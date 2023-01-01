Налоги с дивидендов: полная инструкция по уплате для физлиц и ИП

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Для кого эта статья:

Инвесторы, получающие дивиденды от компаний

Люди, интересующиеся налоговым планированием и оптимизацией налоговой нагрузки

Финансовые аналитики и налоговые консультанты, желающие повысить свои знания о налогообложении дивидендов Получили первые дивиденды и не знаете, сколько отдать государству? 💰 Или планируете инвестиции и хотите заранее просчитать налоговую нагрузку? Независимо от суммы дивидендов, вопрос об их налогообложении возникает у каждого инвестора. Ведь неправильно рассчитанный налог может обернуться штрафами, а незнание налоговых льгот — лишними расходами. Разберем по полочкам, как платить налоги с дивидендов в 2025 году, какие ставки применяются для разных категорий получателей и как законно оптимизировать налоговую нагрузку.

Что такое дивиденды и какие налоги с них платить

Дивиденды — это часть прибыли компании, которая распределяется между акционерами пропорционально их доле в уставном капитале. По сути, это ваша законная награда за участие в бизнесе и принятие на себя инвестиционных рисков. 📊

С юридической точки зрения, дивидендами признается любой доход, полученный от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, по принадлежащим акционеру акциям или долям пропорционально его участию.

Важно отличать дивиденды от других видов доходов, которые могут выплачиваться акционерам:

Выплаты при ликвидации компании (в части, превышающей взнос в уставный капитал)

Выплаты при выходе участника из общества

Доходы в виде процентов по облигациям

Налогообложение дивидендов регулируется главой 23 Налогового кодекса РФ. Основной налог, который платится с дивидендов — это налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Для индивидуальных предпринимателей важно понимать, что статус ИП не влияет на порядок налогообложения дивидендов. Дивиденды для них облагаются так же, как и для обычных физических лиц.

Алексей Соколов, старший налоговый консультант Однажды ко мне обратился клиент Игорь, недавно ставший владельцем небольшого пакета акций российской IT-компании. Получив первую выплату дивидендов, он был удивлен, что сумма оказалась меньше ожидаемой. "Разве я должен сам что-то платить? Я думал, все налоги уже удержаны," — недоумевал Игорь. Мы разобрали его ситуацию. Оказалось, компания выплатила дивиденды через реестр акционеров и уже удержала 13% НДФЛ как налоговый агент. Игорю не нужно было ничего дополнительно декларировать или платить. Но после нашей консультации Игорь решил диверсифицировать портфель и приобрел также акции американских компаний. Вот тут и появились нюансы: брокер удержал только американский налог по ставке 10% (благодаря соглашению об избежании двойного налогообложения), но еще 3% Игорю пришлось доплатить самостоятельно в российский бюджет, подав декларацию 3-НДФЛ. Этот случай показательно демонстрирует, как отличается налогообложение дивидендов в зависимости от источника их выплаты.

Важный момент: при получении дивидендов от российских компаний, налог обычно удерживает и перечисляет в бюджет сама компания (налоговый агент). При получении дивидендов из-за рубежа обязанность по уплате налога чаще всего ложится на самого получателя.

Ставки налогов на дивиденды для физлиц и ИП

Ставки налога на дивиденды в России различаются в зависимости от нескольких факторов. Главный из них — статус налогового резидентства получателя. ✅

Категория получателя Ставка НДФЛ Условия применения Резиденты РФ 13% На дивиденды до 5 млн руб. в год Резиденты РФ 15% На часть дивидендов, превышающую 5 млн руб. в год Нерезиденты РФ 15% На все дивиденды независимо от суммы

Для физических лиц и ИП, являющихся налоговыми резидентами, с 2021 года действует прогрессивная шкала налогообложения дивидендов:

13% — если общая сумма дивидендов за год не превышает 5 млн рублей

650 тыс. рублей + 15% с суммы превышения — если общая сумма дивидендов за год превышает 5 млн рублей

Для нерезидентов применяется единая ставка 15% независимо от размера полученных дивидендов.

Важный нюанс касается дивидендов от иностранных компаний. Если между Россией и страной источника дивидендов заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, часть налога может быть удержана в стране источника по пониженной ставке (обычно 5-10%), а оставшуюся часть до российской ставки нужно доплатить в российский бюджет.

