На пени НДС начисляется или нет: правила учета по Налоговому кодексу

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Для кого эта статья:

Бухгалтера и финансовые специалисты

Предприниматели и владельцы бизнеса

Студенты и начинающие профессионалы в сфере налогообложения и бухгалтерии Вопрос о начислении НДС на пени волнует многих бухгалтеров и предпринимателей, ведь ошибка в этом вопросе может привести к серьезным финансовым последствиям. Тонкости налогового законодательства относительно пеней регулярно вызывают споры даже среди опытных специалистов. Особенно актуальной эта тема становится при проверках, когда налоговые органы пристально изучают каждую деталь учета. Давайте разберемся, облагаются ли пени налогом на добавленную стоимость по действующему Налоговому кодексу РФ и как правильно отразить эти суммы в учете. 💼

Законодательное регулирование начисления НДС на пени

Для правильного понимания вопроса начисления НДС на пени необходимо обратиться к первоисточнику – Налоговому кодексу РФ. Согласно пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ, налоговая база по НДС увеличивается на суммы, полученные в виде процентов за предоставленные товарные кредиты, кредиты в денежной форме, а также суммы, полученные в виде санкций за нарушение обязательств по договорам.

Однако в вопросе пеней за просрочку налоговых платежей ситуация иная. Пени по налогам, включая НДС, имеют особый статус, поскольку:

Пени являются способом обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов (ст. 72 НК РФ)

Начисляются за несвоевременную уплату налога в бюджет, а не за нарушение договорных отношений

Не относятся к санкциям за неисполнение договорных обязательств в понимании ст. 162 НК РФ

Ключевой момент: пени по налогам не являются объектом налогообложения НДС, поскольку они не связаны с реализацией товаров (работ, услуг) и не относятся к платежам, перечисленным в ст. 162 НК РФ как увеличивающие налоговую базу.

Минфин России в своих разъяснениях (Письмо от 10.03.2023 № 03-07-11/21346) подтверждает, что начисление НДС на суммы пеней по налогам не производится. Данная позиция последовательно прослеживается в официальных разъяснениях финансового ведомства на протяжении последних лет.

Вид платежа Облагается НДС Основание Пени по налогам Нет Не являются реализацией или платежом по ст. 162 НК РФ Штрафные санкции по договорам Да пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ Проценты по коммерческим кредитам Да пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ Возмещение убытков Нет Письмо Минфина России от 05.10.2022 № 03-07-11/95849

Виктор Петрович, главный налоговый консультант Однажды ко мне обратилась компания "ПромТрейд", получившая требование от налоговой инспекции доначислить НДС на суммы пеней, которые компания уплатила в бюджет. Инспектор ошибочно трактовал положения статьи 162 НК РФ, распространяя их действие на все виды санкций, включая налоговые пени. Мы подготовили обоснованное возражение, ссылаясь на специфическую природу пеней как способа обеспечения исполнения налоговой обязанности, а не как санкции по договору. В результате грамотно подготовленной апелляции с привлечением официальных разъяснений Минфина, требование было отозвано. Это еще раз подтверждает важность точного понимания налогового законодательства при работе с пенями и штрафами.

Пени по налогам: принципы учета и налогообложения

Пени представляют собой компенсацию потерь бюджета из-за несвоевременного поступления налоговых платежей. Согласно ст. 75 НК РФ, пеня начисляется за каждый календарный день просрочки и определяется как процент от неуплаченной суммы налога. При этом важно понимать принципы учета и налогообложения пеней: 📊

Пени являются внереализационными расходами для целей налогообложения прибыли (пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ)

Они учитываются в составе прочих расходов на дату их признания или фактической уплаты

Пени не формируют объект обложения НДС, так как не относятся к операциям по реализации

В бухгалтерском учете пени отражаются по счету 99 "Прибыли и убытки" в корреспонденции со счетом 68 "Расчеты по налогам и сборам"

Налогоплательщики на УСН также не начисляют НДС на суммы пеней. Более того, для них пени по налогам не признаются расходами, уменьшающими налоговую базу при объекте "доходы минус расходы" (пп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ содержит закрытый перечень расходов, где пени не указаны).

Важно отличать пени по налогам от штрафных санкций по договорам, так как последние облагаются НДС. Сравним принципы их налогообложения:

Параметр Пени по налогам Штрафные санкции по договорам Облагаются НДС Нет Да Учет в расходах по налогу на прибыль Включаются во внереализационные расходы Включаются во внереализационные расходы Учет при УСН Не учитываются в расходах Не учитываются в расходах Порядок отражения в бухучете Дебет 99 Кредит 68 Дебет 91.2 Кредит 76

Следует отметить, что в 2025 году ставка рефинансирования, используемая для расчета пеней, подвержена изменениям в зависимости от экономической ситуации. Поэтому налогоплательщикам необходимо следить за актуальной информацией от Центрального банка РФ при расчете пеней.

Особенности отражения пеней по НДС в налоговой отчетности

При отражении пеней по НДС в налоговой отчетности необходимо учитывать ряд специфических моментов, которые могут вызвать затруднения у бухгалтеров. Основные принципы корректного отражения пеней:

Пени по НДС не включаются в налоговую декларацию по НДС, поскольку не являются элементом налоговой базы

Информация о начисленных пенях отражается в бухгалтерской отчетности в составе прочих расходов

При составлении декларации по налогу на прибыль пени указываются в составе внереализационных расходов по строке 201 Приложения №2 к Листу 02

В книге покупок и книге продаж операции перечисления пеней в бюджет не фиксируются

Особую осторожность следует проявлять при формировании платежных поручений для уплаты пеней. Необходимо использовать соответствующие коды бюджетной классификации (КБК) для пеней, отличные от КБК для уплаты основной суммы налога. Ошибка в указании КБК может привести к неправильному зачету платежа и, как следствие, к формальному образованию недоимки и начислению дополнительных пеней.

