеннолетние дети, супруги, наследники могут оспорить сделку; Отказ от нотариального удостоверения — снижение юридической силы документа при возникновении споров;

— снижение юридической силы документа при возникновении споров; Неверные реквизиты для возврата средств — технические сложности с возвратом залога;

— технические сложности с возвратом залога; Недостаточная идентификация объекта — риск подмены квартиры с аналогичными характеристиками.

Особого внимания заслуживает вопрос определения форс-мажорных обстоятельств. Нередко стороны ограничиваются общими формулировками, что может привести к спорам. Рекомендуется детально прописать, какие именно ситуации считаются форс-мажором: изменение законодательства, запрет регистрационных действий, болезнь стороны, подтвержденная медицинскими документами, и т.д.

Также важно учесть возможность изменения рыночной ситуации. Если между внесением залога и основной сделкой проходит длительный период, стоимость недвижимости может существенно измениться. Рекомендуется прописать механизм пересмотра цены или указать, что она является фиксированной независимо от колебаний рынка.

При составлении договора следует избегать неконкретных формулировок типа "в разумный срок", "при первой возможности", "надлежащего качества". Все сроки, условия и требования должны быть четкими и измеримыми, чтобы исключить возможность их субъективного толкования.

Образец залога на покупку квартиры: готовый шаблон

Ниже представлен проработанный юристами шаблон договора залога при покупке квартиры, учитывающий актуальные правовые нормы 2025 года. Вы можете использовать его как основу, адаптировав под конкретную ситуацию. 📄

ДОГОВОР ЗАЛОГА ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ

г. ____ «» __ 2025 г.

Гражданин(ка) РФ ____, паспорт серии __ № ____, выдан _, зарегистрирован(а) по адресу: _, именуемый(ая) в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и гражданин(ка) РФ ____, паспорт серии __ № ____, выдан _, зарегистрирован(а) по адресу: _, именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Покупатель передает Продавцу денежные средства в размере _ (_) рублей в качестве [выбрать нужное: задатка / аванса / обеспечительного платежа] (далее – «Залог») в счет оплаты приобретаемой квартиры, расположенной по адресу: ___ (далее – «Объект недвижимости»).

1.2. Объект недвижимости имеет следующие характеристики:

Кадастровый номер: _ ;

; Общая площадь: __ кв. м.;

кв. м.; Жилая площадь: __ кв. м.;

кв. м.; Этаж: ___ ;

; Количество комнат: ___ ;

; Правоустанавливающий документ: ___.

1.3. Стороны договорились о полной стоимости Объекта недвижимости в размере _ (_) рублей.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Продавец обязуется: 2.1.1. Не предлагать Объект недвижимости другим потенциальным покупателям с момента подписания настоящего договора. 2.1.2. Подготовить все необходимые для сделки документы к дате подписания основного договора купли-продажи. 2.1.3. Предоставить Покупателю возможность проведения предпродажного осмотра Объекта недвижимости. 2.1.4. Явиться для подписания основного договора купли-продажи в согласованные дату и время.

2.2. Покупатель обязуется: 2.2.1. Внести указанную в п. 1.1 сумму Залога при подписании настоящего договора. 2.2.2. Подготовить документы, необходимые для совершения сделки, к дате подписания основного договора купли-продажи. 2.2.3. Произвести окончательный расчет за Объект недвижимости в порядке и сроки, установленные в основном договоре купли-продажи.

3. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ЗАЛОГА

3.1. Внесенный Залог учитывается в счет оплаты Объекта недвижимости при заключении основного договора купли-продажи.

3.2. Залог возвращается Покупателю в полном объеме в следующих случаях: 3.2.1. Если в результате проверки выявятся обременения, ограничения или иные юридические препятствия для отчуждения Объекта недвижимости. 3.2.2. Если супруг(а) Продавца не предоставит нотариально удостоверенное согласие на продажу Объекта недвижимости (если он приобретен в браке). 3.2.3. Если Продавец в одностороннем порядке откажется от заключения основного договора купли-продажи. 3.2.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, указанных в разделе 6 настоящего договора.

3.3. Залог остается у Продавца в следующих случаях: 3.3.1. Если Покупатель в одностороннем порядке откажется от заключения основного договора купли-продажи не по причинам, указанным в п. 3.2. 3.3.2. Если Покупатель не явится для подписания основного договора купли-продажи в согласованные дату и время без уважительной причины.

3.4. В случае если настоящий денежный Залог определен сторонами как аванс, он подлежит возврату в случае расторжения договора независимо от причины.

3.5. В случае если настоящий денежный Залог определен сторонами как задаток, он возвращается в двойном размере при отказе Продавца от заключения основного договора купли-продажи.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНОЙ СДЕЛКИ

4.1. Стороны обязуются заключить основной договор купли-продажи Объекта недвижимости не позднее «» __ 2025 г.

4.2. Место заключения основного договора купли-продажи: ____.

4.3. Порядок оплаты полной стоимости Объекта недвижимости будет определен в основном договоре купли-продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора.

5.2. В случае нарушения сроков возврата Залога Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы Залога за каждый день просрочки.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия, запретительные акты государственных органов, изменения в законодательстве, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему договору, а также тяжелая болезнь или смерть одной из Сторон, подтвержденная соответствующими документами.

6.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.2, Сторона должна без промедления, но не позднее 5 календарных дней с момента их наступления, известить о них в письменном виде другую Сторону.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: ФИО: _ ФИО: _ Паспорт: ___ Паспорт: ___ Адрес: ____ Адрес: ____ Телефон: __ Телефон: __ Подпись: __ Подпись: __