Если вы получаете дивиденды через брокера, он, как правило, выступает налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ при выплате дивидендов. Однако есть ситуации, когда брокер не является налоговым агентом (например, по некоторым иностранным ценным бумагам) — в этом случае вам придется самостоятельно рассчитать и уплатить налог.

Для индивидуальных предпринимателей важно помнить: дивиденды не включаются в доходы от предпринимательской деятельности и не облагаются налогом в рамках специальных налоговых режимов (УСН, ПСН и т.д.). Они всегда облагаются НДФЛ по вышеуказанным ставкам.

Особенности налогообложения для резидентов и нерезидентов

Статус налогового резидентства играет ключевую роль в определении порядка налогообложения дивидендов. Разберемся подробнее с этим вопросом. 🧐

Налоговым резидентом РФ считается физическое лицо, которое фактически находится на территории России не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев. При этом краткосрочные выезды (до 6 месяцев) на лечение или обучение не прерывают срок пребывания в РФ.

Для резидентов и нерезидентов различаются не только ставки налогов, но и механизмы их уплаты:

Параметр Резиденты РФ Нерезиденты РФ Базовая ставка НДФЛ 13% (до 5 млн руб.), 15% (свыше) 15% Право на налоговые вычеты Есть Нет Применение льгот по международным соглашениям Возможно в полном объеме Ограниченно Объект налогообложения Общемировой доход Только доходы от источников в РФ

При получении дивидендов от иностранных компаний резиденты РФ должны учитывать правила избежания двойного налогообложения. Если в стране-источнике дохода уже был удержан налог, его сумму можно зачесть при уплате российского НДФЛ, но не более суммы налога, рассчитанного по российской ставке.

Мария Дубровина, налоговый эксперт История моего клиента Артема наглядно иллюстрирует важность учета налогового резидентства. Артем — ІТ-специалист, который в 2023 году работал по контракту в Сингапуре, где провел более 8 месяцев. Имея пакет акций российской компании, он получил дивиденды, с которых компания удержала стандартные 13% НДФЛ как с резидента. Однако после консультации выяснилось, что Артем утратил статус налогового резидента РФ, поскольку находился за пределами России более половины года. Поэтому к его дивидендам должна была применяться ставка 15%. Мы подготовили уточненную налоговую декларацию, в которой Артем доплатил 2% НДФЛ с полученных дивидендов. Доплата оказалась незначительной, но важно было избежать потенциальных проблем с налоговыми органами в будущем. Параллельно мы проанализировали его налоговые обязательства в Сингапуре, где он, не являясь налоговым резидентом, не облагался налогом на доходы от источников за пределами Сингапура. Таким образом, Артем полностью урегулировал свои налоговые обязательства в обеих юрисдикциях.

Особенности получения дивидендов нерезидентами от российских компаний:

Российская компания удерживает налог по ставке 15% при выплате дивидендов

Если между Россией и страной налогового резидентства получателя заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, возможно применение пониженной ставки

Для применения пониженной ставки нерезидент должен предоставить компании-источнику подтверждение своего налогового резидентства в соответствующей стране

Важно помнить, что статус налогового резидентства определяется для каждого налогового периода (календарного года) отдельно. Если в течение года ваш статус изменился, это может повлечь изменения в порядке налогообложения ваших дивидендов.

Порядок уплаты налогов с дивидендов: пошаговая инструкция

Процесс уплаты налогов с дивидендов зависит от того, кто выступает налоговым агентом, и от источника получения дивидендов. Рассмотрим наиболее распространенные сценарии. 📝

Сценарий 1. Дивиденды от российской организации

Российская организация при выплате дивидендов выступает налоговым агентом Компания самостоятельно рассчитывает, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет Вы получаете дивиденды уже после удержания налога Подавать декларацию или дополнительно уплачивать налог не требуется

Сценарий 2. Дивиденды от иностранной организации через российского брокера

Российский брокер выступает налоговым агентом Брокер учитывает налоги, уже удержанные в стране источника дивидендов Брокер удерживает разницу между российской ставкой НДФЛ и фактически удержанным в иностранном государстве налогом Если налог в иностранном государстве выше российского, дополнительное удержание не производится

