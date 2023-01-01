НДФЛ с прибыли КИК: порядок расчета, ставки и сроки уплаты

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Для кого эта статья:

Владельцы контролируемых иностранных компаний (КИК) из России

Налоговые консультанты и финансовые аналитики

Люди, интересующиеся международным налогообложением и налоговым планированием Владение иностранным бизнесом для россиянина давно перестало быть экзотикой, но с введением правил о КИК в 2015 году налоговые обязательства существенно усложнились. Контролируемые иностранные компании перестали быть "налоговой гаванью", и теперь их прибыль облагается НДФЛ даже без фактической выплаты дивидендов. В 2025 году высокие штрафы и усиление международного обмена налоговой информацией делают знание правил расчета и уплаты налога с прибыли КИК не просто полезным, а критически необходимым для каждого владельца зарубежного бизнеса. 🌍💼

Что такое НДФЛ с прибыли КИК и кто его платит

НДФЛ с прибыли КИК (контролируемой иностранной компании) – это налог, который российские налоговые резиденты обязаны уплачивать с прибыли принадлежащих им иностранных компаний, независимо от фактического распределения этой прибыли. Фактически, государство смотрит "сквозь" корпоративную структуру и облагает налогом доход, который еще не получен владельцем. 💰

Плательщиками НДФЛ с прибыли КИК являются физические лица – налоговые резиденты РФ, которые признаются контролирующими лицами иностранных компаний. Контролирующим лицом считается физическое лицо, которое:

владеет долей более 25% в иностранной компании, или

владеет долей более 10%, если все российские резиденты совокупно владеют более 50% компании, или

оказывает определяющее влияние на решения компании независимо от юридического оформления контроля

Российским налоговым резидентом считается физическое лицо, которое находится на территории России не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Именно этот статус определяет обязанность по уплате НДФЛ с прибыли КИК.

Александр Петров, налоговый консультант Ко мне обратился клиент, успешный IT-предприниматель, который несколько лет назад создал компанию на Кипре для привлечения международных инвестиций. Он проживал в России и считался налоговым резидентом. Когда его кипрская компания показала прибыль в 250 000 евро, он не придал этому значения с налоговой точки зрения – ведь он не получал дивиденды. На консультации я объяснил, что по правилам КИК он обязан задекларировать и уплатить НДФЛ с этой прибыли, даже если деньги остались на счетах компании. Клиент был шокирован необходимостью заплатить почти 4 миллиона рублей налога. Мы срочно подготовили уведомление о КИК и скорректировали налоговую декларацию. К счастью, мы успели до начала проверки, иначе штрафы составили бы еще 800 000 рублей.

Важно понимать, что для целей налогообложения КИК может признаваться не только классическая компания, но и другие структуры:

Тип структуры Признание в качестве КИК Особенности налогообложения Иностранные юридические лица Является КИК при наличии контроля Прибыль определяется по финансовой отчетности Структуры без образования юрлица (трасты, фонды) Признаются КИК Прибыль определяется как прирост имущества Постоянные представительства Могут быть признаны КИК Прибыль определяется по правилам страны нахождения Личные инвестиционные компании (PIC) Являются КИК Прибыль от инвестиций облагается в полном объеме

Порядок расчета налога с прибыли контролируемых компаний

Расчет НДФЛ с прибыли КИК – процесс, требующий точности и внимания к деталям. Он включает несколько этапов, каждый из которых имеет свои нюансы. 🧮

Начнем с определения прибыли КИК. В общем случае она рассчитывается одним из двух методов:

По данным финансовой отчетности – если КИК находится в стране, с которой у России есть соглашение об избежании двойного налогообложения, и компания проходит аудит. Важно, чтобы отчетность была составлена в соответствии с МСФО или иными признаваемыми стандартами. По правилам Налогового кодекса РФ – как если бы КИК была российской организацией. Этот метод применяется, если не выполняются условия для использования финансовой отчетности.

После определения прибыли КИК, необходимо пересчитать ее в рубли. Пересчет производится по среднему курсу ЦБ РФ за финансовый год компании. Если отчетный период КИК не совпадает с календарным годом, то прибыль учитывается в налоговом периоде, на который приходится дата окончания финансового года компании.

