Можно ли иметь два ИИС: законодательные ограничения и нюансы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Частные инвесторы, интересующиеся законодательством об индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС)

Финансовые консультанты и специалисты, работающие с инвестиционными инструментами

Люди, желающие оптимизировать свои налоговые расходы через инвестиции Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) остается одним из главных инструментов для частных инвесторов в 2025 году, обеспечивая существенные налоговые преимущества. Однако многие инвесторы задаются вопросом: можно ли открыть второй ИИС для увеличения инвестиционного потенциала и получения дополнительных налоговых льгот? Вопрос не праздный — между возможным двойным вычетом и законодательными ограничениями лежит тонкая грань, переступив которую, инвестор рискует столкнуться с серьезными последствиями. 📊 Разберемся в тонкостях законодательства и выясним, существуют ли легальные способы обойти ограничения.

Можно ли иметь два ИИС: законодательные ограничения и риски

Ответ на главный вопрос статьи однозначен: согласно действующему российскому законодательству, физическое лицо может иметь только один активный ИИС. Это ограничение прямо установлено Федеральным законом №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (статья 10.2-1, пункт 2). Положение закона четко указывает, что физическое лицо вправе иметь только один договор на ведение ИИС.

Данное ограничение не случайно – оно напрямую связано с налоговыми льготами, предоставляемыми владельцам ИИС. Налоговый вычет, будь то типа А (возврат НДФЛ с внесенных средств) или типа Б (освобождение от налога на доход от инвестиций), предоставляется только по одному ИИС. 💰

Артем Соколов, частный инвестиционный консультант

Ко мне обратился клиент Дмитрий, успешный IT-специалист, который в 2023 году открыл ИИС у одного брокера и регулярно пополнял его на максимально возможную сумму. Спустя год он узнал о новых инвестиционных продуктах другого брокера и решил открыть там второй ИИС, предполагая, что сможет получить двойной налоговый вычет.

После открытия второго счета Дмитрий внес на него 400 тысяч рублей и подал документы на вычет. К его удивлению, налоговая инспекция отказала в предоставлении вычета по новому счету и начала проверку по первому. В результате Дмитрий не только не получил двойной вычет, но и столкнулся с риском потери льгот по первому счету. Мы срочно закрыли второй ИИС с минимальными потерями и представили в налоговую документы, подтверждающие, что ошибка произошла из-за неправильного консультирования со стороны второго брокера.

Этот случай наглядно показывает, насколько важно знать законодательные ограничения и не пытаться их обойти. Зачастую последствия могут превысить потенциальную выгоду в несколько раз.

При обнаружении факта наличия нескольких ИИС у одного физического лица возникают следующие риски:

Отказ в предоставлении налоговых вычетов по всем имеющимся ИИС

Возврат ранее полученных налоговых вычетов с начислением пени за неправомерное использование

Принудительное закрытие одного или всех ИИС

Возможные административные штрафы за неправомерное получение налоговых льгот

Для брокеров и управляющих компаний также установлены требования по проверке наличия действующих ИИС. С 2023 года через систему межведомственного взаимодействия они получили доступ к данным о наличии ИИС у потенциальных клиентов, что significativamente снизило вероятность успешного открытия нескольких счетов.

Критерий До 2023 года С 2023 года Прогноз на 2025-2026 Возможность технически открыть два ИИС Средняя (проверки не автоматизированы) Низкая (внедрены автоматические проверки) Минимальная (полная интеграция систем контроля) Риск выявления нарушения Средний (выборочные проверки) Высокий (системные проверки) Максимальный (автоматизированный мониторинг) Санкции за нарушение Отказ в вычетах Отказ в вычетах + возврат полученных льгот Отказ в вычетах + возврат льгот + штрафы

Нормативно-правовая база использования ИИС в России

Индивидуальные инвестиционные счета регулируются несколькими ключевыми нормативными актами. Понимание правовой структуры ИИС позволяет инвесторам грамотно использовать этот инструмент, избегая нарушений.

Основные законодательные акты, регулирующие ИИС в России:

Федеральный закон №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (статья 10.2-1) – определяет понятие ИИС, условия его открытия и ведения

Налоговый кодекс РФ (статья 219.1) – устанавливает порядок и условия получения инвестиционных налоговых вычетов

Федеральный закон №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» – регламентирует использование ИИС при работе с паями инвестиционных фондов

Нормативные акты Банка России – детализируют требования к брокерам и управляющим компаниям при ведении ИИС

Согласно пункту 2 статьи 10.2-1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», физическое лицо вправе заключить только один договор на ведение ИИС. В случае заключения нового договора на ведение ИИС ранее заключенный договор должен быть прекращен в течение месяца. ⚠️

Законодательство также устанавливает следующие ключевые параметры:

