Неделя финансовой грамотности: программа, регистрация и условия

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Для кого эта статья:

Люди, стремящиеся к финансовой независимости и карьере в финансовой сфере

Педагоги и образовательные учреждения, заинтересованные в обучении финансовой грамотности

Широкая аудитория граждан всех возрастов, желающая повысить свою финансовую грамотность Финансовая грамотность — ключевой навык XXI века, который определяет экономическую безопасность каждого человека. Именно поэтому Неделя финансовой грамотности 2025 года станет масштабным образовательным событием, объединяющим опытных финансистов, педагогов и всех, кто стремится к финансовой независимости. Программа недели включает интерактивные лекции, практические воркшопы и индивидуальные консультации от ведущих экспертов. Уже сейчас правильное планирование участия поможет извлечь максимальную пользу из этого события и превратить теоретические знания в реальные финансовые результаты. 💰📊

Неделя финансовой грамотности: основная программа и цели

Всероссийская неделя финансовой грамотности 2025 года пройдет с 12 по 18 апреля под эгидой Министерства финансов Российской Федерации. Данное мероприятие является частью глобальной инициативы Global Money Week, которая проводится ежегодно в более чем 170 странах мира. 🌎

Основная цель недели — повышение финансовой культуры граждан всех возрастных категорий, особенно детей и молодежи. Образовательная программа 2025 года фокусируется на четырех стратегических направлениях:

Развитие навыков личного бюджетирования и финансового планирования

Формирование инвестиционной культуры среди различных групп населения

Поддержка финансовых инноваций и цифровых технологий

Совершенствование системы пенсионного обеспечения и социальной защиты

Программа недели финансовой грамотности 2025 года включает более 500 мероприятий в 85 регионах России, охватывая как очный, так и дистанционный формат участия. Ключевые активности структурированы по дням недели, что позволяет участникам системно планировать свое обучение:

День недели Тематический фокус Ключевые мероприятия Понедельник Основы финансового планирования Открытие недели, пленарное заседание, мастер-классы по составлению бюджета Вторник Инвестиционная грамотность Круглые столы, воркшопы по формированию инвестиционного портфеля Среда Цифровые финансы и кибербезопасность Интерактивные лекции, симуляторы цифровых платежных систем Четверг Предпринимательские компетенции Бизнес-игры, консультации с действующими предпринимателями Пятница Пенсионное планирование Семинары, калькуляторы пенсионных накоплений Выходные Финансы для всей семьи Семейные квесты, детские финансовые игры, закрытие недели

Антон Смирнов, заместитель директора Департамента финансовой грамотности: Каждый год мы наблюдаем возрастающий интерес к Неделе финансовой грамотности. В 2024 году количество участников превысило 2,3 миллиона человек, а 78% из них сообщили о конкретных положительных изменениях в своем финансовом поведении. Помню случай с учительницей из небольшого поселка в Архангельской области, которая после участия в наших вебинарах организовала в своей школе финансовый кружок. Через полгода ученики этого кружка разработали приложение для учета расходов и выиграли региональный конкурс стартапов. Семеро выпускников поступили на экономические специальности. Именно такие истории мотивируют нас совершенствовать программу. В 2025 году мы делаем особый акцент на практическом применении знаний и межпоколенческом диалоге о финансах.

Помимо тематического разделения, программа структурирована по возрастным группам участников, что обеспечивает методическую адаптированность материалов:

Дошкольники и младшие школьники (5-10 лет)

Средняя школа (11-15 лет)

Старшеклассники и студенты (16-22 года)

Взрослое население (23-55 лет)

Пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (от 55 лет)

Как зарегистрироваться на мероприятия недели финансовой грамотности

Регистрация участников на мероприятия Недели финансовой грамотности 2025 года начинается за 6 недель до старта события — с 1 марта 2025 года. Процесс организован на официальном портале вашифинансы.рф и предусматривает несколько уровней участия. 💻

Алгоритм регистрации для индивидуальных участников включает следующие шаги:

Создание личного кабинета на портале вашифинансы.рф Заполнение анкеты с указанием интересующих тематических направлений Выбор конкретных мероприятий из общего календаря Получение персонального QR-кода участника Загрузка приложения "Финграмотность 2025" (опционально для офлайн-мероприятий)

Для организаций, планирующих проводить мероприятия в рамках недели финансовой грамотности, предусмотрен отдельный алгоритм регистрации:

Регистрация организации как партнера на портале вашифинансы.рф Заполнение заявки с описанием планируемого мероприятия Получение методических материалов и фирменной символики Согласование программы и расписания Включение мероприятия в общий календарь недели

Важно отметить, что для разных категорий участников существуют особые условия регистрации и участия:

