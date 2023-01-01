НДФЛ при покупке акций у физлица: порядок, ставки и обязанности

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Для кого эта статья:

Инвесторы, рассматривающие покупку акций у физических лиц

Налоговые консультанты и финансовые аналитики

Люди, стремящиеся повысить свою юридическую грамотность в области налогообложения операций с ценными бумагами Приобретение акций у физического лица — это не просто инвестиционная операция, а сделка, несущая налоговые последствия для обеих сторон. Во многих случаях инвесторы попадают в ловушку налоговых обязательств из-за недостаточной юридической грамотности. По статистике ФНС, ежегодно российские граждане уплачивают штрафов на сумму свыше 20 млрд рублей из-за ошибок в декларировании доходов от операций с ценными бумагами. Разберемся, кто, когда и сколько платит государству при покупке акций у физлица, какие документы нужно оформить и как правильно отчитаться перед налоговой. 📈 💰

Кто платит НДФЛ при сделках с ценными бумагами

Основополагающий принцип налогообложения в России гласит: при получении дохода физическое лицо обязано уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). В контексте операций с ценными бумагами этот принцип применяется в полной мере.

Налоговым кодексом РФ (статьями 207, 208, 209) четко определено: плательщиком НДФЛ выступает продавец акций, так как именно он получает доход от реализации ценных бумаг. Покупатель акций освобожден от обязательств по уплате НДФЛ при приобретении, поскольку не извлекает прибыли в момент покупки.

Однако существуют важные нюансы распределения налоговых обязанностей:

Если сделка осуществляется через брокера или управляющую компанию, эта организация выступает налоговым агентом, удерживая и перечисляя НДФЛ с полученного продавцом дохода

При прямой сделке между физическими лицами (без посредников) продавец самостоятельно рассчитывает и уплачивает налог, подавая декларацию 3-НДФЛ

Покупатель акций в обычных обстоятельствах не является налоговым агентом и не обязан исчислять, удерживать и перечислять НДФЛ за продавца

Сценарий сделки Кто платит НДФЛ Кто выступает налоговым агентом Продажа через брокера Продавец акций Брокер Прямая сделка между физлицами Продавец акций Налоговый агент отсутствует Продажа через управляющую компанию Продавец акций Управляющая компания Продажа нерезидентом РФ Продавец акций Зависит от способа проведения сделки

Важно подчеркнуть: обязанность по уплате НДФЛ возникает только при получении дохода от продажи. Если акции проданы с убытком или по цене приобретения, налогооблагаемая база отсутствует, соответственно, НДФЛ не уплачивается. Однако продавец все равно должен подать декларацию, если сделка проводилась напрямую между физическими лицами. 📋

Алексей Воронин, налоговый консультант Один из моих клиентов, Максим, в 2024 году продал частному инвестору пакет акций «Газпрома», приобретенный в 2020 году. Будучи уверенным, что обязанность по уплате налога возлагается на брокера, он не подал декларацию. Через полгода получил требование о доначислении НДФЛ и штраф в размере 20% от суммы неуплаченного налога. Проблема заключалась в том, что сделка была оформлена вне биржи, напрямую между физлицами. В таких случаях налоговый агент отсутствует, и обязанность по исчислению и уплате НДФЛ возлагается исключительно на продавца. Пришлось подавать уточненную декларацию и платить пени. Максиму повезло, что налоговая инспекция сама инициировала проверку — при самостоятельном выявлении подобной ошибки штраф мог бы составить всего 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки.

Расчет налоговой базы при продаже акций физлицом

Корректный расчет налоговой базы — краеугольный камень в системе налогообложения операций с ценными бумагами. Согласно статье 214.1 Налогового кодекса РФ, налоговая база формируется как финансовый результат в виде положительной разницы между доходом от продажи и фактическими расходами на приобретение акций.

