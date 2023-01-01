Можно ли купить часть биткоина на бирже: инструкция для новичков

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Для кого эта статья:

Новички в криптовалютах, заинтересованные в инвестировании с ограниченным бюджетом

Люди, желающие понять делимость биткоина и особенности покупки дробных частей

Инвесторы, ищущие стратегии для микроинвестиций в криптовалюту Первый вопрос многих новичков в мире криптовалют: "Неужели нужно выложить сразу 60 тысяч долларов за один биткоин?" К счастью, это распространенное заблуждение! 🪙 Биткоин полностью делим, и вы можете приобрести его крошечную часть, начиная всего с нескольких долларов. Эта особенность делает инвестирование вLeading криптовалюту доступным для абсолютно любого бюджета – вам не нужны огромные накопления, чтобы стать частью революции цифровых финансов.

Покупка части биткоина: все, что нужно знать новичку

Основное преимущество биткоина для розничных инвесторов в том, что вам не нужно покупать целую монету. Если бы это требование существовало, большинство людей никогда не смогли бы войти на рынок из-за высокой стоимости полной единицы BTC. В 2025 году цена биткоина продолжает колебаться на уровне, недоступном для среднестатистического инвестора при единовременной покупке.

Минимальная часть биткоина, которую можно купить, зависит от биржи, но обычно это очень маленькая сумма. Например:

Биржа Минимальная сумма покупки Эквивалент в BTC (примерно) Binance 10-15 USD 0.00025 BTC Coinbase 2 USD 0.00005 BTC Kraken 5 EUR 0.00012 BTC Bybit 1 USD 0.000025 BTC

Покупка частей биткоина имеет ряд преимуществ:

Доступность : даже с небольшим бюджетом вы можете начать инвестировать.

: даже с небольшим бюджетом вы можете начать инвестировать. Гибкость : можно постепенно наращивать инвестиции через регулярные покупки.

: можно постепенно наращивать инвестиции через регулярные покупки. Снижение рисков : стратегия усреднения снижает влияние рыночной волатильности.

: стратегия усреднения снижает влияние рыночной волатильности. Психологический комфорт: начать с малого легче, чем сразу вложить крупную сумму.

Михаил Брянцев, криптовалютный консультант Помню, как в 2021 году ко мне обратился Алексей, школьный учитель из Нижнего Новгорода. "Биткоин уже достиг 40 000 долларов, я опоздал на криптопоезд?" — спросил он. Я объяснил ему концепцию дробного владения. Алексей начал инвестировать всего по 50 долларов ежемесячно, покупая маленькие части BTC. Через два года постоянных вложений, несмотря на волатильность рынка, он накопил более 0.1 BTC. "Я никогда бы не смог разово инвестировать 4000 долларов, но разбив эту сумму на два года, достиг своей цели без стресса," — признался он позже.

Делимость биткоина: от сатоши до целой монеты

Биткоин делится на чрезвычайно малые части, что делает его доступным даже для микроинвестиций. Самая маленькая единица биткоина называется "сатоши" — в честь создателя криптовалюты Сатоши Накамото. Один сатоши равен 0.00000001 BTC, то есть одна стомиллионная биткоина. 💡

Эта высокая степень делимости заложена в самом протоколе биткоина и является одним из его фундаментальных свойств, обеспечивающих масштабируемость и доступность для пользователей с разными финансовыми возможностями.

Единицы измерения биткоина выстраиваются следующим образом (от большего к меньшему):

Единица Значение в BTC Сравнение Bitcoin (BTC) 1 BTC Как доллар Decibit (dBTC) 0.1 BTC Как 10 центов Centibit (cBTC) 0.01 BTC Как 1 цент Millibit (mBTC) 0.001 BTC Как 0.1 цента Microbit (μBTC) 0.000001 BTC Как 0.0001 цента Satoshi 0.00000001 BTC Как 0.000001 цента

Такая делимость имеет важное практическое значение:

Вы можете начать с минимальной суммы, доступной на вашей бирже

Возможно точно рассчитывать инвестиции в соответствии с вашим бюджетом

Даже если цена биткоина достигнет сотен тысяч или миллионов долларов, его все равно можно будет использовать для микротранзакций

При повседневных расчетах людям будет удобнее оперировать сатоши или микробитами, а не дробями с восемью знаками после запятой

Важно понимать, что дробная часть биткоина — это не "другая" криптовалюта и не "неполноценный" актив. Владение 0.01 BTC означает, что вы полноправный владелец 1% от одного биткоина со всеми соответствующими правами и возможностями.