Категория участников Сроки регистрации Особые условия Доступные форматы Индивидуальные участники 1 марта – 11 апреля 2025 Без ограничений Онлайн и офлайн Образовательные учреждения 1 марта – 25 марта 2025 Требуется подтверждение статуса Онлайн и офлайн + методические материалы Финансовые организации 1 марта – 15 марта 2025 Проверка на соответствие стандартам Преимущественно офлайн + контент для распространения НКО и волонтерские организации 1 марта – 1 апреля 2025 Грантовая поддержка для лучших инициатив Гибридный формат Медиа и журналисты 1 марта – 5 апреля 2025 Аккредитация Онлайн и офлайн

Елена Васильева, руководитель региональных программ: Самая распространенная ошибка при регистрации на Неделю финансовой грамотности — откладывание процесса на последний момент. Помню прошлогодний случай с директором школы из Краснодарского края, который решил зарегистрировать учреждение за три дня до начала мероприятий. Он планировал масштабную программу с приглашенными экспертами, но из-за поздней регистрации не получил методические материалы вовремя. Пришлось импровизировать. К счастью, наша команда поддержки работала в усиленном режиме, и мы смогли включить школу в программу буквально "с колес". После этого директор признался: "Теперь я понимаю, что подготовка к таким масштабным образовательным событиям должна начинаться заранее". В 2025 году школа подала заявку одной из первых, разработала собственную программу мероприятий и стала региональной площадкой недели финансовой грамотности.

Тематические блоки и образовательные активности для участников

Тематические блоки Недели финансовой грамотности 2025 года разработаны с учетом актуальных финансовых вызовов и компетенций будущего. Каждый блок включает комплекс взаимосвязанных образовательных активностей, позволяющих глубоко погрузиться в выбранную тему. 📚

Ключевые тематические блоки программы:

Личный финансовый план и бюджетирование — фундаментальный блок, раскрывающий принципы планирования доходов и расходов, создания резервных фондов и финансовых целей; Инвестиционные стратегии для разных этапов жизни — блок, посвященный формированию долгосрочного капитала и работе с различными инвестиционными инструментами; Цифровые финансовые технологии — актуальный блок о безопасном использовании цифровых финансовых сервисов, криптовалютах и предотвращении мошенничества; Предпринимательские компетенции — практический блок для тех, кто рассматривает создание собственного бизнеса как путь к финансовой независимости; Устойчивое финансовое развитие — инновационный блок о связи личных финансов с ESG-принципами и ответственным потреблением.

Для каждого тематического блока разработан набор образовательных активностей, адаптированных под различные аудитории:

Интерактивные лекции и вебинары с ведущими экспертами и практиками финансового рынка

с ведущими экспертами и практиками финансового рынка Практические мастер-классы с разбором реальных финансовых кейсов

с разбором реальных финансовых кейсов Финансовые симуляторы и игры , моделирующие различные экономические сценарии

, моделирующие различные экономические сценарии Индивидуальные консультации по личным финансовым вопросам

по личным финансовым вопросам Хакатоны и конкурсы для разработки финансовых приложений и стартапов

Образовательная методология недели финансовой грамотности 2025 года основана на сквозном принципе "знание-навык-применение", что позволяет участникам не только получить теоретическую информацию, но и сразу применить ее на практике. Каждая образовательная активность завершается формированием конкретного финансового инструмента, который участник может внедрить в свою жизнь. 🛠️

Для образовательных организаций предусмотрен специальный пакет учебно-методических материалов, который включает:

Готовые сценарии уроков финансовой грамотности для разных возрастных групп

Рабочие тетради и интерактивные пособия для учащихся

Видеолекции и презентационные материалы

Методические рекомендации по проведению внеклассных финансовых мероприятий

Доступ к цифровой библиотеке финансовых кейсов и задач

Инновационным элементом программы 2025 года станет формат "финансовых тандемов", когда представители разных поколений (например, студенты и пенсионеры) объединяются для решения общих финансовых задач, обмениваясь опытом и технологическими навыками. Такой подход способствует межпоколенческому диалогу и формированию комплексного взгляда на финансовые процессы. 👵👦

Ключевые спикеры и эксперты недели финансовой грамотности

Программа Недели финансовой грамотности 2025 года отличается беспрецедентным составом экспертов, включающим признанных авторитетов в различных сферах финансов, экономики и образования. Спикеры представляют весь спектр финансовой экосистемы: от регуляторов и банкиров до независимых финансовых советников и академических исследователей. 👨‍💼👩‍🏫

Ключевые спикеры пленарных сессий:

Антон Силуанов — Министр финансов Российской Федерации (открытие и закрытие недели)

— Министр финансов Российской Федерации (открытие и закрытие недели) Эльвира Набиуллина — Председатель Центрального банка РФ (день инвестиционной грамотности)

— Председатель Центрального банка РФ (день инвестиционной грамотности) Максим Орешкин — Помощник Президента РФ (день предпринимательских компетенций)

