Можно ли вернуть налог с больничного листа: условия и процедура

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Для кого эта статья:

Работники и сотрудники, получающие больничные выплаты.

Люди, интересующиеся налоговыми вычетами и оптимизацией личных финансов.

Налоговые консультанты и специалисты в области налогового законодательства. Больничный – головная боль не только из-за самой болезни, но и из-за финансовых потерь 💸. Многие знают о возможности вернуть налог с покупки квартиры или обучения, но что насчет пособия по нетрудоспособности? Каждый рубль на счету, особенно когда доходы временно снижаются. Возможность вернуть часть уплаченного НДФЛ с больничного существует, но с важными нюансами, о которых расскажу без лишней воды – только факты, документы и пошаговые инструкции для реального возврата ваших денег в 2025 году.

Возврат НДФЛ с больничного листа: правда или миф?

Многие работники слышали о возможности вернуть налог с разных видов доходов и задаются вопросом: применимо ли это к выплатам по больничному? Отвечаю прямо: возврат НДФЛ с больничного листа в классическом понимании налогового вычета – это миф. ⛔

Почему? Дело в законодательной основе. Согласно Налоговому кодексу РФ, налоговые вычеты применяются к доходам, с которых удерживается НДФЛ по ставке 13%. Выплаты по больничному действительно облагаются этим налогом, однако законодательством не предусмотрен специальный налоговый вычет именно для пособий по временной нетрудоспособности.

Тем не менее, существуют ситуации, когда можно опосредованно вернуть часть уплаченного налога:

Если работодатель неправильно рассчитал размер НДФЛ с больничного листа

При наличии права на стандартные налоговые вычеты, которые не были учтены при выплате пособия

В рамках общего возврата НДФЛ при подаче декларации 3-НДФЛ за год, если имеются основания для других налоговых вычетов

Важно понимать: хотя прямой "вычет с больничного" отсутствует, сам доход по больничному учитывается в общей налогооблагаемой базе за год, и если у вас есть право на иные налоговые вычеты (имущественный, социальный и др.), вы косвенно вернете налог и с больничных выплат тоже. 🔄

Распространенное заблуждение Реальность Существует специальный налоговый вычет для больничных Специального вычета нет, но больничные включаются в общую налогооблагаемую базу Выплаты по больничному не облагаются НДФЛ Облагаются по ставке 13% (за исключением отдельных категорий) Можно вернуть весь удержанный с больничного НДФЛ Полный возврат возможен только при ошибке в расчетах Налог с больничного всегда рассчитывается так же, как с зарплаты Есть особенности расчета для разных периодов нетрудоспособности

Виктория Морозова, налоговый консультант В моей практике был показательный случай. Клиентка Ирина обратилась с вопросом о возврате НДФЛ с больничного, который она получила после сложной операции – почти 3 месяца нетрудоспособности. Она была уверена, что сможет вернуть 13% от суммы больничного. При анализе документов выяснилось, что прямого вычета для больничного действительно нет. Однако, мы обнаружили, что работодатель не учел ее право на стандартный вычет на ребенка за месяцы болезни. Кроме того, в том же году Ирина оплатила собственное лечение и могла получить социальный вычет. В итоге она подала декларацию 3-НДФЛ, включив все свои доходы (в том числе больничный) и заявив положенные вычеты. К своему удивлению, она вернула даже больше, чем рассчитывала изначально, потому что налоговая база уменьшилась не только на сумму социального вычета за лечение, но и на сумму стандартного вычета на ребенка.

Налогообложение выплат при временной нетрудоспособности

Пособие по временной нетрудоспособности – это не подарок от государства, а облагаемый налогом доход. 📑 Конкретный механизм налогообложения больничных имеет свои особенности, которые необходимо знать для понимания возможностей возврата НДФЛ.

С больничного листа удерживается подоходный налог в размере 13% (для резидентов РФ). Независимо от того, кто выплачивает пособие – работодатель или Фонд пенсионного и социального страхования (бывший ФСС), налогообложение происходит по общим правилам.

