НДФЛ при покупке акций у физлица: порядок, ставки и обязанности#Инвестиции #Акции и облигации #Налоги и вычеты
Для кого эта статья:
- Инвесторы, рассматривающие покупку акций у физических лиц
- Налоговые консультанты и финансовые аналитики
Люди, стремящиеся повысить свою юридическую грамотность в области налогообложения операций с ценными бумагами
Приобретение акций у физического лица — это не просто инвестиционная операция, а сделка, несущая налоговые последствия для обеих сторон. Во многих случаях инвесторы попадают в ловушку налоговых обязательств из-за недостаточной юридической грамотности. По статистике ФНС, ежегодно российские граждане уплачивают штрафов на сумму свыше 20 млрд рублей из-за ошибок в декларировании доходов от операций с ценными бумагами. Разберемся, кто, когда и сколько платит государству при покупке акций у физлица, какие документы нужно оформить и как правильно отчитаться перед налоговой. 📈 💰
Кто платит НДФЛ при сделках с ценными бумагами
Основополагающий принцип налогообложения в России гласит: при получении дохода физическое лицо обязано уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). В контексте операций с ценными бумагами этот принцип применяется в полной мере.
Налоговым кодексом РФ (статьями 207, 208, 209) четко определено: плательщиком НДФЛ выступает продавец акций, так как именно он получает доход от реализации ценных бумаг. Покупатель акций освобожден от обязательств по уплате НДФЛ при приобретении, поскольку не извлекает прибыли в момент покупки.
Однако существуют важные нюансы распределения налоговых обязанностей:
- Если сделка осуществляется через брокера или управляющую компанию, эта организация выступает налоговым агентом, удерживая и перечисляя НДФЛ с полученного продавцом дохода
- При прямой сделке между физическими лицами (без посредников) продавец самостоятельно рассчитывает и уплачивает налог, подавая декларацию 3-НДФЛ
- Покупатель акций в обычных обстоятельствах не является налоговым агентом и не обязан исчислять, удерживать и перечислять НДФЛ за продавца
|Сценарий сделки
|Кто платит НДФЛ
|Кто выступает налоговым агентом
|Продажа через брокера
|Продавец акций
|Брокер
|Прямая сделка между физлицами
|Продавец акций
|Налоговый агент отсутствует
|Продажа через управляющую компанию
|Продавец акций
|Управляющая компания
|Продажа нерезидентом РФ
|Продавец акций
|Зависит от способа проведения сделки
Важно подчеркнуть: обязанность по уплате НДФЛ возникает только при получении дохода от продажи. Если акции проданы с убытком или по цене приобретения, налогооблагаемая база отсутствует, соответственно, НДФЛ не уплачивается. Однако продавец все равно должен подать декларацию, если сделка проводилась напрямую между физическими лицами. 📋
Алексей Воронин, налоговый консультант
Один из моих клиентов, Максим, в 2024 году продал частному инвестору пакет акций «Газпрома», приобретенный в 2020 году. Будучи уверенным, что обязанность по уплате налога возлагается на брокера, он не подал декларацию. Через полгода получил требование о доначислении НДФЛ и штраф в размере 20% от суммы неуплаченного налога. Проблема заключалась в том, что сделка была оформлена вне биржи, напрямую между физлицами. В таких случаях налоговый агент отсутствует, и обязанность по исчислению и уплате НДФЛ возлагается исключительно на продавца. Пришлось подавать уточненную декларацию и платить пени. Максиму повезло, что налоговая инспекция сама инициировала проверку — при самостоятельном выявлении подобной ошибки штраф мог бы составить всего 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки.
Расчет налоговой базы при продаже акций физлицом
Корректный расчет налоговой базы — краеугольный камень в системе налогообложения операций с ценными бумагами. Согласно статье 214.1 Налогового кодекса РФ, налоговая база формируется как финансовый результат в виде положительной разницы между доходом от продажи и фактическими расходами на приобретение акций.
Базовая формула расчета налоговой базы выглядит следующим образом:
Налоговая база = Доход от продажи акций – Расходы на приобретение акций – Документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением и продажей
К расходам, которые можно учесть при определении налоговой базы, относятся:
- Суммы, уплаченные продавцу при приобретении ценных бумаг
- Комиссии посредникам (брокерам, депозитариям)
- Биржевой сбор (комиссия биржи)
- Оплата услуг депозитариев при хранении ценных бумаг
- Комиссии при переводе денежных средств (включая оплату услуг кредитных организаций)
- Государственная пошлина и другие сборы, уплачиваемые при оформлении сделок
При расчете налоговой базы применяются различные методы учета ценных бумаг. Наиболее распространённые: метод ФИФО (First In, First Out) и метод по стоимости каждой единицы. С 2024 года налоговое законодательство закрепляет приоритет метода ФИФО, если налогоплательщик не выбрал иной метод.
