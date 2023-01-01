Нужно ли платить налог с ОФЗ: полный гид по налогообложению дохода

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Для кого эта статья:

Инвесторы, интересующиеся облигациями федерального займа (ОФЗ)

Финансовые аналитики и консультанты, стремящиеся углубить знания о налогообложении

Физические и юридические лица, нуждающиеся в информации о налоговых нюансах инвестиций и оптимизации налоговой нагрузки Инвестиции в облигации федерального займа привлекают стабильностью и гарантированной доходностью, однако многие инвесторы теряются в налоговых нюансах этого инструмента. Платить ли налог с ОФЗ? Какие ставки применяются? Как правильно рассчитать налоговую базу? В 2025 году эти вопросы особенно актуальны из-за изменений в налоговом законодательстве. Разберем детально все аспекты налогообложения доходов от облигаций федерального займа и научимся оптимизировать налоговую нагрузку completely legally! 💼💰

Облагаются ли ОФЗ налогом: базовые правила

Начнем с главного: да, доходы от облигаций федерального займа облагаются налогом. Это базовый принцип – любой доход физического или юридического лица от инвестиционной деятельности подлежит налогообложению, если законодательством прямо не предусмотрена льгота или исключение. ОФЗ не являются полностью "налоговым убежищем", несмотря на то что выпускаются государством. 📝

Однако существуют важные нюансы налогообложения ОФЗ, которые нужно учитывать:

Налогообложение зависит от резидентства налогоплательщика

Разные виды доходов от ОФЗ могут облагаться по-разному

Имеет значение, на каком счете хранятся ОФЗ (обычный брокерский или ИИС)

Некоторые выпуски ОФЗ могут иметь специальный режим налогообложения

Для юридических лиц действует своя специфика налогообложения

Все ОФЗ, выпущенные с 1 января 2021 года, генерируют купонный доход, который полностью подлежит налогообложению. Для выпусков, состоявшихся до этой даты, может действовать частичное или полное освобождение от налогообложения купонного дохода – об этом мы поговорим подробнее в разделе о налоговых льготах.

Антон Воробьев, налоговый консультант по инвестициям

Ко мне обратился клиент, который считал, что ОФЗ полностью освобождены от налогов "ведь это же государственные бумаги". Он приобрел крупный пакет ОФЗ в начале 2022 года и был неприятно удивлен, когда брокер в начале 2023 года удержал НДФЛ с полученных купонов. Мы провели детальный анализ его инвестиций и выяснили, что он приобрел новые выпуски ОФЗ, купонный доход по которым полностью облагается налогом. Пришлось пересматривать его инвестиционную стратегию с учетом налоговых реалий, что позволило оптимизировать налоговую нагрузку в дальнейшем.

Важно понимать, что налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или депозитарий) в большинстве случаев автоматически удерживает налог с дохода по ОФЗ при его фактическом получении инвестором. Это упрощает процедуру для физических лиц – вам не нужно самостоятельно рассчитывать и перечислять налог. Однако это не отменяет необходимости проверять корректность удержаний. 🔍

Категория налогоплательщика Налоговая ставка Особенности налогообложения Физическое лицо – резидент РФ 13% (15% для суммы свыше 5 млн руб.) Налог удерживается налоговым агентом Физическое лицо – нерезидент РФ 30% Повышенная ставка на все доходы Юридическое лицо – российская организация 20% (налог на прибыль) Возможен учет расходов при расчете базы Юридическое лицо – иностранная организация 20% (с источников в РФ) Возможно применение СОИДН

Виды доходов по ОФЗ и их налогообложение

При инвестировании в ОФЗ инвестор может получать доходы нескольких видов, каждый из которых имеет свои особенности налогообложения. Рассмотрим их детально: 📋

1. Купонный доход

Это периодические выплаты, которые эмитент (Министерство финансов) производит владельцам облигаций. Купонный доход является наиболее распространенным видом дохода по ОФЗ. С налоговой точки зрения:

Облагается НДФЛ по стандартной ставке (13% для резидентов)

Налоговый агент удерживает налог при выплате купона

Налог удерживается со всей суммы купона (для ОФЗ, выпущенных после 01.01.2021)

2. Доход от разницы цен покупки и продажи (прирост капитала)

Если вы продаете ОФЗ по цене выше, чем покупали, разница образует налогооблагаемую базу:

Налоговая база = (Цена продажи – Цена покупки – Расходы, связанные с приобретением и продажей)

Учитываются комиссии брокера, биржи, депозитария и другие фактически понесенные расходы

При расчете налоговой базы можно применять различные методы (FIFO, LIFO и др.) в зависимости от учетной политики

3. Дисконт

Некоторые типы ОФЗ (например, ОФЗ-Д) размещаются с дисконтом – по цене ниже номинальной. Доход образуется при погашении облигации:

Налоговая база = (Номинальная стоимость – Цена приобретения)