Стоит отметить ряд ключевых особенностей:

Налог удерживается непосредственно при выплате пособия по больничному

НДФЛ не удерживается с пособий, выплаченных в связи с производственной травмой или профзаболеванием

Существуют льготные категории граждан, для которых установлены особые правила налогообложения больничных выплат

При рождении ребенка и декретный отпуск не облагаются НДФЛ вообще

Главное отличие налогообложения больничных от зарплаты заключается в механизме предоставления вычетов. При выплате заработной платы работодатель обязан предоставить сотруднику положенные стандартные вычеты автоматически (при наличии заявления). При выплате больничного Фондом пенсионного и социального страхования такой механизм не предусмотрен – стандартные вычеты можно получить только при подаче годовой декларации.

Именно это часто становится основанием для возврата НДФЛ по итогам года – вы можете вернуть налог с больничного, если имеете право на какие-либо налоговые вычеты, но они не были учтены при выплате пособия.

Тип пособия Обложение НДФЛ Возможность возврата налога Обычный больничный Да, 13% В рамках общего возврата НДФЛ при наличии оснований для вычетов Больничный по беременности и родам Нет Не требуется (налог не удерживается) Больничный по производственной травме Нет Не требуется (налог не удерживается) Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет Нет Не требуется (налог не удерживается) Больничный по уходу за больным членом семьи Да, 13% В рамках общего возврата НДФЛ при наличии оснований для вычетов

Процедура получения налогового вычета с больничных

Хотя прямого вычета с больничного не существует, можно включить доходы по нетрудоспособности в общую процедуру возврата НДФЛ. Рассмотрим пошаговый алгоритм возврата налога, когда в налогооблагаемую базу включены и выплаты по больничным листам. 📊

Процедура включает следующие шаги:

Определите основание для налогового вычета. Проверьте, имеете ли вы право на какие-либо налоговые вычеты (стандартные, социальные, имущественные и т.д.), которые можно применить к общей сумме доходов за год. Дождитесь окончания налогового периода. Возврат НДФЛ возможен только по итогам года, поэтому необходимо дождаться завершения календарного года. Соберите необходимые документы. Помимо документов, подтверждающих право на конкретный вычет, вам понадобится справка 2-НДФЛ от всех источников дохода (включая работодателя, выплачивавшего больничный). Заполните налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Укажите все доходы, включая выплаты по больничным листам, и заявите нужные вычеты. Подайте декларацию и документы в налоговый орган. Это можно сделать лично, через представителя, по почте или через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Дождитесь решения налоговой инспекции. Проверка декларации занимает до 3 месяцев. Получите возврат. В случае положительного решения, налоговая произведет возврат НДФЛ в течение 1 месяца с момента окончания проверки декларации.

Важно понимать, что возврат происходит не с конкретной суммы больничных, а представляет собой уменьшение общей налогооблагаемой базы за счет применения вычетов. Фактически, если ваши вычеты больше, чем сумма НДФЛ, удержанного с больничного, вы вернете весь этот налог.

Алексей Зимин, налоговый юрист Один из моих клиентов, Дмитрий, длительное время находился на больничном после серьезной операции – почти 4 месяца. За этот период его доход существенно снизился, при этом с больничных удержали НДФЛ в полном объеме. При анализе ситуации выяснилось, что в том же году он приобрел квартиру, оплатил курс реабилитации после операции и имел право на стандартный вычет на двух несовершеннолетних детей. Мы составили и подали декларацию 3-НДФЛ, включив в неё все доходы Дмитрия (зарплату и больничные) и заявив положенные вычеты. Результат превзошел ожидания: благодаря имущественному и социальному вычетам общая сумма НДФЛ к возврату составила почти 250 000 рублей – значительно больше, чем было удержано с больничных. Фактически, налог с больничных вернулся полностью, а также часть налога, удержанного с заработной платы.

