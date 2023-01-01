Налоговый вычет: пошаговая инструкция заполнения в личном кабинете

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Для кого эта статья:

Жители, заинтересованные в получении налоговых вычетов без посещения налоговой инспекции

Люди, имеющие официальное трудоустройство и уплачивающие НДФЛ

Те, кто хочет получить информацию о процессе оформления налогового вычета онлайн и избежать ошибок в подаче документов Верните себе деньги от государства, не выходя из дома! 💰 Налоговый вычет — это законный способ вернуть часть уплаченного НДФЛ при покупке жилья, оплате образования, лечения или инвестировании. Раньше для этого требовалось собирать стопки бумаг и стоять в очередях: я сама так потеряла почти неделю пять лет назад. Сегодня весь процесс можно провести онлайн за пару часов через личный кабинет налогоплательщика. Разберемся пошагово, как получить свои деньги обратно быстро, без ошибок и стресса.

Что такое налоговый вычет и как его оформить онлайн

Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает налогооблагаемую базу или возвращает часть ранее уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Государство таким образом стимулирует граждан к социально значимым расходам: покупке жилья, получению образования, лечению, благотворительности или инвестированию в будущее.

Вычеты бывают нескольких типов, и каждый имеет свои особенности оформления:

Тип вычета Максимальная сумма расходов Максимальная сумма к возврату Имущественный (покупка жилья) 2 000 000 ₽ (основной) + 3 000 000 ₽ (ипотечные проценты) 260 000 ₽ + 390 000 ₽ Социальный (обучение) 50 000 ₽ (на детей) / 120 000 ₽ (на себя) 6 500 ₽ / 15 600 ₽ Социальный (лечение) 120 000 ₽ (стандартное) / без ограничений (дорогостоящее) 15 600 ₽ / 13% от расходов Инвестиционный (ИИС тип А) 400 000 ₽ ежегодно 52 000 ₽ ежегодно

Для оформления вычета онлайн вам понадобится:

Подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг

Доступ в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС

Документы, подтверждающие расходы (чеки, договоры, платежки)

Справка о доходах (2-НДФЛ) или данные о полученных доходах

Важно понимать, что получить вычет могут только те, кто платит НДФЛ по ставке 13%. Если вы официально не трудоустроены, находитесь в декрете или работаете по ГПХ без уплаты НДФЛ — вернуть налог не получится, потому что его попросту нет.

Елена Петрова, налоговый консультант Однажды ко мне обратился клиент, который пять лет не оформлял имущественный вычет после покупки квартиры. "Казалось, что это сложно и отнимет много времени", — признался он. Мы сели вместе за компьютер, и я показала, как заполняется декларация через личный кабинет. К его удивлению, весь процесс занял всего 40 минут! Через полтора месяца он получил на карту 210 000 рублей — деньги, которые, как он говорил, "буквально валялись на дороге, а я проходил мимо". После этого клиент ежегодно оформляет все доступные вычеты и даже помогает с этим своим родственникам.

С 2023 года ФНС запустила сервис "Упрощенное получение вычетов", который позволяет оформить некоторые виды вычетов всего в несколько кликов, без заполнения декларации. Однако не все вычеты подпадают под упрощенную схему, поэтому разберем и классический вариант через 3-НДФЛ.

Подготовка к заполнению вычета в личном кабинете

Прежде чем начать заполнение, проведите подготовительную работу. Это сэкономит время и снизит вероятность ошибок. Вот что нужно сделать:

Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь в личном кабинете налогоплательщика на nalog.gov.ru. Для входа используйте логин и пароль от Госуслуг (ЕСИА). Проверьте, что ваши данные в профиле актуальны. Особое внимание уделите банковским реквизитам — именно на них будут перечислены деньги. Соберите и отсканируйте все подтверждающие документы. Файлы должны быть в формате .pdf, .jpg, .png или .tif, размером не более 20 Мб каждый. Подготовьте справки о доходах. С 2023 года их можно не прикреплять, если ваш работодатель сдавал отчетность в электронном виде.