Следующий шаг – определение доли контролирующего лица в прибыли КИК. Налогооблагаемая база рассчитывается как произведение прибыли КИК на долю владения контролирующего лица. При этом учитывается как прямое, так и косвенное владение через цепочку компаний.

Формула расчета налогооблагаемой прибыли КИК выглядит следующим образом:

Налогооблагаемая прибыль = Прибыль КИК × Доля контролирующего лица

Из полученной суммы можно вычесть:

Налог, уплаченный с этой прибыли в стране нахождения КИК (при наличии подтверждающих документов)

Налог, удержанный при выплате дивидендов от КИК (если дивиденды выплачивались)

Налог, уплаченный с этой прибыли другим контролирующим лицом-резидентом РФ (при наличии подтверждения)

После определения налогооблагаемой базы применяется соответствующая налоговая ставка (13% или 15%), о которой речь пойдет в следующем разделе.

Ставки НДФЛ при налогообложении прибыли КИК

Налоговые ставки для прибыли КИК зависят от размера прибыли и статуса налогоплательщика. С 2021 года в России действует прогрессивная шкала налогообложения, которая затронула и владельцев КИК. 📊

Базовые ставки НДФЛ для прибыли КИК следующие:

Сумма налогооблагаемой прибыли КИК Ставка НДФЛ Примечание До 5 млн рублей включительно 13% Базовая ставка для большинства налогоплательщиков Свыше 5 млн рублей 15% Повышенная ставка для части дохода, превышающей 5 млн рублей Для любой суммы при статусе нерезидента РФ Не облагается Нерезиденты не платят НДФЛ с прибыли КИК При использовании фиксированной прибыли 13/15% Применяется к фиксированной сумме 38,46 млн руб. (в 2023 году)

При расчете налога с прибыли КИК важно помнить, что если в течение налогового периода налогоплательщик получил доходы от нескольких КИК, то они суммируются для определения применимой ставки.

Рассмотрим пример расчета НДФЛ с прибыли КИК:

Прибыль КИК за 2024 год составила 10 млн рублей Доля контролирующего лица – 80% Налогооблагаемая прибыль = 10 млн × 0,8 = 8 млн рублей НДФЛ = (5 млн × 13%) + (3 млн × 15%) = 650 000 + 450 000 = 1 100 000 рублей

Особый случай – использование режима фиксированной прибыли. С 2020 года контролирующие лица могут не рассчитывать фактическую прибыль КИК, а уплачивать НДФЛ с фиксированной суммы, которая в 2023 году составляла 38,46 млн рублей. Этот режим позволяет существенно упростить администрирование, но не всегда выгоден с финансовой точки зрения.

Важно учитывать, что правильное применение ставок налога требует точного определения налогового статуса плательщика (резидент/нерезидент) в соответствующем налоговом периоде. Если лицо было признано нерезидентом, оно не платит НДФЛ с прибыли КИК за этот период. 🛂

Сроки декларирования и уплаты НДФЛ с прибыли КИК

Соблюдение сроков декларирования и уплаты НДФЛ с прибыли КИК критически важно для избежания штрафов и пеней. Налогоплательщику необходимо своевременно выполнить несколько обязательных процедур. 📅

Мария Соколова, налоговый адвокат Один из моих клиентов, владелец инвестиционной компании в Сингапуре, пропустил срок подачи уведомления о КИК, думая, что это формальность. Компания показала прибыль в размере 40 млн рублей, и клиент планировал задекларировать ее в обычном порядке при подаче налоговой декларации. Однако налоговая инспекция выявила отсутствие уведомления и инициировала проверку. Результат – штраф 500 000 рублей за непредставление уведомления плюс штраф в размере 20% от неуплаченного налога. Вместо стандартных 5,65 млн рублей НДФЛ клиенту пришлось заплатить более 7 млн рублей с учетом всех санкций и пеней. После этого опыта мы внедрили систему налоговых календарей для всех клиентов с иностранными активами, чтобы никто больше не пропускал критические сроки.

Процесс отчетности и уплаты налога с прибыли КИК включает следующие ключевые даты:

Уведомление о КИК: подается ежегодно до 20 марта года, следующего за налоговым периодом, в котором признается прибыль контролируемой компании. Например, уведомление о КИК за 2024 год нужно подать до 20 марта 2025 года. Налоговая декларация 3-НДФЛ: подается до 30 апреля года, следующего за отчетным. За 2024 год декларацию нужно подать до 30 апреля 2025 года. Уплата НДФЛ: производится до 15 июля года, следующего за отчетным. За 2024 год НДФЛ с прибыли КИК нужно уплатить до 15 июля 2025 года.

