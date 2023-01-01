Низкорисковые активы: ТОП-5 надежных инструментов для инвестора

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Для кого эта статья:

Консервативные инвесторы, ищущие способы сохранения капитала.

Предпенсионеры и пенсионеры, заботящиеся о сохранности своих сбережений.

Люди, заинтересованные в создании резервного фонда или краткосрочных финансовых целей. В мире финансовых рынков, где высокие риски обычно идут рука об руку с потенциальной прибылью, существуют инструменты для тех, кто предпочитает спокойный сон резким колебаниям баланса. Низкорисковые активы — это не просто инвестиции для консервативных вкладчиков. Это фундамент любого грамотно построенного портфеля, своеобразный "финансовый бункер" во время рыночных штормов 2025 года. Разберем пятерку самых надежных инструментов, которые позволят сохранить капитал даже в условиях неустойчивой экономики. 💼💰

Что такое низкорисковые активы и кому они подходят

Низкорисковые активы — финансовые инструменты с предсказуемой доходностью и минимальной вероятностью потери вложенных средств. Их ключевое свойство — стабильность, которая достигается за счет определенных гарантий, будь то государственное обеспечение или жесткое регулирование финансовых рынков. 🛡️

Доходность таких инструментов редко превышает инфляцию более чем на 2-3%, что является платой за надежность. Однако именно эта особенность делает их незаменимыми в периоды экономической турбулентности.

Михаил Соколов, независимый финансовый советник Клиент обратился ко мне после потери значительной суммы на криптовалютных спекуляциях. "Я хочу просто сохранить то, что осталось, и больше никогда не видеть красных цифр в портфеле", — сказал он. Мы сформировали базу из государственных облигаций и защищенных банковских продуктов, добавили немного золота через ETF. Через год, когда рынки акций просели на 15%, его портфель показал стабильный рост в 5,3%. "Впервые за долгое время я не проверяю котировки каждый час и хорошо сплю ночами", — поделился клиент. Это наглядно демонстрирует психологическую ценность низкорисковых активов помимо их финансовых преимуществ.

Целевая аудитория низкорисковых инструментов достаточно обширна:

Консервативные инвесторы, ставящие сохранность капитала выше высокой прибыли

Предпенсионеры и пенсионеры, которые не могут позволить себе потерять накопления

Инвесторы, формирующие резервный фонд для чрезвычайных ситуаций

Люди, накапливающие на краткосрочные цели (покупка недвижимости, образование)

Опытные инвесторы, использующие низкорисковые активы для диверсификации агрессивного портфеля

Тип инвестора Оптимальная доля низкорисковых активов Ключевой фактор выбора Консервативный 70-90% Надежность эмитента Умеренный 40-60% Баланс защиты и доходности Агрессивный 10-30% Ликвидность активов Предпенсионер 60-80% Регулярность выплат

Важно понимать, что даже низкорисковые инструменты имеют градацию надежности. Безрисковой доходности в чистом виде не существует — есть лишь различные уровни контролируемого риска. С этой точки зрения, перейдем к рассмотрению конкретных финансовых инструментов, начиная с наиболее безопасных.

Государственные облигации: максимальная надежность капитала

Государственные облигации традиционно считаются эталоном надежности в мире инвестиций. По сути, приобретая государственные долговые бумаги, инвестор ссужает деньги правительству, которое обязуется вернуть средства с процентами в определенный срок. 📃💵

Выделяют несколько типов государственных облигаций, различающихся по сроку обращения:

Краткосрочные (до 1 года) – наименее доходные, но максимально ликвидные

Среднесрочные (1-5 лет) – оптимальный баланс между доходностью и надежностью

Долгосрочные (от 5 лет) – предлагают более высокую доходность при повышенной чувствительности к изменению процентных ставок

В России среди частных инвесторов наибольшей популярностью пользуются Облигации федерального займа (ОФЗ), особенно ОФЗ-ИН с защитой от инфляции и народные ОФЗ-н, специально разработанные для розничных инвесторов. Их доходность в 2025 году варьируется от 6.5% до 9% годовых в зависимости от срока погашения.