Для долгосрочных инвесторов критически важно учитывать возможность применения имущественного вычета или инвестиционного налогового вычета:
- Имущественный налоговый вычет предоставляется при владении ценными бумагами более 3 лет (для акций, приобретенных до 2025 года)
- Инвестиционный налоговый вычет позволяет освободить от налогообложения доход от продажи ценных бумаг, находившихся в собственности более 3 лет, в пределах 3 млн рублей за каждый год владения
Елена Карпова, налоговый аудитор
К нам обратилась Ирина, владевшая акциями "Сбербанка" с 2017 года. В начале 2024 года она продала часть пакета за 2,7 млн рублей, изначально стоившие ей 1,1 млн рублей. Ирина была уверена, что должна уплатить НДФЛ со всей разницы в 1,6 млн рублей. Но при анализе ее портфеля мы выявили возможность применения инвестиционного налогового вычета, так как срок владения акциями превышал 3 года. Правильно составленная декларация позволила полностью освободить полученный доход от налогообложения, сэкономив Ирине около 208 000 рублей. Это яркий пример того, как незнание тонкостей налогового законодательства может привести к существенным финансовым потерям. К слову, в этом же году Ирина продала и другие акции, приобретенные в 2022 году, и здесь уже пришлось учитывать все расходы на их покупку, включая брокерские комиссии, чтобы минимизировать налоговую базу.
Ставки НДФЛ при операциях с акциями в России
Налоговые ставки при операциях с акциями дифференцированы в зависимости от статуса налогоплательщика и типа ценных бумаг. Понимание применяемой ставки критически важно для корректного расчета налоговых обязательств. 🧮
В 2025 году в России действуют следующие ставки НДФЛ при продаже акций:
|Категория налогоплательщика
|Вид акций
|Ставка НДФЛ
|Особые условия
|Резидент РФ
|Стандартные акции
|13%
|При годовом доходе до 6 млн рублей
|Резидент РФ
|Стандартные акции
|15%
|На часть дохода, превышающую 6 млн рублей
|Нерезидент РФ
|Стандартные акции
|30%
|Для всех доходов от источников в РФ
|Резидент РФ
|Акции высокотехнологичных компаний
|0%
|При владении более 1 года для акций из специального перечня
|Резидент РФ
|Акции российских компаний
|0%
|При владении более 5 лет (для определенных категорий ценных бумаг)
Повышенная ставка 15% применяется только к сумме превышения годового дохода над порогом в 6 млн рублей. При этом доходы учитываются нарастающим итогом в течение налогового периода (календарного года).
Важно отметить льготные категории акций, доход от продажи которых может облагаться по ставке 0%:
- Акции, коими налогоплательщик владел более 5 лет (при соблюдении определенных условий)
- Акции высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики при владении более 1 года
- Акции российских организаций, если доля таких акций в общем объеме акций компании превышает 50% и срок владения более 5 лет
Существенные налоговые льготы предусмотрены для владельцев акций, приобретенных через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). При соблюдении условий использования ИИС инвестор может получить:
- Налоговый вычет в размере 13% от суммы, внесенной на ИИС (до 52 000 рублей в год при максимальном взносе 400 000 рублей) — тип А
- Освобождение от НДФЛ всей прибыли, полученной на ИИС (при условии отсутствия вычета по взносам и минимальном сроке 3 года) — тип Б
С 2024 года в России стимулируется долгосрочное инвестирование: акции, приобретенные после 01.01.2025, будут освобождаться от НДФЛ при сроке владения более 2 лет (для акций российских компаний, отвечающих определенным условиям).