Как купить часть биткоина на популярных биржах

Для начинающих инвесторов процесс покупки части биткоина на различных биржах может показаться запутанным. Однако большинство современных платформ сделали этот процесс максимально простым и интуитивно понятным. Рассмотрим специфику покупки дробных частей BTC на наиболее популярных биржах 2025 года. 🖥️

На всех современных биржах можно указать либо сумму в долларах/евро/рублях, которую вы хотите потратить, либо количество биткоина, которое хотите приобрести. Система автоматически рассчитает соответствующее количество криптовалюты или фиатных денег.

Елена Соколова, трейдер криптовалютных активов Моя клиентка Ирина всегда считала, что крипторынок — для богатых. "У меня только 5000 рублей свободных средств, смысла нет даже пробовать," — говорила она. На консультации я пошагово показала ей, как создать аккаунт на бирже и купить часть биткоина на имеющуюся сумму. Её удивлению не было предела, когда она увидела, насколько прост процесс. "Мне казалось, что для этого нужно специальное образование и огромные деньги!" Сейчас, спустя год, Ирина регулярно инвестирует небольшие суммы, следуя стратегии усреднения, и уже накопила значимый криптопортфель.

Вот как выглядит процесс на разных платформах:

Binance : Выберите опцию "Спот" → "Купить криптовалюту" → выберите способ оплаты → укажите сумму фиата или количество BTC → завершите транзакцию.

: Выберите опцию "Спот" → "Купить криптовалюту" → выберите способ оплаты → укажите сумму фиата или количество BTC → завершите транзакцию. Coinbase : Нажмите "Купить/Продать" → выберите BTC → введите сумму в своей валюте → подтвердите покупку.

: Нажмите "Купить/Продать" → выберите BTC → введите сумму в своей валюте → подтвердите покупку. Bybit : Перейдите в раздел "Купить крипто" → выберите способ оплаты → укажите сумму → завершите транзакцию.

: Перейдите в раздел "Купить крипто" → выберите способ оплаты → укажите сумму → завершите транзакцию. Kraken: Перейдите в "Торговля" → выберите пару BTC/USD (или другую) → введите сумму в долларах или количество BTC → разместите ордер.

Важные моменты, которые нужно учитывать при покупке части биткоина:

Комиссии : Разные биржи взимают разные комиссии. При покупке очень маленьких сумм комиссия может составлять существенный процент.

: Разные биржи взимают разные комиссии. При покупке очень маленьких сумм комиссия может составлять существенный процент. Спреды : Разница между ценой покупки и продажи может быть значительной при использовании некоторых методов быстрой покупки.

: Разница между ценой покупки и продажи может быть значительной при использовании некоторых методов быстрой покупки. Методы оплаты : Карты, банковские переводы, электронные кошельки — разные методы имеют разные лимиты и скорость обработки.

: Карты, банковские переводы, электронные кошельки — разные методы имеют разные лимиты и скорость обработки. Верификация: Для повышения лимитов покупки потребуется пройти верификацию личности (KYC).

Пошаговая инструкция покупки дробной части BTC

Покупка даже самой маленькой части биткоина требует выполнения нескольких последовательных шагов. Следуя этой универсальной инструкции, вы сможете совершить свою первую инвестицию в криптовалюту независимо от размера доступной суммы. 🔐

Шаг 1: Выбор надежной биржи

Начните с выбора биржи с хорошей репутацией, соответствующим вашему региону функционалом и удобным интерфейсом. Для новичков оптимальны платформы с простым интерфейсом и поддержкой на родном языке.

Шаг 2: Регистрация и верификация

Создайте аккаунт, указав email и создав надежный пароль. Для повышения безопасности обязательно включите двухфакторную аутентификацию (2FA). Большинство бирж требуют базовую верификацию для начала торговли:

Загрузите фото удостоверения личности (паспорт, водительское удостоверение)

Сделайте селфи с документом и/или специальным кодом

Подтвердите адрес проживания (счет за коммунальные услуги, выписка из банка)

Процесс верификации обычно занимает от нескольких минут до нескольких дней, в зависимости от загруженности биржи.