Елена Карпова, портфельный управляющий Примером эффективности государственных облигаций стал опыт моей практики во время кризиса 2022 года. Мой клиент, владелец среднего бизнеса, за год до событий перевел значительную часть свободных средств компании в ОФЗ и американские казначейские облигации (US Treasuries). Когда разразился кризис и рынки акций обрушились на 25-30%, стоимость его облигационного портфеля не только сохранилась, но и выросла на 7,2% за счет "бегства к качеству" – массового перетока капитала инвесторов в защитные активы. Этот буфер позволил ему не только пережить тяжелый период без финансовых потрясений, но и выкупить доли конкурентов, которые оказались в сложном положении из-за отсутствия ликвидных активов.

За рубежом эталоном надежности считаются казначейские облигации США (US Treasuries), немецкие Bunds и японские государственные облигации. Инвесторы со всего мира используют их как "тихую гавань" во время рыночных штормов.

Ключевые преимущества государственных облигаций:

Минимальный риск дефолта для развитых стран

Предсказуемый денежный поток

Высокая ликвидность – облигации можно продать до погашения

Налоговые преимущества (в зависимости от юрисдикции)

Защита от инфляции (для индексированных выпусков)

Несмотря на надежность, у государственных облигаций есть и недостатки. Основной – невысокая доходность, часто едва перекрывающая инфляцию. Кроме того, долгосрочные облигации подвержены процентному риску: при росте процентных ставок их рыночная стоимость снижается.

Банковские депозиты и сберегательные счета с защитой

Банковские депозиты остаются самым понятным и доступным инструментом сохранения капитала для большинства людей. Их главное преимущество — прозрачность условий и наличие системы страхования вкладов, которая в России гарантирует возврат до 1,4 млн рублей на один ИНН в случае проблем у банка. 🏦💳

В 2025 году средняя доходность по депозитам в российских банках составляет 7-9% годовых для рублевых вкладов и 2-4% для валютных. Однако важно понимать, что фактическая доходность должна рассматриваться с учетом инфляции — реальная доходность может быть близка к нулю или даже отрицательной.

Виды банковских продуктов для сбережений:

Классический срочный депозит — фиксированная ставка на определенный период

Сберегательный счет — более гибкий инструмент с возможностью пополнения и частичного снятия

Накопительный счет — совмещает элементы текущего и депозитного счета

Структурные депозиты — вклады с потенциально повышенной доходностью, привязанной к рынку ценных бумаг

Депозитные сертификаты — ценные бумаги, выпускаемые банками и удостоверяющие сумму вклада

Вид депозита Средняя ставка, 2025 Плюсы Минусы Срочный рублевый 7-9% Максимальная доходность Штрафы при досрочном снятии Валютный 2-4% Защита от девальвации рубля Низкая доходность Накопительный счет 5-7% Гибкость управления Ниже доходность, чем у срочных Структурный до 15%* Потенциально высокая доходность Риск получения минимальной ставки

Максимальная ставка при благоприятных рыночных условиях

При выборе банка для размещения средств необходимо обращать внимание не только на предлагаемые ставки, но и на надежность финансового учреждения. В российских реалиях оптимальным выбором часто являются крупные банки с государственным участием или входящие в ТОП-20 по размеру активов.

Для максимизации доходности опытные инвесторы используют стратегию "лестницы депозитов" — разбивают сумму на несколько депозитов с разными сроками погашения, что обеспечивает регулярный доступ к части средств и возможность реинвестирования по актуальным ставкам.

ETF на облигации и фонды денежного рынка

ETF на облигации и фонды денежного рынка представляют собой современный способ доступа к диверсифицированным низкорисковым инвестициям. Эти инструменты сочетают надежность базовых активов с удобством биржевой торговли. 📊💱

ETF на облигации — это биржевые инвестиционные фонды, которые инвестируют в корзину облигаций различных эмитентов. Преимущество данного инструмента заключается в автоматической диверсификации: вместо покупки отдельных выпусков облигаций инвестор приобретает долю в портфеле, содержащем десятки или сотни различных бумаг.