В зависимости от типа вычета вам понадобятся разные документы. Вот основные комплекты для самых распространенных вычетов:

Тип вычета Необходимые документы Сроки подачи Имущественный (покупка жилья) Договор купли-продажи, выписка из ЕГРН, платежные документы, кредитный договор и график платежей (для ипотеки) В любой год после покупки и далее Социальный (обучение) Договор с учебным заведением, лицензия учреждения, платежные документы, документы о родстве (для вычета за детей) В течение 3 лет после года оплаты Социальный (лечение) Справка об оплате медуслуг (форма 057/у), договор с медучреждением, лицензия клиники, платежные документы В течение 3 лет после года оплаты Инвестиционный Договор на ведение ИИС, справка от брокера, подтверждение взносов После каждого календарного года владения ИИС

Кроме документов, подготовьте информацию о своих доходах за тот год, за который хотите получить вычет. Это поможет корректно заполнить декларацию и рассчитать сумму к возврату. 💼

Важно: не пытайтесь заявить вычет на сумму больше, чем вы заплатили НДФЛ за год. Например, если ваш годовой доход составил 600 000 рублей, то НДФЛ (13%) равен 78 000 рублей — это максимум, который вы сможете вернуть за этот год.

Пошаговая инструкция заполнения декларации 3-НДФЛ

Теперь перейдем к самому процессу заполнения декларации. С 2023 года интерфейс личного кабинета обновился, став еще более интуитивным. Вот детальная инструкция:

Войдите в личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.gov.ru Найдите раздел "Жизненные ситуации" и выберите "Подать декларацию 3-НДФЛ" Выберите нужный год — тот, за который хотите получить вычет Нажмите "Заполнить онлайн" — откроется форма декларации Укажите признак декларации — "иные доходы" для большинства вычетов

Далее заполнение идет по блокам. Система проведет вас через все необходимые экраны автоматически:

Данные о декларанте — проверьте корректность предзаполненных сведений

— проверьте корректность предзаполненных сведений Доходы — здесь отразятся данные из ваших справок 2-НДФЛ. Если не видите какой-то доход, добавьте его вручную

— здесь отразятся данные из ваших справок 2-НДФЛ. Если не видите какой-то доход, добавьте его вручную Вычеты — выберите нужный тип вычета и заполните соответствующие поля

Для имущественного вычета потребуется указать:

Адрес приобретенного объекта

Кадастровый номер (если есть)

Дату регистрации права собственности

Стоимость объекта

Размер заявляемого вычета

Для социальных вычетов (лечение, обучение):

Наименование организации

ИНН организации

Реквизиты договора

Сумму расходов

Система автоматически рассчитает сумму налога к возврату на основе введенных данных. После заполнения всех разделов нажмите кнопку "Сохранить и продолжить" и перейдите к следующему этапу. 📝

Максим Соколов, налоговый эксперт В моей практике был случай с клиентом, который три раза получал отказ в вычете за лечение. Когда мы вместе изучили его декларации, выяснилась тривиальная ошибка: он указывал расходы на лечение в разделе для благотворительных взносов. Интерфейс кабинета налогоплательщика казался ему запутанным. Мы пошагово заполнили новую декларацию, внимательно читая каждую подсказку системы. Через месяц после подачи исправленной декларации клиент получил положительное решение и возврат 11 700 рублей. "Оказывается, всё просто, если делать по инструкции," — сказал он потом. Этот случай показывает, насколько важно следовать системным подсказкам и внимательно читать названия разделов.

Загрузка документов и отправка декларации

После заполнения декларации наступает ответственный момент — загрузка подтверждающих документов и отправка пакета в налоговую инспекцию. От правильного выполнения этого этапа зависит скорость рассмотрения вашей декларации и итоговое решение.

Вот детальная инструкция по загрузке и отправке документов:

Переход к добавлению документов. После заполнения всех разделов декларации и проверки введенных значений система предложит перейти к загрузке подтверждающих документов. Выбор типа документа. В выпадающем списке выберите тип загружаемого документа (договор, платежное поручение, свидетельство и т.д.). Загрузка файла. Нажмите кнопку "Обзор" и выберите на своем компьютере подготовленный файл. Помните, что файл должен быть в одном из допустимых форматов. Заполнение данных о документе. Укажите номер, дату и название документа для корректной идентификации в системе. Добавление всех документов. Повторите процедуру для каждого документа, подтверждающего право на вычет.