Шаг 3: Пополнение счета

Внесите фиатные деньги (рубли, доллары и т.д.) на биржу. Доступные методы пополнения зависят от платформы и региона:

Способ пополнения Скорость зачисления Типичные комиссии Банковская карта Мгновенно 2-5% Банковский перевод 1-3 рабочих дня 0-1.5% Электронные кошельки Обычно мгновенно 1-3% Криптовалюта с другой платформы 10-60 минут Сетевая комиссия блокчейна

Шаг 4: Покупка части биткоина

Существует два основных способа покупки:

Моментальная покупка : Найдите функцию "Купить криптовалюту", "Быстрая покупка" или аналогичную. Выберите BTC, укажите сумму в фиатной валюте или количество BTC, которое хотите приобрести. Проверьте детали (курс обмена, комиссии) и подтвердите операцию.

: Найдите функцию "Купить криптовалюту", "Быстрая покупка" или аналогичную. Выберите BTC, укажите сумму в фиатной валюте или количество BTC, которое хотите приобрести. Проверьте детали (курс обмена, комиссии) и подтвердите операцию. Через торговый терминал: Перейдите на страницу торгов с парой BTC/USD (или другой доступной парой). Создайте рыночный ордер (исполнится по текущей цене) или лимитный ордер (исполнится при достижении указанной вами цены).

Шаг 5: Хранение приобретенного биткоина

Если вы планируете активно торговать или сумма небольшая, можно хранить дробную часть BTC на бирже. Для крупных или долгосрочных инвестиций рекомендуется перевести биткоин на личный криптокошелек:

Программные кошельки (на компьютере или смартфоне)

Аппаратные кошельки (физические устройства для максимальной безопасности)

Бумажные кошельки (для долгосрочного хранения без доступа к интернету)

Важно: при передаче на внешние кошельки учитывайте комиссию сети. Для небольших сумм эта комиссия может быть существенной в процентном отношении.

Стратегии инвестирования в биткоин для небольших сумм

Даже с ограниченным бюджетом можно эффективно инвестировать в биткоин, используя проверенные временем стратегии. Давайте рассмотрим наиболее подходящие подходы для тех, кто начинает с небольших сумм в 2025 году. 📈

1. Усреднение стоимости (DCA — Dollar Cost Averaging)

Стратегия DCA предполагает регулярное инвестирование фиксированной суммы денег независимо от текущей цены актива. Это позволяет сгладить влияние волатильности и психологически легче переносить рыночные колебания.

Пример DCA-инвестирования в биткоин:

Месяц Инвестиция, USD Цена BTC, USD Приобретено BTC Накоплено BTC Январь 100 50,000 0.002 0.002 Февраль 100 40,000 0.0025 0.0045 Март 100 60,000 0.00167 0.00617 Апрель 100 45,000 0.00222 0.00839

2. Стратегия Value Averaging (VA)

Модификация DCA, при которой вы корректируете сумму инвестиций в зависимости от показателей портфеля, стремясь к линейному росту стоимости ваших активов.

Если цена биткоина падает, вы инвестируете больше

Если цена растет, вы инвестируете меньше или пропускаете инвестицию

3. Стратегия "спасай при снижении" (Buy The Dip)

Эта стратегия заключается в выделении дополнительных средств для покупки во время значительных рыночных коррекций. Подход требует больше внимания к рынку и наличия резервных средств.

4. Комбинированная стратегия 80/20

Выделите 80% вашего криптобюджета на регулярные DCA-инвестиции, а 20% держите в резерве для покупки при существенных падениях цены (более 20-30% от локальных максимумов).

Практические советы для микроинвесторов

Учитывайте комиссии при выборе частоты инвестирования. Если комиссии высоки, лучше инвестировать реже, но большими суммами.

Используйте биржи с низкими минимальными порогами входа и комиссиями.

Рассмотрите возможность инвестирования через ETF на биткоин как альтернативу прямой покупке (в некоторых юрисдикциях).

Не забывайте о безопасности — используйте уникальные пароли и двухфакторную аутентификацию.

Четко определите свой временной горизонт и придерживайтесь выбранной стратегии, не поддаваясь эмоциям.

Независимо от размера инвестиций, важно помнить о диверсификации и не вкладывать в криптовалюту средства, которые могут потребоваться вам в ближайшем будущем для повседневных нужд.