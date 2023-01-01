Можно ли оплачивать самозанятому наличными: правила и оформление

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Для кого эта статья:

Для самозанятых, стремящихся понимать законность наличных расчетов

Для физических лиц и юридических лиц, работающих с самозанятыми

Для специалистов в области финансов и налогового консультирования Расчеты наличными с самозанятыми часто вызывают сомнения у бизнеса и физлиц. Можно ли передать деньги из рук в руки? Как правильно оформить такой платеж? Какие лимиты существуют? В 2025 году эти вопросы стали особенно актуальны — ФНС усилила контроль за движением средств у плательщиков НПД. Предлагаю разобраться в законности и правилах наличных расчетов с самозанятыми, чтобы избежать штрафов и претензий налоговых органов. 💼💰

Законность наличных расчетов с самозанятыми

С юридической точки зрения самозанятые граждане (плательщики налога на профессиональный доход) имеют полное право получать оплату за свои услуги и товары наличными деньгами. Это закреплено в Федеральном законе №422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима" и не противоречит положениям Указания ЦБ РФ №5348-У, регулирующего наличное денежное обращение.

Законность наличных расчетов с самозанятыми подтверждается следующими аспектами:

Самозанятые обязаны формировать чек при получении оплаты (включая наличные средства)

Указание в чеке способа расчета (наличными или безналичным способом) является обязательным

Налог автоматически рассчитывается с учетом всех поступлений, отраженных в чеках

Контрольно-кассовая техника не требуется – формирование чека происходит в приложении "Мой налог"

Антон Белов, налоговый консультант Один из моих клиентов — фотограф Марина, зарегистрировавшаяся как самозанятая, столкнулась с сомнениями при получении наличной оплаты за фотосессию. Клиент настаивал, что такой способ расчета незаконен, а Марина сомневалась в правильности оформления. Я разъяснил, что получение наличных абсолютно законно при одном условии — необходимо сформировать чек в приложении "Мой налог" сразу после получения денег, указав способ оплаты "наличными". После этого Марина уверенно проводила наличные расчеты, а объем ее клиентов даже увеличился, так как многие предпочитают именно такой формат оплаты услуг.

Важно отметить, что законность наличных расчетов распространяется как на сделки с физическими лицами, так и с организациями и ИП. Однако во втором случае необходимо соблюдать установленные лимиты расчетов между субъектами предпринимательской деятельности.

Категория клиента Законность наличных расчетов Особенности Физические лица Полностью законно Без ограничений по сумме Юридические лица Законно с ограничениями Лимит 100 000 руб. в рамках одного договора Индивидуальные предприниматели Законно с ограничениями Лимит 100 000 руб. в рамках одного договора Иностранные лица/организации Законно С учетом валютного законодательства

В 2025 году правовое регулирование наличных расчетов с самозанятыми сохраняет свою стабильность, но ФНС усилила мониторинг корректности выдачи чеков при наличных платежах.

Лимиты и ограничения при оплате самозанятому наличными

При осуществлении наличных расчетов с самозанятыми важно знать установленные законодательством лимиты, чтобы не нарушать правила денежного обращения. Ограничения различаются в зависимости от статуса плательщика и других факторов. 🧮

Основные ограничения при наличных расчетах с самозанятыми:

Лимит в 100 000 рублей по одному договору между самозанятым и юридическим лицом или ИП (согласно Указанию ЦБ РФ №5348-У)

Отсутствие лимитов при расчетах между самозанятым и физическим лицом (не ИП)

Обязательное формирование чека в приложении "Мой налог" при любой сумме расчета

Максимальный годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей (независимо от способа оплаты)

Важно понимать, что лимит в 100 000 рублей установлен не на разовую операцию, а на общую сумму расчетов по одному договору. Если стоимость услуг по договору превышает этот лимит, часть суммы необходимо оплатить безналичным способом.

