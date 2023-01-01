МРОТ – до или после вычета НДФЛ: правила начисления и расчеты

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Бухгалтеры и финансисты, работающие с расчетом заработной платы

Руководители и владельцы бизнеса, заинтересованные в соблюдении трудового законодательства

Работники, получающие минимальную заработную плату, и те, кто хочет узнать о своих правах и налоговых вычетах Вопрос о том, является ли МРОТ суммой до или после налоговых отчислений, вызывает непрекращающиеся дебаты среди бухгалтеров и руководителей. Ошибка в понимании этого вопроса может обернуться для компании значительными штрафами, а для работников – недополученным доходом. В 2025 году, когда МРОТ составляет 19 242 рубля, разница между "грязной" и "чистой" выплатой превышает 2 500 рублей – сумма, критичная для низкооплачиваемых категорий сотрудников. Давайте разберем правовую основу и точные расчеты, чтобы раз и навсегда прояснить этот вопрос. 📊

МРОТ: что включает минимальная зарплата по закону

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – это законодательно установленная минимальная месячная заработная плата, которую работодатель обязан начислить работнику за полностью отработанную норму рабочего времени. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса РФ, месячная заработная плата работника не может быть ниже МРОТ при условии выполнения им трудовых обязанностей и отработки полной нормы рабочего времени.

Важно понимать, что МРОТ – это именно начисленная сумма, то есть заработная плата до удержания налогов и других обязательных платежей. Это принципиальный момент, который часто вызывает путаницу среди работодателей и работников.

В структуру МРОТ входят следующие элементы:

Оклад или тарифная ставка

Компенсационные выплаты, связанные с условиями труда (работа в выходные, праздничные дни, сверхурочно, в ночное время, во вредных условиях)

Стимулирующие выплаты (премии, доплаты за стаж и т.д.)

Районные коэффициенты и надбавки, предусмотренные для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

При этом существуют выплаты, которые не включаются в расчет соблюдения МРОТ:

Социальные выплаты (материальная помощь)

Компенсации (за использование личного имущества, командировочные расходы)

Выплаты за совмещение должностей или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника

Важно отметить, что с 1 января 2025 года МРОТ устанавливается на федеральном уровне на основании статистических данных о медианной заработной плате за прошедший год с учетом роста потребительских цен на товары и услуги. Это позволяет более объективно оценивать необходимый минимум оплаты труда в текущих экономических условиях.

Марина Соколова, главный бухгалтер Однажды ко мне обратился руководитель небольшой компании, который искренне полагал, что МРОТ – это та сумма, которая должна быть выдана работнику на руки после всех удержаний. Он установил сотрудникам зарплату 17 500 рублей, считая, что выполняет требование закона, хотя на тот момент МРОТ был выше. После проверки трудовой инспекции компания получила штраф в размере 50 000 рублей, а руководителю пришлось срочно пересчитывать фонд оплаты труда и доплачивать сотрудникам недостающие суммы за последние три месяца. Этого можно было избежать, если бы изначально было правильное понимание: МРОТ – это сумма до вычета НДФЛ, то есть начисленная зарплата.

Год МРОТ (руб.) Порядок расчета Что входит 2023 16 242 Привязка к медианной зарплате Оклад + компенсационные + стимулирующие выплаты 2024 17 775 Привязка к медианной зарплате Оклад + компенсационные + стимулирующие выплаты 2025 19 242 Привязка к медианной зарплате с учетом инфляции Оклад + компенсационные + стимулирующие выплаты

МРОТ и НДФЛ: что первично в расчетах зарплаты

Вопрос о первичности МРОТ или НДФЛ в расчетах имеет четкий ответ: МРОТ – это гарантированная минимальная начисленная сумма заработной платы до удержания налогов. Данное положение подтверждается законодательством РФ и многочисленными разъяснениями Минтруда и Роструда.

Принцип расчета заработной платы строится следующим образом:

Работодатель начисляет заработную плату (не менее МРОТ за полностью отработанное время) Из начисленной суммы удерживается НДФЛ (13% для резидентов, 15% для нерезидентов по трудовым договорам) Работник получает на руки или на карту сумму после удержания налога

Таким образом, минимальная сумма к начислению согласно законодательству должна быть не менее установленного МРОТ, а фактическая выплата будет этой суммой за вычетом НДФЛ и иных удержаний.

Многие работодатели сталкиваются с заблуждением, что достаточно обеспечить работнику выплату в размере МРОТ после всех отчислений. Это категорически неверно и влечет за собой нарушение трудового законодательства.

Простой пример для иллюстрации: при МРОТ 19 242 рубля в 2025 году:

Начисленная зарплата должна быть не менее 19 242 руб.

НДФЛ 13% составит 2 501,46 руб.