Базовая формула расчета налоговой базы выглядит следующим образом:

Налоговая база = Доход от продажи акций – Расходы на приобретение акций – Документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением и продажей

К расходам, которые можно учесть при определении налоговой базы, относятся:

Суммы, уплаченные продавцу при приобретении ценных бумаг

Комиссии посредникам (брокерам, депозитариям)

Биржевой сбор (комиссия биржи)

Оплата услуг депозитариев при хранении ценных бумаг

Комиссии при переводе денежных средств (включая оплату услуг кредитных организаций)

Государственная пошлина и другие сборы, уплачиваемые при оформлении сделок

При расчете налоговой базы применяются различные методы учета ценных бумаг. Наиболее распространённые: метод ФИФО (First In, First Out) и метод по стоимости каждой единицы. С 2024 года налоговое законодательство закрепляет приоритет метода ФИФО, если налогоплательщик не выбрал иной метод.

Для долгосрочных инвесторов критически важно учитывать возможность применения имущественного вычета или инвестиционного налогового вычета:

Имущественный налоговый вычет предоставляется при владении ценными бумагами более 3 лет (для акций, приобретенных до 2025 года)

Инвестиционный налоговый вычет позволяет освободить от налогообложения доход от продажи ценных бумаг, находившихся в собственности более 3 лет, в пределах 3 млн рублей за каждый год владения

Елена Карпова, налоговый аудитор К нам обратилась Ирина, владевшая акциями "Сбербанка" с 2017 года. В начале 2024 года она продала часть пакета за 2,7 млн рублей, изначально стоившие ей 1,1 млн рублей. Ирина была уверена, что должна уплатить НДФЛ со всей разницы в 1,6 млн рублей. Но при анализе ее портфеля мы выявили возможность применения инвестиционного налогового вычета, так как срок владения акциями превышал 3 года. Правильно составленная декларация позволила полностью освободить полученный доход от налогообложения, сэкономив Ирине около 208 000 рублей. Это яркий пример того, как незнание тонкостей налогового законодательства может привести к существенным финансовым потерям. К слову, в этом же году Ирина продала и другие акции, приобретенные в 2022 году, и здесь уже пришлось учитывать все расходы на их покупку, включая брокерские комиссии, чтобы минимизировать налоговую базу.

Ставки НДФЛ при операциях с акциями в России

Налоговые ставки при операциях с акциями дифференцированы в зависимости от статуса налогоплательщика и типа ценных бумаг. Понимание применяемой ставки критически важно для корректного расчета налоговых обязательств. 🧮

В 2025 году в России действуют следующие ставки НДФЛ при продаже акций:

Категория налогоплательщика Вид акций Ставка НДФЛ Особые условия Резидент РФ Стандартные акции 13% При годовом доходе до 6 млн рублей Резидент РФ Стандартные акции 15% На часть дохода, превышающую 6 млн рублей Нерезидент РФ Стандартные акции 30% Для всех доходов от источников в РФ Резидент РФ Акции высокотехнологичных компаний 0% При владении более 1 года для акций из специального перечня Резидент РФ Акции российских компаний 0% При владении более 5 лет (для определенных категорий ценных бумаг)

Повышенная ставка 15% применяется только к сумме превышения годового дохода над порогом в 6 млн рублей. При этом доходы учитываются нарастающим итогом в течение налогового периода (календарного года).

Важно отметить льготные категории акций, доход от продажи которых может облагаться по ставке 0%:

Акции, коими налогоплательщик владел более 5 лет (при соблюдении определенных условий)

Акции высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики при владении более 1 года

Акции российских организаций, если доля таких акций в общем объеме акций компании превышает 50% и срок владения более 5 лет

Существенные налоговые льготы предусмотрены для владельцев акций, приобретенных через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). При соблюдении условий использования ИИС инвестор может получить:

Налоговый вычет в размере 13% от суммы, внесенной на ИИС (до 52 000 рублей в год при максимальном взносе 400 000 рублей) — тип А

Освобождение от НДФЛ всей прибыли, полученной на ИИС (при условии отсутствия вычета по взносам и минимальном сроке 3 года) — тип Б

С 2024 года в России стимулируется долгосрочное инвестирование: акции, приобретенные после 01.01.2025, будут освобождаться от НДФЛ при сроке владения более 2 лет (для акций российских компаний, отвечающих определенным условиям).