Документальное оформление покупки акций у физлица
Корректное документальное оформление сделки купли-продажи акций между физическими лицами имеет критическое значение как для правового обоснования перехода прав собственности, так и для налогового учёта. Отсутствие надлежащей документации может привести к налоговым рискам у обеих сторон. 📄
Для юридически безупречного оформления сделки необходим следующий пакет документов:
- Договор купли-продажи ценных бумаг, составленный в письменной форме
- Акт приёма-передачи акций или иных ценных бумаг
- Документы, подтверждающие оплату (квитанции, выписки со счёта, расписки)
- Поручение депозитарию на перевод ценных бумаг
- Выписка из реестра акционеров или со счёта депо о переходе прав собственности
В договоре купли-продажи акций обязательно указываются:
- Полные данные сторон сделки (ФИО, паспортные данные, адреса регистрации, ИНН)
- Подробное описание предмета сделки (эмитент акций, вид, категория, номинальная стоимость, количество)
- Цена сделки (стоимость одной акции и общая стоимость приобретаемого пакета)
- Порядок и сроки оплаты
- Порядок и сроки передачи ценных бумаг
- Права и обязанности сторон
- Ответственность сторон за нарушение условий договора
- Порядок разрешения споров
Особое внимание следует уделить способу фиксации перехода прав собственности. В зависимости от типа акций процедура различается:
- Для бездокументарных акций переход прав собственности фиксируется записью по счету депо в депозитарии или по лицевому счету в реестре
- Для документарных акций (встречаются редко) передача осуществляется по акту приема-передачи с физической передачей сертификатов
С налоговой точки зрения, для продавца акций критически важно сохранить документы, подтверждающие:
- Стоимость приобретения акций (договоры, платежные документы)
- Расходы, связанные с приобретением и хранением акций (комиссии брокеров, депозитариев)
- Факт и стоимость продажи акций (договор купли-продажи, документы об оплате)
Для покупателя акций необходимо сохранить документы, подтверждающие:
- Факт приобретения акций (договор, акт приема-передачи)
- Стоимость приобретения (платежные документы)
- Расходы, связанные с приобретением (комиссии, сборы, пошлины)
В случае электронного оформления сделки через брокера или депозитарий следует сохранять:
- Отчеты брокера о совершении операций
- Выписки со счета депо до и после совершения сделки
- Электронные поручения на проведение операций (с электронной подписью)
Налоговая отчетность при сделках между физлицами
При заключении сделок по купле-продаже акций между физическими лицами возникают специфические требования к налоговой отчетности, знание которых позволяет избежать штрафов и пеней. Ключевая особенность таких сделок — отсутствие налогового агента, что усложняет процесс налогового администрирования. 🗂️
Продавец акций обязан подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в следующем порядке:
- Декларация подается в налоговую инспекцию по месту жительства
- Срок подачи — до 30 апреля года, следующего за годом продажи акций
- Уплата исчисленного НДФЛ — до 15 июля года, следующего за годом продажи
В декларации 3-НДФЛ продавец акций должен отразить:
- Общую сумму дохода от реализации ценных бумаг
- Документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением акций
- Расчет налоговой базы (доходы минус расходы)
- Сумму НДФЛ, подлежащую уплате в бюджет
К декларации необходимо приложить копии документов, подтверждающих:
- Факт продажи акций (договор купли-продажи)
- Получение дохода от продажи (платежные документы)
- Стоимость приобретения акций (договоры, платежные документы на покупку)
- Расходы, связанные с приобретением и хранением ценных бумаг
Покупателю акций при прямой сделке между физлицами не требуется подавать специальную налоговую отчетность, связанную с приобретением ценных бумаг. Однако ему следует сохранять все документы, подтверждающие факт и стоимость приобретения, для использования при последующей продаже акций.
При отсутствии дохода (например, при продаже акций с убытком) продавец все равно обязан подать декларацию 3-НДФЛ, если сделка проводилась напрямую между физическими лицами. Непредставление декларации влечет штраф в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки (но не более 30% и не менее 1000 рублей).
Существуют особые случаи, требующие дополнительной отчетности:
- При продаже акций иностранных компаний необходимо заполнить дополнительные разделы декларации
- При использовании инвестиционных налоговых вычетов требуется приложить соответствующие подтверждающие документы
- При наличии убытков от операций с ценными бумагами следует заполнить специальное приложение для их учета
С 2023 года ФНС усилила контроль за операциями с ценными бумагами между физическими лицами. Налоговая служба получила расширенный доступ к информации от депозитариев и регистраторов о переходе прав собственности на ценные бумаги, что позволяет эффективнее выявлять факты неуплаты НДФЛ.
Опыт работы с налоговыми последствиями сделок между физическими лицами показывает, что грамотная подготовка к налоговой отчетности должна начинаться еще до заключения сделки. Правильное документирование операций, планирование налоговых последствий и соблюдение сроков подачи деклараций — залог финансовой безопасности при инвестировании. В противном случае экономия на консультациях специалистов может обернуться значительными потерями в виде штрафов, пеней и доначисленных налогов. При появлении нестандартных ситуаций не стоит полагаться исключительно на собственную интерпретацию налогового законодательства — разумнее обратиться к профессионалам или запросить письменные разъяснения в налоговых органах.
Сергей Бочаров
инвестиционный аналитик