Сценарий 3. Прямое получение дивидендов от иностранной компании

Налоговый агент отсутствует, все обязанности по декларированию и уплате налога ложатся на вас Вы должны самостоятельно подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за годом получения дивидендов В декларации указываете сумму полученных дивидендов и удержанного в стране источника налога Рассчитываете сумму НДФЛ к доплате: российский налог (13% или 15%) минус удержанный за рубежом налог Уплачиваете рассчитанную сумму налога до 15 июля года, следующего за годом получения дивидендов

Для корректного расчета налога при получении дивидендов из-за рубежа вам потребуются документы:

Документ от иностранной компании или депозитария о выплате дивидендов и удержании налога

Выписки по банковским счетам, подтверждающие получение дивидендов

Документ, подтверждающий уплату налога в иностранном государстве (для получения налогового зачета)

Подтверждение курса валют на дату получения дохода (для пересчета в рубли)

Особенно важен последний пункт: для целей налогообложения доходы, полученные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату фактического получения дохода.

Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, помните, что дивиденды всегда облагаются НДФЛ по общим правилам, даже если вы применяете специальный налоговый режим (УСН, ПСН и т.д.).

Налоговые вычеты и льготы при получении дивидендов

Грамотное использование налоговых вычетов и льгот позволяет законно оптимизировать налоговую нагрузку при получении дивидендов. Рассмотрим доступные инструменты. 💼

В отличие от других видов доходов, к дивидендам применяется ограниченный набор налоговых вычетов. Стандартные, социальные и имущественные вычеты к дивидендам неприменимы. Однако существуют другие способы снизить налоговую нагрузку.

Особый налоговый вычет по дивидендам

При выплате дивидендов российские компании имеют право на применение специального "дивидендного" вычета. Он предоставляется, если компания, выплачивающая дивиденды, сама является получателем дивидендов от других организаций. Этот вычет уменьшает налоговую базу по выплачиваемым дивидендам.

Льготы при владении акциями через ИИС

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) предоставляет ряд налоговых преимуществ:

ИИС типа А: возможность получить налоговый вычет в размере 13% от суммы внесенной на ИИС (до 52 000 руб. в год)

ИИС типа Б: освобождение от НДФЛ всей прибыли, полученной на ИИС (включая дивиденды) при условии владения счетом не менее 3 лет

Стоит отметить, что для ИИС типа Б освобождение от налогообложения распространяется только на прирост стоимости ценных бумаг, а дивиденды все равно будут облагаться НДФЛ по стандартным ставкам.

Долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ)

Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами позволяет получить освобождение от НДФЛ при продаже акций, которыми владели более 3 лет. Однако эта льгота не распространяется на дивиденды, полученные по этим акциям.

Льготы по международным соглашениям

Если вы получаете дивиденды от компаний из стран, с которыми у России заключены соглашения об избежании двойного налогообложения, вы можете воспользоваться пониженными ставками налога, предусмотренными этими соглашениями.

Страна Стандартная ставка Пониженная ставка по соглашению Условия применения пониженной ставки США 30% 10% Подтверждение статуса налогового резидента РФ (форма W-8BEN) Великобритания 20% 10% Подтверждение статуса налогового резидента РФ Германия 25% 5-15% 5% при владении более 10% капитала компании, 15% в остальных случаях Кипр 10% 5% Прямые инвестиции более 100 000 евро

Для применения пониженных ставок необходимо подтвердить свое налоговое резидентство в России. Это делается путем получения специального сертификата в налоговой инспекции и предоставления его иностранному налоговому агенту.

Налоговый зачет

Если в стране источника дивидендов уже был удержан налог, его сумму можно зачесть при уплате российского НДФЛ. Для этого нужно:

Подтвердить факт удержания налога за рубежом (документ от иностранной компании или налогового органа)

Указать сумму удержанного налога в декларации 3-НДФЛ

Размер зачета не может превышать сумму налога, рассчитанную по российским ставкам

Важно помнить, что возможность получения налоговых льгот и вычетов зависит от вашего налогового статуса. Нерезиденты РФ имеют ограниченные возможности по использованию налоговых преимуществ.