Налог удерживается при погашении облигации

Дисконт облагается по тем же ставкам, что и другие виды доходов от ОФЗ

Важно помнить о таком понятии как накопленный купонный доход (НКД). При покупке ОФЗ на вторичном рынке в период между выплатами купонов вы оплачиваете продавцу не только стоимость облигации, но и НКД – часть купона, накопленную с момента последней выплаты. При получении следующего купона налоговая база будет уменьшена на сумму уплаченного НКД. ⚖️

Вид дохода от ОФЗ Момент возникновения налоговых обязательств Особенности налоговой базы Купонный доход При выплате купона Уменьшается на уплаченный НКД Прибыль от продажи При совершении сделки продажи Учитываются расходы на приобретение Дисконт При погашении облигации Разница между номиналом и ценой покупки Индексация номинала (для ОФЗ-ИН) При погашении или продаже Увеличение стоимости из-за инфляции

Налоговые ставки и особенности расчета НДФЛ с ОФЗ

Размер налоговой ставки на доходы от ОФЗ зависит от нескольких ключевых факторов. Рассмотрим, какие ставки НДФЛ применяются в 2025 году и как корректно рассчитать налог. 📊

Основные налоговые ставки для физических лиц:

13% – стандартная ставка для налоговых резидентов РФ при годовом доходе до 5 млн рублей

– стандартная ставка для налоговых резидентов РФ при годовом доходе до 5 млн рублей 15% – повышенная ставка для резидентов на часть дохода, превышающую 5 млн рублей в год (действует с 2021 года)

– повышенная ставка для резидентов на часть дохода, превышающую 5 млн рублей в год (действует с 2021 года) 30% – ставка для нерезидентов РФ (лиц, находящихся на территории России менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд)

Важный момент: если вы продаете ОФЗ с убытком, этот убыток может быть учтен для уменьшения налогооблагаемой базы по другим операциям с ценными бумагами в течение 10 лет, следующих за годом получения убытка. Однако помните – убытки по операциям с ценными бумагами нельзя учесть против доходов от других видов деятельности. 💡

При расчете налоговой базы по ОФЗ применяется правило совокупного учета доходов и расходов по операциям с ценными бумагами в течение налогового периода (календарного года). Это значит, что налоговая база определяется по формуле:

Налоговая база = Сумма доходов от операций с ценными бумагами – Сумма расходов по этим операциям

Пример расчета НДФЛ для физического лица-резидента:

Инвестор приобрел 100 штук ОФЗ номиналом 1000 руб. каждая за 102% от номинала (102 000 руб.) За год получено купонов на сумму 8 000 руб. В конце года облигации проданы за 103% от номинала (103 000 руб.) Комиссии брокера составили 300 руб. за покупку и 300 руб. за продажу

Расчет налогооблагаемой базы: Доход от купонов: 8 000 руб. Доход от продажи: 103 000 – 102 000 – 300 – 300 = 400 руб. Общая налогооблагаемая база: 8 000 + 400 = 8 400 руб. НДФЛ к уплате: 8 400 × 13% = 1 092 руб.

Обратите внимание: если вы владеете ОФЗ через ИИС типа А и соблюдаете условия договора в течение трех лет, вы можете получить инвестиционный вычет в размере 13% от внесенных на счет средств (максимально с 400 000 руб. в год). При использовании ИИС типа Б доход от операций освобождается от НДФЛ при соблюдении условий договора. Однако купонный доход по ОФЗ, выпущенным после 01.01.2021, все равно облагается налогом независимо от типа ИИС. 🔐

Налоговые льготы и освобождения для владельцев ОФЗ

Несмотря на общее правило налогообложения доходов от ОФЗ, законодательство предусматривает ряд льгот и исключений, которые могут существенно снизить налоговую нагрузку для инвесторов. Рассмотрим эти возможности подробнее. 🛡️

Льготы по купонному доходу

Исторически существовала значимая льгота – освобождение от налогообложения купонного дохода по ОФЗ, выпущенным до 1 января 2021 года. Однако важно понимать, что:

Данная льгота применяется только к ОФЗ, выпущенным до указанной даты

Для выпусков ОФЗ после 01.01.2021 купонный доход полностью облагается НДФЛ

Льгота действует только для резидентов РФ

Инвестиционные налоговые вычеты

Существенно оптимизировать налогообложение ОФЗ можно с помощью инвестиционных налоговых вычетов:

Вычет на долгосрочное владение ценными бумагами – при владении ОФЗ более 3 лет можно получить освобождение от НДФЛ с дохода от продажи (в пределах лимитов 3млн руб. × количество лет владения)

– при владении ОФЗ более 3 лет можно получить освобождение от НДФЛ с дохода от продажи (в пределах лимитов 3млн руб. × количество лет владения) Вычет по ИИС типа А – возврат 13% от суммы, внесенной на счет (до 52 000 руб. в год)

– возврат 13% от суммы, внесенной на счет (до 52 000 руб. в год) Вычет по ИИС типа Б – освобождение от НДФЛ всех доходов от операций с ценными бумагами на счете ИИС