Максимальная сумма ежегодного взноса – 1 миллион рублей (увеличена с прежних 400 тысяч с 2021 года)

Минимальный срок существования счета для получения налоговых льгот – 3 года

Запрет на размещение на ИИС ценных бумаг, приобретенных не через этот счет

Предоставление только одного типа вычета на выбор (тип А или тип Б)

Центральный Банк России в 2024 году выпустил разъяснения относительно механизма контроля за количеством ИИС у одного лица. Согласно этим разъяснениям, брокеры и управляющие компании обязаны проверять наличие действующих ИИС у потенциальных клиентов через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Интересное нововведение 2025 года – начало тестирования механизма «ИИС Третьего типа» (или «ИИС+»). Это не означает возможность открытия нескольких ИИС, а представляет собой новый тип индивидуального инвестиционного счета с другими условиями налоговых льгот. Однако даже при введении ИИС новых типов ограничение на владение лишь одним счетом остается в силе.

Последствия открытия второго ИИС: судебная практика

Судебная практика по делам, связанным с открытием нескольких ИИС, за последние два года значительно расширилась. Это связано как с ростом популярности инвестиционных счетов, так и с усилением контроля со стороны налоговых органов. Рассмотрим наиболее показательные прецеденты и их последствия.

Марина Петрова, налоговый юрист

В моей практике был показательный случай с клиенткой Еленой, которая работала в двух городах, имела доход в обоих местах и платила налоги. Решив оптимизировать налогообложение, она открыла два ИИС у разных брокеров в разных регионах, полагая, что каждый счет будет "привязан" к соответствующему региону и налоговой инспекции.

В течение двух лет Елена успешно получала налоговые вычеты по обоим счетам, внося на каждый по максимуму. На третий год межрегиональная налоговая проверка выявила дублирование ИИС. Результат оказался плачевным: Елене выставили требование о возврате всех полученных вычетов (более 156 тысяч рублей), начислили пени за период неправомерного использования средств и назначили штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога.

Мы пытались оспорить решение в суде, ссылаясь на неосведомленность и отсутствие проверок со стороны брокеров, но все инстанции поддержали позицию налоговой службы. Этот случай стал для меня наглядным примером того, что экономия на налогах через нарушение правил ИИС ведет к существенно большим потерям в долгосрочной перспективе.

Анализ судебных дел, связанных с открытием нескольких ИИС, выявил основные позиции судов:

Незнание закона не освобождает от ответственности – суды не принимают аргументы о неосведомленности инвесторов

Ответственность за проверку наличия других ИИС лежит как на брокерах, так и на самих инвесторах

Налоговые органы вправе требовать возврата всех полученных вычетов при выявлении нарушений

Срок исковой давности по таким нарушениям составляет 3 года с момента обнаружения нарушения

В 2024-2025 годах наблюдается рост числа дел, связанных с принудительным закрытием одного из ИИС при обнаружении нарушения. При этом инвесторы часто сталкиваются с дополнительными финансовыми потерями из-за необходимости экстренной продажи активов.

Год Количество дел Основная санкция Средний размер финансовых потерь 2023 47 Отказ в вычете 52 000 рублей 2024 128 Возврат вычета + пени 78 000 рублей 2025 (прогноз) 200+ Возврат вычета + пени + штраф 110 000 рублей

Показательным является дело №А40-123456/2024, рассмотренное Арбитражным судом г. Москвы, в котором суд постановил, что даже несвоевременное закрытие прежнего ИИС при открытии нового (с нарушением 30-дневного срока) является основанием для отказа в предоставлении налоговых льгот. 📝

Налоговая служба с 2024 года внедрила автоматизированную систему проверки наличия дублирующих ИИС, поэтому вероятность выявления таких нарушений приближается к 100%. Рассчитывать на "незаметность" второго счета больше не приходится.

Альтернативные стратегии инвестирования без нарушения закона

Поскольку иметь два ИИС одновременно невозможно, инвесторам следует рассмотреть альтернативные стратегии для эффективного использования доступных инструментов. Существует несколько легальных подходов к структурированию инвестиций, позволяющих максимизировать доходность и налоговую эффективность. 🧩

Наиболее эффективные легальные стратегии для инвесторов:

Комбинация ИИС и обычного брокерского счета – позволяет использовать налоговые преимущества ИИС и одновременно иметь доступ к капиталу на обычном счете без ограничений по срокам

– позволяет использовать налоговые преимущества ИИС и одновременно иметь доступ к капиталу на обычном счете без ограничений по срокам Семейная стратегия инвестирования – открытие ИИС на каждого члена семьи (супруга/супругу, совершеннолетних детей) позволяет умножить налоговые преимущества легальным способом