Елена Савицкая, финансовый аналитик Недавно консультировала строительную компанию, которая привлекала самозанятого дизайнера Алексея для разработки нескольких проектов. Общая стоимость работ составила 180 000 рублей. Руководство компании планировало расплатиться наличными из кассы, что привело бы к нарушению лимита в 100 000 рублей. Мы разработали схему оплаты, согласно которой 90 000 рублей были выплачены наличными, а остальные 90 000 рублей — переведены на банковскую карту Алексея. По обоим платежам были корректно оформлены чеки в приложении "Мой налог" с указанием соответствующего способа расчета. Такой подход позволил соблюсти все требования законодательства и избежать потенциальных проблем при налоговой проверке.

Следует отметить особенности лимитов при работе самозанятых с разными категориями клиентов:

Тип взаимодействия Лимит наличных расчетов Документальное оформление Самозанятый → Физлицо Без ограничений Чек в приложении "Мой налог" Самозанятый → ИП 100 000 руб. по одному договору Чек + отражение в КУДиР у ИП Самозанятый → ООО 100 000 руб. по одному договору Чек + ПКО в компании Самозанятый → Самозанятый Без ограничений Чеки у обоих участников сделки

В 2025 году проверки соблюдения лимитов наличных расчетов активизировались, особенно в отношении сделок между самозанятыми и юридическими лицами. Штрафы за превышение лимита могут составлять от 4000 до 5000 рублей для должностных лиц и от 40 000 до 50 000 рублей для юридических лиц.

Как оформлять наличную оплату самозанятому: чеки и документы

Корректное оформление наличных расчетов с самозанятыми — залог финансовой безопасности обеих сторон сделки. Процесс документирования имеет свои особенности, и требует четкого соблюдения последовательности действий. 📝

Пошаговый алгоритм оформления наличной оплаты самозанятому:

Передача наличных денежных средств от клиента самозанятому Формирование самозанятым чека в приложении "Мой налог" с указанием "Наличные" в качестве способа оплаты Включение в чек полной информации о сделке (наименование услуги/товара, стоимость, категория клиента) Передача чека клиенту (в электронном или распечатанном виде) Сохранение копии чека самозанятым для учета доходов

Особую важность представляет своевременность формирования чека. Согласно законодательству, чек должен быть сформирован не позднее 9-го числа месяца, следующего за месяцем расчета. Однако рекомендуется формировать чек непосредственно в момент получения наличных средств, чтобы избежать забывчивости и потенциальных проблем с налоговыми органами.

Для юридических лиц и ИП, оплачивающих услуги самозанятых наличными, требуется оформление дополнительных документов:

Расходный кассовый ордер (РКО) для выдачи наличных из кассы

Отражение расхода в кассовой книге

Договор с самозанятым (рекомендуется, хотя законодательно не обязателен)

Акт выполненных работ/оказанных услуг как подтверждение получения услуги

При оформлении чека самозанятым важно правильно указать категорию клиента:

"Физическое лицо" — если клиент обычный гражданин

"Юридическое лицо" или "ИП" — если заказчиком выступает организация или индивидуальный предприниматель

Это влияет на ставку налога (4% при работе с физлицами и 6% при работе с компаниями и ИП) и имеет значение для корректного учета расходов у заказчика.

С 2025 года для упрощения проверок налоговыми органами рекомендуется указывать в чеках максимально детализированную информацию об оказанных услугах, что уменьшает риск возникновения вопросов со стороны контролирующих организаций.