Важно отметить, что для получения вычета по ИИС необходимо соблюдать условия: не закрывать счет минимум 3 года и не иметь одновременно двух ИИС. 📅

Елена Самойлова, независимый финансовый советник

Однажды ко мне обратился клиент, который держал ОФЗ разных выпусков на обычном брокерском счете и ежегодно платил значительный НДФЛ с купонного дохода. Мы проанализировали его инвестиционный портфель и рекомендовали перераспределить активы: старые выпуски ОФЗ (до 2021 года) с необлагаемым купоном оставить на обычном брокерском счете, а новые выпуски перевести на ИИС типа Б. При этом другие доходные бумаги были перемещены на ИИС. В результате таких изменений клиент смог легально сэкономить около 78 000 рублей налогов в первый же год, сохранив тот же уровень доходности и надежности инвестиций.

Специальные категории ОФЗ с налоговыми преимуществами

Некоторые специфические выпуски ОФЗ могут иметь дополнительные налоговые преимущества:

ОФЗ-н (народные облигации) – в некоторых случаях могут иметь льготный режим налогообложения, устанавливаемый для конкретного выпуска

– в некоторых случаях могут иметь льготный режим налогообложения, устанавливаемый для конкретного выпуска Целевые выпуски ОФЗ – иногда правительство выпускает облигации с особыми налоговыми условиями для решения определенных экономических задач

Для юридических лиц существуют свои особенности налогообложения доходов от ОФЗ. Организации учитывают доходы и расходы по облигациям при расчете налога на прибыль. При этом для них также могут действовать льготные ставки (например, 0% для некоторых категорий ОФЗ в установленных случаях). 🏢

Налоговые льготы – динамично изменяющаяся область. В 2025 году могут вводиться новые преференции и ограничения, поэтому рекомендуется регулярно отслеживать изменения в налоговом законодательстве или консультироваться с налоговым специалистом. 📚

Как правильно декларировать доход с ОФЗ

Правильное декларирование доходов от ОФЗ – важная задача для инвестора, которая помогает избежать проблем с налоговыми органами и штрафов за несвоевременную уплату налогов. Разберемся, кому, когда и как нужно отчитываться о полученных доходах. 📝

Кто должен подавать декларацию

В большинстве случаев физическим лицам не требуется самостоятельно декларировать доходы от ОФЗ, если:

Облигации хранятся у российского брокера/доверительного управляющего

Налоговый агент корректно удержал и перечислил НДФЛ

Все операции проводились через одного налогового агента

Однако декларацию необходимо подавать, если:

Вы владеете ОФЗ напрямую через НРД без брокера

Облигации хранятся у иностранного брокера

Налоговый агент не удержал налог (например, из-за отсутствия денежных средств)

Вы хотите получить инвестиционный налоговый вычет

Вы нерезидент РФ и имеете право на применение льготной ставки по международным соглашениям

Сроки и порядок подачи декларации

Если вы обязаны декларировать доход от ОФЗ:

Декларация 3-НДФЛ подается до 30 апреля года, следующего за отчетным

Уплата налога производится не позднее 15 июля года, следующего за отчетным

Для подачи декларации можно использовать: личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, программу "Декларация", сервис "Госуслуги" или лично посетить налоговую инспекцию

При заполнении декларации доходы от операций с ОФЗ указываются в разделе "Доходы от операций с ценными бумагами и ПФИ". Необходимо детализировать виды доходов (купоны, доход от продажи) и приложить подтверждающие документы (брокерские отчеты, справки о доходах). 📊

Документы, необходимые для подтверждения доходов и расходов

Для корректного декларирования и возможной проверки со стороны налоговой инспекции сохраняйте:

Договор с брокером/депозитарием

Брокерские отчеты, подтверждающие операции с ОФЗ

Справку о доходах и удержанных налогах (форма 2-НДФЛ)

Платежные документы, подтверждающие расходы на приобретение ОФЗ при самостоятельной покупке

Документы, подтверждающие право на налоговые вычеты или льготы

При наличии сложных операций с ОФЗ или международными аспектами налогообложения рекомендуется проконсультироваться с налоговым специалистом перед подачей декларации. 🔎

Типичные ошибки при декларировании доходов от ОФЗ

Избегайте распространенных ошибок:

Двойное налогообложение – когда налог уже удержан агентом, но вы снова декларируете этот доход без указания удержанного налога

Неучет расходов на приобретение – включая комиссии и НКД

Смешивание налоговых режимов – например, объединение доходов от ИИС и обычного брокерского счета

Игнорирование переходящих убытков – непринятие к учету убытков прошлых лет

Пропуск сроков подачи декларации – что влечет штрафы даже при нулевой сумме налога к уплате

Важно понимать, что даже если брокер автоматически удерживает налог, это не снимает с вас ответственности за корректный расчет налоговых обязательств. Периодически проверяйте правильность удержаний налоговым агентом, особенно при наличии сложных операций с ценными бумагами. ⚖️