Документы для возврата НДФЛ с пособия по нетрудоспособности

Грамотно собранный пакет документов – залог успешного возврата налога. Для включения больничных выплат в общую процедуру возврата НДФЛ потребуются различные документы в зависимости от основания для налогового вычета. 📋

Базовый комплект документов включает:

Декларация 3-НДФЛ за соответствующий налоговый период

за соответствующий налоговый период Справка 2-НДФЛ от всех работодателей (включая выплативших больничный)

от всех работодателей (включая выплативших больничный) Копия листка нетрудоспособности (больничного листа)

(больничного листа) Платежные документы , подтверждающие фактическое получение пособия

, подтверждающие фактическое получение пособия Заявление на возврат налога с указанием реквизитов банковского счета

с указанием реквизитов банковского счета Паспорт гражданина РФ или другой документ, удостоверяющий личность

Дополнительные документы в зависимости от типа вычета:

Для стандартных вычетов: свидетельства о рождении детей, справки об обучении (для детей старше 18 лет), свидетельство о браке и т.д.

свидетельства о рождении детей, справки об обучении (для детей старше 18 лет), свидетельство о браке и т.д. Для социальных вычетов: договоры на лечение/обучение, платежные документы, лицензии учебных/медицинских учреждений

договоры на лечение/обучение, платежные документы, лицензии учебных/медицинских учреждений Для имущественных вычетов: договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности, акт приема-передачи, платежные документы

Документы можно подать несколькими способами:

Лично в налоговом органе – самый надежный, но требующий времени вариант Через представителя (потребуется нотариальная доверенность) По почте заказным письмом с описью вложения Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России (наиболее удобный способ в 2025 году) Через многофункциональный центр (МФЦ)

Важно помнить, что при подаче документов через личный кабинет налогоплательщика многие бумаги можно направить в электронном виде, но некоторые документы все равно потребуется предоставить в оригинале или заверенных копиях по запросу налоговой инспекции. 🖥️

Срок рассмотрения документов налоговым органом составляет до 3 месяцев с момента подачи декларации. При положительном решении возврат НДФЛ производится в течение месяца после окончания камеральной проверки.

Альтернативы возврата налога при болезни сотрудника

Помимо стандартной процедуры возврата НДФЛ путем налоговой декларации, существуют альтернативные способы компенсации финансовых потерь во время болезни. Рассмотрим наиболее эффективные варианты, помогающие минимизировать налоговую нагрузку в период нетрудоспособности. 💡

Вот несколько альтернативных стратегий:

Оптимизация через работодателя. Если вы знаете о предстоящем лечении заранее, можно обсудить с работодателем вариант предоставления стандартных налоговых вычетов непосредственно при выплате больничного (если работодатель выплачивает его часть). Целевое использование больничного времени для налоговой оптимизации. Если ваша болезнь не слишком тяжелая, можно использовать это время для сбора и подготовки документов по другим доступным вам налоговым вычетам (имущественном, социальном). ДМС от работодателя. Многие компании предоставляют сотрудникам полисы добровольного медицинского страхования, что позволяет получить бесплатное лечение без оформления больничного листа (для несложных случаев). Самостоятельная страховка на случай нетрудоспособности. Можно приобрести полис страхования от нетрудоспособности, выплаты по которому не облагаются НДФЛ. Социальный налоговый вычет на лечение. Расходы на лечение, медикаменты и ДМС дают право на социальный налоговый вычет, который компенсирует часть затрат через возврат НДФЛ.

Особое внимание стоит уделить социальному налоговому вычету на лечение. Он позволяет вернуть 13% от расходов на медицинские услуги, лекарства и ДМС в пределах 120 000 рублей в год. Для дорогостоящего лечения ограничений по сумме нет – можно вернуть 13% от всей суммы расходов.

Если во время болезни вы несли расходы на лекарства и медицинские услуги, этот вычет может стать существенным источником компенсации финансовых потерь – иногда даже более значительным, чем гипотетический возврат НДФЛ с больничного листа.

В 2025 году действуют упрощенные правила получения социального вычета на лечение – его можно получить не только через налоговую по итогам года, но и через работодателя в течение текущего налогового периода, не дожидаясь подачи годовой декларации.

Интересно, что ФНС России постоянно расширяет список медицинских услуг и препаратов, подпадающих под вычет, что делает этот механизм все более доступным для широкого круга налогоплательщиков. 🩺