— Помощник Президента РФ (день предпринимательских компетенций) Сергей Швецов — Председатель Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (день пенсионного планирования)

— Председатель Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (день пенсионного планирования) Ксения Юдаева — Первый заместитель Председателя ЦБ РФ (день цифровых финансов)

В рамках практических мастер-классов и отраслевых сессий выступят профессионалы, обладающие уникальным опытом в конкретных финансовых нишах:

Тематический блок Ключевые эксперты Профессиональный бэкграунд Личный финансовый план Наталья Смирнова, Владимир Савенок Независимые финансовые советники с 15+ годами практики Инвестиционные стратегии Виталий Катасонов, Евгений Коган Управляющие активами, авторы инвестиционных бестселлеров Цифровые финансы Ольга Скоробогатова, Артем Генкин Технологические лидеры финтех-индустрии, эксперты по блокчейну Предпринимательство Олег Тиньков, Надежда Копытина Серийные предприниматели, создатели успешных бизнес-кейсов Устойчивое развитие Елена Феоктистова, Иван Потехин Российские и международные эксперты по ESG-финансированию

Особенностью программы 2025 года станет привлечение новой категории спикеров — "финансовых инфлюенсеров" с верифицированной экспертизой, которые проведут серию дискуссий о критериях достоверной финансовой информации в медиапространстве и признаках финансовых пирамид и мошеннических схем.

Эксперты недели финансовой грамотности прошли многоступенчатый отбор по следующим критериям:

Профессиональная квалификация и релевантный опыт (минимум 7 лет в профильной области)

Отсутствие репутационных рисков и конфликта интересов

Способность доступно транслировать сложные финансовые концепции

Готовность предоставлять объективную информацию без продвижения конкретных финансовых продуктов

Соответствие международным и российским стандартам финансового образования

Для повышения эффективности образовательного процесса все мероприятия с участием экспертов будут доступны в нескольких форматах восприятия: аудиоподкаст, видеозапись и текстовый конспект с инфографикой. После каждого выступления спикеры проводят сессию Q&A, где отвечают на вопросы аудитории и разбирают конкретные кейсы. 🎙️📊

Практические результаты участия и полезные материалы

Ключевым отличием Недели финансовой грамотности 2025 года от предыдущих мероприятий станет усиленный фокус на практических результатах участия. Программа ориентирована на формирование конкретных финансовых инструментов и действенных навыков, которые можно применить сразу после окончания образовательных сессий. 🧰

Участники получат доступ к структурированной системе материалов, разделенной на три ключевых компонента:

Образовательный контент: учебные пособия, методические рекомендации, интерактивные курсы; Финансовые инструменты: шаблоны, калькуляторы, трекеры и планировщики; Аналитические материалы: исследования, статистические данные, отраслевые обзоры.

Практические результаты, которые получат участники по итогам каждого тематического блока программы:

Тематический блок Практические результаты участия Доступные материалы Личный финансовый план Индивидуальная финансовая дорожная карта на 5 лет, система учета доходов/расходов Шаблоны планирования, электронные таблицы, мобильные приложения Инвестиционные стратегии Персональная инвестиционная стратегия с учетом профиля риска Симуляторы инвестирования, модели портфелей, калькуляторы доходности Цифровые финансы Чек-лист цифровой безопасности, навыки распознавания мошеннических схем Видеогайды, памятки, интерактивные тренажеры Предпринимательство Бизнес-модель стартапа, финансовый план развития предприятия Шаблоны бизнес-планов, кейсы успешных предпринимателей Устойчивое развитие Личная стратегия ответственного потребления и инвестирования Руководства по ESG-принципам, рейтинги устойчивых компаний

Все материалы Недели финансовой грамотности 2025 будут доступны участникам в течение 12 месяцев после завершения мероприятия через личный кабинет на портале вашифинансы.рф. Также предусмотрена возможность скачивания офлайн-версий для работы без интернета. 📥

Для поддержания вовлеченности и закрепления полученных знаний после завершения основной программы будут организованы:

Ежемесячные вебинары-практикумы с экспертами программы

Система наставничества для наиболее активных участников

Конкурс успешных историй применения полученных знаний

Региональные клубы финансовой грамотности для офлайн-взаимодействия

Специализированная линия поддержки по вопросам применения материалов

Образовательные учреждения, участвующие в программе, получат доступ к комплексному методическому пакету, включающему сценарии уроков, рабочие тетради, контрольно-измерительные материалы и цифровой образовательный контент для интеграции вопросов финансовой грамотности в школьную программу.

Участники, прошедшие не менее 80% мероприятий одного тематического блока, смогут получить электронный сертификат, подтверждающий полученные компетенции. Для педагогов и специалистов в области финансового просвещения предусмотрена возможность зачета участия в Неделе финансовой грамотности как формы повышения квалификации (при выполнении дополнительных требований). 📜