Отличия наличной и безналичной оплаты для самозанятых

Самозанятые могут получать оплату как наличными, так и безналичным способом. Каждый из этих методов имеет свои особенности, преимущества и ограничения, которые важно учитывать при организации взаиморасчетов. 💳

Ключевые различия между способами оплаты для самозанятых:

Параметр Наличная оплата Безналичная оплата Лимиты при работе с юрлицами/ИП 100 000 руб. по одному договору Без ограничений Скорость получения средств Мгновенно С задержкой на банковский перевод Документальное оформление Чек + возможные кассовые документы Чек + платежное поручение Прозрачность для ФНС Средняя Высокая Комиссии за получение Отсутствуют Возможны (зависит от банка)

Безналичные платежи имеют дополнительное преимущество в виде автоматизированного учета. При подключении функции автоматического распознавания доходов в приложении "Мой налог" и при оплате на привязанную карту, система сама предложит сформировать чек на основании поступления средств.

При этом наличные расчеты сохраняют актуальность благодаря:

Нулевой комиссии за получение средств

Мгновенному доступу к деньгам

Удобству для клиентов, предпочитающих наличный расчет

Возможности немедленно использовать средства без похода в банкомат

Современные тенденции рынка показывают смещение предпочтений в сторону безналичных расчетов, однако в некоторых сферах деятельности самозанятых наличные платежи остаются весьма популярными:

Репетиторство и образовательные услуги

Бытовые услуги (ремонт, уборка, косметические процедуры)

Продажа собственноручно изготовленных товаров на ярмарках и рынках

Услуги в сфере красоты и здоровья

Стоит отметить, что с позиции налогового учета между наличной и безналичной оплатой нет разницы в размере налоговых отчислений — ставка 4% для физлиц и 6% для юрлиц применяется одинаково вне зависимости от способа оплаты.

Налоговые последствия при оплате самозанятым наличными

Налоговые аспекты наличных расчетов с самозанятыми имеют особенности, которые необходимо учитывать как самим плательщикам налога на профессиональный доход, так и их клиентам. Корректное понимание налоговых последствий позволит избежать претензий со стороны ФНС и оптимизировать налоговую нагрузку. 📊

Основные налоговые особенности при наличных расчетах с самозанятыми:

Налоговые ставки не зависят от способа оплаты (4% при работе с физлицами, 6% с юрлицами и ИП)

Налог рассчитывается автоматически на основании сформированных чеков

Обязанность по уплате налога возникает только после формирования чека

Юридические лица могут учесть расходы на услуги самозанятых при расчете налога на прибыль (при наличии чека)

Индивидуальные предприниматели также могут уменьшить налогооблагаемую базу на сумму расходов на услуги самозанятых

Особое внимание стоит уделить возможности учета расходов на услуги самозанятых юридическими лицами и ИП. Для корректного отражения таких расходов недостаточно только факта оплаты — необходимо документальное оформление:

Требование для учета расходов Документальное подтверждение Подтверждение факта оказания услуги Акт выполненных работ/оказанных услуг Подтверждение оплаты РКО или платежное поручение Подтверждение статуса самозанятого Чек из приложения "Мой налог" Экономическая обоснованность расходов Договор с описанием услуги/работы

Важно отметить налоговые риски, связанные с неправильным оформлением наличных расчетов с самозанятыми:

Отсутствие или несвоевременное формирование чека может привести к штрафу для самозанятого в размере 20% от суммы расчета (не менее 1000 рублей)

При повторном нарушении в течение 6 месяцев — штраф 100% от суммы расчета (не менее 5000 рублей)

Для юридических лиц и ИП риск заключается в невозможности учесть расходы при нарушении правил оформления

В случае превышения лимита наличных расчетов (100 000 руб.) возможны штрафы для организаций

С 2025 года налоговые органы усилили внимание к транзакциям самозанятых, проводя перекрестные проверки поступлений на карты и счета с данными о сформированных чеках. Это делает особенно важным своевременное и корректное оформление всех наличных расчетов.

Для самозанятых существует возможность уменьшить налоговую нагрузку за счет налогового вычета, который составляет 10 000 рублей. Этот вычет автоматически уменьшает ставку налога до 3% и 4% (вместо стандартных 4% и 6%) до его полного использования. Данный вычет применяется независимо от способа получения оплаты.