Елена Смирнова, финансовый директор Работая с крупной производственной компанией, мы столкнулись с интересной ситуацией. Бухгалтерия по ошибке отнесла пени по НДС на себестоимость продукции и включила их в состав расходов, формирующих налоговую базу по НДС. Проблема обнаружилась только при аудиторской проверке, которая выявила неправильное отражение пеней как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. Нам пришлось провести масштабную работу по корректировке отчетности за три квартала. Самое сложное заключалось в точном разделении стандартных штрафных санкций по договорам, которые действительно облагаются НДС, и пеней по налогам, которые не формируют налоговую базу. После этого случая мы разработали внутренний регламент по учету налоговых платежей, который исключает подобные ошибки в будущем.

Сложные случаи начисления НДС на штрафные санкции

В практике налогового учета возникают ситуации, когда определение необходимости начисления НДС на штрафные санкции требует профессионального анализа. Ключевым фактором является правовая природа платежа – за что именно он взимается. 🔍

Рассмотрим типичные сложные случаи и их решения:

Неустойка по договору поставки – облагается НДС, так как это санкция за нарушение договорных обязательств (пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ)

– облагается НДС, так как это санкция за нарушение договорных обязательств (пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ) Возмещение убытков – не облагается НДС, поскольку представляет собой компенсацию потерь, а не санкцию (Письмо Минфина России от 05.10.2022 № 03-07-11/95849)

– не облагается НДС, поскольку представляет собой компенсацию потерь, а не санкцию (Письмо Минфина России от 05.10.2022 № 03-07-11/95849) Компенсация за расторжение договора – ситуация зависит от формулировки: если это неустойка – облагается НДС, если возмещение убытков – не облагается

– ситуация зависит от формулировки: если это неустойка – облагается НДС, если возмещение убытков – не облагается Проценты по ст. 395 ГК РФ – облагаются НДС, так как являются мерой ответственности за неисполнение денежного обязательства

Особое внимание следует уделить формулировкам в договорах и первичных документах. Если штрафная санкция названа "неустойкой" или "штрафом", она облагается НДС. Если же она поименована как "возмещение убытков" или "компенсация потерь", НДС может не начисляться при наличии соответствующего экономического обоснования.

Судебная практика в этой области неоднозначна. ФНС России и Минфин придерживаются позиции, согласно которой любые штрафные санкции по договорам подлежат обложению НДС. Однако суды часто принимают сторону налогоплательщиков, если те могут доказать компенсационный, а не штрафной характер платежа.

Для минимизации налоговых рисков рекомендуется:

Четко формулировать в договорах экономическую сущность всех платежей

Разграничивать штрафные санкции и компенсационные выплаты

Документально обосновывать расчет сумм возмещения убытков

При наличии сомнений запрашивать письменные разъяснения у налоговых органов

Как правильно оформить документацию при уплате пеней

Корректное оформление документации при уплате пеней имеет критическое значение для избежания налоговых рисков и претензий контролирующих органов. Стоит придерживаться проверенного алгоритма действий, который обеспечит безопасность налогового учета. 📝

Основные документы, которые следует оформить при уплате пеней по НДС:

Расчет пеней – внутренний документ, подтверждающий обоснованность начисленных сумм Бухгалтерская справка – для обоснования проводок по начислению и уплате пеней Платежное поручение – для перечисления пеней в бюджет с правильным КБК Выписка банка – подтверждающая фактическую уплату пеней

При составлении платежного поручения особое внимание следует уделить заполнению следующих реквизитов:

Код бюджетной классификации (КБК) – строго для пеней по соответствующему налогу

Статус плательщика – корректный код (например, 01 для юридических лиц)

Основание платежа – ТП (текущий платеж) или ЗД (задолженность)

Период, за который производится платеж – указывается в формате МС.ММ.ГГГГ

Для учета пеней в бухгалтерском учете типовыми проводками являются:

Содержание операции Дебет Кредит Документ-основание Начисление пеней по НДС 99 68.НДС.Пени Бухгалтерская справка-расчет Уплата пеней в бюджет 68.НДС.Пени 51 Платежное поручение, выписка банка Начисление пеней по требованию ИФНС 99 68.НДС.Пени Требование об уплате налога Уплата пеней по требованию 68.НДС.Пени 51 Платежное поручение, выписка банка

Для компаний на общей системе налогообложения важно правильно отразить пени при расчете налога на прибыль. В декларации по налогу на прибыль суммы пеней указываются по строке 201 "Штрафы, пени и неустойки" Приложения №2 к Листу 02.

При проверках налоговые органы часто обращают внимание на соответствие между суммами начисленных пеней в требованиях и фактически уплаченными суммами. Поэтому рекомендуется вести внутренний регистр учета пеней с детализацией по видам налогов, периодам и основаниям начисления.

Сроки хранения документов, связанных с уплатой пеней, составляют не менее 5 лет после окончания налогового периода. При наличии судебных споров этот срок может быть продлен до вынесения окончательного судебного решения.