Работник получит на руки 16 740,54 руб.

Если работодатель изначально установит зарплату в размере 16 740,54 руб. (то есть на уровне МРОТ после вычета налога), это будет нарушением закона, так как начисленная сумма должна быть не менее МРОТ, то есть 19 242 руб. 💰

Стоит отметить, что районные коэффициенты и северные надбавки должны начисляться сверх МРОТ, а не включаться в него, согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 7 декабря 2017 г. № 38-П. Это означает, что в регионах с такими коэффициентами минимальная зарплата должна быть еще выше.

Правила расчета фактической выплаты при МРОТ

Расчет фактических выплат работнику при зарплате на уровне МРОТ требует точного следования законодательным нормам. Рассмотрим алгоритм и особенности этого процесса.

Общая формула расчета:

Выплата на руки = МРОТ – НДФЛ – Иные удержания

Для стандартной ситуации с полной занятостью в 2025 году:

МРОТ = 19 242 руб.

НДФЛ = 19 242 × 13% = 2 501,46 руб.

Выплата на руки = 19 242 – 2 501,46 = 16 740,54 руб.

При этом необходимо учитывать ряд важных нюансов:

1. Неполное рабочее время

Если работник трудится на условиях неполного рабочего времени, МРОТ рассчитывается пропорционально:

МРОТ при неполном времени = МРОТ × (Фактически отработанное время / Норма времени)

Например, при работе на 0,5 ставки:

Минимальная зарплата = 19 242 × 0,5 = 9 621 руб.

НДФЛ = 9 621 × 13% = 1 250,73 руб.

Выплата на руки = 9 621 – 1 250,73 = 8 370,27 руб.

2. Региональные коэффициенты

В регионах, где действуют повышающие коэффициенты:

Минимальная зарплата = МРОТ × Региональный коэффициент

Например, при коэффициенте 1,5 в регионах Крайнего Севера:

Минимальная зарплата = 19 242 × 1,5 = 28 863 руб.

НДФЛ = 28 863 × 13% = 3 752,19 руб.

Выплата на руки = 28 863 – 3 752,19 = 25 110,81 руб.

3. Наличие стандартных вычетов

Если работник имеет право на стандартные налоговые вычеты (например, на детей), НДФЛ рассчитывается с учетом этих вычетов:

НДФЛ = (МРОТ – Налоговые вычеты) × 13%

Пример для работника с двумя детьми (вычет 1 400 руб. на первого ребенка + 1 400 руб. на второго):

НДФЛ = (19 242 – 2 800) × 13% = 2 137,46 руб.

Выплата на руки = 19 242 – 2 137,46 = 17 104,54 руб.

При расчетах важно помнить, что удержания (например, алименты, кредиты) производятся после удержания НДФЛ. Также существуют ограничения на общую сумму удержаний – не более 50% заработной платы (в некоторых случаях – не более 70%).

Ситуация МРОТ (2025) НДФЛ Выплата на руки Полная ставка 19 242 руб. 2 501,46 руб. 16 740,54 руб. 0,5 ставки 9 621 руб. 1 250,73 руб. 8 370,27 руб. С районным коэффициентом 1,5 28 863 руб. 3 752,19 руб. 25 110,81 руб. С вычетом на 2-х детей 19 242 руб. 2 137,46 руб. 17 104,54 руб.

Ответственность работодателя за выплату ниже МРОТ

Установление заработной платы ниже МРОТ влечет за собой серьезную ответственность для работодателя, предусмотренную законодательством РФ. Рассмотрим основные виды ответственности и порядок их применения.

Административная ответственность предусмотрена статьей 5.27 Кодекса об административных правонарушениях:

Для должностных лиц – предупреждение или штраф от 10 000 до 20 000 рублей

Для индивидуальных предпринимателей – штраф от 1 000 до 5 000 рублей

Для юридических лиц – штраф от 30 000 до 50 000 рублей

При повторном нарушении санкции ужесточаются:

Для должностных лиц – штраф от 20 000 до 30 000 рублей или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет

Для индивидуальных предпринимателей – штраф от 10 000 до 30 000 рублей

Для юридических лиц – штраф от 50 000 до 100 000 рублей

Материальная ответственность работодателя перед работником:

Согласно статье 236 Трудового кодекса РФ, при нарушении срока выплаты заработной платы работодатель обязан выплатить компенсацию в размере не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченных сумм за каждый день задержки.