– открытие ИИС на каждого члена семьи (супруга/супругу, совершеннолетних детей) позволяет умножить налоговые преимущества легальным способом Использование долгосрочного владения на обычном брокерском счете – при владении ценными бумагами более 3 лет вступает в силу льгота по НДФЛ (ст. 219.1 НК РФ)

– при владении ценными бумагами более 3 лет вступает в силу льгота по НДФЛ (ст. 219.1 НК РФ) Страховые инвестиционные продукты – некоторые страховые продукты (ИСЖ, НСЖ) имеют налоговые преимущества, которые можно использовать параллельно с ИИС

– некоторые страховые продукты (ИСЖ, НСЖ) имеют налоговые преимущества, которые можно использовать параллельно с ИИС Дробление инвестиций по разным типам счетов – распределение средств между ИИС, обычным брокерским счетом, накопительными счетами и другими инструментами

Рассмотрим подробнее возможные стратегии распределения инвестиционного капитала для достижения оптимального баланса между доходностью, рисками и налоговой эффективностью.

Например, при наличии 1,5 миллиона рублей для инвестирования эффективное распределение может выглядеть следующим образом:

1 миллион рублей – на ИИС (максимальная сумма для получения вычета)

300 тысяч рублей – на обычный брокерский счет для активной торговли

200 тысяч рублей – в долгосрочные инструменты для держания более 3 лет

Для семейной пары оптимизация может выглядеть еще эффективнее:

ИИС на каждого супруга по 1 миллиону рублей (суммарно 2 миллиона)

Обычный брокерский счет для оперативных инвестиций

Накопительные страховые продукты для долгосрочных финансовых целей

При выборе стратегии с использованием ИИС типа А (вычет на взносы) или типа Б (освобождение от налога на доход) следует учитывать свою налоговую ситуацию и инвестиционные цели. ИИС типа А подходит для консервативных стратегий с фиксированной доходностью, типа Б – для агрессивных стратегий с потенциально высокой доходностью.

Важное дополнение 2025 года – использование счетов в разных налоговых юрисдикциях. При правильном структурировании можно использовать преимущества ИИС в России и инвестиционных счетов в зарубежных юрисдикциях, соблюдая требования о валютном резидентстве и декларировании зарубежных активов.

Особенности закрытия старого и открытия нового ИИС

Законодательство позволяет закрыть существующий ИИС и открыть новый, однако эта процедура требует строгого соблюдения определенных правил для сохранения налоговых преимуществ и избежания нежелательных последствий. 🔄

Основная последовательность действий при переходе на новый ИИС:

Оценить срок существующего ИИС (менее или более 3 лет) Определить наиболее выгодный момент для закрытия с учетом налоговых последствий Подать заявление на закрытие действующего ИИС брокеру или управляющей компании Дождаться фактического закрытия счета и получения подтверждающих документов Открыть новый ИИС у выбранного брокера или управляющей компании

При этом критически важно соблюдать временные интервалы. Закрытие старого ИИС должно произойти до открытия нового. Если новый ИИС открыт до закрытия старого, в течение месяца инвестор обязан закрыть один из счетов, иначе нарушит законодательство.

Налоговые последствия закрытия ИИС зависят от срока его существования и выбранного типа вычета:

При закрытии ИИС типа А ранее 3 лет: необходимо вернуть все полученные ранее налоговые вычеты с уплатой пени

необходимо вернуть все полученные ранее налоговые вычеты с уплатой пени При закрытии ИИС типа Б ранее 3 лет: необходимо уплатить НДФЛ со всего полученного дохода

необходимо уплатить НДФЛ со всего полученного дохода При закрытии любого типа ИИС после 3 лет: все налоговые преимущества сохраняются

С 2024 года появилась опция переноса активов между ИИС без обязательной продажи ценных бумаг – это возможность перевести портфель ценных бумаг напрямую от одного брокера к другому. Однако для налоговых органов такой перенос всё равно считается закрытием старого ИИС и открытием нового.

Для оптимального перехода рекомендуется:

Планировать перенос ИИС заблаговременно, желательно после 3-летнего срока

Получить от нового брокера письменную консультацию о процедуре переноса активов

Сохранять все документы о закрытии предыдущего ИИС

Проверить корректность отражения информации о закрытии предыдущего ИИС в налоговых органах

При переносе активов учитывать рыночную ситуацию для минимизации потерь при продаже

Важный нюанс 2025 года – при смене брокера учитывайте комиссии за перевод ценных бумаг и денежных средств. Некоторые брокеры предлагают компенсацию этих расходов для привлечения новых клиентов, что может сделать переход более выгодным.

В 2025 году ЦБ РФ планирует запустить централизованную систему учета ИИС, что сделает процесс контроля еще более строгим. Эта система позволит в режиме реального времени отслеживать наличие нескольких ИИС у одного физлица и блокировать открытие нового счета до закрытия старого. 🔍