Документальное оформление покупки акций у физлица

Корректное документальное оформление сделки купли-продажи акций между физическими лицами имеет критическое значение как для правового обоснования перехода прав собственности, так и для налогового учёта. Отсутствие надлежащей документации может привести к налоговым рискам у обеих сторон. 📄

Для юридически безупречного оформления сделки необходим следующий пакет документов:

Договор купли-продажи ценных бумаг, составленный в письменной форме

Акт приёма-передачи акций или иных ценных бумаг

Документы, подтверждающие оплату (квитанции, выписки со счёта, расписки)

Поручение депозитарию на перевод ценных бумаг

Выписка из реестра акционеров или со счёта депо о переходе прав собственности

В договоре купли-продажи акций обязательно указываются:

Полные данные сторон сделки (ФИО, паспортные данные, адреса регистрации, ИНН)

Подробное описание предмета сделки (эмитент акций, вид, категория, номинальная стоимость, количество)

Цена сделки (стоимость одной акции и общая стоимость приобретаемого пакета)

Порядок и сроки оплаты

Порядок и сроки передачи ценных бумаг

Права и обязанности сторон

Ответственность сторон за нарушение условий договора

Порядок разрешения споров

Особое внимание следует уделить способу фиксации перехода прав собственности. В зависимости от типа акций процедура различается:

Для бездокументарных акций переход прав собственности фиксируется записью по счету депо в депозитарии или по лицевому счету в реестре

Для документарных акций (встречаются редко) передача осуществляется по акту приема-передачи с физической передачей сертификатов

С налоговой точки зрения, для продавца акций критически важно сохранить документы, подтверждающие:

Стоимость приобретения акций (договоры, платежные документы)

Расходы, связанные с приобретением и хранением акций (комиссии брокеров, депозитариев)

Факт и стоимость продажи акций (договор купли-продажи, документы об оплате)

Для покупателя акций необходимо сохранить документы, подтверждающие:

Факт приобретения акций (договор, акт приема-передачи)

Стоимость приобретения (платежные документы)

Расходы, связанные с приобретением (комиссии, сборы, пошлины)

В случае электронного оформления сделки через брокера или депозитарий следует сохранять:

Отчеты брокера о совершении операций

Выписки со счета депо до и после совершения сделки

Электронные поручения на проведение операций (с электронной подписью)

Налоговая отчетность при сделках между физлицами

При заключении сделок по купле-продаже акций между физическими лицами возникают специфические требования к налоговой отчетности, знание которых позволяет избежать штрафов и пеней. Ключевая особенность таких сделок — отсутствие налогового агента, что усложняет процесс налогового администрирования. 🗂️

Продавец акций обязан подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в следующем порядке:

Декларация подается в налоговую инспекцию по месту жительства

Срок подачи — до 30 апреля года, следующего за годом продажи акций

Уплата исчисленного НДФЛ — до 15 июля года, следующего за годом продажи

В декларации 3-НДФЛ продавец акций должен отразить:

Общую сумму дохода от реализации ценных бумаг

Документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением акций

Расчет налоговой базы (доходы минус расходы)

Сумму НДФЛ, подлежащую уплате в бюджет

К декларации необходимо приложить копии документов, подтверждающих:

Факт продажи акций (договор купли-продажи)

Получение дохода от продажи (платежные документы)

Стоимость приобретения акций (договоры, платежные документы на покупку)

Расходы, связанные с приобретением и хранением ценных бумаг

Покупателю акций при прямой сделке между физлицами не требуется подавать специальную налоговую отчетность, связанную с приобретением ценных бумаг. Однако ему следует сохранять все документы, подтверждающие факт и стоимость приобретения, для использования при последующей продаже акций.

При отсутствии дохода (например, при продаже акций с убытком) продавец все равно обязан подать декларацию 3-НДФЛ, если сделка проводилась напрямую между физическими лицами. Непредставление декларации влечет штраф в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки (но не более 30% и не менее 1000 рублей).

Существуют особые случаи, требующие дополнительной отчетности:

При продаже акций иностранных компаний необходимо заполнить дополнительные разделы декларации

При использовании инвестиционных налоговых вычетов требуется приложить соответствующие подтверждающие документы

При наличии убытков от операций с ценными бумагами следует заполнить специальное приложение для их учета

С 2023 года ФНС усилила контроль за операциями с ценными бумагами между физическими лицами. Налоговая служба получила расширенный доступ к информации от депозитариев и регистраторов о переходе прав собственности на ценные бумаги, что позволяет эффективнее выявлять факты неуплаты НДФЛ.