Уголовная ответственность предусмотрена статьей 145.1 Уголовного кодекса РФ за частичную невыплату заработной платы свыше трех месяцев или полную невыплату свыше двух месяцев:

Штраф до 120 000 рублей

Лишение права занимать определенные должности на срок до 1 года

Принудительные работы на срок до 2 лет

Лишение свободы на срок до 1 года

В случае особо тяжких последствий или действий из корыстной заинтересованности санкции могут включать лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Помимо перечисленных видов ответственности, работодатель, выплачивающий зарплату ниже МРОТ, может столкнуться с требованием о доначислении страховых взносов и НДФЛ, поскольку налоговые органы рассматривают такие выплаты как занижение налоговой базы. ⚖️

Работник имеет право защищать свои интересы несколькими способами:

Обращение с жалобой в Государственную инспекцию труда Подача заявления в прокуратуру Обращение в суд с иском о взыскании недополученной заработной платы Обращение в комиссию по трудовым спорам (при наличии в организации) Уведомление налоговой инспекции о возможных нарушениях налогового законодательства

Срок исковой давности по трудовым спорам составляет один год, что дает работнику достаточно времени для защиты своих прав.

Олег Петров, юрист по трудовому праву В моей практике был показательный случай, когда владелец сети кафе устанавливал сотрудникам зарплату в размере 15 000 рублей, что на тот момент было ниже МРОТ. При этом в трудовых договорах указывалась формулировка "выплата на руки". При проверке трудовая инспекция выявила нарушение и выписала штраф 50 000 рублей. Владелец бизнеса обратился ко мне за помощью в оспаривании штрафа, аргументируя это тем, что сотрудники получали сумму, близкую к МРОТ после вычета НДФЛ. Но закон трактует это однозначно: начисленная зарплата до вычета налогов не может быть меньше МРОТ. В результате владельцу пришлось не только заплатить штраф, но и пересчитать зарплату всем сотрудникам за последний год, а также внести изменения в штатное расписание и трудовые договоры. Общая сумма выплат составила около 800 000 рублей – существенно больше, чем если бы он изначально устанавливал корректные зарплаты.

Налоговые вычеты при зарплате на уровне МРОТ

Работники, получающие заработную плату на уровне МРОТ, имеют право на стандартные и иные налоговые вычеты, которые могут существенно снизить налоговую нагрузку и увеличить фактически получаемую сумму. Рассмотрим основные доступные вычеты и их влияние на конечную выплату.

Стандартные налоговые вычеты предоставляются определенным категориям налогоплательщиков и родителям несовершеннолетних детей:

Вычет на первого и второго ребенка – 1 400 рублей в месяц

Вычет на третьего и последующих детей – 3 000 рублей в месяц

Вычет на ребенка-инвалида – 12 000 рублей (для родителей) или 6 000 рублей (для опекунов)

Вычет для льготных категорий граждан (инвалидов, ветеранов боевых действий и др.) – 500 или 3 000 рублей

Эти вычеты применяются ежемесячно до достижения предельного дохода в 350 000 рублей в течение налогового периода.

Влияние стандартных вычетов на зарплату на уровне МРОТ:

При МРОТ 19 242 рублей (2025 год) и наличии двух детей:

Вычеты: 1 400 + 1 400 = 2 800 рублей

Налогооблагаемая база: 19 242 – 2 800 = 16 442 рублей

НДФЛ: 16 442 × 13% = 2 137,46 рублей

Выплата на руки: 19 242 – 2 137,46 = 17 104,54 рублей

Таким образом, при наличии двух детей работник получит дополнительно 364 рубля (разница между НДФЛ без вычета и с вычетом).

Помимо стандартных вычетов, работник имеет право на:

Имущественные вычеты – при покупке жилья (до 2 млн рублей), уплате процентов по ипотечным кредитам (до 3 млн рублей)

– при покупке жилья (до 2 млн рублей), уплате процентов по ипотечным кредитам (до 3 млн рублей) Социальные вычеты – на лечение и образование (до 120 000 рублей в год по каждому основанию)

– на лечение и образование (до 120 000 рублей в год по каждому основанию) Профессиональные вычеты – для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера

Важный нюанс: при зарплате на уровне МРОТ многие вычеты могут быть использованы не полностью из-за низкой налогооблагаемой базы. Например, если работник претендует на имущественный вычет в размере 2 млн рублей, то при годовой зарплате 230 904 рублей (19 242 × 12), максимальный возврат НДФЛ составит лишь 30 017,52 рублей вместо возможных 260 000 рублей. 🏠

Для оформления налоговых вычетов нужно:

Для стандартных вычетов на детей – подать заявление работодателю с приложением подтверждающих документов Для имущественных и социальных вычетов – либо получить уведомление из налоговой инспекции и предоставить его работодателю, либо подать декларацию 3-НДФЛ по окончании налогового периода Сохранять все платежные документы, подтверждающие право на вычет

Важно помнить, что налоговые вычеты – это не дополнительная выплата, а возврат части уже уплаченного налога. Поэтому при низкой заработной плате максимальная сумма возврата ограничена размером фактически уплаченного НДФЛ.