Наиболее популярные категории облигационных ETF:

ETF на государственные облигации — максимальная надежность при относительно невысокой доходности

ETF на корпоративные облигации инвестиционного уровня — более высокая доходность при контролируемом риске

ETF на облигации с защитой от инфляции — включают индексируемые государственные облигации

Краткосрочные облигационные ETF — инструменты с минимальной волатильностью

Мультивалютные облигационные ETF — для защиты от валютных рисков

Фонды денежного рынка (Money Market Funds) — еще один популярный класс низкорисковых активов. Они инвестируют в краткосрочные высоколиквидные инструменты: казначейские векселя, коммерческие бумаги крупных корпораций и банковские депозитные сертификаты сроком до одного года.

Доходность этих инструментов в 2025 году варьируется в зависимости от типа базовых активов:

ETF на государственные облигации США — 3.5-4.5%

ETF на российские ОФЗ — 7-8.5%

ETF на корпоративные облигации инвестиционного уровня — 4.5-6%

Фонды денежного рынка — 3-4.5%

Ключевые преимущества ETF и фондов денежного рынка:

Высокая диверсификация при относительно небольших суммах инвестирования

Ликвидность — возможность быстро продать активы в любой торговый день

Низкие комиссии за управление по сравнению с активно управляемыми фондами

Прозрачность — состав портфеля обычно доступен для просмотра

Удобство налогообложения — фонд сам распределяет купонные выплаты

Для российских инвесторов доступны как локальные ETF на российские облигации, торгующиеся на Московской бирже (например, от компаний "Тинькофф", "Сбер", "ВТБ"), так и международные фонды для квалифицированных инвесторов. Минимальный порог входа для многих ETF составляет лишь несколько тысяч рублей, что делает их доступными для широкого круга инвесторов.

Драгоценные металлы как инструмент сохранения капитала

Драгоценные металлы занимают особое место среди низкорисковых активов. В отличие от финансовых инструментов, это материальные ценности с многовековой историей сохранения капитала. Золото, серебро, платина и палладий традиционно выступают в роли защитных активов в периоды геополитической напряженности, высокой инфляции и снижения доверия к традиционным валютам. 🥇💎

Способы инвестирования в драгоценные металлы в 2025 году:

Физическое владение (слитки, монеты) — классический подход с полным контролем

Обезличенные металлические счета (ОМС) — виртуальное владение без необходимости хранения

ETF на драгоценные металлы — биржевые инструменты, обеспеченные физическим металлом

Акции добывающих компаний — непрямая инвестиция с потенциалом дивидендов

Фьючерсы и опционы — для профессиональных инвесторов

Золото остается наиболее популярным металлом для инвестирования. За последние 20 лет оно продемонстрировало среднегодовую доходность около 8%, при этом показывая особенно сильные результаты в периоды экономических кризисов. В 2025 году эксперты прогнозируют стабилизацию цен на золото после периода роста, с потенциальным умеренным повышением на 3-5% в течение года.

Преимущества драгоценных металлов как инвестиционного актива:

Защита от инфляции и девальвации валют

Отрицательная корреляция с финансовыми рынками в кризисные периоды

Ликвидность — глобальный рынок и стабильный спрос

Физическая сохранность — не подвержены рисику дефолта эмитента

Диверсификация портфеля — особое поведение на рынке

Что касается распределения средств между различными металлами, классическая рекомендация для консервативных инвесторов — сконцентрироваться на золоте (70-80% металлической части портфеля) и серебре (20-30%). Платина и палладий более волатильны и сильнее зависят от промышленного спроса, что делает их менее предсказуемыми в качестве защитных активов.

Важно помнить, что драгоценные металлы не генерируют регулярного дохода (в отличие от облигаций или депозитов), а их стоимость может значительно колебаться на коротких временных отрезках. Поэтому оптимальная доля металлов в консервативном портфеле обычно не превышает 10-15%.

Для российских инвесторов в 2025 году наиболее доступными способами инвестирования в металлы являются ОМС в крупных банках и ETF на драгоценные металлы, торгуемые на Московской бирже. При выборе ОМС важно учитывать, что в России они не попадают под программу страхования вкладов, поэтому приоритет следует отдавать крупнейшим банкам с государственным участием.