После загрузки всех документов переходите к отправке декларации:

Проверка декларации. Система автоматически проверит корректность заполнения всех полей и соответствие форматов загруженных файлов требованиям. Подписание электронной подписью. Для отправки декларации необходимо подписать ее электронной подписью. Если у вас нет электронной подписи, система предложит сформировать и подписать заявление на ее получение. Отправка декларации. После подписания нажмите кнопку "Отправить" — ваша декларация будет направлена в налоговый орган. Получение подтверждения. После успешной отправки вы получите уникальный номер, по которому можно отслеживать статус рассмотрения вашей декларации.

Важные моменты, которые стоит учесть при загрузке документов: 🔍

Качество сканов должно быть достаточным для чтения всех реквизитов документа.

должно быть достаточным для чтения всех реквизитов документа. Многостраничные документы лучше объединять в один PDF-файл вместо загрузки отдельных страниц.

лучше объединять в один PDF-файл вместо загрузки отдельных страниц. Проверяйте соответствие реквизитов документа с данными, указанными в декларации.

реквизитов документа с данными, указанными в декларации. Не загружайте избыточные документы, которые не имеют отношения к заявленному вычету.

После отправки декларации вы получите электронное уведомление о приеме документов. Это значит, что ваша декларация поступила в налоговый орган и принята к рассмотрению.

Отслеживание статуса и получение налогового вычета

Подача документов — только начало пути к получению налогового вычета. Теперь необходимо контролировать процесс рассмотрения вашей декларации и быть готовым к возможным дополнительным запросам от налоговой службы.

Вот как отслеживать статус вашей декларации и действовать на каждом этапе:

Проверка текущего статуса. В личном кабинете перейдите в раздел "Сведения о декларациях" и найдите вашу декларацию в списке поданных документов. Рядом с ней будет указан текущий статус. Мониторинг изменений. Регулярно проверяйте личный кабинет на предмет обновления статуса. Также обращайте внимание на уведомления, которые могут прийти на вашу электронную почту. Реакция на запросы. Если налоговый орган запросит дополнительные документы или пояснения, вы получите соответствующее уведомление. Оперативно отреагируйте на такой запрос, загрузив требуемые документы.

Основные статусы декларации и их значения:

Статус Значение Ваши действия Принята в обработку Декларация успешно поступила в налоговый орган Ожидание следующего статуса Проводится камеральная проверка Начата проверка данных декларации Ожидание завершения проверки (до 3 месяцев) Требуются пояснения Налоговый орган запрашивает дополнительную информацию Предоставить запрашиваемые документы или пояснения Камеральная проверка завершена Проверка окончена, принято решение Проверить результат проверки Возврат суммы излишне уплаЧенного налога Решение о возврате принято, деньги направлены в банк Ожидать поступления средств на счет (до 30 дней)

После успешного завершения камеральной проверки необходимо подать заявление на возврат налога (если вы не сделали этого одновременно с подачей декларации):

В личном кабинете выберите раздел "Доступные действия" и нажмите "Распорядиться переплатой"

Выберите вариант "Вернуть"

Укажите сумму к возврату (должна соответствовать сумме, указанной в декларации)

Проверьте или укажите банковские реквизиты для перечисления средств

Подпишите заявление электронной подписью и отправьте

После подачи заявления на возврат налоговый орган проверит указанные реквизиты и направит поручение на возврат в казначейство. По законодательству, срок возврата денежных средств составляет до 30 дней с момента принятия положительного решения по камеральной проверке. 💸

Если в установленный срок деньги не поступили на ваш счет, рекомендуется:

Проверить статус заявления на возврат в личном кабинете Удостовериться в корректности указанных банковских реквизитов При необходимости обратиться в налоговую инспекцию по месту учета для уточнения причины задержки

Помните, что налоговый вычет — это ваше законное право, и своевременный контроль процесса поможет получить причитающиеся вам средства в полном объеме и в минимальные сроки.