Важно понимать, что прибыль КИК учитывается в налоговом периоде, на который приходится дата окончания финансового года КИК. Например, если финансовый год компании заканчивается 30 сентября 2024 года, то прибыль за этот период должна быть задекларирована в 2025 году.

Помимо уведомления о КИК, контролирующее лицо обязано представлять и другие документы:

Финансовая отчетность КИК и аудиторское заключение (при наличии)

Подтверждение уплаты налога в иностранном государстве (для зачета налога)

Документы, подтверждающие освобождение прибыли КИК от налогообложения (при применении льгот)

За нарушение сроков и порядка подачи документов предусмотрены серьезные штрафы:

500 000 рублей – за непредставление уведомления о КИК

100 000 рублей – за представление недостоверных сведений в уведомлении о КИК

20% от неуплаченной суммы налога (но не менее 100 000 рублей) – за неуплату или неполную уплату налога в результате непредставления уведомления о КИК

Следует отметить, что с 2021 года ФНС России получает расширенный доступ к информации об иностранных активах российских налоговых резидентов благодаря автоматическому обмену налоговой информацией с более чем 100 юрисдикциями, что делает риск выявления незадекларированных КИК крайне высоким. 🌐

Налоговые льготы и освобождения для владельцев КИК

Российское законодательство предусматривает ряд существенных освобождений и льгот, которые при грамотном планировании позволяют законно минимизировать или полностью исключить налогообложение прибыли КИК. 🛡️

Основные виды освобождений от налогообложения прибыли КИК:

Освобождение по признаку эффективной налоговой ставки – если эффективная ставка налогообложения прибыли КИК в стране ее резидентства составляет не менее 75% от средневзвешенной ставки по налогу на прибыль в РФ (т.е. не менее 15% при стандартной ставке 20%) Освобождение по виду деятельности КИК – распространяется на некоммерческие организации, которые не распределяют прибыль акционерам Освобождение для активных компаний – если пассивные доходы составляют не более 20% от всех доходов компании

Освобождения по страновому принципу (для стран ЕАЭС и имеющих налоговые соглашения с РФ) были отменены с 1 января 2021 года. Теперь определяющими факторами стали тип деятельности и эффективная налоговая ставка.

Особенно важные освобождения связаны с характером деятельности КИК:

Тип деятельности КИК Условия для освобождения Необходимые документы Банковская/страховая деятельность Наличие лицензии в государстве постоянного местонахождения Копия лицензии, подтверждение статуса налогового резидентства Эмитент обращающихся облигаций Доля процентных доходов по облигациям не менее 90% Проспект эмиссии, отчетность с указанием доли процентных доходов Участник проектов по добыче полезных ископаемых Доля доходов от добычи не менее 90% Соглашения о разделе продукции, лицензии, отчетность Операторы новых морских месторождений Статус оператора по законодательству РФ Подтверждающие документы о статусе оператора

Дополнительно существует освобождение по минимальному размеру прибыли КИК. Если прибыль КИК за финансовый год составляет менее 10 млн рублей, она освобождается от налогообложения. Этот порог применяется к каждой КИК отдельно, что открывает возможности для оптимизации через структуру из нескольких компаний.

С 2020 года контролирующие лица могут выбрать альтернативный порядок уплаты налога – на основе фиксированной прибыли. При выборе этого варианта необходимо подать уведомление в налоговый орган до 31 декабря соответствующего налогового периода. Выбор фиксированной прибыли действует минимум 5 налоговых периодов.

Важно отметить, что для получения освобождения от налогообложения прибыли КИК необходимо своевременно подать уведомление о КИК и приложить документы, подтверждающие право на льготу. Отсутствие надлежащей документации может привести к отказу в предоставлении освобождения. 📄

Использование налоговых льгот требует тщательного планирования и документирования. Выбор юрисдикции для КИК, структурирование ее деятельности и организация финансовых потоков должны учитывать критерии освобождений, предусмотренных российским законодательством.